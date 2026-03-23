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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: चैत्र नवरात्रि पंचमी पर राहुकाल का साया, अभिजीत मुहूर्त में चमकेंगी ये 5 राशियां, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: चैत्र नवरात्रि पंचमी पर राहुकाल का साया, अभिजीत मुहूर्त में चमकेंगी ये 5 राशियां, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 March 2026: चैत्र नवरात्रि का पांचवे दिन पर जानें मेष से मीन तक किस राशि को धन लाभ होगा, किसे राहुकाल में सतर्क रहना है और क्या है आज का उपाय. जानें संपूर्ण आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 23 Mar 2026 05:18 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: 23 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए बड़ा मोड़ लेकर आया है. चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा हो रही है, जबकि चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करते हुए कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव में हैं.

यही वजह है कि आज का दिन एक तरफ धन, करियर, मान-सम्मान और रिश्तों में स्थिरता दे सकता है, तो दूसरी तरफ वाणी की कठोरता, खर्च, अहंकार और जल्दबाजी से नुकसान भी करा सकता है.

खास बात यह है कि आज चंद्रमा की स्थिति कई राशियों के लिए आर्थिक मजबूती और सामाजिक प्रभाव बढ़ाने वाली है, लेकिन सुबह 07:53 से 09:25 तक का राहुकाल हर राशि के लिए चेतावनी भी दे रहा है. इसलिए आज फैसले भाग्य के भरोसे नहीं, समय देखकर लेने होंगे. जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगा बड़ा लाभ, किसे संभलकर बोलना होगा और मां स्कंदमाता की कृपा पाने के लिए क्या करें. जानें आज का राशिफल:

मेष (Aries) - 23 मार्च 2026

मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने का है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर वृषभ राशि (दूसरे भाव) में प्रवेश कर चुके हैं और आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा धन के लिए तो अच्छा है, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र की 'अग्नि' आपके स्वभाव में थोड़ी कड़वाहट या तेजी ला सकती है.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज आप काफी फोकस्ड रहेंगे. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से आपको पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है. ऑफिस में आपकी बातों का वजन बढ़ेगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ अहंकार दिखाने से बचें. बिजनेस में कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है. ध्यान दें, आज राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही निवेश करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग या गोल्ड/प्रॉपर्टी में निवेश के लिए सबसे शुभ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन मिला-जुला है. परिवार के साथ बैठकर किसी पुराने मसले पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बनेगा, जिससे खर्च बढ़ सकता है. सेहत की बात करें तो कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से आज आपको आंखों में जलन, चेहरे पर फुंसी या गर्मी से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Financial Independence' वाली रहने वाली है. आप अपनी सेविंग्स और साइड हसल (Side Hustle) को लेकर काफी सीरियस रहेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Life Goals' को लेकर कोई अपडेट दे सकते हैं. बस ध्यान रखें कि दिखावे के चक्कर में अपना बजट न बिगाड़ें. आज का दिन अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करने या कोई नई इन्वेस्टमेंट रील देखने के लिए बेस्ट है.

लकी कलर: लाल (Red) और मैरून

लकी नंबर: 1 और 9

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी मंगल को शांत रखने और धन लाभ के लिए माता रानी को केले और शहद का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी और समाज में आपका रसूख बढ़ेगा.

वृषभ (Taurus) - 23 मार्च 2026

वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मानसिक शांति और बड़ी उपलब्धियों का है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और ममतामयी मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी ही राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा की 'उच्च' राशि है. साथ ही आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. अपनी राशि में उच्च के चंद्रमा का होना आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास पैदा करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज आप 'किंग' की तरह महसूस करेंगे. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को सराहा जाएगा और बॉस आपसे काफी इम्प्रेस रहेंगे. धन के मामले में आज का दिन 'बेमिसाल' है; कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है या किसी पुराने निवेश से जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है. व्यापार में विस्तार के योग हैं. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान कोई भी नया फाइनेंशियल रिस्क न लें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी नए बिजनेस की नींव रखने या कीमती आभूषण खरीदने के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है. पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और आप साथ में किसी लग्जरी डेट या डिनर का आनंद ले सकते हैं. परिवार में आपकी अहमियत बढ़ेगी. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की शुभ स्थिति आपको मानसिक रूप से शांत रखेगी, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र की गर्मी के कारण गले में खराश या थायराइड से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी एस्थेटिक सेंस और स्टाइल की जमकर तारीफ होगी. भरणी के बाद कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा का आना आपको थोड़ा 'शार्प' और 'एम्बिशियस' बनाएगा. आज का दिन अपने 'Self-care' पर ध्यान देने और अपनी डिजिटल प्रेजेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: सफेद (White) और सिल्वर

