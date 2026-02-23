Aaj Ka Rashifal: 23 फरवरी 2026, सोमवार का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा. आज सुबह 10:18 तक 'ब्रह्म योग' और शाम 04:34 तक 'भरणी नक्षत्र' का दुर्लभ संगम हो रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में 'सिद्धि और समृद्धि' का कारक माना जाता है.

आज मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'धनवर्षा' के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि इनके लिए आज चंद्रबल और ताराबल दोनों ही अनुकूल हैं. हालांकि, पंचांग के अनुसार सुबह 08:18 से 09:43 तक राहुकाल रहेगा, जिसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए. कार्यों की पूर्ण सिद्धि के लिए दोपहर 12:12 से 12:57 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वोत्तम है.

पढ़ें, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का सबसे सटीक आज का राशिफल:

मेष राशि (Aries Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

मेष राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'विजय और वर्चस्व' का है. आज चंद्रमा आपकी ही राशि में भरणी नक्षत्र (शुक्र का नक्षत्र) के साथ संयुक्त है, जो आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण और कार्यक्षमता में असाधारण वृद्धि पैदा करेगा. आज सुबह 09:11 तक षष्ठी है, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि का उदय होगा, यह तिथि जटिल कार्यों को सिद्ध करने के लिए ज्योतिषीय रूप से 'सिद्ध' मानी जाती है.

सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग आपके बौद्धिक कौशल को बढ़ाएगा, जिससे आप कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे. हालांकि, तकनीकी सावधानी के तौर पर ध्यान रखें कि राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय कमिटमेंट न करें, अन्यथा भविष्य में 'डेड-इन्वेस्टमेंट' की स्थिति बन सकती है. सफलता के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय दैवीय कृपा प्राप्त करने वाला रहेगा.

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी राशि में गजलक्ष्मी योग जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं. यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज सकारात्मक उत्तर मिल सकता है. शुक्र के नक्षत्र (भरणी) में चंद्रमा होने के कारण आप विलासिता और सौंदर्य पर खर्च कर सकते हैं, जो आपके सामाजिक स्टेटस को बढ़ाएगा.

प्रेम संबंधों में आज का दिन 'पैशन' से भरा रहेगा, लेकिन चंद्रमा की चंचलता के कारण पार्टनर के साथ छोटी बहस को बढ़ने न दें. स्वास्थ्य की दृष्टि से, आज का दिन ऊर्जावान है, लेकिन मंगल और चंद्रमा का प्रभाव रक्तचाप (BP) में उतार-चढ़ाव ला सकता है, अतः अत्यधिक उत्तेजना से बचें. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यदि संभव हो तो उत्तर दिशा के माध्यम से अपनी यात्रा का मार्ग चुनें.

Career: आपके नेतृत्व गुणों की परीक्षा होगी. आप किसी रुकी हुई डील को अपनी वाकपटुता से क्लोज करने में सफल रहेंगे.

Finance: आय के नए स्रोत उभरेंगे. विलासिता की वस्तुओं या वाहन की खरीद के लिए शुभ योग बन रहे हैं.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. अविवाहितों के लिए आज किसी खास व्यक्ति से मिलने का योग प्रबल है.

Health: ऊर्जा का स्तर 90% रहेगा, लेकिन सिर के ऊपरी हिस्से में दबाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त जल का सेवन करें.

Lucky Color: गहरा सिंदूरी (Deep Vermilion) या लाल.

Lucky Number: 1 और 9.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

वृषभ राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन कूटनीतिक कौशल और रणनीतिक निवेश के लिए महत्वपूर्ण है. आज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी का उदय सुबह 09:11 के बाद हो रहा है, जो आपके कार्यों में स्थिरता लाएगा.

