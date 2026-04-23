Aaj Ka Rashifal : क्या आप जानते हैं कि आज 23 अप्रैल 2026 को ग्रहों की एक ऐसी चाल बन रही है जो अगले कई महीनों के लिए आपके भविष्य की रूपरेखा तय कर सकती है? आज वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन चंद्रमा का संचार मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में हो रहा है, जिसे 'सफलता का नक्षत्र' कहा जाता है.

लेकिन सावधान! एक तरफ जहां मेष राशि में बैठा उच्च का सूर्य कुछ राशियों को राजा जैसी शक्ति दे रहा है, वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की अंगारक युति बड़े उतार-चढ़ाव का संकेत दे रही है. आपके करियर, धन, प्यार और सेहत के लिए आज का सितारा क्या कहता है? क्या आज आपको निवेश करना चाहिए या शांत रहना ही बेहतर है?

अपनी राशि के अनुसार विस्तार से पढ़ें आज का विशेष भविष्यफल.

मेष राशिफल (Aries Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों के लिए दिन अपनी बौद्धिक क्षमता और 'नेटवर्किंग' के दम पर सफलता पाने का है, आज आपकी राशि में बैठा सूर्य आपको चमक प्रदान करेगा, लेकिन मन का भटकाव आपकी एकाग्रता की परीक्षा ले सकता है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी मंगल, वर्तमान में मीन राशि में शनि के साथ युति बना रहा है, जबकि सूर्य आपकी ही राशि (लग्न) में विराजमान है. चंद्रमा आज मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जो आपके तीसरे भाव (पराक्रम और संचार) को सक्रिय कर रहा है. यह ग्रह स्थिति बताती है कि आज आपकी हिम्मत बढ़ेगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपके बहुमुखी व्यक्तित्व (Versatility) की सराहना होगी. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको मल्टी-टास्किंग के लिए प्रेरित करेगा. यदि आप मार्केटिंग, लेखन, या तकनीक से जुड़े हैं, तो आज कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है. आपकी राशि में बैठा सूर्य आपको 'अथॉरिटी' दिलाएगा, जिससे सीनियर आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए व्यापारिक सौदे या निवेश की योजना बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

सावधानी: मंगल-शनि की 12वें भाव में उपस्थिति अचानक और गुप्त खर्चों का संकेत दे रही है. दोपहर 1:57 PM से 3:35 PM (राहु काल) के बीच कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय न लें, वरना नुकसान की आशंका है.

क्यों खास है आज का दिन?

पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको दोबारा प्रयास करने की शक्ति देगा. यदि कोई काम पहले अटक गया था, तो आज उसे फिर से शुरू करने का सही समय है. आपकी लग्न कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में है, जो आपको तेज और आत्मविश्वास देगा, लेकिन चंद्रमा का तीसरे भाव में होना आपको थोड़ा बेचैन (Restless) बना सकता है. आज आपकी सफलता का मंत्र है, बोलने से ज्यादा काम पर ध्यान दें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज संचार (Communication) की भूमिका अहम रहेगी. तीसरे भाव का चंद्रमा छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार लाएगा. परिवार के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ लंबी बातचीत आपके बीच की गलतफहमियों को दूर करेगी. सिंगल लोगों के लिए आज सोशल मीडिया या पड़ोस में किसी दिलचस्प व्यक्ति से जान-पहचान होने के योग हैं. जीवनसाथी के साथ बेवजह के शक या गुप्त बातों को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

आज शारीरिक ऊर्जा तो अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक थकान (Mental Fatigue) महसूस हो सकती है. पुनर्वसु नक्षत्र फेफड़ों और श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, इसलिए धूल-मिट्टी से बचें.

आज सबसे जरूरी: प्राणायाम और योग के लिए समय निकालें.

गले में खराश या सर्दी-जुकाम की संभावना है, ठंडी चीजों से परहेज करें.

रात को मोबाइल का कम इस्तेमाल करें ताकि नींद की गुणवत्ता बनी रहे.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. मेष राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा कष्टकारी हो सकती है या काम में देरी करा सकती है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण (शीशा) देखकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) और आपकी ग्रह स्थिति को संतुलित करने के लिए:

भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें: इससे आपके लग्न का सूर्य और पराक्रम का चंद्रमा संतुलित होगा.

हनुमान चालीसा का पाठ करें: 12वें भाव के मंगल-शनि दोष से मुक्ति मिलेगी और अनावश्यक खर्च रुकेंगे.

केले के पेड़ में जल चढ़ाएं: आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति के लिए यह अचूक उपाय है.

लकी कलर: पीला, केसरिया

लकी नंबर: 1, 3, 5

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए दिन आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख पर ध्यान केंद्रित करने का है, आज आपकी वाणी का प्रभाव आपके बैंक बैलेंस और रिश्तों दोनों को मजबूती प्रदान करेगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र, वर्तमान में मेष राशि के 12वें भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, जबकि चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर करते हुए आपके दूसरे भाव (धन और वाणी) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति संकेत देती है कि आज निवेश और संचित धन (Savings) से जुड़े मामले आपकी प्राथमिकता रहेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन वित्तीय नियोजन (Financial Planning) के लिए अत्यंत शुभ है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप बजट और भविष्य के निवेश के सही फैसले ले पाएंगे. यदि आप बैंकिंग, रत्न, या पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आज अचानक लाभ के योग हैं.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय बैंक से जुड़े कार्यों या कीमती वस्तुओं की खरीद के लिए श्रेष्ठ है.

