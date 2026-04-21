Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 21 अप्रैल 2026 को पंचमी तिथि व मृगशिरा नक्षत्र का शुभ संयोग।

दोपहर 01:02 बजे चंद्रमा मिथुन में प्रवेश करेंगे।

मेष, सिंह, धनु को करियर में लाभ, अन्य को निवेश में सावधानी।

Aaj Ka Rashifal: 21 अप्रैल 2026 को वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मृगशिरा नक्षत्र का खास संयोग बन रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का सबसे बड़ा बदलाव दोपहर 01:02 बजे होगा जब चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर मिथुन में प्रवेश करेंगे.

यह गोचर मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए करियर में नई ऊर्जा लेकर आएगा, वहीं वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को दोपहर के बाद निवेश के मामलों में सावधानी बरतनी होगी. इस लेख में हम पंचांग की सटीक गणना और ग्रहों की स्थिति के आधार पर सभी 12 राशियों का विस्तृत और प्रमाणिक विश्लेषण दे रहे हैं, ताकि आप अपने दिन की योजना बेहतर तरीके से बना सकें...

मेष राशिफल (Aries Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों के लिए दिन शानदार रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल) तक रहेगी. चंद्रमा दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से दूसरे भाव (वृषभ) में है और इसके बाद तीसरे भाव (मिथुन) में चला जाएगा. यह बदलाव आपके लिए पहले धन लाभ और फिर पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. पंचांग के अनुसार आज शोभन योग भी बन रहा है. जो आपके कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाएगा.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर तक का समय पैसों के मामले में बहुत अच्छा है. फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. दोपहर 01.02 के बाद जैसे ही चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा. आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी. अगर आप मार्केटिंग. लेखन या तकनीकी क्षेत्र में हैं. तो आज कोई नई डील पक्की हो सकती है. नौकरी में बॉस आपके काम से खुश रहेंगे.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में पैसों का बड़ा लेन-देन न करें. नया काम शुरू करने के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 का समय (अभिजीत मुहूर्त) सबसे बेस्ट है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

परिवार में आज सुख-शांति बनी रहेगी. दोपहर तक आप घर के आर्थिक मामलों में व्यस्त रह सकते हैं. दोपहर के बाद भाई-बहनों का साथ मिलेगा और किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी के साथ शाम को बाहर घूमने का प्लान बन सकता है. प्रेम संबंधों में नयापन आएगा और आपसी भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

आज आप खुद को काफी एक्टिव महसूस करेंगे. मंगल की राशि होने के कारण आप में काम करने का जोश रहेगा. हालांकि दोपहर के बाद भागदौड़ अधिक होने से थोड़ी थकान हो सकती है. खान-पान में लापरवाही न बरतें और रात का खाना जल्दी खाएं. योग और कसरत के लिए समय जरूर निकालें.

आज के लिए सलाह.

• अपनी बातों को दूसरों पर थोपने के बजाय उनकी राय भी सुनें.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी हो तो घर से गुड़ खाकर और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

आज मंगलवार और पंचमी का दिन है. हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और बूंदी का प्रसाद बांटें. आज लाल चंदन का तिलक लगाने से आपके अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

लकी कलर. लाल. सिंदूरी

लकी नंबर. 1. 9

वृष राशिफल (Taurus Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को वृष राशि वालों के लिए दिन खुशियों भरा रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी ही राशि में गोचर करेगा और उसके बाद आपकी राशि से दूसरे भाव (मिथुन) में प्रवेश कर जाएगा. यह स्थिति आपको मानसिक शांति और फिर धन लाभ देगी.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. ग्रहों की यह स्थिति बता रही है कि आज का आधा दिन आप खुद पर ध्यान देंगे और बाकी आधा दिन परिवार व आर्थिक मजबूती के लिए रहेगा.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक आप नई योजनाओं को बनाने में व्यस्त रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा का मिथुन राशि में जाना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या व्यापार में कोई बड़ा फायदा हो सकता है. अगर आप प्रॉपर्टी या सोने-चांदी में निवेश की सोच रहे हैं. तो दोपहर के बाद का समय काफी अच्छा है.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय के दौरान निवेश या नई खरीदारी न करें. किसी भी शुभ कार्य या मीटिंग के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. दोपहर तक आप थोड़े अंतर्मुखी रह सकते हैं. लेकिन उसके बाद परिवार के साथ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा और वे आपकी आर्थिक योजनाओं में मदद करेंगे. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी नए रिश्ते की सुगबुगाहट लेकर आ सकता है. शाम के समय मेहमानों का आगमन घर में खुशियां लाएगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य से बेहतर है. चंद्रमा का गोचर आपके चेहरे पर चमक और आत्मविश्वास बढ़ाएगा. हालांकि गले में हल्की खराश या जुकाम की शिकायत हो सकती है. इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें. पर्याप्त पानी पीते रहें और खुद को तनावमुक्त रखने के लिए हल्का संगीत सुनें.

