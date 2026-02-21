Aaj Ka Rashifal: 21 फरवरी 2026, शनिवार को फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी (दोपहर 1:03 तक) के उपरांत पंचमी तिथि रहेगी. आज चंद्रमा अपनी स्वराशि मीन में और रेवती नक्षत्र (शाम 7:07 तक) में गोचर कर रहे हैं.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज 'शुभ' योग और 'बव' करण का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो मुख्य रूप से मेष, वृषभ और कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति के द्वार खोलेगा. वहीं, सिंह और धनु राशि के जातकों को आज राहुकाल के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी.

ग्रहों की इस स्थिति में शनि देव की प्रधानता होने के कारण, आज न्याय और अनुशासन से किए गए कार्यों में सफलता सुनिश्चित है. शनिवार के दिन मीन राशि में चंद्रमा का संचार अंतर्ज्ञान (Intuition) को बढ़ाता है, जो निवेश और रिश्तों के लिए रणनीतिक निर्णय लेने का सही समय है.

आज का पंचांग (Trust Factors)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 (शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ) राहुकाल: सुबह 09:44 से 11:10 (इस समय नए कार्यों से बचें) चंद्र स्थिति: मीन राशि में शाम 7:07 तक, इसके बाद मेष में प्रवेश.

मेष राशि (Aries Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

मेष राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन आध्यात्मिक गहराई और अधूरे कार्यों को पूरा करने का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि का आरंभ होगा.

चंद्रमा आज मीन राशि में शाम 7:07 तक गोचर करेंगे, जिससे आपका द्वादश (व्यय) भाव सक्रिय रहेगा. यह स्थिति आत्म-निरीक्षण और दूरगामी निवेश की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन साथ ही यह अनावश्यक खर्चों और मानसिक व्याकुलता की ओर भी संकेत करती है. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से व्यापारिक संपर्कों और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलेगी.

सावधानी के तौर पर, राहुकाल (सुबह 09:44 से 11:10) के दौरान कोई भी नया सौदा या धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. यदि कोई शुभ कार्य या महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

आर्थिक मोर्चे पर आज खर्चों की अधिकता रह सकती है, विशेषकर यात्रा या स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर. प्रेम संबंधों में आज का दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा, लेकिन पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से, रेवती नक्षत्र के प्रभाव स्वरूप पैरों में दर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. पर्याप्त जल का सेवन और योग आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

Career: विदेशी संपर्कों से लाभ संभव, लंबित कार्यों को प्राथमिकता दें.

Finance: बजट पर ध्यान दें, दोपहर बाद धन आगमन के संकेत हैं.

Love: जीवनसाथी के साथ समय बिताएं, आपसी विश्वास बढ़ेगा.

Health: अनिद्रा और पैरों के दर्द से सावधान रहें, विश्राम करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

वृषभ राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन लाभ और सामाजिक विस्तार का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी शुरू होगी. चंद्रमा शाम 7:07 तक मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका एकादश (लाभ) भाव सक्रिय रहेगा.

यह स्थिति आर्थिक उन्नति और रुके हुए कार्यों में गति आने के लिए अत्यंत शुभ है. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आपकी वाणी और व्यवहार कुशलता बनी रहेगी, जिससे पुराने निवेश से बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम या महत्वपूर्ण अनुबंध से बचना चाहिए. यदि कोई शुभ कार्य करना हो, तो अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का लाभ उठाएं.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आय के नए स्रोत खोलने वाला हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद विष्टि करण की समाप्ति तक बड़े फैसलों में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन रेवती नक्षत्र के प्रभाव स्वरूप खान-पान में अनुशासन रखना आवश्यक है ताकि पाचन संबंधी समस्या न हो. कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देने का है.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

Finance: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Love: सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

मिथुन राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन करियर की ऊंचाइयों को छूने और नई जिम्मेदारियां संभालने का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि प्रभावी होगी. चंद्रमा शाम 7:07 तक मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका दशम (कर्म) भाव सक्रिय रहेगा.

यह स्थिति कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा दिलाएगी. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आपकी तार्किक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी, जिससे व्यापारिक सौदों में लाभ की संभावना बढ़ेगी. हालांकि, राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान किसी भी नई नौकरी के आवेदन या महत्वपूर्ण मीटिंग से बचना चाहिए. यदि कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेना हो, तो अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करें.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा, लेकिन करियर में निवेश भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा. प्रेम संबंधों में आज पार्टनर की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और बेहतर होगा.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर कार्यभार के कारण मानसिक तनाव या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करना और ठंडे पानी से आंखों को धोना आपके लिए हितकारी रहेगा. कुल मिलाकर, आज अपने कौशल का प्रदर्शन करने का दिन है.

