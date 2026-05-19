Aaj Ka Rashifal: 19 मई 2026 का दिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और नए संकेत लेकर आया है. आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और धृति योग का प्रभाव रहेगा, जबकि चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा. इसका असर बातचीत, करियर, रिश्तों, यात्रा, आर्थिक फैसलों और मानसिक स्थिति पर दिखाई दे सकता है.

मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति कई लोगों के लिए नए संपर्क, नए अवसर और सामाजिक प्रभाव बढ़ाने का संकेत दे रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति आर्थिक मामलों में व्यवहारिक सोच और सावधानी बनाए रखने की सलाह दे रही है. दूसरी ओर मीन राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि जल्दबाजी, गुस्सा या बिना सोचे लिया गया फैसला बाद में तनाव बढ़ा सकता है.

आज कुछ राशियों को करियर और धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को रिश्तों, स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए करियर, आर्थिक फैसलों और नए संपर्कों के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नए कार्यों की शुरुआत, आर्थिक योजना और संबंधों में प्रगति के लिए शुभ मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो बुद्धि, संवाद और नए अवसरों को सक्रिय करता है. इसके साथ ही धृति योग दिनभर मानसिक मजबूती, निर्णय क्षमता और धैर्य बनाए रखने में सहायक माना गया है.





चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके पराक्रम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर बातचीत, नए लोगों से संपर्क, छोटी यात्राओं, मीटिंग और निर्णय क्षमता पर दिखाई दे सकता है. आपकी राशि में मंगल की मजबूत स्थिति आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति आर्थिक मामलों में समझदारी और सतर्कता बनाए रखने का संकेत दे रही है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव बातचीत की क्षमता, लोगों से जुड़ाव और सामाजिक प्रभाव को मजबूत कर सकता है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना तनाव बढ़ा सकता है.

आज कई मेष राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनकी राय और निर्णय को गंभीरता से सुन रहे हैं. ऐसे में शब्दों का चयन और व्यवहार दोनों संतुलित रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सेल्स, मार्केटिंग और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, क्लाइंट से बातचीत, नई योजनाओं और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने, नौकरी बदलने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान करा सकता है.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने संपर्क से लाभ होने की संभावना रहेगी. हालांकि यात्रा, गैजेट्स, वाहन या दिखावे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में निवेश करना नुकसान करा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में बातचीत और समझदारी दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या कटु शब्द तनाव बढ़ा सकते हैं.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. सोशल मीडिया या किसी पुराने परिचित के जरिए बातचीत आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

गले से जुड़ी परेशानी, कंधों में दर्द, थकान, तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: लाल और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जाप आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर दाल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों, आत्मविश्वास और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नए कार्यों की शुरुआत, धन लाभ और स्थिरता के लिए शुभ मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नई योजनाओं, बातचीत और अवसरों को सक्रिय करने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक संतुलन, धैर्य और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक रहेगा.

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके धन भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर पैसों से जुड़े फैसलों, बचत, परिवार और बातचीत के तरीके पर दिखाई दे सकता है. आपकी राशि में सूर्य और बुध की युति आत्मविश्वास, व्यवहारिक सोच और आर्थिक समझ को मजबूत कर रही है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव आमदनी, नए संपर्क और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने का संकेत दे रहा है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

आज कई वृषभ राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनकी सलाह और अनुभव को महत्व दे रहे हैं. परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों जगह आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन समझदारी से लिया गया फैसला आगे लाभ दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा, फैशन, सेल्स और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पैसों से जुड़े काम, क्लाइंट से बातचीत, नई डील और टीमवर्क वाले कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया निवेश, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज योजना बनाना और जानकारी जुटाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना या जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसान करा सकता है.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिलने या पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि सुख-सुविधाओं, खरीदारी, यात्रा या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना सोचे-समझे किया गया निवेश नुकसान करा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या पैसों से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर जिद या चुप्पी तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित या मित्र के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

गले से जुड़ी परेशानी, गर्दन दर्द, थकान, आलस्य या नींद की कमी परेशान कर सकती है. ज्यादा काम और मानसिक तनाव शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर दाल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, नए अवसरों और सामाजिक प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, प्रगति और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो बुद्धि, संवाद और नए अवसरों को बढ़ाने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक संतुलन, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करेगा.

चंद्रमा दिनभर आपकी ही राशि मिथुन में गोचर करेगा, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण, बातचीत की क्षमता और निर्णय लेने की गति बढ़ सकती है. आपकी राशि में चंद्रमा, गुरु और शुक्र की युति लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ाने का संकेत दे रही है. वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय कुछ योजनाएं अभी गुप्त रखना ही बेहतर रहेगा. वहीं मीन राशि में शनि की स्थिति करियर और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ा सकती है.

