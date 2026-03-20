Aaj Ka Rashifal: 20 मार्च 2026 का राशिफल, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन. पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रेवती नक्षत्र और मीन राशि में चंद्रमा का गोचर है, यानी दिन की असली दिशा आपके फैसलों और भावनाओं से तय होगी.

सीधी बात ये है कि आज का दिन एक जैसा नहीं रहने वाला. कुछ लोगों के लिए अटके काम अचानक आगे बढ़ सकते हैं, वहीं कुछ के लिए अनियोजित खर्च और गलत टाइमिंग परेशानी बढ़ा सकती है

आज जल्दबाजी और ओवरथिंकिंग दोनों ही नुकसान दे सकते हैं. करियर में मौके दिखेंगे, लेकिन हर अवसर सही नहीं होगा. पैसों के मामले में संतुलन जरूरी है, क्योंकि छोटी लापरवाही भी बजट बिगाड़ सकती है. रिश्तों में भी शब्दों का चयन अहम रहेगा, छोटी बात बड़ा असर डाल सकती है. आज का फोकस साफ होना चाहिए कि क्या करना है, क्या टालना है और कब फैसला लेना है.

यह राशिफल आपको यही समझाने के लिए है कि दिन को कैसे संभालना है. नीचे मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए स्पष्ट संकेत दिए गए हैं, ताकि आप अंदाज़े से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ें. जानते हैं आज का राशिफल:

मेष (Aries) - 20 मार्च 2026

मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए धैर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा को संचित करने का है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो माता के 'ब्रह्मचारिणी' स्वरूप को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (मीन राशि) में ही संचरण कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगा). यह समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने के लिए श्रेष्ठ है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है. बारहवें भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र का प्रभाव संकेत दे रहा है कि आज आपको अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए. यदि आप विदेशी कंपनियों, आयात-निर्यात या अस्पताल से जुड़े कार्यों में हैं, तो आज का दिन विशेष लाभ दिलाने वाला होगा. आर्थिक दृष्टि से आज बेफिजूल के खर्चों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सबसे शुभ है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान धन का निवेश करने से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन सौम्य रहेगा. परिवार के साथ माता ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास होगा. जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चल रहा तनाव आज बातचीत से समाप्त हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको आंखों में जलन या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. मीन राशि के चंद्रमा के कारण पानी का सेवन भरपूर करें और नींद पूरी लें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो, तो घर से दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Low-key' और 'Soulful' रहने की है. नए साल के दूसरे दिन खुद को 'Burnout' से बचाने के लिए 'Digital Detox' का सहारा लें. आज का दिन बड़े फैसले लेने के बजाय अपनी आदतों को सुधारने और अपनी 'Vibe' को 'Protect' करने का है. किसी भी तरह की ऑनलाइन बहस से दूर रहें और अपनी 'Mental Well-being' को प्राथमिकता दें.

लकी कलर: सफेद और गुलाबी

लकी नंबर: 9 और 1

Special Tip:

आज अपने खर्चों का हिसाब डायरी में नोट करना शुरू करें. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए 'Budgeting' ही आज का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. माता को शक्कर और सफेद फलों का भोग लगाएं. चूंकि आज रेवती नक्षत्र है, जो बुध द्वारा शासित है, इसलिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना और 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा. इससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी और रुके हुए काम धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे.

