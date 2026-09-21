Aaj Ka Rashifal: आज सोमवार, 21 सितंबर को दिन की शुरुआत और दोपहर बाद की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी. चंद्रमा सुबह 11:16 बजे धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इस बदलाव का प्रभाव काम की प्राथमिकताओं, आर्थिक फैसलों और जिम्मेदारियों पर दिखाई दे सकता है.

पूरे दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जबकि शाम 4:06 बजे तक शोभन योग का प्रभाव बताया गया है. ऐसे में योजना बनाकर आगे बढ़ने वालों को लाभ मिल सकता है, लेकिन केवल अनुमान के आधार पर निवेश या खर्च करना ठीक नहीं होगा.

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मेष राशि के लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है. वृषभ के लिए दोपहर बाद अवसर खुल सकते हैं, जबकि मकर राशि के जातकों में निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ेगा. कुंभ को खर्च पर नजर रखने और मीन राशि को अपने संपर्कों का समझदारी से उपयोग करने की जरूरत होगी.

नीचे दिए गए राशिफल में अपनी राशि के अनुसार करियर, व्यापार, पैसा, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत पढ़ें. शुभ रंग और अंक भी देखें.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आज रात 08:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी. पंचांग के अनुसार चंद्रमा सुबह 11:16 बजे तक धनु राशि (नाइंथ हाउस) में रहेंगे और उसके बाद मकर राशि (दसवें भाव - करियर और कर्म स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. पूरा दिन और पूरी रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का असर रहेगा, जबकि दोपहर बाद 04:06 बजे तक शोभन योग बना रहेगा. सुबह 07:01 बजे तक तैतिल करण और उसके बाद रात 08:03 बजे तक गर करण रहेगा. सुबह 11:16 के बाद चंद्रमा का यह गोचर आपके काम और करियर को नई दिशा देने वाला साबित होगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

ऑफिस और बिजनेस में आज का दिन दो अलग-अलग हिस्सों में बंटा रहेगा. सुबह 11:16 बजे तक का समय प्लानिंग करने, दूर की सोच रखने और सीनियर्स से एडवाइस लेने के लिए काफी अच्छा है. इसके बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में जाएंगे, आपके वर्कप्लेस पर काम और जिम्मेदारियां दोनों अचानक बढ़ जाएंगी. छठे भाव में बैठे सूर्य और बुध आपकी वर्किंग कैपेसिटी को मजबूत रखेंगे, जिससे कॉम्पिटिशन में आपकी पकड़ बनी रहेगी. मैनेजमेंट, सरकारी काम, रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दोपहर के बाद का समय अच्छे रिजल्ट देगा. बिजनेसमैन आज दोपहर बाद नए प्रोजेक्ट्स और डील्स पर बात आगे बढ़ाएं; क्लाइंट्स के साथ सीधी बातचीत से फायदा मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज आपकी मेहनत सीधे इनकम में बदलने के पूरे आसार हैं. शोभन योग की वजह से बिजनेस के लेन-देन आसान होंगे और अटका हुआ पेमेंट निकलने में मदद मिलेगी. आज रूटीन सोर्स से कमाई अच्छी बनी रहेगी, लेकिन ऑफिस या बिजनेस से जुड़े जरूरी टूल्स या रिसोर्सेज पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है. अगर कोई नया फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन करना हो या बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे मुफीद रहेगा. सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचें.

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पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज माहौल शांत और संजीदा रहेगा. दसवें भाव के चंद्रमा की वजह से काम ज्यादा रहेगा, जिसके चलते आप फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन घर के लोग आपकी व्यस्तता को अच्छी तरह समझेंगे. पिता या घर के किसी बड़े सदस्य से करियर को लेकर अच्छी गाइडेंस मिल सकती है. मैरिड लाइफ में पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा; वे घर की जिम्मेदारियों को संभालकर आपका बोझ हल्का करेंगे. लव लाइफ में प्रैक्टिकल रहें; अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंट बातचीत से आपसी भरोसा और ज्यादा गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन के दूसरे हिस्से में वर्कलोड बढ़ने की वजह से घुटनों, जोड़ों या बैक में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. सुबह के समय हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करने से दिनभर बॉडी एक्टिव रहेगी. खान-पान में सादा और सुपाच्य भोजन लें तथा पानी लगातार पीते रहें. शाम को ऑफिस का तनाव घर लेकर न आएं, ताकि रात को नींद अच्छी और सुकून भरी आए.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के यात्रा करने से बचें. सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस टाइम में कोई नया काम शुरू न करें. सोमवार का दिन होने से सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर जल और सफेद अक्षत चढ़ाएं. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अनाज या फल का दान करें.

लकी कलर: लाल और हल्का नारंगी

लकी नंबर: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार का दिन आपके लिए एक बड़ा मानसिक बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा सुबह 11:16 बजे अपनी स्थिति बदलकर धनु से मकर राशि यानी आपके भाग्य स्थान में कदम रख देंगे. नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा का असर पूरे दिन और रात बना रहेगा, जबकि शाम 04:06 बजे तक शोभन योग का सपोर्ट मिलेगा. जहां तक तिथि का सवाल है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी रात 08:03 बजे समाप्त होगी और इसके ठीक बाद एकादशी का मान शुरू हो जाएगा. करण में सुबह 07:01 तक तैतिल रहेगा, जिसके बाद रात 08:03 तक गर करण का प्रभाव रहेगा. दिन का पहला पहर थोड़ा धीमा रह सकता है, लेकिन 11:16 के बाद किस्मत का पहिया आपके फेवर में घूमता हुआ नजर आएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