सावधानी: शुक्र का 12वें भाव में होना 'लक्जरी' और दिखावे पर अत्यधिक खर्च करा सकता है. मीन राशि का मंगल आपके लाभ भाव (11th house) में शनि के साथ है, जिसका अर्थ है कि आज आय के स्रोत तो बनेंगे लेकिन पैसा रुकने में दिक्कत आ सकती है. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) में निवेश से बचें.

क्यों खास है आज का दिन?

आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करेगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी अधूरी योजनाओं को नया रूप देने का है. आपके दूसरे भाव में चंद्रमा होने से आज लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. आज आपकी निर्णय क्षमता में स्थिरता रहेगी, जो आपके पेशेवर कद को बढ़ाएगी.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुखद है. चंद्रमा का धन भाव में होना परिवार के साथ किसी खास विषय पर चर्चा और सामंजस्य का संकेत देता है. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है या आप परिवार के साथ शानदार डिनर का आनंद ले सकते हैं.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर को कोई छोटा लेकिन अर्थपूर्ण उपहार देना आपके रिश्ते में मिठास लाएगा. सिंगल लोगों के लिए आज वाणी के दम पर किसी को प्रभावित करना आसान होगा. 12वें भाव के शुक्र के कारण पार्टनर की सेहत या उनकी जरूरतों पर कुछ खर्च संभव है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

आज आपकी शारीरिक ऊर्जा संतुलित रहेगी, लेकिन 'मुख' या 'गले' से संबंधित संवेदनशीलता रह सकती है. पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए ठंडे पेय पदार्थों से दूरी बनाना बेहतर होगा.

आज सबसे जरूरी: आंखों को आराम दें और पर्याप्त पानी पिएं.

मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ महसूस हो सकती है.

शाम के समय हल्की वॉक या ध्यान करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. वृषभ राशि वालों के लिए आज दक्षिण की दिशा में यात्रा करना धन हानि या स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन सकता है. यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर और थोड़ा दही खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपने भाग्य को बल देने के लिए:

विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें: इससे आपके स्वामी शुक्र और धन भाव के चंद्रमा को मजबूती मिलेगी.

चने की दाल और गुड़ का दान करें: 11वें भाव के शनि-मंगल दोष को शांत करने में मदद मिलेगी.

पीले चंदन का तिलक लगाएं: यह आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा और आर्थिक लाभ के मार्ग खोलेगा.

लकी कलर: क्रीम, हल्का पीला

लकी नंबर: 2, 6, 8

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन मानसिक स्पष्टता और व्यक्तित्व के निखार का है, आज आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर आपको केंद्र बिंदु (Center of Attraction) बनाएगा, जिससे आपके रुके हुए व्यक्तिगत कार्य गति पकड़ेंगे.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी बुध, वर्तमान में मेष राशि में नीच का होकर सूर्य और शुक्र के साथ विराजमान है. हालांकि, आज चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहा है. यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, लेकिन राशि स्वामी बुध की कमजोर स्थिति निर्णय लेने में थोड़ी दुविधा पैदा कर सकती है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज आपकी रचनात्मकता और संचार कौशल (Communication) चरम पर होगा. आपकी राशि में चंद्रमा का होना यह संकेत देता है कि आज आप अपनी नई योजनाओं से कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे. मीडिया, आईटी, और कंसल्टेंसी से जुड़े मिथुन जातकों के लिए आज का दिन बेस्ट रहने वाला है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने या सेल्फ-ब्रांडिंग के लिए अनुकूल है.

सावधानी: लाभ भाव (11th house) में नीच का बुध होने से आज बड़े आर्थिक वादों या किसी को पैसे उधार देने से बचें. मीन राशि में शनि-मंगल का 10वें भाव (कर्म भाव) में होना कार्यस्थल पर अचानक दबाव या जिम्मेदारी बढ़ा सकता है. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) में महत्वपूर्ण व्यावसायिक मेल या दस्तावेज़ न भेजें.

क्यों खास है आज का दिन?

आज आपकी अपनी राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का होना बहुत शुभ है, जिसे 'सफलता का नक्षत्र' माना जाता है. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी पुरानी योजना को री-लॉन्च करने के लिए सटीक है. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपकी कूटनीति (Diplomacy) से जटिल मामले भी सुलझ जाएंगे.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

सामाजिक रूप से आज का दिन बहुत सक्रिय रहेगा. आपकी राशि में चंद्रमा होने से आज आप काफी आकर्षक और मिलनसार रहेंगे. मित्रों और भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा और पुरानी कड़वाहट दूर होगी.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ किसी विषय पर लंबी चर्चा हो सकती है, जो भविष्य के लिए लाभकारी होगी. सिंगल लोगों के लिए आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने या प्रेम प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना है. 11वें भाव के शुक्र और सूर्य के प्रभाव से आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप तरोताजा रहेंगे, लेकिन राशि स्वामी बुध के नीच राशि में होने से स्किन एलर्जी या अनिद्रा (Insomnia) की हल्की समस्या हो सकती है. पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव फेफड़ों की सुरक्षा की मांग करता है, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें.

आज सबसे जरूरी: योग और प्राणायाम को प्राथमिकता दें.

रात को जल्दी सोएं और कैफीन (चाय-कॉफी) का सेवन कम करें.

