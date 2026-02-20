Aaj Ka Rashifal: 20 फरवरी 2026 इन राशियों का खुलेगा भाग्य, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: आज फाल्गुन तृतीया पर बना दुर्लभ संयोग, इन राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, जानें अपना शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Rashifal: आज फाल्गुन तृतीया पर बना दुर्लभ संयोग, इन राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, जानें अपना शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Rashifal: 20 फरवरी 2026 का राशिफल, मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आज किन राशियों के लिए लाएगा भाग्य और किसे बरतनी होगी सावधानी? जानें सटीक भविष्यफल, शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: आज 20 फरवरी 2026 को चंद्रमा मीन राशि में संचार कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आपकी राशि की आर्थिक स्थिति, करियर और स्वास्थ्य पर पड़ेगा. फाल्गुन शुक्ल तृतीया और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के संयोग से आज का दिन भावनाओं और तथ्यों के बीच संतुलन बनाने का है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और कौन सा समय आपके लिए सबसे शुभ रहेगा.

आज का पंचांग

  • चंद्र गोचर स्थिति: चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेंगे, जो संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान (Intuition) बढ़ाएंगे.
  • शुभ मुहूर्त (अभिजीत): दोपहर 12:12 से 12:57 तक (बड़े कार्यों के लिए उत्तम).
  • अशुभ समय (राहु काल): सुबह 11:10 से दोपहर 12:35 तक (इसमें नए निवेश और अनुबंध टालें).
  • विशेष योग: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग, जो कार्यों में अनुशासन और दूरदर्शिता लाएंगे.

आज बड़े फैसले लेते समय 'दिल' की सुनने के बजाय 'तथ्यों' और 'डेटा' पर भरोसा करना आपको नुकसान से बचाएगा. जानें आज का राशिफल-

मेष राशि (Aries Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

मेष राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन अंतर्मुखी रहकर भविष्य की योजनाएं बनाने का है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक है, जिसके बाद चतुर्थी शुरू होगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका द्वादश भाव सक्रिय रहेगा.

यह स्थिति मानसिक चिंतन और विदेश से जुड़े कार्यों के लिए तो शुभ है, लेकिन व्यावहारिक निर्णयों में सावधानी की मांग करती है. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के प्रभाव से आपकी रणनीतिक सोच मजबूत होगी, परंतु राहुकाल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान किसी भी बड़े निवेश या नए काम की शुरुआत से बचना चाहिए. यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो, तो अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करें.

आर्थिक दृष्टि से आज अनियोजित खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए लेन-देन में भावनाओं के बजाय तथ्यों को प्राथमिकता दें. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता अधिक रहेगी, अतः संवाद में स्पष्टता रखना उचित होगा ताकि कोई गलतफहमी न हो.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको मानसिक थकान, अनिद्रा और पैरों में कमजोरी का अनुभव हो सकता है, पर्याप्त विश्राम और ध्यान आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. कुल मिलाकर, आज जल्दबाजी के बजाय धैर्य से काम लें.

Career: रणनीतिक योजना बनाएं, जल्दबाजी न करें.
Finance: खर्चों पर नियंत्रण रखें.
Love: भावनात्मक संतुलन आवश्यक.
Health: विश्राम और मानसिक शांति जरूरी.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9

वृषभ राशि (Taurus Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

वृषभ राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन अवसरों और लाभ प्राप्ति का है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आपका एकादश भाव यानी लाभ और नेटवर्क का स्थान सक्रिय रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के प्रभाव से आज आपके रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा. नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दिन उत्तम है, लेकिन राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान बड़े वित्तीय सौदे या अनुबंध करने से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों को अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) में करना अधिक सफल रहेगा.

आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है और पुराने अटके हुए भुगतान प्राप्त हो सकते हैं. हालांकि, आय में सुधार के बावजूद आपको भावनात्मक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा.

