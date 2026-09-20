Aaj Ka Rashifal 20 September 2026: रविवार की छुट्टी है, लेकिन ग्रहों का संकेत घर बैठकर केवल आराम करने का नहीं है. आज कोई पुराना संपर्क, वरिष्ठ व्यक्ति या पहले किया गया प्रयास अटके काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है.

20 सितंबर को चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में रहेंगे. दोपहर 3:23 बजे तक सौभाग्य योग का प्रभाव भी रहेगा. इसलिए शिक्षा, सलाह, यात्रा, ऑनलाइन काम और भविष्य की योजना से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है.

मेष, मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए दिन अवसर लेकर आ सकता है. वृषभ, कर्क और मकर राशि वालों को अचानक खर्च, उधार तथा बिना जांचे निवेश करने से बचना चाहिए.

शाम 4:49 से 6:20 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक जोखिम लेने के बजाय परिवार, आराम और अगले सप्ताह की योजना पर ध्यान देना अधिक उपयोगी रहेगा.

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मेष राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम 05:53 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म व उच्च शिक्षा भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात 04:35 (अगले दिन तड़के) तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. शाम 05:53 तक कौलव करण और उसके बाद तैतिल करण प्रभावी रहेगा. आज का दिन अटके हुए कार्यों को भाग्य के सहयोग से आगे बढ़ाने, वरिष्ठों के मार्गदर्शन का लाभ लेने और सकारात्मक सोच के साथ नए लक्ष्य तय करने का है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी दूरदर्शिता और योजनाबद्ध दृष्टिकोण काम को गति देगा. नवम भाव में चंद्रमा के गोचर से उच्चाधिकारियों और अनुभवी लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा. छठे भाव में गोचर कर रहे सूर्य और बुध आपकी कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत रखेंगे, जिससे विरोधी आपके काम में कोई बाधा नहीं डाल पाएंगे. शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, लीगल, एमएनसी और ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों के लिए दिन ठोस प्रगति लेकर आएगा. कारोबारी वर्ग के लिए लंबी दूरी के संपर्कों या नए क्लाइंट्स से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन बहुत अनुकूल है; अपने विज़न पर भरोसा रखकर योजनाएं बनाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन राहत और संतोष देने वाला रहेगा. नवम भाव के चंद्रमा और सौभाग्य योग के प्रभाव से पुराने किसी प्रयास या निवेश से लाभ के रास्ते खुलेंगे. रविवार होने के कारण धार्मिक कार्यों, यात्रा या घर के बड़ों की जरूरतों पर योजनाबद्ध खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट को प्रभावित नहीं करेगा. यदि कोई जरूरी वित्तीय निर्णय, बैंक संबंधी कार्य या शुभ निवेश की योजना बनानी हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे उत्तम रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश, सट्टे या उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में वातावरण शांत, मर्यादित और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से पिता या घर के बुजुर्गों का स्नेह और मार्गदर्शन आपकी किसी बड़ी दुविधा को समाप्त करेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन या मांगलिक चर्चा के योग बन सकते हैं. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मधुर रहेगा; दोनों मिलकर भविष्य की पारिवारिक योजनाओं पर विचार करेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन आपसी सम्मान और निकटता बढ़ाने वाला रहेगा; साथी के साथ ईमानदार बातचीत से भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को काफी सक्रिय, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. भाग्य भाव का चंद्रमा मन से पुरानी चिंताओं को दूर कर नई ताजगी देगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम के समय जांघों, कूल्हों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य भोजन लें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. शाम को थोड़ा समय ध्यान और प्राणायाम के लिए निकालें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. रविवार का दिन होने से सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. इसके साथ ही 'ॐ सूर्याय नमः' और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जप करें तथा किसी जरूरतमंद को गुड़ या तांबे के सिक्के का दान करें.

शुभ रंग: गहरा लाल और नारंगी

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज सांझ 05:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात दशमी तिथि का आरंभ होगा. चंद्रमा पूरे अहोरात्र आपकी राशि से अष्टम भाव (आयु, आकस्मिकता, शोध व गुप्त धन भाव - धनु राशि) में गतिमान रहेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात 04:35 (तड़के) तक व्याप्त रहेगा और दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग का प्रभाव विद्यमान रहेगा. दिन के प्रथम भाग में कौलव करण शाम 05:53 तक और इसके उपरांत तैतिल करण की स्थिति रहेगी. आज का दिन अनावश्यक दुस्साहस से परहेज रखने, गोपनीय विषयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने आंतरिक संतुलन को संवारने पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

पेशेवर मोर्चे पर आज का वातावरण अतिरिक्त एकाग्रता और धीरज की अपेक्षा रखता है. अष्टम भावस्थ चंद्रमा के चलते पूर्व नियोजित कार्यों में यकायक कोई तकनीकी रुकावट अथवा अतिरिक्त संशोधन आ सकता है. पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति आपकी तीक्ष्ण बुद्धि और विश्लेषण क्षमता को बल प्रदान करेगी, जिससे जटिल पेंच सुलझाना संभव होगा. डेटा एनालिसिस, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टेंसी, बीमा, रिसर्च और बैकएंड टेक्नोलॉजी से जुड़े पेशेवरों को अपनी सूक्ष्म दृष्टि का उत्तम प्रतिफल प्राप्त होगा. व्यावसायिक वर्ग आज इनवॉइस, टैक्स कागजात व अनुबंधों को व्यवस्थित रखें; किसी अपरिचित मध्यस्थ के भरोसे कोई व्यावसायिक वचनबद्धता न लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय प्रबंधन में आज कड़ा संयम बरतने की अनिवार्यता रहेगी. अष्टम भाव का चंद्र गोचर वाहन मरम्मत, उपकरण खराबी या किसी आकस्मिक दायित्व पर अनपेक्षित व्यय करा सकता है. राहत की बात यह है कि पैतृक संपत्ति, पुराना अटका हुआ क्लेम या बीमा राशि से जुड़ा कोई लाभ निकलने के रास्ते भी बन सकते हैं. रविवार के चलते घरेलू उपभोग की वस्तुओं पर संतुलित धन खर्च होगा. बैंकिंग या कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए दोपहर 11:50 से 12:39 के मध्य अभिजीत मुहूर्त का चयन सर्वथा उचित रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का समय है, इस अवधि में सट्टा बाजार, शेयर ट्रेडिंग या किसी को भी बड़ी धनराशि उधार देने से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