आज ताजी हवा और खुले वातावरण में समय बिताना आपके लिए मानसिक औषधि का काम करेगा.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. मिथुन राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा मानसिक व्याकुलता या योजना में देरी ला सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा शहद खाएं और भगवान शिव का ध्यान करें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए:

ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें: इससे आपका मानसिक बल बढ़ेगा और बुध के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे.

भगवान विष्णु को पीले मीठे चावल का भोग लगाएं: इससे करियर में आ रही शनि-मंगल की बाधाएं दूर होंगी.

जरूरतमंदों को हरी वस्तुओं या फल का दान करें: यह आपके राशि स्वामी बुध को मजबूती प्रदान करेगा.

लकी कलर: हरा, पीला

लकी नंबर: 3, 5, 7

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन भावनाओं के संतुलन और करियर में नई संभावनाओं को तलाशने का है, आज चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कुछ एकांत की मांग करेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा आज मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जो आपकी राशि से 12वें भाव (व्यय और मोक्ष भाव) को सक्रिय कर रहा है. वहीं, आपकी राशि के लिए 'योगकारक' ग्रह मंगल आज मीन राशि में शनि के साथ भाग्य भाव में है. यह स्थिति संकेत देती है कि आज बाहरी संपर्कों से लाभ तो होगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन विदेशी व्यापार, आयात-निर्यात या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कार्यों के लिए बहुत अनुकूल है. 12वें भाव का चंद्रमा आपको नए और लीक से हटकर विचार देगा. हालांकि, कार्यक्षेत्र पर आज आप थोड़े लो-प्रोफाइल रहना पसंद करेंगे. सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि वाला हो सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय चैरिटी, दान या किसी निवेश की योजना को अंतिम रूप देने के लिए अच्छा है.

सावधानी: चंद्रमा के 12वें भाव में होने से आज अनावश्यक खर्च (Unexpected Expenses) की संभावना अधिक है. मेष राशि में बैठा सूर्य और शुक्र आपके 10वें भाव में है, जो बॉस के साथ ईगो क्लैश करा सकता है. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) में किसी भी बड़े आर्थिक लेन-देन से पूरी तरह बचें.

क्यों खास है आज का दिन?

आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके भीतर एक हीलिंग शक्ति पैदा करेगा. कर्क राशि के जातकों के लिए, जो अक्सर दूसरों की परवाह में खुद को भूल जाते हैं, आज का दिन आत्म-चिंतन (Self-reflection) का है. 12वां चंद्रमा आपको आध्यात्मिक झुकाव देगा, जिससे आप जीवन की बड़ी चुनौतियों को शांत मन से देख पाएंगे. आज कोई पुराना अटका हुआ अदालती मामला आपके पक्ष में झुकता नजर आ सकता है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आप थोड़े भावुक और संवेदनशील रह सकते हैं. चंद्रमा की स्थिति के कारण आप कुछ समय अकेले बिताना चाहेंगे. परिवार में माता की सेहत का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ किसी आध्यात्मिक यात्रा या धार्मिक चर्चा में समय बीत सकता है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर की बातों को गहराई से समझने का प्रयास करें, गलतफहमी होने की आशंका है. सिंगल लोगों के लिए आज दिन थोड़ा सुस्त रह सकता है, लेकिन किसी पुराने मित्र से अचानक मैसेज या कॉल आने की संभावना है. भाग्य भाव का शनि-मंगल लंबी दूरी की यात्राओं के जरिए पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने का संकेत दे रहा है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन औसत रहेगा. 12वें भाव का चंद्रमा 'अनिद्रा' (Insomnia) या आंखों में भारीपन दे सकता है. पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध कंधों और फेफड़ों से होता है, इसलिए संक्रमण से सावधान रहें.

आज सबसे जरूरी: रात को हल्का भोजन करें और समय पर सोएं.

आंखों को आराम देने के लिए ठंडे पानी से धोएं और स्क्रीन टाइम कम करें.

आज मेडिटेशन (ध्यान) करना आपकी मानसिक ऊर्जा को फिर से रिचार्ज कर देगा.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. कर्क राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा खर्चों में वृद्धि और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और केसर का तिलक लगाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपने चंद्रमा और गुरु को मजबूत करने के लिए:

सफेद चंदन का तिलक लगाएं या चंदन का इत्र इस्तेमाल करें: इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी.

पीली वस्तुओं (जैसे केला या बेसन के लड्डू) का मंदिर में दान करें: इससे 10वें भाव के सूर्य-शुक्र का शुभ फल मिलेगा.

शिव चालीसा का पाठ करें: 12वें भाव के चंद्रमा के दोषों को दूर करने के लिए यह अचूक उपाय है.

लकी कलर: दूधिया सफेद, पीला

लकी नंबर: 2, 7, 9

सिंह राशिफल (Leo Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने और भविष्य की बड़ी योजनाओं को आकार देने का है, आज भाग्य भाव का स्वामी आपकी ही राशि को देख रहा है, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी सूर्य, आज मेष राशि में उच्च का होकर आपके 9वें भाव (भाग्य भाव) में विराजमान है. चंद्रमा आज मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जो आपके 11वें भाव (लाभ और आय) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति संकेत देती है कि आज आपकी मेहनत का फल 'मल्टीपल' होकर आपको मिलने वाला है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन आर्थिक रूप से सुपर हिट रहने वाला है. 11वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आय के नए स्रोत खोलने का संकेत दे रही है. यदि आप शेयर बाजार, ट्रेडिंग या बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ा मुनाफा दिला सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी बड़े प्रोजेक्ट की डील साइन करने या महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

सावधानी: अष्टम भाव (8th house) में शनि-मंगल की युति 'अचानक रुकावटें' या 'गुप्त शत्रुओं' की सक्रियता दिखा रही है. कार्यस्थल पर अपनी रणनीतियां किसी के साथ साझा न करें. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) के दौरान किसी भी बड़े निवेश या दस्तावेजी काम से बचें.

