Aaj Ka Rashifal: 22 मार्च 2026 का दिन चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना, भरणी नक्षत्र के प्रभाव और राहुकाल की चेतावनी के बीच खास बन गया है. चंद्रमा मेष राशि में रहकर कई राशियों में तेजी, उत्साह और अचानक फैसलों की स्थिति बना रहे हैं. ऐसे में कुछ राशियों को धन, करियर और रिश्तों में लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ को शाम 17:02 से 18:33 तक विशेष सावधानी रखनी होगी. जानिए मेष से मीन तक आज का पूरा राशिफल, लकी नंबर, शुभ रंग और उपाय.

मेष (Aries) - 22 मार्च 2026

मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो ब्रह्मांड की रचयिता मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी अपनी राशि मेष में ही मौजूद रहेंगे (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का तगड़ा प्रभाव है (रात 22:43 तक). चंद्रमा और भरणी का यह मेल आपको आज सुपर-एक्टिव बनाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप फ्रंट फुट पर खेलकर छक्का मारेंगे. आपकी लीडरशिप और काम करने का अंदाज सीनियर्स को इम्प्रेस कर देगा. धन के मामले में आज का दिन 'बम्पर' साबित हो सकता है, रुका हुआ पैसा मिलने के पूरे योग हैं. लेकिन ध्यान रहे, राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान कोई भी नया इन्वेस्टमेंट या पैसों का बड़ा लेन-देन बिल्कुल न करें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) किसी भी नई शुरुआत या डील साइन करने के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपकी वाणी में थोड़ा तीखापन रह सकता है, जिससे पार्टनर के साथ 'तू-तू मैं-मैं' हो सकती है. बेहतर होगा कि आज बहस से बचें और शाम को साथ में पूजा करें. सेहत की बात करें तो आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन भरणी नक्षत्र की वजह से आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस तरफ यात्रा करने का रिस्क न लें. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से घी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'I’m the Boss' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ सकती है. लेकिन सावधान रहें, भरणी नक्षत्र की तेजी में आकर किसी को ऑनलाइन 'रोस्ट' न करें, मामला उल्टा पड़ सकता है. आज का दिन अपनी किसी क्रिएटिव हॉबी पर काम करने के लिए बेस्ट है.

लकी कलर: संतरी (Orange) और चमकीला पीला

लकी नंबर: 3 और 9

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि में चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए माता रानी को मालपुए का भोग जरूर लगाएं. 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें. इससे आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और समाज में आपका रसूख बढ़ेगा.

वृषभ (Taurus) - 22 मार्च 2026

वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए संभलकर चलने और बड़े फैसले टालने का है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का प्रभाव है (रात 22:43 तक). बारहवें भाव का चंद्रमा खर्चों और मानसिक तनाव की चेतावनी दे रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपको 'लो-प्रोफाइल' रहने की जरूरत है. ऑफिस में किसी से उलझना भारी पड़ सकता है. धन के मामले में आज का दिन जेब पर भारी रहेगा, अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान कोई भी नया बिजनेस एग्रीमेंट या पैसों का लेन-देन बिल्कुल न करें, वरना पैसा अटक सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) रुके हुए कामों को प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाने के लिए बेहतर समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज अनबन की आशंका है. पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए मौन रहना ही बेहतर होगा. सेहत की बात करें तो आज आपको अनिद्रा (Insomnia) या आंखों में भारीपन की समस्या हो सकती है. ज्यादा भागदौड़ से बचें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करना रिस्की हो सकता है. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से घी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब थोड़ी 'Overwhelmed' रह सकती है. सोशल मीडिया से ब्रेक लेना आज आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा. भरणी नक्षत्र की वजह से मन में कई विचार एक साथ चलेंगे, जिससे आप 'Confuse' हो सकते हैं. आज का दिन अपनी किसी अधूरी वेब सीरीज को खत्म करने या अकेले वक्त बिताने के लिए बेस्ट है.

लकी कलर: क्रीम (Cream) और हल्का हरा

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी शुक्र को खुश करने के लिए माता रानी को सफेद मिठाई या मालपुए का भोग जरूर लगाएं. 'ॐ ह्रीं कूष्माण्डायै जगत्प्रसूत्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके खर्चों पर लगाम लगेगी और मानसिक शांति मिलेगी.