ऑफिस में सुबह के वक्त पेंडिंग ईमेल्स, अटके हुए डेटा या पुराने ड्राफ्ट्स को दोबारा चेक कर लेना बेहतर रहेगा, ताकि किसी छोटी गलती की गुंजाइश न रहे. 11:16 के बाद जब चंद्रमा नाइंथ हाउस में एक्टिव होंगे, तो आपके काम की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी. पांचवें भाव में मौजूद बुध और सूर्य की युति आपकी एनालिसिस पावर को काफी शार्प रखेगी, जिससे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को आप चुटकियों में सुलझा लेंगे. कंसल्टेंसी, हायर स्टडीज, विदेश से जुड़े काम, पब्लिशिंग और लीगल फील्ड वालों को आज अपनी पिछली मेहनत की अच्छी सराहना मिलेगी. व्यापारियों के लिए दोपहर बाद का टाइम नए क्लाइंट्स से जुड़ने या लंबी दूरी के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स पर चर्चा करने के लिए सबसे मुफीद है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के लिहाज से दोपहर बाद का समय ज्यादा राहत भरा रहेगा. सुबह किसी अनचाहे छोटे बिल या मेंटेनेंस के खर्च की वजह से जेब पर थोड़ा असर पड़ सकता है, मगर शोभन योग की मेहरबानी से दोपहर बाद कोई अटका हुआ फंड क्लीयर होने की उम्मीद बनेगी. किसी सीनियर कलीग या मेंटॉर की राय लेकर लंबे समय के लिए वेल्थ प्लानिंग करना आने वाले दिनों में फायदेमंद रहेगा. नए इनवेस्टमेंट या बैंक से जुड़े पेपर्स पर साइन करने के लिए सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सेफ विंडो है. वहीं, सुबह 07:40 से 09:11 के बीच राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को बड़ा उधार देने या रिस्की ऑनलाइन डील्स में पड़ने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में दोपहर होते-होते काफी पॉजिटिविटी और सुकून का माहौल बन जाएगा. अगर सुबह किसी बात पर घर में हल्की बहस हुई भी थी, तो दोपहर बाद सब सामान्य हो जाएगा और परिवार के साथ किसी धार्मिक या आउटिंग ट्रिप की रूपरेखा बन सकती है. पिता या घर के बुजुर्गों से मिली कोई व्यावहारिक सलाह आपकी उलझन दूर करेगी. शादीशुदा जिंदगी में आपसी तालमेल बहुत स्मूथ रहेगा; लाइफ पार्टनर आपके फैसलों में पूरा भरोसा जताएगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए अपने पार्टनर से फ्यूचर गोल्स शेयर करने और बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा बहुत शानदार है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के मामले में दिन के शुरुआती घंटों में एसिडिटी या भारीपन की समस्या हो सकती है, इसलिए सुबह हैवी और फ्राइड ब्रेकफास्ट से परहेज करें. जैसे ही चंद्रमा मकर राशि में जाएगा, आपकी फिजिकल एनर्जी और अलर्टनेस दोनों बेहतर हो जाएंगी. हालांकि, लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठने की वजह से कमर के निचले हिस्से या जांघों में हल्का तनाव आ सकता है, इसलिए काम के बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेते रहें. शाम को सादा भोजन करें और गुनगुना पानी पिएं ताकि नींद की क्वालिटी अच्छी बनी रहे.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज के दिन पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, लिहाजा पूर्व दिशा की कोई गैर-जरूरी यात्रा टालना ही समझदारी होगी. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम न छेड़ें. सोमवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध और जल अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' का मानसिक जप करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अनाज (जैसे चावल) या बताशे दान में दें.

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

सप्ताह का पहला दिन आपके लिए कामकाज के तौर-तरीकों में सतर्कता और कूटनीति बरतने की सलाह दे रहा है. ग्रह गोचर के मुताबिक सुबह 11:16 बजे चंद्रमा आपके सातवें घर से निकलकर आठवें भाव (मकर राशि - सीक्रेसी, रिसर्च और अनपेक्षित बदलाव का स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्र मंडल में पूरे दिन-रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की मौजूदगी रहेगी, जबकि शाम 04:06 बजे तक शोभन योग का सपोर्ट मिलेगा. तिथिवार देखें तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी रात 08:03 बजे तक चलेगी और फिर एकादशी शुरू होगी. करण में सुबह 07:01 तक तैतिल तथा उसके बाद रात 08:03 तक गर करण प्रभावी रहेगा. सुबह के बाद का समय सार्वजनिक बहसों से बचकर चुपचाप अपने जरूरी टारगेट्स पूरे करने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज अपने रूटीन टास्क को बहुत बारीकी से हैंडल करने की जरूरत होगी. 11:16 के बाद जब चंद्रमा आठवें भाव में जाएंगे, तो सहकर्मियों के साथ किसी गलतफहमी या मिसकम्युनिकेशन की गुंजाइश बन सकती है, इसलिए हर बात लिखित ईमेल में ही रखें. चौथे भाव में बैठे सूर्य और बुध आपकी लॉजिकल रीजनिंग को मजबूती देंगे, जिससे जटिल समस्याओं की जड़ तक पहुंचना आसान होगा. डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, टैक्स ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और रिसर्च से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन नए खुलासे और गहरी इनसाइट्स लेकर आएगा. कारोबारी आज किसी नए वेंडर या अनजाने पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें; सभी कानूनी दस्तावेज और इनवॉइस खुद चेक करके ही आगे बढ़ें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन अनपेक्षित उतार-चढ़ाव से निपटने और फिजूलखर्ची पर ब्रेक लगाने का है. आठवें चंद्रमा के कारण गाड़ी की अचानक रिपेयरिंग, गैजेट्स के मेंटेनेंस या किसी पुराने बकाया बिल पर बजट से बाहर का खर्च निकल सकता है. हालांकि, शोभन योग की वजह से अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम, पैतृक धन या अटका हुआ टैक्स रिफंड था, तो उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. बैंकिंग से जुड़े जरूरी फॉर्म भरने या कागजात सबमिट करने के लिए सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे सेफ विंडो रहेगा. वहीं सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को भी पैसा उधार देने या शेयर ट्रेडिंग में सट्टा लगाने से साफ बचकर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज शांत रहकर दूसरों की बात सुनना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. आठवें भाव के चंद्रमा के असर से मन में बिना बात की बेचैनी या शक उभर सकता है, जिसे जुबान पर लाकर घर की शांति न बिगाड़ें. ससुराल पक्ष से किसी विषय को लेकर फोन पर लंबी चर्चा हो सकती है. शादीशुदा रिश्ते में अपने जीवनसाथी की तबीयत और उनकी चिंताओं को तवज्जो दें; शांत रवैया दोनों के बीच बॉन्डिंग को सुरक्षित रखेगा. लव लाइफ में अपने पार्टनर से कोई बात न छिपाएं; ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने से बेवजह की गलतफहमियां नहीं पनपेंगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

फिजिकल हेल्थ के मोर्चे पर आज पेट के निचले हिस्से, यूरिनरी ट्रैक्ट या कमर में खिंचाव जैसी परेशानी तंग कर सकती है. बाहर के बासी या बहुत तीखे-मसालेदार खाने से दूरी बनाएं और सात्विक, लिक्विड डाइट का इस्तेमाल बढ़ाएं. दोपहर बाद मानसिक रूप से थोड़ा भारीपन लग सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम करें और बीच-बीच में आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें. तनाव कम करने के लिए शाम को कुछ देर मौन रहकर सांसों पर ध्यान लगाना सबसे बढ़िया थेरेपी रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज के दिन पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ लंबी यात्रा का प्रोग्राम टालें. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें. सोमवार का दिन होने के कारण सुबह स्नान करके शिवलिंग पर गंगाजल व बेलपत्र चढ़ाएं. इसके साथ ही बुध के मंत्र 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जप करें और किसी गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