क्यों खास है आज का दिन?

आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देगा. सिंह राशि के जातकों के लिए, जो हमेशा किंग साइज जीने में विश्वास रखते हैं, आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. भाग्य भाव में उच्च का सूर्य आपको समाज और प्रोफेशनल सर्कल में एक अथॉरिटी के रूप में स्थापित करेगा. आज आपके पुराने संपर्कों से आपको कोई ऐसी सलाह मिल सकती है जो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

सामाजिक जीवन में आज आपकी चमक बढ़ेगी. दोस्तों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. 11वें भाव का चंद्रमा किसी पुराने मित्र के साथ मिलकर नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. संतान की ओर से आज कोई सुखद खबर मिल सकती है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ किसी सामाजिक उत्सव में जाने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की ओर झुकाव बढ़ सकता है. हालांकि, 8वें भाव के शनि-मंगल के कारण ससुराल पक्ष (In-laws) के साथ बातचीत में सावधानी बरतें, गलतफहमी होने की आशंका है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन उच्च का सूर्य 'रक्तचाप' (Blood Pressure) या 'सिरदर्द' की समस्या दे सकता है. पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध कंधों से है, इसलिए भारी वजन उठाने से बचें.

आज सबसे जरूरी: खुद को हाइड्रेटेड रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

आंखों के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, धूल और तेज रोशनी से बचाव करें.

शाम को किसी खुले स्थान पर समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. सिंह राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा काम में देरी और थकान का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं और हनुमान जी का ध्यान करें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपने भाग्य और सूर्य को और अधिक बलवान बनाने के लिए:

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें: इससे आपके उच्च के सूर्य का फल कई गुना बढ़ जाएगा.

पीले वस्त्र पहनें या पीला रुमाल अपने पास रखें: यह आपके गुरु और सूर्य के बीच सामंजस्य बिठाएगा.

भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल दान करें: 8वें भाव के कष्टकारी ग्रहों की शांति के लिए यह उत्तम है.

लकी कलर: सुनहरा, केसरिया

लकी नंबर: 1, 5, 9

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को कन्या राशि वालों के लिए दिन करियर में अधिकार प्राप्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का है, आज 10वें भाव का चंद्रमा आपकी कार्यक्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन साझेदारी में सावधानी बरतनी होगी.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी बुध, वर्तमान में मेष राशि में सूर्य और शुक्र के साथ आपके 8वें भाव में गोचर कर रहा है. वहीं, चंद्रमा आज मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके 10वें भाव (कर्म भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति बताती है कि आज आप काम में व्यस्त रहेंगे और आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और मैनेजमेंट स्किल्स की सराहना होगी. 10वें भाव का चंद्रमा आपको वर्कहोलिक बना सकता है, जिससे आप कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को भी समय पर पूरा कर लेंगे. यदि आप सरकारी नौकरी, प्रशासन या प्रबंधन से जुड़े हैं, तो आज पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय बॉस के साथ मीटिंग करने या नई जॉब जॉइन करने के लिए अनुकूल है.

सावधानी: 7वें भाव (साझेदारी भाव) में शनि-मंगल की युति बिजनेस पार्टनर के साथ ईगो क्लैश या वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है. आज किसी भी बड़े एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसके नियम और शर्तों को ठीक से पढ़ लें. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) के दौरान वित्तीय चर्चाओं से बचें.

क्यों खास है आज का दिन?

आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको अपनी कार्यशैली में सुधार करने का मौका देगा. कन्या राशि के जातक होने के नाते आप बारीकियों पर ध्यान देते हैं, और आज यही खूबी आपको ऑफिस में दूसरों से अलग खड़ा करेगी. 8वें भाव में बैठा नीच का बुध कुछ गुप्त चिंताएं दे सकता है, लेकिन 10वें भाव का मजबूत चंद्रमा उन चिंताओं को काम के जरिए दूर करने में आपकी मदद करेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर में थोड़ी शिकायतें हो सकती हैं. 7वें भाव के शनि-मंगल के कारण जीवनसाथी के साथ बातचीत में संयम बरतें; छोटी सी बात बड़ी बहस का रूप ले सकती है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर की सलाह आपके करियर में काम आ सकती है. सिंगल लोगों के लिए आज ऑफिस में किसी के प्रति आकर्षण बढ़ने की संभावना है. पिता या उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन आज आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज मानसिक थकान हावी रह सकती है. 8वें भाव का बुध और सूर्य 'पाचन तंत्र' या 'पेट' से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं. पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध फेफड़ों और पसलियों से है, इसलिए धूल-मिट्टी से बचाव करें.

आज सबसे जरूरी: काम के बीच में छोटे ब्रेक लें और आँखों को आराम दें.

पर्याप्त नींद लें, क्योंकि 'अनिद्रा' आपके काम की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है.

अधिक चाय या कॉफी के सेवन से बचें, सादा पानी और जूस को प्राथमिकता दें.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. कन्या राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा व्यवसायिक रूप से सफल तो हो सकती है, लेकिन शारीरिक थकान और पार्टनर से अनबन करा सकती है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा जीरा खाकर और माता का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपने करियर और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए:

भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल या मिठाई चढ़ाएं: इससे आपका भाग्य भाव और कर्म भाव दोनों संतुलित होंगे.