वृषभ (Taurus) - 20 मार्च 2026

वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों और आर्थिक लाभ को बरकरार रखने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी की असीम शक्ति और तपस्या को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगा). यह गोचर आपके सामाजिक दायरे और आय के स्रोतों के लिए बहुत शुभ है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के लिहाज से आपकी नेटवर्किंग और पुराने संपर्क बहुत काम आएंगे. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि पुराने किए गए निवेश या किसी अटके हुए प्रोजेक्ट से अचानक धन लाभ हो सकता है. जो लोग फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया या कंसल्टेंसी के काम में हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियां लेकर आएगा. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी भी बड़े सौदे या नए निवेश को अंतिम रूप देने के लिए सबसे अच्छा समय है. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान पैसों के बड़े लेन-देन से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन सुकून और खुशियों भरा रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतरीन रहेगी और आप मिलकर घर में नवरात्रि की पूजा का आनंद लेंगे. बड़े भाई-बहनों का सहयोग आज आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. सेहत की बात करें तो आज आपको पैरों में थोड़ी थकान या एड़ियों में दर्द महसूस हो सकता है. नवरात्रि के उपवास के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त आराम करें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. अगर यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Growth' और 'Manifestation' वाली है. नए साल के दूसरे दिन अपने 'Goals' को लेकर सीरियस होने का समय है. सोशल मीडिया पर केवल स्क्रॉल करने के बजाय अपनी 'Skills' को बेहतर बनाने पर ध्यान दें. आज का दिन किसी नए ऑनलाइन कोर्स में इनरोल करने या अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने के लिए बेस्ट है. अपनी 'Circle' को लेकर चयनात्मक (Selective) रहें.

लकी कलर: क्रीम और आसमानी

लकी नंबर: 6 और 2

Special Tip:

आज अपनी 'To-Do List' में उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो लंबे समय से पेंडिंग हैं. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा सफलता सुनिश्चित करता है, बस आपको पहल करने की जरूरत है.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और आज नक्षत्र बुध का है, इसलिए माता रानी को मिश्री, पंचामृत और पिस्ते का भोग लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन में मानसिक स्थिरता आएगी और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे.

मिथुन (Gemini) - 20 मार्च 2026

मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मान-सम्मान और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी की उपासना का पावन अवसर है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगी). यह 'कर्म स्थान' का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने की शक्ति देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत और बुद्धिमानी की सराहना होगी. दसवें भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र का संयोग उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो मैनेजमेंट, राइटिंग, या सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं. अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक परिणाम दे सकता है. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आय बढ़ाने के नए अवसर प्रदान करेगा. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी भी नए बिजनेस प्रोजेक्ट या डील को साइन करने के लिए सबसे अच्छा है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान अपने सीनियर्स से किसी भी तरह की बहस में न पड़ें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा. घर के बड़ों और खासकर पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा. जीवनसाथी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ते देख गर्व महसूस करेंगे. परिवार के साथ नवरात्रि की विशेष पूजा में शामिल होना आपको मानसिक शांति देगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको कंधे या गर्दन में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में 'स्ट्रेचिंग' जरूर करें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Hustle' और 'Influence' वाली है. नए साल के दूसरे दिन अपने करियर को लेकर 'Serious Goals' सेट करने का समय है. सोशल मीडिया पर केवल 'Trends' फॉलो करने के बजाय अपनी 'Authenticity' और स्किल्स को शोकेस करें. आज का दिन अपने मेंटर या किसी रोल मॉडल से कनेक्ट करने के लिए बेस्ट है. फालतू के 'Online Drama' से दूर रहकर अपने 'Vision' पर फोकस करें.

लकी कलर: हल्का हरा और पीला

लकी नंबर: 5 और 3

Special Tip:

आज अपने कम्युनिकेशन पर खास ध्यान दें. आपकी राशि का स्वामी बुध है और चंद्रमा रेवती नक्षत्र (बुध का नक्षत्र) में है, इसलिए आपकी कही हुई बात आज लोगों पर गहरा प्रभाव डालेगी. 'Think before you speak.'

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. चूंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है, इसलिए माता रानी को हरे फल या इलायची अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें. इससे आपके कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और एकाग्रता बढ़ेगी.

