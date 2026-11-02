Aaj Ka Rashifal 2 November 2026: नवंबर के पहले सोमवार को ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए नए अवसरों के संकेत दे रही है, तो कुछ को पैसों और रिश्तों के मामले में संभलकर चलना होगा. आज चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में रहकर आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, जबकि तुला राशि के लोगों को करियर में अपनी पहचान मजबूत करने का मौका मिल सकता है.

मिथुन राशि वालों का ध्यान बचत और आर्थिक फैसलों पर रहेगा, वहीं सिंह राशि के जातकों को बढ़ते खर्चों पर नजर रखनी होगी. सोमवार का दिन मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? जानें आज का राशिफल-

मेष राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

चौथे भाव में स्वराशि के चंद्रमा का संचरण और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपकी सूझबूझ, घरेलू मामलों की समझ और कार्य योजनाओं को व्यावहारिक गति देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से चौथे यानी सुख, माता, गृहस्थी और वाहन के भाव (कर्क राशि) में बना रहेगा, जिसके बाद वह पंचम भाव में प्रवेश करेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक रहेगा और दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा और बुध के नक्षत्र आश्लेषा का यह संयोग घर के संसाधनों को व्यवस्थित करने और रणनीतिक फैसलों को सटीक बनाने में मदद करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर फर्निशिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन ऑपरेशंस को गति देने का है. चौथे भाव का चंद्रमा कार्यस्थल पर आपकी बातचीत में व्यावहारिकता और गहराई लाएगा, जिससे क्लाइंट्स से समझौते तय करना आसान होगा. सोमवार को नए हफ्ते की शुरुआत में नौकरीपेशा लोग अपनी प्राथमिक फाइलों, क्लाइंट शेड्यूलिंग और आगामी प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन को सुगमता से संभाल लेंगे. अधिकारियों से संवाद करते समय स्पष्ट और पारदर्शी दृष्टिकोण रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन घरेलू उपयोग की वस्तुओं, संपत्ति के रख-रखाव और पूर्व नियोजित निवेशों को आगे बढ़ाने का संकेत दे रहा है. किसी अटकी हुई व्यावसायिक देनदारी या पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा वित्तीय मसला आगे बढ़ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस समयावधि में संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, नए अनुबंध तय करने या सुरक्षित योजनाओं में निवेश की शुरुआत करना अनुकूल रहेगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समय किसी को भी जल्दबाजी में बड़ी रकम उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन लेन-देन करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण आत्मीय, सहयोगी और शांत बना रहेगा. माता जी का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन आपको मानसिक संबल देगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू प्राथमिकताओं और बजट को लेकर सकारात्मक विमर्श होगा, जिससे आपसी समझ और गहरी होगी. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति देखभाल और सम्मान का भाव बना रहेगा. शाम को परिवार के साथ घर पर समय बिताना दिनभर की भागदौड़ के बाद मन को ताजगी देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डिफेंस, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, पर्यावरण अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध अध्ययन का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने में आसानी होगी. सोशल मीडिया के भटकाव से दूरी बनाकर मुख्य अध्यायों और पुराने प्रश्नपत्रों के रिवीजन पर जोर दें. निरंतर अध्ययन से आगामी टेस्ट्स को लेकर मन का तनाव दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन बदलते मौसम के प्रभाव से छाती में भारीपन, कफ या हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. बहुत अधिक ठंडे पेय और बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं. सुबह थोड़ी देर प्राणायाम या हल्का व्यायाम करने से ताजगी बनी रहेगी. रात में समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन ऊर्जा का स्तर बना रहे.

उपाय

सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद अन्न, दूध या मौसमी फल भेंट करें. इससे शुभ योग और चौथे भाव के चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव मिलेगा तथा मानसिक शांति व कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी.

वृषभ राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपके संचार कौशल, पराक्रम और व्यावसायिक संपर्कों में तीक्ष्णता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से तीसरे भाव यानी पराक्रम, बाहुबल, छोटे सहोदर और नेटवर्किंग के भाव (कर्क राशि) में गोचर करेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक रहेगा तथा दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. तीसरे भाव में संचरण करता चंद्रमा आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाकर नए सौदों को अंतिम रूप देने में विशेष मदद करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, आईटी सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन, टेलीकॉम और कूरियर-लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन संपर्कों का दायरा बढ़ाने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा व्यावसायिक वार्ताओं में आपको त्वरित निर्णय लेने की क्षमता देगा. सप्ताह के पहले दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने, जरूरी ईमेल्स का त्वरित उत्तर देने और फील्ड वर्क से जुड़े लक्ष्यों को साधने में आपकी तत्परता दिखेगी. सहकर्मियों से संवाद करते समय स्पष्ट भाषा का उपयोग करें ताकि किसी प्रकार का संशय न रहे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन कमीशन, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और अल्पकालिक पहलों के माध्यम से नकदी प्रवाह को सुधारने का संकेत देता है. पहले किए गए व्यावसायिक संपर्कों के जरिए कोई नया ऑर्डर या रुका हुआ पारिश्रमिक प्राप्त हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस समय के दौरान नए व्यावसायिक समझौतों को आगे बढ़ाना, तकनीकी गैजेट्स की खरीद या बचत के नए विकल्प चुनना लाभकारी सिद्ध होगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस समयावधि में किसी अपरिचित व्यक्ति के वादे पर बड़ी धनराशि लगाने या सट्टा गतिविधियों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में संवाद की प्रधानता रहेगी और माहौल काफी गतिशील बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों या पड़ोसियों के साथ किसी साझा योजना या घरेलू विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी आपके व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना करेगा और दैनिक जिम्मेदारियों को बांटने में पूरा साथ देगा. प्रेम संबंधों में अपनी बात को चतुराई और स्पष्टता से व्यक्त करने से आपसी निकटता बढ़ेगी. शाम के समय किसी मित्र या रिश्तेदार से फोन पर हुई बातचीत मन को प्रसन्नता देगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

