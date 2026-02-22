Aaj Ka Rashifal: 22 फरवरी 2026 को चंद्रमा का गोचर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में हो रहा है, जिससे मेष, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए ऊर्जा और धन लाभ के प्रबल संयोग बन रहे हैं. आज अश्विनी नक्षत्र और शुक्ल योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जो नई योजनाओं की शुरुआत के लिए उत्तम है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का सबसे शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त) दोपहर 12:12 से 12:57 तक है, जबकि शाम 04:50 से 06:16 तक राहुकाल रहेगा, जिसमें महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों से बचना चाहिए.

आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 11:12 बजे तक है, जिसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. रविवार का दिन और मेष राशि का चंद्रमा व्यक्तित्व में निखार और आत्मविश्वास लाने वाला माना जाता है.

आज का राशिफल, आइए जानते हैं:

मेष राशि (Aries Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

मेष राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन नई ऊर्जा और नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने का है. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि (मेष) में गोचर करेगा, जिससे आपका प्रथम भाव सक्रिय रहेगा. यह स्थिति आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी और व्यक्तित्व में निखार लाएगी.

अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से आपके अटके हुए कार्यों में गति आएगी, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान किसी भी विवाद या नए वित्तीय जोखिम से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना सर्वोत्तम रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए सामान्य है, लेकिन चंचलता में आकर लिया गया निर्णय हानि करा सकता है. प्रेम संबंधों में आज उत्साह और प्रगाढ़ता बनी रहेगी.

पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको ऊर्जा का स्तर ऊंचा महसूस होगा, हालांकि लग्न में चंद्रमा होने के कारण शाम के समय हल्का सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त विश्राम आपके लिए लाभकारी रहेगा. कुल मिलाकर, आज अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और सक्रिय रहने का दिन है.

Career: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, नए प्रोजेक्ट्स में पहल करना लाभदायक होगा.

Finance: आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है.

Love: रिश्तों में नयापन महसूस होगा और जीवनसाथी के साथ बेहतर सामंजस्य बना रहेगा.

Health: शारीरिक ऊर्जा उत्तम रहेगी, बस अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

Lucky Color: लाल (Red).

Lucky Number: 9.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

वृषभ राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख-शांति का है. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा आज आपके द्वादश भाव (व्यय और विदेश) में गोचर करेगा, जिससे विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता और लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे.

अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से आपके रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी या निवेश से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का चुनाव करना लाभकारी रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा, हालांकि सुख-सुविधाओं पर कुछ खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद सुखद है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको पैरों में दर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए काम के साथ-साथ आराम को भी प्राथमिकता दें. कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का है.

Career: व्यापार में विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन लेन-देन के मामलों में सावधानी रखें.

Love: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और पुराने मतभेद सुलझेंगे.

Health: अपनी आंखों और नींद का ख्याल रखें, योग से लाभ मिलेगा.

Lucky Color: सफेद (White).

Lucky Number: 6.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

मिथुन राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन उपलब्धियों और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि का है. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी.

चंद्रमा आज आपके एकादश भाव (लाभ और आय) में गोचर करेगा, जिससे आय के नए स्रोत बनेंगे और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से आपकी संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या बड़े वादे करने से बचें. महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना श्रेष्ठ रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी लाभदायक रहने वाला है, पुराने निवेश से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, हालांकि खान-पान में अनियमितता के कारण पाचन संबंधी छोटी समस्या हो सकती है. कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी नेटवर्किंग को मजबूत करने और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने का है.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

Finance: धन लाभ के प्रबल योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

Love: पार्टनर के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे और आप साथ में कोई सुखद योजना बना सकते हैं.

Health: मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बस दिनचर्या को अनुशासित रखें.

Lucky Color: हरा (Green).

Lucky Number: 5.

कर्क राशि (Cancer Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

कर्क राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन भाग्य और करियर में उन्नति के नए द्वार खोलने वाला है. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी.