गृहस्थ जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आज अपने स्वभाव में लचीलापन रखें. अष्टम चंद्रमा के कारण मन में कुछ अनकही बातें या भावुकता बढ़ सकती है, जिसे बातचीत में कटुता का रूप न लेने दें. ससुराल पक्ष से किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श की स्थिति बनेगी. वैवाहिक संबंध में जीवनसाथी के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं को प्राथमिकता दें; निरर्थक तर्कों से बचना रिश्ते को मधुर रखेगा. प्रेम संबंधों में संशय को स्थान न दें; किसी भी असमंजस को शांतिपूर्ण संवाद से दूर करने पर परस्पर निष्ठा और प्रगाढ़ होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक दृष्टिकोण से आज उदर विकार, गैस या कमर के निचले भाग में खिंचाव की समस्या परेशान कर सकती है. समय पर भोजन न करने और बासी या गरिष्ठ खान-पान से परहेज करें; सादा, सुपाच्य और तरल आहार को प्राथमिकता दें. काम के अतिरिक्त दबाव के चलते शाम ढलते-ढलते आंखों में भारीपन आ सकता है, अतः डिजिटल स्क्रीन से उचित दूरी बनाए रखें. मानसिक स्थिरता और एकाग्रता के संवर्धन हेतु संध्याकाल में शांत बैठकर ध्यान लगाना हितकर सिद्ध होगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, अतः इस दिशा में बिना अनिवार्य कारण यात्रा करने से बचें. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल रहेगा, इस समयावधि में कोई नया अनुबंध न करें. रविवार के दिन प्रातः स्नान के पश्चात तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. साथ ही, अष्टम चंद्र जनित बाधाओं के निवारणार्थ 'ॐ नमः शिवाय' का मानसिक जप करें और किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न अथवा अक्षत (चावल) का दान करें.

शुभ रंग: सफेद और रूपहला (सिल्वर)

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज शाम 05:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सप्तम भाव (साझेदारी, दांपत्य व जनसंपर्क भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात 04:35 (तड़के) तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा तथा दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग बना रहेगा. इसके अतिरिक्त शाम 05:53 तक कौलव करण और उसके उपरांत तैतिल करण का प्रभाव रहेगा. आज का दिन सामाजिक छवि को निखारने, साझा समझौतों को अंतिम रूप देने और आपसी तालमेल से लंबित मामलों को सुलझाने के लिए सर्वथा अनुकूल है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

व्यावसायिक क्षेत्र में आज आपकी वाक्पटुता और कूटनीतिक सूझबूझ बड़ी भूमिका निभाएगी. सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा कारोबारी साझेदारों के साथ विचार-विमर्श को सकारात्मक दिशा देंगे. चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे सूर्य और बुध आपके रणनीतिक निर्णयों को प्रशासनिक संबल देंगे, जिससे क्लाइंट्स के साथ संवाद बेहद प्रभावशाली रहेगा. जनसंपर्क, मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, परामर्श सेवा और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन नए अनुबंध पाने का अवसर लाएगा. स्वतंत्र उद्यमी आज बाजार में अपनी साख का विस्तार करें; ग्राहकों से सीधा फीडबैक लेकर कार्यशैली में सुधार करना लाभकारी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

धन के प्रवाह में आज स्थिरता और नियमित आमदनी के संकेत मिल रहे हैं. दैनिक व्यापारिक लेन-देन और संयुक्त उपक्रमों से संतोषजनक मुनाफा हाथ लगेगा. रविवार की छुट्टी के चलते व्यावसायिक स्थल के नवीनीकरण या जीवनशैली से जुड़े सामान की खरीदारी पर योजनाबद्ध धन लगेगा. अनुबंधों पर दस्तखत करने या वित्तीय ड्राफ्टिंग के कार्यों के लिए दोपहर 11:50 से 12:39 तक का अभिजीत मुहूर्त चुनना सर्वोत्तम रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल की समयावधि रहेगी, अतः इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के झांसे में आकर पूंजी फंसाने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

गृहस्थ जीवन में आज आत्मीयता और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. सप्तम चंद्र के शुभ प्रभाव से वैवाहिक जीवन में परस्पर समझ और सहयोग बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू योजनाओं और जिम्मेदारियों के बंटवारे पर रचनात्मक सहमति बनेगी. सामाजिक मेलजोल या रिश्तेदारों के आगमन से घर में रौनक रहेगी. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की व्यस्तताओं का आदर करें; निष्कपट संवाद से रिश्ते में नई परिपक्वता आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर आज उत्तम बना रहेगा, जिससे आप स्वयं को काफी हल्का और तत्पर पाएंगे. अत्यधिक बातचीत और भागदौड़ के कारण सांझ के समय कंठ में सूखापन या तलवों में सुस्ती महसूस हो सकती है. तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं और अधिक मिर्च-मसालेदार व्यंजनों से परहेज करें. मानसिक एकाग्रता बनाए रखने के लिए दिन के अंत में कुछ समय मौन रहकर श्वास क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की गैर-जरूरी यात्राएं टालें. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया आर्थिक जोखिम न लें. रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्य नारायण को जल अर्पित करें. बुध की अनुकूलता और चंद्र-शुक्र के नक्षत्र प्रभाव हेतु गाय को हरी घास या पालक खिलाएं तथा 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' का जप करें.