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी शुक्र को बलवान करने और सुख-समृद्धि के लिए माता रानी को मिश्री और सफेद बर्फी का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन की विलासिता बढ़ेगी और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

मिथुन (Gemini) - 23 मार्च 2026

मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने और खर्चों पर लगाम लगाने का है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा अनिद्रा, फालतू की भागदौड़ और बजट बिगड़ने का संकेत दे रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज आपको 'वेट एंड वॉच' की पॉलिसी अपनानी चाहिए. ऑफिस में दूसरों के फटे में पैर न अड़ाएं, वरना बदनामी हो सकती है. जो लोग विदेश से जुड़ा बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज का दिन फायदेमंद रह सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'खर्चीला' है; अचानक कोई बड़ा मेडिकल खर्च या कानूनी काम में पैसा लग सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान कोई भी नया इन्वेस्टमेंट न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) पुराने रुके हुए कागजी कामों को निपटाने के लिए सबसे सुरक्षित समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज मन थोड़ा उदास रह सकता है. पार्टनर के साथ दूरी या किसी गलतफहमी की वजह से तनाव हो सकता है. बेहतर होगा कि आज ज्यादा बातचीत के बजाय मौन रहें. सेहत की बात करें तो आज आपको आंखों में भारीपन, नींद की कमी या थकान महसूस होगी. कृत्तिका नक्षत्र की वजह से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, इसलिए ठंडी चीजों का सेवन करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Introvert & Moody' रहने वाली है. सोशल मीडिया से आज 'डिजिटल डिटॉक्स' लेना आपके मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा रहेगा. भरणी के बाद कृत्तिका नक्षत्र का आना आपके दिमाग में कई 'Random' विचार लाएगा, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. आज का दिन किसी गहरी रिसर्च या शांति से बैठकर अपना फ्यूचर प्लान तैयार करने के लिए बेस्ट है.

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और क्रीम

लकी नंबर: 5 और 3

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी बुध को शांत रखने और मानसिक शांति के लिए माता रानी को केले और हरी इलायची का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके अनावश्यक खर्च रुकेंगे और मन के द्वंद्व खत्म होंगे.

कर्क (Cancer) - 23 मार्च 2026

कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों और लाभ की बौछार लेकर आने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और वात्सल्य की देवी मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का होना 'राजयोग' के समान फल देता है, जिससे आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होने का समय आ गया है.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज आपकी 'बल्ले-बल्ले' होने वाली है. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. धन के मामले में आज का दिन 'सुपर लकी' है; अचानक कहीं से मोटा पैसा हाथ लग सकता है या पिछले निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है. व्यापार में कोई बड़ी डील आपके पक्ष में आ सकती है. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान कोई भी नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) शेयर मार्केट में निवेश या सोने की खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज आपकी सोशल लाइफ काफी एक्टिव रहेगी. दोस्तों और करीबियों के साथ आज आप यादगार पल बिताएंगे. पार्टनर के साथ रिश्तों में गजब की मिठास आएगी और आप भविष्य की कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को बहुत फिट और रिलैक्स महसूस करेंगे, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र की वजह से चेहरे पर हल्की खुजली या रैशेज हो सकते हैं. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Successful & Popular' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी नेटवर्किंग आज आपको कोई 'Collab' या अच्छा मौका दिला सकती है. भरणी के बाद कृत्तिका नक्षत्र का आना आपकी 'Influencing Power' को बढ़ाएगा. आज का दिन दोस्तों के साथ पार्टी करने और अपने 'Connections' को मजबूत बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और केसरिया

लकी नंबर: 2 और 4

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी चंद्रमा को बलवान करने और सुख-समृद्धि के लिए माता रानी को केले और नारियल की मिठाई का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का गन्ने के रस या दूध से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और घर में खुशहाली आएगी.