हनुमान अष्टक का पाठ करें: 7वें भाव के शनि-मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए यह अचूक है.

गाय को घी लगी रोटी और गुड़ खिलाएं: इससे बुध के नीच दोष में कमी आएगी और व्यापार में लाभ होगा.

लकी कलर: हल्का हरा, क्रीम

लकी नंबर: 5, 6, 8

तुला राशिफल (Libra Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को तुला राशि वालों के लिए दिन भाग्य का साथ मिलने और अटके हुए कार्यों को नई गति देने का है, आज 9वें भाव का चंद्रमा आपकी वैचारिक शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप किसी बड़ी योजना को हकीकत में बदल पाएंगे.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र, वर्तमान में मेष राशि में सूर्य के साथ आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है. वहीं, चंद्रमा आज मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके 9वें भाव (भाग्य भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति संकेत देती है कि आज आपको कम मेहनत में अधिक परिणाम मिल सकते हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन लंबी अवधि के निवेश और व्यावसायिक यात्राओं के लिए श्रेष्ठ है. 9वें भाव का चंद्रमा आपको विजनरी बनाएगा, जिससे आप भविष्य के लाभ को आज ही देख पाएंगे. उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में लगे तुला जातकों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. पार्टनरशिप के बिजनेस में आज आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या कानूनी दस्तावेज पर साइन करने के लिए उत्तम है.

सावधानी: 6वें भाव (शत्रु और रोग भाव) में शनि-मंगल की युति गुप्त शत्रुओं या 'बैक-बाइटिंग' का संकेत दे रही है. कार्यक्षेत्र पर अपनी सफलता का ज्यादा दिखावा न करें. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) के दौरान किसी से कर्ज लेने या देने से बचें.

क्यों खास है आज का दिन?

आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन में रिस्टोरेशन (पुनर्स्थापना) लेकर आएगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा या आत्मविश्वास को वापस पाने का है. 7वें भाव में उच्च के सूर्य के साथ शुक्र की उपस्थिति आपको सामाजिक रूप से बहुत प्रभावशाली बनाएगी. आज आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपको मानसिक स्पष्टता मिलेगी.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ तालमेल बहुत शानदार रहेगा. शुक्र और सूर्य की युति जीवनसाथी की ओर से किसी बड़ी उपलब्धि या आर्थिक लाभ का संकेत दे रही है. पिता और गुरुजनों का सहयोग आज आपके बिगड़े काम बना देगा.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा की योजना बनाने के लिए अनुकूल है. सिंगल लोगों के लिए आज किसी उच्च शिक्षित या आध्यात्मिक व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है. 6वें भाव के ग्रहों के कारण ननिहाल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, 6वें भाव का शनि-मंगल 'पैरों में दर्द' या 'पुराने रोग' को दोबारा उभरने का मौका दे सकता है. पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध फेफड़ों से है, इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

आज सबसे जरूरी: अधिक से अधिक पानी पिएं और पैरों को आराम दें.

आज का दिन डिटॉक्स (Detox) के लिए अच्छा है, फल और ताजे जूस का सेवन करें.

योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आज आपके मानसिक फोकस को बढ़ाएगा.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. तुला राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा काम में बाधा और अनावश्यक खर्च का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखें और थोड़ा दही खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपने भाग्य और संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए:

भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें: इससे 9वें भाव का चंद्रमा और गुरु का प्रभाव बढ़ेगा.

माँ लक्ष्मी की आरती करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं: यह आपके राशि स्वामी शुक्र को बल देगा.

शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं: 6वें भाव की शत्रु बाधा को शांत करने के लिए यह आवश्यक है.

लकी कलर: सफेद, आसमानी नीला

लकी नंबर: 2, 7, 8

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन सावधानी और गहरे शोध (Research) का है, आज आठवें भाव का चंद्रमा मानसिक उथल-पुथल दे सकता है, लेकिन आपकी राशि का स्वामी मंगल अंगारक योग से मुक्त होने की दिशा में है, जो गुप्त शत्रुओं पर विजय दिलाएगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी मंगल, वर्तमान में मीन राशि में शनि के साथ आपके 5वें भाव (विद्या और संतान भाव) में युति बना रहा है. चंद्रमा आज मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके 8वें भाव (आयु और रहस्य भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति संकेत देती है कि आज आपको शॉर्टकट से बचना चाहिए.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन फाइनेंस, रिसर्च, बीमा या ज्योतिष से जुड़े जातकों के लिए बहुत अच्छा है. 8वें भाव का चंद्रमा आपको गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा. हालांकि, सामान्य बिजनेस और नौकरी के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अचानक कोई रुका हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला सामने आ सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी जटिल समस्या का समाधान ढूंढने के लिए इस्तेमाल करें.

सावधानी: 5वें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण आज शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बड़ा निवेश बिल्कुल न करें. 6वें भाव (मेष) में बैठा उच्च का सूर्य आपके शत्रुओं को परास्त तो करेगा, लेकिन ऑफिस में वाद-विवाद से बचें. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) में कोई नया काम शुरू न करें.

क्यों खास है आज का दिन?

आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका देगा. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन का है. 8वें भाव का चंद्रमा अक्सर डर या बेचैनी देता है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा आपको उस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगी. आज आपको कोई ऐसी गुप्त जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित होगी.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आपको अपनी वाणी और स्वभाव पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. 5वें भाव के शनि-मंगल संतान के साथ वैचारिक मतभेद या उनकी सेहत को लेकर चिंता दे सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन किसी पुरानी बात को लेकर बहस होने की भी संभावना है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के प्रति अधिक पजेसिव (Possessive) होने से बचें. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा रहस्यमयी रह सकता है; कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है जिसके इरादे अभी स्पष्ट न हों. ससुराल पक्ष से आज कोई महत्वपूर्ण संवाद हो सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन एवरेज से थोड़ा नीचे रह सकता है. 8वें भाव का चंद्रमा और 5वें भाव का मंगल 'यूरिन इन्फेक्शन', 'पेट के निचले हिस्से में दर्द' या 'चोट' की आशंका पैदा करते हैं.

आज सबसे जरूरी: वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.

पानी का खूब सेवन करें और बाहर के खाने से बचें.

रात के समय मेडिटेशन (ध्यान) जरूर करें ताकि मन की व्याकुलता कम हो और नींद अच्छी आए.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा शारीरिक कष्ट और कार्यों में देरी का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपने संकटों को दूर करने और मंगल को शांत करने के लिए:

हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें: यह 5वें भाव के शनि-मंगल दोष को शांत करेगा.

भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी का तिलक लगाएं: इससे आपके भाग्य का साथ मिलेगा.

जरूरतमंदों को तांबे का बर्तन या मसूर की दाल दान करें: यह कर्ज मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए अचूक है.

लकी कलर: गहरा लाल, मैरून

लकी नंबर: 1, 8, 9

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को धनु राशि वालों के लिए दिन साझेदारी में लाभ और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है, आज सातवें भाव का चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण पैदा करेगा, जिससे लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी गुरु, जो वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, आज चंद्रमा के साथ आपके 7वें भाव (साझेदारी और विवाह भाव) में विराजमान है. यह 'गजकेसरी' जैसा शुभ प्रभाव पैदा कर रहा है. वहीं, सूर्य और शुक्र आपके 5वें भाव में हैं, जो आपकी रचनात्मक बुद्धि को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन व्यापारिक विस्तार के लिए अत्यंत भाग्यशाली है. 7वें भाव का चंद्रमा और गुरु का प्रभाव आपको नए अनुबंध (Contracts) दिलाने में मदद करेगा. यदि आप कंसल्टेंसी, शिक्षण, या कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज आपकी सलाह की भारी मांग रहेगी. साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता रखने से बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय नए बिजनेस पार्टनर के साथ हाथ मिलाने या किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए सबसे बेहतर है.

सावधानी: आपके 4थे भाव (सुख भाव) में शनि-मंगल की युति घर या कार्यस्थल पर अचानक तनाव पैदा कर सकती है. संपत्ति से जुड़े कागजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें दोबारा पढ़ें. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) के दौरान कोई भी नया वित्तीय निवेश करने से बचें.

क्यों खास है आज का दिन?

आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपकी दूरदर्शिता को बढ़ाएगा. धनु राशि के जातक अपनी फ्रीडम और विज़न के लिए जाने जाते हैं, और आज ये दोनों ही खूबियां आपके काम आएंगी. 7वें भाव में चंद्रमा होने से आज आपको जनता या बड़े समूह का समर्थन मिलेगा. यदि आप राजनीति या समाज सेवा से जुड़े हैं, तो आज आपका कद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन यादगार साबित हो सकता है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और आप साथ मिलकर भविष्य की कोई बड़ी योजना बनाएंगे. 5वें भाव का सूर्य और शुक्र प्रेम संबंधों में रोमांस और गर्माहट लाएगा. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है.

4थे भाव के शनि-मंगल के कारण माता की सेहत या घर के वातावरण को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. आज घर के नवीनीकरण (Renovation) पर चर्चा हो सकती है, लेकिन बड़े बदलाव अभी टालना बेहतर होगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. हालांकि, 7वें भाव का चंद्रमा 'किडनी' या 'कमर के निचले हिस्से' में थोड़ी संवेदनशीलता दे सकता है. पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव श्वसन तंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन अत्यधिक बोलने से गले में थकान हो सकती है.

आज सबसे जरूरी: पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं.

योग और ध्यान आपको मानसिक शांति देंगे, खासकर जब घरेलू तनाव महसूस हो.

रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि कल की ऊर्जा बनी रहे.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. धनु राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा काम में रुकावट और वाहन की समस्या दे सकती है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपने भाग्य और सुख को और अधिक मजबूती देने के लिए:

भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी की गांठ अर्पित करें: इससे आपके स्वामी गुरु को बल मिलेगा.

हनुमान चालीसा का पाठ करें: 4थे भाव के शनि-मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है.

जरूरतमंदों को पीले फल या चने की दाल दान करें: इससे आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

लकी कलर: पीला, सुनहरा

लकी नंबर: 3, 7, 9

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए दिन शत्रुओं पर विजय और अनुशासित जीवनशैली से लाभ पाने का है, आज छठे भाव का चंद्रमा आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन तीसरे भाव के ग्रहों की स्थिति पराक्रम में उतावलापन दे सकती है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी शनि, वर्तमान में मीन राशि में मंगल के साथ आपके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति संकेत देती है कि आज आप अपनी मेहनत से बाधाओं को पार करने में सफल रहेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी तर्कशक्ति और मेहनत विरोधियों को शांत कर देगी. छठे भाव का चंद्रमा नौकरीपेशा जातकों के लिए बहुत अनुकूल है, विशेषकर यदि आप बैंकिंग, कानून या चिकित्सा के क्षेत्र में हैं. यदि कोई पुराना कर्ज (Loan) आपको परेशान कर रहा था, तो आज उसे चुकाने या उसकी योजना बनाने का सही समय है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय पेंडिंग काम निपटाने और किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग के लिए शुभ है.