Career: नई परियोजनाओं का नेतृत्व मिल सकता है, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

Finance: आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, पुराने कर्ज चुकाने में आसानी होगी.

Love: रिश्तों में पारदर्शिता रखें, शाम का समय रोमांटिक रहेगा.

Health: कार्य के दबाव में सेहत की अनदेखी न करें, पर्याप्त नींद लें.

Lucky Color: हरा (Green)

Lucky Number: 5

कर्क राशि (Cancer Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

कर्क राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन भाग्य के सहयोग और लंबी दूरी की यात्राओं की योजना बनाने का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी.

चंद्रमा शाम 7:07 तक मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका नवम (भाग्य) भाव सक्रिय रहेगा. यह स्थिति धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाने और उच्च शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए सफलता दिलाने वाली है. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आपके अटके हुए सरकारी काम पूरे हो सकते हैं.

हालांकि, राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान किसी भी लंबी यात्रा की शुरुआत या नए कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना सर्वोत्तम रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज पिता या पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं. प्रेम संबंधों में आज का दिन भावनात्मक स्थिरता लेकर आएगा और आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको पाचन तंत्र और खान-पान के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि रेवती नक्षत्र के प्रभाव से पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है. कुल मिलाकर, आज का दिन अपने अनुभवों से सीखने और भाग्य का लाभ उठाने का है.

Career: विदेशी व्यापार या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है.

Finance: भाग्यवश धन लाभ होगा, पुरानी योजनाएं फलीभूत होंगी.

Love: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

Health: गरिष्ठ भोजन से बचें और दिनभर पर्याप्त पानी पिएं.

Lucky Color: क्रीम (Cream)

Lucky Number: 2

सिंह राशि (Leo Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

सिंह राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन सावधानी बरतने और गहराई से विचार करने का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा शाम 7:07 तक मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका अष्टम (आयु और गुप्त धन) भाव सक्रिय रहेगा.

यह स्थिति अचानक आने वाले परिवर्तनों और शोध कार्यों के लिए अनुकूल है, लेकिन सामान्य कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आपको कुछ गुप्त स्रोतों से लाभ हो सकता है, लेकिन अनावश्यक जोखिम से बचना होगा. राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या यात्रा से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का ही चुनाव करें.

आर्थिक दृष्टि से आज निवेश में सावधानी रखें और किसी को उधार देने से बचें. प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना आवश्यक है ताकि कोई विवाद न बढ़े. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको आज विशेष ध्यान देने की जरूरत है. वाहन चलाते समय सतर्क रहें और पुरानी बीमारियों के प्रति लापरवाही न बरतें. कुल मिलाकर, आज का दिन धैर्य के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने का है.

Career: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

Finance: आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें, अचानक खर्चों की संभावना है.

Love: पार्टनर के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, संवाद बनाए रखें.

Health: जोड़ों में दर्द या मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें.

Lucky Color: सुनहरा (Golden)

Lucky Number: 1

कन्या राशि (Virgo Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

कन्या राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन साझेदारी और संबंधों को मजबूत करने का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि का आरंभ होगा. चंद्रमा शाम 7:07 तक मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका सप्तम (विवाह और साझेदारी) भाव सक्रिय रहेगा.

यह स्थिति व्यापारिक समझौतों और दांपत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए बहुत अनुकूल है. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आपके अटके हुए अनुबंध पूरे हो सकते हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. हालांकि, राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान किसी भी नए व्यापारिक सौदे पर हस्ताक्षर करने या जीवनसाथी के साथ विवादित विषयों पर चर्चा करने से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना श्रेष्ठ रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के अच्छे अवसर प्रदान कर सकता है, विशेषकर यदि आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद सुखद रहेगा.

अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको पैरों में थकान या नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है. नियमित व्यायाम और मालिश आपके लिए राहतकारी सिद्ध होगी. कुल मिलाकर, आज का दिन संतुलन बनाए रखने और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ने का है.

Career: टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलेगी, व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी.

Finance: पार्टनरशिप के कार्यों से धन लाभ होगा, नए निवेश के लिए दिन अच्छा है.

Love: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

Health: पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और पैरों का ख्याल रखें.

Lucky Color: हल्का नीला (Light Blue)

Lucky Number: 7

तुला राशि (Libra Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

तुला राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन अनुशासन और चुनौतियों पर विजय पाने का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी.

