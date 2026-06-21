Aaj Ka Rashifal: 21 जून 2026 रविवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद असाधारण और हलचल भरा होने वाला है. आज पूरे विश्व में जहां 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' की धूम है, वहीं अंतरिक्ष में ग्रहों के सेनापति मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करके एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं. सिर्फ यही नहीं, आज दोपहर 03:40 बजे चंद्रमा भी सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में कदम रख देंगे, जिससे सभी 12 राशियों के जीवन में अचानक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है.

इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का साया है, जबकि सिंह और धनु राशि के जातक शनि की ढैय्या के कड़े प्रभाव से जूझ रहे हैं. ऐसे में आज दोपहर 11:20 तक रहने वाला 'सिद्धि योग' और ग्रहों की यह नई युति किस राशि को 'Main Character' बनाकर उसकी बंद किस्मत के ताले खोलेगी और किसे आज करियर, बिजनेस या मार्केट-निवेश में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का आज का राशिफल!

मेष राशि (Aries), 21 जून 2026

रविवार, 21 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथि है. आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' भी है. पंचांग गणना के अनुसार, आज सुबह 09:32 तक 'पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र' रहेगा, इसके बाद 'उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र' की शुरुआत होगी. दोपहर 11:20 तक 'सिद्धि योग' का प्रभाव रहेगा, जो हर काम में सफलता की गारंटी देता है. चंद्रमा आज दोपहर 15:40 तक सिंह राशि में रहेंगे, इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

आज मेष राशि के स्वामी मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं. मंगल का यह गोचर आपकी ऊर्जा को सातवें आसमान पर ले जाएगा. आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह फ्रंट फुट पर खेलकर बाजी पलट देंगे. इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव बना हुआ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी. मंगल के गोचर से आपको नई ऊर्जा मिलेगी. दफ्तर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी अचानक आपके कंधों पर आ सकती. सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा. हालांकि, शाम 17:37 से 19:21 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान कोई नया ऑफिशियल कमिटमेंट न करें और न ही कोई नया जॉब ऑफर स्वीकार करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन 'सिद्धि योग' के कारण शानदार रहने वाला है. अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. आज कोई बड़ा कमर्शियल एग्रीमेंट या नई डील फाइनल हो सकती है. हालांकि, कोई भी बड़ी डील करते समय पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ें. नई शुरुआत या महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और भाग्यशाली रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की वित्तीय रणनीति बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. मंगल के गोचर और सूर्य-बुध के बुधादित्य योग के प्रभाव से रियल एस्टेट, जमीन-जायदाद और मेटल सेक्टर्स में पुराने किए गए निवेश से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जगेगी. आज जल्दबाजी में कोई गुप्त वित्तीय रिस्क न लें. बजट बनाकर ही कदम आगे बढ़ाएं.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में आज खुशियाँ लौटेंगी. दोपहर तक चंद्रमा के सिंह राशि में रहने से पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक यात्रा पर जा सकते हैं. संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा होगा. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

आज 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' है, इसलिए अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को जरूर शामिल करें. मंगल का गोचर आपको शारीरिक रूप से बेहद मजबूत बनाएगा, लेकिन दोपहर बाद चंद्रमा के राशि परिवर्तन से थोड़ी थकान या आंखों में हल्की जलन हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें. बाहर के भारी भोजन से परहेज करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला लाल (Bright Red), केसरिया (Saffron)

उपाय (Remedy)

आज रविवार के दिन सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और कुंकुम डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें. शनि देव की साढ़ेसाती के विपरीत प्रभाव से बचने के लिए शाम के समय किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल या गुड़ का दान करें. शारीरिक और मानसिक शांति के लिए आज कम से कम 15 मिनट योग जरूर करें.

वृषभ राशि (Taurus), 21 जून 2026

रविवार, 21 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथि है. आज 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' का विशेष अवसर है. पंचांग गणना के अनुसार, आज सुबह 09:32 तक 'पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र' रहेगा, इसके बाद 'उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र' लगेगा. दोपहर 11:20 तक 'सिद्धि योग' का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:40 तक सिंह राशि में रहेंगे, इसके बाद आपकी राशि के अनुकूल कन्या राशि यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे.