सावधानी: तीसरे भाव में शनि-मंगल की युति छोटे भाई-बहनों या सहकर्मियों के साथ विवाद पैदा कर सकती है. उतावलेपन में लिया गया कोई भी रिस्क भारी पड़ सकता है. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) के दौरान किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें.

क्यों खास है आज का दिन?

आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको समस्या समाधान (Problem Solving) में माहिर बनाएगा. मकर राशि के जातक अपनी कर्मठता के लिए जाने जाते हैं, और आज आप अपनी इसी खूबी के दम पर जटिल से जटिल कार्य को भी सुलझा लेंगे. चौथे भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र आपको मानसिक मजबूती देंगे और घर के वरिष्ठों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा. आप भावनाओं से ज्यादा कर्तव्यों को महत्व देंगे. तीसरे भाव के शनि-मंगल के कारण पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ बातचीत में मर्यादा बनाए रखें. माता की ओर से आज कोई विशेष स्नेह या आर्थिक सहयोग मिल सकता है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर की जरूरतों पर ध्यान देने का दिन है, भले ही आप काम में व्यस्त हों. सिंगल लोगों के लिए आज ऑफिस में कोई सहकर्मी आपकी ओर आकर्षित हो सकता है. चौथे भाव के शुक्र के कारण आज घर में सुख-सुविधाओं की वृद्धि के योग बन रहे हैं.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज छठे भाव का चंद्रमा आपको सक्रिय रखेगा, लेकिन 'पाचन' या 'पेट' से संबंधित विकार हो सकते हैं. पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध फेफड़ों से है, इसलिए धूल और ठंडी चीजों से बचाव जरूरी है.

आज सबसे जरूरी: योग और शारीरिक व्यायाम के लिए समय निकालें.

भोजन में सात्विकता बनाए रखें और अधिक मसालेदार खाने से बचें.

दिन के अंत में पैरों की मालिश करना आपको अच्छी नींद दिलाएगा और थकान दूर करेगा.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. मकर राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा काम में देरी और वाहन के रखरखाव (Maintenance) पर खर्च करा सकती है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी का ध्यान करें और थोड़ा काला तिल खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए:

भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर का तिलक लगाएं: इससे आपके छठे भाव के चंद्रमा का दोष कम होगा.

शनि चालीसा का पाठ करें: तीसरे भाव के शनि-मंगल के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए यह अचूक है.

जरूरतमंदों को कम्बल या काले तिल का दान करें: इससे आपके स्वामी शनि मजबूत होंगे और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

लकी कलर: गहरा नीला, खाकी

लकी नंबर: 4, 8, 9

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि वालों के लिए दिन संतान सुख, रचनात्मकता और ज्ञान के विस्तार का है, आज पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करेगा, लेकिन दूसरे भाव में ग्रहों की स्थिति बचत को लेकर सतर्क रहने का संकेत दे रही है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी शनि, वर्तमान में मंगल के साथ आपकी राशि से दूसरे भाव (धन और कुटुंब भाव) में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके पांचवें भाव (संतान, प्रेम और शिक्षा भाव) को सक्रिय कर रहा है. यह स्थिति बौद्धिक कार्यों के लिए शानदार है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं (Researchers) के लिए विशेष रूप से लाभकारी है. पांचवें भाव का चंद्रमा आपको नई योजनाएं बनाने और जटिल समस्याओं को सुलझाने की अद्भुत शक्ति देगा. शेयर बाजार या सट्टेबाजी से जुड़े जातक आज अपनी तार्किक क्षमता से लाभ कमा सकते हैं, लेकिन उतावलेपन से बचें.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी नए हुनर (Skill) को सीखने या क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उत्तम है.

सावधानी: दूसरे भाव में शनि-मंगल की 'अंगारक' जैसी स्थिति धन हानि और वाणी में कठोरता का संकेत दे रही है. निवेश के मामलों में परिवार के साथ विवाद हो सकता है. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) के दौरान बड़े आर्थिक लेन-देन टालना ही बेहतर होगा.

क्यों खास है आज का दिन?

आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपकी कल्पनाशीलता को हकीकत में बदलने का मौका देगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी 'हॉबी' को प्रोफेशन में बदलने के विचार को मजबूती देगा. तीसरे भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे आप कठिन चुनौतियों का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे. आज आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपकी लॉन्ग-टर्म ग्रोथ में सहायक होगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल है. पांचवें भाव का चंद्रमा पार्टनर के साथ वैचारिक तालमेल को बढ़ाएगा. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी पुराने मित्र या सहपाठी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है. संतान की ओर से कोई शुभ समाचार या उनकी किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा.

दूसरे भाव के शनि-मंगल के कारण घर-परिवार में बातचीत करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करें. आपकी कोई खरी बात परिजनों को चुभ सकती है. शाम का समय जीवनसाथी या बच्चों के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी सक्रिय रहेंगे, लेकिन 'पेट' और 'पाचन' को लेकर थोड़ी संवेदनशीलता रह सकती है. पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध श्वसन तंत्र से है, इसलिए प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा.