लकी कलर: हल्का हरा और समुद्री नीला

लकी नंबर: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार को आपकी दिनचर्या का रुख साझेदारी और जनसंपर्क के इर्द-गिर्द केंद्रित होता दिखेगा. खगोलीय स्थिति पर गौर करें तो सुबह 11:16 बजे तक चंद्रमा आपके छठे भाव (धनु राशि) में समय बिताएंगे, फिर मकर राशि में प्रवेश कर आपकी ही राशि के ठीक सामने यानी सातवें भाव (पार्टनरशिप, दांपत्य और सोशल इमेज का स्थान) में सक्रिय हो जाएंगे. नक्षत्र की चाल आज पूरे 24 घंटे उत्तराषाढ़ा पर टिकी रहेगी, जबकि दोपहर बाद 04:06 बजे तक शोभन योग की मौजूदगी से वातावरण में सकारात्मकता घुली रहेगी. जहां तक तिथि चक्र का प्रश्न है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 08:03 बजे संपन्न होगी और तदुपरांत एकादशी प्रारंभ होगी. करण में सुबह 07:01 तक तैतिल रहेगा, फिर रात 08:03 बजे तक गर करण प्रभाव में रहेगा. दोपहर से पहले विरोधियों की सुगबुगाहट खत्म होगी और उसके बाद सहयोगियों के साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाने का रास्ता साफ होगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

ऑफिस में सुबह के वक्त अपने पेंडिंग ऑपरेशंस और कागजी कमियों को निपटा लेना सबसे बेहतर रणनीति रहेगी. जैसे ही घड़ी में 11:16 बजेंगे और चंद्रमा सातवें भाव में जाएगा, सहकर्मियों के साथ टीमवर्क और क्लाइंट डीलिंग्स अचानक रफ्तार पकड़ लेंगी. तीसरे भाव में बैठे सूर्य और बुध आपकी बातचीत को वजनदार बनाएंगे, जिससे प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स में आपकी बात का गहरा असर पड़ेगा. पीआर, मार्केटिंग, लीगल एग्रीमेंट्स, इवेंट प्लानिंग, कस्टमर सर्विस और आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों के लिए दोपहर का समय ठोस परिणाम लेकर आएगा. व्यापारियों के लिए दोपहर बाद कोई नई साझेदार फर्म फाइनल करने या बड़ा कमर्शियल ऑर्डर बुक करने का सुनहरा मौका बनेगा; पब्लिक रिलेशन मजबूत करने से बाजार में साख बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के फ्रंट पर आज दैनिक आमदनी और बिजनेस ट्रांजैक्शंस से संतोषजनक फ्लो बना रहेगा. शोभन योग के शुभ प्रभाव से साझे के कारोबार या किसी रिटेल वेंडिंग से अप्रत्याशित नकदी हाथ आ सकती है. आज घर की सजावट, लाइफ पार्टनर की जरूरत या किसी सामाजिक दायित्व को निभाने में योजनाबद्ध खर्च होगा, जो बजट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना हो या नया बैंक अकाउंट प्रोसेस करना हो, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच आने वाले अभिजीत मुहूर्त का चयन सर्वोत्तम रहेगा. इसके विपरीत सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल का पहर रहेगा, अतः इस दौरान जल्दबाजी में किसी ऑनलाइन फ्रॉड या अनचाही गारंटी लेने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन आपसी तालमेल और खुशमिजाज माहौल को न्यौता दे रहा है. सातवें भाव का चंद्रमा दांपत्य जीवन में पुरानी कड़वाहट या खींचतान को खत्म करने का जरिया बनेगा. शाम के समय जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर डिनर या वॉक का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा. ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों से आत्मीय बातचीत होने की संभावना है. प्रेम प्रसंगों में चल रहे युवाओं के लिए आज अपनी बात खुलकर कहने और पार्टनर की पसंद-नापसंद का सम्मान करने से रिश्ते में नई परिपक्वता आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के लिहाज से दिन के दूसरे हिस्से में आप खुद को काफी हल्का और चुस्त महसूस करेंगे. दिनभर भागदौड़ और लगातार बोलने के कारण शाम होते-होते गले में रूखापन या तलवों में मामूली थकान उभर सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी और नारियल पानी का सेवन जारी रखें; भोजन में ज्यादा चिकनाई या भारी पकवानों से परहेज करें. मानसिक शांति के लिए रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं और 10 मिनट के लिए धीमी गहरी सांसें लें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, लिहाजा पूर्व दिशा की कोई गैर-जरूरी यात्रा टालना ही बेहतर रहेगा. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम हाथ में न लें. सोमवार का दिन होने के साथ-साथ आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का दिन है, इसलिए सुबह स्नानादि के बाद एक तांबे या चांदी के लोटे में जल, थोड़ा कच्चा दूध और अक्षत डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ सों सोमाय नमः' का मानसिक जप करें और किसी जरूरतमंद को खीर या सफेद कपड़े का दान करें.

लकी कलर: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

लकी नंबर: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

नया हफ्ता आपके लिए अपनी कार्यशैली को अनुशासित करने और विरोधियों पर बढ़त बनाने के संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर पर दृष्टि डालें तो सुबह 11:16 बजे तक चंद्रमा आपके पांचवें घर (धनु राशि) में समय व्यतीत करेंगे, जिसके फौरन बाद वे मकर राशि यानी आपके छठे भाव (शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा और ऋण स्थान) में संचरण शुरू कर देंगे. नक्षत्रों की स्थिति देखें तो पूरे चौबीस घंटे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा सक्रिय रहेगी, साथ ही दोपहर बाद 04:06 बजे तक शोभन योग का सकारात्मक सान्निध्य बना रहेगा. पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 08:03 बजे समाप्त होगी, जिसके उपरांत एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. करण चक्र में सुबह 07:01 तक तैतिल और उसके बाद रात 08:03 तक गर करण प्रभावी रहेगा. सुबह के बाद का पहर कानूनी उलझनों को सुलझाने और दफ्तर की राजनीति से खुद को सुरक्षित रखते हुए आगे निकलने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी सजगता और त्वरित निर्णय लेने का अंदाज विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर देगा. 11:16 के बाद जब चंद्रमा छठे भाव में पहुंचेंगे, तो आपके सामने कुछ पेचीदा ऑडिट या पेंडिंग फाइलों की समीक्षा का काम आ सकता है. दूसरे भाव में गोचर कर रहे आपकी राशि के स्वामी सूर्य और बुध आपकी बातचीत में अधिकार और स्पष्टता लाएंगे, जिससे सीनियर मैनेजमेंट आपकी सिफारिशों को प्राथमिकता देगा. बैंकिंग, कानून, सरकारी टेंडर्स, मेडिकल सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन विशेष परिणामदायी रहेगा. व्यापारी वर्ग आज अपने स्टॉक और कर्मचारियों की वर्किंग पर कड़ी नजर रखें; बाजार में पुराने फंसे हुए पेमेंट्स की रिकवरी के लिए आज का दिन काफी असरदार साबित हो सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मोर्चे पर आज का दिन नियमित आमदनी को सहेजने और अचानक आने वाले खर्चों को काबू में रखने का है. छठे चंद्रमा के चलते किसी पुराने बिल, दवाइयों या दफ्तर के तकनीकी रखरखाव पर बजट से हटकर कुछ पैसा निकल सकता है. राहत की बात यह है कि शोभन योग के प्रभाव से बैंक लोन, पुरानी सब्सिडी या किसी क्लाइंट की बकाया रकम मिलने के रास्ते खुलेंगे. आज किसी भी परिचित को भावनात्मक दबाव में आकर बड़ा कर्ज देने से बचें. यदि टैक्स फाइलिंग, कानूनी पेपर्स या लोन से जुड़े कागजात तैयार करने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का चयन करना सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा. वहीं सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी तरह के सट्टा या रिस्की शॉर्टकट से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घरेलू माहौल में आज संयमित और व्यावहारिक रुख अपनाना ही घर की सुख-शांति को बनाए रखेगा. दिनभर की भागदौड़ और काम के दबाव से मन में हल्की चिड़चिड़ाहट आ सकती है, जिसे परिवार के सदस्यों पर जाहिर न होने दें. ननिहाल या मातृपक्ष के किसी रिश्तेदार से फोन पर कोई महत्वपूर्ण संदेश मिल सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की व्यावहारिक राय आपको मानसिक तनाव से बाहर निकालने में बड़ी मददगार बनेगी; उनकी बातों को हल्के में न लें. प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ किसी भी पुरानी बात को लेकर मीन-मेख निकालने से बचें; आपसी सम्मान और भरोसा ही रिश्ते को प्रगाढ़ बनाए रखेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक दृष्टिकोण से आज खान-पान और पेट के हाजमे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी. अनियमित समय पर भोजन करने से दोपहर ढलने पर एसिडिटी, सीने में जलन या पित्त बढ़ने की शिकायत हो सकती है. भोजन में अधिक मिर्च-मसालेदार और भारी खाद्य पदार्थों से परहेज करें तथा गुनगुने पानी का नियमित सेवन करें. दिनभर लगातार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने से शाम को आंखों में थकान उभर सकती है, इसलिए आंखों को ठंडे पानी से धोएं और रात को समय पर विश्राम लें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज के दिन पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, लिहाजा पूर्व दिशा की ओर किसी अनावश्यक यात्रा का कार्यक्रम टालना ही समझदारी होगी. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस अवधि में कोई नया एग्रीमेंट या जोखिम भरा कदम न उठाएं. सोमवार का दिन होने के कारण प्रातः स्नानादि के उपरांत एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य के मंत्र 'ॐ सूर्याय नमः' का ध्यान करें और किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या मौसमी फल भेंट करें.