कर्क (Cancer) - 20 मार्च 2026

कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए भाग्य में वृद्धि और लंबी दूरी की यात्राओं के योग लेकर आया है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या और ज्ञान को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगा). यह 'भाग्य स्थान' का चंद्रमा आपकी धार्मिक रुचि को बढ़ाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मामले में आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. नौवें भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि यदि आप उच्च शिक्षा, रिसर्च या प्रकाशन (Publishing) से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ी सफलता दिलाने वाला होगा. व्यापार में विस्तार के लिए की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए उत्तम है, विशेषकर लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट आपको भविष्य में बड़ा फायदा देंगे. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी भी शुभ कार्य या नई डील को फाइनल करने के लिए श्रेष्ठ है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ पैसों का लेन-देन न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या घर में सत्संग का है. बड़ों का आशीर्वाद आज आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा. पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद खत्म होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे. हालांकि, मीन राशि के चंद्रमा के कारण पैरों के तलवों में जलन या हल्की सूजन हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और पैदल चलते समय सावधानी बरतें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Intuition' और 'Spiritual Growth' वाली है. नए साल के दूसरे दिन केवल बाहरी दिखावे के बजाय अपनी 'Inner Peace' पर काम करें. सोशल मीडिया पर ज्ञानवर्धक कंटेंट शेयर करना और किसी नेक काम में सहयोग करना आपको खुशी देगा. आज का दिन 'Manifestation' की पावर को समझने का है. फालतू के 'FOMO' (Fear of Missing Out) से बचें और अपनी जर्नी पर भरोसा रखें.

लकी कलर: सफेद और दूधिया (Cream)

लकी नंबर: 2 और 7

Special Tip:

आज अपने अंतर्मन की आवाज (Intuition) को सुनें. चंद्रमा की नौवें भाव में स्थिति आपके अंतर्ज्ञान को बहुत तेज कर रही है, इसलिए आज लिया गया कोई भी 'Gut Feeling' वाला फैसला सही साबित होगा.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए माता रानी को मिश्री और कच्चा दूध अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 'ॐ ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें. इससे आपके भाग्य की बाधाएं दूर होंगी और मन में एकाग्रता आएगी.

सिंह (Leo) - 20 मार्च 2026

सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभलकर चलने और आत्म-निरीक्षण का है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या और कठिन साधना का प्रतीक है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगा). यह गोचर छिपे हुए तथ्यों और आध्यात्मिक अनुभवों को सामने लाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर काम की गति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. आठवें भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि कार्यक्षेत्र में अचानक कोई बदलाव या जिम्मेदारी आ सकती है. यदि आप बीमा (Insurance), रिसर्च या टैक्सेशन से जुड़े कार्यों में हैं, तो आज का दिन अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है. आर्थिक दृष्टि से आज कोई भी बड़ा जोखिम न लें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी भी रुके हुए काम को फिर से शुरू करने के लिए शुभ है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान गुप्त निवेश या किसी को पैसा उधार देने से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है. ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है, जिसे धैर्य से संभालें. पार्टनर के साथ अपनी चिंताओं को साझा करें, इससे मन हल्का होगा. परिवार के साथ नवरात्रि की पूजा में समय बिताना आपको मानसिक मजबूती देगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको एसिडिटी या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. तेल-मसाले वाले भोजन से दूर रहें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Transformation' और 'Self-Awareness' वाली है. नए साल के दूसरे दिन अपनी 'Insecurities' का सामना करने और उन्हें दूर करने का संकल्प लें. सोशल मीडिया पर चल रही 'Fake News' या गॉसिप से खुद को दूर रखें. आज का दिन अपनी 'Privacy' को प्रोटेक्ट करने और अपने भविष्य की गुप्त योजनाएं बनाने के लिए बेहतरीन है. 'Work in silence, let your success be your noise.'

लकी कलर: गहरा लाल और सुनहरा

लकी नंबर: 1 और 9

Special Tip:

आज किसी भी बहस या विवाद में पड़ने के बजाय 'Observer' (अवलोकनकर्ता) की भूमिका में रहें. आठवें भाव का चंद्रमा आपको रहस्य समझने की शक्ति देता है, इसलिए दूसरों की बातों के पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करें.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए माता रानी को गुड़ और लाल रंग के फल अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 'ॐ ह्रीं श्रीं अम्बिकायै नमः' का जाप करें. इससे आपके मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी और मानसिक बल प्राप्त होगा.

