Aaj Ka Rashifal: 20 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए मानसिक बदलाव बड़े फैसले और नए अवसर लेकर आ सकता है. आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि आर्द्रा से पुनर्वसु नक्षत्र का परिवर्तन और मिथुन राशि में चंद्रमा गुरु और शुक्र का दुर्लभ संयोग लोगों की सोच रिश्तों करियर और आर्थिक फैसलों पर गहरा असर डाल सकता है. सुबह के समय बेचैनी confusion या emotional pressure महसूस हो सकता है लेकिन दोपहर बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में जाती दिखाई देंगी.

आज का सबसे बड़ा ज्योतिषीय संकेत communication और decision making से जुड़ा है. जो लोग जल्दबाजी गुस्से या ego में फैसला लेंगे उन्हें बाद में तनाव महसूस हो सकता है. वहीं जो लोग धैर्य practical thinking और सही timing के साथ आगे बढ़ेंगे उन्हें करियर networking और आर्थिक मामलों में फायदा मिल सकता है.

मेष मिथुन सिंह और धनु राशि वालों को आज नए अवसर प्रभावशाली बातचीत या career growth के संकेत मिल सकते हैं. वहीं कर्क वृश्चिक और मीन राशि वालों को emotional decisions खर्चों और रिश्तों में ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी. वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति practical सोच को मजबूत कर रही है जबकि मीन राशि में स्थित शनि यह याद दिला रहे हैं कि इस समय discipline और patience ही सबसे बड़ा हथियार है.

आज का राशिफल सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं बताएगा बल्कि यह भी बताएगा कि नौकरी पैसा relationship health online spending family pressure और daily stress जैसी real-life situations में आपको क्या approach रखनी चाहिए. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल शुभ समय lucky color practical guidance और आज का खास उपाय.

मेष राशिफल आज का | 20 मई 2026 | Aries Horoscope in Hindi

आज का दिन आपके लिए कई मायनों में खास हो सकता है. बुधवार 20 मई 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी है और दिन की शुरुआत आर्द्रा नक्षत्र से होगी जो सुबह 6:13 बजे तक रहेगा इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. यह बदलाव आपके सोचने के तरीके और फैसले लेने की क्षमता पर सीधा असर डालेगा सुबह थोड़ी बेचैनी या जल्दबाजी महसूस हो सकती है लेकिन दोपहर तक मन शांत और स्थिर होने लगेगा.

आज मंगल आपकी अपनी राशि मेष में अश्विनी नक्षत्र में बैठा है. इसका सीधा मतलब यह है कि आप ऊर्जावान हैं आत्मविश्वास ऊंचा है और आप जो ठान लें वो करने की क्षमता आज आपके पास है. लेकिन यही ऊर्जा अगर गलत दिशा में जाए तो जल्दबाजी या झगड़े की वजह भी बन सकती है.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का संयोग आपके पराक्रम भाव को सक्रिय कर रहा है. आज जो लोग मिलेंगे जो बातचीत होगी उसमें से कुछ ऐसा निकल सकता है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो. इसलिए हर मुलाकात को हल्के में न लें.

वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति और मीन राशि में शनि की स्थिति मिलकर यह संकेत दे रही है कि आज धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है. जो लोग आज संयम से काम लेंगे वे दिन के अंत में खुद को सही साबित पाएंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

अगर आप नौकरी करते हैं तो आज का दिन आपकी बात सुने जाने का दिन है. बॉस के सामने कोई नया आइडिया रखना हो अपनी बात मनवानी हो या किसी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा करनी हो आज इसके लिए बेहतर समय मिल सकता है. बुधवार बुध का दिन है और बुध आज वृषभ में सूर्य के साथ मजबूत स्थिति में है इसलिए जो बात आप कहेंगे वो असरदार होगी.

व्यापारियों के लिए आज नए क्लाइंट से पहली बातचीत पुराने संपर्कों को फिर से जोड़ना या किसी डील को आगे बढ़ाना इन सब में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजुकेशन सेल्स और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल है.

एक जरूरी बात राहु काल आज दोपहर 12:17 से 2:00 बजे तक है. इस समय कोई नया अनुबंध साइन करने बड़ा आर्थिक फैसला लेने या नई साझेदारी शुरू करने से बचें. साथ ही आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है इसलिए कोई शुभ काम शुरू करना हो तो सुबह 11 बजे से पहले कर लें. अगर आप नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज रणनीति बनाएं लेकिन अंतिम फैसला कुछ दिन बाद लें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसों के मामले में आप खुद को थोड़ा राहत में पाएंगे. कोई पुराना पैसा जो अटका हुआ था वो मिलने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित या कारोबारी संपर्क की तरफ से आर्थिक लाभ का रास्ता खुल सकता है.

लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें आज खर्च करने का मन ज्यादा होगा. नया गैजेट कपड़े वाहन से जुड़ा खर्च या दिखावे वाली चीजों पर पैसा लगाने की इच्छा हो सकती है. शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि जो जरूरी नहीं है उस पर आज खर्च करना बाद में पछतावा दे सकता है.

शेयर बाजार क्रिप्टो या किसी नई स्कीम में आज निवेश करने से बचें. अगर कोई निवेश करना ही है तो किसी जानकार से सलाह लेने के बाद ही करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों के मामले में आज का दिन दोधारी तलवार जैसा है. एक तरफ गुरु-शुक्र का मिथुन में संयोग रिश्तों में मिठास बातचीत और नजदीकी बढ़ाने का मौका दे रहा है. दूसरी तरफ शूल योग और मंगल की तेज ऊर्जा यह जोखिम भी पैदा करती है कि छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल जाए.

अगर आप विवाहित हैं तो आज जीवनसाथी के साथ घर भविष्य या बच्चों से जुड़े किसी अहम विषय पर बात हो सकती है. इस बातचीत को सही दिशा में रखें अपनी बात कहें लेकिन साथी को भी सुनें. अहंकार या जिद आज नुकसान करेगी.

अगर आप अविवाहित हैं तो किसी पुराने दोस्त या परिचित से बातचीत आगे बढ़ सकती है. सोशल मीडिया या किसी सामाजिक कार्यक्रम के जरिए नई मुलाकात की संभावना भी है. जल्दी कोई वादा करने से बचें पहले समझें फिर आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य (Health)

आज शरीर से ज्यादा मन को संभालने की जरूरत होगी. आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव मानसिक बेचैनी और अनावश्यक चिंता बढ़ा सकता है. अगर आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं तो आज खासतौर पर उस आदत पर काबू रखें.

शारीरिक रूप से गले में खराश कंधों या गर्दन में अकड़न और आंखों में थकान की शिकायत हो सकती है. दिनभर स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताने से बचें. हर घंटे में पांच मिनट का ब्रेक लें.

तीन काम जो आज जरूर करें पर्याप्त पानी पिएं दोपहर में हल्का भोजन करें और रात 10 बजे तक सोने की कोशिश करें. अगर कोई पुरानी बीमारी है तो आज दवाई लेना न भूलें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3 6 9

लकी कलर: लाल और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. बुध ग्रह को बल देने के लिए ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें इसे सुबह उठकर स्नान के बाद करना सबसे प्रभावी माना जाता है. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरी वस्तु कॉपी या पुस्तक का दान करें. आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है अगर उत्तर दिशा में यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय गुड़ खाकर जाएं.

वृषभ राशिफल आज का | 20 मई 2026 | Taurus Horoscope in Hindi

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए आत्मचिंतन और व्यावहारिक फैसलों का दिन है. बुधवार 20 मई 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी है और सूर्य इस समय आपकी अपनी राशि वृषभ में कृतिका नक्षत्र में विराजमान है. यह स्थिति आपको ऊर्जा आत्मविश्वास और स्पष्टता देती है लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप आज खुद पर ध्यान दें दूसरों की चिंता में अपना समय न गंवाएं.