चंद्रमा शाम 7:07 तक मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका छठा (शत्रु और रोग) भाव सक्रिय रहेगा. यह स्थिति कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता और छिपे हुए शत्रुओं पर नियंत्रण पाने के लिए शुभ है. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिससे आप पुराने लंबित कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे.

हालांकि, राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान किसी से कर्ज लेने या उधार देने से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण कार्यों और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना हितकारी रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. खर्चों की अधिकता हो सकती है, लेकिन वे आवश्यक कार्यों पर ही होंगे. प्रेम संबंधों में आज छोटी-मोटी नोक-झोंक संभव है, इसलिए अपनी वाणी में संयम रखें और पार्टनर की स्थिति को समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको आज पेट के निचले हिस्से में दर्द या पाचन संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं. शनिवार का दिन होने के कारण शारीरिक थकान को नजरअंदाज न करें और पर्याप्त विश्राम लें. कुल मिलाकर, आज अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर आप लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं.

Career: नौकरीपेशा जातकों को मेहनत का उचित फल मिलेगा, विरोधियों पर आपकी जीत होगी.

Finance: वित्तीय योजना बनाकर चलें, निवेश के मामले में विशेषज्ञों की सलाह लें.

Love: रिश्तों में धैर्य रखें, आपसी समझ से ही मसले हल होंगे.

Health: बाहर के भोजन से परहेज करें और नियमित योग को अपनाएं.

Lucky Color: गुलाबी (Pink)

Lucky Number: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन रचनात्मकता और बौद्धिक विकास का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा शाम 7:07 तक मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका पंचम (संतान, विद्या और प्रेम) भाव सक्रिय रहेगा.

यह स्थिति विद्यार्थियों और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर लेकर आएगी. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आपके निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा, जिससे आप भविष्य की ठोस योजनाएं बना पाएंगे.

हालांकि, राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान किसी भी बड़े निवेश या संतान से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को टालना ही बेहतर होगा. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना लाभदायक रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शेयर बाजार या सट्टेबाजी से जुड़े लोगों के लिए सावधानी बरतने का है. बिना सोचे-समझे जोखिम न लें. प्रेम संबंधों में आज रोमांस और गहराई बनी रहेगी, आप अपने पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको कंधे या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें. कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और खुशियां बांटने का है.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी नई सोच की प्रशंसा होगी, रुके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी.

Finance: आकस्मिक लाभ के योग हैं, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा.

Love: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, अविवाहितों के लिए समय अनुकूल है.

Health: मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, लेकिन शारीरिक व्यायाम को अनदेखा न करें.

Lucky Color: केसरिया (Saffron)

Lucky Number: 3

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

धनु राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन सुख-सुविधाओं और पारिवारिक विमर्श का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा शाम 7:07 तक मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका चतुर्थ (सुख और माता) भाव सक्रिय रहेगा.

यह स्थिति घर के नवीनीकरण या वाहन सुख के लिए विचार करने हेतु अनुकूल है, लेकिन मानसिक रूप से आप कुछ भावुक महसूस कर सकते हैं. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आपको माता पक्ष से सहयोग और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होने की संभावना है. हालांकि, राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान किसी भी कीमती वस्तु की खरीदारी या घरेलू कलह वाली चर्चाओं से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना सर्वोत्तम रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज संचित धन में वृद्धि होगी, लेकिन घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च का बजट बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा. घर पर ही पार्टनर के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको सीने में जकड़न या कफ संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें. शनिवार का दिन होने के कारण घर में सात्विक वातावरण बनाए रखना आपके लिए शुभ रहेगा. कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी जड़ों से जुड़ने और सुकून खोजने का है.

Career: कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, घर से काम करने वाले जातकों को विशेष लाभ होगा.

Finance: अचल संपत्ति में निवेश के लिए योजना बना सकते हैं, पुराना धन वापस मिल सकता है.

Love: पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा.

Health: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 3

मकर राशि (Capricorn Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

मकर राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन साहस, पराक्रम और संपर्क बढ़ाने का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा शाम 7:07 तक मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका तृतीय (सहज और भाई-बहन) भाव सक्रिय रहेगा.

यह स्थिति छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलने और कम दूरी की यात्राओं से लाभ के संकेत दे रही है. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आपकी संवाद शैली बहुत प्रभावशाली रहेगी, जो मार्केटिंग और लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष फलदायी होगी. हालांकि, राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या नए संचार उपकरण खरीदने से बचना चाहिए. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना श्रेष्ठ रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, लेकिन निवेश के लिए शाम के बाद का समय अधिक अनुकूल है. प्रेम संबंधों में आज का दिन उत्साहजनक रहेगा.