सिंह (Leo) - 23 मार्च 2026

सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके करियर में अधिकार और सम्मान बढ़ाने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. कर्म भाव का चंद्रमा आपको आज 'सेंटर ऑफ अट्रैक्शन' बनाएगा और आपके काम की गूँज दूर तक जाएगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी. ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धन के मामले में आज का दिन 'स्थिरता' लेकर आएगा; बिजनेस में किए गए पुराने निवेश आज अच्छा रिटर्न देंगे. सरकारी काम से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान कोई भी नई डील फाइनल न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) प्रॉपर्टी में निवेश या नए ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए सबसे शुभ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. काम के बोझ की वजह से आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे पार्टनर के साथ थोड़ी तनातनी हो सकती है. शाम को बच्चों के साथ वक्त बिताना आपको सुकून देगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र के कारण आपको पित्त (Acidity) या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Workaholic & Focused' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी प्रोफेशनल उपलब्धि या 'Growth' को शेयर कर सकते हैं. भरणी के बाद कृत्तिका नक्षत्र का आना आपको थोड़ा 'Disciplined' बनाएगा. आज का दिन अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने और बड़े गोल्स सेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और क्रीम

लकी नंबर: 1 और 5

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी सूर्य को बलवान करने और करियर में तरक्की के लिए माता रानी को केले और केसरिया भात का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का शहद और जल से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और समाज में आपका सम्मान और बढ़ेगा.

कन्या (Virgo) - 23 मार्च 2026

कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय मेहनत से फल पाने का है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. भाग्य भाव का चंद्रमा आपकी धार्मिक रुचि बढ़ाएगा और लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज आपको अपनी बुद्धिमानी का पूरा लाभ मिलेगा. चंद्रमा के भाग्य भाव में होने से विदेशी व्यापार या ऑनलाइन काम करने वालों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'संतोषजनक' रहेगा; कोई अटका हुआ पैसा आंशिक रूप से मिल सकता है. जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन कोई अच्छी खबर ला सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान कोई भी नया एग्रीमेंट साइन न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने या गुरु से सलाह लेने के लिए सबसे उत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण रहेगा. पार्टनर के साथ किसी मंदिर जाने या धार्मिक चर्चा में समय बिताने का मौका मिलेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकता है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की स्थिति शुभ है, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र के कारण आपको कमर या पैरों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Knowledge Seeker' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप कुछ गहरा और इंफॉर्मेटिव शेयर करना पसंद करेंगे. भरणी के बाद कृत्तिका नक्षत्र का आना आपकी 'क्रिटिकल थिंकिंग' को बढ़ाएगा. आज का दिन अपनी किसी पुरानी स्किल को 'पॉलिश' करने और अपने भविष्य के लिए 'Manifestation' करने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और सफेद

लकी नंबर: 5 और 2

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी बुध को मजबूत करने और भाग्य को बल देने के लिए माता रानी को केले और हरी इलायची का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का दूध और काले तिल से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे और मानसिक स्पष्टता आएगी.

तुला (Libra) - 23 मार्च 2026

तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने और आत्म-मंथन करने का है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आठवें भाव का चंद्रमा अचानक आने वाली रुकावटों और मानसिक व्याकुलता का संकेत देता है.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज आपको 'धीमे चलो' की नीति अपनानी होगी. ऑफिस में अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, क्योंकि विरोधी आज सक्रिय हो सकते हैं. धन के मामले में आज का दिन 'जोखिम भरा' है; अचानक कोई पुराना बिल या कर्ज सामने आ सकता है. निवेश करने के लिए आज का दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान किसी भी कीमती सामान की खरीदारी न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी भी उलझे हुए विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए सबसे सुरक्षित समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है. पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस होने की आशंका है, इसलिए शांत रहें. ससुराल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है. सेहत की बात करें तो आज आपको पेट में जलन, यूरिन इन्फेक्शन या आंखों में भारीपन की शिकायत हो सकती है. कृत्तिका नक्षत्र की वजह से थकान ज्यादा महसूस होगी. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Deep & Reflective' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज ज्यादा एक्टिव रहना आपको ड्रेन (Drain) कर सकता है, इसलिए आज 'डिजिटल डिटॉक्स' का दिन है. भरणी के बाद कृत्तिका नक्षत्र का आना आपको थोड़ा 'सेंसिटिव' बनाएगा. आज का दिन अपनी 'इंट्यूशन' को सुनने और किसी रहस्यमय विषय या 'Psychology' के बारे में पढ़ने के लिए बेस्ट है.