लकी कलर: केसरिया और सुनहरा पीला

लकी नंबर: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

सप्ताह की शुरुआत आपकी रचनात्मक सोच और बौद्धिक योजनाओं को एक ठोस धरातल देने जा रही है. ग्रहीय स्थिति पर नजर डालें तो चंद्रमा सुबह 11:16 बजे आपके चौथे घर से विदा होकर मकर राशि यानी आपके पांचवें भाव (बुद्धि, विद्या, संतान और क्रिएटिविटी का स्थान) में गोचर कर जाएंगे. नक्षत्र मंडल में पूरे 24 घंटे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा सक्रिय रहेगी, जबकि शाम 04:06 बजे तक शोभन योग का अनुकूल प्रभाव बना रहेगा. पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 08:03 बजे समाप्त होगी, जिसके फौरन बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. करण में सुबह 07:01 तक तैतिल और फिर रात 08:03 बजे तक गर करण का असर रहेगा. दिन का पहला हिस्सा जहां घरेलू व्यवस्था दुरुस्त करने में बीतेगा, वहीं 11:16 के बाद आपकी बौद्धिक क्षमता आपको कार्यक्षेत्र में सबसे आगे खड़ा करेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

ऑफिस में सुबह के समय अपनी वर्कस्पेस को व्यवस्थित करना और रूटीन फाइलों को निपटाना सही रहेगा. जैसे ही चंद्रमा पांचवें भाव में जाएंगे, आपकी सोचने-समझने की स्पीड और इनोवेटिव आइडियाज टीम को चकित कर देंगे. आपकी ही राशि में बैठे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपकी प्रेजेंटेशन और तार्किक क्षमता को जबरदस्त धार देगा, जिससे बॉस और क्लाइंट्स आपके विजन से पूरी तरह सहमत दिखेंगे. सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, एनालिटिक्स, पब्लिशिंग, शेयर एडवाइजरी, कंटेंट स्ट्रैटेजी और एकेडमिक्स से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आएगा. व्यापारी वर्ग त्योहारी सीजन को देखते हुए नए प्रोडक्ट लॉन्च या प्रोमोशनल कैंपेन की रूपरेखा दोपहर बाद तय करें; मार्केट से बेहतरीन रेस्पॉन्स मिलने के संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के लिहाज से आज का दिन पूर्व में किए गए समझदारी भरे फैसलों से संतुष्टिजनक रिटर्न दिलाने वाला साबित होगा. पांचवें भाव के चंद्रमा और शोभन योग की युति से अतिरिक्त आय के स्रोत सक्रिय हो सकते हैं. दोपहर बाद संतान की शिक्षा, किसी जरूरी ऑनलाइन कोर्स या बौद्धिक संसाधनों पर सुनियोजित धन खर्च होगा. यदि किसी नए म्यूचुअल फंड, वेल्थ प्लान या बैंक के औपचारिक कागजात पर हस्ताक्षर करने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के मध्य अभिजीत मुहूर्त की विंडो सबसे मुफीद रहेगी. सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इस समय सीमा में किसी अनजान कॉल पर भरोसा करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या शॉर्टकट निवेश करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-गृहस्थी में आज उल्लास और आत्मीयता का माहौल रहेगा. पांचवें भाव का प्रभाव संतान पक्ष की ओर से किसी परीक्षा या प्रोजेक्ट में बेहतरीन परिणाम की खुशखबरी ला सकता है. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ शाम की चाय पर किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत सहज रहेगा; दोनों मिलकर घर के भविष्य के बजट को संतुलित करेंगे. लव लाइफ में चल रहे लोगों के लिए आज का दिन एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझने का है; बिना कहे मन की बात समझ लेना रिश्ते में नया आकर्षण और भरोसा भरेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को काफी हल्का और मानसिक रूप से तनावमुक्त पाएंगे. ताजगी बनी रहने से काम में मन लगा रहेगा. हालांकि, दिनभर कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार नजरें टिकाए रखने से दोपहर ढलने पर आंखों में सूखापन या गर्दन के पिछले हिस्से में हल्का खिंचाव उभर सकता है. काम के बीच 20-20 मिनट के अंतराल पर नजरें स्क्रीन से हटाएं और ठंडे पानी से छींटे मारें. खान-पान में रेशेदार और सुपाच्य चीजें शामिल करें तथा शाम को हल्का भोजन ही लें ताकि रात की नींद गहरी आए.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज के दिन पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ किसी अनावश्यक यात्रा का कार्यक्रम टालना ही बेहतर होगा. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का पहर रहेगा, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम न छेड़ें. सोमवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में थोड़ा गंगाजल और सफेद अक्षत डालकर भगवान शिव को अर्पित करें. इसके साथ ही बुध के मंत्र 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल अथवा मौसमी फल भेंट करें.