आज कई मिथुन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनकी बातों और विचारों को ध्यान से सुन रहे हैं. सामाजिक दायरा बढ़ सकता है और पुराने संपर्कों से भी लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि किसी भी बात में जरूरत से ज्यादा उत्साह या जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, शिक्षा, लेखन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, प्रस्तुति, क्लाइंट से बातचीत और नई योजनाओं से जुड़े कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है.

यदि आप नया काम शुरू करने, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी सहकर्मी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने काम से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि यात्रा, खरीदारी, गैजेट्स या दिखावे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य और परिवार से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर मजाक या लापरवाही साथी को परेशान कर सकती है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और भावनात्मक सहयोग देना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. सोशल मीडिया, यात्रा या किसी पुराने मित्र के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सिर दर्द, थकान, तनाव, नींद की कमी या मौसम से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 7

लकी कलर: हरा और पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. ॐ हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए मानसिक संतुलन, आर्थिक फैसलों और रिश्तों में धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, सकारात्मक सोच और भविष्य की योजनाओं के लिए शुभ मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नए विचार, संवाद और योजनाओं को सक्रिय करने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक मजबूती, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा.

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके द्वादश भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर खर्चों, मानसिक चिंतन, यात्रा और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति यह संकेत दे रही है कि आज कई कर्क राशि वालों के मन में भविष्य और करियर को लेकर गहरी सोच चल सकती है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति नए लोगों से संपर्क, सामाजिक सहयोग और योजनाओं में लाभ देने वाली रहेगी. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है.

आज कई कर्क राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि वे लोगों के बीच रहकर भी अंदर से थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हैं. ऐसे में खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, हेल्थ सेक्टर, मीडिया, प्रशासन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पुराने काम पूरे करने, नई रणनीति बनाने और टीम के साथ तालमेल बैठाने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया प्रोजेक्ट शुरू करने या कारोबार में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना जरूरी रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन यात्रा, स्वास्थ्य, परिवार या निजी जरूरतों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को दिल पर लेने से तनाव बढ़ सकता है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में भरोसा और संवाद दोनों मजबूत रखने होंगे. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी के प्रति मन में छिपी भावनाएं भी सामने आ सकती हैं.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, नींद की कमी, सिर दर्द, थकान या आंखों से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने और भावनात्मक दबाव की वजह से मानसिक थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर दाल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए करियर, सामाजिक सम्मान और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, प्रगति और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नए अवसर, संवाद और योजनाओं को सक्रिय करने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक मजबूती, धैर्य और निर्णय क्षमता को संतुलित बनाए रखने में सहायक रहेगा.

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके लाभ भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर नए लोगों से संपर्क, सामाजिक दायरा, टीमवर्क और भविष्य की योजनाओं पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति यह संकेत दे रही है कि आज आपके संपर्क और बातचीत आपको लाभ दिला सकते हैं. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति करियर, पद और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ाएगी. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय अहंकार या जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपकी छवि प्रभावित कर सकता है.

आज कई सिंह राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता लोगों की नजर में रहेगी. ऐसे में आत्मविश्वास के साथ-साथ विनम्रता बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, प्रस्तुति, नई योजनाओं और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने की संभावना है.

यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने, कारोबार बढ़ाने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि किसी सहकर्मी के साथ अहंकार टकराव या जल्दबाजी में दिया गया जवाब नुकसान करा सकता है.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने संपर्क से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि दिखावे, यात्रा, वाहन या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या अहंकार तनाव बढ़ा सकता है.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने मित्र या सामाजिक संपर्क के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सिर दर्द, थकान, शरीर में गर्मी, तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और ज्यादा जिम्मेदारियां मानसिक थकान बढ़ा सकती हैं. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 3

लकी कलर: सुनहरा और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. सूर्यदेव को जल अर्पित करना भी शुभ रहेगा. जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या लाल वस्त्र का दान करना लाभकारी माना गया है.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए करियर, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नए कार्यों की शुरुआत, योजना और प्रगति के लिए शुभ मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो बुद्धि, संवाद और नए अवसरों को सक्रिय करने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक संतुलन, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करेगा.