चंद्रमा आज आपके दशम भाव (कर्म और करियर) में गोचर करेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके अधिकार बढ़ेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से सरकारी कार्यों या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान किसी भी अधिकारी से बहस करने या निवेश करने से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना सर्वोत्तम रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है, कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बनी रहेगी और जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको गर्दन या पीठ में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए काम के बीच में ब्रेक लेना और सही मुद्रा में बैठना आवश्यक है. कुल मिलाकर, आज का दिन अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने का है.

Career: नौकरी और व्यापार में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और पदोन्नति के योग बन सकते हैं.

Finance: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और निवेश के अवसर प्राप्त होंगे.

Love: पार्टनर के साथ विश्वास बढ़ेगा और आप भविष्य के प्रति सकारात्मक रहेंगे.

Health: अपनी हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें.

Lucky Color: दूधिया सफेद (Creamy White).

Lucky Number: 2.

सिंह राशि (Leo Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

सिंह राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन आध्यात्मिक प्रगति और भाग्य के सहयोग का है. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी.

चंद्रमा आज आपके नवम भाव (भाग्य और धर्म) में गोचर करेगा, जिससे आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और लंबी दूरी की सुखद यात्रा के योग बनेंगे. अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से आज आपका झुकाव धार्मिक कार्यों और उच्च शिक्षा की ओर अधिक रहेगा, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान किसी भी अजनबी पर भरोसा करने या बड़े आर्थिक लेनदेन से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण निर्णयों और शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का चयन करना अत्यंत लाभकारी रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है, पूर्व में किए गए कार्यों से आपको मान-सम्मान के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी मिल सकता है. प्रेम संबंधों में आज का दिन आनंदमय रहेगा.

यदि आप सिंगल हैं तो आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करने की आवश्यकता है. पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. कुल मिलाकर, आज का दिन अपने आत्मबल को पहचानने और गुरुओं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का है.

Career: करियर में सफलता के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे और विदेशी संपर्कों से लाभ मिल सकता है.

Finance: भाग्य का साथ मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अचानक धन लाभ के योग हैं.

Love: रिश्तों में मधुरता आएगी और जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक श्रम से थकान महसूस हो सकती है. ध्यान और प्राणायाम करें.

Lucky Color: सुनहरा या नारंगी (Golden or Orange).

Lucky Number: 1.

कन्या राशि (Virgo Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

कन्या राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन सावधानी और धैर्य बरतने का है. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी.

चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव (परिवर्तन और शोध) में गोचर करेगा, जिससे मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं और कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से गुप्त विद्याओं या रिसर्च से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान किसी भी नए निवेश, वाहन चलाने या जोखिम भरे कार्यों से पूरी तरह बचना चाहिए. यदि कोई अनिवार्य कार्य हो, तो उसे अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) के भीतर संपन्न करने का प्रयास करें.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मध्यम है, अचानक आए खर्च आपका बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए लेन-देन में पारदर्शिता रखें. प्रेम संबंधों में आज वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है.

छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको पेट से संबंधित समस्या या मानसिक तनाव का अनुभव हो सकता है. हल्का भोजन और पर्याप्त जल का सेवन आपके लिए हितकारी रहेगा. कुल मिलाकर, आज का दिन नई शुरुआत के बजाय अधूरे कार्यों को पूरा करने और आत्म-मंथन करने का है.

Career: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में चुनौती आ सकती है. धैर्य से काम लें.

Finance: अनियोजित खर्चों पर लगाम लगाएं और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें.

Love: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और बातचीत में नरमी बरतें.