कन्या (Virgo) - 20 मार्च 2026

कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए रिश्तों में संतुलन और साझेदारी में सफलता लाने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या और संयम को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगा). यह 'साझेदारी का स्थान' आपके सामाजिक और निजी जीवन में मिठास घोलेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर टीम वर्क और नई साझेदारियां बहुत फलदायी रहेंगी. सातवें भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप या क्लाइंट डीलिंग में हैं, तो आज का दिन कोई बड़ा एग्रीमेंट फाइनल करने के लिए शानदार है. पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपनी वाणी से लाभ होगा. आर्थिक दृष्टि से आज आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन साझेदारी के कामों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी भी नए अनुबंध या व्यापारिक समझौते के लिए सबसे शुभ है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद खूबसूरत है. सातवें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगी. यदि आप अविवाहित हैं, तो आज विवाह से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार के साथ नवरात्रि की विशेष पूजा में शामिल होना रिश्तों में चल रही खटास को खत्म करेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको मानसिक प्रसन्नता महसूस होगी, लेकिन मीन राशि के प्रभाव के कारण पैरों के तलवों में थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. हल्की सैर और पर्याप्त पानी का सेवन लाभदायक रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Collaboration' और 'Healthy Relationships' वाली है. नए साल के दूसरे दिन केवल 'Individual Growth' के बजाय 'Collective Growth' पर ध्यान दें. सोशल मीडिया पर अपने 'Bestie' या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने वाली यादें शेयर करना आपको खुशी देगा. आज का दिन दूसरों के नजरिए को समझने और अपनी 'Soft Skills' को निखारने का है.

लकी कलर: गहरा हरा और सफेद

लकी नंबर: 5 और 2

Special Tip:

आज किसी भी तरह के विवाद में पड़ने के बजाय 'बीच का रास्ता' (Middle Ground) निकालने की कोशिश करें. आपकी कूटनीतिक कुशलता आज आपको किसी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी बुध है और आज नक्षत्र भी बुध का ही है, इसलिए माता रानी को साबुत हरी मूंग और ऋतु फल अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' का जाप करें. इससे आपके व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी और अटके हुए काम पूरे होंगे.

तुला (Libra) - 20 मार्च 2026

तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुशासन और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी की शक्ति और संयम को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगा). यह गोचर आपके शत्रुओं पर विजय और दैनिक कार्यों में व्यवस्था लाने में सहायक होगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत और लगन का फल मिलने वाला है. छठे भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र का संयोग उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो बैंकिंग, कानून, या सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं. यदि कार्यक्षेत्र में कोई पुरानी समस्या या प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, तो आज आप अपनी बुद्धिमानी से उस पर विजय पा लेंगे. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. खर्चों की अधिकता हो सकती है, इसलिए बजट का पालन करें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी पुराने कर्ज को चुकाने या नई स्वास्थ्य योजना (Health Insurance) में निवेश के लिए उत्तम है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान किसी से भी उधार लेने या देने से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है. छोटे-छोटे विवादों को तूल न दें, वरना मानसिक शांति भंग हो सकती है. परिवार के साथ नवरात्रि की पूजा में समय बिताना आपसी रिश्तों की कड़वाहट को कम करेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको पेट या कमर के निचले हिस्से में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. बाहर के खाने से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Self-Care' और 'Discipline' वाली है. नए साल के दूसरे दिन अपनी 'Habits' को ट्रैक करने और एक 'Healthy Routine' सेट करने का समय है. सोशल मीडिया पर चल रहे 'Toxic Trends' से दूर रहें और अपने 'Fitness Goals' पर फोकस करें. आज का दिन अपनी डिजिटल स्पेस को 'De-clutter' करने और फालतू के एप्स को अनइंस्टॉल करने के लिए बेस्ट है.