लकी कलर: पन्ना हरा और पिस्ता

लकी नंबर: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

सप्ताह की शुरुआत आपके व्यक्तिगत दायरे, पारिवारिक संपत्तियों और मन की एकाग्रता को व्यवस्थित करने का संदेश दे रही है. आकाशीय गणना के अनुसार चंद्रमा सुबह 11:16 बजे आपके तीसरे भाव से प्रस्थान कर मकर राशि यानी आपके चौथे भाव (सुख, मातृ, वाहन और आंतरिक सुकून का स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों के क्रम में पूरे 24 घंटे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा प्रभावी रहेगी, साथ ही शाम 04:06 बजे तक शोभन योग का शांत और शुभ प्रभाव बना रहेगा. पंचांग के आधार पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 08:03 बजे पूर्ण होगी, जिसके ठीक उपरांत एकादशी तिथि लग जाएगी. करण में सुबह 07:01 तक तैतिल तथा उसके बाद रात 08:03 बजे तक गर करण सक्रिय रहेगा. सुबह के बाद बाहर की भागदौड़ समेटकर घर-गृहस्थी और अपनी आंतरिक प्राथमिकताओं पर ध्यान लगाना सबसे फलदायी साबित होगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज बाहरी पत्राचार और कॉल्स के बजाय अपने इंटरनल सिस्टम और वर्कप्लेस को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान देना होगा. जैसे ही 11:16 के बाद चंद्रमा चौथे भाव में पहुंचेंगे, आपका मन काम की बारीकियों और क्वालिटी को सुधारने में ज्यादा रमेगा. बारहवें भाव में स्थित सूर्य और बुध का गोचर दूरदराज की संस्थाओं, विदेशी प्रोजेक्ट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े पेंडिंग कामों को गति देने में मददगार रहेगा. रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑटोमोबाइल, सप्लाई चेन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर बाद का समय ठोस नतीजे लाएगा. कारोबारी वर्ग आज नए सौदे जल्दबाजी में पक्के करने से बचें; पहले अपनी इन्वेंट्री और मौजूदा ऑर्डर्स की डिलीवरी लाइन को दुरुस्त कर लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मामले में आज का दिन घर की जरूरतों और लंबे समय के एसेट्स को संवारने पर केंद्रित रहेगा. चौथे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मकान के नवीनीकरण, व्हीकल की मेंटेनेंस या माताजी की सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर योजनाबद्ध बजट खर्च हो सकता है. शोभन योग की मौजूदगी से पैतृक पक्ष या किसी पुरानी अचल संपत्ति से जुड़े मसले में लाभ की उम्मीद जागेगी. अगर प्रॉपर्टी के पेपरवर्क, हाउस लोन के अप्रूवल या बैंकिंग डील्स को आगे बढ़ाना हो, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे सुरक्षित रहेगा. सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल का पहर रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह की कागजी गारंटी लेने या अचानक आई स्कीम में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज सौम्य और शांत वातावरण की स्थापना होगी. चौथे भाव में चंद्रमा के आते ही माताजी का स्नेह और उनकी सलाह आपके मानसिक बोझ को कम करेगी. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर घर के किसी जरूरी बदलाव या आगामी उत्सव की तैयारियों पर शांतिपूर्ण सहमति बनेगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का व्यवहार बेहद सहयोगात्मक रहेगा; दोनों मिलकर घर के पेंडिंग कामों को मिल-बांटकर पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में अपनी निजी व्यस्तताओं या पारिवारिक चिंताओं को साथी पर न थोपें; धीरज से की गई बातचीत दोनों के बीच विश्वास और अपनत्व को नया आयाम देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक दृष्टि से आज छाती, कफ प्रवृत्ति या फेफड़ों की संवेदनशीलता के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. बदलते मौसम के चलते ठंडा पानी या बासी खाद्य पदार्थ लेने से बचें और ताजा व सुपाच्य भोजन को ही अपनी थाली में जगह दें. दिनभर एक ही ढर्रे पर बैठे रहने से शाम को पीठ या कंधों में हल्का भारीपन आ सकता है, इसलिए समय-समय पर थोड़ा टहलें. मानसिक शांति के संवर्धन हेतु सूर्यास्त के बाद कुछ मिनट एकांत में बैठकर गहरी सांसें लेना ऊर्जा को रीचार्ज कर देगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, अतः पूर्व दिशा की ओर गैर-जरूरी यात्राएं टालना ही समझदारी होगी. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम हाथ में न लें. सोमवार का दिन होने से सुबह स्नान के उपरांत शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करें. इसके साथ ही शुक्र देव के मंत्र 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का मानसिक जप करें और किसी कन्या या जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न अथवा खीर भेंट करें.

लकी कलर: चमकीला सफेद और हल्का आसमानी

लकी नंबर: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

सप्ताह का पहला दिन आपके अंदर एक नई उमंग, जोखिम उठाने का माद्दा और सामाजिक दायरे में अपनी छाप छोड़ने का जज्बा लेकर आया है. ग्रहों की हलचल देखें तो सुबह 11:16 बजे चंद्रमा आपके दूसरे घर को छोड़कर मकर राशि यानी आपके तीसरे भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, कम्युनिकेशन और करेज का स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की स्थिति आज पूरे 24 घंटे उत्तराषाढ़ा पर टिकी रहेगी, जबकि दोपहर बाद 04:06 बजे तक शोभन योग का शांत और असरदार प्रभाव बना रहेगा. पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 08:03 बजे संपन्न होगी, जिसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी. करण में सुबह 07:01 तक तैतिल तथा उसके उपरांत रात 08:03 बजे तक गर करण सक्रिय रहेगा. दोपहर से पहले का वक्त पारिवारिक बातों को सुलझाने में लगाएं और उसके बाद अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को स्पीड देने के लिए मैदान में उतरें.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कामकाज में आज आपकी फुर्ती और बेबाक अंदाज सहयोगियों को हैरान कर देगा. 11:16 के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो लंबे समय से अटकी फाइलों को आगे बढ़ाने और नए क्लाइंट्स को अप्रोच करने की हिम्मत जागेगी. ग्यारहवें भाव में बैठे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके प्रोफेशनल नेटवर्क्स और वरिष्ठ अधिकारियों से मनचाहा समर्थन दिलवाएगा. मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, राइटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, आईटी नेटवर्किंग और ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर का समय नए मौके लेकर आएगा. कारोबारी वर्ग आज नए बाजारों में रीच बढ़ाने के लिए डिजिटल टूल्स का सहारा लें; पुरानी जान-पहचान के जरिए कोई बड़ा बल्क ऑर्डर फाइनल हो सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मामले में आज आपकी अपनी एक्टिविटी और नए संपर्कों के जरिए कमाई के रास्ते बनेंगे. शोभन योग की मौजूदगी से किसी पुराने प्रोजेक्ट का इंसेंटिव, कमीशन या रुका हुआ पेमेंट खाते में आ सकता है. आज के दिन गैजेट्स, कम्युनिकेशन टूल्स या किसी जरूरी छोटी यात्रा पर योजनाबद्ध तरीके से पैसे खर्च हो सकते हैं, जिससे आपके काम में और आसानी होगी. अगर किसी नए कॉन्ट्रैक्ट को लॉक करना हो, पार्टनर के साथ एग्रीमेंट फाइनल करना हो या बैंक से जुड़े कागजात पूरे करने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच आने वाले अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे सुरक्षित रहेगा. इसके विपरीत सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल का पहर रहेगा, अतः इस दौरान किसी को भी जल्दबाजी में बड़ी उधारी देने या बिना सोचे-समझे ऑनलाइन पेमेंट करने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-कुटुंब में आज हंसी-मजाक और चहल-पहल का माहौल बना रहेगा. तीसरे भाव के चंद्रमा के असर से छोटे भाई-बहनों और करीबी दोस्तों के साथ संवाद बढ़ेगा; वे आपकी किसी उलझन को सुलझाने में मददगार साबित होंगे. शाम के वक्त चाय पर परिजनों के साथ किसी पारिवारिक उत्सव या नए सामान की खरीद पर सहमति बन सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत सहज और दोस्ताना रहेगा; दोनों मिलकर दिनभर की थकान को बातों ही बातों में हल्का कर लेंगे. लव लाइफ में अपने पार्टनर से अपनी उपलब्धियां और फ्यूचर प्लांस शेयर करें; आपकी साफगोई रिश्ते में नई ताजगी और भरोसा भरेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के लिहाज से आज आप खुद को काफी चुस्त, फुर्तीला और मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. मन में उमंग रहने से काम का बोझ हावी नहीं होगा. हालांकि, लगातार फोन पर बात करने, टाइपिंग करने या ज्यादा भागदौड़ की वजह से शाम ढलते-ढलते कंधों, गर्दन या बाजुओं में हल्की ऐंठन महसूस हो सकती है. काम के दौरान पोस्चर सही रखें और थोड़ी-थोड़ी देर में कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग करें. खान-पान में सात्विक और ताजा भोजन लें तथा पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन न हो.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, लिहाजा पूर्व दिशा की तरफ किसी अनावश्यक यात्रा का कार्यक्रम टालना ही समझदारी होगी. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान कोई नया और बड़ा रिस्क न लें. सोमवार का दिन होने से सुबह स्नानादि के बाद शिवलिंग पर जल, अक्षत और थोड़ा सा लाल चंदन अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान शिव के 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का मानसिक जप करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या अन्न भेंट करें.