आज सुबह आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव 6:13 बजे तक रहेगा जो मन में कुछ उलझन या अनिश्चितता पैदा कर सकता है. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा जो सोच को साफ करेगा और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. दोपहर तक आप खुद को काफी बेहतर और focused महसूस करेंगे.

वृषभ में सूर्य के साथ बुध की युति आपकी संचार क्षमता को आज विशेष रूप से तेज करती है. जो बात आप कहेंगे वो सामने वाले पर असर करेगी इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का संयोग आपके धन भाव को प्रभावित कर रहा है जिससे आर्थिक मामलों में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह याद दिला रही है कि कोई भी काम बिना मेहनत और धैर्य के पूरा नहीं होता. आज शूल योग दोपहर 2:10 बजे तक है इस दौरान किसी से बहस या टकराव से बचें चाहे आप सही ही क्यों न हों.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज आपके काम में एक नई स्पष्टता आएगी. अगर कोई प्रोजेक्ट या काम लंबे समय से अटका हुआ था तो आज उसे आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. सूर्य-बुध की युति आपकी राशि में होने से आज आप जो भी प्रस्ताव या विचार रखेंगे वो प्रभावशाली लगेगा. बॉस या सीनियर के सामने अपनी बात रखने का यह अच्छा समय है.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज पुराने क्लाइंट के साथ नई डील की संभावना है. फाइनेंस बैंकिंग रियल एस्टेट फूड बिजनेस और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

राहु काल दोपहर 12:17 से 2:00 बजे तक है इस समय कोई नया अनुबंध साझेदारी या बड़ा वित्तीय निर्णय न लें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है इसलिए कोई शुभ कार्य शुरू करना हो तो सुबह 11 बजे से पहले निपटा लें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज आर्थिक मोर्चे पर राहत मिलने के संकेत हैं. मिथुन राशि में गुरु का प्रभाव आपके धन भाव पर है जिससे आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. कोई रुका हुआ भुगतान मिल सकता है या किसी पुराने निवेश पर अच्छा रिटर्न दिखने लगे.

लेकिन सतर्कता जरूरी है आज किसी के कहने पर आंख मूंदकर पैसा न लगाएं. कोई अगर जल्दी मुनाफे का वादा कर रहा है तो उस पर तुरंत भरोसा न करें. बड़े खर्च टालें और जो पैसा आए उसका एक हिस्सा बचत में जरूर लगाएं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज का दिन नाजुक है. वृषभ राशि वाले स्वभाव से ही जिद्दी होते हैं और आज मंगल की तेज ऊर्जा इस जिद को और बढ़ा सकती है. अगर जीवनसाथी से कोई पुरानी बात चल रही है तो आज उसे सुलझाने की कोशिश करें उलझाने की नहीं.

विवाहित लोगों के लिए आज घर या परिवार से जुड़े किसी अहम फैसले पर बातचीत हो सकती है. साथी की भावनाओं को समझें और अपनी बात शांति से कहें यही आज सबसे कारगर तरीका रहेगा.

अविवाहित लोगों के लिए आज किसी करीबी दोस्त या परिचित के जरिए कोई नई मुलाकात हो सकती है. अगर मन में कोई है तो आज अपनी बात कहने का सही समय है बस तरीका सही रखें.

स्वास्थ्य (Health)

वृषभ राशि का संबंध गले थायरॉइड और पाचन तंत्र से होता है आज इन तीनों पर ध्यान देना जरूरी है. गले में हल्की खराश या आवाज में भारीपन हो सकता है. बहुत ठंडा पानी या आइसक्रीम आज न खाएं.

मानसिक रूप से आज थोड़ी थकान रह सकती है. बहुत ज्यादा काम एक साथ करने की कोशिश न करें एक-एक काम पूरा करें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे. शाम को 20-30 मिनट की हल्की सैर करें इससे दिनभर का तनाव कम होगा और नींद भी अच्छी आएगी.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2 6 8

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

बुधवार को मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और ॐ शुं शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. शुक्र वृषभ राशि का स्वामी है और आज शुक्र मिथुन में है इसलिए शुक्र को प्रसन्न करना विशेष लाभकारी रहेगा. किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र या मिठाई का दान करें. आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है उत्तर दिशा में यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय दही या मिश्री लेकर जाएं.

मिथुन राशिफल आज का | 20 मई 2026 | Gemini Horoscope in Hindi

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है. बुधवार 20 मई 2026 को चंद्रमा गुरु और शुक्र तीनों आपकी अपनी राशि मिथुन में एक साथ हैं. ज्योतिष में इस तरह का संयोग बहुत कम देखने को मिलता है और जब यह होता है तो उस राशि के लोगों के लिए दिन विशेष रूप से ऊर्जावान और अवसरों से भरा होता है. लेकिन इतनी ऊर्जा को सही दिशा देना भी जरूरी है वरना बिखराव हो सकता है.

आज सुबह चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है जो आपकी राशि का ही नक्षत्र है. इसका मतलब यह है कि आज आप जो भी सोचेंगे वो तेज और गहरा होगा. दिमाग तेज चलेगा बातें प्रभावशाली होंगी और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे. दोपहर बाद चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएगा जो मन को और स्थिर और सकारात्मक बनाएगा.

हालांकि एक बात का ध्यान रखें आज शूल योग दोपहर 2:10 बजे तक है. इतनी अच्छी ग्रह स्थिति के बावजूद अगर आप किसी से बेवजह उलझे तो दिन का सारा फायदा एक झगड़े में बर्बाद हो सकता है. मीन राशि में शनि लगातार यह याद दिला रहा है कि संयम और अनुशासन के बिना कोई भी अच्छा मौका काम नहीं आता.

आज का दिन उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा जो तैयार हैं जिन्होंने पहले से कोई काम रिश्ता या योजना बना रखी है. आज उसे आगे बढ़ाने का सही समय है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

मिथुन राशि वाले स्वभाव से ही बेहतरीन संवादकर्ता होते हैं और आज यह खूबी आपके सबसे बड़े काम आएगी. मीडिया पत्रकारिता कंटेंट क्रिएशन मार्केटिंग शिक्षा कोचिंग IT और डिजिटल बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. आज आप जो भी प्रेजेंटेशन देंगे जो भी प्रस्ताव रखेंगे उसका असर जरूर होगा.

अगर कोई बड़ा क्लाइंट लंबे समय से अटका हुआ है तो आज उससे बात करें. गुरु का आपकी राशि में होना आपकी विश्वसनीयता और प्रभाव दोनों को बढ़ाता है सामने वाला आज आप पर भरोसा करने के लिए तैयार है.

नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज उस दिशा में ठोस कदम उठाएं. रेज़्यूमे भेजना हो किसी से रेफरेंस मांगनी हो या इंटरव्यू की तैयारी करनी हो यह सब आज करें.

राहु काल दोपहर 12:17 से 2:00 बजे तक है इस दौरान कोई नया अनुबंध साइन न करें और न ही कोई बड़ा वित्तीय फैसला लें. बाकी पूरे दिन आपके लिए खुला है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज पैसों के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है. गुरु का आपकी राशि में होना धन के मामले में शुभ संकेत है. किसी पुराने निवेश पर रिटर्न दिखना शुरू हो सकता है या कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आगे चलकर आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो.

लेकिन मिथुन राशि वालों की एक कमजोरी यह होती है कि वे एक साथ कई जगह पैसा लगाने की कोशिश करते हैं. आज यही गलती न करें. एक या दो चीजों पर ध्यान लगाएं और उन्हें पूरा करें. शनि की स्थिति यह साफ कह रही है कि आज जो भी करें सोच-समझकर और धैर्य के साथ करें.