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके कर्म भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर नौकरी, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति कार्यक्षेत्र में नए अवसर, लोगों से सहयोग और सकारात्मक बातचीत का संकेत दे रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति आपकी सोच को व्यवहारिक बनाएगी और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने में मदद करेगी. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय किसी भी रिश्ते या साझेदारी में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

आज कई कन्या राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि कार्यक्षेत्र में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं. लोग आपके काम और फैसलों को गंभीरता से देखेंगे. ऐसे में धैर्य और समझदारी दोनों बनाए रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, शिक्षा, मीडिया, प्रशासन, हेल्थ सेक्टर और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, टीमवर्क और जिम्मेदारियों से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो आज योजना बनाना और जानकारी जुटाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी सहकर्मी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि यात्रा, स्वास्थ्य, परिवार या जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, जिम्मेदारियों या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर ज्यादा सोचने या आलोचना करने से तनाव बढ़ सकता है.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र या किसी पुराने परिचित के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

पेट से जुड़ी परेशानी, तनाव, थकान, नींद की कमी या सिर दर्द परेशान कर सकता है. लगातार काम और मानसिक दबाव की वजह से थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और बजरंग बाण का पाठ करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए भाग्य, करियर और रिश्तों से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, शुभ कार्य और आर्थिक योजनाओं के लिए अनुकूल मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नए अवसर, यात्रा और महत्वपूर्ण संपर्कों को सक्रिय करने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक संतुलन, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने में सहायक रहेगा.

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके भाग्य भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर यात्रा, उच्च शिक्षा, करियर की दिशा और नए अवसरों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति यह संकेत दे रही है कि आज सही लोगों से मुलाकात और सही समय पर हुई बातचीत भविष्य में लाभ दे सकती है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति आर्थिक मामलों में सतर्कता और व्यवहारिक सोच बनाए रखने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि काम के दबाव और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना परेशानी बढ़ा सकता है.

आज कई तुला राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लंबे समय से रुका हुआ कोई काम अब आगे बढ़ने लगा है. आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन हर निर्णय में धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, शिक्षा, कानून, यात्रा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, क्लाइंट से बातचीत और लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नौकरी बदलने, विदेश से जुड़े काम शुरू करने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान करा सकता है.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने संपर्क से लाभ होने की संभावना रहेगी. आमदनी के नए अवसर भी मिल सकते हैं. हालांकि यात्रा, सुख-सुविधाओं या दिखावे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के निवेश करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य और परिवार से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या दूरी तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. यात्रा, सोशल मीडिया या किसी पुराने मित्र के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

कमर दर्द, थकान, तनाव, नींद की कमी या मौसम से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 9

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों, रिश्तों और मानसिक संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, सकारात्मक बदलाव और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुभ मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नई जानकारी, बातचीत और अवसरों को सक्रिय करने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक मजबूती, धैर्य और निर्णय क्षमता को संतुलित बनाए रखने में सहायक रहेगा.

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके अष्टम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर अचानक खर्च, मानसिक चिंतन, गुप्त योजनाओं और रिश्तों की गहराई पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति यह संकेत दे रही है कि आज कुछ पुराने मामलों या अधूरे कामों को लेकर दोबारा सोच-विचार हो सकता है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति रिश्तों, साझेदारी और बातचीत के मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि इस समय भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है.

आज कई वृश्चिक राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि वे हर चीज को जरूरत से ज्यादा गहराई से सोच रहे हैं. ऐसे में धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, रिसर्च, हेल्थ सेक्टर, मीडिया, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पुराने काम पूरे करने, नई रणनीति बनाने और आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नया निवेश, साझेदारी या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर दस्तावेज और जानकारी को अच्छी तरह जांच लें. किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य, यात्रा, परिवार या पुराने भुगतान से जुड़े मामलों पर पैसा खर्च हो सकता है. हालांकि किसी पुराने निवेश या रुके हुए काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और धैर्य दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, पैसों या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर शक या ज्यादा सोच-विचार तनाव बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने परिचित से दोबारा संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी के प्रति छिपी भावनाएं भी सामने आ सकती हैं.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, नींद की कमी, सिर दर्द, पेट से जुड़ी परेशानी या शरीर में थकान परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने और मानसिक दबाव की वजह से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 9

लकी कलर: लाल और मरून

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. ॐ हनुमते नमः मंत्र का जाप मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर दाल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए रिश्तों, करियर और नए अवसरों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, शुभ योजनाओं और प्रगति के लिए अनुकूल मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नए संपर्क, यात्रा और बातचीत से जुड़े मामलों को सक्रिय करने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक संतुलन, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करेगा.