लकी कलर: सफेद (White) और क्रीम

लकी नंबर: 7 और 2

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी शुक्र को मजबूत करने और आने वाले संकटों को टालने के लिए माता रानी को मिश्री और सफेद फूलों की माला जरूर अर्पित करें. साथ ही भगवान शिव का कपूर मिश्रित जल से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 23 मार्च 2026

वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज को चमकाने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और स्कंद कुमार की माता मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो चंद्रमा की उच्च राशि है. साथ ही आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. सातवें भाव का उच्च का चंद्रमा आपके वैवाहिक जीवन और व्यापारिक संबंधों में नई ऊर्जा भरेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज का दिन 'ग्रोथ' का है. अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आज कोई बड़ा मुनाफा या नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी टीम का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी वर्क एथिक्स की तारीफ होगी. धन के मामले में आज का दिन 'स्थिर' है; निवेश के लिए समय अच्छा है लेकिन जल्दबाजी न करें. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी नए क्लाइंट से मिलने या एग्रीमेंट फाइनल करने के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही यादगार रहने वाला है. पार्टनर के साथ आपसी समझ इतनी गहरी होगी कि बिना कहे बातें समझ आएंगी. सिंगल लोगों के लिए आज विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. सेहत की बात करें तो उच्च का चंद्रमा आपको मानसिक शांति देगा, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र के कारण चेहरे पर मुहांसे, आंखों में जलन या गर्मी महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Relationship Goals & Power Couple' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने किसी करीबी या पार्टनर के साथ फोटो शेयर कर सकते हैं, जिसे बहुत प्यार मिलेगा. भरणी के बाद कृत्तिका नक्षत्र का आना आपको थोड़ा 'ओपिनियनेटेड' (Opinionated) बनाएगा. आज का दिन अपने लुक को एन्हांस करने और अपने 'Personal Brand' पर काम करने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और क्रीम

लकी नंबर: 9 और 2

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी मंगल को शांत रखने और सुखद दाम्पत्य के लिए माता रानी को केले और लाल फूलों के साथ शहद का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का दूध और शहद से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

धनु (Sagittarius) - 23 मार्च 2026

धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अपनी मेहनत का फल पाने और शत्रुओं पर विजय पाने का है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा का होना 'हर्ष योग' की स्थिति बनाता है, जो आपको आज मानसिक रूप से बहुत मजबूत और निडर बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज का दिन 'विजयी' रहने वाला है. ऑफिस में चल रही किसी पुरानी राजनीति या कॉम्पिटिशन में आप जीत हासिल करेंगे. जो लोग सरकारी नौकरी या कोर्ट-कचहरी के मामलों में फंसे हैं, उनके लिए आज कोई राहत भरी खबर मिल सकती है. धन के मामले में आज का दिन मिला-जुला है; खर्च तो होंगे लेकिन वे जरूरी कामों पर ही होंगे. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान किसी से भी पैसा उधार न लें और न ही दें, वरना संबंध खराब हो सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या लोन के कागजात साइन करने के लिए सबसे बेहतर समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा व्यावहारिक होना पड़ेगा. भावुकता में आकर कोई भी वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो. ननिहाल पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है या वहां से लाभ हो सकता है. सेहत की बात करें तो आज आपको कमर दर्द, किडनी या पेट के निचले हिस्से में थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है. कृत्तिका नक्षत्र की वजह से शरीर में 'हीट' बढ़ सकती है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Problem Solver' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप काफी 'ओपिनियनेटेड' नजर आएंगे और किसी सोशल कॉज पर अपनी बात रख सकते हैं. भरणी से निकलकर कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा का आना आपको थोड़ा 'अनुशासित' बनाएगा. आज का दिन अपनी 'To-Do List' को खत्म करने और अपनी लाइफ में 'क्लटर' (फालतू चीजें) साफ करने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: पीला (Yellow) और सफेद