आज आपकी राशि के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा. मंगल का यह गोचर आपके भीतर एक नया आकर्षण, गजब का आत्मविश्वास और शांत साहस पैदा करेगा. दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा सुख भाव से हटेंगे, पिछले कई दिनों से मन में चल रहा आंतरिक तनाव और घरेलू कलह पूरी तरह शांत हो जाएगी. आप अपने शांत दिमाग और सधे हुए कदमों से हर बड़ी चुनौती को धूल चटा देंगे. आप किसी भी माहौल में अपनी सयानी सूझबूझ से 'Main Character' बनकर उभरेंगे. इस समय वृषभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई साया नहीं है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कूटनीतिक क्षमता और मैनेजमेंट स्किल की परीक्षा हो सकती है, जिसमें आप अव्वल रहेंगे. मंगल के प्रभाव से ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियों के रास्ते खुलेंगे. दफ्तर में आपके आइडियाज को सीनियर लेवल पर बड़ी सराहना मिल सकती है. हालांकि, शाम 17:37 से 19:21 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया कमिटमेंट करने या नए डाक्यूमेंट्स पर हामी भरने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन 'सिद्धि योग' की वजह से नई ग्रोथ दिखाने वाला रहेगा. जो प्रोजेक्ट्स या सरकारी अनुमतियां काफी समय से पेंडिंग थीं, वे आज आसानी से आगे बढ़ेंगी. क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ आपकी डीलिंग बहुत मजबूत होगी. अपनी किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या क्लाइंट क्लोजर के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक के अभिजीत मुहूर्त का इस्तेमाल करें, यह समय आपके लिए सबसे भाग्यशाली रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अपने एसेट्स के री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) के लिए बेस्ट है. मंगल के गोचर और बुधादित्य योग के कारण रियल एस्टेट, एग्रो-कमोडिटीज या पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने निवेशों की वैल्यू में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. आज किसी के बहकावे में आकर कोई सीक्रेट या अनऑफिशियल फाइनेंशियल रिस्क न लें. धैर्य के साथ अपना बजट प्लान करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पुरानी कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ने का है. दोपहर बाद चंद्रमा के पंचम भाव (संतान व प्रेम स्थान) में जाने से लव लाइफ में एक नई ताजगी आएगी. पार्टनर के साथ चल रहे पुराने ईगो क्लैश पूरी तरह खत्म होंगे. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ घर की सजावट या किसी सुख-सुविधा की प्लानिंग में व्यस्त रहेंगे. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें.

सेहत (Health)

आज 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' है, इसलिए अपने मानसिक सुकून के लिए ध्यान (Meditation) और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं. मंगल का गोचर आपको एक मजबूत फिजिकल ओरा (आभामंडल) देगा, जिससे पुरानी सुस्ती और थकान दूर होगी. दोपहर बाद चंद्रमा के राशि बदलने से डाइजेशन थोड़ा धीमा हो सकता है, इसलिए भारी और तैलीय भोजन से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), क्रीम (Cream)

उपाय (Remedy)

आज रविवार के दिन सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी रोली, मिश्री और लाल चंदन डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान शिव के मंदिर में जाकर सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाएं. आज योग दिवस के अवसर पर कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम जरूर करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद को गेहूं या तांबे के बर्तन का दान करें, इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी.

मिथुन राशि (Gemini), 21 जून 2026

रविवार, 21 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथि है. आज 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' का विशेष संयोग है. पंचांग गणना के अनुसार, आज सुबह 09:32 तक 'पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र' रहेगा, इसके बाद 'उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र' की शुरुआत होगी. दोपहर 11:20 तक 'सिद्धि योग' का प्रभाव रहेगा, जो बौद्धिक कार्यों में सफलता दिलाता है. चंद्रमा आज दोपहर 15:40 तक सिंह राशि में रहेंगे, इसके बाद आपके चतुर्थ भाव यानी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

आज आपकी राशि के लिए मंगल देव का राशि परिवर्तन संवाद और संपर्कों के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा. मंगल का यह गोचर आपके भीतर एक नया जोश और अपनी बात को बेबाकी से रखने का साहस पैदा करेगा. दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि से हटेंगे, भाई-बहनों या करीबियों के साथ चल रहा वैचारिक मतभेद पूरी तरह दूर हो जाएगा. आपकी तार्किक क्षमता और हाजिरजवाबी आपको हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल लाएगी. आप अपनी चतुराई से किसी भी भीड़ में 'Main Character' की तरह अलग चमकेंगे. इस समय मिथुन राशि पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कूटनीतिक सूझबूझ की वजह से कोई बड़ा रुका हुआ प्रोजेक्ट दोबारा गति पकड़ सकता है. मंगल के गोचर से आपको अपने जूनियर्स और सहकर्मियों को लीड करने की नई ऊर्जा मिलेगी. मीडिया, राइटिंग और आईटी से जुड़े लोगों के काम की सराहना होगी. हालांकि, शाम 17:37 से 19:21 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान किसी भी नए ऑफिशियल डाक्यूमेंटेशन या ईमेल का जवाब देने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन 'सिद्धि योग' के प्रभाव से मार्केट में आपकी साख को मजबूत करने वाला रहेगा. क्लाइंट्स और नए वेंडर्स के साथ आपकी बातचीत बहुत फलदायी साबित होगी. अटके हुए कमर्शियल पेमेंट्स को लेकर कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है. किसी भी महत्वपूर्ण कमर्शियल डील, एग्रीमेंट या नए कॉन्ट्रैक्ट को लॉक करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और लाभदायक रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट को री-स्ट्रक्चर करने के लिए बेस्ट है. मिथुन राशि में बने बुधादित्य योग और मंगल के गोचर के प्रभाव से ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन और शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट्स के पुराने पोर्टफोलियो में सुधार देखने को मिलेगा. आज किसी भी तरह के सट्टे या जल्दबाजी में किए गए गुप्त वित्तीय रिस्क से पूरी तरह दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पुरानी गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाने का है. दोपहर बाद चंद्रमा के चतुर्थ भाव में जाने से माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर का माहौल शांत होगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर चल रहा ईगो क्लैश खत्म होगा. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ घर की सुख-सुविधाओं पर चर्चा करेंगे. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें.