चंद्रमा आज आपके द्वादश भाव (व्यय और विदेशी संपर्क) में संचरण कर रहे हैं. शुक्र के स्वामित्व वाले भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) के प्रभाव से आज आपका झुकाव विलासिता और कलात्मक कार्यों की ओर अधिक रहेगा. हालांकि, द्वादश चंद्रमा मन में थोड़ी व्याकुलता पैदा कर सकता है, इसलिए सुबह 10:18 तक बने ब्रह्म योग का लाभ उठाकर महत्वपूर्ण निर्णय पहले ही निपटा लें.

विशेष ध्यान दें कि राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम उठाना आपकी बैलेंस शीट को बिगाड़ सकता है. किसी भी बड़े निवेश या विदेशी प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:12 से 12:57) का समय ज्योतिषीय रूप से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. एक ओर जहां विदेशी स्रोतों या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर सुख-सुविधाओं पर अनियंत्रित खर्च बजट को हिला सकता है. प्रेम संबंधों में आज का दिन 'सेंसिटिव' रहेगा. पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करना विवाद का कारण बन सकता है.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अपनी आँखों और नींद के पैटर्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है. लग्न स्वामी शुक्र की स्थिति आपको बाहरी दुनिया में प्रभावशाली बनाएगी, लेकिन आंतरिक रूप से आप शांति की तलाश करेंगे. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, अतः इस दिशा में यात्रा करने से बचें या दही खाकर ही प्रस्थान करें.

Career: विदेशी प्रोजेक्ट्स या दूरस्थ व्यापार में बड़ी प्रगति के योग हैं. ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी होगी.

Finance: निवेश के मामले में आज का दिन मध्यम है. लॉन्ग टर्म पॉलिसी में निवेश करना बेहतर रहेगा.

Love: जीवनसाथी के साथ एकांत में समय बिताने की इच्छा प्रबल होगी. रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बरतें.

Health: अधिक काम के कारण मानसिक थकान और आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त विश्राम आवश्यक है.

Lucky Color: क्रीम या चमकीला सफेद (Bright White).

Lucky Number: 6.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

मिथुन राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'आर्थिक समृद्धि और महालाभ' का संकेत दे रहा है. चंद्रमा का गोचर आज आपके एकादश भाव (Income & Gains) में हो रहा है, जो आय के नए स्रोतों को सक्रिय करेगा. भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) और आपकी राशि में स्थित गुरु (Jupiter) का त्रिकोण संबंध आज आपके द्वारा लिए गए फैसलों को दूरगामी लाभ में बदल देगा.

सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग उन जातकों के लिए वरदान साबित होगा जो रिसर्च, लेखन या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं. हालांकि, राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान किसी भी मित्र या परिचित के साथ बड़े धन का लेन-देन करने से बचें, अन्यथा पैसा फंसने की आशंका है. महत्वपूर्ण डील्स और मीटिंग्स के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय सफलता की गारंटी देगा.

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है. एकादश भाव का चंद्रमा और उस पर गुरु की दृष्टि आपके संचित धन में वृद्धि करेगी. यदि कोई पुराना निवेश अटका हुआ था, तो आज वहां से शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उत्साहजनक है. सिंगल लोगों की मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है.

विद्यार्थियों के लिए भरणी नक्षत्र की ऊर्जा तकनीकी विषयों में महारत हासिल करने में मदद करेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल है, लेकिन वायु तत्व की राशि होने के कारण गैस या अपच जैसी समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए व्यावसायिक यात्राओं में सावधानी बरतें और संभव हो तो उत्तर दिशा का विकल्प चुनें.

Career: नेटवर्क और सोशल सर्कल से बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के योग हैं. ऑफिस में आपकी रचनात्मकता की प्रशंसा होगी.

Finance: शेयर मार्केट या कमोडिटी ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. बचत की नई योजनाएं सफल होंगी.

Love: पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बेहतर होगी. आप अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा सामूहिक निर्णय ले सकते हैं.

Health: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा. फिट रहने के लिए अपनी डाइट में फाइबर और तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं.

Lucky Color: हरा (Emerald Green).

Lucky Number: 5 और 3.