लकी कलर: गहरा लाल और मैरून

लकी नंबर: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार को आपकी प्राथमिकताओं का दायरा खुद के व्यक्तित्व से आगे बढ़कर परिवार और संचित संपत्तियों की सुरक्षा पर आकर टिकेगा. ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो चंद्रमा सुबह 11:16 बजे तक आपकी अपनी राशि (लग्न भाव) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे मकर राशि यानी आपके दूसरे घर (धन, कुटुंब, वाणी और संचित पूंजी का स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की चाल आज पूरे चौबीस घंटे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर बनी रहेगी, जबकि शाम 04:06 बजे तक शोभन योग का शांत व समृद्ध वातावरण बना रहेगा. पंचांग अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 08:03 बजे समाप्त होगी और इसके ठीक बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. करण चक्र में सुबह 07:01 तक तैतिल तथा उसके बाद रात 08:03 बजे तक गर करण सक्रिय रहेगा. सुबह के बाद आपकी भाषा में गंभीरता आएगी और पारिवारिक मसलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का रास्ता खुलेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कही बात का प्रभाव सहकर्मियों और क्लाइंट्स दोनों पर गहरा पड़ेगा. 11:16 के बाद जब चंद्रमा दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तो प्रेजेंटेशन, बजट मीटिंग्स और क्लाइंट पिचिंग में आपकी आवाज का वजन सबको प्रभावित करेगा. दसवें भाव में विराजमान सूर्य और बुध की उपस्थिति सरकारी तंत्र, उच्च अधिकारियों और कॉर्पोरेट लीडरशिप के साथ आपके संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगी. टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, उच्च शिक्षा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कानूनी ड्राफ्टिंग और मैनेजमेंट से जुड़े पेशेवरों के लिए दोपहर बाद का समय शानदार परिणाम दर्शा रहा है. व्यापारी वर्ग आज पुराने ग्राहकों से संपर्क साधे रखें और अपने बिलिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाएं; आपकी सत्यनिष्ठा देखकर बड़े ग्राहक स्थायी अनुबंध का प्रस्ताव रख सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मामले में आज बैंक बैलेंस को सुरक्षित रखने और लिक्विड फंड्स को सही जगह निवेश करने पर जोर रहेगा. दूसरे भाव के चंद्रमा और शोभन योग की युति पूर्व में किए गए किसी सौदे या बौद्धिक प्रयास से नकदी आमदनी में वृद्धि दर्शा रही है. आज के दिन घर के राशन, पौष्टिक खाद्य सामग्री अथवा खानदान के किसी सदस्य की सुविधा पर बजट का एक हिस्सा खर्च होगा. यदि किसी सेविंग्स स्कीम, गोल्ड बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश की योजना बनानी हो, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच आने वाले अभिजीत मुहूर्त का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा. सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इस समयावधि में जल्दबाजी में किसी ऑनलाइन प्रलोभन या अनचाही गारंटी में पड़ने से साफ बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-कुटुंब में आज हंसी-खुशी और आपसी सम्मान की मिठास घुली रहेगी. दूसरे भाव का प्रभाव खानदान के बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी पुराने मसले पर सकारात्मक सहमति बनाने में मदद करेगा. दोपहर बाद रिश्तेदारों के साथ बैठकर चाय पर भविष्य की योजनाओं पर बात हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी बात विनम्रता से रखें; उनके द्वारा घर-परिवार के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करने से रिश्ते में नई आत्मीयता आएगी. प्रेम संबंधों में दिखावे से दूर रहें; अपने साथी के प्रति वफादारी और साफगोई आपके रिश्ते को एक नया और परिपक्व आधार प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

तबीयत के मामले में आज मुख, दांतों, मसूड़ों और गले की संवेदनशीलता का खास ध्यान रखने की दरकार रहेगी. अत्यधिक गर्म, बहुत तीखे या भारी पकवानों का सेवन करने से मुंह में छाले या गले में खराश की शिकायत उभर सकती है. भोजन हमेशा चबाकर और शांत चित्त होकर करें; दिनचर्या में सादा व ताजा भोजन शामिल रखें. दिन ढलते समय आंखों में हल्का सूखापन महसूस हो सकता है, इसलिए ठंडे पानी से छींटे मारना आराम देगा. शाम को कुछ देर मौन रहकर ध्यान करना मानसिक ऊर्जा को रीचार्ज कर देगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, लिहाजा पूर्व दिशा की तरफ किसी अनावश्यक यात्रा का कार्यक्रम टालना ही बेहतर होगा. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का पहर रहेगा, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम हाथ में न लें. सोमवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में थोड़ा गंगाजल और सफेद अक्षत डालकर भगवान शिव को अर्पित करें. इसके साथ ही बृहस्पति देव के मंत्र 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल भेंट करें.