आज के लिए सलाह.

• अपनी वाणी में विनम्रता रखें. इससे आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय आईना देखकर और थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

मंगलवार का दिन है. इसलिए हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें. आज के दिन "ॐ अं अंगारकाय नमः" मंत्र का जाप करना आपके शत्रुओं को शांत करेगा और धन लाभ के रास्ते खोलेगा.

लकी कलर. सफेद. क्रीम

लकी नंबर. 2. 7

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन नई शुरुआत और उत्साह लेकर आएगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से बारहवें भाव (वृषभ) में रहेगा और उसके बाद आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर बाद आपका आत्मविश्वास और प्रभाव तेजी से बढ़ेगा.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. ग्रहों की चाल यह बता रही है कि दिन के पहले हिस्से में आप थोड़े सुस्त या चिंतित रह सकते हैं. लेकिन दोपहर बाद स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में होंगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. बिना वजह की खरीदारी से बचें. दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएगा. आपको करियर में नई ऊर्जा महसूस होगी. व्यापार में लिए गए फैसले सही साबित होंगे और नई साझेदारी के योग बनेंगे. अगर आप नौकरीपेशा हैं. तो आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में कोई बड़ा फैसला न लें. शुभ कार्यों या मीटिंग के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे उत्तम है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज खुशियां लौटेंगी. दोपहर तक मन थोड़ा अशांत रह सकता है. लेकिन उसके बाद आप परिवार और जीवनसाथी के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे. आप अपनी बातों से सबको प्रभावित करने में सफल रहेंगे. प्रेम संबंधों में चल रही अनबन खत्म होगी और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. शाम के समय मित्रों के साथ मिलना-जुलना मानसिक सुकून देगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से दोपहर के बाद का समय ज्यादा अच्छा है. चंद्रमा का आपकी राशि में आना मानसिक तनाव को दूर करेगा. आप शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. इसलिए नींद पूरी लें. योग और मेडिटेशन आज आपके व्यक्तित्व में और निखार लाएगा.

आज के लिए सलाह.

• दोपहर तक धैर्य बनाए रखें और किसी से विवाद न करें.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

मंगलवार का दिन है. हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बाण का पाठ करें. आज लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें और गरीबों को गुड़-चने का प्रसाद बांटें. इससे आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी.

लकी कलर. हल्का हरा. पीला

लकी नंबर. 3. 5

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (वृषभ) में रहेगा और उसके बाद बारहवें भाव (मिथुन) में प्रवेश कर जाएगा. इसका मतलब है कि दिन का पहला हिस्सा लाभ और दूसरा हिस्सा खर्चों वाला रहेगा.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज आपको अपनी योजनाओं को दोपहर से पहले पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक का समय धन लाभ के लिए बहुत शुभ है. अगर कोई पुराना पैसा अटका हुआ है. तो वह वापस मिल सकता है. दोपहर के बाद चंद्रमा के बारहवें भाव में जाने से अचानक कुछ अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं. जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं. उनके लिए दोपहर बाद का समय अच्छा रहेगा. निवेश के मामलों में आज जल्दबाजी न करें.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में पैसों का बड़ा जोखिम न उठाएं. किसी भी शुभ कार्य या नई डील के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बढ़िया है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज का दिन सामान्य रहेगा. दोपहर तक दोस्तों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. दोपहर के बाद आप थोड़े भावुक हो सकते हैं या किसी बात को लेकर मन में बेचैनी रह सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और अपनी बातें स्पष्ट कहें. प्रेम संबंधों में आज शांति और धैर्य रखने की जरूरत है. शाम का समय घर के बड़ों के साथ बिताना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपको खुद का ख्याल रखने की जरूरत है. दोपहर बाद सिरदर्द या नींद न आने जैसी समस्या हो सकती है. चंद्रमा के गोचर के कारण मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं. इसलिए सकारात्मक रहें. पर्याप्त पानी पिएं और ठंडी चीजों से बचें. प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी.