फिजूलखर्ची से बचें खासकर शाम के वक्त जब मन कुछ खरीदने का करे तो एक बार रुककर सोचें कि यह जरूरी है या सिर्फ मन का चाव है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों के लिहाज से आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत खास है. शुक्र और गुरु का आपकी राशि में एक साथ होना रिश्तों में गर्मजोशी समझदारी और प्रेम को बढ़ाता है. जो बात आप कहना चाहते थे और कह नहीं पाए थे आज वो बात करने का सही वक्त है.

विवाहित लोगों के लिए आज जीवनसाथी के साथ कोई खास पल बिताने का मौका है. कोई छोटा सा सरप्राइज साथ में बाहर खाना या बस शांति से बैठकर बात करना यह छोटी चीजें आज रिश्ते को और मजबूत बनाएंगी.

अविवाहित लोगों के लिए आज कोई नई और दिलचस्प मुलाकात हो सकती है. किसी सामाजिक कार्यक्रम ऑफिस इवेंट या दोस्तों की महफिल में कोई ऐसा मिल सकता है जो आपको प्रभावित करे. मन खुला रखें लेकिन जल्दी कोई वादा न करें.

स्वास्थ्य (Health)

इतनी ग्रह ऊर्जा एक साथ होने से आज आप शारीरिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. लेकिन यही ऊर्जा अगर ठीक से न संभाली जाए तो सिरदर्द बेचैनी या नींद न आने की समस्या भी दे सकती है.

मिथुन राशि का संबंध फेफड़ों हाथों और तंत्रिका तंत्र से होता है. आज सांस लेने के व्यायाम या प्राणायाम करें इससे मन शांत रहेगा और ऊर्जा सही दिशा में जाएगी. दिनभर पानी पीते रहें और स्क्रीन से हर घंटे ब्रेक लें.

रात को सोने से पहले फोन बंद करें और कम से कम 20 मिनट बिना किसी स्क्रीन के शांत बैठें आज यह आपके लिए सबसे जरूरी उपाय है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3 5 7

लकी कलर: पीला और हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

बुधवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और ॐ गुं गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें आज गुरु आपकी राशि में है इसलिए यह मंत्र विशेष फलदायी रहेगा. किसी गरीब बच्चे को पीले रंग की मिठाई या केला दान करें. आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है उत्तर दिशा में यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय पानी पीकर जाएं.

कर्क राशिफल आज का | 20 मई 2026 | Cancer Horoscope in Hindi

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने का दिन है. बुधवार 20 मई 2026 को आपके राशि स्वामी चंद्रमा मिथुन राशि में आर्द्रा से पुनर्वसु नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं. चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में है यह स्थिति मन में कुछ उदासी अकेलापन या भीतर की उलझन को बढ़ा सकती है. लेकिन यही वह समय होता है जब आप खुद को सबसे गहराई से समझ सकते हैं.

आज सुबह आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव 6:13 बजे तक रहेगा. इस दौरान मन में कुछ अशांति या पुरानी बातें याद आ सकती हैं. घबराएं नहीं यह गुजर जाएगा. दोपहर तक पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव में मन हल्का होने लगेगा और सोच साफ होगी.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का संयोग आपके व्यय भाव को प्रभावित कर रहा है. इसका मतलब यह है कि आज खर्च होने के आसार ज्यादा हैं लेकिन यह खर्च किसी अच्छे काम पर हो तो फल मिलेगा.

वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में है यह आय और पुराने संपर्कों से फायदे का संकेत देती है. मीन राशि में शनि आपके नौवें भाव में है जो यह बता रहा है कि मेहनत का फल देर से लेकिन जरूर मिलेगा इसलिए धैर्य न छोड़ें. आज का दिन बाहर से नहीं भीतर से शुरू करें थोड़ा ध्यान थोड़ी शांति और खुद से ईमानदार बातचीत आज आपको सबसे ज्यादा काम आएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज काम की जगह पर आप थोड़ा शांत और कम बोलने वाले नजर आ सकते हैं. यह कमजोरी नहीं है बल्कि आज यही आपकी ताकत है. जो लोग ज्यादा बोल रहे हैं उन्हें सुनें उनकी बातों को समझें और सही वक्त पर अपनी राय रखें. आज आपकी एक सटीक बात दस लोगों की लंबी बहस से ज्यादा असरदार होगी.

नर्सिंग शिक्षा मनोविज्ञान रियल एस्टेट फूड इंडस्ट्री होटल और ट्रैवल से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल है. किसी पुराने क्लाइंट से आज दोबारा संपर्क करने पर अच्छा नतीजा मिल सकता है.

अगर कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो आज उसकी फाइल दोबारा खोलें. सूर्य-बुध की युति लाभ भाव में होने से आज वो काम आगे बढ़ सकता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी.

राहु काल दोपहर 12:17 से 2:00 बजे तक है इस दौरान कोई नया अनुबंध या बड़ा फैसला न लें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है इसलिए जरूरी काम सुबह 11 बजे से पहले निपटा लें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में आज का दिन मिला-जुला है. एक तरफ लाभ भाव में सूर्य-बुध की युति पुराने बकाए या किसी पुराने संपर्क से आर्थिक फायदे का संकेत दे रही है. किसी ने अगर पैसे देने का वादा किया था तो आज याद दिलाएं नतीजा अच्छा रहेगा.

दूसरी तरफ गुरु-शुक्र का व्यय भाव पर असर बता रहा है कि आज खर्च का मन होगा. घर के लिए कुछ खरीदना हो परिवार पर खर्च करना हो यह ठीक है. लेकिन किसी के दबाव में आकर या जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें. आज कोई अगर बहुत अच्छा सौदा दिखाए तो एक बार रुककर जांच जरूर करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

कर्क राशि वाले स्वभाव से ही भावुक और गहरे होते हैं और आज चंद्रमा की स्थिति इस भावुकता को और बढ़ा सकती है. अगर मन में कोई पुरानी बात या शिकायत दबी हुई है तो आज वो सतह पर आ सकती है. इसे दबाने की कोशिश न करें लेकिन इसे सही तरीके से कहें.

विवाहित लोगों के लिए आज जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करने का अच्छा मौका है. अगर कोई गलतफहमी चल रही है तो आज उसे सुलझाएं. जो बात मन में है उसे साफ कर दें रिश्ते में जो हल्कापन आएगा वो आपको भीतर से भी हल्का महसूस कराएगा.

अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन नए रिश्ते की शुरुआत का नहीं बल्कि पुराने रिश्तों को मजबूत करने का है. किसी पुराने दोस्त से मिलें परिवार को वक्त दें आज इसी में आपका असली सुकून है.

स्वास्थ्य (Health)

कर्क राशि का संबंध छाती पेट और पाचन तंत्र से होता है आज इन पर विशेष ध्यान दें. भारी तला हुआ या बाहर का खाना आज पाचन बिगाड़ सकता है. घर का हल्का और सादा खाना आज आपके लिए सबसे बेहतर है.

मानसिक रूप से आज थोड़ी उदासी या बेवजह की चिंता घेर सकती है. इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि घर में बंद न रहें सुबह या शाम थोड़ी देर बाहर निकलें ताजी हवा लें. किसी करीबी से बात करें मन का बोझ हल्का होगा.

आज रात जल्दी सोने की कोशिश करें. चंद्रमा की बारहवें भाव की स्थिति नींद को प्रभावित कर सकती है इसलिए सोने से पहले स्क्रीन बंद करें और कुछ देर शांत संगीत सुनें या किताब पढ़ें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2 4 7

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

बुधवार को शिवजी को जल अर्पित करें और ॐ सों सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें चंद्रमा को बल देने के लिए यह मंत्र आज विशेष फलदायी रहेगा. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु दूध चावल या मिश्री का दान करें. आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है उत्तर दिशा में यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय दूध या दही लेकर जाएं और मन में ईश्वर का स्मरण करें.