मिथुन (Gemini) - 22 मार्च 2026

मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए 'जैकपॉट' लगने जैसा साबित हो सकता है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो ब्रह्मांड की आदि-शक्ति मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का जबरदस्त प्रभाव है (रात 22:43 तक). ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी इनकम और तरक्की के द्वार खोलने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली है. पिछले काफी समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स आज रफ्तार पकड़ेंगे और आपकी मेहनत का फल 'प्रमोशन' या 'इन्क्रीमेंट' के रूप में मिल सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'सुपर लकी' है, अचानक कहीं से मोटा पैसा हाथ लग सकता है. लेकिन ध्यान रहे, राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान कोई भी नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) किसी भी बड़े निवेश या खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपकी सोशल लाइफ काफी एक्टिव रहेगी. दोस्तों और करीबियों के साथ आज आप यादगार पल बिताएंगे. पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन आएगा और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे, लेकिन भरणी नक्षत्र की वजह से पेट में हल्की गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बाहर के खाने से बचें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करने का रिस्क न लें. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से घी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Social Butterfly' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी नेटवर्किंग आज आपको कोई 'Secret Deal' या अच्छा मौका दिला सकती है. भरणी नक्षत्र की वजह से आपकी 'Creative Energy' पीक पर होगी, तो कुछ नया ट्राई करने से पीछे न हटें. आज का दिन दोस्तों के साथ चिल करने और नए 'Connections' बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: हल्का हरा (Green) और पीला

लकी नंबर: 5 और 3

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी बुध को मजबूत करने के लिए माता रानी को हरी इलायची और मालपुए का भोग जरूर लगाएं. 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी बुद्धि तेज होगी और आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे.

कर्क (Cancer) - 22 मार्च 2026

कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का तगड़ा प्रभाव है (रात 22:43 तक). कर्म भाव का चंद्रमा आपको आज 'वर्कहोलिक' बनाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी धाक जमेगी. ऑफिस में आपकी मेहनत और काम करने का तरीका बॉस को इम्प्रेस कर देगा, जिससे पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के पूरे चांस हैं. धन के मामले में आज का दिन शानदार है, बिजनेस में कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है. लेकिन सावधान रहें, राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही किसी सरकारी पेपर पर साइन करें, वरना मामला फंस सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने की बात आगे बढ़ाने के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा बैलेंस बनाना होगा. काम की व्यस्तता की वजह से आप पार्टनर को कम समय दे पाएंगे, जिससे घर में थोड़ी नोक-झोक हो सकती है. बेहतर होगा कि शाम को मां कूष्मांडा की आरती साथ में करें. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन भरणी नक्षत्र की वजह से सीने में भारीपन या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करने से बचें. अगर जाना जरूरी हो, तो घर से घी खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Hustle & Shine' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को लेकर लोग आपसे इन्सपायर होंगे. भरणी नक्षत्र आपको थोड़ा 'Over-Ambitious' बना सकता है, इसलिए शॉर्टकट लेने से बचें. आज का दिन अपनी 'LinkedIn' प्रोफाइल अपडेट करने या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: सफेद (White) और क्रीम

लकी नंबर: 2 और 4

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी चंद्रमा को मजबूत करने और सुख-समृद्धि के लिए माता रानी को मालपुए और नारियल का भोग जरूर लगाएं. 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके करियर की सारी रुकावटें दूर होंगी और घर में खुशहाली आएगी.

सिंह (Leo) - 22 मार्च 2026

सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का तगड़ा प्रभाव है (रात 22:43 तक). भाग्य भाव का चंद्रमा आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी 'रॉयल' एंट्री होगी. भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके रुके हुए काम आज चुटकियों में पूरे हो जाएंगे. जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं या हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन 'गोल्डन' है. धन के मामले में आज का दिन शानदार है, कहीं से बड़ी रकम आपके हाथ लग सकती है. लेकिन सावधान रहें, राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान कोई भी नया बिजनेस एग्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट का फैसला न लें, वरना नुकसान हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) किसी भी शुभ कार्य या नई शुरुआत के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या मंदिर जाने का प्लान बन सकता है. माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन भरणी नक्षत्र की वजह से कमर या जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करने का रिस्क न लें. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से घी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Explorer' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी नॉलेज और आपके ओपिनियन को लोग काफी वैल्यू देंगे. भरणी नक्षत्र आपको थोड़ा 'Risk-Taker' बना सकता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में जरूर सोच लें. आज का दिन किसी नए कोर्स में एनरोल करने या अपनी जर्नी शेयर करने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और नारंगी

लकी नंबर: 1 और 5

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी सूर्य को मजबूत करने और तरक्की के लिए माता रानी को मालपुए और केसरिया भात का भोग जरूर लगाएं. 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके तेज में वृद्धि होगी और समाज में आपका सम्मान और बढ़ेगा.