पत्रकारिता, जनसंचार, विदेशी भाषा, लॉ और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन लेखन अभ्यास और करंट अफेयर्स को मजबूत करने का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से स्मरण शक्ति तेज रहेगी और गूढ़ विषयों के नोट्स बनाना आसान होगा. डिजिटल भटकाव से खुद को दूर रखें और विषय-वार अभ्यास पर जोर दें. सुनियोजित तैयारी से आने वाली मौखिक परीक्षाओं या साक्षात्कारों के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन लगातार टाइपिंग, ड्राइविंग या फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से गर्दन, कंधों और कलाई में हल्का तनाव आ सकता है. काम के बीच में छोटे अंतराल लें और हाथों के हल्के व्यायाम करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए गले के संक्रमण से बचाव रखें और गुनगुने पानी का नियमित सेवन करें. रात में हल्का सुपाच्य आहार लें और समय पर विश्राम करें.

उपाय

सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या बताशे भेंट करें. इससे शुभ योग का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और आपके पुरुषार्थ व व्यावसायिक प्रयासों में निरंतर सफलता मिलेगी.

मिथुन राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

दूसरे भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और आपकी राशि के स्वामी बुध के नक्षत्र आश्लेषा का प्रभाव आपकी वाक्पटुता, वित्तीय समझ और संचित पूंजी को नई गति देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आरंभ होगा. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से दूसरे यानी धन, वाणी, पैतृक संपत्ति और कुटुंब के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक प्रभावी रहेगा और दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा और लग्नेश बुध के नक्षत्र का यह मेल वित्तीय मामलों में सटीक गणना करने और कठिन सौदों को बुद्धिमत्ता से निपटाने के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

वित्तीय सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वेल्थ मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, रिटेल कारोबार और खाद्य आपूर्ति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अपनी बाजार स्थिति मजबूत करने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स से बातचीत में आपकी वाणी को प्रभावशाली और तार्किक बनाएगा, जिससे लंबे समय से लंबित व्यावसायिक शर्तों को सहमति मिल सकती है. सप्ताह के पहले दिन कॉरपोरेट क्षेत्र के जातक बजट समीक्षा, ऑडिट रिपोर्ट्स और आंतरिक लेखा-जोखा सुलझाने में व्यस्त रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में आपके तथ्यपरक सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन बचत बढ़ाने, पुराने अटके भुगतानों की वसूली और बैंक बैलेंस को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व व्यावसायिक सौदे या पारिवारिक व्यवस्था से आर्थिक लाभ की स्थिति बन सकती है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस समयावधि में सुरक्षित सावधि जमा (FD), नए बैंक खाते खोलने या लंबी अवधि की बचत योजनाओं को अंतिम रूप देना लाभकारी रहेगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय के दौरान किसी को भी जुबानी भरोसे पर बड़ी रकम उधार देने या वित्तीय जोखिम वाले ऑनलाइन लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल सौहार्दपूर्ण, आत्मीय और सहयोग से भरा रहेगा. कुटुंब के सदस्यों के साथ किसी पारिवारिक दायित्व या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा पर सार्थक विचार-विमर्श हो सकता है. जीवनसाथी घर के वित्तीय संतुलन और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में आपका पूरा संबल बनेगा. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को स्पष्ट और सहज शब्दों में व्यक्त करने से आपसी विश्वास मजबूत होगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करना दिनभर के मानसिक तनाव को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, मैनेजमेंट और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन डेटा विश्लेषण और गणितीय विषयों को साधने का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों पर पकड़ मजबूत होगी और भटकाव कम होगा. सोशल मीडिया पर समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के पेपर्स के कठिन प्रश्नों को हल करें. योजनाबद्ध अध्ययन से आगामी परीक्षाओं को लेकर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन बदलते मौसम और अनियमित दिनचर्या से गले में खराश, दांतों में संवेदनशीलता या स्वर में भारीपन हो सकता है. बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों और ज्यादा तैलीय भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे. रात के समय गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त नींद लें ताकि मानसिक एकाग्रता बनी रहे.

