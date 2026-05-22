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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 22 May 2026: इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, दोपहर 11:51 से शुरू होगा धन लाभ का शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Rashifal 22 May 2026: इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, दोपहर 11:51 से शुरू होगा धन लाभ का शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Rashifal: 22 मई 2026 का राशिफल. आज आश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. जानें राहुकाल का समय, शुभ मुहूर्त, करियर, पैसा, प्रेम और स्वास्थ्य पर आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 22 May 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: 22 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए भावनात्मक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों और आर्थिक फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज षष्ठी और सप्तमी तिथि का संयोग रहेगा. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव लोगों की सोच, व्यवहार और निर्णय क्षमता पर गहरा असर डाल सकता है. वहीं चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे परिवार, भावनाएं, सुरक्षा और मानसिक स्थिरता से जुड़े विषय ज्यादा सक्रिय रहेंगे.

आज कई लोग महसूस कर सकते हैं कि छोटी बातें भी मन पर ज्यादा असर डाल रही हैं. कुछ राशियों को करियर और धन से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को रिश्तों और खर्चों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी. वृषभ राशि में सूर्य और बुध आर्थिक मामलों में समझदारी से चलने का संकेत दे रहे हैं, वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र नए अवसरों और संपर्कों से लाभ दिला सकते हैं.

आज राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर माना गया है. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल, शुभ समय, आर्थिक संकेत, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य और आज का खास उपाय.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए काम, परिवार और पैसों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती लेकर आ सकता है. कई बार आपको लगेगा कि जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं और हर काम तुरंत पूरा करना जरूरी है. ऐसे में धैर्य और सही योजना आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो भावनाओं और भीतर चल रही सोच को गहरा बना सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में गति मिल सकती है.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका ध्यान घर, परिवार, सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति पर ज्यादा रहेगा. कई मेष राशि वाले आज परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. आपकी राशि में मंगल का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन गुस्सा और जल्दबाजी भी बढ़ सकती है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध आर्थिक मामलों में समझदारी से चलने का संकेत दे रहे हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन व्यस्त रह सकता है. दफ्तर में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या कोई जरूरी काम समय से पहले पूरा करना पड़ सकता है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो ग्राहकों से बातचीत में संयम बनाए रखें.

आज आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी, लेकिन छोटी गलती भी आलोचना का कारण बन सकती है. इसलिए हर दस्तावेज और जरूरी जानकारी ध्यान से जांचें.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन का आवागमन बना रहेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. घर, वाहन, बच्चों या दैनिक जरूरतों पर अचानक पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

यदि आप बचत या लंबे समय के निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज सोच-समझकर कदम उठाएं. जल्द लाभ के लालच में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज भावनाएं थोड़ी संवेदनशील रह सकती हैं. साथी आपकी बातों को गंभीरता से ले सकता है, इसलिए कठोर शब्दों से बचें. रिश्तों में भरोसा और अपनापन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा. अविवाहित लोगों की किसी पुराने परिचित से बातचीत फिर शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज मानसिक थकान, सीने में भारीपन, गैस, नींद की कमी या शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है. लगातार चिंता करना आपकी ऊर्जा कम कर सकता है.

समय पर भोजन करें और देर रात तक जागने से बचें. घर का हल्का भोजन और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 8
लकी कलर: लाल और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और ॐ हनुमते नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या मसूर दाल दान करना शुभ रहेगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए बातचीत, पारिवारिक जिम्मेदारियों और आर्थिक मामलों में सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. कई बार आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपकी बातों को गलत समझ रहे हैं, इसलिए आज शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करना होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो भावनात्मक सोच और अंदरूनी असुरक्षा बढ़ा सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका तृतीय भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर बातचीत, छोटे सफर, भाई-बहनों और रोजमर्रा के फैसलों पर दिखाई देगा. आज आप कई लोगों से संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.