शुभ रंग: तोतिया हरा और हल्का फिरोजी

शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज शाम 05:53 बजे तक मान्य रहेगी, उपरांत दशमी तिथि प्रभावी होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण व प्रतिस्पर्धा भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात 04:35 (तड़के) तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग का प्रभाव रहेगा. करण की बात करें तो शाम 05:53 तक कौलव और उसके बाद तैतिल करण का योग रहेगा. आज का दिन अनुशासनबद्ध दिनचर्या अपनाने, विरोधियों की गतिविधियों को निष्प्रभावी करने और कागजी विसंगतियों को दुरुस्त करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी सजगता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विरोधियों की चालों को विफल कर देगी. षष्ठ भाव का चंद्रमा कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा. तृतीय भाव में सूर्य व बुध की युति आपके साहस और संपर्कों को मजबूती देगी, जिससे उच्चाधिकारियों के समक्ष अपनी कार्ययोजना को मजबूती से प्रस्तुत करना सुगम रहेगा. प्रशासनिक, कानूनी सेवा, बैंकिंग, चिकित्सा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन ठोस परिणामदायक रहेगा. व्यापारी वर्ग आज अपने कर्मचारियों के काम की निगरानी करें और ग्राहकों के पुराने बकाया भुगतानों की वसूली पर ध्यान केंद्रित करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता और नियमित बजट पर टिके रहना आवश्यक रहेगा. षष्ठ भाव के प्रभाव से किसी पुराने देय बिल, दवाइयों अथवा कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर धन व्यय हो सकता है. किसी भी परिचित को आज उधार देने से बचें, अन्यथा वसूली में कठिनाई आ सकती है. यदि बैंक संबंधी कागजी कार्यवाही या ऋण अदायगी की योजना बनानी हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के मध्य अभिजीत मुहूर्त का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इस समयावधि में सट्टा बाजार या किसी अपरीक्षित वित्तीय योजना में पूंजी निवेश बिल्कुल न करें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज संतुलन और व्यावहारिक सोच की आवश्यकता रहेगी. दिनभर की व्यस्तता के कारण मन में थोड़ा तनाव आ सकता है, जिसे घर के सदस्यों पर प्रकट न होने दें. ननिहाल या मातृपक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त होने के योग हैं. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यवहार आपकी उलझनों को सुलझाने में सहायक बनेगा; उनकी व्यावहारिक सलाह को सम्मान दें. प्रेम प्रसंगों में अपने साथी की दिनचर्या का ध्यान रखें और संवाद में मधुरता बनाए रखें, इससे संबंधों में विश्वास और आत्मीयता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के दृष्टिकोण से उदर क्षेत्र, पाचन और खान-पान के प्रति विशेष सावधानी अपेक्षित है. अनियमित समय पर भोजन करने अथवा गरिष्ठ खाद्य पदार्थों के सेवन से पेट में भारीपन या एसिडिटी हो सकती है. सुपाच्य, हल्का और ताजा भोजन ग्रहण करें तथा पर्याप्त जल का सेवन करें. दिनभर की भागदौड़ के पश्चात शाम को पिंडलियों में हल्का तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए विश्राम को भी समय दें. मानसिक शांति के संवर्धन हेतु संध्या समय कुछ पल एकांत में व्यतीत करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, अतः पश्चिम दिशा की ओर अनावश्यक यात्रा करने से बचें. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल की अवधि रहेगी, जिसमें कोई नया कार्य प्रारंभ न करें. रविवार के दिन प्रातःकाल स्नानादि के उपरांत भगवान सूर्यनारायण को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. इसके अतिरिक्त षष्ठ भाव के चंद्रमा की अनुकूलता हेतु शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं तथा जरूरतमंदों को श्वेत अन्न अथवा वस्त्र भेंट करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का क्रीम

शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज शाम 05:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पंचम भाव (विद्या, बुद्धि, संतान व रचनात्मकता भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात 04:35 (तड़के) तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विद्यमान रहेगा और दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग का असर रहेगा. करण की गणना में शाम 05:53 तक कौलव और उसके उपरांत तैतिल करण का योग रहेगा. आज का दिन बौद्धिक योजनाओं को नया रूप देने, संतान से जुड़ी सुखद सूचनाएं पाने और अपने आत्मबल से जटिल समस्याओं का सटीक समाधान ढूंढने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी विश्लेषणात्मक दृष्टि और मौलिक विचार कार्यप्रणाली को नई ऊंचाई देंगे. पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति मानसिक ऊर्जा को धार देगी, जिससे जटिल प्रोजेक्ट्स का खाका तैयार करना आसान हो जाएगा. दूसरे भाव में गोचर कर रहे आपकी राशि के स्वामी सूर्य और बुध वाणी में अधिकार एवं प्रभाव बनाए रखेंगे, जिससे उच्च प्रबंधन आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित रहेगा. शिक्षण, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, वित्तीय योजना, कंटेंट क्रिएशन और रिसर्च से जुड़े पेशेवरों के लिए समय विशेष उपलब्धियां दर्शा रहा है. उद्यमी वर्ग त्योहारी बाजार को परखते हुए नई रणनीतियों पर मुहर लगाएं; अपने प्रमुख उत्पादों के प्रचार-प्रसार से बड़े सौदे हाथ लगेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मामलों में आज का दिन पूर्व नियोजित फैसलों से संतोषजनक प्रतिफल दिलाने वाला रहेगा. पंचम चंद्र और धन भाव में सूर्य-बुध का प्रभाव आपकी संचित पूंजी को स्थिरता प्रदान करेगा. रविवार के उपलक्ष्य में बच्चों की पाठ्य सामग्री, मनोरंजन अथवा धार्मिक अनुष्ठान पर योजनाबद्ध धन खर्च हो सकता है. वित्तीय अनुबंधों की समीक्षा या बैंक संबंधी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए दोपहर 11:50 से 12:39 के मध्य अभिजीत मुहूर्त चुनना हितकारी रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का समय है, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार के सट्टे, शेयर लॉटरी या अनिश्चित सौदों में पूंजी लगाने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-गृहस्थी में आज उल्लास और गरिमा का संगम दिखाई देगा. पंचम भाव का प्रभाव संतान पक्ष की ओर से कोई उत्साहवर्धक उपलब्धि या शुभ संकेत लेकर आएगा. पारिवारिक संवाद में आपका दृष्टिकोण सम्मानजनक रहेगा, जिससे घर के सभी सदस्य आपसे प्रेरित महसूस करेंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल प्रगाढ़ रहेगा; दोनों मिलकर शाम के समय किसी मांगलिक विषय पर विचार साझा करेंगे. प्रेम प्रसंगों में साथी के विचारों को खुला स्थान दें; भावनात्मक समझ और निष्ठा से संबंध और भी मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के स्तर पर आज आप भरपूर स्फूर्ति और हल्कापन अनुभव करेंगे. सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण दिनभर ताजगी बनाए रखेगा. हालांकि, अनियमित खान-पान के चलते दोपहर ढलने पर सीने में जलन या पित्त बढ़ने की शिकायत हो सकती है. अधिक मसालेदार और तैलीय खाद्य पदार्थों से दूरी रखें तथा शीतल व सुपाच्य पदार्थों का उपयोग करें. दिन के अंतिम पहर में आंखों पर स्क्रीन का तनाव न आने दें. मानसिक एकाग्रता को और दृढ़ करने के लिए संध्याकाल में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उत्तम रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर अनावश्यक यात्रा करने से बचें. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल की समयावधि रहेगी, जिसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम न छेड़ें. रविवार के दिन प्रातःकाल स्नानादि के उपरांत भगवान सूर्यनारायण को तांबे के लोटे से रोली व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ ह्रीं सूर्याय नमः' का जप करें और किसी वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ अथवा गेहूं का दान करें.