उपाय

सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और शिवलिंग पर थोड़े अक्षत (बिना टूटे चावल) अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या कन्या को हरी सब्जियां, फल अथवा दूध दान करें. इससे शुभ योग और आश्लेषा नक्षत्र का पूर्ण फल मिलेगा तथा धन संचय और पारिवारिक सामंजस्य में निरंतर वृद्धि होगी.

कर्क राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और बौद्धिक सतर्कता को उभारेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी ही राशि में गोचर करेगा, जिसके बाद वह द्वितीय भाव में जाएगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक रहेगा और दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. लग्न में चंद्रमा और बुध के नक्षत्र आश्लेषा का यह प्रभाव जटिल परिस्थितियों को अपनी सूझबूझ से भांपने और व्यक्तिगत योजनाओं को सही दिशा देने में विशेष मदद करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल एनालिसिस, डायग्नोस्टिक लैब्स, लिक्विड कमोडिटीज, हॉस्पिटैलिटी और मनोवैज्ञानिक परामर्श से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का है. लग्न का चंद्रमा आपकी कार्यशैली में गहरी अंतर्दृष्टि लाएगा, जिससे आप क्लाइंट्स की सूक्ष्म जरूरतों को आसानी से समझ सकेंगे. सप्ताह के पहले दिन नौकरीपेशा जातक अपने व्यक्तिगत वर्कलोड और विभागीय प्राथमिकताओं को सुलझाने में तत्पर रहेंगे. सहकर्मियों के साथ काम करते समय भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय तथ्यों और प्रक्रियाओं पर टिके रहें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यक्तिगत साख और पूर्व में किए गए स्वतंत्र प्रयासों से आय सुनिश्चित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने पेशेवर काम या कंसल्टेंसी का रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस समय के दौरान नई व्यक्तिगत बचत योजनाओं की शुरुआत करना, आवश्यक स्वास्थ्य बीमा या पेशेवर टूल्स पर विचार करना अनुकूल रहेगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान भावनात्मक होकर किसी को उधार देने या बिना पूरी जानकारी के वित्तीय सहमति जताने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश भावनात्मक रूप से जीवंत और आत्मीय बना रहेगा. आप परिवार के सदस्यों की छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, जिससे आपसी लगाव बढ़ेगा. जीवनसाथी आपकी भावनात्मक स्थिति को समझेगा और घरेलू निर्णयों में संतुलित सलाह देकर आपका संबल बनेगा. प्रेम संबंधों में अत्यधिक संवेदनशीलता या पुरानी बातों को कुरेदने से बचें; वर्तमान पर ध्यान देने से संबंध सहज रहेंगे. शाम के समय एकांत में बैठकर विचार करना या परिवार के साथ समय बिताना मन को आंतरिक शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मनोविज्ञान, रिसर्च और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विश्लेषणात्मक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन सिद्धांतों की तह तक जाना आसान होगा. व्यर्थ की भावनात्मक उधेड़बुन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं. योजना बनाकर की गई पुनरावृत्ति आने वाली परीक्षाओं के प्रति आपकी तैयारी को ठोस आधार देगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मौसम के बदलाव और मानसिक सक्रियता के कारण सिर में भारीपन या सर्दी-जुकाम की हल्की अनुभूति हो सकती है. ठंडे पेय पदार्थों और अनियमित खान-पान से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी बनी रहे. सुबह थोड़ी देर प्राणायाम या शांत वातावरण में टहलना आपके मन को संतुलित और तरोताजा रखेगा.

उपाय

सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. इससे शुभ योग और लग्न के चंद्रमा का पूरा सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तथा मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता सुदृढ़ होगी.