आज के लिए सलाह.

• बजट बनाकर चलें और दोपहर के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय गुड़ खाकर और आईना देखकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

आज मंगलवार है. इसलिए हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं. आज लाल चंदन की माला से 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करना आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा.

लकी कलर. सफेद. क्रीम

लकी नंबर. 2. 7

सिंह राशिफल (Leo Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन उपलब्धियों और लाभ लेकर आएगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से दसवें भाव (वृषभ) में रहेगा और उसके बाद ग्यारहवें भाव (मिथुन) में प्रवेश करेगा. यह स्थिति पहले आपके काम को मजबूती देगी और फिर धन लाभ के रास्ते खोलेगी.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. ग्रहों की यह चाल बता रही है कि आज आपके कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयास शाम तक बड़े आर्थिक लाभ में बदल सकते हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे और बॉस या अधिकारियों से आपको प्रशंसा मिलेगी. दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा मिथुन राशि में जाएगा. आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ था. तो आज उसके मिलने की पूरी संभावना है. व्यापार में नई डील होने से मन प्रसन्न रहेगा.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में किसी भी नए निवेश की शुरुआत न करें. शुभ कार्यों या महत्वपूर्ण बैठकों के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे उत्तम है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज खुशियों भरा माहौल रहेगा. दोपहर के बाद दोस्तों और बड़े भाई-बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते और भी गहरे होंगे और आप मिलकर भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन सकारात्मक है. आप अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. दोपहर के बाद आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे. हालांकि खान-पान में अनियमितता से बचें. सुबह की सैर और हल्का व्यायाम आपको दिन भर तरोताजा बनाए रखेगा.

आज के लिए सलाह.

• अहंकार से बचें और अपनी टीम या सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

आज मंगलवार है. इसलिए हनुमान मंदिर जाकर हनुमान अष्टक का पाठ करें. आज लाल रंग के वस्त्र पहनना या लाल रुमाल पास रखना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा. हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

लकी कलर. सुनहरा. नारंगी

लकी नंबर. 1. 5

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को कन्या राशि वालों के लिए दिन करियर में उन्नति और नई जिम्मेदारी मिलने वाला रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से नौवें भाव (वृषभ) में रहेगा और उसके बाद दसवें भाव (मिथुन) में प्रवेश करेगा. दोपहर के बाद आप अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त हो जाएंगे.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज आपको भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिलने वाला है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक किस्मत आपके साथ है. कोई रुका हुआ सरकारी काम या कानूनी मामला सुलझ सकता है. दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके कर्म भाव (दसवें भाव) में आएगा. ऑफिस में आपके काम की जिम्मेदारी और अधिकार दोनों बढ़ेंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन नए सौदे करने के लिए बहुत अच्छा है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए जरिए मिलेंगे.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में कोई भी नया निवेश या बड़ा फैसला लेने से बचें. शुभ कार्यों के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बढ़िया है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज तालमेल बना रहेगा. दोपहर तक आप किसी धार्मिक कार्य या यात्रा की योजना बना सकते हैं. दोपहर के बाद आपका पूरा ध्यान अपने पेशेवर जीवन पर होगा. जिससे परिवार को कम समय दे पाएंगे. हालांकि जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता रहेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा है. आप मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे. दोपहर के बाद काम की अधिकता की वजह से थकान महसूस हो सकती है. पैरों या घुटनों में हल्का दर्द हो सकता है. इसलिए काम के बीच-बीच में आराम जरूर लें. शुद्ध और घर का बना भोजन करना आपके पाचन तंत्र के लिए बेहतर रहेगा.

आज के लिए सलाह.

• कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और सहकर्मियों की मदद लें.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय आईना देखकर और गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

मंगलवार का दिन है. हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें. आज सुंदरकांड का पाठ करना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

लकी कलर. गहरा हरा. सफेद

लकी नंबर. 3. 8

Vastu Tips: वास्तु अनुसार जानें फैमिली ग्रोथ कॉर्नर, क्या आपके घर में है ये पॉवर?

तुला राशिफल (Libra Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को तुला राशि वालों के लिए दिन सावधानी और फिर भाग्य के उदय का रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से आठवें भाव (वृषभ) में रहेगा और उसके बाद नौवें भाव (मिथुन) में प्रवेश करेगा. दोपहर के बाद आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी और किस्मत का साथ मिलना शुरू होगा.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार दिन का पहला हिस्सा थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लेकिन दोपहर बाद स्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक कोई भी बड़ा निवेश करने या नया काम शुरू करने से बचें. इस समय गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं. दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके भाग्य भाव (नौवें भाव) में आएगा. आपके काम बनने लगेंगे. व्यापार में कोई बड़ी डील हो सकती है या अटके हुए काम पूरे होंगे. सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज कोई सुखद सूचना मिल सकती है.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. शुभ कार्यों के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे श्रेष्ठ है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में दोपहर तक का समय थोड़ा शांत रहकर बिताने का है. ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन हो सकती है. हालांकि दोपहर के बाद माहौल खुशनुमा हो जाएगा. आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या पूजा-पाठ का प्लान बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन विश्वास और गहराई लेकर आएगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से दोपहर तक थोड़ी सुस्ती या पेट की समस्या हो सकती है. दोपहर के बाद आप खुद को बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक तनाव को कम करेगा. आज योग और ध्यान करना आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा. पर्याप्त नींद लें और हल्का आहार लें.

आज के लिए सलाह.

• दोपहर तक धैर्य रखें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय आईना देखकर और थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

मंगलवार का दिन है. हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. आज लाल चंदन का तिलक लगाने से आपके भाग्य की बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.

लकी कलर. सफेद. गुलाबी

लकी नंबर. 6. 2

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन सावधानी के साथ बड़े बदलावों वाला रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से सातवें भाव (वृषभ) में रहेगा और उसके बाद आठवें भाव (मिथुन) में प्रवेश करेगा. दोपहर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य और गुप्त शत्रुओं पर विशेष ध्यान देना होगा.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. चूंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और आज मंगलवार भी है. इसलिए यह दिन आपके लिए साहस दिखाने का तो है. लेकिन चंद्रमा की स्थिति के कारण जोश में होश न खोएं.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक व्यापार में साझेदारी और दैनिक कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी. इसके बाद चंद्रमा के आठवें भाव में जाने से अचानक कुछ बाधाएं आ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी से विवाद की स्थिति बन सकती है. पैसों के लेन-देन में बहुत सावधानी बरतें और आज किसी को उधार न दें. जोखिम भरे निवेश से आज दूर रहना ही बेहतर है.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में कोई भी नया कार्य शुरू न करें. महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे अनुकूल है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में दोपहर तक जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. दोपहर के बाद वाणी पर संयम रखें. क्योंकि ससुराल पक्ष या परिवार के किसी सदस्य से बहस हो सकती है. प्रेम संबंधों में आज एक-दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करें. शाम का समय थोड़ा एकांत में बिताना आपको मानसिक शांति देगा. पुराने मित्रों से सोशल मीडिया के जरिए बात हो सकती है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नरम-गरम रह सकता है. दोपहर के बाद वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें. चंद्रमा की अष्टम स्थिति के कारण मन में थोड़ा भय या घबराहट महसूस हो सकती है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें. खान-पान में शुद्धता बरतें और बाहर के खाने से परहेज करें.

आज के लिए सलाह.

• वाद-विवाद से बचें और अपने काम से काम रखें.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर और हनुमान जी का ध्यान कर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

आज मंगलवार है और आप मंगल की राशि वाले हैं. हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें. आज तांबे की कोई वस्तु दान करना या पास रखना आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा.