कर्क राशि (Cancer Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

कर्क राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'सत्ता और सफलता' का द्वार खोलने वाला है. आज चंद्रमा आपके दशम भाव (कर्म और करियर) में संचरण कर रहे हैं, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा. आज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी का प्रभाव और चंद्रमा का मेष राशि में होना आपके भीतर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता विकसित करेगा.

भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) के प्रभाव से आपको अपने परिश्रम का उचित परिणाम (Rewards) मिलेगा. सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग प्रशासनिक और सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभकारी है. हालांकि, राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान ऑफिस में किसी भी तरह की राजनीति या तीखी बहस से बचना अनिवार्य है. अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहने वाला है. कर्म भाव का स्वामी दशम में होने से व्यापारिक विस्तार के प्रबल योग बन रहे हैं. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज का गोचर आपको बेहतर पैकेज के संकेत दे रहा है. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता बनी रहेगी. जीवनसाथी की सलाह आपको किसी बड़े निवेश में लाभ दिला सकती है.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक शांति तो देगी, लेकिन काम के दबाव के कारण घुटनों या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए व्यावसायिक यात्रा पर निकलने से पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में प्रमोशन का आधार बनेंगी.

Finance: प्रॉपर्टी या भूमि से संबंधित सौदों में लाभ की संभावना है. पुराने कर्ज को चुकाने में आज आप सफल रहेंगे.

Love: रिश्तों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा. परिवार के साथ किसी मांगलिक चर्चा में शामिल हो सकते हैं.

Health: अपनी हड्डियों का ख्याल रखें और कैल्शियम युक्त आहार लें. ध्यान (Meditation) तनाव कम करने में मददगार होगा.

Lucky Color: दूधिया सफेद (Milky White) या सिल्वर.

Lucky Number: 2 और 7.

सिंह राशि (Leo Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

सिंह राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'भाग्योदय और विस्तार' का संदेश लेकर आया है. चंद्रमा आज आपके नवम भाव (भाग्य और धर्म) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा.

भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) और आपकी राशि के स्वामी सूर्य की कुंभ राशि में स्थिति यह दर्शाती है कि आज आपको अपनी मेहनत के साथ-साथ दैवीय कृपा का भी पूरा लाभ मिलेगा. सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक खोज से जुड़े लोगों के लिए असाधारण परिणाम देने वाला है.

ध्यान रहे, राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान किसी भी लंबी दूरी की यात्रा की शुरुआत या धार्मिक अनुष्ठान के संकल्प से बचें. किसी भी शुभ कार्य के शुभारंभ के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना आपके भाग्य को 100% सक्रिय कर देगा.

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन उन्नतिदायक है. भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने कानूनी विवाद में सफलता दिला सकता है. यदि आप कंसल्टेंसी, शिक्षण या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ा आर्थिक उछाल ला सकता है. प्रेम संबंधों में आज गरिमा बनी रहेगी.

आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बना सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सकारात्मक है, लेकिन सूर्य की स्थिति के कारण आपको डिहाइड्रेशन या पित्त संबंधी समस्या हो सकती है. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यदि संभव हो तो यात्रा टाल दें या घर से कुछ मीठा खाकर निकलें.

Career: विदेशी संपर्कों से लाभ होगा. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके विजन से प्रभावित होंगे और आपको कोई बड़ी लीडरशिप भूमिका मिल सकती है.

Finance: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है, विशेषकर गोल्ड या सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करना भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा.

Love: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों के लिए आज किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है.

Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन दोपहर के समय सीधी धूप से बचें. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

Lucky Color: सुनहरा (Golden) या केसरिया.

Lucky Number: 1 और 9.

कन्या राशि (Virgo Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

कन्या राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'सतर्कता और शोध' का है. आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव (आयु, गुप्त धन और परिवर्तन) में गोचर कर रहे हैं, जो अप्रत्याशित घटनाओं के संकेत दे रहा है. भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) के प्रभाव से आपको आकस्मिक धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है.

सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग आपको जटिल समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद करेगा. तकनीकी रूप से यह दिन जोखिम लेने का नहीं है, विशेषकर राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान कोई भी नया निवेश या गुप्त दस्तावेज साझा न करें. सफलता और सुरक्षा के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय ही चुनें, क्योंकि अष्टम चंद्रमा में मुहूर्त की शुद्धि अनिवार्य है.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़े मामलों में प्रगति होगी, लेकिन नया कर्ज लेने से बचें. प्रेम संबंधों में आज 'वाणी' पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी.

आपकी तार्किक बातें पार्टनर को चुभ सकती हैं. स्वास्थ्य के मोर्चे पर, आज आपको पेट के निचले हिस्से या त्वचा संबंधी एलर्जी से सावधान रहना चाहिए. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में की गई यात्रा कष्टकारी हो सकती है. उपाय के तौर पर आज गणपति को दूर्वा अर्पित करें.

Career: ऑफिस में गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न करें. डेटा एनालिसिस से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी.

Finance: सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिम भरे निवेश से आज पूरी तरह दूर रहें. संचित धन का उपयोग आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखें.

Love: पार्टनर के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. संवाद में मधुरता बनाए रखें और अनावश्यक बहस को टालें.

Health: बाहर के खान-पान से बचें. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम को प्राथमिकता दें.

Lucky Color: गहरा हरा (Dark Green).

Lucky Number: 5.

तुला राशि (Libra Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

तुला राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'साझेदारी और सामंजस्य' का है. चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव (विवाह और व्यापार) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूती देगा. भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे.

सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग नई पार्टनरशिप या अनुबंध (Contracts) के लिए बहुत शुभ है. हालांकि, राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान वैवाहिक चर्चा या व्यावसायिक डील करने से बचें, क्योंकि यह गलतफहमियां पैदा कर सकता है. दिन की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:12 से 12:57) का समय 'गोल्डन पीरियड' साबित होगा.

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी स्थिति में सुधार होगा. साझेदारी के व्यापार में पारदर्शिता रखने से बड़ा मुनाफा मिल सकता है. यदि आप ग्लैमर, डिजाइनिंग या जनसंपर्क (PR) के क्षेत्र में हैं, तो आज कोई बड़ा क्लाइंट हाथ लग सकता है. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और पुराने मनमुटाव दूर होंगे.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल है, लेकिन कमर या पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए व्यावसायिक यात्रा पर निकलने से पहले दही-चीनी का सेवन करना शुभ रहेगा.

Career: सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नई टीम बनाने या टीम वर्क के लिए दिन असाधारण रूप से सफल है.

Finance: लग्जरी वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन यह आपके बिजनेस इमेज को बढ़ाने में मदद करेगा. आय के स्रोत स्थिर रहेंगे.

Love: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. पार्टनर के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

Health: किडनी और यूरिनरी हेल्थ पर ध्यान दें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सक्रिय रहें.

Lucky Color: हल्का नीला (Light Blue) या गुलाबी.

Lucky Number: 6 और 8.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'शत्रु विजय और ऋण मुक्ति' का है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको अदालती मामलों और प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाएगा. भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) के प्रभाव से आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और आप जटिल से जटिल कार्यों को समय से पहले पूरा कर लेंगे.

सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो चिकित्सा, कानून या सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हैं. तकनीकी रूप से सावधान रहें कि राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान किसी को भी उधार न दें और न ही किसी विवाद में सीधे कूदें. अपने शत्रुओं को परास्त करने या बैंक लोन से संबंधित कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना अचूक रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मेहनत के अनुरूप परिणाम देने वाला है. रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, हालांकि ननिहाल पक्ष से किसी वित्तीय मदद की उम्मीद की जा सकती है.