शुभ रंग: केसरिया और रूबी लाल

शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज शाम 05:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा अहोरात्र आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख, मातृ, वाहन व आंतरिक शांति भाव - धनु राशि) में गतिशील रहेंगे. रात 04:35 (तड़के) तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विद्यमान रहेगा एवं दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग का असर बना रहेगा. दिन के प्रथम भाग में कौलव करण शाम 05:53 तक रहेगा, फिर तैतिल करण का प्रभाव आरंभ होगा. आज का दिन बाह्य आपाधापी को विराम देकर व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के प्रबंधन, गृह-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और मानसिक सुकून को संजोने के नाम रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

पेशेवर पटल पर आज प्रत्यक्ष भागदौड़ के स्थान पर कार्यप्रणाली की आंतरिक कमियों को दूर करने पर ध्यान लगाना अधिक फलदायी रहेगा. चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा आपको अपनी फाइलों, अभिलेखों और वर्कस्पेस को अनुशासित रूप देने की प्रेरणा देंगे. आपकी ही राशि में विद्यमान सूर्य और बुध की युति आपके नेतृत्व कौशल और तार्किक सोच को प्रबल रखेगी, जिससे सहकर्मियों के मध्य आपकी प्रामाणिकता और बढ़ेगी. रियल एस्टेट, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्चर, पब्लिशिंग, डाटा कंपाइलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस से जुड़े जातकों के लिए दिन उत्कृष्ट परिणाम दर्शा रहा है. कारोबारी वर्ग आज नए सौदे तलाशने से पूर्व पुरानी वचनबद्धताओं और इन्वेंट्री का बारीकी से मिलान करें; आपूर्ति की गुणवत्ता ही आपकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई मजबूती देगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी प्रबंधन में आज दूरदर्शिता और बजट की परिधि में रहकर व्यय करने का संतुलन अपेक्षित रहेगा. चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाववश गृह-नवीनीकरण, वाहन की सर्विसिंग या माताजी की सुविधाओं से जुड़ी आवश्यकताओं पर योजनाबद्ध धन आवंटित हो सकता है. लग्नस्थ सूर्य-बुध के सहयोग से आय के नियमित स्रोतों में स्थायित्व बना रहेगा. यदि संपत्ति के दस्तावेज तैयार करने, गृह ऋण संबंधी आवेदन या बैंकिंग मामलों को अंतिम रूप देना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के मध्य अभिजीत मुहूर्त की अवधि का उपयोग करना हितकर रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी भी प्रकार के सट्टा आधारित वित्तीय फैसलों या अवांछित उधार से दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घरेलू परिवेश में आज शांति, सौम्यता और परस्पर समझ का विस्तार होगा. चतुर्थ भाव में चंद्र उपस्थिति के चलते मातृपक्ष का आशीर्वाद एवं स्नेह आपके मनोबल को संबल देगा; परिजनों के साथ बैठकर घरेलू दायित्वों पर शांतिपूर्ण विमर्श सार्थक नतीजे देगा. दांपत्य संबंधों में जीवनसाथी का व्यावहारिक नजरिया आपकी कई चिंताओं को निर्मूल करेगा; दोनों मिलकर पारिवारिक प्राथमिकताओं को सहजता से सुलझाएंगे. प्रेम प्रसंगों में अपनी व्यस्तता या मन की उलझन को रिश्ते पर हावी न होने दें; साथी की बातों को धीरज से सुनना संबंध में प्रगाढ़ता और गहरा विश्वास स्थापित करेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक दृष्टिकोण से आज उरोभाग (छाती), फेफड़ों या कफ की प्रवृत्ति के प्रति थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी. मौसम के बदलाव और दिनभर की व्यस्तता के कारण शरीर में भारीपन अथवा सुस्ती महसूस हो सकती है. भोजन में शीतल व बासी पदार्थों का त्याग करें; ताजा, सुपाच्य एवं गुनगुना जल व आहार ही ग्रहण करें. निरंतर झुककर काम करने से शाम के समय मेरुदंड (पीठ) में हल्का तनाव आ सकता है, अतः समुचित विश्राम अवश्य लें. मानसिक एकाग्रता और आंतरिक ऊर्जा के संतुलन हेतु सूर्यास्त के पश्चात कुछ समय मौन ध्यान में बिताना श्रेष्ठ रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, अतः पश्चिम दिशा की अनावश्यक यात्राओं से परहेज रखें. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई जोखिम भरा नवीन कदम न उठाएं. रविवार के दिन प्रातः स्नानोपरांत तांबे के लोटे में रोली व अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही बुध के मंत्र 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जप करें तथा किसी गोशाला में जाकर गाय को हरा चारा अथवा भीगी हुई मूंग दाल अर्पित करें.