सेहत (Health)

आज 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' है, इसलिए अपनी मानसिक एकाग्रता और फेफड़ों की मजबूती के लिए प्राणायाम व ध्यान (Meditation) जरूर करें. मंगल का गोचर आपके भीतर की सुस्ती को दूर करेगा, लेकिन दोपहर बाद चंद्रमा के राशि परिवर्तन से कंधों में जकड़न या माइग्रेन की हल्की शिकायत हो सकती है. वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. बाहर के भारी भोजन से परहेज करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 5

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), पीला (Yellow)

उपाय (Remedy)

आज रविवार के दिन सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़े काले तिल, कुंकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. आज योग दिवस के अवसर पर कम से कम 15 मिनट भ्रामरी और अनुलोम-विलोम प्राणायाम जरूर करें. शाम को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल या गुड़ का दान करें, इससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

कर्क राशि (Cancer), 21 जून 2026

आज 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के महापर्व पर ग्रहों की स्थिति आपके भीतर एक नई ऊर्जा भरने जा रही है. ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी की इस पावन तिथि पर सुबह 09:32 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का असर रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा. चंद्रमा दोपहर 15:40 तक सिंह राशि में रहकर आपकी आर्थिक स्थिति और वाणी को प्रखर बनाएंगे, जिसके बाद वे कन्या राशि (तृतीय भाव) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज आपके भाग्य में सबसे बड़ा धमाका राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर और मंगल देव का राशि परिवर्तन करने वाला है. दोपहर तक बना हुआ सिद्धि योग आपकी रुकी हुई फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाएगा. पिछले कुछ समय से चल रहे मानसिक तनाव को पीछे छोड़कर आज आप अपनी सूझबूझ और अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह फ्रंट फुट पर आकर बाजी मार लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज दोपहर बाद के चंद्र गोचर के प्रभाव से आपके काम की सराहना होगी. आपकी रचनात्मकता और टीम को साथ लेकर चलने की कला सीनियर्स को प्रभावित करेगी. सरकारी नौकरी या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. हालांकि, शाम 17:37 से 19:21 तक राहु काल का कड़ा पहरा रहेगा, इसलिए इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट पर हामी भरने या ऑफिशियल कमिटमेंट करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज दोपहर 11:20 तक रहने वाला 'सिद्धि योग' आपकी रुकी हुई पेमेंट्स या अटके हुए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा जीवनदान दे सकता है. किसी नए वेंडर या बड़े क्लाइंट के साथ आपकी सीक्रेट मीटिंग बहुत सफल रहेगी. अपनी साख के बल पर आज आप मार्केट में नया मुकाम हासिल करेंगे. नई डील को क्लोज करने या एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे सटीक रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार के दिन मार्केट क्लोजर के कारण आज का समय अगले पूरे हफ्ते के कैश फ्लो और बजट की प्लानिंग के लिए बहुत उत्तम है. मंगल के बड़े राशि परिवर्तन और बुधादित्य योग के कारण लिक्विड एसेट्स, फार्मा, Food Chain या समुद्री व्यापार (इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट) से जुड़े आपके पुराने निवेशों में बड़ी हलचल और मुनाफा देखने को मिल सकता है. आज किसी भी तरह के भारी वित्तीय रिस्क या जल्दबाजी में किए गए गुप्त सौदों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन के लिए दोपहर बाद का समय बहुत ही सुखद और यादगार रहने वाला है. चंद्रमा का तीसरे भाव में जाना भाई-बहनों और पार्टनर के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या अविश्वास को पूरी तरह खत्म कर देगा. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ घर में कोई मांगलिक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण पारिवारिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

आज 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. मानसिक सुकून और अपनी चेतना को जागृत करने के लिए आज ध्यान (Meditation) और प्राणायाम को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर शामिल करें. मंगल का गोचर आपको शारीरिक रूप से एक्टिव बनाएगा. दोपहर बाद पेट में गैस या अपच की हल्की शिकायत हो सकती है, इसलिए भारी और तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), हल्का पीला (Light Yellow)

उपाय (Remedy)

आज रविवार की सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और थोड़ी सी मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद हनुमान जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. आज योग दिवस के अवसर पर कम से कम 20 मिनट प्राणायाम जरूर करें और शाम को किसी जरूरतमंद को गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

सिंह राशि (Leo), 21 जून 2026

रविवार, 21 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी की सुंदर तिथि है, जिसके साथ ही आज पूरा विश्व 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' मना रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सुबह 09:32 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, फिर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र आपकी एकाग्रता को बढ़ाने आएगा. दोपहर 11:20 तक 'सिद्धि योग' भी सक्रिय है, जो आपके रुके हुए कामों को रफ्तार देगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:40 तक आपकी ही राशि यानी सिंह राशि में संचरण करेंगे, जिसके बाद वे कन्या राशि (द्वितीय भाव) की ओर बढ़ जाएंगे.