सिंह राशिफल आज का | 20 मई 2026 | Leo Horoscope in Hindi

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी पहचान प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को सही जगह इस्तेमाल करने का दिन है. बुधवार 20 मई 2026 को केतु आपकी राशि सिंह में मघा नक्षत्र में स्थित है. केतु की यह स्थिति एक तरफ आपको गहरी सोच और आध्यात्मिक झुकाव देती है दूसरी तरफ कभी-कभी भ्रम या अनिश्चितता भी पैदा कर सकती है. इसलिए आज जो भी फैसला लें उसे सोच-समझकर लें जल्दबाजी आज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी.

आज सुबह आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव 6:13 बजे तक रहेगा जो मन में कुछ बेचैनी दे सकता है. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा जो सोच को स्थिर और सकारात्मक बनाएगा. दोपहर तक आप खुद को काफी बेहतर महसूस करेंगे.

वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति आपके दसवें भाव यानी कर्म भाव में है यह करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से बेहद शुभ संकेत है. आज आपके काम को पहचान मिल सकती है.

मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का संयोग आपके एकादश भाव में है जो आय लाभ और सामाजिक संपर्कों को मजबूत करता है. मीन राशि में शनि आपके अष्टम भाव में है यह संकेत दे रहा है कि आज छुपी हुई बातें या पुराने मामले सामने आ सकते हैं इसलिए सतर्क रहें. सिंह राशि वाले स्वभाव से राजसी और आत्मविश्वासी होते हैं आज यही गुण आपके सबसे बड़े काम आएंगे बस अहंकार को बीच में न आने दें.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज करियर के लिहाज से दिन बेहद महत्वपूर्ण है. सूर्य का कर्म भाव में होना यह बता रहा है कि आज आपके काम पर ऊपर तक नजर है. अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आज उसे पूरी मेहनत और ध्यान से करें यह आपकी पहचान बना सकता है.

सरकारी नौकरी प्रशासन राजनीति मनोरंजन फैशन ज्वेलरी और नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल है. कोई पुरानी मांग या प्रमोशन का मामला आज आगे बढ़ सकता है.

व्यापार करने वाले लोगों के लिए आज नए संपर्क बनाने और पुराने संपर्कों को मजबूत करने का सही समय है. गुरु का एकादश भाव में होना बता रहा है कि आज जो भी नया कनेक्शन बनेगा वो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा.

राहु काल दोपहर 12:17 से 2:00 बजे तक है इस समय कोई नया अनुबंध साइन न करें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है इसलिए कोई शुभ काम सुबह 11 बजे से पहले निपटा लें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज आर्थिक मोर्चे पर राहत और सतर्कता दोनों जरूरी हैं. गुरु और शुक्र का एकादश भाव में संयोग आय के नए रास्ते खोल सकता है. कोई पुराना निवेश आज फल देना शुरू कर सकता है या किसी पुराने संपर्क से आर्थिक मदद मिल सकती है.

लेकिन शनि का अष्टम भाव में होना यह चेतावनी दे रहा है कि आज कोई अचानक और बड़ा खर्च सामने आ सकता है. इसलिए आज जितना हो सके बचत रखें. किसी के बहकावे में आकर या जल्दी मुनाफे के लालच में कोई नया निवेश न करें आज इस मामले में ठंडा दिमाग रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज का दिन नाजुक लेकिन खूबसूरत भी है. गुरु-शुक्र का संयोग रिश्तों में गर्मजोशी और नजदीकी लाता है लेकिन केतु की स्थिति कभी-कभी गलतफहमी या भावनात्मक दूरी भी पैदा कर सकती है.

विवाहित लोगों के लिए आज जीवनसाथी के साथ किसी पुराने अनसुलझे मुद्दे पर बात करने का अच्छा मौका है. सिंह राशि वाले अक्सर अपनी बात मनवाना चाहते हैं आज एक बार साथी की बात भी पूरे मन से सुनें. यह छोटी सी कोशिश रिश्ते में बड़ा बदलाव ला सकती है.

अविवाहित लोगों के लिए आज किसी सामाजिक कार्यक्रम या दोस्तों की महफिल में कोई खास मुलाकात हो सकती है. मन में कोई है तो आज अपनी भावनाएं जाहिर करने का सही वक्त है बस तरीका शालीन रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सिंह राशि का संबंध हृदय पीठ और रीढ़ की हड्डी से होता है आज इन पर विशेष ध्यान दें. अगर लंबे समय से पीठ में दर्द है या दिल की कोई तकलीफ है तो आज लापरवाही न करें. भारी काम या ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचें.

मानसिक रूप से आज थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है क्योंकि केतु की स्थिति मन में अनावश्यक विचारों को बढ़ावा दे सकती है. इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान करें. अगर ध्यान नहीं करते तो बस शांत बैठकर गहरी सांस लें.

शाम को हल्की सैर करें और रात को समय पर सोएं. आज पानी खूब पिएं और हल्का भोजन करें पाचन आज थोड़ा धीमा रह सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1 5 9

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

बुधवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और आज कर्म भाव में हैं इसलिए यह मंत्र आज विशेष फलदायी रहेगा. किसी जरूरतमंद को गेहूं गुड़ या तांबे की कोई वस्तु दान करें. आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है उत्तर दिशा में यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय कुछ मीठा खाकर जाएं.

कन्या राशिफल आज का | 20 मई 2026 | Virgo Horoscope in Hindi

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए विश्लेषण सेवा और व्यावहारिकता का दिन है. बुधवार 20 मई 2026 को आपके राशि स्वामी बुध वृषभ राशि में सूर्य के साथ युति में हैं. यह स्थिति आपकी बौद्धिक क्षमता तर्कशक्ति और संवाद कौशल को आज विशेष रूप से तेज करती है. जो लोग

कन्या राशि के हैं वे वैसे भी बारीकियों पर ध्यान देने वाले होते हैं आज यह खूबी आपके सबसे बड़े काम आएगी.

आज सुबह आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव 6:13 बजे तक रहेगा. इस दौरान मन में कुछ उलझन या अनिश्चितता हो सकती है. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा जो स्थिरता और स्पष्टता लाएगा. सुबह की शुरुआत अगर थोड़ी अस्त-व्यस्त लगे तो घबराएं नहीं दोपहर तक सब कुछ अपनी जगह आ जाएगा.

वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति आपके नौवें भाव यानी भाग्य और धर्म भाव में है. इसका मतलब है कि आज आपके प्रयासों को भाग्य का साथ मिलेगा. जो काम आप लंबे समय से कर रहे हैं उसमें आज एक नई दिशा दिखाई दे सकती है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का संयोग आपके दसवें भाव यानी कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से यह बेहद शुभ स्थिति है.

मीन राशि में शनि आपके सातवें भाव में है जो साझेदारी और रिश्तों में धैर्य और जिम्मेदारी की मांग कर रहा है. आज का दिन उनके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं और जल्दी नतीजों की उम्मीद नहीं करते.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज करियर के मोर्चे पर कन्या राशि वालों के लिए कई अच्छे संकेत हैं. बुध आपका राशि स्वामी है और आज वो सूर्य के साथ मिलकर आपके भाग्य भाव को रोशन कर रहा है. इसका सीधा मतलब है कि आज आपकी मेहनत को सही पहचान मिल सकती है. कोई पुरानी कोशिश जो अटकी हुई लग रही थी आज अचानक आगे बढ़ सकती है.