शुभ रंग: पन्ना हरा और पिस्ता

शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज सांझ 05:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. चंद्रमा पूरे अहोरात्र आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम, उद्यम, लघु भ्राता व अभिव्यक्ति भाव - धनु राशि) में गतिशील रहेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रात 04:35 (तड़के) तक बना रहेगा और दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा. करण की स्थिति देखें तो शाम 05:53 तक कौलव और इसके पश्चात तैतिल करण का योग रहेगा. आज का दिन आत्मबल को संवारने, संपर्कों के माध्यम से रुके प्रोजेक्ट्स को नई धार देने और संकोच छोड़कर अपनी बात को दृढ़ता से रखने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी तत्परता और त्वरित कार्यशैली सबको आश्चर्यचकित कर देगी. तृतीय भावस्थ चंद्रमा नई पहलों और प्रयोगों को साकार करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्रदान करेंगे. द्वादश भाव में सूर्य व बुध की स्थिति दूरदराज की संस्थाओं, विदेशी परियोजनाओं या ऑनलाइन मंचों से जुड़े कार्यों में लाभ के नए द्वार खोलेगी. डिजिटल संचार, पत्राचार, जनसंचार, परिवहन, सेल्स और कंसल्टिंग क्षेत्र में सक्रिय जातकों के लिए दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा. स्वतंत्र कारोबारी अपने उत्पादों की रीच बढ़ाने के लिए नए नेटवर्क्स पर ध्यान दें; पुराने परिचितों के सहयोग से किसी बड़े ऑर्डर की रूपरेखा तैयार हो सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के प्रवाह में आज सक्रिय प्रयासों और नेटवर्किंग के जरिए धनोपार्जन के उत्तम योग बनेंगे. किसी पूर्व सेवा, कमीशन या क्लाइंट्स के साथ तय सौदों से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है. रविवार होने के कारण तकनीकी गैजेट्स, यात्रा व्यवस्थाओं अथवा व्यक्तिगत शौक पर योजनाबद्ध धन खर्च होगा, जो आर्थिक संतुलन को नहीं बिगाड़ेगा. अनुबंधों की पुष्टि करने, व्यावसायिक प्रपत्र तैयार करने या बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण विमर्श के लिए दोपहर 11:50 से 12:39 के मध्य अभिजीत मुहूर्त की अवधि का चयन करना हितकारी रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का दौर रहेगा, अतः इस दौरान किसी भी प्रकार के जल्दबाजी भरे लेन-देन या उधारी से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

पारिवारिक परिवेश में आज परस्पर आत्मीयता और उत्साह का विस्तार होगा. तृतीय चंद्र के शुभ प्रभाव से अनुजों (छोटे भाई-बहनों) और घनिष्ठ मित्रों के साथ वार्तालाप मन को प्रसन्नता देगा; वे आपकी किसी व्यक्तिगत योजना में सहायक सिद्ध होंगे. परिजनों के साथ शाम की चाय पर किसी मांगलिक अथवा रचनात्मक विषय पर सकारात्मक सहमति बनेगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य सहज बना रहेगा; दोनों मिलकर घर के दायित्वों को प्रसन्नतापूर्वक पूरा करेंगे. प्रेम प्रसंगों में साथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें; विचारों का खुला आदान-प्रदान रिश्ते में नई ताजगी और प्रगाढ़ता लाएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा के स्तर पर आज आप स्वयं को काफी हल्का, चुस्त और मानसिक रूप से सतर्क अनुभव करेंगे. दिनभर सक्रियता बनी रहने से मन में कोई भारीपन नहीं रहेगा. यद्यपि, अत्यधिक फोन कॉल्स, राइटिंग वर्क या आवागमन के चलते शाम ढलते-ढलते कंधों, ग्रीवा (गर्दन) या बाजुओं में हल्का तनाव उभर सकता है. कार्य के मध्य थोड़ा विराम लें और आंखों को आराम दें. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार को प्राथमिकता दें तथा प्रचुर मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करें. मानसिक शांति के संवर्धन हेतु दिन के अंत में कुछ क्षण एकांत में प्राणायाम करना अत्यंत गुणकारी रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, अतः पश्चिम दिशा की ओर अवांछित यात्रा करने से परहेज रखें. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल की समयावधि रहेगी, जिसमें कोई जोखिम भरा नवीन कदम न उठाएं. रविवार के दिन प्रातः स्नानादि के पश्चात भगवान सूर्यनारायण को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. इसके साथ ही शुक्र देव के मंत्र 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का मानसिक जप करें और किसी कन्या अथवा जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न या मिश्री भेंट करें.

शुभ रंग: चमकीला सफेद और हल्का स्काई ब्लू

शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

पंचांग गणना के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज शाम 05:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा पूरे चौबीस घंटे आपकी राशि से दूसरे घर (धन, पैतृक संपत्ति, वाणी व कुटुंब भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का असर अगले दिन तड़के 04:35 तक बना रहेगा, जबकि दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग का प्रभाव विद्यमान रहेगा. दिन के आरंभिक चरण में शाम 05:53 तक कौलव करण रहेगा, फिर तैतिल करण क्रियाशील होगा. आज का दिन संचित पूंजी की सुरक्षा करने, अपनी बातचीत से दूसरों को प्रभावित करने और खानदानी मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के नाम रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

पेशेवर जिंदगी में आज आपकी कही बात का वजन रहेगा; लोग आपकी सलाह को गंभीरता से सुनेंगे. दूसरे भाव का चंद्रमा क्लाइंट मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में आपकी भाषा शैली को बेहद प्रभावशाली बना देगा. एकादश भाव में विराजमान सूर्य और बुध की जोड़ी आपके व्यावसायिक संपर्कों और वरिष्ठ अधिकारियों से लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त करेगी. अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, वकालत, अध्यापन, एंकरिंग और खाद्य सामग्री के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन उल्लेखनीय सफलता लेकर आ सकता है. दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों से मधुर संबंध बनाए रखें; उधारी चुकाने के लिए ग्राहकों को विनम्रता से याद दिलाना आज कारगर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के लिहाज से आज बैंक बैलेंस को सुरक्षित रखने और आय के नए साधन तलाशने का दिन है. द्वितीय चंद्रमा की स्थिति पुराने फंसे धन की वापसी अथवा किसी पारिवारिक मदद से नकदी संकट दूर होने के संकेत दे रही है. संडे के चलते रसोई के साजो-सामान, पौष्टिक खाद्य पदार्थों अथवा रिश्तेदारों के आतिथ्य सत्कार पर कुछ बजट खर्च होगा. फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड बॉन्ड या किसी बचत योजना में धन लगाने के लिए दोपहर 11:50 से 12:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे मुफीद रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का पहर रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को नकदी उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन पेमेंट करने से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-कुटुंब में आज हंसी-खुशी और अपनेपन की मिठास घुली रहेगी. दूसरे भाव का प्रभाव खानदान के बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी पुराने मसले पर आम सहमति बनाने में मदद करेगा. रिश्तेदारों के साथ दोपहर के भोजन का आनंद लेने का अवसर बन सकता है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचें; उनके द्वारा घर के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करेंगे तो दांपत्य में नया खिंचाव पैदा नहीं होगा. प्रेम जीवन बिता रहे जातक आज अपने साथी को अपने परिवार के तौर-तरीकों से परिचित करा सकते हैं, जिससे रिश्ते को आगे बढ़ाने में सहजता मिलेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