प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, क्योंकि आप अपने काम में अधिक व्यस्त रहेंगे. स्वास्थ्य के मोर्चे पर, आज आपको पाचन तंत्र और रक्त संबंधी विकारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए व्यावसायिक यात्राओं में सावधानी बरतें. उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी तर्कशक्ति और मेहनत का लोहा माना जाएगा. सहकर्मियों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा.

Finance: अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण पाने में सफल रहेंगे. कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए नई योजना बनाएंगे.

Love: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है. शांत रहकर संवाद करना बेहतर होगा.

Health: पुरानी बीमारी से राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन डाइट का विशेष ध्यान रखें.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red) या मरून.

Lucky Number: 9 और 7.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

धनु राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'ज्ञान, संतान और सृजनात्मकता' का है. चंद्रमा आज आपके पंचम भाव (विद्या, प्रेम और संतान) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को नई ऊंचाई देगा.

भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) और आपकी राशि पर गुरु की दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि आज आप जो भी सीखेंगे या योजना बनाएंगे, वह भविष्य में बड़ा लाभ देगी. सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

ध्यान रहे, राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार में कोई भी बड़ा रिस्क न लें. नए प्रेम संबंध की शुरुआत या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:12 से 12:57) का समय दैवीय सफलता प्रदान करेगा.

आर्थिक मोर्चे पर आज आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. यदि आप कला, लेखन या सलाहकार के पेशे में हैं, तो आज का दिन बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत रोमांटिक रहेगा.

पार्टनर के साथ आपकी वैचारिक ट्यूनिंग बहुत शानदार रहेगी. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है, लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए गहरी नींद लेना आवश्यक है. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यदि यात्रा अनिवार्य हो तो केसर का तिलक लगाकर निकलें.

Career: ऑफिस में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है.

Finance: शेयर मार्केट में सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में बड़ा रिटर्न देगा. आय के स्थायी स्रोत बढ़ेंगे.

Love: लव लाइफ में मिठास रहेगी. पार्टनर के साथ कोई पुराना विवाद सुलझने की प्रबल संभावना है.

Health: ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. फिट रहने के लिए ध्यान और खेलकूद में रुचि लें.

Lucky Color: पीला (Yellow) या केसरिया.

Lucky Number: 3 और 1.

मकर राशि (Capricorn Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

मकर राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'सुख-सुविधा और पारिवारिक शांति' का है. चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव (सुख, माता और वाहन) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके घरेलू जीवन को प्राथमिकता देगा. भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) के प्रभाव से आज आप विलासिता की वस्तुओं या घर के नवीनीकरण पर धन खर्च कर सकते हैं.

सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद करेगा. तकनीकी रूप से यह दिन रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान प्रॉपर्टी का बयाना या कागजी कार्रवाई न करें. किसी भी नए वाहन की खरीदारी या गृह प्रवेश से संबंधित चर्चा के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय सर्वोत्तम है.

आर्थिक दृष्टि से आज संचित धन में वृद्धि होगी. माता या पैतृक पक्ष से वित्तीय लाभ के योग प्रबल हैं. यदि आप वर्क-फ्रॉम-होम या फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आज का दिन बड़ा प्रोजेक्ट दिला सकता है.

प्रेम संबंधों में आज स्थिरता रहेगी. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. स्वास्थ्य के मोर्चे पर, चतुर्थ चंद्रमा के कारण सीने में जकड़न या सर्दी-खांसी की समस्या हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों के सेवन से बचें. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिरता और गंभीरता की सराहना होगी. जमीन-जायदाद से जुड़े प्रोफेशनल्स को बड़ी डील मिल सकती है.

Finance: घर की सुख-सुविधाओं पर निवेश बढ़ेगा. पुराने निवेश से प्राप्त लाभ आज बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा.

Love: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. घर में शांति का वातावरण बना रहेगा.

Health: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए. योग और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

Lucky Color: आसमानी नीला (Sky Blue) या गहरा नीला.