सिंह राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

बारहवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव दूरगामी रणनीतियों, बाहरी संपर्कों और बैक-एंड प्रक्रियाओं को तेज करेगा, लेकिन संसाधनों के संतुलित प्रबंधन की मांग भी रखेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से बारहवें यानी व्यय, दूरस्थ स्थान, शोध और चिंतन के भाव (कर्क राशि) में रहेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक रहेगा और दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग बना रहेगा. बारहवें भाव में संचरण करता चंद्रमा एकांत में बैठकर जटिल योजनाओं का बारीकी से विश्लेषण करने और अनावश्यक व्यय पर अंकुश लगाने का अवसर देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेश व्यापार, ई-कॉमर्स सप्लाई, अस्पताल प्रशासन, लीगल कंप्लायंस और ऑडिटिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अंदरूनी कागजी प्रक्रियाएं दुरुस्त करने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा आपको दूरस्थ परियोजनाओं और तकनीकी त्रुटियों को समय रहते पकड़ने में मदद करेगा. सोमवार की शुरुआत में कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग दफ्तर के आंतरिक वाद-विवाद से खुद को अलग रखें और केवल अपने मुख्य असाइनमेंट्स पर केंद्रित रहें. वरिष्ठों से ईमेल या लिखित रूप में संवाद करते समय शब्दों के चयन में अतिरिक्त सावधानी बरतें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन अनिवार्य खर्चों को व्यवस्थित करने, कर-संबंधी देनदारियों को निपटाने और दूरस्थ स्रोतों से आय का संतुलन साधने का संकेत दे रहा है. किसी विदेशी क्लाइंट या दूर के प्रोजेक्ट से रुका हुआ फंड जारी हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस समय के दौरान वैधानिक देयताओं का निपटारा करना, सॉफ्टवेयर या टूल्स के सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना अनुकूल रहेगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समयावधि में किसी अज्ञात ऑनलाइन लिंक पर भुगतान करने, अनचाहे निवेश सुझावों को मानने या बड़ी नकदी निकालने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत और थोड़ा गंभीर बना रहेगा. मन में भविष्य की योजनाओं को लेकर एकाग्रता रहेगी, जिससे परिवार के साथ बातचीत सीमित लेकिन सारगर्भित होगी. जीवनसाथी आपकी व्यावहारिक व्यस्तताओं को समझेगा और घरेलू उत्तरदायित्वों को संभालने में सहयोगी भूमिका निभाएगा. प्रेम संबंधों में किसी पुरानी बात पर बेवजह विश्लेषण करने से बचें और वर्तमान को सहज बनाए रखें. शाम के समय घर पर हल्का संगीत सुनना या ध्यान लगाना दिनभर की भागदौड़ के बाद मानसिक शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल रिसर्च, डेटा एनालिसिस, उच्च दर्शनशास्त्र, विदेशी अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन डीप-स्टडी और कठिन अध्यायों के पुनरावलोकन का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों के सार को पकड़ना आसान होगा. सोशल मीडिया के अनचाहे स्क्रॉलिंग से दूर रहें और अपने स्टडी प्लान पर टिके रहें. सुनियोजित तरीके से की गई तैयारी आगामी टेस्ट्स के लिए आपके संशय दूर करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन देर रात तक जागने या अत्यधिक स्क्रीन उपयोग से आंखों में जलन और पैरों में सुस्ती आ सकती है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बासी और बहुत अधिक चिकनाई वाले भोजन से परहेज रखें. पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में जल का स्तर ठीक रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन ताजगी और एकाग्रता बनी रहे.

उपाय

सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को सफेद अन्न, दूध या भोजन भेंट करें. इससे शुभ योग का पूर्ण लाभ मिलेगा और बारहवें भाव के चंद्रमा से होने वाला मानसिक बिखराव दूर होकर कार्यों में गति आएगी.

कन्या राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

ग्यारहवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपकी व्यावसायिक नेटवर्क क्षमता, लाभ के नए अवसरों और आर्थिक योजनाओं को व्यावहारिक मजबूती प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय, सिद्धि, बड़े भाई-बहनों और लाभ के भाव (कर्क राशि) में बना रहेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक रहेगा और दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव रहेगा. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा और आपकी राशि के स्वामी बुध के नक्षत्र आश्लेषा का यह संयोग पुराने संपर्कों से लाभ निकालने और कारोबारी सौदों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, डेटा मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, सप्लाई चेन, अकाउंट्स और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन रणनीतिक विस्तार का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपको टीम के साथ मिलकर जटिल लक्ष्यों को साधने की स्पष्ट दिशा देगा. सप्ताह के पहले दिन ऑफिस में नई परियोजना के क्रियान्वयन, क्लाइंट प्रेजेंटेशन और लंबित रिपोर्ट्स को अंतिम रूप देने में आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता की सराहना होगी. वरिष्ठ सहयोगियों के साथ संवाद साधते समय ठोस तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित बात करें, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले व्यावसायिक प्रयासों से लाभांश प्राप्त करने, लंबित भुगतानों को क्लियर कराने और आय के नए माध्यम तलाशने का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व साझेदारी या बड़े प्रोजेक्ट से रुका हुआ फंड खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस समयावधि में सुरक्षित म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में व्यवस्थित निवेश या किसी नई व्यापारिक डील को अंतिम रूप देना अनुकूल रहेगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समय के दौरान बिना पूरी जांच-पड़ताल के किसी अनजान व्यक्ति की निवेश योजना में पूंजी लगाने या बड़ा जोखिम उठाने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल सौहार्दपूर्ण, गतिशील और सकारात्मक बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ परिजनों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श होगा और उनका व्यावहारिक सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और वे आपकी कार्यक्षेत्र की प्राथमिकताओं में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को तार्किक और सहज रूप से रखने से आपसी निकटता बढ़ेगी. शाम के समय परिवार के साथ बैठकर चाय पीना और दिनभर की बातें साझा करना मन को शांति और प्रसन्नता देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सांख्यिकी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट लॉ, कोडिंग और सिविल सेवा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पिछले विषयों के रिवीजन और तकनीकी पहलुओं को समझने का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक क्षमता में निखार आएगा और जटिल गणनाओं को समझना आसान होगा. सोशल मीडिया पर समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों के अभ्यास पर जोर दें. निरंतर अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बैठकर काम करने या स्क्रीन के अधिक उपयोग से आंखों में सूखापन और पिंडलियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच में थोड़ा अंतराल लें और आंखों को ताजे पानी से धोएं. बदलते मौसम को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडी चीजों से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं और रात में समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन ताजगी बनी रहे.