लेखन संपादन अनुसंधान चिकित्सा लेखाकारी डेटा विश्लेषण शिक्षा और कानून से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल है. अगर कोई रिपोर्ट प्रोजेक्ट या प्रस्ताव तैयार करना है तो आज उसे पूरा करें आपकी बारीकी और सटीकता आज सबको प्रभावित करेगी.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज किसी नई साझेदारी या अनुबंध पर बातचीत शुरू करने का अच्छा समय है. लेकिन राहु काल दोपहर 12:17 से 2:00 बजे तक है इस दौरान कोई अंतिम फैसला न लें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है इसलिए जरूरी काम सुबह 11 बजे से पहले निपटा लें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक है. भाग्य भाव में सूर्य-बुध की युति यह बता रही है कि आज पैसों के मामले में कोई अच्छी खबर मिल सकती है. किसी पुराने निवेश पर अच्छा रिटर्न दिखना शुरू हो सकता है या कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आगे चलकर आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो.

कन्या राशि वाले स्वभाव से ही खर्च में सावधान रहते हैं आज यही आदत आपके काम आएगी. फिजूलखर्ची से बचें और जो भी आमदनी हो उसका एक हिस्सा बचत में जरूर लगाएं. शनि का सातवें भाव में होना यह भी बता रहा है कि किसी साझेदार या करीबी के साथ पैसों का लेन-देन आज सोच-समझकर करें बाद में कोई विवाद न हो इसके लिए सब कुछ लिखित में रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज शनि का सातवें भाव में होना सबसे ज्यादा असरदार है. यह स्थिति रिश्तों में जिम्मेदारी और गंभीरता की मांग करती है. अगर कोई रिश्ता सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने के लिए है तो आज उस पर दोबारा सोचें शनि हमेशा वही टिकाता है जो असली और मजबूत हो.

विवाहित लोगों के लिए आज जीवनसाथी के साथ भविष्य की कोई बड़ी योजना घर बच्चों की पढ़ाई या पारिवारिक जिम्मेदारी पर बात करने का सही समय है. शांति से बात करें और साथी की राय को भी उतना ही महत्व दें जितना अपनी राय को.

अविवाहित लोगों के लिए आज कोई नया रिश्ता शुरू होने की संभावना कम है लेकिन किसी पुराने परिचित के साथ बातचीत एक नया मोड़ ले सकती है. जल्दी कोई फैसला न करें पहले अच्छे से समझें फिर आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य (Health)

कन्या राशि का संबंध पाचन तंत्र आंतों और तंत्रिका तंत्र से होता है आज इन पर विशेष ध्यान दें. बाहर का खाना तला हुआ या मसालेदार भोजन आज पाचन बिगाड़ सकता है. घर का हल्का और सादा खाना आज सबसे बेहतर रहेगा.

कन्या राशि वाले अक्सर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और यही आदत मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण बनती है. आज काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें. हर घंटे पांच मिनट के लिए आंखें बंद करें गहरी सांस लें और दिमाग को खाली करें.

शाम को 20-30 मिनट की सैर मानसिक थकान को दूर करने में बहुत मदद करेगी. आज खूब पानी पिएं और रात को समय पर सोएं नींद पूरी होगी तो कल का दिन और बेहतर रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3 6 8

लकी कलर: हरा और मिट्टी जैसा भूरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें बुध आपके राशि स्वामी हैं और आज वो सूर्य के साथ भाग्य भाव में हैं इसलिए यह मंत्र आज विशेष रूप से फलदायी रहेगा. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरी वस्तु कॉपी या किताब दान करें. आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है उत्तर दिशा में यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय पानी पीकर और मन में अपने इष्टदेव का स्मरण करके जाएं.

तुला राशिफल आज का | 20 मई 2026 | Libra Horoscope in Hindi

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए संतुलन निर्णय और रिश्तों की परीक्षा का दिन है. बुधवार 20 मई 2026 को आपके राशि स्वामी शुक्र मिथुन राशि में गुरु के साथ नवम भाव में विराजमान हैं. यह एक बेहद शुभ स्थिति है शुक्र और गुरु का एक साथ होना ज्योतिष में गजकेसरी जैसे शुभ योगों के समकक्ष माना जाता है. इसका सीधा असर आपके भाग्य विदेश संबंध उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक झुकाव पर पड़ेगा.

आज सुबह आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव 6:13 बजे तक रहेगा जो मन में कुछ हलचल या बेचैनी दे सकता है. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा जो मन को शांत और विचारों को स्पष्ट करेगा. दोपहर तक आप खुद को काफी स्थिर और आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे.

वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति आपके अष्टम भाव में है यह स्थिति छुपी हुई बातें सामने लाने पुराने मामले सुलझाने और अचानक होने वाले बदलावों का संकेत देती है. आज कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी घबराएं नहीं यह बदलाव आगे चलकर आपके फायदे में होगा. मीन राशि में शनि आपके छठे भाव में है जो स्वास्थ्य दैनिक काम और प्रतिस्पर्धा पर नजर रखने की जरूरत बता रहा है.

तुला राशि वाले स्वभाव से ही निर्णय लेने में थोड़ा वक्त लेते हैं आज यह आदत फायदेमंद रहेगी. जल्दबाजी में कोई फैसला न करें सब पहलुओं को तोलें और फिर आगे बढ़ें.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज करियर के लिहाज से दिन उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. अष्टम भाव में सूर्य-बुध की युति यह बता रही है कि आज कार्यस्थल पर कोई अप्रत्याशित खबर या बदलाव आ सकता है. यह बदलाव पहले थोड़ा असहज लग सकता है लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक नजरिए से देखें तो इसमें एक नया अवसर छुपा है.

कला फैशन डिजाइन कूटनीति कानून मानव संसाधन और परामर्श से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल है. शुक्र-गुरु का नवम भाव में संयोग विदेशी कंपनियों या विदेश से जुड़े कामों में खास फायदा दिला सकता है. अगर किसी विदेशी क्लाइंट या कंपनी से बात चल रही है तो आज उसे आगे बढ़ाएं.

नौकरी करने वाले लोग आज अपने काम पर पूरा ध्यान दें और ऑफिस की राजनीति से दूर रहें. किसी की बात में आकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जो बाद में पछतावा दे. राहु काल दोपहर 12:17 से 2:00 बजे तक है इस दौरान कोई नया अनुबंध या बड़ा फैसला न लें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता सबसे जरूरी है. अष्टम भाव में सूर्य-बुध की युति अचानक खर्च या किसी अप्रत्याशित आर्थिक दबाव का संकेत दे सकती है. आज अपनी बचत को हाथ न लगाएं और कोई बड़ा खर्च टालें.

दूसरी तरफ शुक्र-गुरु का नवम भाव में होना यह भी बता रहा है कि किसी पुराने निवेश या विदेश से जुड़े आर्थिक मामले में आज अच्छी खबर मिल सकती है. अगर कोई पुराना पैसा फंसा हुआ है तो आज उसके लिए कोशिश करें नतीजा सकारात्मक रह सकता है. किसी के दबाव में आकर या लालच में पड़कर आज कोई नया निवेश न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों के मामले में आज का दिन तुला राशि वालों के लिए खास है. शुक्र और गुरु का नवम भाव में एक साथ होना रिश्तों में गहराई समझदारी और परिपक्वता लाता है. जो रिश्ते सच्चे हैं वो आज और मजबूत होंगे और जो सिर्फ दिखावे के हैं वो आज अपनी असलियत दिखा सकते हैं.

विवाहित लोगों के लिए आज जीवनसाथी के साथ किसी लंबी यात्रा धार्मिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव की योजना बनाने का अच्छा समय है. साथी के साथ कुछ खास पल बिताएं एक साथ बाहर खाना या शाम की सैर भी रिश्ते में ताजगी ला सकती है. छोटी बातों पर ध्यान न दें और बड़ी तस्वीर देखें.