Lucky Number: 4 और 8.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

कुंभ राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'पराक्रम और संवाद' का है. चंद्रमा आज आपके तृतीय भाव (साहस, छोटे भाई-बहन और संचार) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा. भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) और आपकी राशि में स्थित सूर्य-बुध की स्थिति यह दर्शाती है कि आज आपकी मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको भीड़ से अलग खड़ा करेंगी.

सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग मीडिया, लेखन और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता का योग बना रहा है. ध्यान रहे, राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान छोटी यात्राओं की शुरुआत न करें और न ही महत्वपूर्ण ईमेल भेजें. व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:12 से 12:57) का समय दैवीय रूप से सिद्ध है.

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपकी सक्रियता पर निर्भर करेगा. जितनी अधिक आप भाग-दौड़ करेंगे, उतना ही धन लाभ होगा. छोटे भाई-बहनों के सहयोग से भी आर्थिक लाभ संभव है.

प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है, लेकिन पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन ऊर्जावान है, लेकिन कंधों या गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यदि यात्रा अनिवार्य हो तो दर्पण देखकर ही घर से निकलें.

Career: आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आज आपकी सबसे बड़ी पूंजी है. टीम लीडर के रूप में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा.

Finance: विज्ञापन और नेटवर्किंग पर खर्च करना फायदेमंद होगा. आय के स्रोत निरंतर बने रहेंगे.

Love: छोटी बातों को तूल न दें. पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद गलतफहमियों को दूर करेगा.

Health: हाथों और फेफड़ों के प्रति सतर्क रहें. खुली हवा में टहलना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

Lucky Color: काला (Black) या गहरा जामुनी.

Lucky Number: 11 और 2.

मीन राशि (Pisces Horoscope) - 23 फरवरी 2026, सोमवार

मीन राशि के जातकों के लिए 23 फरवरी 2026 का दिन 'धन संचय और कौटुंबिक सुख' का है. चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव (धन और वाणी) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा. भरणी नक्षत्र (शाम 04:34 तक) के प्रभाव से आपकी वाणी में मधुरता और आकर्षण रहेगा, जिससे आप असंभव कार्यों को भी बातचीत से सुलझा लेंगे.

सुबह 10:18 तक बना ब्रह्म योग निवेश के नए पोर्टफोलियो बनाने के लिए उत्तम है. तकनीकी सावधानी के तौर पर, राहुकाल (सुबह 08:18 से 09:43) के दौरान परिवार में किसी गंभीर विषय पर चर्चा न करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है. बैंक से जुड़े कार्यों या नई बचत योजना शुरू करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय चुनें.

आर्थिक दृष्टि से आज आप 'कुबेर' की कृपा का अनुभव करेंगे. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और ज्वेलरी या कीमती धातुओं में निवेश के लिए दिन शुभ है. प्रेम संबंधों में आज सौहार्द बना रहेगा.

घर में किसी उत्सव जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, विशेषकर जो बैंकिंग या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं. स्वास्थ्य के मोर्चे पर, आज आपको दांतों या गले से संबंधित परेशानी हो सकती है. पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए व्यावसायिक यात्राओं में सावधानी बरतें. उपाय के तौर पर पीला चंदन लगाएं.

Career: वाणी और व्यवहार से कार्यक्षेत्र में सबका दिल जीत लेंगे. बैंकिंग और निवेश क्षेत्र के जातकों के लिए दिन ऐतिहासिक रह सकता है.

Finance: धन प्राप्ति के योग अत्यंत प्रबल हैं. बचत के नए तरीके खोजेंगे जो भविष्य में सुरक्षा प्रदान करेंगे.

Love: परिवार के साथ डिनर का प्लान बनेगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी.

Health: अपनी आंखों और खान-पान का ध्यान रखें. अधिक मीठा खाने से बचें.

Lucky Color: सुनहरा पीला (Golden Yellow).

Lucky Number: 3 और 1.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.