कन्या (Virgo) - 22 मार्च 2026

कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने और 'वेट एंड वॉच' की पॉलिसी अपनाने का है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो ब्रह्मांड की आदि-शक्ति मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का तगड़ा प्रभाव है (रात 22:43 तक). आठवें भाव का चंद्रमा अचानक आने वाली बाधाओं और गुप्त चिंताओं का संकेत दे रहा है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपको अपनी प्लानिंग गुप्त रखनी होगी. ऑफिस में 'पॉलिटिक्स' का शिकार होने से बचें और अपना काम चुपचाप निपटाएं. धन के मामले में आज का दिन जोखिम भरा है, अचानक कोई पुराना खर्च सामने आ सकता है या निवेश में घाटा हो सकता है. ध्यान रहे, राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान भूलकर भी कोई नया सौदा न करें और न ही किसी को उधार दें, वरना पैसा डूबने के पूरे चांस हैं. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) किसी भी उलझे हुए काम को सुलझाने के लिए सबसे सुरक्षित समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपकी 'Over-thinking' पार्टनर के साथ दूरियां बढ़ा सकती है. शक करने के बजाय बातचीत से मसले हल करें. ससुराल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है. सेहत की बात करें तो आज आपको पेट में इन्फेक्शन या यूरिन से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए पानी खूब पिएं. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करना रिस्की हो सकता है. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से घी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब थोड़ी 'Private & Mysterious' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज ज्यादा एक्टिव न रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है. भरणी नक्षत्र की वजह से मन में गहरे विचार आएंगे, तो क्यों न आज कोई 'Self-help' बुक पढ़ी जाए. आज का दिन अपनी डिजिटल प्राइवेसी चेक करने और 'Digital Detox' के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: गहरा हरा (Dark Green) और सफेद

लकी नंबर: 5 और 2

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी बुध को शांत रखने और बाधाओं से बचने के लिए माता रानी को मालपुए के साथ हरी मूंग का भोग जरूर लगाएं. 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके आने वाले संकट टलेंगे और मन को मजबूती मिलेगी.

तुला (Libra) - 22 मार्च 2026

तुला राशि वालों, आज का दिन आपके रिश्तों और साझेदारी में नई चमक लाने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि रचने वाली मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का तगड़ा प्रभाव है (रात 22:43 तक). सातवें भाव का चंद्रमा पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज के लिए बहुत खास है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'टीम वर्क' का है. अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आज कोई बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. नौकरीपेशा लोगों को क्लाइंट्स के साथ डीलिंग में बड़ी सफलता मिलेगी. धन के मामले में आज का दिन अच्छा है, लेकिन राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें और न ही किसी बड़े खर्चे का फैसला लें, वरना घाटा 'शॉकिंग' हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) किसी नए बिजनेस प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है. पार्टनर के साथ चल रही पुरानी अनबन खत्म होगी और आप साथ में क्वालिटी टाइम बिताएंगे. जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास की एंट्री हो सकती है. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे, लेकिन भरणी नक्षत्र की वजह से आपको सिर में भारीपन या ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करने से बचें. अगर जाना जरूरी हो, तो घर से घी खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Relationship Goals' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी कोई फोटो या स्टोरी काफी इंगेजमेंट बटोर सकती है. भरणी नक्षत्र आपको थोड़ा 'Passionate' बना सकता है, इसलिए अपनी एनर्जी को किसी रचनात्मक काम में लगाएं. आज का दिन अपने लुक में बदलाव करने या किसी 'Collab' के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: सफेद (White) और गुलाबी

लकी नंबर: 7 और 2

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी शुक्र को मजबूत करने और सुख-समृद्धि के लिए माता रानी को मालपुए और सफेद फूलों की माला जरूर अर्पित करें. 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी और धन का आगमन बढ़ेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 22 मार्च 2026

वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए दुश्मनों पर भारी पड़ने और पुरानी समस्याओं को खत्म करने का है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का तगड़ा प्रभाव है (रात 22:43 तक). छठे भाव का चंद्रमा आपको आज 'विजेता' बनाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. ऑफिस में आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. जो लोग सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. धन के मामले में आज का दिन खर्चीला रहेगा, लेकिन ये खर्चे आपकी सुख-सुविधाओं पर होंगे. ध्यान रहे, राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान भूलकर भी किसी से कर्ज न लें और न ही किसी कानूनी कागज पर साइन करें, वरना मामला उलझ सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) कोर्ट-कचहरी के मामलों को निपटाने के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. अपनी पुरानी कड़वाहट को पार्टनर पर न निकालें, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है. मां कूष्मांडा की पूजा से घर का क्लेश दूर होगा. सेहत की बात करें तो आज आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द या कमर दर्द की समस्या हो सकती है. भरणी नक्षत्र की वजह से थकान ज्यादा महसूस होगी, इसलिए काम के बीच आराम जरूर करें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करने का रिस्क न लें. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से घी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Unstoppable' रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपकी 'Hard Work' और 'Glow Up' को लोग काफी नोटिस करेंगे. भरणी नक्षत्र आपको थोड़ा 'Stubborn' बना सकता है, इसलिए दूसरों की राय सुनने में कोई बुराई नहीं है. आज का दिन अपने फिटनेस रूटीन को फिर से शुरू करने या किसी नई स्किल को मास्टर करने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और केसरिया