सिंह राशि के जातकों पर इस समय शनि की अष्टम ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. इसके बावजूद आज का सबसे बड़ा ज्योतिषीय धमाका मेष राशि में मंगल देव का गोचर है, जो आपकी इच्छाशक्ति और पराक्रम को कई गुना बढ़ा देगा. लग्न भाव से चंद्रमा का दोपहर बाद निकलना पिछले 24 घंटों की मानसिक उलझन, अष्टम शनि के कारण होने वाले चिड़चिड़ेपन और अज्ञात भय को पूरी तरह धो देगा. सूर्य और बुध की बुधादित्य युति आपके तेज को बनाए रखेगी, जिससे आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह फ्रंट फुट पर आकर पूरी लाइमलाइट बटोरने में कामयाब रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज शनि की ढैय्या के असर से काम का बोझ अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और काम करने का नया तरीका सीनियर्स को बेहद प्रभावित करेगा. मंगल का गोचर आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास भरेगा, जिससे आप पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को समय से पहले निपटा लेंगे. हालांकि, शाम 17:37 से 19:21 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण ईमेल का फाइनल जवाब देने या नए जॉब ऑफर पर अभी हामी भरने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के लिहाज से आज दोपहर 11:20 तक रहने वाला 'सिद्धि योग' अष्टम शनि के कारण अटके हुए धन को अचानक वापस दिलवा सकता है. मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और नए क्लाइंट्स आपके काम की सराहना करेंगे. कोई भी बड़ा कमर्शियल एग्रीमेंट या नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और भाग्यशाली रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार को मार्केट क्लोजर होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते के बजट और पोर्टफोलियो को री-डिजाइन करने के लिए बेस्ट है. शनि की ढैय्या को देखते हुए आज कोई नया बड़ा जोखिम न लें, लेकिन मंगल के राशि परिवर्तन से गोल्ड, सरकारी सिक्योरिटीज़ और बड़े फंड्स में किए गए पुराने निवेशों से भविष्य में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जागेगी. आज किसी शॉर्ट-टर्म स्कीम के बहकावे में आकर कोई सीक्रेट या बड़ा फाइनेंशियल रिस्क न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक रिश्तों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. दोपहर तक चंद्रमा का आपकी राशि में होना पार्टनर के साथ आपके जुड़ाव को गहरा करेगा. हालांकि, अष्टम भाव के शनि के कारण वाणी में थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि परिवार के बुजुर्गों के साथ कोई वैचारिक मतभेद न हो. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ घर की सुख-सुविधाओं की शॉपिंग में समय बिताएंगे. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें.

सेहत (Health)

आज 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' है, जो आपके लिए बेहद जरूरी है. शनि की ढैय्या के कारण होने वाले मानसिक तनाव, थकान या रीढ़ की हड्डी की तकलीफ को दूर करने के लिए आज योग और सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. दोपहर बाद चंद्रमा के राशि बदलने से आंखों में हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है, इसलिए गैजेट्स से थोड़ा दूर रहें. वाहन चलाते समय गति का खास ख्याल रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 5

लकी कलर (Lucky Color)- सुनहरा (Golden), केसरिया (Saffron)

उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है, इसलिए आज रविवार की सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें कुंकुम, लाल फूल और थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम से कम 15 मिनट प्राणायाम जरूर करें. शाम को किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करना आपके कष्टों को कम करेगा.

कन्या राशि (Virgo), 21 जून 2026

रविवार, 21 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथि है. आज का दिन पूरी दुनिया में 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है. पंचांग के अनुसार, आज सुबह 09:32 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का असर रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र आपके वैचारिक दृष्टिकोण को नई दिशा देगा. दोपहर 11:20 तक 'सिद्धि योग' बना हुआ है, जो आपके अटके हुए कामों को पूरा करने में मदद करेगा. चंद्रमा आज दोपहर 15:40 तक सिंह राशि में रहेंगे और उसके बाद आपकी खुद की राशि यानी कन्या राशि (लग्न भाव) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव मेष राशि में मंगल देव का गोचर है, जो आपके आठवें भाव में होने से आपको अप्रत्याशित रूप से छिपी हुई ऊर्जा और तार्किक शक्ति देगा. दोपहर बाद चंद्रमा का आपकी ही राशि में आना पिछले कुछ दिनों से चल रही मानसिक भागदौड़ और अज्ञात भय को पूरी तरह समाप्त कर देगा. सूर्य-बुध का बुधादित्य योग आपके दशम भाव में होने से आपकी बौद्धिक क्षमता निखरेगी और आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह सही फैसले लेकर उभरेंगे. कन्या राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमत्ता और बारीकियों को पकड़ने की कला की वजह से सहकर्मी आपसे सलाह ले सकते हैं. मंगल का गोचर रिसर्च, एनालिसिस या तकनीकी काम से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता दिला सकता है. दोपहर बाद काम की प्लानिंग बहुत सटीक होगी. हालांकि, शाम 17:37 से 19:21 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट को लेकर अंतिम निर्णय न लें और न ही कोई ऑफिशियल कमिटमेंट करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज दोपहर 11:20 तक रहने वाला 'सिद्धि योग' आपकी पुरानी रुकी हुई पेमेंट्स या अटके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट्स को सुलझाने में मददगार साबित होगा. मार्केट में आपके कूटनीतिक संबंधों का फायदा मिलेगा और नए क्लाइंट्स के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी. अपनी किसी भी बड़ी बिजनेस डील को फाइनल करने या महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अपने खर्चों को कंट्रोल करने और अगले हफ्ते के लिए बजट री-शेड्यूल करने के लिए बेस्ट है. मंगल के आठवें भाव में गोचर करने से आज किसी भी तरह के सट्टे, लॉटरी या जल्दबाजी में किए गए गुप्त और असुरक्षित फाइनेंशियल रिस्क से पूरी तरह दूर रहें. पुराने लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स की समीक्षा करने के लिए समय अच्छा है, धैर्य से काम लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में आज दोपहर बाद खुशियाँ और नई ताजगी देखने को मिलेगी. चंद्रमा का आपकी ही राशि में आना पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियों या अविश्वास को पूरी तरह खत्म कर देगा. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ घर की किसी व्यवस्था या भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर और सकारात्मक बातचीत कर सकते हैं. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें.