अविवाहित लोगों के लिए आज किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में कोई खास मुलाकात हो सकती है. अगर मन में कोई है और आप अपनी भावनाएं जाहिर करना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए अच्छा है शुक्र-गुरु का संयोग आपकी बात में एक स्वाभाविक मिठास और गंभीरता लाएगा.

स्वास्थ्य (Health)

तुला राशि का संबंध गुर्दों कमर और त्वचा से होता है आज इन पर विशेष ध्यान दें. पानी खूब पिएं क्योंकि गुर्दों को स्वस्थ रखने के लिए यह सबसे जरूरी है. कमर में दर्द या अकड़न हो तो ज्यादा देर एक ही जगह बैठकर काम न करें हर घंटे उठकर थोड़ा चलें.

शनि का छठे भाव में होना यह बता रहा है कि पुरानी बीमारी या अनदेखी की गई कोई तकलीफ आज परेशान कर सकती है. अगर कोई दवाई चल रही है तो आज लेना न भूलें. मानसिक रूप से आज थोड़ा तनाव हो सकता है इससे निपटने के लिए शाम को हल्की सैर करें और किसी करीबी से बात करें. रात को समय पर सोएं और सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2 6 9

लकी कलर: सफेद और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

बुधवार को मां लक्ष्मी को सफेद या गुलाबी फूल अर्पित करें और ॐ शुं शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें शुक्र आपके राशि स्वामी हैं और आज वो गुरु के साथ नवम भाव में हैं इसलिए यह मंत्र आज विशेष रूप से फलदायी रहेगा. किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है उत्तर दिशा में यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय दही खाकर जाएं और मन को शांत रखें.

वृश्चिक राशिफल आज का | 20 मई 2026 | Scorpio Horoscope in Hindi

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए गहराई परिवर्तन और आत्मशक्ति को पहचानने का दिन है. बुधवार 20 मई 2026 को मीन राशि में शनि आपके पंचम भाव में है और मिथुन राशि में गुरु-शुक्र का संयोग आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है. वृश्चिक राशि वाले स्वभाव से ही गहरे रहस्यमय और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होते हैं आज यही गुण आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

आज सुबह आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव 6:13 बजे तक रहेगा जो मन में कुछ उथल-पुथल या पुरानी बातें याद दिला सकता है. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा जो सोच को स्थिर और सकारात्मक दिशा देगा. दोपहर तक मन काफी हल्का और focused महसूस होगा.

वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी और रिश्तों के भाव में है इसका मतलब है कि आज आपके जीवन में दूसरे लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी. कोई पुराना साथी व्यापारिक भागीदार या जीवनसाथी आज आपकी जिंदगी में कुछ नया लेकर आ सकता है.

मंगल आपकी राशि वृश्चिक का स्वामी है और आज वो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में है यह स्थिति आपको असाधारण ऊर्जा और साहस देती है लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं.

मीन राशि में शनि पंचम भाव में होने से रचनात्मकता और संतान से जुड़े मामलों में धैर्य रखने की जरूरत होगी. आज का दिन उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा जो अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए व्यावहारिक फैसले ले सकते हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज करियर के मोर्चे पर साझेदारी और टीमवर्क सबसे अहम रहेगा. सप्तम भाव में सूर्य-बुध की युति यह बता रही है कि आज किसी और के सहयोग से आपका काम आगे बढ़ेगा. अकेले सब कुछ करने की कोशिश न करें आज दूसरों पर भरोसा करना और उनकी मदद लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

अनुसंधान मनोविज्ञान चिकित्सा जासूसी सुरक्षा बीमा खनन और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल है. अगर कोई पुराना केस फाइल या प्रोजेक्ट अटका हुआ है तो आज उसे दोबारा खोलें किसी साथी की मदद से वो आगे बढ़ सकता है.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज किसी नई साझेदारी पर बातचीत शुरू करने का अच्छा समय है. लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें वृश्चिक राशि वालों की परखने की क्षमता वैसे भी तेज होती है आज उसी का इस्तेमाल करें. राहु काल दोपहर 12:17 से 2:00 बजे तक है इस दौरान कोई अनुबंध साइन न करें और न ही कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में आज का दिन मिला-जुला है. एक तरफ सप्तम भाव में सूर्य-बुध की युति किसी साझेदार या जीवनसाथी के जरिए आर्थिक लाभ का संकेत दे रही है. किसी पुराने संपर्क से पैसे मिलने या कोई रुका हुआ भुगतान होने की संभावना है.

दूसरी तरफ अष्टम भाव में गुरु-शुक्र का होना यह बता रहा है कि आज कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है. इसलिए आज बड़ी रकम हाथ में न रखें और अनावश्यक खर्च से बचें. शेयर बाजार या किसी नई स्कीम में आज निवेश करने से बचें पहले किसी जानकार से सलाह लें फिर आगे बढ़ें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

वृश्चिक राशि वाले प्रेम में बहुत गहरे और समर्पित होते हैं आज यह गहराई रिश्ते को एक नई ऊंचाई दे सकती है. सप्तम भाव में सूर्य-बुध की युति जीवनसाथी या प्रेम संबंध में एक नई समझ और नजदीकी लाती है. आज साथी के साथ किसी गहरे और अहम विषय पर बात करने का सही समय है.

विवाहित लोगों के लिए आज जीवनसाथी की कोई बात या फैसला आपको हैरान कर सकता है लेकिन इस पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. पहले पूरी बात सुनें समझें और फिर अपनी राय रखें. वृश्चिक राशि वाले कभी-कभी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं आज संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है.

अविवाहित लोगों के लिए आज किसी पुराने परिचित से बातचीत एक नया मोड़ ले सकती है. अगर मन में कोई है और लंबे समय से कुछ कहना चाहते थे तो आज वो बात करें लेकिन तरीका शांत और सोच-समझकर रखें.

स्वास्थ्य (Health)

वृश्चिक राशि का संबंध प्रजनन तंत्र मूत्राशय और गुप्त अंगों से होता है आज इन पर ध्यान दें. पानी खूब पिएं और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. अगर कोई पुरानी तकलीफ है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आज डॉक्टर से मिलने का समय निकालें शनि की स्थिति बता रही है कि अनदेखी लंबे समय में नुकसान करेगी.

मानसिक रूप से वृश्चिक राशि वाले कभी-कभी बहुत ज्यादा सोचते हैं और खुद को ही उलझा लेते हैं. आज इस आदत पर काबू रखें. जो हो चुका उसे छोड़ें और जो सामने है उस पर ध्यान लगाएं.

सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान करें और शाम को हल्की सैर करें यह दोनों आज आपके मन और शरीर दोनों के लिए जरूरी हैं. रात को समय पर सोएं और सोने से पहले कोई हल्की किताब पढ़ें गहरी नींद आज आपके लिए सबसे बड़ी दवाई है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1 4 8

लकी कलर: लाल और गहरा नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

बुधवार को भगवान हनुमान को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें मंगल आपके राशि स्वामी हैं और आज वो मेष में मजबूत स्थिति में हैं इसलिए यह मंत्र आज विशेष फलदायी रहेगा. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर दाल या गुड़ का दान करें. आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है उत्तर दिशा में यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय कुछ मीठा खाकर और हनुमान जी का स्मरण करके जाएं.

धनु राशिफल आज का | 20 मई 2026 | Sagittarius Horoscope in Hindi

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए विस्तार ज्ञान और नए अवसरों की तलाश का दिन है. बुधवार 20 मई 2026 को आपके राशि स्वामी गुरु मिथुन राशि में शुक्र के साथ सप्तम भाव में विराजमान हैं. गुरु का सप्तम भाव में होना साझेदारी रिश्तों और सामाजिक संपर्कों के लिहाज से बेहद शुभ संकेत है. लेकिन गुरु अभी अपनी राशि से सातवें यानी विपरीत भाव में है इसका मतलब यह है कि आज जो भी अवसर आएगा वो आपके पास खुद चलकर नहीं आएगा उसके लिए आपको थोड़ी पहल करनी होगी.

आज सुबह आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव 6:13 बजे तक रहेगा जो मन में कुछ बेचैनी या अधूरे विचारों को जन्म दे सकता है. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा और यह नक्षत्र धनु राशि के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी स्वयं गुरु है. दोपहर से आपका मन खुलेगा सोच विस्तृत होगी और जो काम सुबह अटका हुआ लग रहा था वो अचानक आगे बढ़ने लगेगा.

वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति आपके षष्ठ भाव यानी शत्रु कर्ज और स्वास्थ्य के भाव में है. यह स्थिति बता रही है कि आज प्रतिस्पर्धा तेज रहेगी और कोई पुराना विवाद या अनसुलझा मामला सामने आ सकता है. लेकिन बुध की तेज बुद्धि इस भाव में होने से आप किसी भी उलझी हुई स्थिति को बड़ी चालाकी से सुलझा सकते हैं.

मीन राशि में शनि आपके चतुर्थ भाव में है जो घर परिवार और मानसिक शांति पर ध्यान देने की जरूरत बता रहा है. धनु राशि वाले स्वभाव से ही आशावादी साहसी और सत्य के प्रेमी होते हैं आज यही गुण आपको भीड़ से अलग करेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज करियर के मोर्चे पर दिन चुनौतियों के साथ अवसर भी लेकर आया है. षष्ठ भाव में सूर्य-बुध की युति यह बता रही है कि आज कार्यस्थल पर कोई प्रतिस्पर्धी या विरोधी आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकता है. लेकिन घबराएं नहीं इसी भाव में बुध की उपस्थिति आपको इतनी तेज बुद्धि और तर्कशक्ति देती है कि आप हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं.

शिक्षा कानून प्रकाशन पर्यटन दर्शनशास्त्र धर्म खेल और विदेश व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल है. गुरु-शुक्र का सप्तम भाव में संयोग विदेशी संपर्कों या किसी बड़े संस्थान के साथ काम करने का मौका दे सकता है.

अगर आप किसी प्रतियोगिता इंटरव्यू या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज पूरी मेहनत से जुट जाएं पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता को आज विशेष रूप से तेज करेगा. राहु काल दोपहर 12:17 से 2:00 बजे तक है इस दौरान कोई नया अनुबंध साइन न करें और न ही कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता और समझदारी दोनों जरूरी हैं. षष्ठ भाव में सूर्य-बुध की युति कर्ज चुकाने या किसी पुराने आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए अनुकूल है. अगर कोई कानूनी या आर्थिक मामला लंबे समय से अटका है तो आज उसके लिए पहल करें नतीजा आपके पक्ष में रह सकता है.

आज आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं लेकिन उन पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. धनु राशि वाले कभी-कभी बहुत उत्साह में जल्दी फैसला कर लेते हैं आज यही गलती न करें. कोई भी नया निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें और किसी भरोसेमंद जानकार से सलाह जरूर लें. अनावश्यक खर्च टालें और जो पैसा आए उसका एक हिस्सा बचत में लगाएं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों के मामले में आज का दिन धनु राशि वालों के लिए बेहद खास है. गुरु और शुक्र का सप्तम भाव में एक साथ होना रिश्तों में एक नई गहराई परिपक्वता और समझदारी लाता है. जो रिश्ते सच्चे हैं वो आज और मजबूत होंगे और जो अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का मौका मिलेगा.

विवाहित लोगों के लिए आज जीवनसाथी के साथ किसी लंबी यात्रा नए घर या भविष्य की किसी बड़ी योजना पर बात करने का सही समय है. साथी की बात को ध्यान से सुनें और अपनी राय खुलकर रखें आज की यह बातचीत रिश्ते को एक नई दिशा दे सकती है. धनु राशि वाले कभी-कभी अपनी स्वतंत्रता को रिश्तों से ऊपर रख देते हैं आज एक बार साथी की जरूरतों को पहले रखें.

अविवाहित लोगों के लिए आज किसी धार्मिक स्थान शैक्षणिक संस्थान या सामाजिक कार्यक्रम में कोई खास मुलाकात हो सकती है. अगर मन में कोई है तो आज अपनी भावनाएं जाहिर करने में देर न करें गुरु-शुक्र का संयोग आपकी बात में स्वाभाविक आकर्षण और गंभीरता लाएगा.

स्वास्थ्य (Health)

धनु राशि का संबंध कूल्हों जांघों और यकृत से होता है आज इन पर विशेष ध्यान दें. अगर लंबे समय से कमर या जांघों में दर्द है तो आज लापरवाही न करें. ज्यादा देर एक ही जगह बैठकर काम करने से बचें हर घंटे उठकर थोड़ा चलें और हल्की स्ट्रेचिंग करें.

षष्ठ भाव में सूर्य-बुध की स्थिति पाचन तंत्र पर भी असर डाल सकती है. आज बाहर का तला हुआ या मसालेदार खाना खाने से बचें. घर का हल्का और पौष्टिक भोजन करें और खूब पानी पिएं. धनु राशि वाले स्वभाव से ही बहुत सक्रिय होते हैं आज थोड़ा आराम करें और शरीर को जरूरी विश्राम दें.

मानसिक रूप से आज मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं. इन्हें संभालने के लिए सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान करें और एक काम पूरा करने के बाद दूसरा शुरू करें बिखराव से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3 9 12

लकी कलर: पीला और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

बुधवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और केला अर्पित करें और ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें गुरु आपके राशि स्वामी हैं और आज वो सप्तम भाव में शुक्र के साथ हैं इसलिए यह मंत्र आज विशेष रूप से फलदायी रहेगा. किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को पीली वस्तु हल्दी केला या पीले वस्त्र का दान करें. आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है उत्तर दिशा में यात्रा जरूरी हो तो घर से निकलते समय पीली मिठाई या केला खाकर और मन में गुरु का स्मरण करके जाएं.

मकर राशिफल | 20 मई 2026 | Capricorn Horoscope in Hindi

आज आपको काम जिम्मेदारियों और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पड़ेगी. दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्त और मानसिक रूप से दबाव वाली लग सकती है लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा चीजें आपके नियंत्रण में आती दिखाई देंगी. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि सुबह 11:10 AM तक रहेगी इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. सुबह आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जो अचानक बदलाव मानसिक बेचैनी और ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव राहत और सकारात्मक सोच लेकर आएगा.

आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा जिससे आपका षष्ठ भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर नौकरी competition workload health और daily routine पर दिखाई देगा. आप महसूस कर सकते हैं कि आज छोटी-छोटी जिम्मेदारियां भी ज्यादा भारी लग रही हैं. ऐसे में हर काम को priority के हिसाब से करना आपके लिए जरूरी रहेगा.

वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति आपकी practical thinking और financial planning को मजबूत करेगी. वहीं आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में होकर यह संकेत दे रहे हैं कि इस समय communication और patience ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं. गुस्से या frustration में दिया गया जवाब बाद में regret करा सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस में आज workload अचानक बढ़ सकता है. कई pending काम deadlines या management pressure आपको mentally tired महसूस करा सकते हैं. यदि आप corporate banking administration technology legal field या business से जुड़े हैं तो आज discipline और time management सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा.