आपकी राशि में सूर्य और बुध की स्थिति आपको व्यवहारिक सोच और आर्थिक समझ दे रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र धन से जुड़े मामलों में नए अवसर दिखा सकते हैं. हालांकि मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि गलत लोगों पर भरोसा करना या हर किसी को अपनी योजना बता देना नुकसान पहुंचा सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है, लेकिन दफ्तर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी हुई महसूस होगी. यदि आप व्यापार करते हैं, तो ग्राहकों और साझेदारों के साथ व्यवहार में धैर्य रखें.

आज कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है या किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में संयम बनाए रखना होगा.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन घर, सुख-सुविधाओं और परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है.

यदि आप जमीन, वाहन या लंबे समय के निवेश की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी न करें. सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में लाभ देगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है. साथी आपसे समय और अपनापन दोनों की उम्मीद करेगा. छोटी बातों को अहंकार का मुद्दा बनाने से बचें.

विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी के बीच संतुलन बनाए रखना होगा. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज गले में परेशानी, थकान, आलस्य या पेट से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है. ज्यादा तला-भुना भोजन और अनियमित दिनचर्या आपकी परेशानी बढ़ा सकती है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद और हल्का भोजन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6
लकी कलर: सफेद और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या सफेद मिठाई दान करना शुभ रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए धन, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मन की स्थिरता को लेकर महत्वपूर्ण रह सकता है. कई बार आपको महसूस होगा कि एक साथ कई चीजें संभालनी पड़ रही हैं. ऐसे में आज जल्दबाजी की बजाय समझदारी और धैर्य ज्यादा काम आएगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो मन को थोड़ा संवेदनशील और भीतर से बेचैन बना सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका धन भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर आय, बचत, परिवार और खानपान से जुड़े मामलों पर दिखाई देगा. आज आप भविष्य की सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर सोच सकते हैं.

आपकी राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव आकर्षण और बातचीत की क्षमता बढ़ा रहा है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध यह संकेत दे रहे हैं कि कुछ बातें अभी मन में ही रखना बेहतर रहेगा. मीन राशि में स्थित शनि करियर को लेकर जिम्मेदारियां और दबाव दोनों बढ़ा सकते हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है, लेकिन ध्यान भटकने से बचना होगा. दफ्तर में कई काम एक साथ आने से उलझन बढ़ सकती है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो ग्राहकों से व्यवहार में स्पष्टता रखें.

आज किसी पुराने संपर्क या रुके हुए काम से लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात शांत तरीके से रखनी होगी.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन की स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ेंगे. घर, परिवार, बच्चों या सुख-सुविधाओं पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

यदि आप बचत या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो जल्द लाभ की बजाय सुरक्षित विकल्पों पर ध्यान दें. किसी की बातों में आकर पैसा लगाने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में अपनापन बढ़ सकता है. साथी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको भी खुलकर अपनी बात कहनी होगी.

विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी दोनों को समय देना होगा. अविवाहित लोगों की किसी पुराने मित्र या परिचित से बातचीत बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज मानसिक थकान, बेचैनी, पेट से जुड़ी परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. ज्यादा चिंता करना आपकी ऊर्जा कम कर सकता है.

समय पर भोजन करें और देर रात तक जागने से बचें. हल्का भोजन और पर्याप्त पानी आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 7
लकी कलर: हरा और हल्का पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी या पेन दान करना शुभ रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए भावनाओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और निजी फैसलों को लेकर काफी महत्वपूर्ण रह सकता है. कई बार आपको महसूस होगा कि लोग आपसे बहुत उम्मीदें लगा रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी भावनाएं भी भीतर दबती जा रही हैं. ऐसे में आज खुद को शांत और संतुलित रखना जरूरी होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो संवेदनशीलता, परिवार और मन की गहराई से जुड़े मामलों को सक्रिय करता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.

आज चंद्रमा आपकी ही राशि कर्क में गोचर करेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास, सोच और व्यवहार सीधे प्रभावित होगा. आज आप सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा भावुक या संवेदनशील महसूस कर सकते हैं. छोटी बातें भी दिल को छू सकती हैं.