लकी कलर: सफेद और चांदी जैसा चमकीला (Silver)

लकी नंबर: 7 और 2

Special Tip:

आज अपने पेंडिंग बिल और छोटे-मोटे कामों को निपटा लें. छठे भाव का चंद्रमा आपको 'Execution' की शक्ति देता है, इसलिए आज के आलस्य का असर आपके पूरे हफ्ते की प्रोग्रेस पर पड़ सकता है.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए माता रानी को सफेद फूल (मोगरा या चमेली) और नारियल की मिठाई अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. 'ॐ ह्रीं श्रीं अम्बिकायै नमः' का जाप करें. इससे आपके शत्रुओं का शमन होगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 20 मार्च 2026

वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और संतान पक्ष से खुशी मिलने का है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी की ज्ञानमयी ऊर्जा को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगी). यह 'बुद्धि और संतान' का भाव आपकी कल्पनाशक्ति को नई उड़ान देगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आपके नए आइडियाज और विजन की खूब सराहना होगी. पांचवें भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र का संयोग उन लोगों के लिए शानदार है जो शेयर बाजार, शिक्षा, डिजाइनिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला साबित होगा. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभ दिलाने वाला है, लेकिन सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचना ही बेहतर है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या सीखने के लिए सबसे शुभ है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद रोमांटिक और यादगार रह सकता है. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज कोई खास व्यक्ति मिल सकता है. विवाहित लोगों को संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने के योग हैं. परिवार के साथ नवरात्रि की संध्या आरती में शामिल होना आपको मानसिक शांति और सुकून देगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन रेवती नक्षत्र के प्रभाव से मांसपेशियों में हल्का खिंचाव या पैरों में भारीपन हो सकता है. योग और ध्यान को आज अपनी रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Creative & Fun' वाली है. नए साल के दूसरे दिन अपनी 'Hobby' को 'Passion' में बदलने का अच्छा मौका है. सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी को बिना डरे शेयर करें. आज का दिन 'Dating' या 'Hangout' के लिए भी अच्छा है, लेकिन अपनी 'Energy' को 'Drain' होने से बचाएं. किसी भी ऑनलाइन कोर्स या वर्कशॉप में इनरोल करना आज आपके लिए 'Future Proofing' जैसा होगा.

लकी कलर: लाल और पीला

लकी नंबर: 9 और 7

Special Tip:

आज अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखें. अगर आपके मन में कोई 'Out of the box' आइडिया आ रहा है, तो उसे तुरंत नोट करें. आज का छोटा सा विचार कल बड़ा मुनाफा दे सकता है.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए माता रानी को लाल चंदन का तिलक लगाएं और अनार या गुड़ से बनी मिठाई का भोग अर्पित करें. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का 108 बार जाप करें. इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और संतान सुख में वृद्धि होगी.

धनु (Sagittarius) - 20 मार्च 2026

धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं और पारिवारिक खुशियों में वृद्धि करने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी के तपस्वी और शांत स्वरूप को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगी). यह 'सुख स्थान' का चंद्रमा आपको मानसिक शांति और घरेलू संतोष प्रदान करेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर स्थिरता और योजना बनाने का दिन है. चौथे भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र का संयोग उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो रियल एस्टेट, खेती, इंटीरियर डिजाइनिंग या मातृपक्ष के व्यवसाय से जुड़े हैं. कार्यक्षेत्र में आज आप अपने अनुभवों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन घर की सजावट या वाहन पर खर्च करने का हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन मध्यम है, इसलिए सावधानी बरतें. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) भूमि या संपत्ति से जुड़े कागजी काम निपटाने के लिए सबसे शुभ है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान किसी भी नई व्यावसायिक डील से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन मां और परिवार के साथ समय बिताने का है. घर में नवरात्रि की कलश स्थापना के बाद का सकारात्मक माहौल मन को सुकून देगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आप भविष्य की घरेलू योजनाओं पर चर्चा करेंगे. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको सीने में जकड़न या सर्दी-जुकाम की हल्की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और योग का सहारा लें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Homebody' और 'Self-Reflection' वाली है. नए साल के दूसरे दिन बाहर जाने के बजाय अपने घर को 'Aesthetic' लुक देने और अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने का समय है. सोशल मीडिया पर अपनी 'Morning Routine' या 'Navratri Vibe' शेयर करना आपको अच्छा महसूस कराएगा. आज का दिन अपनी 'Roots' से जुड़ने और पुरानी यादों को ताजा करने के लिए बेस्ट है. किसी भी 'Toxic' माहौल से दूर रहकर अपनी 'Peace of Mind' को प्रायोरिटी दें.

