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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 23 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, इन राशियों के लिए करियर में बदलाव के संकेत

Aaj Ka Rashifal 23 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, इन राशियों के लिए करियर में बदलाव के संकेत

Aaj Ka Rashifal 23 May 2026: ज्येष्ठ अष्टमी, मघा नक्षत्र और सिंह राशि में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. जानें करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य और भाग्य के लिहाज से मेष से मीन, सभी 12 राशियों का आज का राशिफल .

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 May 2026 05:12 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: 23 मई 2026 का दिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार कई राशियों के लिए बड़े बदलाव, नई योजनाओं और महत्वपूर्ण फैसलों का संकेत दे रहा है. आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि, मघा नक्षत्र और व्याघात योग का विशेष संयोग बन रहा है.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक सम्मान और करियर से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. हालांकि व्याघात योग का प्रभाव यह भी संकेत दे रहा है कि गुस्सा, अहंकार या जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई लोगों के लिए तनाव बढ़ा सकता है.

आज का दिन खासतौर पर करियर, आर्थिक फैसलों, रिश्तों और मानसिक संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण रहेगा. कुछ राशियों को नए अवसर, रुका हुआ पैसा और सामाजिक सहयोग मिल सकता है, वहीं कुछ लोगों को खर्च, तनाव और रिश्तों में गलतफहमी से बचने की जरूरत होगी. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का 23 मई 2026 का राशिफल.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, निर्णय क्षमता और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नेतृत्व क्षमता, सम्मान और अधिकार से जुड़े मामलों को सक्रिय करता है. वहीं व्याघात योग का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि आज छोटी गलती या जल्दबाजी तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके पंचम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान, रचनात्मक कार्यों और आत्मविश्वास पर दिखाई दे सकता है. आपकी राशि में मंगल की मजबूत स्थिति साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति आर्थिक मामलों में समझदारी और व्यवहारिक सोच बनाए रखने का संकेत दे रही है.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव बातचीत, नए संपर्क और सामाजिक दायरा मजबूत करने में मदद करेगा. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय गुस्से या अहंकार में लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है.

आज कई मेष राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनकी बातों और फैसलों को गंभीरता से सुन रहे हैं. ऐसे में आत्मविश्वास के साथ धैर्य बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, प्रशासन, शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, प्रस्तुति, नई योजनाओं और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने, नौकरी बदलने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी सहकर्मी के साथ अहंकार टकराव या जल्दबाजी में दिया गया जवाब नुकसान करा सकता है.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने संपर्कों से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि सुख-सुविधाओं, यात्रा, मनोरंजन या दिखावे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या जिद तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने मित्र या सोशल मीडिया के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सिर दर्द, शरीर में गर्मी, थकान, तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव की वजह से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 9
लकी कलर: लाल और सुनहरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहेगा. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द दाल का दान करना लाभकारी माना गया है.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और आत्मविश्वास को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, निर्णय क्षमता और नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सम्मान, नेतृत्व और सामाजिक पहचान से जुड़े मामलों को सक्रिय करता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया फैसला तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके चतुर्थ भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर परिवार, घर, संपत्ति, मानसिक स्थिति और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है. आपकी राशि में सूर्य और बुध की युति आत्मविश्वास, व्यवहारिक सोच और आर्थिक समझ को मजबूत कर रही है.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव आमदनी, नए संपर्क और सामाजिक सहयोग बढ़ाने का संकेत दे रहा है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि इस समय किसी भी आर्थिक फैसले में लापरवाही नुकसान करा सकती है.

आज कई वृषभ राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि परिवार और करियर दोनों जगह जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं. ऐसे में भावनाओं की बजाय व्यवहारिक सोच अपनाना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा, फैशन, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, आर्थिक योजना, क्लाइंट से बातचीत और नई रणनीति बनाने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया निवेश, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को ध्यान से जांच लें. किसी भी काम में जल्दबाजी या जिद नुकसान करा सकती है.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि घर, सुख-सुविधाओं, वाहन या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर जिद या चुप्पी तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और भावनात्मक सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित या मित्र के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

गले से जुड़ी परेशानी, थकान, आलस्य, तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है. ज्यादा काम और मानसिक दबाव शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6
लकी कलर: सफेद और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द दाल का दान करना शुभ रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, नए संपर्कों और करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई शुरुआत और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुभ मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नेतृत्व क्षमता, सामाजिक सम्मान और प्रभाव बढ़ाने वाला माना जाता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया फैसला तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए शब्दों और व्यवहार दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके पराक्रम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर बातचीत, नई योजनाओं, यात्रा, मीटिंग और लोगों से संपर्क पर दिखाई दे सकता है. आपकी राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति आकर्षण, संवाद क्षमता और सामाजिक प्रभाव को मजबूत कर रही है.

वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति यह संकेत दे रही है कि इस समय कुछ योजनाओं को गुप्त रखना ही बेहतर रहेगा. मीन राशि में शनि की स्थिति करियर और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ा सकती है.

आज कई मिथुन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनकी बातों और विचारों को ध्यान से सुन रहे हैं. ऐसे में आत्मविश्वास के साथ धैर्य बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, शिक्षा, लेखन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, प्रस्तुति, नई योजनाओं और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया काम शुरू करने, नौकरी बदलने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी सहकर्मी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने संपर्कों से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि यात्रा, गैजेट्स, मनोरंजन या दिखावे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में बातचीत और भावनात्मक समझ दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है.

छोटी बातों पर मजाक या कटु शब्द तनाव बढ़ा सकते हैं. विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. सोशल मीडिया, यात्रा या किसी पुराने मित्र के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सिर दर्द, थकान, तनाव, नींद की कमी या मौसम से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 7
लकी कलर: हरा और पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहेगा. जरूरतमंद व्यक्ति को उड़द दाल या काला वस्त्र दान करना लाभकारी माना गया है.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए मानसिक संतुलन, परिवार और करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई योजनाओं और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सम्मान, नेतृत्व और सामाजिक पहचान से जुड़े मामलों को सक्रिय करता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी या भावनाओं में लिया गया फैसला तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके धन भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर पैसों से जुड़े फैसलों, परिवार, बचत और भविष्य की योजना पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आज कई कर्क राशि वालों के मन में भविष्य और करियर को लेकर गहरी सोच चल सकती है.

वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति नए लोगों से संपर्क, सामाजिक सहयोग और योजनाओं में लाभ देने वाली रहेगी. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि इस समय भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है.

आज कई कर्क राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि परिवार और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, हेल्थ सेक्टर, मीडिया, प्रशासन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पुराने काम पूरे करने, नई रणनीति बनाने और टीम के साथ तालमेल बैठाने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया प्रोजेक्ट शुरू करने या कारोबार में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लेना जरूरी रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन परिवार, घर, यात्रा या निजी जरूरतों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को दिल पर लेने से तनाव बढ़ सकता है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में भरोसा और संवाद दोनों मजबूत रखने होंगे. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी के प्रति मन में छिपी भावनाएं भी सामने आ सकती हैं.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, नींद की कमी, सिर दर्द, थकान या आंखों से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने और भावनात्मक दबाव की वजह से मानसिक थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7
लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और धैर्य बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द दाल का दान करना शुभ रहेगा.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, सामाजिक सम्मान और करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नेतृत्व क्षमता और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुभ मानी जाती है.

आज आपकी ही राशि में मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने वाला माना जाता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज गुस्सा, अहंकार या जल्दबाजी किसी अच्छे मौके को बिगाड़ सकती है, इसलिए व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर आपकी ही राशि सिंह में गोचर करेगा, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. लोग आपकी बातों और व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं. वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर सक्रियता बढ़ाएगी,

वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव नए लोगों से संपर्क, सामाजिक सहयोग और भविष्य की योजनाओं में लाभ देने वाला रहेगा. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आर्थिक मामलों और भावनात्मक फैसलों में सावधानी जरूरी रहेगी.

आज कई सिंह राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं. ऐसे में केवल आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी भी जरूरी रहेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, प्रस्तुति, नई योजनाओं और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और प्रशंसा मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने, कारोबार बढ़ाने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि किसी सहकर्मी के साथ अहंकार टकराव या जल्दबाजी में दिया गया जवाब नुकसान करा सकता है.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने संपर्कों से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि दिखावे, मनोरंजन, यात्रा या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या अहंकार तनाव बढ़ा सकता है.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने मित्र या सामाजिक संपर्क के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सिर दर्द, शरीर में गर्मी, थकान, तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव की वजह से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 3
लकी कलर: सुनहरा और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. सूर्यदेव को जल अर्पित करना भी शुभ रहेगा. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या गुड़ का दान करना लाभकारी माना गया है.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए करियर, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई शुरुआत और कार्यों में प्रगति के लिए शुभ मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नेतृत्व क्षमता, सम्मान और सामाजिक पहचान को मजबूत करने वाला माना जाता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी, आलोचनात्मक व्यवहार या गुस्से में लिया गया फैसला तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके द्वादश भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर खर्चों, मानसिक चिंतन, यात्रा और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति करियर और सामाजिक क्षेत्र में नए अवसरों का संकेत दे रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति भविष्य की योजनाओं, शिक्षा और आर्थिक मामलों में समझदारी बढ़ाएगी.

हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी रहेगी. आज कई कन्या राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और मन एक साथ कई बातों में उलझा हुआ है. ऐसे में भावनाओं की बजाय व्यवहारिक सोच अपनाना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, शिक्षा, हेल्थ सेक्टर, मीडिया और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पुराने काम पूरे करने, नई रणनीति बनाने और टीम के साथ तालमेल बैठाने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें. किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन यात्रा, स्वास्थ्य, परिवार या जरूरी कामों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, जिम्मेदारियों या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है.

छोटी बातों पर ज्यादा सोचने या आलोचना करने से तनाव बढ़ सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र या किसी पुराने परिचित के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

पेट से जुड़ी परेशानी, तनाव, थकान, नींद की कमी या सिर दर्द परेशान कर सकता है. लगातार काम और मानसिक दबाव की वजह से थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8
लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या हरी मूंग का दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए करियर, सामाजिक संबंधों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को सक्रिय करता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए व्यवहार और शब्दों दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके लाभ भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर नए लोगों से संपर्क, सामाजिक दायरा, टीमवर्क और भविष्य की योजनाओं पर दिखाई दे सकता है.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति भाग्य, यात्रा और नए अवसरों को मजबूत कर रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति आर्थिक मामलों और साझेदारी से जुड़े फैसलों में सतर्कता बनाए रखने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि काम का दबाव और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना परेशानी बढ़ा सकता है.

आज कई तुला राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लंबे समय से रुका हुआ कोई काम अब आगे बढ़ने लगा है. आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन हर फैसले में धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, शिक्षा, कानून, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, क्लाइंट से बातचीत और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नौकरी बदलने, विदेश से जुड़े काम शुरू करने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान करा सकता है.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने संपर्क से लाभ होने की संभावना रहेगी. आमदनी के नए अवसर भी मिल सकते हैं. हालांकि यात्रा, सुख-सुविधाओं, मनोरंजन या दिखावे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या दूरी तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. यात्रा, सोशल मीडिया या किसी पुराने मित्र के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

कमर दर्द, थकान, तनाव, नींद की कमी या मौसम से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 9
लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द दाल का दान करना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों, रिश्तों और मानसिक संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई योजनाओं और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक पहचान को मजबूत करने वाला माना जाता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी, गुस्सा या भावनाओं में लिया गया फैसला तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके कर्म भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर करियर, जिम्मेदारियों, सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति आर्थिक मामलों, साझेदारी और पुराने निवेश से लाभ के संकेत दे रही है.

वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति रिश्तों और बातचीत के मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि इस समय भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है.

आज कई वृश्चिक राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनके काम और फैसलों को गंभीरता से देख रहे हैं. ऐसे में आत्मविश्वास के साथ धैर्य बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, रिसर्च, हेल्थ सेक्टर, मीडिया, प्रशासन, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, जिम्मेदारियों और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया निवेश, साझेदारी या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर दस्तावेज और जानकारी को अच्छी तरह जांच लें. किसी भी काम में जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य, यात्रा, परिवार या पुराने भुगतान से जुड़े मामलों पर पैसा खर्च हो सकता है. हालांकि किसी पुराने निवेश या रुके हुए काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और धैर्य दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, पैसों या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर शक या ज्यादा सोच-विचार तनाव बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी के प्रति छिपी भावनाएं भी सामने आ सकती हैं.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, नींद की कमी, सिर दर्द, पेट से जुड़ी परेशानी या शरीर में थकान परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने और मानसिक दबाव की वजह से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 9
लकी कलर: लाल और मरून

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहेगा. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या गुड़ का दान करना लाभकारी माना गया है.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए रिश्तों, करियर और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने वाला माना जाता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया फैसला तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके भाग्य भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर यात्रा, उच्च शिक्षा, करियर की दिशा और नए अवसरों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति साझेदारी, रिश्तों और नए संपर्कों को मजबूत कर रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आज कई धनु राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लंबे समय से रुका हुआ कोई काम अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है. ऐसे में जल्दबाजी की बजाय धैर्य और सही योजना के साथ आगे बढ़ना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, मीडिया, यात्रा, कानून, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, क्लाइंट से बातचीत, साझेदारी और नई योजनाओं से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया कारोबार शुरू करने, साझेदारी करने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने संपर्कों से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि यात्रा, परिवार, वाहन या सुख-सुविधाओं से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के निवेश करना भविष्य में आर्थिक तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या लापरवाही तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और भावनात्मक सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी यात्रा, सोशल मीडिया या पुराने परिचित के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, तनाव, शरीर में भारीपन, पेट से जुड़ी परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव की वजह से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7
लकी कलर: पीला और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहेगा. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या गुड़ का दान करना लाभकारी माना गया है.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए कामकाज, आर्थिक जिम्मेदारियों और मानसिक संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई योजनाओं और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नेतृत्व क्षमता, सम्मान और सामाजिक पहचान को मजबूत करने वाला माना जाता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी, तनाव या गुस्से में लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके अष्टम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर अचानक खर्च, मानसिक चिंतन, गुप्त योजनाओं और रिश्तों की गहराई पर दिखाई दे सकता है.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति कार्यक्षेत्र में नए अवसर और जिम्मेदारियों को बढ़ाने का संकेत दे रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति रचनात्मक सोच, आर्थिक समझ और आत्मविश्वास को मजबूत करेगी. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि इस समय जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोच मानसिक तनाव बढ़ा सकती है.