कर्क राशि में चंद्रमा का प्रभाव परिवार और घर से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा सकता है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ के संकेत दे रहे हैं. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र यह बता रहे हैं कि कई बातें अभी पर्दे के पीछे चल रही हैं, इसलिए हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन व्यस्त रह सकता है. दफ्तर में अचानक नई जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी पुराने काम को जल्दी पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो ग्राहकों और साझेदारों के साथ व्यवहार में नरमी रखें.

आज आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी, लेकिन भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात शांत और स्पष्ट तरीके से रखनी होगी.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घर, परिवार और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकते हैं. कुछ लोगों को घर की मरम्मत, वाहन या परिवार की जरूरतों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

यदि आप बचत या लंबे समय के निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज सोच-समझकर कदम उठाएं. जल्द लाभ के चक्कर में जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है. साथी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको भी मन की बात खुलकर कहनी होगी.

विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी दोनों को समय देना होगा. अविवाहित लोगों की किसी पुराने परिचित से बातचीत फिर शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज मानसिक तनाव, सीने में भारीपन, पेट से जुड़ी परेशानी या थकान परेशान कर सकती है. ज्यादा चिंता और कम आराम आपकी ऊर्जा घटा सकता है. समय पर भोजन करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पीएं. देर रात तक जागने से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7
लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या चावल दान करना शुभ रहेगा.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, सम्मान और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती लेकर आ सकता है. कई जगह आपको लगेगा कि लोग आपसे नेतृत्व और सही फैसले की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में आज आपका व्यवहार और धैर्य दोनों बहुत मायने रखने वाले हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो भीतर की भावनाओं और मानसिक सोच को गहरा बना सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में गति और सफलता मिलने की संभावना है.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका द्वादश भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर मानसिक तनाव, खर्च, यात्रा और भीतर चल रही चिंताओं पर दिखाई दे सकता है. कई सिंह राशि वाले आज अकेले में ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे सकते हैं.

आपकी राशि के स्वामी सूर्य वृषभ राशि में बुध के साथ होकर करियर और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ा रहे हैं. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र नए लोगों से संपर्क और सामाजिक लाभ के संकेत दे रहे हैं. हालांकि मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि इस समय जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक फैसला नुकसान करा सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रह सकता है. दफ्तर में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता लोगों की नजर में आएगी. यदि आप प्रशासन, मीडिया, शिक्षा, राजनीति, कारोबार या प्रबंधन से जुड़े हैं, तो आज महत्वपूर्ण बातचीत या जिम्मेदारी मिल सकती है.

हालांकि किसी सहकर्मी के साथ अहंकार टकराव या गलतफहमी बढ़ सकती है. अपनी बात रखते समय कठोर शब्दों से बचें. यदि आप नया काम शुरू करने, निवेश करने या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो हर जानकारी को अच्छी तरह जांचें.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं. यात्रा, घर, आराम की चीजों या सामाजिक जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

यदि आप बचत और लंबे समय के निवेश पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में लाभ मिलने की संभावना मजबूत होगी. जल्द लाभ के लालच से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में अपनापन बनाए रखना जरूरी रहेगा. साथी आपसे समय और भावनात्मक सहयोग की उम्मीद करेगा. छोटी बातों को अहंकार का विषय बनाने से बचें.

विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी दोनों को समय देना होगा. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज सिर दर्द, थकान, नींद की कमी या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. ज्यादा तनाव और लगातार काम आपकी ऊर्जा कम कर सकते हैं.

समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. देर रात तक जागने से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 3
लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ दान करना शुभ रहेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए योजनाओं, जिम्मेदारियों और लोगों के साथ तालमेल को लेकर महत्वपूर्ण रह सकता है. कई बार आपको महसूस होगा कि हर व्यक्ति आपसे अलग उम्मीद लगाए बैठा है. ऐसे में आज हर बात को अपने ऊपर लेने की बजाय शांत दिमाग से प्राथमिकताएं तय करना जरूरी रहेगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो मन को संवेदनशील और भीतर से थोड़ा अस्थिर बना सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका लाभ भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर मित्रों, सामाजिक संबंधों, भविष्य की योजनाओं और आर्थिक लाभ से जुड़े मामलों पर दिखाई देगा. कई कन्या राशि वालों को आज किसी पुराने संपर्क या मित्र से लाभदायक जानकारी मिल सकती है.