उपाय

सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या कन्या को हरी सब्जियां, फल अथवा सफेद मिठाई भेंट करें. इससे शुभ योग और ग्यारहवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा आय के स्रोतों में निरंतर वृद्धि और स्थिरता बनी रहेगी.

तुला राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

दसवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपकी कार्यकुशलता, सामाजिक छवि और प्रबंधन क्षमता को नई मजबूती देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से दसवें यानी कर्म, पद, आजीविका और सामाजिक प्रतिष्ठा के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक रहेगा और दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. दसवें भाव में चंद्रमा और बुध के नक्षत्र का यह संयोग व्यावसायिक नीतियों को लागू करने और कार्यस्थल पर अपनी साख को धार देने के लिए बहुत उत्तम रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, कानूनी सेवाएं, फैशन, लक्जरी प्रोडक्ट्स, आर्किटेक्चर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन रणनीतिक कदमों को आगे बढ़ाने का है. दसवें भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक समझ को स्पष्ट रखेगा, जिससे व्यापारिक साझीदारों और क्लाइंट्स के साथ सहमति बनाना आसान होगा. सप्ताह के पहले दिन नौकरीपेशा लोग उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और प्राथमिक लक्ष्यों के निर्धारण में सफल रहेंगे. कार्यस्थल पर अपने विचारों को स्पष्ट और संतुलित रूप से प्रस्तुत करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार और पूर्व में किए गए श्रम के लाभांश को सुरक्षित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने अनुबंध या व्यावसायिक सेवा का बकाया भुगतान खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा. इस समयावधि में नए पेशेवर समझौतों पर हस्ताक्षर करने, आवश्यक व्यावसायिक उपकरणों की खरीद या सुरक्षित बचत योजनाओं की शुरुआत करना अनुकूल रहेगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी धनराशि उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन जोखिम लेने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण अनुशासित, आत्मीय और गरिमामय बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा और उनके साथ महत्वपूर्ण घरेलू विषयों पर चर्चा होगी. जीवनसाथी आपके कार्यक्षेत्र के दायित्वों का सम्मान करेगा और घरेलू मामलों में संतुलन बनाए रखने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में परस्पर विश्वास और परिपक्वता बनी रहेगी. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर विचार करना मन को संतोष और शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवा, न्यायिक परीक्षा, डिजाइनिंग, कॉरपोरेट लॉ और मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन केस स्टडीज और मुख्य अवधारणाओं के रिवीजन का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों को समझने की गति तेज होगी. सोशल मीडिया पर समय नष्ट करने के बजाय अपने कमजोर टॉपिक्स के नोट्स को फिर से तैयार करें. योजनाबद्ध अध्ययन से आने वाले साक्षात्कारों और टेस्ट्स के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्य रूप से संतुलित रहेगा, लेकिन लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से कंधों या रीढ़ के ऊपरी हिस्से में अकड़न महसूस हो सकती है. काम के बीच में हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम अवश्य करते रहें. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी तासीर की चीजों से दूरी बनाकर रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लें. रात में समय पर विश्राम करने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद अन्न, दूध या फल भेंट करें. इससे शुभ योग और दसवें भाव के चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा तथा कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होकर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

नौवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपकी अंतर्दृष्टि, दूरगामी सोच और नीतिगत निर्णयों को नई धार प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य, धर्म, उच्च अध्ययन और दूरगामी मार्गदर्शन के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक रहेगा तथा दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. नौवें भाव में चंद्रमा और बुध के नक्षत्र का यह संयोग अटके हुए वैधानिक मामलों को सुलझाने, वरिष्ठों से मार्गदर्शन पाने और भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

लीगल एडवाइजरी, उच्च शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग और सुदूर संपर्कों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को सुदृढ़ करने का है. नौवें भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक समझ को तीक्ष्ण करेगा, जिससे दूरस्थ क्लाइंट्स और सलाहकारों से सकारात्मक तालमेल बनेगा. सप्ताह के पहले दिन सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग उच्च अधिकारियों और नीति-निर्माताओं के साथ बैठक कर आगामी प्रोजेक्ट्स की दिशा तय कर सकते हैं. कार्यस्थल पर बिना तथ्यों के बोलने से बचें और अपने काम को व्यवस्थित प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन दूरगामी निवेश योजनाओं और बौद्धिक या विदेशी स्रोतों से आय को संतुलित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने कानूनी समझौते या दूरस्थ प्रोजेक्ट से जुड़ा रुका हुआ फंड खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस समयावधि में बौद्धिक संपदा के पंजीकरण, सुरक्षित निवेश योजनाओं की शुरुआत या जरूरी व्यावसायिक खरीदारी करना उत्तम रहेगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी अस्पष्ट डिजिटल अनुबंध, अनचाहे निवेश सुझावों या बिना लिखा-पढ़ी के बड़े वित्तीय लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल शांत, गंभीर और आध्यात्मिक बना रहेगा. परिवार में किसी धार्मिक विषय, उच्च अध्ययन या यात्रा से जुड़े मसले पर सार्थक विचार-विमर्श हो सकता है. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव आपके लिए संबल सिद्ध होगा. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल गहरा रहेगा और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में एक-दूसरे के दृष्टिकोण का पूरा आदर होगा. प्रेम संबंधों में परस्पर विश्वास और स्पष्टता बढ़ेगी. शाम के समय किसी शांत स्थान पर समय बिताना मानसिक स्पष्टता और आत्मिक सुकून देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सेवा, उच्च तकनीकी शोध, दर्शनशास्त्र, पत्रकारिता और न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सैद्धांतिक अवधारणाओं को गहराई से समझने का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से मुख्य विषयों के सार को आत्मसात करना आसान होगा. सोशल मीडिया की व्यर्थ चर्चाओं से दूर रहें और अपने मुख्य विषयों के नोट्स का व्यवस्थित रिवीजन करें. निरंतर अध्ययन से आगामी परीक्षाओं को लेकर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से संतुलित रहेगी, लेकिन लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से जांघों या घुटनों में हल्का खिंचाव हो सकता है. काम के बीच हल्के खिंचाव वाले व्यायाम अवश्य करते रहें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडी चीजों से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं और रात में समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, सफेद अन्न या मौसमी फल भेंट करें. इससे शुभ योग और नौवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा भाग्य का सहयोग निरंतर बना रहेगा.