यदि आप नई नौकरी promotion या role change को लेकर सोच रहे हैं तो आज जल्दबाजी में कोई commitment न करें. पहले हर बात को practically analyze करें. Team के भीतर politics या misunderstanding से दूर रहना बेहतर रहेगा.

आज राहुकाल दोपहर 12:17 PM से 02:00 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है इसलिए paperwork और contracts में extra caution रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज income stable रहेगी लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं. खासकर घर health gadgets EMI या family responsibility से जुड़े खर्च budget पर दबाव बना सकते हैं.

यदि आप stock market trading या risky investment में हैं तो emotional decision लेने से बचें. Long-term planning आज short-term profit से ज्यादा फायदेमंद रहेगी. किसी पुराने payment या रुके हुए पैसे को लेकर राहत मिल सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में आपकी seriousness और जिम्मेदारी दिखेगी लेकिन emotional expression थोड़ा कम रह सकता है. Partner को यह महसूस हो सकता है कि आप काम में ज्यादा व्यस्त हैं और उन्हें समय कम दे रहे हैं.

यदि आप married हैं तो family responsibility को लेकर discussion हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए किसी professional connection या पुराने परिचित से बातचीत आगे बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

आज fatigue body stiffness घुटनों में दर्द नींद की कमी या stress related परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार काम और overthinking आपकी energy कम कर सकते हैं.

Screen time कम करें और भोजन समय पर लें. देर रात तक जागना अगले कुछ दिनों में आपकी productivity प्रभावित कर सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4 8

लकी कलर: नीला और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या भोजन का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और काम में स्थिरता बनी रहेगी.

कुंभ राशिफल | 20 मई 2026 | Aquarius Horoscope in Hindi

आज का दिन आपके लिए ideas communication और future planning को लेकर काफी महत्वपूर्ण रह सकता है. सुबह से ही दिमाग कई चीजों को एक साथ analyze करने की कोशिश करेगा. कुछ लोग अचानक career direction relationship या financial stability को लेकर ज्यादा गंभीर सोच में जा सकते हैं.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि सुबह 11:10 AM तक रहेगी इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. दिन की शुरुआत आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव में होगी जो मानसिक बेचैनी confusion और अचानक mood swing बढ़ा सकता है. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको राहत clarity और नई उम्मीद देने का काम करेगा.

आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा जिससे आपका पंचम भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर creativity love life education social image और future planning पर दिखाई देगा. आप महसूस कर सकते हैं कि लोग आपकी बातों ideas और personality की तरफ ज्यादा attract हो रहे हैं. हालांकि हर जगह तुरंत reaction देना या over-excitement दिखाना नुकसान भी करा सकता है.

वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति family matters property और emotional stability को लेकर practical सोच रखने का संकेत दे रही है. वहीं आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में होकर यह बता रहे हैं कि इस समय पैसा self-worth और long-term security को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर आपकी creativity और communication skill आपको दूसरों से अलग दिखा सकती है. यदि आप media digital platform technology designing education marketing या business से जुड़े हैं तो आज नए ideas और networking से फायदा मिल सकता है.

हालांकि management pressure या अचानक बदलती planning आपका mood खराब कर सकती है. किसी colleague या senior के साथ unnecessary argument से बचें. यदि आप नई job startup collaboration या investment के बारे में सोच रहे हैं तो पहले practical side को अच्छे से समझ लें.

आज राहुकाल दोपहर 12:17 PM से 02:00 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा इसलिए documents और agreements को बिना पढ़े approve न करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज income opportunities बनी रहेंगी लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. खासकर gadgets online shopping entertainment travel या lifestyle related खर्च budget बिगाड़ सकते हैं.

यदि आप trading crypto या risky investment में हैं तो excitement में फैसला लेने से बचें. किसी पुराने संपर्क या pending payment से राहत मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज love life में excitement और confusion दोनों साथ चल सकते हैं. यदि आप relationship में हैं तो partner को time और emotional attention देना जरूरी रहेगा. सिर्फ practical advice देने की बजाय उनकी feelings को समझने की कोशिश करें.

Married लोगों को family responsibility और personal space के बीच balance बनाना होगा. अविवाहित लोगों के लिए social media friend circle या professional networking के जरिए नया connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

आज mental fatigue sleep disturbance headache या आंखों में strain की समस्या परेशान कर सकती है. लगातार screen time और overthinking energy कम कर सकते हैं.

यदि पिछले कुछ दिनों से routine खराब चल रहा है तो आज body उसका असर दिखा सकती है. पर्याप्त पानी पीएं और देर रात तक जागने से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5 8

लकी कलर: आसमानी और नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरी मूंग किताब या पेन दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

मीन राशिफल |20 मई 2026 | Pisces Horoscope in Hindi

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक संतुलन परिवार और भविष्य से जुड़े फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण रह सकता है. सुबह से ही मन कई बातों को लेकर उलझा हुआ महसूस कर सकता है. कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अगले ही पल किसी छोटी बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि सुबह 11:10 AM तक रहेगी इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी. दिन की शुरुआत आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव में होगी जो मानसिक बेचैनी भावनात्मक उतार-चढ़ाव और ज्यादा सोचने की आदत बढ़ा सकता है. इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव दिन में राहत clarity और सकारात्मक सोच लेकर आएगा.

आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा जिससे आपका चतुर्थ भाव सक्रिय रहेगा. इसका असर घर-परिवार emotional security property comfort zone और mental peace पर दिखाई देगा. आप महसूस कर सकते हैं कि परिवार या निजी जीवन से जुड़ी जिम्मेदारियां अचानक बढ़ रही हैं. ऐसे में हर बात को दिल पर लेने की बजाय practical approach रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.

आपकी राशि में स्थित शनि इस समय आपको emotionally mature बनने की सीख दे रहे हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति communication और financial planning को लेकर practical सोच रखने का संकेत दे रही है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति family discussions networking और social interaction बढ़ा सकती है लेकिन overthinking भी साथ लेकर आ सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

आज workplace पर focus बनाए रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है. यदि आप media education healthcare corporate sector administration या business से जुड़े हैं तो family pressure और work pressure दोनों साथ चल सकते हैं.

किसी senior या colleague के साथ बातचीत करते समय emotional reaction देने से बचें. यदि आप नई नौकरी property investment relocation या business expansion को लेकर सोच रहे हैं तो आज planning करें लेकिन जल्दबाजी में final decision न लें.

आज राहुकाल दोपहर 12:17 PM से 02:00 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा financial decision लेने से बचें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा इसलिए paperwork और agreements को ध्यान से पढ़ें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आज income stable रह सकती है लेकिन घर family needs travel gadgets या lifestyle से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. यदि आपने budget planning नहीं की तो महीने के अंत में financial pressure महसूस हो सकता है.

किसी पुराने payment family support या pending काम से आर्थिक राहत मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं. Risky investment या emotional spending से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज आपको रिश्तों में emotional clarity की जरूरत पड़ेगी. यदि आप relationship में हैं तो partner आपसे emotional support और time दोनों चाहता है. छोटी बातों को दिल पर लेने से unnecessary tension बढ़ सकती है.

Married लोगों को family responsibility और personal emotions के बीच balance बनाना होगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी पुराने परिचित या family connection के जरिए नया रिश्ता बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

आज mental exhaustion sleep disturbance acidity chest heaviness या body fatigue परेशान कर सकती है. लगातार overthinking आपकी energy drain कर सकती है.

Screen time कम करें पानी पर्याप्त मात्रा में पीएं और देर रात तक जागने से बचें. Meditation या थोड़ी देर अकेले शांत बैठना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3 7

लकी कलर: पीला और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या भोजन का दान करना शुभ रहेगा.

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