आपकी राशि के स्वामी बुध वृषभ राशि में सूर्य के साथ होकर सोच को व्यवहारिक बना रहे हैं. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में नए अवसर दिखा सकते हैं. हालांकि मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि रिश्तों में ज्यादा आलोचना या हर बात में कमी निकालने की आदत तनाव बढ़ा सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है. दफ्तर में आपकी योजना बनाने की क्षमता और काम के प्रति गंभीरता लोगों को प्रभावित कर सकती है. यदि आप शिक्षा, लेखन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, प्रशासन या व्यापार से जुड़े हैं, तो आज नए अवसर मिल सकते हैं.

हालांकि आज हर काम खुद करने की आदत आपको थका सकती है. टीम के लोगों पर भरोसा करना भी सीखना होगा. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन से जुड़े मामलों में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने काम से लाभ होने की संभावना बन सकती है. हालांकि दोस्तों, परिवार या सुख-सुविधाओं पर खर्च भी बढ़ सकता है.

यदि आप लंबे समय की बचत या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में लाभ दे सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में समझदारी और धैर्य दोनों जरूरी रहेंगे. साथी आपकी सलाह चाहता है, लेकिन साथ ही भावनात्मक सहयोग की भी उम्मीद करेगा. हर बात में तर्क देने से बचें.

विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी दोनों को समय देना होगा. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज पेट से जुड़ी परेशानी, थकान, गर्दन में दर्द या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. लगातार काम और ज्यादा सोचने की आदत आपकी ऊर्जा कम कर सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. देर रात तक जागने से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8
लकी कलर: हरा और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी, पेन या हरी मूंग दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए करियर, सामाजिक छवि और निजी रिश्तों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. कई बार आपको लगेगा कि लोग आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं और हर फैसला सोच-समझकर लेना पड़ रहा है. ऐसे में आज धैर्य और सही समय पर सही बात कहना आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो मन को संवेदनशील और भीतर से थोड़ा बेचैन बना सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका कर्म भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर नौकरी, व्यवसाय, जिम्मेदारियों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर दिखाई देगा. कई तुला राशि वालों को आज काम से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है.

आपकी राशि के स्वामी शुक्र मिथुन राशि में गुरु के साथ होकर भाग्य और नए अवसरों को मजबूत कर रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध आर्थिक मामलों में सावधानी से चलने का संकेत दे रहे हैं. मीन राशि में स्थित शनि यह बता रहे हैं कि स्वास्थ्य और दिनचर्या को नजरअंदाज करना आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ा सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रह सकता है. दफ्तर में आपकी बातों और निर्णयों को गंभीरता से लिया जाएगा. यदि आप कानून, मीडिया, कला, फैशन, शिक्षा, प्रशासन या व्यापार से जुड़े हैं, तो आज नए अवसर मिल सकते हैं.

हालांकि किसी सहकर्मी या साझेदार के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है. हर किसी को खुश रखने की कोशिश आपके लिए तनाव बढ़ा सकती है. अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें.

यदि आप नया काम शुरू करने, नौकरी बदलने या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी को ध्यान से जांचें.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन की स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. यात्रा, घर, आराम की चीजों या सामाजिक जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

यदि आप बचत और लंबे समय के निवेश पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में लाभ मिलने की संभावना मजबूत होगी. जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. साथी आपसे समय और भावनात्मक सहयोग दोनों की उम्मीद करेगा. छोटी बातों को मन में रखने से दूरी बढ़ सकती है.

विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी के बीच तालमेल बनाए रखना होगा. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज कमर दर्द, थकान, मानसिक तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और ज्यादा सोचने की आदत आपकी ऊर्जा कम कर सकती है. समय पर आराम करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पीएं. हल्का भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 9
लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या सफेद मिठाई दान करना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए सोच, निर्णय और रिश्तों को लेकर गहराई से समझने वाला रह सकता है. कई बातें ऐसी होंगी जिन्हें आप बाहर जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन भीतर लगातार उनके बारे में सोचते रहेंगे. आज आपका मन सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए हर बात को दिल पर लेने से बचना होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो भावनाओं, रहस्यों और भीतर चल रही उलझनों को बढ़ा सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका भाग्य भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर यात्रा, भविष्य की योजनाओं, सीखने और आध्यात्मिक सोच पर दिखाई देगा. कई वृश्चिक राशि वालों को आज किसी पुराने अनुभव से नई सीख मिल सकती है.