प्रेम संबंधों में आपसी समझ और मित्रता बढ़ेगी, साथ ही परिवार का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के कारण शाम तक थकान महसूस हो सकती है, ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए खान-पान पर ध्यान दें और पर्याप्त विश्राम करें. कुल मिलाकर, आज का दिन सहयोग और प्रगति का है.

Career: नेटवर्क और सहयोग से प्रगति होगी.
Finance: आय में सुधार के प्रबल संकेत हैं.
Love: संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा.
Health: ऊर्जा को संतुलित रखें, थकान से बचें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 6

मिथुन राशि (Gemini Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

मिथुन राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका दशम भाव यानी कर्म स्थान सक्रिय रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपकी निर्णय क्षमता और सक्रियता की सराहना होगी. यदि आप किसी बड़ी मीटिंग या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो परिणाम सुखद रहेंगे. हालांकि, राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का चुनाव करना श्रेष्ठ रहेगा.

आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर बनी रहेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में पद और गरिमा को बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं. प्रेम जीवन में आज कार्य की व्यस्तता के कारण संवाद में थोड़ी कमी आ सकती है, इसलिए जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको मानसिक तनाव और शारीरिक थकान का अनुभव हो सकता है, विशेषकर कंधों या पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है. काम के बीच में छोटा ब्रेक लेना और पेशेवर रवैया बनाए रखना आज आपके लिए उन्नति के द्वार खोलेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में नई पहचान और प्रगति मिलेगी.
Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्च टालें.
Love: व्यस्तता के बावजूद संवाद बनाए रखें.
Health: थकान और तनाव से सावधान रहें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 5

कर्क राशि (Cancer Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

कर्क राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन भाग्य में वृद्धि और नई दिशा प्राप्त करने का है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आपका नवम भाव यानी भाग्य और उच्च ज्ञान का स्थान सक्रिय रहेगा. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के शुभ प्रभाव से आपके अटके हुए कार्यों को गति मिलेगी और किसी वरिष्ठ व्यक्ति या गुरु का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान नई यात्रा या महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय अत्यंत शुभ है.

आर्थिक दृष्टिकोण से आज स्थिति में सुधार होगा और अचानक धन लाभ या किसी सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है. शिक्षा, कानूनी मामलों या आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफल रहेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और आपसी समझ और भी गहरी होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, लेकिन अनियमित खान-पान से बचने की सलाह दी जाती है. मानसिक सकारात्मकता और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आज आपकी सफलता की कुंजी होगी.

Career: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और कार्य को नई दिशा मिलेगी.
Finance: आर्थिक सुधार और अप्रत्याशित लाभ के योग हैं.
Love: आपसी संबंधों में विश्वास और निकटता बढ़ेगी.
Health: दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और खान-पान का ध्यान दें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

सिंह राशि (Leo Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

सिंह राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन सावधानी बरतने और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने का है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आपका अष्टम भाव यानी गुप्त धन, शोध और अचानक होने वाले परिवर्तनों का स्थान सक्रिय रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के प्रभाव से आपकी सोच गहरी और खोजी रहेगी, लेकिन परिस्थितियों में अचानक बदलाव आ सकता है. राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान कोई भी नया निवेश, बड़ा अनुबंध या जोखिम भरा काम करने से बिल्कुल बचें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना ही सुरक्षित रहेगा.

आर्थिक मामलों में आज विशेष सतर्कता आवश्यक है क्योंकि अचानक होने वाले खर्च आपका बजट प्रभावित कर सकते हैं. किसी भी वित्तीय समझौते या टैक्स से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें.

प्रेम जीवन में अत्यधिक संवेदनशीलता विवाद का कारण बन सकती है, इसलिए संवाद में संतुलन और स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज तनाव, रक्तचाप (Blood Pressure) या अधिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त विश्राम और ध्यान (Meditation) आज आपकी मानसिक शांति के लिए अनिवार्य हैं. कुल मिलाकर, आज का दिन धैर्य और गोपनीयता बनाए रखने का है.