धनु राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

आठवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपकी आंतरिक सजगता, जटिल तकनीकी जांच और वित्तीय समीक्षा को सक्रिय करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से आठवें यानी गूढ़ अनुसंधान, संयुक्त वित्त, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक बदलाव के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक रहेगा तथा दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. आठवें भाव में संचरण करता चंद्रमा और बुध के नक्षत्र आश्लेषा का यह प्रभाव वित्तीय विसंगतियों को पकड़ने, गुप्त योजनाओं का विश्लेषण करने और बैक-ऑफिस कार्यों को व्यवस्थित करने में बहुत सहायक रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डेटा माइनिंग, बीमा, साइबर सुरक्षा, टैक्स ऑडिट, फॉरेंसिक विश्लेषण, पेट्रोलियम और गहन शोध कार्यों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन आंतरिक प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने का है. आठवें भाव का चंद्रमा किसी भी तकनीकी पेचीदगी की तह तक जाकर कमियों को सुधारने में आपकी मदद करेगा. सप्ताह के पहले दिन नौकरीपेशा जातक ऑफिस के गोपनीय डेटा, लंबित कंप्लायंस और आगामी परियोजनाओं की जटिल फाइलों की समीक्षा में तत्पर रहेंगे. कार्यस्थल पर किसी भी तरह की अनौपचारिक राजनीति से पूरी तरह दूर रहें और अपना काम केवल लिखित व पारदर्शी प्रमाणों के साथ ही आगे बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पुरानी देनदारियों के निपटारे, बीमा क्लेम, टैक्स कंप्लायंस और संचित पूंजी के पुनर्मूल्यांकन का संकेत दे रहा है. किसी पूर्व वित्तीय समझौते या तकनीकी ऑडिट से जुड़ा हुआ फंड प्रोसेस हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुरानी देनदारियों के भुगतान, बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण या जरूरी दस्तावेजों की समीक्षा के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे किए गए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या जोखिम भरे वित्तीय समझौतों से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, गंभीर और समझदारी भरा रहेगा. किसी पुराने पारिवारिक विषय या संयुक्त संपत्ति से जुड़े मसले पर सदस्यों के बीच संतुलित बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी आपके अंतर्मुखी मिजाज को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा संबल देगा. प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के संशय को स्थान न दें; सीधी और स्पष्ट बात करना ही रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखेगा. शाम के समय किसी एकांत स्थान पर बैठना या मनपसंद किताब पढ़ना मानसिक थकान को दूर कर नई ताजगी देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, मेडिकल पैथोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, उच्च गणित और रक्षा अनुसंधान से जुड़े प्रतियोगी छात्रों के लिए आज का दिन कठिन सिद्धांतों को गहराई से समझने का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से विश्लेषणात्मक विषयों पर पकड़ मजबूत होगी और भटकाव कम होगा. फोन के फालतू नोटिफिकेशन बंद करके पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों का अभ्यास करें. योजनाबद्ध और केंद्रित अध्ययन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास पूरी तरह सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन पेट के निचले हिस्से में भारीपन या अनियमित खान-पान से गैस की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बाहर के तले-भुने या बासी भोजन से दूरी बनाए रखें. पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि पाचन तंत्र दुरुस्त रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि मानसिक ताजगी और एकाग्रता बनी रहे.

उपाय

सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को चने की दाल, फल अथवा सफेद मिठाई भेंट करें. इससे शुभ योग का पूरा सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और आठवें भाव के चंद्रमा से होने वाला मानसिक संकोच दूर होकर कार्यों में स्थिरता आएगी.