लकी कलर: पीला और हल्का केसरिया

लकी नंबर: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार का यह दिन आपके लिए एक बड़ा व्यक्तिगत मोड़ लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके भीतर की सुस्ती दूर होकर नया आत्मविश्वास जागेगा. खगोलीय चाल को समझें तो चंद्रमा सुबह 11:16 बजे आपके बारहवें घर की परिधि से निकलकर सीधे आपकी अपनी राशि (लग्न भाव - मकर राशि) में संचरण शुरू कर देंगे. नक्षत्रों की व्यवस्था देखें तो पूरे 24 घंटे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव विद्यमान रहेगा, वहीं दोपहर बाद 04:06 बजे तक शोभन योग का शांत व शुभ सान्निध्य बना रहेगा. पंचांग अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 08:03 बजे संपन्न होगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का मान लग जाएगा. करण चक्र में सुबह 07:01 तक तैतिल रहेगा, फिर रात 08:03 बजे तक गर करण सक्रिय रहेगा. सुबह के बाद एकांत और अनिश्चितता का पर्दा हटेगा और आप स्वयं आगे बढ़कर अपने दिन की दिशा तय करेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाने का है. सुबह 11:16 तक जहां पर्दे के पीछे रहकर चीजें समेटना ठीक रहेगा, वहीं उसके बाद आपकी राशि में चंद्रमा के आते ही आपके काम की गति और फैसले लेने की क्षमता दोनों में तेज उछाल आएगा. नौवें भाव में विराजमान सूर्य और बुध की युति विदेशी प्रोजेक्ट्स, उच्च अधिकारियों के सहयोग और दूरस्थ क्लाइंट्स के साथ डीलिंग में आपके पक्ष को बहुत मजबूत बनाएगी. कंसल्टेंसी, पॉलिसी मेकिंग, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और कॉर्पोरेट लीडरशिप से जुड़े लोगों के लिए दोपहर का समय ठोस उपलब्धियां लेकर आएगा. व्यापारी वर्ग आज अपने ब्रैंड की साख सुधारने के लिए नई योजनाएं लागू करें; ग्राहकों से सीधा संपर्क साधना बड़े आर्डर्स दिलाने में कारगर साबित होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के लिहाज से दोपहर बाद का समय अधिक व्यवस्थित और राहत भरा रहेगा. लग्न में बैठे चंद्रमा और शोभन योग के प्रभाव से पुरानी फंसी रकम की वापसी या किसी नए अनुबंध से धन प्रवाह शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं. आज के दिन अपने व्यक्तित्व को निखारने, पेशेवर उपकरणों या कार्यस्थल की सुविधाओं को बढ़ाने पर सोच-समझकर पैसा लगाया जा सकता है. यदि किसी नए वित्तीय करार को अंतिम रूप देना हो, पॉलिसी का नवीनीकरण करना हो या बैंक से जुड़े दस्तावेज सबमिट करने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के मध्य अभिजीत मुहूर्त का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा. सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी जल्दबाजी भरे रिस्की निवेश या उधारी से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-गृहस्थी में आज आपके विचारों को प्राथमिकता मिलेगी और लोग आपकी सलाह को सम्मान देंगे. लग्न चंद्र के प्रभाव से आपके स्वभाव में ठहराव और स्पष्टता आएगी, जिससे घर की किसी पुरानी उलझन को सुलझाना आसान हो जाएगा. पिता या किसी अनुभवी बुजुर्ग के साथ बैठकर घरेलू प्राथमिकताओं पर सहमति बन सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद बहुत सहज और परिपक्व रहेगा; दोनों मिलकर घर के दायित्वों को जिम्मेदारी से संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दिखावे से दूर रहें; अपने साथी के प्रति ईमानदार रुख और समय की पाबंदी रिश्ते में नई गर्माहट और भरोसा पैदा करेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के स्तर पर आज आप सुबह की सुस्ती को पीछे छोड़कर दोपहर बाद खुद को काफी चुस्त और मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. हालांकि, काम के सिलसिले में ज्यादा खड़े रहने या लगातार चलने-फिरने से शाम ढलते-ढलते घुटनों, पिंडलियों या जोड़ों में हल्का खिंचाव उभर सकता है. आहार में हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन ही लें तथा पर्याप्त पानी का सेवन जारी रखें. दिन के अंत में कुछ समय मौन रहकर गहरी सांसें लेना और पैरों को गुनगुने पानी से धोना आपकी थकान को चुटकियों में मिटा देगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, लिहाजा पूर्व दिशा की तरफ किसी अनावश्यक यात्रा का कार्यक्रम टालना ही समझदारी होगी. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम हाथ में न लें. सोमवार का दिन होने से सुबह स्नानादि के बाद शिवलिंग पर जल, थोड़ा कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें और किसी असहाय या सफाईकर्मी को भोजन अथवा मौसमी फल भेंट करें.

लकी कलर: गहरा नीला और स्लेटी

लकी नंबर: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार की ग्रह दशा आपको सार्वजनिक गतिविधियों से थोड़ा ब्रेक लेकर आंतरिक शांति और बजट की समीक्षा करने की ओर मोड़ रही है. पंचांग के अनुसार सुबह 11:16 बजे चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव से निकलकर मकर राशि यानी आपके बारहवें घर (व्यय, विदेश संपर्क, विश्राम और आत्म-अवलोकन का स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्र व्यवस्था में पूरे 24 घंटे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सक्रिय रहेगा, जबकि दोपहर बाद 04:06 बजे तक शोभन योग का शांत सान्निध्य बना रहेगा. तिथिवार देखें तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी रात 08:03 बजे संपन्न होगी, जिसके तुरंत बाद एकादशी तिथि लग जाएगी. करण में सुबह 07:01 तक तैतिल तथा उसके बाद रात 08:03 बजे तक गर करण रहेगा. सुबह के बाद का समय दिखावे और अनियंत्रित दौड़-धूप से बचकर चुपचाप अपने पेंडिंग बिल और जिम्मेदारियां समेटने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