Career: कार्यक्षेत्र में गोपनीयता और ठोस रणनीति अपनाएं.
Finance: जोखिम भरे निवेश से बचें, खर्चों पर नजर रखें.
Love: भावनात्मक संतुलन और आपसी समझ बनाए रखें.
Health: तनाव नियंत्रण और पर्याप्त विश्राम आवश्यक है.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशि (Virgo Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

कन्या राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन साझेदारी और आपसी सहयोग पर केंद्रित रहने वाला है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आपका सप्तम भाव यानी दांपत्य और साझेदारी का स्थान सक्रिय रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के प्रभाव से आज आपके सार्वजनिक संबंधों में सुधार होगा और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा सफल रहेगी. हालांकि, राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान किसी नए समझौते या पार्टनरशिप की शुरुआत करने से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय अत्यंत फलदायी रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से आज साझेदारी के माध्यम से लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन निवेश से जुड़ा कोई भी निर्णय जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर लें.

प्रेम जीवन और दांपत्य संबंधों में निकटता बढ़ेगी, पर ध्यान रहे कि आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया भी गहरा असर डाल सकती है, इसलिए संवाद संतुलित रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण मानसिक तनाव संभव है. योग और विश्राम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना लाभकारी होगा. कुल मिलाकर, आज का दिन दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर सफलता प्राप्त करने का है.

Career: सहयोग और टीम वर्क से कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी.
Finance: निवेश के मामलों में सावधानी बरतें, साझेदारी से लाभ संभव है.
Love: जीवनसाथी के साथ मधुर संवाद और संतुलन बनाए रखें.
Health: मानसिक शांति के लिए योग और विश्राम पर ध्यान दें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

तुला राशि (Libra Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

तुला राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन मेहनत और अनुशासन के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने का है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा.

चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका छठा भाव यानी शत्रु, रोग और प्रतिस्पर्धा का स्थान सक्रिय रहेगा. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के प्रभाव से आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और लंबित कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे. हालांकि, राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने या बड़ा निवेश करने से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का चुनाव करना लाभकारी रहेगा.

आर्थिक दृष्टिकोण से आज दिन सामान्य रहेगा, लेकिन चिकित्सा या दैनिक आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान देना जरूरी है. कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव अधिक रह सकता है, पर आपकी कार्यक्षमता आपको आगे रखेगी.

प्रेम जीवन में अत्यधिक व्यस्तता के कारण पार्टनर के साथ संवाद में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें. स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहें, पाचन संबंधी समस्या या अधिक थकान परेशान कर सकती है. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या का पालन करना आज आपके लिए अनिवार्य होगा.

Career: कड़ी मेहनत और अनुशासन से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.
Finance: खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक उधारी से बचें.
Love: पार्टनर के साथ संवाद की कमी न होने दें.
Health: पाचन और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन रचनात्मकता और भावनात्मक सुख प्राप्ति का है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आपका पंचम भाव यानी बुद्धि, संतान और प्रेम का स्थान सक्रिय रहेगा. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के प्रभाव से आज आपकी कल्पनाशक्ति प्रबल रहेगी और शिक्षा, लेखन या कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी. राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान जोखिम भरे निवेश या सट्टा संबंधी कार्यों से पूरी तरह दूर रहें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय अनुकूल रहेगा.

आर्थिक दृष्टिकोण से आज स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भविष्य की किसी बड़ी योजना पर विचार कर सकते हैं. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न होगा और घर का वातावरण आनंदमय रहेगा.

प्रेम संबंधों में आज प्रगाढ़ता आएगी और पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वादा करने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेषकर पेट से जुड़ी समस्या या पाचन में गड़बड़ी हो सकती है. हल्का आहार लेना और पर्याप्त जल का सेवन करना आज आपके लिए उत्तम रहेगा.