सेहत (Health)

आज 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' आपके मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए बेहद खास है. पेट से जुड़ी पुरानी समस्याओं और मानसिक तनाव (Overthinking) से राहत पाने के लिए आज प्राणायाम और ध्यान (Meditation) को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. दोपहर बाद चंद्रमा के राशि बदलने से स्वभाव में थोड़ी भावुकता बढ़ सकती है, लेकिन स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और संतुलित भोजन लें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 8

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), क्रीम (Cream)

उपाय (Remedy)

आज रविवार की सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली और लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम जरूर करें. शाम को किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या गुड़ का दान करना आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा.

तुला राशि (Libra), 21 जून 2026

आज 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी राशि के लिए मानसिक शांति और संतुलन का नया संदेश लेकर आई है. इस पावन रविवार को चंद्रमा दोपहर 15:40 तक आपके ग्यारहवें यानी लाभ भाव में रहकर धन की आवक बढ़ाएंगे, जिसके बाद वे आपके बारहवें भाव में चले जाएंगे.

आज का सबसे बड़ा ज्योतिषीय फेरबदल मंगल देव का मेष राशि (आपके सातवें भाव) में प्रवेश करना है. मंगल का यह दमदार गोचर आपके भीतर एक नया आकर्षण और हर चुनौती से सीधे टकराने का हौसला पैदा करेगा. दोपहर तक रहने वाले सिद्धि योग का झुकाव आपके पक्ष में है, जो पुराने रुके हुए कामों को अचानक गति दे देगा. आप अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और सधे हुए व्यवहार के दम पर आज हर महफिल में सबसे अलग और प्रभावशाली नजर आएंगे.

करियर (Career)

दफ्तर में आज आपकी मैनेजमेंट क्षमता की परीक्षा हो सकती है. सहकर्मियों के बीच चल रहे किसी पुराने विवाद को सुलझाने में आपकी मध्यस्थता काम आएगी. सीनियर वर्ग आपके काम करने के स्मार्ट तरीके से प्रभावित होगा. ध्यान रहे, शाम को 17:37 से 19:21 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए कमिटमेंट से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नए संपर्क बनाने और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने का है. अगर आप किसी नए वेंडर या क्लाइंट के साथ जुड़ने की सोच रहे हैं, तो दोपहर तक का समय सबसे अनुकूल है. सिद्धि योग के प्रभाव से रुकी हुई पेमेंट्स को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है. व्यावसायिक एग्रीमेंट्स को फाइनल करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का समय सबसे बेहतर रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार को मार्केट बंद रहने के कारण आज आपको अपनी पुरानी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए. मंगल के राशि परिवर्तन से आने वाले दिनों में विदेशी व्यापार, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में तेजी के संकेत मिलेंगे, जिससे आपके पुराने पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी. आज किसी भी तरह के सट्टे या सीक्रेट डील्स में पैसा लगाने की भूल बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ के लिए सातवें भाव में मंगल का गोचर उत्साह तो लाएगा, लेकिन पार्टनर के साथ बातचीत में अहंकार से बचने की चेतावनी भी दे रहा है. दोपहर बाद जब चंद्रमा बारहवें भाव में जाएंगे, तो जीवनसाथी के साथ एकांत में समय बिताने और पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का बेहतरीन मौका मिलेगा. आज पश्चिम दिशा का दिशा शूल होने के कारण इस तरफ यात्रा करने से बचें.

सेहत (Health)

योग दिवस का यह दिन आपकी राशि के लिए शारीरिक और मानसिक डिटॉक्स (शुद्धिकरण) के लिए सर्वोत्तम है. पीठ दर्द और मानसिक तनाव से पूरी तरह निजात पाने के लिए आज ध्यान और हल्के आसनों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें. दोपहर बाद चंद्रमा का गोचर होने से थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है. खानपान में हल्के भोजन को प्राथमिकता दें और भरपूर पानी पीएं.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), हल्का नीला (Light Blue)

उपाय (Remedy)

आज सुबह उठकर स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें. जल में थोड़ा सा लाल चंदन जरूर मिलाएं. इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. आज अपनी मानसिक शांति के लिए कम से कम 15 मिनट प्राणायाम करें और शाम को किसी मंदिर में कपूर जलाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio), 21 जून 2026

आज 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर अंतरिक्ष की ऊर्जा आपके भीतर छिपे हुए डर को खत्म करने आ रही है. इस पावन रविवार को दोपहर 15:40 तक चंद्रमा आपके कर्म भाव (दसवें घर) को सक्रिय रखेंगे, जिससे आपकी सामाजिक साख बढ़ेगी, इसके बाद वे आपके लाभ भाव (ग्यारहवें घर) में प्रवेश कर जाएंगे.