ऑफिस में आज सीधे किसी विवाद में उलझने के बजाय बैक-एंड पर रहकर काम पूरा करना सबसे सेफ रहेगा. 11:16 के बाद जब चंद्रमा बारहवें भाव में गोचर करेंगे, तो सहकर्मियों के बीच अपनी अगली रणनीति का खुलासा न करें. आठवें भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपको डेटा एनालिसिस, टेक्निकल रिसर्च, कोडिंग और कानूनी दस्तावेजों की गहराई तक जाकर कमियां पकड़ने में मदद करेगी. आईटी, फार्मा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, एनजीओ और दूरस्थ स्थानों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर का समय काफी उपयोगी रहेगा. कारोबारी आज बड़े निवेश की घोषणा करने से बचें; पहले अपने पुराने सप्लायर्स के बिल और टैक्स से जुड़े पेपर्स क्लियर कर लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलने की दरकार रहेगी. बारहवें चंद्रमा की मौजूदगी से दवाओं, तकनीकी रिपेयरिंग या किसी दूर की यात्रा पर अचानक कुछ पैसा निकल सकता है. राहत की बात यह है कि शोभन योग के प्रभाव से विदेशी स्रोतों या किसी पुराने संस्थागत काम से अटका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. यदि किसी जरूरी लीगल ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा विनिमय या बैंकिंग फॉर्मेलिटी को पूरा करना हो, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे मुफीद रहेगा. सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल का पहर रहेगा, इस दौरान किसी अनजान कॉलर के झांसे में आकर जल्दबाजी में ऑनलाइन पेमेंट करने से साफ बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज शांत और गंभीर माहौल बनाए रखना ही बेहतर रहेगा. बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण किसी पुरानी बात को लेकर मन में बेचैनी आ सकती है, जिसे परिवार के सदस्यों पर जाहिर करके माहौल भारी न बनाएं. परिवार के किसी सदस्य की उच्च शिक्षा या यात्रा को लेकर आपस में उपयोगी सलाह-मशविरा हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की थकान और उनकी जरूरतों को समझें; बेवजह की बहस टालने से घर में शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में दूरी या काम की व्यस्तता के चलते बातचीत कम हो सकती है, इसे मनमुटाव का नाम न दें; थोड़ा धैर्य रखने से रिश्ता और ज्यादा गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आंखों में भारीपन, अनिद्रा या पैरों के तलवों में हल्की जलन की शिकायत परेशान कर सकती है. लगातार स्क्रीन के सामने रहने से बचें और आंखों को ठंडे पानी से धोते रहें. खान-पान में सादा, कम तेल-मसाले वाला और सुपाच्य भोजन लें तथा रात को ज्यादा भारी खाने से परहेज करें. शाम को सोने से पहले मोबाइल को खुद से दूर रखें और कुछ देर गहरी सांसें लें, इससे दिमाग को पूरा आराम मिलेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, लिहाजा पूर्व दिशा की तरफ किसी अनावश्यक यात्रा का कार्यक्रम टालना ही समझदारी होगी. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम हाथ में न लें. सोमवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़ा कच्चा दूध और सफेद फूल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें और किसी असहाय या सफाईकर्मी को भोजन अथवा मौसमी फल दान करें.

लकी कलर: आसमानी और नेवी ब्लू

लकी नंबर: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 21 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार का दिन आपके लिए अटके हुए प्रोजेक्ट्स में नई जान फूंकने और सामाजिक दायरे से भरपूर लाभ उठाने का शुभ संकेत लेकर आया है. ग्रहों की चाल को समझें तो चंद्रमा सुबह 11:16 बजे आपके दसवें भाव से विदा होकर मकर राशि यानी आपके ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन और इच्छापूर्ति का स्थान) में गोचर कर जाएंगे. नक्षत्रों की व्यवस्था आज पूरे 24 घंटे उत्तराषाढ़ा पर आधारित रहेगी, जबकि शाम 04:06 बजे तक शोभन योग का शांत और समृद्ध वातावरण बना रहेगा. पंचांग अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 08:03 बजे पूर्ण होगी और उसके ठीक उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. करण चक्र में सुबह 07:01 तक तैतिल रहेगा, फिर रात 08:03 बजे तक गर करण सक्रिय रहेगा. सुबह के बाद काम का भारी दबाव छंटेगा और आपकी मेहनत का सीधा फायदा आपके बैंक बैलेंस व साख में झलकता हुआ दिखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन टीमवर्क और पुराने संपर्कों को भुनाने के लिहाज से बेहद अनुकूल है. सुबह 11:16 के बाद जब चंद्रमा ग्यारहवें भाव में संचरण करेंगे, तो सीनियर्स और कलीग्स आपकी कार्यक्षमता की तारीफ करते नहीं थकेंगे. सातवें भाव में बैठे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग नई बिजनेस पार्टनरशिप, क्लाइंट डीलिंग्स और पब्लिक डील्स को बहुत आसान और पारदर्शी बना देगा. एनजीओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट्स, उच्च शिक्षा, आईटी कंसल्टेंसी और सरकारी सप्लाई से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दोपहर का समय नए मौके और सराहना लेकर आएगा. कारोबारी वर्ग आज नए नेटवर्क में अपने प्रॉडक्ट्स का दायरा बढ़ाएं; प्रभावशाली लोगों के साथ की गई एक छोटी मुलाकात भविष्य के बड़े कमर्शियल ऑर्डर का रास्ता साफ कर देगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मामले में आज का दिन सबसे ज्यादा राहत और संतोष देने वाला रहेगा. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा और शोभन योग की युति पूर्व में किए गए किसी इनवेस्टमेंट से अप्रत्याशित मुनाफा या रुका हुआ पेमेंट खाते में आने का संकेत दे रही है. आज के दिन बिजनेस की नियमित कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे भविष्य के लिए सेविंग्स की योजना बनाना आसान होगा. यदि किसी नए वित्तीय करार को अंतिम रूप देना हो, पॉलिसी का नवीनीकरण करना हो या बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण पेपर्स सबमिट करने हों, तो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के मध्य अभिजीत मुहूर्त का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा. सुबह 07:40 से 09:11 बजे तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी जल्दबाजी भरे रिस्की शेयर या शॉर्टकट से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आज उल्लास, सकारात्मकता और आपसी मेलजोल का माहौल रहेगा. ग्यारहवें भाव का प्रभाव बड़े भाई-बहनों और करीबी मित्रों के साथ संबंधों को और मजबूत करेगा; उनकी किसी सलाह से आपकी बड़ी चिंता दूर हो सकती है. शाम के वक्त परिजनों के साथ मिलकर किसी पारिवारिक उत्सव या घर में नई खरीदारी को लेकर सार्थक बातचीत होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यवहार बेहद आत्मीय और सहयोगात्मक रहेगा; दोनों मिलकर घर के भविष्य के बजट को संतुलित करेंगे. प्रेम प्रसंगों में साथी के साथ खुलकर बातचीत करें; एक-दूसरे के प्रति बढ़ता भरोसा रिश्ते को विवाह या लंबी प्रतिबद्धता की दिशा में आगे बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के मामले में आज आप खुद को काफी हल्का, तरोताजा और मानसिक रूप से तनावमुक्त पाएंगे. दिनभर मन में उमंग रहने से काम का बोझ हावी नहीं होगा. हालांकि, दिन के दूसरे हिस्से में ज्यादा चलने-फिरने से पिंडलियों, टखनों या पैरों के तलवों में हल्की थकान उभर सकती है. काम के दौरान पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें और शरीर में नमी की कमी न होने दें. खान-पान में सात्विक, हल्का और सुपाच्य भोजन लें. रात को सोने से पहले पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धोना और 10 मिनट मौन ध्यान करना दिनभर की थकान को पूरी तरह मिटा देगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, लिहाजा पूर्व दिशा की तरफ किसी अनावश्यक यात्रा का कार्यक्रम टालना ही समझदारी होगी. सुबह 07:40 से 09:11 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम हाथ में न लें. सोमवार का दिन होने से सुबह स्नानादि के बाद तांबे के लोटे में जल, थोड़ा कच्चा दूध और सफेद चंदन डालकर भगवान शिव को अर्पित करें. इसके साथ ही बृहस्पति देव के बीज मंत्र 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' का जप करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या केसरिया मिष्ठान्न भेंट करें.

लकी कलर: पीला और सुनहरा

लकी नंबर: 3

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