लकी नंबर: 3 और 1

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी गुरु को बलवान करने और बाधाओं से मुक्ति के लिए माता रानी को केले और चने की दाल का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का शहद मिश्रित जल से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके शत्रुओं का शमन होगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

मकर (Capricorn) - 23 मार्च 2026

मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने का है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चौथे भाव में उच्च का चंद्रमा आपके पारिवारिक जीवन में मिठास और सुख-समृद्धि का योग बना रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज का दिन 'स्थिरता' लेकर आएगा. जो लोग रियल एस्टेट, खेती या गृह-सज्जा से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार मुनाफा देने वाला है. धन के मामले में आज का दिन 'बचत' का है; आप अपने घर के लिए कोई कीमती वस्तु खरीद सकते हैं. व्यापार में आज आपको अपनी 'जड़ों' यानी पुराने ग्राहकों से बड़ा लाभ मिल सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान कोई भी प्रॉपर्टी पेपर साइन न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी नए वाहन की बुकिंग या घर के नवीनीकरण की शुरुआत के लिए सबसे शुभ समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही भावनात्मक रहेगा. माता के साथ आपके संबंध बहुत गहरे होंगे और उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाएगा. पार्टनर के साथ आज घर पर ही समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की उच्च स्थिति आपको सुकून देगी, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र के कारण सीने में जलन, कफ या हल्की सांस की समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Cozy & Family-Oriented' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'घर' या 'होम-कुक्ड' खाने की तस्वीरें शेयर कर सकते हैं. भरणी से कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा का आना आपको थोड़ा 'सेंसिटिव' और 'प्रोटेक्टिव' बनाएगा. आज का दिन अपने कमरे को री-डेकोरेट करने या अपनी पुरानी यादों को डिजिटल आर्काइव में सहेजने के लिए बेस्ट है.

लकी कलर: गहरा नीला (Dark Blue) और क्रीम

लकी नंबर: 8 और 4

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी शनि को शांत रखने और घर में शांति के लिए माता रानी को केले और नीले फूलों के साथ सफेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद हल होंगे.

कुंभ (Aquarius) - 23 मार्च 2026

कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके साहस और कम्युनिकेशन के जरिए सफलता पाने का है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक आज चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. तीसरे भाव में उच्च का चंद्रमा आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा और आपके छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्तों को मजबूती देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज का दिन 'नेटवर्किंग' का है. आपकी बातचीत करने की कला आज किसी बड़ी डील को फाइनल करा सकती है. जो लोग मार्केटिंग, लेखन या तकनीक से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार प्रगति वाला है. धन के मामले में आज का दिन 'लाभकारी' रहेगा; छोटी दूरी की यात्राओं से धन लाभ के योग हैं. व्यापार में नए आइडियाज पर काम करने के लिए समय अच्छा है. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट न खरीदें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा या क्लाइंट मीटिंग के लिए सबसे उत्तम समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही ऊर्जावान रहेगा. भाई-बहनों के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आप साथ में कोई छोटा ट्रिप प्लान कर सकते हैं. पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग आज बेहतरीन रहेगी. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र की वजह से गर्दन या कंधों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Explorer & Influencer' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Witty' अंदाज और 'Direct Talk' के लिए जाने जाएंगे. भरणी से कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा का आना आपको थोड़ा 'शार्प-टंग' (तेज बोलने वाला) बना सकता है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. आज का दिन अपनी किसी अधूरी 'Skill-list' पर काम करने और नए लोगों से कनेक्ट होने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: नीला (Blue) और सिल्वर

लकी नंबर: 8 और 3

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी शनि को बलवान करने और पराक्रम बढ़ाने के लिए माता रानी को केले और नीले फूलों के साथ शहद का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का दूध और गंगाजल से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके साहस में वृद्धि होगी और छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा.