आज सबसे जरूरी: दांतों या मुख (Oral health) से जुड़ी किसी छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें.

खान-पान में सात्विकता बरतें और बाहर के खाने से बचें.

रात को सोने से पहले डायरी लिखना या संगीत सुनना आपकी मानसिक ऊर्जा को शांत करेगा.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. कुंभ राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा अनावश्यक खर्च और सामान गुम होने का भय दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ खाएं और हनुमान जी को प्रणाम करें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपनी आर्थिक स्थिति और वाणी को मधुर बनाने के लिए:

भगवान विष्णु के मंदिर में हल्दी और चने की दाल चढ़ाएं: इससे आपका गुरु और चंद्रमा दोनों को बल मिलेगा.

शनिवार के मंत्रों या शनि चालीसा का पाठ करें: दूसरे भाव के शनि-मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए यह जरूरी है.

पक्षियों को दाना डालें: यह आपकी रचनात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा.

लकी कलर: नीला, फिरोजी

लकी नंबर: 5, 8, 11

मीन राशिफल (Pisces Horoscope), 23 अप्रैल 2026

23 अप्रैल 2026 को मीन राशि वालों के लिए दिन आत्म-अनुशासन और घरेलू सुख के प्रबंधन का है, आज आपकी राशि में बैठा शनि-मंगल का द्वंद्व आपको मानसिक दबाव दे सकता है, लेकिन चौथे भाव का चंद्रमा सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत दे रहा है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है. आपकी राशि का स्वामी गुरु, वर्तमान में मिथुन राशि में चंद्रमा के साथ आपके चौथे भाव (सुख और माता का भाव) में विराजमान है. आपकी ही राशि (लग्न) में शनि और मंगल की युति बनी हुई है, जो आपको थोड़ा सख्त और कभी-कभी चिड़चिड़ा बना सकती है. आज का दिन बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने घर और मानसिक शांति पर ध्यान देने का है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का फल उम्मीद से थोड़ा धीरे मिल सकता है. लग्न में शनि-मंगल की स्थिति आपको परफेक्शनिस्ट बनाएगी, जिससे काम में देरी संभव है. हालांकि, चौथे भाव का चंद्रमा और गुरु का प्रभाव रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, और इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े जातकों के लिए बहुत लाभदायक है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय घर से काम करने की योजना बनाने या ऑफिस के किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए अनुकूल है.

सावधानी: दूसरे भाव (धन भाव) में उच्च का सूर्य और शुक्र होने से आय तो अच्छी रहेगी, लेकिन लग्न के ग्रहों के कारण आप उतावलेपन में गलत निवेश कर सकते हैं. दोपहर के राहु काल (1:57 PM - 3:35 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार देने से बचें.

क्यों खास है आज का दिन?

आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके भीतर संवेदनशीलता और हीलिंग की शक्ति जगाएगा. मीन राशि के जातक होने के नाते आप पहले से ही भावुक हैं, और आज चौथे भाव का चंद्रमा आपको परिवार के बहुत करीब ले जाएगा. लग्न का शनि आपको यह सिखा रहा है कि धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है. आज आप अपने घर के लिए कोई कीमती वस्तु खरीद सकते हैं जो भविष्य में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत सुखद रहने वाला है. चौथे भाव का 'गजकेसरी' जैसा प्रभाव घर के माहौल को खुशनुमा बनाएगा. माता के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और उनका आशीर्वाद आपको किसी बड़ी दुविधा से बाहर निकालेगा.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर आपकी मानसिक स्थिति को समझने में मदद करेगा. लग्न के शनि-मंगल के कारण आप कभी-कभी बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, इससे बचें. सिंगल लोगों के लिए आज घर के किसी सदस्य के माध्यम से विवाह का प्रस्ताव आने के योग हैं. सामाजिक दायरे में आपकी बौद्धिक क्षमता की सराहना होगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. लग्न में शनि-मंगल का प्रभाव 'सिरदर्द', 'रक्तचाप' या 'थकान' दे सकता है. पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध फेफड़ों और छाती से है, इसलिए कफ और सर्दी से बचाव करें.

आज सबसे जरूरी: योग और प्राणायाम के लिए समय जरूर निकालें.

ठंडे वातावरण और भारी भोजन से बचें, क्योंकि पाचन तंत्र थोड़ा धीमा रह सकता है.

शाम को संगीत सुनना या किसी आध्यात्मिक पुस्तक का पाठ करना आपको तनावमुक्त रखेगा.

यात्रा और दिशा

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. मीन राशि वालों के लिए आज दक्षिण की यात्रा काम में रुकावट और थकान का कारण बन सकती है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं और शहद खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Thursday Special)

23 अप्रैल (गुरुवार) को अपनी मानसिक शांति और ग्रहों की अनुकूलता के लिए:

भगवान विष्णु को पीले फूल और केसरिया चंदन अर्पित करें: यह आपके स्वामी गुरु को बल देगा.

हनुमान चालीसा का पाठ करें: लग्न के शनि-मंगल के अशुभ प्रभाव (अंगारक दोष) को शांत करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है.

जरूरतमंदों को पीले फल या मिठाई का दान करें: इससे आपके चतुर्थ भाव का सुख बना रहेगा.

लकी कलर: पीला, सुनहरा

लकी नंबर: 1, 3, 7

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