आज का सबसे बड़ा और भाग्यशाली ज्योतिषीय बदलाव आपके राशि स्वामी मंगल देव का मेष राशि (आपके छठे भाव) में प्रवेश करना है. मंगल का यह स्वराशि गोचर आपके भीतर एक अदम्य साहस और जुझारु प्रवृत्ति पैदा करेगा. दोपहर तक रहने वाला सिद्धि योग आपके रुके हुए सरकारी कामों को गति देगा. आप अपनी रणनीतिक सूझबूझ और शांत स्वभाव के बल पर आज किसी भी मुश्किल परिस्थिति में 'Main Character' की तरह फ्रंट फुट पर आकर बाजी जीत लेंगे.

करियर (Career)

दफ्तर में आज आपकी कार्यक्षमता और टारगेट को समय पर पूरा करने की कला की वजह से आपकी एक अलग पहचान बनेगी. मंगल के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों को शत्रुओं और ऑफिस पॉलिटिक्स पर पूरी विजय मिलेगी. अगर कोई पुराना विभागीय विवाद चल रहा था, तो आज फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. ध्यान रहे, शाम 17:37 से 19:21 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या डील्स पर फाइनल बातचीत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नए और बड़े कमर्शियल ऑर्डर्स को लॉक करने के लिए उत्तम है. दोपहर बाद जब चंद्रमा आपके लाभ भाव में जाएंगे, तो मार्केट में आपका फंसा हुआ धन या रुकी हुई पेमेंट्स अचानक वापस मिलने के रास्ते खुलेंगे. पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता रखें. किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने या महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार को मार्केट बंद रहने के कारण आज का दिन अपनी सेविंग्स और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को री-स्ट्रक्चर करने का है. मंगल के गोचर के प्रभाव से आने वाले दिनों में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे आपके पुराने निवेशों की वैल्यू बढ़ेगी. आज किसी भी तरह के शॉर्ट-कट या गुप्त वित्तीय योजनाओं में पैसा लगाने की गलती बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पुरानी कड़वाहट को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का है. दोपहर बाद चंद्रमा का ग्यारहवें भाव में जाना बड़े भाई-बहनों और पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएगा. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ शाम का समय किसी पारिवारिक उत्सव या डिनर पर बिता सकते हैं. आज पश्चिम दिशा का दिशा शूल होने के कारण इस तरफ यात्रा करने से परहेज करें.

सेहत (Health)

योग दिवस का यह दिन आपकी राशि के लिए शारीरिक और मानसिक डिटॉक्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. पुरानी सुस्ती, मांसपेशियों के दर्द और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए आज ध्यान (Meditation) और कठिन आसनों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें. मंगल का गोचर आपको गजब की इम्यूनिटी और शारीरिक ऊर्जा देगा. खानपान को संतुलित रखें और हाइड्रेटेड रहें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा लाल (Deep Red), मैरून (Maroon)

उपाय (Remedy)

आज रविवार की सुबह उठकर तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से लाल फूल और कुंकुम डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करें. आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम से कम 20 मिनट प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जरूर करें. शाम को किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल या गुड़ का दान करें.

धनु राशि (Sagittarius), 21 जून 2026

आज 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आकाशमंडल की ऊर्जा आपकी राशि के भीतर एक नया वैचारिक विस्तार और आध्यात्मिक उत्साह भरने जा रही है. इस रविवार को दोपहर 15:40 तक चंद्रमा आपके नौवें यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता और सही निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी, इसके बाद वे आपके दशम भाव (कर्म स्थान) में प्रवेश कर जाएंगे.

धनु राशि के जातकों पर इस समय शनि की चतुर्थ ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. इसके बावजूद आज का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय फेरबदल मंगल देव का मेष राशि (आपके पांचवें भाव) में प्रवेश करना है. मंगल का यह त्रिकोण गोचर आपकी क्रिएटिविटी, पुरानी पेंडिंग योजनाओं को दोबारा एक्टिव करने की क्षमता और सूझबूझ को कई गुना बढ़ा देगा. दोपहर तक रहने वाले 'सिद्धि योग' के प्रभाव से ढैय्या के कारण मन में चल रही कोई बड़ी उलझन सुलझ सकती है. आप अपनी उच्च सोच और ज्ञानशीलता के दम पर आज हर विपरीत परिस्थिति का हल निकाल लेंगे और किसी भी चर्चा में 'Main Character' की तरह अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएंगे.