तबीयत के मामले में आज मुख, दांतों, मसूड़ों और गले की संवेदनशीलता पर नजर रखने की दरकार रहेगी. तीखे, बहुत गर्म या अत्यधिक मीठे पकवानों का सेवन करने से मुंह में छाले या गले में खराश की शिकायत उभर सकती है. भोजन हमेशा चबाकर और शांत चित्त होकर करें; दिनचर्या में सादा व ताजा भोजन शामिल रखें. दिन ढलते समय आंखों में हल्का सूखापन महसूस हो सकता है, इसलिए ठंडे पानी से छींटे मारना आराम देगा. मानसिक एकाग्रता को धार देने के लिए सोने से पहले गायत्री मंत्र का धीमे स्वर में पाठ करना उत्तम रहेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, लिहाजा इस दिशा की तरफ गैर-जरूरी सफर करने से बचें. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में कोई जोखिम भरा वित्तीय फैसला न लें. रविवार होने के नाते सुबह स्नानादि के बाद तांबे के बर्तन से सूर्यनारायण को कुमकुम युक्त जल अर्पित करें. इसके अतिरिक्त मंगल के बीज मंत्र 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' का जप करें और किसी निर्धन व्यक्ति को लाल मसूर की दाल या मीठा भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: गहरा महरून और सिंदूरी

शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज सांझ 05:53 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि का आरंभ होगा. चंद्रमा पूरे 24 घंटे आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव/तनु भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रात 04:35 (तड़के) तक बना रहेगा और दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा. शाम 05:53 तक कौलव करण और इसके बाद तैतिल करण का मान रहेगा. आज का दिन आत्म-सुधार, अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने और नेतृत्व की कमान अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ने के नाम रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

पेशेवर मोर्चे पर आज आपकी उपस्थिति ही टीम में नया उत्साह भर देगी. लग्न में बैठा चंद्रमा आपके निर्णय लेने की गति को तेज करेगा और व्यक्तित्व में सहज आकर्षण लाएगा. दशम भाव में विराजमान सूर्य और बुध की उपस्थिति उच्च प्रबंधन और सरकारी तंत्र से जुड़े मामलों में आपकी साख बढ़ाएगी. नीति निर्धारण, कानूनी सलाह, उच्च शिक्षा, विदेश व्यापार और प्रबंधन से जुड़े लोग आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे. कारोबारी अपनी व्यावसायिक छवि को चमकाने के लिए नई पीआर रणनीतियों पर अमल करें; आपकी पारदर्शी कार्यशैली को देखकर बड़े ग्राहक आपके साथ जुड़ने में रुचि दिखाएंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मामले में आज का दिन आपकी व्यक्तिगत साख के बूते नए रास्ते खोलने वाला साबित होगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे या बौद्धिक प्रयास से प्रत्यक्ष धन प्राप्ति के योग बनेंगे. रविवार का दिन होने से खुद के व्यक्तित्व विकास, वस्त्र-आभूषण अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े आयोजनों पर धन खर्च हो सकता है. किसी भी अनुबंध को अंतिम रूप देने, नई डील साइन करने अथवा व्यावसायिक खाते की समीक्षा के लिए दोपहर 11:50 से 12:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का पहर रहेगा, इस दौरान किसी भी अनपेक्षित प्रलोभन या जल्दबाजी में किए जाने वाले सौदे से साफ दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

पारिवारिक परिवेश में आज आपकी बात को मुख्य स्थान मिलेगा; परिजन आपकी राय का सम्मान करेंगे. लग्न का चंद्रमा स्वभाव में सौम्यता और स्पष्टवादिता लाएगा, जिससे घर के मतभेद सुलझाने में आसानी होगी. पिता अथवा वरिष्ठ परिजनों से करियर को लेकर प्रेरणादायक बातचीत हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के प्रति आपका खुलापन और आदर रिश्ते में नई जान फूंकेगा; दोनों मिलकर भविष्य की पारिवारिक जिम्मेदारियों का खाका तैयार करेंगे. प्रेम प्रसंगों में दिखावे से दूर रहें; अपने साथी के प्रति वफादारी और समय की पाबंदी आपके रिश्ते को नई मजबूती देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप काफी ऊर्जावान और मानसिक रूप से तनावमुक्त महसूस करेंगे. मन में स्पष्टता रहने से दिनभर की स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, अत्यधिक उत्साहित होकर शारीरिक सीमाओं को नजरअंदाज न करें; देर शाम जांघों, कमर या पैरों में हल्की थकावट उभर सकती है. भोजन में तली-भुनी मिठाइयों और भारी पकवानों की मात्रा सीमित रखें; सात्विक व ताजा खान-पान ही अपनाएं. दिन ढलने पर कुछ समय खुली हवा में टहलें और गहरी सांसें लें, इससे मानसिक एकाग्रता और आंतरिक शांति बनी रहेगी.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, लिहाजा इस दिशा की ओर अवांछित यात्रा टालना बेहतर रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई जोखिम भरा काम शुरू न करें. रविवार के दिन प्रातः स्नान के बाद तांबे के पात्र में अक्षत, रोली और पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. इसके साथ ही बृहस्पति देव के मंत्र 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' का जप करें और किसी धार्मिक स्थल पर चने की दाल या केसरिया मिष्ठान्न अर्पित करें.