आपकी राशि के स्वामी मंगल आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति मजबूत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही गुस्सा और जल्द प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकते हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों को गंभीर बना रहे हैं. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत दे रहे हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. दफ्तर में आपकी मेहनत और समझदारी लोगों को प्रभावित कर सकती है. यदि आप शोध, तकनीक, चिकित्सा, प्रशासन, मीडिया या व्यापार से जुड़े हैं, तो आज महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है.

हालांकि किसी सहकर्मी की बात या व्यवहार आपको परेशान कर सकता है. हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सही समय का इंतजार करना बेहतर रहेगा.

यदि आप नया निवेश, साझेदारी या काम में बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो हर दस्तावेज और जानकारी ध्यान से जांचें.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार दिखाई दे सकता है. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने काम से लाभ होने की संभावना है. हालांकि यात्रा, स्वास्थ्य या परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है.

यदि आप बचत और लंबे समय के निवेश पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है. जल्द लाभ के लालच में जोखिम लेने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में भावनाएं गहरी रह सकती हैं. साथी आपकी बातों और व्यवहार को गंभीरता से ले सकता है. छोटी बातों को शक या अहंकार का विषय बनाने से बचें.

विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों की किसी पुराने परिचित से बातचीत फिर शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज थकान, तनाव, पेट से जुड़ी परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने की आदत मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. हल्का भोजन और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 9
लकी कलर: गहरा लाल और मरून

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और ॐ हनुमते नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर दाल या गुड़ दान करना शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों, आर्थिक फैसलों और रिश्तों में समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. कई बार आपको लगेगा कि परिस्थितियां आपकी परीक्षा ले रही हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखने से धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो भावनाओं और भीतर चल रही चिंताओं को बढ़ा सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका अष्टम भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर अचानक खर्च, मानसिक उतार-चढ़ाव, गुप्त चिंताओं और पुराने मामलों पर दिखाई दे सकता है. कई धनु राशि वालों को आज भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को लेकर ज्यादा सोचते हुए देखा जा सकता है.

आपकी राशि के स्वामी गुरु मिथुन राशि में शुक्र के साथ होकर रिश्तों और लोगों से जुड़ाव बढ़ा रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध कामकाज और दिनचर्या को लेकर गंभीरता बढ़ा रहे हैं. मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि परिवार और निजी जीवन से जुड़ी जिम्मेदारियां मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन थोड़ा दबाव वाला रह सकता है. दफ्तर में अचानक कोई जरूरी काम या नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है. यदि आप शिक्षा, यात्रा, मीडिया, सलाहकार कार्य, प्रशासन या व्यापार से जुड़े हैं, तो आज धैर्य और सही योजना बहुत जरूरी रहेगी.

आज किसी सहकर्मी या साझेदार की बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देना नुकसानदायक हो सकता है. शांत रहकर स्थिति को समझना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

यदि आप नया काम शुरू करने, निवेश करने या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य, यात्रा, घर या पुराने भुगतान से जुड़े मामलों में पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

यदि आप लंबे समय की बचत या सुरक्षित निवेश पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में लाभ मिलने की संभावना मजबूत होगी. जोखिम वाले निवेश से दूरी रखना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में धैर्य और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. साथी आपकी भावनाओं को समझना चाहेगा, लेकिन आपको भी खुलकर अपनी बात कहनी होगी. छोटी बातों को मन में रखने से दूरी बढ़ सकती है.

विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी दोनों को समय देना होगा. अविवाहित लोगों की किसी पुराने परिचित से बातचीत बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज थकान, गैस, नींद की कमी, शरीर में भारीपन या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. ज्यादा चिंता करना आपकी ऊर्जा कम कर सकता है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. हल्का भोजन और पानी अधिक मात्रा में पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7
लकी कलर: पीला और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या हल्दी दान करना शुभ रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों, रिश्तों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर सोच पैदा कर सकता है. कई बार आपको लगेगा कि हर काम आपकी ही जिम्मेदारी बनता जा रहा है. ऐसे में खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने की बजाय चीजों को व्यवस्थित तरीके से संभालना जरूरी होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो भीतर की चिंताओं और भावनात्मक दबाव को बढ़ा सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका सप्तम भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर रिश्तों, साझेदारी, दांपत्य जीवन और लोगों के साथ तालमेल पर दिखाई देगा. कई मकर राशि वालों को आज किसी करीबी व्यक्ति की बातों को गंभीरता से सुनना पड़ सकता है.

आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में होकर सोच को गहरा और व्यवहार को गंभीर बना रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध रचनात्मक कार्यों और आर्थिक समझ को मजबूत कर रहे हैं. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र कामकाज और दिनचर्या से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत दे रहे हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है, लेकिन दफ्तर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. यदि आप प्रशासन, बैंकिंग, कानून, निर्माण, तकनीक या व्यापार से जुड़े हैं, तो आज किसी महत्वपूर्ण चर्चा या योजना पर काम हो सकता है.

आज आपकी मेहनत और अनुशासन लोगों की नजर में आएगा. हालांकि किसी सहकर्मी या साझेदार के साथ विचारों का मतभेद तनाव बढ़ा सकता है. अपनी बात शांत और स्पष्ट तरीके से रखना बेहतर रहेगा.

यदि आप नया निवेश, नौकरी बदलने या साझेदारी की योजना बना रहे हैं, तो हर दस्तावेज और शर्त ध्यान से पढ़ें.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन परिवार, स्वास्थ्य या जरूरी कामों पर खर्च बढ़ सकता है. कुछ लोगों को घर या वाहन से जुड़ा खर्च भी करना पड़ सकता है.

यदि आप लंबे समय की बचत और सुरक्षित निवेश पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में लाभ मिलने की संभावना मजबूत होगी. जल्द लाभ के लालच में जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में समझदारी और धैर्य दोनों जरूरी रहेंगे. साथी आपसे समय और भावनात्मक सहयोग की उम्मीद करेगा. हर बात में कठोर रवैया अपनाने से दूरी बढ़ सकती है.

विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी दोनों को समय देना होगा. अविवाहित लोगों की किसी गंभीर और समझदार व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज थकान, घुटनों में दर्द, मानसिक तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और कम आराम आपकी ऊर्जा घटा सकता है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. देर रात तक जागने से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 8
लकी कलर: नीला और स्लेटी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काली उड़द या तिल दान करना शुभ रहेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए सोच, कामकाज और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. कई बार आपको लगेगा कि मन कुछ नया करना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारियां आपको बांध रही हैं. ऐसे में आज धैर्य और सही दिशा में प्रयास करना ज्यादा जरूरी रहेगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो मन को भीतर से थोड़ा बेचैन और संवेदनशील बना सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका षष्ठ भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर कामकाज, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर दिखाई देगा. कई कुंभ राशि वालों को आज काम का दबाव सामान्य दिनों से ज्यादा महसूस हो सकता है.

आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में होकर आर्थिक मामलों और भविष्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर सोच बढ़ा रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध घर-परिवार से जुड़े फैसलों में सावधानी रखने का संकेत दे रहे हैं. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र रचनात्मक कार्यों, प्रेम और नए अवसरों को मजबूत कर रहे हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन मेहनत वाला रह सकता है. दफ्तर में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या किसी पुराने काम को जल्दी पूरा करने का दबाव आ सकता है. यदि आप तकनीक, शोध, शिक्षा, मीडिया, प्रशासन या व्यापार से जुड़े हैं, तो आज योजना बनाकर काम करना जरूरी रहेगा.

आज आपकी अलग सोच और समझदारी लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन किसी सहकर्मी की लापरवाही आपको परेशान कर सकती है. गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें.