करियर (Career)

दफ्तर में आज शनि की ढैय्या के कारण काम का दबाव थोड़ा महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी काम करने की अनूठी शैली और सटीक विजन की बदौलत आप उसे समय पर पूरा कर लेंगे. दोपहर बाद जब चंद्रमा आपके कर्म भाव में कदम रखेंगे, तो सीनियर्स या मैनेजमेंट आपके किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या आइडिया को हरी झंडी दे सकते हैं. सरकारी क्षेत्र या उच्च शिक्षा से जुड़े जातकों को आज कोई बड़ी और सकारात्मक दिशा मिल सकती है. ध्यान रहे, शाम को 17:37 से 19:21 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट या बड़ी जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी अंतिम सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और अपने क्लाइंट बेस को मजबूत करने के लिए उत्तम है. सिद्धि योग के प्रभाव से दोपहर तक किसी पुरानी रुकी हुई डील या पेमेंट को लेकर कोई पॉजिटिव हिंट मिल सकता है. अगर आप अपने काम में कोई नया तकनीकी बदलाव या नया इनोवेशन लागू करना चाहते हैं, तो आज की प्लानिंग बहुत काम आएगी. व्यावसायिक एग्रीमेंट्स या महत्वपूर्ण बैठकों की रूपरेखा तैयार करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार को मार्केट बंद रहने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते के लिए अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी और बजट को री-स्ट्रक्चर करने के लिए बेस्ट है. शनि की ढैय्या को ध्यान में रखते हुए आज कोई बड़ा या शॉर्ट-टर्म रिस्क न लें. हालांकि मंगल के पांचवें भाव में जाने से आने वाले दिनों में एजुकेशन सेक्टर्स, कंसल्टेंसी, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में तेजी के संकेत मिलेंगे, जिससे आपके पुराने पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी. आज जल्दबाजी में आकर किसी भी तरह के असुरक्षित या शॉर्ट-कट इन्वेस्टमेंट में पैसा ब्लॉक करने की भूल बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ के लिए पांचवें भाव में मंगल का गोचर पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में एक नया आकर्षण और नयापन लेकर आएगा. दोपहर बाद चंद्रमा का गोचर होने से परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर और सम्मानजनक होंगे. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ बच्चों के भविष्य या उनकी उच्च शिक्षा को लेकर कोई गंभीर और सकारात्मक योजना बना सकते हैं. आज पश्चिम दिशा का दिशा शूल होने के कारण इस तरफ लंबी दूरी की यात्रा करने से परहेज करें.

सेहत (Health)

आज का दिन शनि की ढैय्या के कारण होने वाले मानसिक तनाव, कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी की जकड़न से राहत पाने के लिए सर्वोत्तम है. योग दिवस के अवसर पर आज प्राणायाम, ध्यान (Meditation) और हल्के आसनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं. मंगल का गोचर आपको बेहतरीन शारीरिक मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा. खानपान में हल्के और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 9

लकी कलर (Lucky Color)- पीला (Yellow), केसरिया (Saffron)

उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है, इसलिए आज रविवार की सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से लाल फूल, कुंकुम और थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें. शाम को किसी जरूरतमंद को चने की दाल या गुड़ का दान करें, शनि के कष्ट कम होंगे.

मकर राशि (Capricorn), 21 जून 2026

आज 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर ग्रहों का चक्रव्यूह आपके जीवन में बड़े अनुशासन और ठहराव का संकेत दे रहा है. इस रविवार को दोपहर 15:40 तक चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे, जिससे दोपहर तक मानसिक रूप से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. इसके तुरंत बाद वे आपके नौवें यानी भाग्य स्थान (कन्या राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से आपके अटके काम तेजी से बनेंगे.

आज का सबसे बड़ा ज्योतिषीय फेरबदल मंगल देव का मेष राशि (आपके चौथे भाव) में प्रवेश करना है. मंगल का यह केंद्र गोचर आपकी सुख-सुविधाओं और भूमि-भवन से जुड़े मामलों में नई ऊर्जा और ताकत भरेगा. दोपहर तक रहने वाले 'सिद्धि योग' के प्रभाव से आपके पारिवारिक संपत्ति के पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. आप अपने धीर-गंभीर स्वभाव और सधी हुई रणनीति के दम पर आज हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे और कार्यक्षेत्र या समाज में 'Main Character' की तरह एक मजबूत लीडर बनकर उभरेंगे. मकर राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई साया नहीं है.

करियर (Career)

दफ्तर में आज कार्यक्षेत्र में स्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाएंगी. आपके कड़े अनुशासन और काम के प्रति ईमानदारी की सीनियर्स सराहना करेंगे. सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. ध्यान रहे, शाम को 17:37 से 19:21 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट पर अंतिम हस्ताक्षर करने जैसी जल्दबाजी बिल्कुल न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने और नए कूटनीतिक रास्ते तलाशने के लिए उत्तम है. 'सिद्धि योग' के प्रभाव से दोपहर तक किसी पुराने कमर्शियल एग्रीमेंट या फंसे हुए काम को लेकर कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है. अगर आप अपने बिजनेस मॉडल में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, तो आज की गई प्लानिंग भविष्य में बड़ा मुनाफा देगी. व्यावसायिक बैठकों या नई रूपरेखा तैयार करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार को मार्केट बंद रहने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और एसेट्स को री-स्ट्रक्चर करने के लिए बेस्ट है. मंगल के चौथे भाव में जाने से आने वाले दिनों में रियल एस्टेट, जमीन-जायदाद, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म फंड्स में तेजी के संकेत मिलेंगे, जिससे आपके पुराने पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी. आज किसी के भी बहकावे में आकर कोई बड़ा शॉर्ट-टर्म रिस्क या गुप्त वित्तीय सौदा न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक संबंधों के लिए दोपहर बाद का समय बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण रहने वाला है. चंद्रमा का भाग्य भाव में जाना जीवनसाथी और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ आपके रिश्तों को और अधिक मधुर और सम्मानजनक बनाएगा. चौथे भाव का मंगल घर के माहौल में नई ऊर्जा लाएगा. शादीशुदा जातक आज बच्चों के भविष्य को लेकर कोई बड़ा और सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं. आज पश्चिम दिशा का दिशा शूल होने के कारण इस तरफ लंबी दूरी की यात्रा करने से परहेज करें.