मीन (Pisces) - 23 मार्च 2026

मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अपनी सुख-सुविधाओं और धन संचय पर ध्यान देने का है. आज चैत्र नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है. पंचांग के मुताबिक चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (वृषभ राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा का उच्च होना आपकी वाणी में मिठास और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):
करियर के मामले में आज आपकी 'वाणी' ही आपका सबसे बड़ा निवेश है. अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या प्रेजेंटेशन से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए 'जैकपॉट' साबित हो सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'बेहतरीन' है; कहीं से अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है या परिवार के सहयोग से कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (सुबह 07:53 से 09:25) के दौरान कोई भी नया बिजनेस एग्रीमेंट साइन न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:03 से 12:52) कीमती धातुओं या आभूषणों में निवेश के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):
रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही मधुर रहेगा. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी और आप साथ में किसी पारिवारिक गेट-टुगेदर का हिस्सा बन सकते हैं. सेहत की बात करें तो चंद्रमा की उच्च स्थिति आपको मानसिक रूप से प्रसन्न रखेगी, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र की गर्मी की वजह से गले में खराश, दांत में दर्द या चेहरे पर हल्की सूजन महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है.

Gen-Z स्पेशल:
आज आपकी वाइब 'Invest & Manifest' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'High-Value' पसंद या एस्थेटिक फोटो के जरिए लोगों का ध्यान खींचेंगे. भरणी से कृत्तिका नक्षत्र में चंद्रमा का आना आपको थोड़ा 'ओपिनियनेटेड' बना सकता है, इसलिए बहस से बचें. आज का दिन अपने 'Bank Balance' को मैनेज करने या किसी नई सेविंग स्कीम को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: हल्का पीला (Light Yellow) और सफेद

लकी नंबर: 3 और 1

विशेष उपाय (नवरात्रि पांचवां दिन - मां स्कंदमाता):
आज सोमवार है और नवरात्रि की पंचमी तिथि भी है. शास्त्रों के अनुसार, अपनी राशि के स्वामी गुरु को मजबूत करने और सुख-समृद्धि के लिए माता रानी को केले और शहद का भोग जरूर लगाएं. साथ ही भगवान शिव का दूध और शक्कर से अभिषेक करें. 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके परिवार में एकता बढ़ेगी और आर्थिक तंगी दूर होगी.

यह भी पढ़ें- Navratri 2026 Day 5 Puja: नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा से बच्चों में बढ़ती है एकाग्रता! जानें विधि, मंत्र, भोग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिनका कार्य पारंपरिक विद्या और समकालीन विश्लेषण के संगम के लिए जाना जाता है.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल युद्ध, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय अध्ययन पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं पर भी ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कार्य Digital Religion Journalism और Astro-Strategic Analysis के लिए जाना जाता है. वे लाइफ-कोच के रूप में भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, सही समय की पहचान और अवसरों के चयन में मार्गदर्शन देते हैं.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह का स्पष्ट मानना है कि ज्योतिष भय, भ्रम या भाग्यवाद का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा है. उनके अनुसार ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बल्कि सही समय पर साहसिक और संतुलित निर्णय लेने की दिशा भी दिखाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख, बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव उनके व्यक्तित्व और लेखन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करते हैं. यही बहुस्तरीय दृष्टि उनके लेखों, भविष्यवाणियों और रणनीतिक विश्लेषण को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और प्रभावशाली बनाती है.
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Published at : 23 Mar 2026 05:18 AM (IST)
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Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

आज 23 मार्च 2026 का दिन राशियों के लिए कैसा रहेगा?

आज का दिन कई राशियों के लिए धन, करियर, मान-सम्मान और रिश्तों में स्थिरता ला सकता है, लेकिन वाणी की कठोरता और जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है।

आज राहुकाल का समय क्या है और इससे कैसे बचें?

आज राहुकाल सुबह 07:53 से 09:25 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट या निवेश शुरू न करें।

आज अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय क्या है?

आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:52 तक रहेगा, जो किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग या निवेश के लिए शुभ है।

आज मां स्कंदमाता की कृपा पाने के लिए क्या उपाय करें?

आज मां स्कंदमाता की पूजा करें, उन्हें केले और शहद का भोग लगाएं, और 'ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः' मंत्र का जाप करें।

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