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके सप्तम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर साझेदारी, वैवाहिक जीवन, नए संपर्क और लोगों के साथ तालमेल पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति यह संकेत दे रही है कि आज सही लोगों से जुड़ाव और सकारात्मक बातचीत भविष्य में लाभ दिला सकती है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आज कई धनु राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे सहयोग और मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में जल्दबाजी की बजाय समझदारी और धैर्य से लिया गया फैसला ज्यादा लाभ देगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, मीडिया, यात्रा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कानून और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, क्लाइंट से बातचीत, साझेदारी और नई योजनाओं से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया कारोबार शुरू करने, साझेदारी करने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज योजना बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने संपर्कों से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि यात्रा, परिवार, वाहन या सुख-सुविधाओं से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के निवेश करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या लापरवाही तनाव बढ़ा सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, तनाव, शरीर में भारीपन, पेट से जुड़ी परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव की वजह से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या लाल वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए कामकाज, आर्थिक जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई योजनाओं, सकारात्मक बदलाव और प्रगति के लिए शुभ मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नए अवसर, संवाद और योजनाओं को सक्रिय करने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक संतुलन, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करेगा.

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके षष्ठ भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर कामकाज, प्रतियोगिता, दिनचर्या और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति यह संकेत दे रही है कि आज मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे आपके पक्ष में जाता दिखाई दे सकता है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति रचनात्मक सोच, आर्थिक समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि किसी भी बात में जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोच तनाव बढ़ा सकती है.

आज कई मकर राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन धैर्य और अनुशासन के साथ किया गया काम आगे सफलता दिला सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, प्रशासन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पुराने काम पूरे करने, नई योजना बनाने और टीम के साथ तालमेल बैठाने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को ध्यान से जांच लें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा या जरूरी कामों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में धैर्य और समझदारी दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, जिम्मेदारियों या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या दूरी तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को रिश्ते में भावनात्मक सहयोग बनाए रखना होगा.

थकान, घुटनों में दर्द, तनाव, नींद की कमी या पेट से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा काम और मानसिक दबाव शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 8

लकी कलर: नीला और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और बजरंग बाण का पाठ करें. जरूरतमंद व्यक्ति to गुड़ या मसूर दाल का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में स्थिरता बनी रहेगी.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए रचनात्मक कार्यों, सामाजिक संपर्कों और रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, शुभ योजनाओं और सकारात्मक बदलाव के लिए अनुकूल मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नए विचार, संवाद और अवसरों को सक्रिय करने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक संतुलन, धैर्य और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाए रखने में सहायक रहेगा.

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके पंचम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर शिक्षा, प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्यों, संतान और भविष्य की योजनाओं पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति यह संकेत दे रही है कि आज नए लोगों से जुड़ाव और सकारात्मक बातचीत आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति परिवार, संपत्ति और घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ा सकती है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय आर्थिक मामलों में लापरवाही नुकसान करा सकती है.

आज कई कुंभ राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लंबे समय से रुकी हुई कोई योजना अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. ऐसे में आत्मविश्वास के साथ-साथ धैर्य बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, शिक्षा, डिजाइन, कला और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, रचनात्मक कामों और टीमवर्क से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने, कारोबार बढ़ाने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज योजना बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी भी काम में जल्दबाजी या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नुकसान करा सकता है.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. पुराने निवेश या रुके हुए काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि मनोरंजन, यात्रा, गैजेट्स या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर दूरी या जिद तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, थकान, नींद की कमी, आंखों से जुड़ी परेशानी या शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है. ज्यादा काम और लगातार सोचते रहने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: आसमानी और नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope) - 19 मई 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए परिवार, करियर और मानसिक संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, सकारात्मक बदलाव और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुभ मानी जाती है. आज सुबह मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नए अवसर, संवाद और योजनाओं को सक्रिय करने वाला माना जाता है. वहीं धृति योग मानसिक मजबूती, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने में सहायक रहेगा.

चंद्रमा दिनभर मिथुन राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके चतुर्थ भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर परिवार, घर, संपत्ति, मानसिक स्थिति और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति यह संकेत दे रही है कि आज परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति बातचीत, योजनाओं और आर्थिक मामलों में समझदारी बनाए रखने का संकेत दे रही है. आपकी ही राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि इस समय जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और हर फैसले में धैर्य रखना जरूरी रहेगा.

आज कई मीन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि मन एक साथ कई बातों में उलझा हुआ है. ऐसे में भावनाओं की बजाय व्यवहारिक सोच अपनाना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, मीडिया, हेल्थ सेक्टर, प्रशासन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, दस्तावेजों और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें. किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

राहुकाल दोपहर 03:42 PM से 05:24 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन परिवार, घर, यात्रा या सुख-सुविधाओं से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर भावुक प्रतिक्रिया तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, नींद की कमी, सिर दर्द, थकान या पेट से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने और मानसिक दबाव की वजह से शरीर की ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. ॐ हनुमते नमः मंत्र का जाप मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर दाल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

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