लकी कलर. गहरा लाल. नारंगी

लकी नंबर. 9. 1

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को धनु राशि वालों के लिए दिन शत्रुओं पर विजय और रिश्तों में सुधार लाने वाला रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से छठे भाव (वृषभ) में रहेगा और उसके बाद सातवें भाव (मिथुन) में प्रवेश करेगा. दोपहर के बाद आपका सामाजिक और वैवाहिक जीवन काफी सक्रिय हो जाएगा.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज आप अपने विरोधियों को पछाड़ने में सफल रहेंगे और व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक आप अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करने में जुटे रहेंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए ऑफिस का माहौल पक्ष में रहेगा और पुरानी कानूनी बाधाएं दूर होंगी. दोपहर के बाद चंद्रमा के सातवें भाव में जाने से व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा. अगर आप नया बिज़नेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं. तो आज बातचीत सफल हो सकती है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में किसी भी नए निवेश की घोषणा न करें. शुभ कार्यों या महत्वपूर्ण सौदों के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे श्रेष्ठ है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज सुखद बदलाव आएंगे. दोपहर तक परिवार के साथ किसी घरेलू मसले पर चर्चा हो सकती है. दोपहर के बाद जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे. आप साथ मिलकर कहीं घूमने या डिनर का प्लान बना सकते हैं. प्रेम संबंधों में चल रही दूरियां कम होंगी और आपसी समझ बढ़ेगी. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव ला सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. दोपहर तक आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी. दोपहर के बाद चंद्रमा की स्थिति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगी. हालांकि अधिक भागदौड़ के कारण शाम को पैरों में थकान हो सकती है. खुद को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त फल खाएं.

आज के लिए सलाह.

• अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करने से पहले उनकी विश्वसनीयता जाँच लें.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय आईना देखकर और थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

मंगलवार का दिन है. हनुमान मंदिर जाकर सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें. हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. आज के दिन पीले वस्त्र पहनना या पीला रुमाल पास रखना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा.

लकी कलर. पीला. केसरिया

लकी नंबर. 3. 9

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए दिन बुद्धि और विवेक से काम लेने का है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से पांचवें भाव (वृषभ) में रहेगा और उसके बाद छठे भाव (मिथुन) में प्रवेश करेगा. दोपहर के बाद आपको अपने गुप्त विरोधियों और सेहत के प्रति थोड़ा सतर्क रहना होगा.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज का दिन आपके लिए पहले सुखद रहेगा और बाद में आपको अपनी मेहनत का लोहा मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक का समय रचनात्मक कार्यों और पुरानी योजनाओं पर अमल करने के लिए बहुत अच्छा है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे. दोपहर के बाद कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है. नौकरीपेशा जातकों को अपने सहकर्मियों से तालमेल बिठाने में दिक्कत हो सकती है. पैसों के मामले में आज का दिन सामान्य है. लेकिन उधार देने से बचें.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में किसी भी नए प्रोजेक्ट की नींव न रखें. शुभ कार्यों के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे उत्तम है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में दोपहर तक बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा. दोपहर के बाद घरेलू कलह से बचने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है. धैर्य रखें. शाम के समय घर के बुजुर्गों की सेवा करना आपको मानसिक शांति देगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा. दोपहर तक आप काफी प्रसन्न और ऊर्जावान रहेंगे. लेकिन दोपहर के बाद चंद्रमा के छठे भाव में जाने से पेट में गैस या अपच जैसी समस्या हो सकती है. कमर में दर्द या सुस्ती भी महसूस हो सकती है. संतुलित आहार लें और रात को हल्का भोजन करें.

आज के लिए सलाह.

• ऑफिस में किसी भी तरह की राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर फोकस करें.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

आज मंगलवार है. हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें. आज के दिन काले तिल का दान करना आपके कष्टों को कम करेगा और शत्रुओं को शांत रखेगा.