शुभ रंग: पीला और हल्का नारंगी

शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज सांझ 05:53 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा पूरे चौबीस घंटे आपकी राशि से बारहवें घर (व्यय, विदेश संपर्क, एकांत व मोक्ष भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. रात 04:35 (तड़के) तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जबकि दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग बना रहेगा. करण की गणना में शाम 05:53 तक कौलव और उसके पश्चात तैतिल करण रहेगा. आज का दिन अनियंत्रित आपाधापी से खुद को अलग रखने, दूरगामी योजनाओं के बजट का ऑडिट करने और ऊर्जा का अपव्यय रोकने पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज प्रत्यक्ष टकराव के बजाय पर्दे के पीछे रहकर काम निपटाना अधिक सुरक्षित रहेगा. द्वादश भाव में चंद्रमा की उपस्थिति गुप्त प्रतिद्वंद्वियों की सुगबुगाहट दर्शाती है, इसलिए अपनी आगामी कार्ययोजनाएं किसी सहकर्मी से साझा न करें. नवम भाव में स्थित सूर्य और बुध का गोचर दूरस्थ क्लाइंट्स, विदेशी कंपनियों, आयात-निर्यात और ऑनलाइन तकनीकी प्रोजेक्ट्स से जुड़े मामलों में अप्रत्याशित प्रगति दिलाएगा. कानूनी परामर्श, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स और शोध कार्यों में लगे जातकों को जटिल मामलों की समीक्षा में सफलता मिलेगी. कारोबारी वर्ग आज नए सौदों की घोषणा करने के बजाय पुराने पेंडिंग पत्राचार और टैक्स कंप्लायंस को निपटाने पर बल दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मामले में आज का दिन कड़े वित्तीय अनुशासन की मांग कर रहा है. बारहवें चंद्रमा के चलते दवाओं, तकनीकी खराबी या किसी आकस्मिक यात्रा पर अनापेक्षित धनराशि निकल सकती है. राहत की बात यह है कि विदेशी स्रोतों या किसी पुराने संस्थागत काम से भुगतान प्राप्त होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा. यदि किसी महत्वपूर्ण कागजात, लीगल ड्राफ्ट या बैंकिंग फॉर्मेलिटी पर काम करना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:39 के मध्य अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का दौर रहेगा, इस समयावधि में किसी अज्ञात कॉलर या अविश्वसनीय व्यक्ति के कहने पर ऑनलाइन पेमेंट करने से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घरेलू माहौल में आज शांत और तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना शांति बनाए रखेगा. द्वादश चंद्र के प्रभाव से कुछ अनचाही बातें मन को अशांत कर सकती हैं, जिन्हें पारिवारिक संवाद में तूल न देना ही समझदारी है. संतान या परिवार के किसी सदस्य की शिक्षा व यात्रा व्यवस्था को लेकर विमर्श हो सकता है. दांपत्य जीवन में साथी की कार्यव्यस्तता और मानसिक थकान को समझें; गैर-जरूरी फरमाइशें रखने से बचें ताकि वातावरण सहज बना रहे. प्रेम संबंधों में दूरी या व्यस्तता के चलते बातचीत सीमित हो सकती है, जिसे अविश्वास का रूप न लेने दें; धैर्यपूर्वक दिया गया समय संबंध को परिपक्व बनाएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक स्तर पर आज अनिद्रा, आंखों में जलन और तलवों में भारीपन की शिकायत परेशान कर सकती है. अत्यधिक सोचने और डिजिटल स्क्रीन्स के देर तक इस्तेमाल से सिर के पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस होगा. आहार में हल्का, कम तेल-मसाले वाला और सुपाच्य भोजन लें तथा सूर्यास्त के बाद भारी अन्न का त्याग करें. रात्रि विश्राम से पूर्व पैरों को गुनगुने पानी से धोना और कुछ देर शांत बैठना नींद की गुणवत्ता सुधारेगा. मानसिक ऊर्जा के पुनर्संचार हेतु संध्याकाल में कुछ पल का मौन ध्यान संजीवनी का कार्य करेगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर अवांछित प्रस्थान टालें. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई जोखिम भरा आर्थिक कदम न उठाएं. रविवार होने के कारण सुबह स्नान के पश्चात तांबे के पात्र से भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. इसके साथ ही शनिदेव के बीज मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें तथा किसी असहाय या सफाईकर्मी को जूते, छाता अथवा काले तिल का दान करें.

शुभ रंग: गहरा नीला और स्लेटी

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज शाम 05:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा पूरे अहोरात्र आपकी राशि से एकादश भाव (आय, लाभ, सिद्धि व सामाजिक दायरा भाव - धनु राशि) में गतिशील रहेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रात 04:35 (तड़के) तक व्याप्त रहेगा और दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग का असर बना रहेगा. करण की बात करें तो शाम 05:53 तक कौलव और इसके पश्चात तैतिल करण क्रियाशील रहेगा. आज का दिन संचित आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने, मित्रों के सहयोग से लाभ कमाने और व्यावसायिक विस्तार के मार्ग प्रशस्त करने के नाम रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

पेशेवर क्षेत्र में आज आपकी संगठनात्मक क्षमता और सामाजिक नेटवर्क बड़े लाभ के मार्ग खोलेंगे. एकादश भाव में स्थित चंद्रमा पूर्व में किए गए श्रम का ठोस प्रतिफल दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे. अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति आपको गुप्त शोध, डेटा विश्लेषण और जटिल तकनीकी चुनौतियों को गहराई से समझने का अप्रत्याशित सामर्थ्य देगी. आईटी, स्टार्टअप्स, एनजीओ, नेटवर्किंग, जनसंपर्क और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा. कारोबारी वर्ग आज नए ग्राहकों को जोड़ने और बड़े समूह समझौतों पर चर्चा आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे; बाजार में आपकी साख नए सहयोगियों को आकर्षित करेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के प्रवाह में आज प्रचुरता और अप्रत्याशित लाभ के मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं. एकादश चंद्रमा के प्रभाव से कई अलग-अलग स्रोतों से आय का सृजन हो सकता है अथवा पुराना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. संडे के उपलक्ष्य में मित्रों के साथ सहभोज, सामाजिक आयोजनों अथवा किसी तकनीकी गैजेट की खरीद पर योजनाबद्ध धन लगेगा. निवेश की नई योजनाएं बनाने, म्युचुअल फंड्स या बड़े सौदों को अंतिम रूप देने के लिए दोपहर 11:50 से 12:39 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे मुफीद रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का दौर रहेगा, अतः इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के प्रलोभन में आकर जोखिम भरे शेयर या क्रिप्टो सौदों में पूंजी फंसाने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