मकर राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

सातवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव व्यावसायिक साझेदारियों, जनसंपर्क और दांपत्य जीवन के संवाद में सूक्ष्म समझ और बौद्धिक परिपक्वता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से सातवें यानी दांपत्य, दैनिक साझेदारियों, सार्वजनिक छवि और व्यावसायिक अनुबंधों के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक रहेगा और दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा और बुध के नक्षत्र आश्लेषा का यह प्रभाव बातचीत के जरिए जटिल व्यावसायिक शर्तों को सुलझाने और साझेदारों के रुख को भांपने में बहुत मददगार साबित होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, आर्बिट्रेशन, लीगल पार्टनरशिप, रिटेल नेटवर्किंग, जनसंपर्क और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन समझौतों को अंतिम रूप देने का है. सातवें भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक पकड़ को मजबूत करेगा, जिससे क्लाइंट्स के साथ मोलभाव में आपको व्यावहारिक बढ़त मिलेगी. सोमवार को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और बाहरी साझेदारों के साथ बैठक करते समय कागजी औपचारिकताओं पर पूरा ध्यान रखें. किसी भी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके सभी तकनीकी व व्यावहारिक पहलुओं की भलीभांति पड़ताल कर लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन साझा पूंजी, दैनिक व्यावसायिक बिक्री और पूर्व अनुबंधों से मिलने वाले लाभ को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुरानी साझेदारी या व्यापारिक सौदे से रुका हुआ लाभांश खाते में हस्तांतरित हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस शुभ समयावधि में पार्टनरशिप डीड पर दस्तखत करने, नए क्लाइंट अनुबंध साइन करने या संयुक्त बचत योजनाओं की शुरुआत करना बहुत अनुकूल रहेगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी भी मौखिक वादे पर बड़ा धन लगाने, साझीदार से अनपेक्षित वित्तीय विवाद में पड़ने या बिना रसीद के बड़े लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण व्यावहारिक, संतुलित और आत्मीय बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर व सार्थक चर्चा हो सकती है. अपने साथी की बात को केवल तर्कों से काटने के बजाय उनकी भावनाओं का आदर करें, जिससे आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें ताकि किसी भी प्रकार का संशय न रहे. शाम के समय जीवनसाथी या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताना मानसिक तनाव को कम करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन केस स्टडीज और विश्लेषणात्मक विषयों को दोहराने का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन नियमों और कानूनी धाराओं को समझना आसान होगा. सोशल मीडिया और व्यर्थ की गपशप से खुद को दूर रखें और अपने अध्ययन समय-सारणी का कड़ाई से पालन करें. योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारी आने वाली परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार बैठकर काम करने या यात्रा के कारण पीठ के निचले हिस्से और घुटनों में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के दौरान बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों से दूरी बनाएं. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और रात में समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि अगले दिन ताजगी बनी रहे.

उपाय

सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को भोजन, सफेद वस्त्र या फल भेंट करें. इससे शुभ योग और सातवें भाव के चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा तथा साझेदारियों व दांपत्य जीवन में स्थिरता बनी रहेगी.

कुंभ राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

छठे भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता, रोग-प्रतिरोधक सतर्कता और जटिल आधिकारिक कार्यों को सुलझाने की क्षमता को धार देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से छठे यानी सेवा, ऋण, विवाद निवारण और कार्यक्षेत्र की दैनिक व्यवस्था के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक रहेगा तथा दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा और बुध के नक्षत्र का यह संयोग विरोधियों की हरकतों को समय रहते भांपने और कार्यस्थल की तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण, लीगल कंप्लायंस, ऑडिटिंग, तकनीकी सेवा प्रदाता और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने का है. छठे भाव का चंद्रमा बातचीत में आपकी तार्किक पकड़ को मजबूत करेगा, जिससे सेवा शर्तों या अनुबंधों के विवाद सुलझाना आसान होगा. सप्ताह के पहले दिन नौकरीपेशा लोग कार्यस्थल के लंबित कार्यों, तकनीकी रिपोर्ट्स और सहकर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करने में आगे रहेंगे. कार्यस्थल पर किसी की व्यक्तिगत राजनीति में उलझने के बजाय केवल अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों और कागजी साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पुरानी देनदारियों के पुनर्गठन, वैधानिक भुगतानों और सेवा शुल्कों की वसूली को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने अनुबंध या तकनीकी सेवा के बदले रुका हुआ पारिश्रमिक खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा. इस समय के दौरान बैंक से जुड़े आवश्यक कागजी काम निपटाना, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रिन्यू करना या व्यावसायिक उपकरणों की मरम्मत पर व्यय करना अनुकूल रहेगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने, किसी की वित्तीय जमानत लेने या बिना जांचे ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का परिवेश व्यावहारिक, व्यवस्थित और अनुशासित बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ घरेलू बजट, स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं और दिनचर्या को संतुलित करने पर गंभीर बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी व्यावहारिक मामलों में आपकी चिंताओं को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र की व्यस्तताओं और सीमाओं का सम्मान करें; बेवजह की बहस या कमियां निकालने से बचें. शाम के समय घर पर शांत बैठकर विश्राम करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद ताजगी देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल, पैरामेडिकल, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, पुलिस बल और तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विश्लेषणात्मक विषयों और कठिन प्रश्नों के अभ्यास का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से जटिल नियमों और सूत्रों को गहराई से समझने में मदद मिलेगी. सोशल मीडिया और व्यर्थ के गपशप समूहों से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन अनियमित भोजन और लंबे समय तक मानसिक दबाव के कारण पाचन तंत्र में सुस्ती या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए बाहर के तले-भुने, बासी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में नमी का संतुलन बना रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन कार्यक्षमता और एकाग्रता प्रभावित न हो.