लकी कलर. नीला. आसमानी

लकी नंबर. 4. 8

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि वालों के लिए दिन सुख-सुविधाओं में वृद्धि और मानसिक प्रसन्नता वाला रहेगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से चौथे भाव (वृषभ) में रहेगा और उसके बाद पांचवें भाव (मिथुन) में प्रवेश करेगा. दोपहर के बाद आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त सुधार आएगा.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिरा नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज का दिन आपके लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और नई योजनाओं पर काम करने के लिए श्रेष्ठ है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक आप घर-परिवार या सुख-साधनों से जुड़े कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आज स्थिरता रहेगी. दोपहर के बाद जब चंद्रमा पांचवें भाव में जाएगा. तब सट्टा बाजार. शेयर मार्केट या किसी भी तरह के निवेश से लाभ होने के योग बनेंगे. विद्यार्थियों के लिए दोपहर के बाद का समय एकाग्रता बढ़ाने वाला होगा. नौकरीपेशा जातकों को अपनी बुद्धि के बल पर सराहना मिलेगी.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में कोई भी नया निवेश न करें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे अनुकूल है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज खुशियों भरा माहौल रहेगा. दोपहर तक माता का विशेष स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा. दोपहर के बाद प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और आप पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद सुलझेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. शाम का समय मनोरंजन और दोस्तों के साथ बीतेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी बेहतर महसूस करेंगे. दोपहर तक सीने में हल्की जकड़न या सुस्ती हो सकती है. लेकिन दोपहर के बाद आप बहुत ऊर्जावान और मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. खुद को फिट रखने के लिए आज आप किसी खेल या योग गतिविधि में शामिल हो सकते हैं. संतुलित आहार का पालन करें.

आज के लिए सलाह.

• पुरानी बातों को छोड़कर भविष्य की नई संभावनाओं पर ध्यान दें.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय आईना देखकर और थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

आज मंगलवार है. हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान अष्टक का पाठ करें. आज के दिन छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा.

लकी कलर. नीला. हल्का हरा

लकी नंबर. 4. 5

मीन राशिफल (Pisces Horoscope). 21 अप्रैल 2026

21 अप्रैल 2026 को मीन राशि वालों के लिए दिन साहस और सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 01.22 (22 अप्रैल तड़के) तक है. चंद्रमा आज दोपहर 01.02 तक आपकी राशि से तीसरे भाव (वृषभ) में रहेगा और उसके बाद चौथे भाव (मिथुन) में प्रवेश करेगा. दोपहर के बाद आपका पूरा ध्यान घर-परिवार और सुख-साधनों पर रहेगा.

आज मंगलवार का दिन है और मृगशिला नक्षत्र रात 11.59 तक रहेगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार दिन का पहला हिस्सा भागदौड़ वाला लेकिन लाभदायक रहेगा. जबकि दूसरा हिस्सा मानसिक शांति और आराम का रहेगा.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज दोपहर 01.02 तक आपके पराक्रम और संपर्क कौशल में वृद्धि होगी. छोटे भाई-बहनों या सहकर्मियों की मदद से आपका कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है. दोपहर के बाद चंद्रमा के चौथे भाव में जाने से आप कार्यक्षेत्र की तुलना में घरेलू कार्यों को अधिक प्राथमिकता देंगे. व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी. संपत्ति या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं. तो आज उस दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है.

आज राहु काल दोपहर 03.39 से शाम 05.16 तक रहेगा. इस समय में पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम न लें. शुभ कार्यों के लिए सुबह 11.54 से दोपहर 12.46 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सबसे बढ़िया है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज सुखद माहौल रहेगा. दोपहर तक आप अपनी बातों से सबको प्रभावित करेंगे. दोपहर के बाद माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा. जीवनसाथी के साथ घर की साज-सज्जा या किसी घरेलू वस्तु की खरीदारी में समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन सुकून भरा रहेगा और आप भविष्य की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे. दोपहर तक आप बहुत एक्टिव रहेंगे. लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा आलस्य या नींद का अनुभव हो सकता है. फेफड़ों या छाती में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. इसलिए धूल-मिट्टी से बचें. मानसिक शांति के लिए आज कुछ समय ध्यान (Meditation) जरूर करें.

आज के लिए सलाह.

• कार्यक्षेत्र की बातों को घर पर न लाएं और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं.

• आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर यात्रा अनिवार्य हो तो घर से निकलते समय गुड़ खाकर और हनुमान जी का ध्यान कर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Tuesday Special)

आज मंगलवार और पंचमी तिथि का योग है. हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. आज लाल चंदन का तिलक लगाने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

लकी कलर. पीला. सुनहरा

लकी नंबर. 3. 7

Shukra Gochar Akshaya Tritiya 2026: शुक्र की शुभता से अक्षय तृतीया पर वंचित रह जाएंगी ये राशियां

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