आज कई मकर राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में धैर्य, अनुशासन और व्यवहारिक सोच ही आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, प्रशासन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पुराने काम पूरे करने, नई रणनीति बनाने और टीम के साथ तालमेल बैठाने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को ध्यान से जांच लें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा या पुराने भुगतान से जुड़े मामलों पर पैसा खर्च हो सकता है. हालांकि किसी पुराने निवेश या रुके हुए काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में धैर्य और समझदारी दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, जिम्मेदारियों या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या दूरी तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में भावनात्मक सहयोग बनाए रखना होगा. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क बनने के संकेत हैं. धीरे-धीरे कोई रिश्ता मजबूत हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, घुटनों में दर्द, तनाव, नींद की कमी या पेट से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा काम और मानसिक दबाव शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 8
लकी कलर: नीला और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और कार्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या काला वस्त्र दान करना शुभ रहेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए रचनात्मक कार्यों, सामाजिक संपर्कों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक पहचान को मजबूत करने वाला माना जाता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी, अहंकार या भावनात्मक प्रतिक्रिया तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके सप्तम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर साझेदारी, वैवाहिक जीवन, नए संपर्क और लोगों के साथ तालमेल पर दिखाई दे सकता है.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति रचनात्मक सोच, प्रेम संबंध और सामाजिक प्रभाव को मजबूत कर रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति परिवार, संपत्ति और घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ा सकती है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय आर्थिक मामलों में लापरवाही नुकसान करा सकती है.

आज कई कुंभ राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे सहयोग और समझदारी की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में जल्दबाजी की बजाय धैर्य और व्यवहारिक सोच अपनाना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, शिक्षा, डिजाइन, कानून और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, साझेदारी, नई योजनाओं और टीमवर्क से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने, कारोबार बढ़ाने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी भी काम में जल्दबाजी या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नुकसान करा सकता है.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. पुराने निवेश या रुके हुए काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि मनोरंजन, यात्रा, गैजेट्स या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर दूरी या जिद तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. सोशल मीडिया, मित्रों या किसी पुराने परिचित के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, थकान, नींद की कमी, आंखों से जुड़ी परेशानी या शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है. ज्यादा काम और लगातार सोचते रहने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8
लकी कलर: आसमानी और नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या काला वस्त्र दान करना शुभ रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope) - 23 मई 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए परिवार, मानसिक संतुलन और करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई योजनाओं और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है.

आज मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो सम्मान, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक पहचान को मजबूत करने वाला माना जाता है. वहीं व्याघात योग यह संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए धैर्य और व्यवहारिक सोच बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके षष्ठ भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर कामकाज, प्रतियोगिता, दिनचर्या और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति परिवार, घर और निजी जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत दे रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति बातचीत, योजनाओं और आर्थिक मामलों में समझदारी बढ़ाएगी. आपकी ही राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि इस समय जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और हर फैसले में धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आज कई मीन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि काम और परिवार दोनों जगह अपेक्षाएं बढ़ रही हैं. ऐसे में भावनाओं में बहने की बजाय संतुलित और व्यवहारिक सोच अपनाना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, मीडिया, हेल्थ सेक्टर, प्रशासन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पुराने काम पूरे करने, नई रणनीति बनाने और टीम के साथ तालमेल बैठाने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें. किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

राहुकाल सुबह 08:52 AM से 10:35 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य, परिवार, यात्रा या जरूरी कामों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर भावुक प्रतिक्रिया तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. परिवार, मित्रों या किसी पुराने परिचित के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, नींद की कमी, थकान, पेट से जुड़ी परेशानी या शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है. ज्यादा काम और मानसिक दबाव की वजह से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7
लकी कलर: पीला और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और धैर्य बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या काला वस्त्र दान करना शुभ रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 23 May 2026 05:12 AM (IST)
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