लकी नंबर: 9 और 1

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी मंगल को मजबूत करने और दुश्मनों पर जीत के लिए माता रानी को मालपुए के साथ गुड़ का भोग जरूर लगाएं. 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपका साहस बढ़ेगा और सेहत में सुधार होगा.

धनु (Sagittarius) - 22 मार्च 2026

धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और संतान पक्ष से सुख मिलने का है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो ब्रह्मांड की सृजनकर्ता मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का तगड़ा प्रभाव है (रात 22:43 तक). पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी बुद्धि और विवेक को नई धार देने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी 'क्रिएटिविटी' चरम पर होगी. जो लोग शेयर बाजार, सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से जुड़े हैं, उन्हें आज सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि भरणी नक्षत्र अचानक बड़ा फायदा या नुकसान दोनों दे सकता है. धन के मामले में आज का दिन 'एवरेज' है. ध्यान रहे, राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान कोई भी नया इन्वेस्टमेंट प्लान फाइनल न करें और न ही किसी को उधार दें, वरना पैसा वापस मिलना मुश्किल होगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) किसी नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग या बच्चों के भविष्य के लिए निवेश शुरू करने का सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही 'वाइब्रेंट' रहेगा. सिंगल लोगों की लाइफ में किसी खास की एंट्री हो सकती है, वहीं शादीशुदा लोग आज संतान की किसी उपलब्धि से गर्व महसूस करेंगे. पार्टनर के साथ आज कहीं बाहर घूमने का मौका मिल सकता है. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे, लेकिन भरणी नक्षत्र की वजह से पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है, इसलिए तला-भुना खाने से बचें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा टालें. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से घी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Creative Genius' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आपका 'Content' आज वायरल हो सकता है. भरणी नक्षत्र आपको थोड़ा 'Impulsive' बना सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने मेंटर या किसी बड़े की सलाह जरूर लें. आज का दिन अपनी किसी हॉबी को 'Monetize' करने का आइडिया सोचने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया

लकी नंबर: 3 और 1

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी गुरु को प्रसन्न करने और भाग्य बढ़ाने के लिए माता रानी को मालपुए और चने की दाल का भोग जरूर लगाएं. 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी.

मकर (Capricorn) - 22 मार्च 2026

मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं और घरेलू मामलों पर ध्यान देने का है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो ब्रह्मांड की आदि-शक्ति मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का तगड़ा प्रभाव है (रात 22:43 तक). सुख भाव का चंद्रमा आपको आज थोड़ा भावुक और घर-परिवार के प्रति समर्पित बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपको 'Work from Home' या अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करना पसंद आएगा. प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए आज कोई बड़ी डील फाइनल होने के योग हैं. धन के मामले में आज का दिन खर्चों वाला रहेगा, आप घर की सजावट या सुख-साधनों पर पैसा खर्च कर सकते हैं. लेकिन सावधान रहें, राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान कोई भी नया वाहन या जमीन खरीदने का एग्रीमेंट न करें, वरना विवाद हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) घर के लिए कोई कीमती वस्तु खरीदने के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन मां के साथ समय बिताने और उनका आशीर्वाद लेने का है. पार्टनर के साथ घर की शांति को लेकर चर्चा हो सकती है. आज बाहर जाने के बजाय घर पर ही शांति से वक्त बिताना आपको सुकून देगा. सेहत की बात करें तो आज आपको सीने में जकड़न या जुकाम जैसी समस्या हो सकती है. भरणी नक्षत्र की वजह से मानसिक शांति में थोड़ी कमी महसूस होगी. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करने का रिस्क न लें. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से घी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Homebody' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Aesthetic' घर की फोटो या फैमिली मोमेंट्स शेयर कर सकते हैं. भरणी नक्षत्र आपको थोड़ा 'Possessive' बना सकता है, इसलिए अपने दोस्तों या पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें. आज का दिन अपने कमरे को री-डेकोरेट करने या कुकिंग में कुछ नया ट्राई करने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: नीला (Blue) और आसमानी

लकी नंबर: 8 और 4

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी शनि को शांत रखने और मानसिक सुख के लिए माता रानी को मालपुए और हलवे का भोग जरूर लगाएं. 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके घरेलू क्लेश खत्म होंगे और मन में स्थिरता आएगी.