सेहत (Health)

योग दिवस का यह विशेष अवसर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को एक नई दिशा देगा. आज के दिन प्राणायाम, ध्यान (Meditation) और हल्के आसनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं. मंगल का गोचर आपको भीतर से मजबूत बनाएगा, लेकिन दोपहर तक वाहन चलाते समय थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखें. खानपान में संतुलित और सात्विक भोजन को प्राथमिकता दें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा नीला (Dark Blue), आसमानी (Sky Blue)

उपाय (Remedy)

आज रविवार की सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से लाल फूल और कुंकुम डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम जरूर करें. शाम को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, तांबे का बर्तन या गुड़ का दान करें, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

मीन राशि (Pisces), 21 जून 2026

आज 21 जून को 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के पावन अवसर पर ग्रहों की स्थिति आपके भीतर एक गहरा मानसिक बदलाव लाने जा रही है. इस रविवार को दोपहर 15:40 तक चंद्रमा आपके छठे (शत्रु व रोग) भाव में गोचर करेंगे, जिससे दोपहर तक विवादों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा. इसके तुरंत बाद वे आपके सातवें यानी व्यापार व साझेदारी के भाव (कन्या राशि) में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से स्थितियां आपके पूरी तरह पक्ष में मुड़ती दिखेंगी.

मीन राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का दूसरा (मध्य) चरण चल रहा है. इसके बीच आज का सबसे बड़ा ज्योतिषीय धमाका मंगल देव का मेष राशि (आपके दूसरे भाव) में प्रवेश करना है. मंगल का यह गोचर आपकी वाणी में गजब का प्रभाव और फंसा हुआ धन वापस निकालने का साहस पैदा करेगा. दोपहर तक रहने वाले 'सिद्धि योग' के प्रभाव से साढ़ेसाती के कारण आ रही रुकावटें दूर होंगी. आप अपने शांत स्वभाव और गंभीर सूझबूझ के बल पर विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह फ्रंट फुट पर आकर हर बाजी जीत लेंगे.

करियर (Career)

दफ्तर में आज आपकी कार्यक्षमता और टीम को एक साथ लेकर चलने की कला की सराहना होगी. दोपहर बाद जब चंद्रमा सातवें भाव में जाएंगे, तो सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत होगा. कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपको मिल सकती है. ध्यान रहे, शाम को 17:37 से 19:21 तक राहु काल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट या बड़े कमिटमेंट पर जल्दबाजी में अपनी अंतिम सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नए और कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तम है. 'सिद्धि योग' के प्रभाव से दोपहर तक किसी पुराने व्यावसायिक एग्रीमेंट या अटके हुए काम को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती. दोपहर बाद साझेदारी (Partnership) के कामों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. महत्वपूर्ण बैठकों या नई डील को लॉक करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और भाग्यशाली रहेगा.

मार्केट और निवेश (Market & Investment)

रविवार को मार्केट बंद रहने के कारण आज का समय अगले हफ्ते के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को री-स्ट्रक्चर करने के लिए बेस्ट है. शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को देखते हुए आज किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा शॉर्ट-टर्म रिस्क या गुप्त वित्तीय सौदा न करें. हालांकि मंगल के धन भाव में जाने से आने वाले दिनों में मेटल, बैंकिंग, फार्मा और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स में तेजी के संकेत मिलेंगे, जिससे आपके पुराने पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक संबंधों के लिए दोपहर बाद का समय बेहद सुखद और यादगार रहने वाला है. चंद्रमा का सातवें भाव में जाना जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या ईगो क्लैश को पूरी तरह खत्म कर देगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी. शादीशुदा जातक आज शाम का समय परिवार के साथ किसी मांगलिक चर्चा या उत्सव में बिता सकते हैं. आज पश्चिम दिशा का दिशा शूल होने के कारण इस तरफ यात्रा करने से परहेज करें.

सेहत (Health)

आज का दिन शनि की साढ़ेसाती के कारण होने वाले पैरों के दर्द, अनिद्रा (नींद न आना) या मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए सर्वोत्तम है. योग दिवस के इस विशेष अवसर पर आज ध्यान (Meditation) और प्राणायाम को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर शामिल करें. मंगल का गोचर आपको बेहतरीन शारीरिक ऊर्जा देगा, लेकिन दोपहर तक भारी भोजन से परहेज रखें और खुद को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 3

लकी कलर (Lucky Color)- पीला (Yellow), हल्का लाल (Light Red)

उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है, इसलिए आज रविवार की सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से लाल फूल, कुंकुम और थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम से कम 15 से 20 मिनट प्राणायाम जरूर करें. शाम को किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल, तांबे का बर्तन या गुड़ का दान करें, शनि देव के कष्ट कम होंगे.

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