आप पार्टनर के साथ छोटी यात्रा या आउटिंग की योजना बना सकते हैं. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको बाहों या कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है. भारी वजन उठाने से बचें और शारीरिक गतिविधियों में सावधानी बरतें. शनिवार का दिन होने के कारण शनि देव की आराधना आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी. कुल मिलाकर, आज अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने का दिन है.

Career: सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, आपकी कार्यकुशलता की चर्चा होगी.

Finance: छोटे निवेशों से भविष्य में लाभ होगा, खर्चों में संतुलन बना रहेगा.

Love: पार्टनर के साथ संबंधों में ताजगी आएगी, नए मित्रों से मुलाकात संभव है.

Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन कान या गले से जुड़ी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

Lucky Color: गहरा नीला (Dark Blue)

Lucky Number: 8

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

कुंभ राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन आर्थिक प्रबंधन और वाणी के प्रभाव का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा शाम 7:07 तक मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका द्वितीय (धन और वाणी) भाव सक्रिय रहेगा. यह स्थिति पैतृक संपत्ति से लाभ और फंसे हुए धन की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ है.

रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आपके बोलने के अंदाज में एक विशेष आकर्षण रहेगा, जिससे आप कठिन से कठिन काम भी अपनी बातों से निकाल लेंगे. हालांकि, राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान किसी भी कीमती आभूषण की खरीदारी या महत्वपूर्ण निवेश से बचना चाहिए. किसी भी शुभ कार्य या आर्थिक बातचीत के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करें.

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बचत बढ़ाने और भविष्य के लिए निवेश की रूपरेखा तैयार करने का है. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में आज का दिन सौम्य रहेगा, लेकिन पार्टनर से कोई भी वादा करने से पहले अपनी सामर्थ्य का विचार अवश्य करें.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको दांतों में दर्द या मुख संबंधी समस्या हो सकती है. खान-पान में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. शनिवार का दिन होने के कारण आज आपका दान-पुण्य करना मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करेगा. कुल मिलाकर, आज का दिन अपनी आर्थिक नींव को मजबूत करने का है.

Career: बैंकिंग, फाइनेंस और शिक्षण से जुड़े लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

Finance: धन संचय में सफलता मिलेगी, पुराने निवेश से लाभ होने के संकेत हैं.

Love: परिजनों के साथ समय बीतेगा, जीवनसाथी के साथ मधुरता बढ़ेगी.

Health: आंखों और दांतों का विशेष ख्याल रखें, गरिष्ठ भोजन से बचें.

Lucky Color: काला या ग्रे (Grey)

Lucky Number: 4

मीन राशि (Pisces Horoscope)-21 फरवरी 2026, शनिवार

मीन राशि के जातकों के लिए 21 फरवरी 2026 का दिन व्यक्तित्व विकास और नई शुरुआत का है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी दोपहर 1:03 तक है, जिसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम (लग्न) भाव में शाम 7:07 तक गोचर करेंगे.

चंद्रमा का अपनी ही राशि में होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके आकर्षण में वृद्धि करेगा. रेवती नक्षत्र और शुभ योग के प्रभाव से आज आपकी रचनात्मक क्षमता चरम पर होगी, जिससे आप जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ लेंगे. हालांकि, राहुकाल (सुबह 9:44 से 11:10) के दौरान स्वयं को लेकर किसी भी बड़े भ्रम या गलतफहमी का शिकार होने से बचें.

किसी भी नए प्रोजेक्ट या शुभ कार्य के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए सामान्य है, लेकिन अपने ऊपर धन खर्च करने की इच्छा प्रबल होगी. सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावुकता से भरा रहेगा. आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील महसूस करेंगे. स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको सर्दी-जुकाम या सिरदर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए मौसमी बदलावों के प्रति सचेत रहें. शनिवार का दिन और आपकी ही राशि में चंद्रमा होने के कारण आज ध्यान और प्राणायाम करना आपको गजब की मानसिक शांति प्रदान करेगा.

Career: कला, साहित्य और मीडिया से जुड़े जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है.

Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची पर लगाम लगाना जरूरी है.

Love: रिश्तों में गहराई आएगी, पार्टनर के साथ मन की बातें साझा करने के लिए उत्तम दिन है.

Health: पर्याप्त पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें, आंखों को आराम दें.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 3