कुंभ (Aquarius) - 22 मार्च 2026

कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का तगड़ा प्रभाव है (रात 22:43 तक). तीसरे भाव का चंद्रमा आपको आज 'रिस्क टेकर' और निडर बनाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से सबको अपना कायल बना लेंगे. मार्केटिंग, सेल्स और राइटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन 'बम्पर' लाभ वाला है. छोटे भाई-बहनों या कलीग्स के सहयोग से कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है. धन के मामले में आज का दिन ठीक है, लेकिन राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान कोई भी नया गैजेट न खरीदें और न ही किसी को पैसा उधार दें, वरना वह डूब सकता है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) किसी नई योजना को लागू करने या छोटी यात्रा की शुरुआत के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही जोश भरा रहेगा. पार्टनर के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप या आउटिंग का प्लान बन सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को सुपर-एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन भरणी नक्षत्र की वजह से कंधे या हाथों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा टालें. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से घी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Bold' ओपिनियन की वजह से ट्रेंड कर सकते हैं. भरणी नक्षत्र आपको थोड़ा 'Rebellious' बना सकता है, इसलिए घर के बड़ों से बहस करने से बचें. आज का दिन अपने किसी पुराने शौक को फिर से जिंदा करने या नए लोगों से नेटवर्क बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: आसमानी (Light Blue) और सिल्वर

लकी नंबर: 8 और 3

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी शनि को मजबूत करने और सफलता पाने के लिए माता रानी को मालपुए और नीले रंग के फूल जरूर अर्पित करें. 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और छोटे-मोटे विवाद खत्म होंगे.

मीन (Pisces) - 22 मार्च 2026

मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए धन संचय और वाणी के प्रभाव को बढ़ाने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है, जो ब्रह्मांड की सृजनकर्ता मां कूष्मांडा को समर्पित है. पंचांग के मुताबिक आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है (रात 21:19 तक). चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (मेष राशि) में गोचर कर रहे हैं (अगले दिन सुबह 04:14 तक) और आज भरणी नक्षत्र का तगड़ा प्रभाव है (रात 22:43 तक). धन भाव का चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल ला सकता है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज आपकी 'कम्युनिकेशन स्किल्स' ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी. बिजनेस में आज कोई बड़ी डील केवल आपकी बातों के जादू से फाइनल हो सकती है. धन के मामले में आज का दिन 'लक्ष्मी योग' जैसा है, कहीं से अचानक धन लाभ के योग हैं. लेकिन ध्यान रहे, राहु काल (शाम 17:02 से 18:33) के दौरान कोई भी नया बैंक खाता न खोलें और न ही किसी को उधार दें, वरना पैसा वापस मिलना मुश्किल होगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:52) किसी नए निवेश या सोने-चांदी की खरीदारी के लिए सबसे लकी समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मोर्चे पर आज का दिन परिवार के साथ मिलकर शानदार भोजन करने और उत्सव मनाने का है. पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और आप भविष्य की प्लानिंग करेंगे. घर के किसी बुजुर्ग से आज आपको आर्थिक मदद मिल सकती है. सेहत की बात करें तो आज आपको दांतों में दर्द या गले में हल्की खराश की समस्या हो सकती है. भरणी नक्षत्र की वजह से खान-पान में लापरवाही भारी पड़ सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा टालें. अगर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से घी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Secure the Bag' वाली रहने वाली है. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी 'Finance' या 'Savings' से जुड़ी टिप्स शेयर कर सकते हैं या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से इन्सपायर हो सकते हैं. भरणी नक्षत्र आपको थोड़ा 'Possessive' बना सकता है, इसलिए अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश न करें. आज का दिन अपने बैंक बैलेंस को चेक करने और फ्यूचर गोल्स सेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है.

लकी कलर: हल्का पीला और सुनहरी (Golden)

लकी नंबर: 3 और 7

विशेष उपाय (नवरात्रि चतुर्थ दिन):

आज नवरात्रि का चौथा दिन है, इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा करें. अपनी राशि के स्वामी गुरु को प्रसन्न करने और धन वृद्धि के लिए माता रानी को मालपुए और केसरिया हलवे का भोग जरूर लगाएं. 'ॐ कूष्माण्डायै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपकी वाणी में मिठास आएगी और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर होगी.

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