पारिवारिक परिवेश में आज उत्सव और मेलजोल का रंग देखने को मिलेगा. एकादश भाव का प्रभाव बड़े भाई-बहनों और पुराने मित्रों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने में मदद करेगा; उनकी कोई मूल्यवान सलाह आपके किसी जटिल मसले को सुलझा सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत सहज रहेगा; दोनों मिलकर घर के लिए किसी बड़े संसाधन की योजना बना सकते हैं. प्रेम प्रसंगों में साथी के साथ भविष्य के साझा सपनों पर सार्थक बातचीत होगी; आपसी सम्मान और गहरी निष्ठा से रिश्ते में नया आकर्षण पैदा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप स्वयं को काफी स्फूर्तिवान, तनावमुक्त और मानसिक रूप से प्रफुल्लित महसूस करेंगे. मन में स्पष्टता और आशावादिता रहने से थकान हावी नहीं होगी. हालांकि, अधिक चलने-फिरने या लंबे समय तक खड़े रहने से सांझ ढलते-ढलते पिंडलियों, घुटनों या टखनों में हल्का खिंचाव आ सकता है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करें और गरिष्ठ भोजन के स्थान पर हल्का, फाइबर युक्त आहार लें. दिन के अंतिम पहर में कुछ समय शांत वातावरण में टहलना आपके स्नायु तंत्र को सुकून देगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, अतः पश्चिम दिशा की ओर अवांछित यात्रा टालना बेहतर रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम न छेड़ें. रविवार होने के नाते सुबह स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. इसके साथ ही शनिदेव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और किसी वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल, काले तिल या भोजन भेंट करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला और गहरा बैंगनी

शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज शाम 05:53 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत दशमी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से कर्म, पद-प्रतिष्ठा व पिता के स्थान (दशम भाव - धनु राशि) में संचरण करेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का असर अगले दिन तड़के 04:35 तक बना रहेगा, जबकि दोपहर 03:23 बजे तक सौभाग्य योग का प्रभाव विद्यमान रहेगा. इसके अतिरिक्त शाम 05:53 तक कौलव करण और उसके उपरांत तैतिल करण का योग रहेगा. आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने, सामाजिक दायित्वों को पूरा करने और करियर में नए मील के पत्थर स्थापित करने के नाम रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में आज आपकी कर्मठता और व्यावहारिक समझ की सराहना होगी. दशम भाव का चंद्रमा आपको कार्यप्रणाली में स्पष्टता और निर्णय लेने का साहस प्रदान करेगा. सप्तम भाव में विराजमान सूर्य और बुध की युति साझेदारों और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ संवाद को असाधारण रूप से मजबूत बनाएगी. सरकारी उपक्रमों, प्रबंधन, शिक्षण, परामर्श, चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष प्रगति और पहचान लेकर आएगा. कारोबारी वर्ग आज बाजार में अपनी प्रतिष्ठा का विस्तार करने के लिए नई पहलों पर काम करें; ग्राहकों का भरोसा आपके काम को नई ऊंचाई देगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी के मामले में आज का दिन पेशेवर उपलब्धियों के दम पर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का है. पूर्व में किए गए किसी कार्य या अनुबंध से संतोषजनक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. संडे होने के कारण घर की सुख-सुविधाओं, पेशेवर उपकरणों अथवा सामाजिक जिम्मेदारियों पर योजनाबद्ध धन खर्च हो सकता है. नए व्यावसायिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, बड़ी खरीदारी या बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दोपहर 11:50 से 12:39 के मध्य अभिजीत मुहूर्त चुनना सर्वोत्तम रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का दौर रहेगा, अतः इस दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे वित्तीय वादों या उधारी से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज गरिमा और अपनत्व का भाव बना रहेगा. दशम भाव में चंद्र उपस्थिति के चलते पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का संबल आपको नई दिशा देगा; परिवार की किसी पुरानी दुविधा पर सकारात्मक विमर्श संभव होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत परिपक्व रहेगी; दोनों मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं पर सामंजस्य बिठाएंगे. प्रेम प्रसंगों में साथी की भावनाओं और उनके समय का आदर करें; बातचीत में खुलापन रिश्ते को भावनात्मक रूप से और गहरा करेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज आप खुद को सक्रिय और तरोताजा पाएंगे. मानसिक स्पष्टता रहने के कारण अनावश्यक तनाव से मुक्ति मिलेगी. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम ढलने पर घुटनों, पिंडलियों या पैरों के तलवों में हल्की शिथिलता महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक, हल्का और सुपाच्य भोजन लें तथा पानी का पर्याप्त सेवन जारी रखें. दिन के अंतिम पहर में कुछ समय शांत बैठकर श्वास क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना मानसिक एकाग्रता को और मजबूत बनाएगा.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर अवांछित यात्रा टालना बेहतर रहेगा. शाम 04:49 से 06:20 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई बड़ा जोखिम भरा काम न छेड़ें. रविवार होने के नाते सुबह स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. इसके साथ ही बृहस्पति देव के मंत्र 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जप करें और किसी धार्मिक स्थल पर चने की दाल अथवा बेसन के लड्डू का भोग अर्पित करें.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

FAQ

20 सितंबर 2026 को कौन-सा दिन है?

20 सितंबर 2026 को रविवार है.

20 सितंबर को चंद्रमा किस राशि में रहेंगे?

आज के पंचांग अनुसार चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में रहेंगे.

20 सितंबर को सौभाग्य योग कब तक रहेगा?

सौभाग्य योग दोपहर 3:23 बजे तक प्रभावी रहेगा.

रविवार को किन राशियों को लाभ मिल सकता है?

सामान्य राशिफल के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों को काम, संपर्क, आय या करियर में अनुकूल अवसर मिल सकते हैं.

किन राशियों को आर्थिक सावधानी रखनी चाहिए?

वृषभ और मकर राशि वालों को अचानक खर्च या जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए. कर्क राशि वालों को उधार तथा पुराने बिलों के मामले में सतर्क रहना चाहिए.

20 सितंबर 2026 का राहुकाल कब है?

लेख में दिया गया राहुकाल शाम 4:49 से 6:20 बजे तक है. यह समय शहर और स्थानीय सूर्योदय के अनुसार बदल सकता है.

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