उपाय

सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और अक्षत अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या सफाईकर्मी को भोजन, सफेद वस्त्र या मौसमी फल भेंट करें. इससे शुभ योग और छठे भाव के चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा तथा कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होकर विरोधियों पर बढ़त प्राप्त होगी.

मीन राशि: 2 नवंबर 2026 (सोमवार)

पांचवें भाव में स्वराशि चंद्रमा का संचरण और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपकी बौद्धिक दूरदर्शिता, रणनीतिक कौशल और योजना निर्माण की क्षमता को विशेष तीव्रता प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि दोपहर 01:12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी. चंद्रमा देर रात 03:47 (27:47:02) बजे तक आपकी राशि से पांचवें यानी ज्ञान, बुद्धि, संतान, रचनात्मक दृष्टिकोण और योजना के भाव (कर्क राशि) में संचरण करेगा. आश्लेषा नक्षत्र देर रात 03:47 बजे तक प्रभावी रहेगा तथा दोपहर 12:06 बजे तक शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा और बुध के नक्षत्र आश्लेषा का यह संयोग जटिल समस्याओं के मौलिक समाधान निकालने और बौद्धिक निर्णयों को सटीकता से क्रियान्वित करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

उच्च शिक्षा, एडटेक, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, कंसल्टेंसी, डेटा एनालिटिक्स, वित्तीय मॉडलिंग और रचनात्मक लेखन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नवाचार को धरातल पर उतारने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा बातचीत में तार्किक स्पष्टता लाएगा, जिससे क्लाइंट्स और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी योजनाओं का सटीक प्रेजेंटेशन देना आसान होगा. सप्ताह के पहले दिन कॉरपोरेट क्षेत्र के जातक लंबित प्रोजेक्ट्स की नई रूपरेखा तैयार करने और रणनीतिक बैठकों में प्रमुख भूमिका निभाने में आगे रहेंगे. कार्यस्थल पर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचते हुए केवल पेशेवर साक्ष्यों और व्यावहारिक डेटा के आधार पर अपनी बात रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन बौद्धिक दक्षता, परामर्श सेवाओं और पूर्व नियोजित निवेशों से लाभ अर्जित करने का संकेत दे रहा है. किसी पुराने प्रोजेक्ट या सलाहकार कार्य का अटका हुआ मानदेय खाते में प्राप्त हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इस समयावधि में लंबी अवधि के सुरक्षित फंड्स, बच्चों की शिक्षा से जुड़े वित्तीय प्रावधानों या बौद्धिक संपदा से जुड़े अनुबंधों को अंतिम रूप देना अनुकूल रहेगा. सुबह 07:21 से 08:44 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार की अटकलबाजी, अपरिचित ऑनलाइन वित्तीय प्रस्तावों या बिना जांच-पड़ताल के किए जाने वाले निवेश निर्णयों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण बौद्धिक, शांत और आत्मीय बना रहेगा. संतान की शिक्षा, करियर की प्राथमिकताओं या उनकी किसी प्रगति को लेकर परिवार में सकारात्मक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी आपकी व्यस्तताओं को समझेगा और घरेलू निर्णयों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर पूरा संबल देगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने और स्पष्ट बातचीत रखने से मानसिक सामंजस्य गहरा होगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर घरेलू प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करना मानसिक स्पष्टता और सुकून प्रदान करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सेवा, उच्च गणित, मेडिकल, कोडिंग, डेटा साइंस और रचनात्मक विधाओं से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विश्लेषणात्मक विषयों और कठिन सिद्धांतों के गहन अध्ययन का है. आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से स्मरण शक्ति और समझने की गति तेज होगी. सोशल मीडिया और व्यर्थ के डिजिटल भटकाव से खुद को अलग रखकर पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नपत्रों को हल करने पर ध्यान दें. सुनियोजित तैयारी से आगामी परीक्षाओं के प्रति आपका आत्मविश्वास निरंतर मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार स्क्रीन पर काम करने या अत्यधिक सोचने के कारण आंखों में हल्का सूखापन या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. काम के बीच में छोटे अंतराल लें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे या गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं और रात में समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन ऊर्जा का स्तर बना रहे.

उपाय

सोमवार के दिन प्रातःकाल शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और अक्षत अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, सफेद अन्न या फल भेंट करें. इससे शुभ योग और पांचवें भाव के चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव प्राप्त होगा तथा बौद्धिक कार्यों में सफलता और मानसिक एकाग्रता निरंतर बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.