लकी कलर: पीला और भगवा (Saffron)

लकी नंबर: 3 और 9

Special Tip:

आज अपने घर की साफ-सफाई और सजावट पर ध्यान दें. चौथे भाव का चंद्रमा तब सबसे अच्छे परिणाम देता है जब आपके आस-पास का वातावरण व्यवस्थित और खुशबूदार हो.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए माता रानी को चने की दाल, हल्दी और पीले फल अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें. इससे आपके घर में सुख-शांति बनी रहेगी और मानसिक तनाव दूर होगा.

मकर (Capricorn) - 20 मार्च 2026

मकर राशि वालों, आज का दिन आपके साहस, पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि करने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या और अटूट संकल्प को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (मीन राशि) में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगी). यह 'पराक्रम स्थान' का चंद्रमा आपको छोटे भाई-बहनों का सहयोग और नए कार्यों में सफलता दिलाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी बात मनवाने की क्षमता कमाल की रहेगी. तीसरे भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र का संयोग उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मार्केटिंग, मीडिया, राइटिंग, या तकनीकी कौशल से जुड़े हैं. यदि आप कोई नया छोटा प्रोजेक्ट या ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत अनुकूल है. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए सामान्य है, लेकिन छोटी दूरी की व्यापारिक यात्राएं भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती हैं. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी नए कौशल को सीखने या संचार माध्यमों पर खर्च करने के लिए शुभ है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान किसी को भी बिना सोचे-समझे वादा न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन भाई-बहनों और करीबी दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने का है. पार्टनर के साथ छोटी यात्रा या आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी. परिवार के साथ नवरात्रि की पूजा में हिस्सा लेना आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको कंधे या बाजुओं में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. मीन राशि के चंद्रमा के कारण आज आपको गहरी नींद की जरूरत महसूस होगी, इसलिए काम के बोझ के बीच खुद को पर्याप्त आराम दें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Hustle & Communicate' वाली है. नए साल के दूसरे दिन अपने 'Pitch' या 'Portfolio' को अपडेट करने का समय है. सोशल मीडिया पर अपनी स्किल्स को 'Showcase' करें और नेटवर्किंग पर ध्यान दें. आज का दिन 'Collaborations' के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज सेट करना न भूलें. फालतू के 'Scrolling' के बजाय किसी 'Podcast' से कुछ नया सीखने की कोशिश करें.

लकी कलर: गहरा नीला और काला

लकी नंबर: 8 और 4

Special Tip:

आज अपनी संचार शैली (Communication Style) पर काम करें. आपकी राशि का स्वामी शनि है और चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, इसलिए आपकी तार्किक और मधुर बातें आज आपके लिए बंद दरवाजों को खोल सकती हैं.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी शनि है, इसलिए माता रानी को नारियल की बर्फी या सूखे मेवे अर्पित करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' मंत्र का जाप करें. इससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और मानसिक अशांति दूर होगी.