Health: अपनी सेहत के प्रति लापरवाह न रहें. योग और ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

Lucky Color: गहरा हरा (Dark Green)

Lucky Number: 5

तुला राशि (Libra Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

तुला राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन साझेदारी और संबंधों में मधुरता लाने वाला रहेगा. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव (साझेदारी और विवाह) में गोचर करेगा, जिससे व्यापारिक अनुबंधों और दांपत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से आपकी सामाजिक छवि में सुधार होगा और नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौते या वैवाहिक चर्चा से बचना चाहिए. शुभ कार्यों और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना सर्वोत्तम रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उन्नतिदायक है, यदि आप किसी के साथ मिलकर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो योजना बनाने के लिए समय अच्छा है. प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप स्वयं को काफी संतुलित महसूस करेंगे, हालांकि कमर दर्द या किडनी से संबंधित छोटी समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त पानी पीना आपके लिए आवश्यक है. कुल मिलाकर, आज का दिन व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सामंजस्य बिठाने और अपनी सुख-सुविधाओं पर ध्यान देने का है.

Career: साझेदारी में किए गए कार्यों से लाभ मिलेगा और आपकी कूटनीतिक सोच की सराहना होगी.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन विलासिता की वस्तुओं पर खर्च की अधिकता हो सकती है.

Love: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप साथ में कोई सुखद यात्रा कर सकते हैं.

Health: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर अपनी त्वचा और संतुलित खान-पान का.

Lucky Color: गुलाबी (Pink) या सफेद (White)

Lucky Number: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन प्रतिस्पर्धा में विजय और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का है. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (शत्रु, रोग और ऋण) में गोचर करेगा, जिससे आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और पुराने अटके हुए कार्यों को साहस के साथ पूरा करेंगे.

अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से आपकी तार्किक क्षमता मजबूत होगी, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान किसी भी वाद-विवाद में पड़ने या नया कर्ज लेने से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण कार्यों और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना हितकारी रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मेहनत के अनुरूप फल देने वाला है, हालांकि शत्रुओं की सक्रियता के कारण कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य रहेगा. आपको पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखना होगा ताकि घर का माहौल शांत रहे.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको मौसमी बीमारियों या पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है. अनुशासित दिनचर्या और योग आपके लिए बहुत जरूरी है. कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी कार्यक्षमता को साबित करने और कर्ज मुक्ति की दिशा में योजना बनाने का है.

Career: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, आपकी मेहनत का फल पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के रूप में मिल सकता है.

Finance: उधार दिए हुए धन की वापसी हो सकती है, लेकिन वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

Love: रिश्तों में संवाद की कमी न होने दें. जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें.

Health: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन आंखों और पेट की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.

Lucky Color: गहरा लाल (Dark Red) या मैरून (Maroon)

Lucky Number: 8

धनु राशि (Sagittarius Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

धनु राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन रचनात्मकता और ज्ञान में वृद्धि लाने वाला रहेगा. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी.

चंद्रमा आज आपके पंचम भाव (शिक्षा, संतान और प्रेम) में गोचर करेगा, जिससे आपकी बुद्धिमत्ता प्रखर होगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से विद्यार्थियों और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान सट्टेबाजी, शेयर बाजार में बड़े निवेश या संतान से जुड़े कठोर निर्णय लेने से बचना चाहिए. शुभ कार्यों और नई योजनाओं के शुभारंभ के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना सर्वोत्तम रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मध्यम से बेहतर है. आपकी आय के स्रोतों में सुधार होगा, लेकिन निवेश के मामले में विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है.

पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप साथ में कोई मनोरंजक यात्रा कर सकते हैं. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप मानसिक रूप से काफी प्रसन्न रहेंगे, हालांकि खान-पान में लापरवाही के कारण पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या हो सकती है. कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने और परिवार के साथ खुशियाँ मनाने का है.

Career: कार्यक्षेत्र में नए विचारों का स्वागत होगा और आपकी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आएगा.

Finance: आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है.

Love: रिश्तों में नयापन आएगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस योग और प्राणायाम को प्राथमिकता दें.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 3

मकर राशि (Capricorn Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

मकर राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन सुख-सुविधाओं में वृद्धि और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का है. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव (सुख, माता और वाहन) में गोचर करेगा, जिससे घर-परिवार का माहौल सुखद रहेगा और आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे.

अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से भूमि या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान किसी भी संपत्ति के सौदे पर हस्ताक्षर करने या घरेलू कलह में पड़ने से बचना चाहिए. घर की सजावट या मरम्मत से जुड़े कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना श्रेष्ठ रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए स्थिर है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ घर की सुख-सुविधाओं को लेकर चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको सीने में जकड़न या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी जड़ों से जुड़ने और घर के बड़े-बुजुर्गों की सेवा करने का है.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिरता की सराहना होगी, हालांकि काम का बोझ बढ़ सकता है.

Finance: अचल संपत्ति में निवेश लाभदायक हो सकता है, लेकिन कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें.

Love: रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा.

Health: हृदय और फेफड़ों के प्रति सतर्क रहें. शुद्ध वातावरण में समय बिताएं.

Lucky Color: गहरा नीला (Dark Blue) या काला (Black)

Lucky Number: 8

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

कुंभ राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन पराक्रम में वृद्धि और सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने वाला रहेगा. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी.

चंद्रमा आज आपके तृतीय भाव (साहस, छोटे भाई-बहन और संचार) में गोचर करेगा, जिससे आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी. अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से आज छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी, लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान भाई-बहनों से विवाद करने या महत्वपूर्ण ईमेल/दस्तावेज भेजने से बचना चाहिए. संचार और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना सर्वोत्तम रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है. आपके द्वारा किए गए प्रयासों से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन संवाद के माध्यम से गलतफहमियां दूर करने का है.

पार्टनर आपकी स्पष्टवादिता की सराहना करेगा. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे, हालांकि कंधे या हाथों में खिंचाव की समस्या हो सकती है. भारी वजन उठाने से बचें. कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और नई जानकारियों को आत्मसात करने का है.

Career: मीडिया, लेखन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा.

Finance: पुरानी मेहनत का फल आर्थिक लाभ के रूप में मिल सकता है, निवेश के लिए दिन अनुकूल है.

Love: जीवनसाथी के साथ सहयोग और प्रेम बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों का साथ मिलेगा.

Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, बस गले और श्वसन तंत्र का थोड़ा ध्यान रखें.

Lucky Color: हल्का नीला (Light Blue)

Lucky Number: 11 (या 2)

मीन राशि (Pisces Horoscope) - 22 फरवरी 2026, रविवार

मीन राशि के जातकों के लिए 22 फरवरी 2026 का दिन आर्थिक संचय और पारिवारिक सुख में वृद्धि का है. आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सुबह 11:12 तक है, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी.

चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव (धन, वाणी और कुटुंब) में गोचर करेगा, जिससे आपकी वाणी में सौम्यता आएगी और आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. अश्विनी नक्षत्र (शाम 05:55 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी और निवेश से जुड़े अच्छे समाचार मिल सकते हैं,

लेकिन राहुकाल (शाम 04:50 से 06:16) के दौरान किसी को भी उधार देने या कड़वे वचन बोलने से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण निवेश और पारिवारिक चर्चाओं के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना अत्यंत लाभकारी रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए उत्तम है, विशेषकर सोने या रत्नों में निवेश भविष्य के लिए शुभ रहेगा. प्रेम संबंधों में आज का दिन सुकून भरा है. परिवार के साथ बैठकर किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको दांतों में दर्द या गले में हल्की खराश महसूस हो सकती है. शीतल पेय पदार्थों के सेवन से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें. कुल मिलाकर, आज का दिन अपने कोष को बढ़ाने और परिवार के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने का है.

Career: व्यापार में अच्छी पकड़ बनी रहेगी और नई योजनाओं से भविष्य में बड़े लाभ की नींव रखी जाएगी.

Finance: बचत की योजनाएं सफल होंगी और अटका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना है.

Love: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और घर में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा.

Health: स्वास्थ्य सामान्य है, बस खान-पान में अनुशासन बनाए रखें और पर्याप्त जल पिएं.

Lucky Color: सुनहरा (Golden) या पीला (Yellow)

Lucky Number: 3