यदि आप नया काम शुरू करने, निवेश करने या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो हर जानकारी को ध्यान से जांचें.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन रोजमर्रा के खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य, यात्रा, घर या तकनीकी चीजों पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

यदि आप बचत और लंबे समय के निवेश पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. जल्द लाभ के चक्कर में जोखिम लेना नुकसान करा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में समझदारी और धैर्य दोनों जरूरी रहेंगे. साथी आपसे समय और भावनात्मक सहयोग की उम्मीद करेगा. छोटी बातों को अनदेखा करने की बजाय शांत तरीके से बात करें.

विवाहित लोगों को काम और परिवार दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज थकान, पैरों में दर्द, नींद की कमी या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. लगातार काम और कम आराम आपकी ऊर्जा कम कर सकता है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त पानी पीएं. देर रात तक जागने से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8
लकी कलर: आसमानी और नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले या काले रंग की वस्तु दान करना शुभ रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope) - 22 मई 2026

आज का दिन आपके लिए भावनाओं, रचनात्मक सोच और निजी रिश्तों को लेकर महत्वपूर्ण रह सकता है. कई बार आपको लगेगा कि मन कुछ अलग चाहता है, लेकिन परिस्थितियां आपको व्यावहारिक बनने के लिए मजबूर कर रही हैं. ऐसे में आज भावनाओं और समझदारी दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. वैदिक पंचांग के अनुसार आज सुबह 06:27 AM तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. दिनभर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो भीतर की भावनाओं और मानसिक संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है. सुबह 08:18 AM तक वृद्धि योग रहेगा, जिससे दिन की शुरुआत में किए गए कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

आज चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका पंचम भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर प्रेम संबंध, शिक्षा, रचनात्मक कार्यों, संतान और भविष्य की योजनाओं पर दिखाई देगा. कई मीन राशि वालों का मन आज पुराने दिनों या किसी खास व्यक्ति की यादों में भी जा सकता है.

आपकी राशि में स्थित शनि आपको भीतर से गंभीर और जिम्मेदार बना रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध बातचीत और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहे हैं. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र परिवार और घर से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहे हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कामकाज के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है. यदि आप शिक्षा, कला, लेखन, संगीत, मीडिया, सलाहकार कार्य या व्यापार से जुड़े हैं, तो आज आपकी रचनात्मक सोच लोगों को प्रभावित कर सकती है.

दफ्तर में किसी नए काम या जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है. हालांकि भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है. हर काम को शांत दिमाग से समझना जरूरी रहेगा.

यदि आप नया काम शुरू करने, निवेश करने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज जानकारी अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल सुबह 10:35 AM से 12:17 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन परिवार, बच्चों, यात्रा या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. कुछ लोगों को मनोरंजन या शौक से जुड़ी चीजों पर भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

यदि आप लंबे समय की बचत और सुरक्षित निवेश पर ध्यान देंगे, तो भविष्य में लाभ मिलने की संभावना मजबूत होगी. जल्द लाभ के लालच में जोखिम लेने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है. साथी आपकी बातों और व्यवहार को ध्यान से महसूस करेगा. छोटी बातों को मन में रखने की बजाय खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा.

विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी दोनों को समय देना होगा. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

आज मानसिक थकान, नींद की कमी, पेट से जुड़ी परेशानी या शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है. ज्यादा सोचने की आदत आपकी ऊर्जा कम कर सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. पानी अधिक मात्रा में पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7
लकी कलर: पीला और समुद्री हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या हल्दी दान करना शुभ रहेगा.

यह भी पढ़ें- मैं भी कॉकरोच' आंदोलन: क्या कहती है इस डिजिटल पार्टी की कुंडली? क्या 2029 में सरकार के लिए बनेगी चुनौती

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 22 May 2026 05:11 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'केवल गाय को गुड़-रोटी खिलाने से कोई गौभक्त नहीं बन जाता', शंकराचार्य का CM योगी पर निशाना
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चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
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आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
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साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 7: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमाई धाक, 7वें दिन कमाई पहुंची 114 करोड़ के पार
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इंडिया
बकरीद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला, 'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', याचिका रद्द
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इंडिया
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इंडिया
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