कुंभ (Aquarius) - 20 मार्च 2026

कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए वाणी की मधुरता और संचित धन में वृद्धि करने वाला है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या और संयम को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (मीन राशि) में ही संचरण कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगा). यह 'धन और कुटुंब' का भाव आपके निवेशों में शुभता लाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और आपकी सूझबूझ से धन की आवक बढ़ेगी. दूसरे भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र का प्रभाव संकेत दे रहा है कि यदि आप बैंकिंग, फाइनेंस, ज्वेलरी या फूड बिजनेस से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष मुनाफे वाला रहेगा. पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से भी लाभ होने के योग हैं. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन नई बचत शुरू करने के लिए उत्तम है. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) सोने-चांदी की खरीदारी या बैंक संबंधी कार्यों के लिए सबसे शुभ है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान परिवार में पैसों को लेकर किसी भी बहस से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज का दिन परिवार के साथ मेल-जोल बढ़ाने का है. आपकी मधुर वाणी और सौम्य स्वभाव आज किसी पुराने मनमुटाव को खत्म करने में मदद करेगा. नवरात्रि के दूसरे दिन घर में धार्मिक वातावरण होने से आपसी रिश्तों में मजबूती और विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको मुख, दांतों या गले में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. खान-पान में ज्यादा मीठा लेने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Financial Literacy' और 'Family Ties' वाली है. नए साल के दूसरे दिन केवल 'Flexing' करने के बजाय अपने बजट और सेविंग्स को मैनेज करना सीखें. आज का दिन अपने परिवार की पुरानी कहानियों को सुनने और अपनी जड़ों से जुड़ने का है. फालतू के 'Online Shopping' की 'Impulse' से बचें और अपनी 'Value System' को मजबूत करने का संकल्प लें.

लकी कलर: नीला और बैंगनी

लकी नंबर: 8 और 4

Special Tip:

आज अपने बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करें. दूसरे भाव का चंद्रमा आपको फाइनेंस मैनेज करने की अद्भुत शक्ति देता है, इसलिए आज का एक छोटा सा सही निर्णय लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. कुंभ राशि का स्वामी शनि है, इसलिए माता रानी को नारियल की मिठाई या पेठा अर्पित करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा. 'ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें और शाम को पीपल के पास घी का दीपक जलाएं. इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में सुख-समृद्धि आएगी.

मीन (Pisces) - 20 मार्च 2026

मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और नई शुरुआत का है. आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या और ज्ञान के प्रकाश को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है (जो रात यानी अगली सुबह 02:33 तक रहेगी). चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं और आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव है (जो रात यानी अगली सुबह 02:28 तक रहेगा). अपनी ही राशि और नक्षत्र में चंद्रमा का होना आपकी संवेदनशीलता और आकर्षण को बढ़ाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आप केंद्र बिंदु बने रहेंगे. प्रथम भाव का चंद्रमा और रेवती नक्षत्र का संयोग संकेत दे रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी और काम करने का तरीका दूसरों को प्रभावित करेगा. यदि आप कला, लेखन, परामर्श या शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आज आपको बड़ी पहचान मिल सकती है. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन खुद पर निवेश करने का है, जैसे कोई नई स्किल सीखना या अपनी प्रोफेशनल इमेज को बेहतर बनाना. आज अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:04 से 12:53) किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए सबसे उत्तम है. राहु काल (सुबह 10:58 से दोपहर 12:29) के दौरान बड़े वित्तीय निवेश से बचें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में आज आप भावुक और सौम्य रहेंगे. पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी और आप उनके साथ अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे. परिवार के साथ नवरात्रि की पूजा और सात्विक वातावरण आपको मानसिक शांति देगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मीन राशि के चंद्रमा के कारण नींद की कमी या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त विश्राम करें और ध्यान (Meditation) को प्राथमिकता दें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज की वाइब 'Main Character Energy' वाली है. नए साल के दूसरे दिन खुद को 'Prioritize' करने और अपनी 'Personal Brand' पर काम करने का समय है. सोशल मीडिया पर अपनी ऑथेंटिक स्टोरी शेयर करें. आज का दिन 'Self-Reflection' और 'Glow-up' के लिए बेस्ट है. किसी भी 'Toxic' गॉसिप से दूर रहें और अपनी 'Mental Health' को सबसे ऊपर रखें.

लकी कलर: पीला और सुनहरा (Golden)

लकी नंबर: 3 और 7

Special Tip:

आज अपने विचारों को स्पष्ट रखें. चंद्रमा की आपकी राशि में स्थिति आपको बहुत अधिक कल्पनाशील बना सकती है, इसलिए 'Overthinking' से बचें और 'Action' लेने पर ध्यान दें.

विशेष उपाय (नवरात्रि द्वितीय दिन):

आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें. आपकी राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए माता रानी को बेसन के लड्डू, केसरयुक्त खीर और पीले फूल अर्पित करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' का जाप करें. इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे.

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