Career: रचनात्मक कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी.
Finance: जोखिम भरे निवेश से बचें, सामान्य लाभ के योग हैं.
Love: रोमांस और आपसी निकटता में वृद्धि होगी.
Health: खान-पान का ध्यान रखें, पाचन संबंधी समस्या संभव है.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9

धनु राशि (Sagittarius Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

धनु राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन सुख-सुविधाओं और पारिवारिक सुख पर केंद्रित रहने वाला है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका चतुर्थ भाव यानी सुख, माता और संपत्ति का स्थान सक्रिय रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के प्रभाव से आज आप घर की सुख-शांति के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. माता के स्वास्थ्य और उनकी सलाह पर ध्यान देना आपके लिए उन्नति के द्वार खोलेगा. हालांकि, राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा सौदा या निवेश करने से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का उपयोग करना श्रेष्ठ रहेगा.

आर्थिक दृष्टिकोण से आज घरेलू चीजों और साज-सज्जा पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने बजट को संतुलित रखने की कोशिश करें. कार्यक्षेत्र में भी आज आप बाहरी भागदौड़ के बजाय आंतरिक रणनीतियों और स्थिरता पर अधिक ध्यान देंगे.

प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता तो बढ़ेगी, लेकिन साथी के प्रति अधिक संवेदनशीलता विवाद भी पैदा कर सकती है, इसलिए मन को शांत रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज छाती में जकड़न, सर्दी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, पर्याप्त विश्राम और ध्यान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. कुल मिलाकर, आज का दिन मानसिक शांति और घरेलू व्यवस्थाओं को सुधारने का है.

Career: आंतरिक रणनीति और स्थिरता से कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी.
Finance: संपत्ति के मामलों में सावधानी बरतें, घरेलू खर्च बढ़ेंगे.
Love: परिवार और साथी के साथ समय बिताने से मधुरता आएगी.
Health: मानसिक शांति बनाए रखें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

मकर राशि (Capricorn Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

मकर राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन पराक्रम, साहस और संप्रेषण में वृद्धि का है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आपका तृतीय भाव यानी साहस, छोटे भाई-बहन और संचार का स्थान सक्रिय रहेगा. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के शुभ प्रभाव से आज आप जो भी प्रयास करेंगे, उनमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

मार्केटिंग, लेखन या सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. हालांकि, राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने या नई डील फाइनल करने से बचें. जरूरी कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का चुनाव करना लाभकारी रहेगा.

आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ मिलने के योग हैं. छोटी दूरी की यात्राएं आपके व्यवसाय या करियर के लिए नए द्वार खोल सकती हैं. प्रेम संबंधों में आज संवाद के माध्यम से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा.

भाई-बहनों या करीबी मित्रों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन अत्यधिक कार्य के कारण गले, कंधों या हाथों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त जल का सेवन और समय पर विश्राम करना आपके लिए ऊर्जादायक रहेगा.

Career: आपके प्रयासों से प्रगति होगी और नए पेशेवर संपर्क बनेंगे.
Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मेहनत का फल मिलेगा.
Love: प्रभावी संवाद से संबंधों में निकटता और मजबूती आएगी.
Health: गले और कंधों का ध्यान रखें, थकान से बचें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

कुंभ राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन आर्थिक नियोजन और पारिवारिक संवाद के लिए महत्वपूर्ण है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपका द्वितीय भाव यानी धन, वाणी और संचित पूंजी का स्थान सक्रिय रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के प्रभाव से आज आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और अटका हुआ धन प्राप्त होने के योग बनेंगे. हालांकि, राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश या नया वित्तीय सौदा करने से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय सबसे शुभ रहेगा.

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बचत और बजट संतुलित करने का है. वाणी में संवेदनशीलता और सौम्यता बनाए रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी बात भी परिजनों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है. प्रेम जीवन में मधुर संवाद से रिश्तों में नई जान आएगी और साथी के साथ सुखद समय बीतेगा.

कार्यक्षेत्र में भी आपके सुझावों को महत्व मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें, गले, दांत या मुख से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या का पालन करना आज आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा.

Career: आर्थिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी.
Finance: बचत के लिए अच्छा दिन है, पुराने निवेश से लाभ संभव है.
Love: मधुर वाणी से संबंधों में निकटता और आपसी समझ बढ़ेगी.
Health: खान-पान का ध्यान रखें और गले के संक्रमण से बचें.
Lucky Color: आसमानी
Lucky Number: 4

मीन राशि (Pisces Horoscope) - 20 फरवरी 2026, शुक्रवार

मीन राशि के जातकों के लिए 20 फरवरी 2026 का दिन मानसिक स्पष्टता और व्यक्तित्व के विकास का है. आज फाल्गुन शुक्ल तृतीया दोपहर 2:40 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में गोचर कर रहा है, जिससे आपका आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ा रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और साध्य योग के शुभ प्रभाव से आज आपके निर्णय सटीक रहेंगे और आप अपनी बात को दूसरों के सामने मजबूती से रख पाएंगे. हालांकि, राहु काल (सुबह 11:10 से दोपहर 12:35) के दौरान किसी भी बड़े व्यक्तिगत या पेशेवर बदलाव का निर्णय लेने से बचें. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:12 से 12:57) का समय सर्वोत्तम रहेगा.

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित है, लेकिन अपनी सुख-सुविधाओं पर भावनात्मक रूप से अधिक खर्च करने से बचें. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और सूझबूझ से नई दिशा मिल सकती है. प्रेम जीवन में आज आकर्षण बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक निकटता महसूस होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, मानसिक सक्रियता के कारण सिरदर्द, थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. पर्याप्त जल का सेवन करना और स्वयं के लिए कुछ समय शांत बिताने से आपको नई ऊर्जा प्राप्त होगी. कुल मिलाकर, आज का दिन खुद को निखारने और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने का है.

Career: आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में नई दिशा मिलेगी.
Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
Love: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और निकटता बढ़ेगी.
Health: सिरदर्द और थकान से बचें, पर्याप्त विश्राम जरूरी है.
Lucky Color: समुद्री हरा
Lucky Number: 7

यह भी पढ़ें- HOLI 2026: 100 साल बाद बना ऐसा दुर्लभ संयोग! 3 मार्च को नहीं, जानें क्यों 4 मार्च को खेली जाएगी 'रंगों वाली होली'

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
 
 
 
 
 
Read
Published at : 20 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: आज फाल्गुन तृतीया पर बना दुर्लभ संयोग, इन राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, जानें अपना शुभ मुहूर्त
Aaj Ka Rashifal: 20 फरवरी 2026 इन राशियों का खुलेगा भाग्य, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 20 February 2026: मीन राशि रुके हुए सरकारी काम होंगे पूरे; पुराने पेमेंट आने से मिलेगी राहत
Aaj ka Meen Rashifal 20 February 2026: मीन राशि रुके हुए सरकारी काम होंगे पूरे; पुराने पेमेंट आने से मिलेगी राहत
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 20 February 2026: कुंभ राशि साध्य योग से बिजनेस में मिलेगी सफलता और परिवार में बढ़ेगा प्रेम
Aaj ka Kumbh Rashifal 20 February 2026: कुंभ राशि साध्य योग से बिजनेस में मिलेगी सफलता और परिवार में बढ़ेगा प्रेम
राशिफल
Aaj ka makar Rashifal 20 February 2026: क्रिएटिव आइडियाज से ऑफिस में चमकेगी मकर राशि, पुराने निवेश से होगा लाभ
क्रिएटिव आइडियाज से ऑफिस में चमकेगी मकर राशि, पुराने निवेश से होगा लाभ
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: AI के क्षेत्र में कॉन्पटीशन भी बहुत है... | Bharat Mandapam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जापान जाएंगे CM योगी, 600 किमी रफ्तार वाली मैग्लेव में करेंगे सफर, रेल तकनीक से होंगे रूबरू
जापान जाएंगे CM योगी, 600 किमी रफ्तार वाली मैग्लेव में करेंगे सफर, रेल तकनीक से होंगे रूबरू
विश्व
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन, जानें पूरा माजरा
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
इंडिया
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कही ऐसी बात, ठहाकों से गूंजा हॉल
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कहा कुछ ऐसा, ठहाकों से गूंजा हॉल
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
हेल्थ
Shwaasa AI App: फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget