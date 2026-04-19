Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धार्मिक कार्यों, खरीदारी के लिए दिन अत्यंत महत्वपूर्ण, लाभदायी रहेगा।

Aaj Ka Rashifal: आज के पंचांग अनुसार 19 अप्रैल 2026 का दिन आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10.52 तक रहने के बाद तृतीया तिथि लग जाएगी. जिससे आज से ही 'अक्षय तृतीया' का पावन पर्व प्रारंभ हो जाएगा.

रविवार और अक्षय तृतीया का यह दुर्लभ संयोग मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है. आज चंद्रमा दोपहर 12.32 तक मेष राशि में रहेगा और फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा. ग्रहों की यह स्थिति व्यापार. निवेश और करियर के लिए नए द्वार खोल रही है. आइए जानते हैं आज का राशिफल और उपाय.

मेष राशिफल (Aries Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों के लिए दिन ऊर्जा से भरपूर और नई शुरुआत का है. आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व के साथ आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगा. इससे रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी. इस कारण अक्षय तृतीया का शुभ फल आज से ही मिलना प्रारंभ होगा. आपकी राशि में चंद्रमा दोपहर 12.32.06 तक स्थित रहेगा. जिसके बाद वह वृषभ राशि में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र का प्रभाव है.

इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू होगा. ग्रहों की यह स्थिति संकेत देती है कि आज आपका व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित करने वाला रहेगा. आज अक्षय तृतीया का पावन अवसर होने से आज का दिन किसी बड़े संकल्प या खरीदारी के लिए अत्यंत उत्तम है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. आज अक्षय तृतीया होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी. दोपहर तक चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से लिए गए निर्णय सटीक साबित होंगे. हालांकि शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे पूरे कर लेना बेहतर होगा.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या निवेश के लिए सबसे शुभ है. आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत लाभकारी रहेगा. आज अक्षय तृतीया के अवसर पर गहनों. सोने या कीमती वस्तुओं की खरीदारी करना अक्षय फल देने वाला रहेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आप थोड़े भावुक रह सकते हैं. भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यवहार में कोमलता और आकर्षण लाएगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. आज अक्षय तृतीया पर होने वाले मांगलिक कार्यों और पूजा पाठ में आज परिवार के साथ व्यस्त रहेंगे. अविवाहितों के लिए आज किसी मित्र के माध्यम से अच्छे प्रस्ताव आने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

आज शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. सुबह के समय आप काफी उत्साह महसूस करेंगे. लेकिन दोपहर के बाद काम की अधिकता से थकान हो सकती. आज सिरदर्द या आंखों में जलन जैसी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

आज के लिए सुझाव.

• पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान कोई भी नया महत्वपूर्ण कार्य शुरू न करें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मेष राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा नुकसानदेह हो सकती है या उसमें बाधाएं आ सकती हैं. यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से निकलने से पहले घी या पान खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज अक्षय तृतीया के साथ रविवार का संयोग है. इसलिए आज सूर्य देव को अर्घ्य दें और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें. अभिजीत मुहूर्त में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके मान.सम्मान और ऐश्वर्य में वृद्धि करेगा.

लकी कलर. लाल. सुनहरा

लकी नंबर. 1. 9

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope), 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए दिन सुख-सुविधाओं में वृद्धि और मानसिक संतोष का है. आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चंद्रमा का आपकी राशि में प्रवेश आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी. इस कारण अक्षय तृतीया का शुभ प्रभाव आज से ही सक्रिय हो जाएगा. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 पर आपकी ही राशि (वृषभ) में गोचर करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज का दिन निवेश और नई संपत्ति की योजना के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलने का समय है. आज अक्षय तृतीया होने के कारण व्यापार में धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में आएगा. तब आपकी निर्णय शक्ति और अधिक प्रभावशाली हो जाएगी. शाम 17.11.52 से शुरू होने वाले राहु काल से पहले अपने महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन पूरे कर लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय सोने. चांदी या भूमि में निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है. आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर की गई खरीदारी आपके भविष्य के लिए स्थायी संपत्ति बनेगी.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपको शांत और मिलनसार बनाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. आज अक्षय तृतीया के उत्सव के कारण घर में धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ का माहौल रहेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन विवाह संबंधी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए शुभ है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे. हालांकि कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से गले में हल्की खराश या गर्मी से संबंधित समस्या हो सकती है.

आज के लिए सुझाव.

• शीतल पेय और ताजे फलों का सेवन करें.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान किसी नई यात्रा या सौदे की शुरुआत न करें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. वृषभ राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले घी का सेवन करें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज अक्षय तृतीया और रविवार का दुर्लभ संयोग है. इसलिए आज माता लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाएं और सूर्य देव को जल अर्पित करें. आज सफेद वस्त्र पहनना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा.

लकी कलर. सफेद. गुलाबी

लकी नंबर. 2. 7

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन लाभ और नई योजनाओं को धरातल पर उतारने का है. आज अक्षय तृतीया के शुभ संयोग के साथ चंद्रमा का आपकी राशि से एकादश और द्वादश भाव में गोचर आपके आय के स्रोतों में वृद्धि करेगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 तक मेष राशि में रहेगा और फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन पुराने निवेश से लाभ कमाने और नई खरीदारी के लिए विशेष फलदायी है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. आज अक्षय तृतीया होने के कारण व्यापारिक लेन-देन में भारी लाभ की संभावना है. दोपहर तक का समय मार्केटिंग और नेटवर्किंग के लिए उत्तम है. शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले ही अपने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय सौदे निपटा लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय व्यावसायिक विस्तार या सोने की खरीदारी के लिए सबसे शुभ है. आज के दिन किया गया निवेश आपके लिए 'अक्षय' यानी कभी न समाप्त होने वाला लाभ लेकर आएगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज खुशहाली रहेगी. घर के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा. आज अक्षय तृतीया का उत्सव होने के कारण परिवार के साथ खरीदारी या धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और शाम के समय किसी मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा. अविवाहितों के लिए आज अच्छे रिश्ते की बात चल सकती है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य है. आप ऊर्जावान महसूस करेंगे लेकिन काम की व्यस्तता के कारण पैरों में दर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से पित्त संबंधी समस्या हो सकती है इसलिए खान-पान का ध्यान रखें.

आज के लिए सुझाव.

• क्रोध और जल्दबाजी से बचें.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मिथुन राशि वालों के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है. यदि जाना बहुत आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज रविवार और अक्षय तृतीया का अद्भुत संयोग है. इसलिए आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें. आज गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा.

लकी कलर. हरा. पीला

लकी नंबर. 5. 3

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन करियर में पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि का है. आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का मेष और वृषभ राशि में संचार आपके कार्यों में सफलता और घर में सुख-समृद्धि लाएगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 तक मेष राशि में रहेगा और फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी योजनाओं को साकार करने और भविष्य के लिए निवेश करने का है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी कार्यप्रणाली में सुधार होगा. आज अक्षय तृतीया होने के कारण व्यापार में किसी नए सौदे से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. दोपहर के बाद का समय निवेश के लिए अधिक अनुकूल है. शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले ही अपने सभी महत्वपूर्ण डील्स फाइनल कर लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय सोने की खरीदारी या नए व्यापारिक प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए सबसे शुभ है. आज अक्षय तृतीया पर किया गया दान और निवेश आपके संचित धन में स्थायी वृद्धि करेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज का दिन आनंदमय रहेगा. परिवार के साथ तालमेल बढ़ेगा और आज अक्षय तृतीया के कारण घर में पूजा या उत्सव का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. शाम के समय किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है जो मन को प्रसन्न करेगी. अविवाहितों के लिए आज विवाह के अच्छे अवसर बन सकते हैं.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन उत्साहजनक है. मानसिक शांति बनी रहेगी और आप शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि चंद्रमा के राशि परिवर्तन और कृत्तिका नक्षत्र के कारण सीने में भारीपन या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों का सेवन सावधानी से करें.

आज के लिए सुझाव.

• अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और भावुकता में बड़े निर्णय न लें.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान किसी महत्वपूर्ण पत्र पर हस्ताक्षर न करें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. कर्क राशि वालों के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज रविवार और अक्षय तृतीया का शुभ योग है. इसलिए आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और श्रीसूक्त का पाठ करें. आज के दिन जल का दान करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

लकी कलर. दूधिया सफेद. सिल्वर

लकी नंबर. 4. 2

सिंह राशिफल (Leo Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि और भाग्य का भरपूर साथ मिलने का है. आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आपकी राशि के स्वामी सूर्य का मेष राशि में उच्च का होना और चंद्रमा का अनुकूल गोचर आपके हर कार्य को सिद्ध करेगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद अक्षय तृतीया की शुभ तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 तक मेष राशि में रहेगा और फिर वृषभ राशि (आपके कर्म भाव) में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा जिसका स्वामित्व स्वयं सूर्य देव के पास है. आज का दिन सरकारी कार्यों में सफलता और लंबी अवधि के निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी और सहकर्मी आपके नेतृत्व का लोहा मानेंगे. आज अक्षय तृतीया होने के कारण नए व्यावसायिक अनुबंध या डील्स फाइनल करने के लिए दिन बहुत भाग्यशाली है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपके दशम भाव में जाएगा. तब करियर से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है. शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले अपने सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय ले लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय सोने की खरीदारी या नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए अत्यंत शुभ है. आज अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी निवेश भविष्य में आपको 'अक्षय' (कभी न कम होने वाला) रिटर्न देगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज का दिन सुखद रहेगा. पिता या पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं. आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व होने के कारण परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा और आप अपनों के साथ किसी धार्मिक उत्सव में भाग ले सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और वे आपकी प्रगति में सहायक बनेंगे. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करवा सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज आप खुद को ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे. उच्च का सूर्य आपको मानसिक बल प्रदान करेगा. हालांकि कृत्तिका नक्षत्र के कारण सिर में भारीपन या उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है. इसलिए अधिक उत्तेजना से बचें.

आज के लिए सुझाव.

• अहंकार से बचें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान वाद-विवाद से दूर रहें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. सिंह राशि वालों के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले दलिया या घी खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज रविवार और अक्षय तृतीया का अद्भुत संयोग है. इसलिए आज भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर का तिलक लगाएं. सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपकी सफलता के मार्ग प्रशस्त करेगा.

लकी कलर. केसरिया. सुनहरा

लकी नंबर. 1. 5

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को कन्या राशि वालों के लिए दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और बौद्धिक क्षमताओं के लाभ का है. आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य और कर्म भाव को प्रभावित करेगा जिससे आपकी अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 तक मेष राशि में रहेगा और फिर वृषभ राशि (आपके भाग्य भाव) में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शोध. अध्ययन और लंबी अवधि के वित्तीय नियोजन के लिए बहुत शुभ है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी सूक्ष्म दृष्टि और विश्लेषण क्षमता की सराहना होगी. आज अक्षय तृतीया होने के कारण व्यापारिक विस्तार के लिए दिन बहुत अनुकूल है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपके नौवें भाव में प्रवेश करेगा. तब आपको विदेश से संबंधित कार्यों या लंबी दूरी के व्यापारिक संपर्कों से लाभ मिल सकता है. शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले ही अपने बैंकिंग और निवेश संबंधी कार्य पूरे कर लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय नई तकनीक खरीदने या स्वर्ण निवेश के लिए श्रेष्ठ है. आज अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी निवेश आपके भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के बड़ों का आशीर्वाद आपको आत्मविश्वास देगा. आज अक्षय तृतीया का उत्सव होने के कारण घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान या मेहमानों के आगमन की संभावना है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी और आप भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए सकारात्मक संदेश ला सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. मानसिक रूप से आप सतर्क रहेंगे लेकिन कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से पाचन तंत्र या त्वचा से संबंधित हल्की समस्या हो सकती है. अपने खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और अधिक मसालेदार भोजन से बचें.

आज के लिए सुझाव.

• अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी की आलोचना करने से बचें.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. कन्या राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा में तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं. यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर और थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज रविवार और अक्षय तृतीया का दुर्लभ संयोग है. इसलिए आज भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को दूर्वा अर्पित करें. सूर्य देव को जल देना और किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का दान करना आपके लिए अक्षय पुण्य लेकर आएगा.

लकी कलर. हल्का हरा. क्रीम

लकी नंबर. 3. 8

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सैंडल-जूते खरीद सकते हैं या नहीं, जान लें Gen- Z

तुला राशिफल (Libra Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को तुला राशि वालों के लिए दिन साझेदारी में लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है. आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर चंद्रमा का गोचर आपके व्यापार और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद अक्षय तृतीया की पावन तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 तक मेष राशि (आपके सप्तम भाव) में रहेगा और फिर वृषभ राशि (अष्टम भाव) में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किसी बड़े समझौते को अंतिम रूप देने और भविष्य की समृद्धि के लिए निवेश करने का है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में टीम वर्क से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. आज अक्षय तृतीया होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों में लाभ के योग हैं. यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दोपहर से पहले का समय बहुत अनुकूल है. शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले अपने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन और सौदे पूरे कर लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय आभूषणों की खरीदारी या नए अनुबंधों के लिए सबसे शुभ है. आज अक्षय तृतीया पर किया गया निवेश आपके लिए लंबे समय तक लाभकारी बना रहेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप मिलकर भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं. आज अक्षय तृतीया का पावन उत्सव होने के कारण परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा और घर में सुख-शांति बनी रहेगी. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी नए रिश्ते की बात शुरू करने के लिए भाग्यशाली है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. हालांकि कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय पेट में जलन या सिरदर्द जैसी हल्की समस्या हो सकती है. भरपूर नींद लें और खान-पान में हल्का भोजन अपनाएं.

आज के लिए सुझाव.

• किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से दूर रहें.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान किसी महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत न करें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. तुला राशि वालों के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा में देरी या बाधाएं आ सकती हैं. यदि यात्रा अनिवार्य हो तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर और घी खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज रविवार और अक्षय तृतीया का शुभ योग है. इसलिए आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें. सूर्य देव को जल देना और किसी गरीब कन्या को फल या सफेद मिठाई का दान करना आपके भाग्य को मजबूत करेगा.

लकी कलर. सफेद. गुलाबी

लकी नंबर. 6. 2

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन साहस और रुकी हुई योजनाओं को दोबारा शुरू करने का है. आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चंद्रमा का गोचर आपके छठे और सातवें भाव को प्रभावित करेगा. जिससे शत्रुओं पर विजय और व्यापार में नई ऊर्जा का संचार होगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 तक मेष राशि में रहेगा और फिर वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन निवेश के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत शुभ है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी. आज अक्षय तृतीया होने के कारण व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपके सातवें भाव में आएगा. तब साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी. शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले ही अपने बैंकिंग और निवेश संबंधी महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय नई मशीनरी खरीदने या सोने में निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है. आज अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी निवेश आपके संचित धन में स्थायी वृद्धि करेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज खुशहाली रहेगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और आज अक्षय तृतीया के उत्सव के कारण घर में धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ का माहौल रहेगा. भाइयों या करीबी मित्रों का सहयोग आपको मानसिक बल देगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन विवाह संबंधी चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सकारात्मक है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन उत्साहजनक है. मानसिक शांति बनी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से आंखों में जलन या गर्मी के कारण सिरदर्द जैसी हल्की समस्या हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और धूप में निकलने से बचें.

आज के लिए सुझाव.

• क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि कोई पुराना विवाद दोबारा न उभरे.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर और थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज रविवार और अक्षय तृतीया का शुभ योग है. इसलिए आज हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें. सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल देना और किसी जरूरतमंद को तांबे की वस्तु या लाल मसूर का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

लकी कलर. गहरा लाल. नारंगी

लकी नंबर. 9. 1

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को धनु राशि वालों के लिए दिन ज्ञान के विस्तार और आकस्मिक धन लाभ का है. आज अक्षय तृतीया के विशेष पर्व पर आपकी राशि के स्वामी गुरु और चंद्रमा की स्थिति आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी और अधूरे संकल्पों को पूरा करने का बल देगी.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 तक मेष राशि (आपके पंचम भाव) में रहेगा और फिर वृषभ राशि (छठे भाव) में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. धनु राशि वालों के लिए आज का दिन शिक्षा. संतान और लंबी अवधि के निवेश के लिए बहुत भाग्यशाली है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और बुद्धिमानी की सराहना होगी. आज अक्षय तृतीया होने के कारण व्यापारिक क्षेत्र में नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ है. दोपहर के बाद का समय निवेश के लिए अधिक अनुकूल है. शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले ही अपने सभी महत्वपूर्ण डील्स और वित्तीय फैसले ले लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय व्यावसायिक विस्तार या कीमती धातुओं की खरीदारी के लिए सबसे शुभ है. आज अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी निवेश भविष्य में आपके संचित कोष को 'अक्षय' यानी स्थिर बनाए रखेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो आपके मन को प्रसन्न करेगा. आज अक्षय तृतीया का उत्सव होने के कारण परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य या दान-पुण्य में भाग लेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी पुराने मित्र से मुलाकात या प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाने वाला हो सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान है. आप शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से कमर में दर्द या गर्दन में जकड़न जैसी समस्या हो सकती है. काम के बीच-बीच में विश्राम अवश्य करें और योग का सहारा लें.

आज के लिए सुझाव.

• अति उत्साह में आकर कोई गलत वित्तीय फैसला न लें.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान किसी महत्वपूर्ण यात्रा या अनुबंध की शुरुआत न करें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. धनु राशि वालों के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा में देरी या बाधाएं आ सकती हैं. यदि जाना बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले घी या दलिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज रविवार और अक्षय तृतीया का महासंयोग है. इसलिए आज भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और चने की दाल का दान करें. सूर्य देव को जल अर्पित करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके मान-सम्मान को चार चाँद लगाएगा.

लकी कलर. पीला. नारंगी

लकी नंबर. 3. 1

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए दिन सुख-सुविधाओं के विस्तार और नई संपत्ति की योजना बनाने का है. आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चंद्रमा का गोचर आपके सुख भाव और संतान भाव को प्रभावित करेगा. जिससे पारिवारिक जीवन में स्थिरता और प्रसन्नता आएगी.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद अक्षय तृतीया की पावन तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 तक मेष राशि (आपके चौथे भाव) में रहेगा और फिर वृषभ राशि (पांचवें भाव) में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. मकर राशि वालों के लिए आज का दिन भूमि. भवन या वाहन की खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत और अनुशासन से सफलता प्राप्त करेंगे. आज अक्षय तृतीया होने के कारण व्यापार में निवेश के लिए समय बहुत उत्तम है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपके पांचवें भाव में जाएगा. तब शेयर बाजार या रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है. शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले अपने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय सौदे और कागजी कार्यवाही पूरी कर लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय सोने की खरीदारी या नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए सबसे शुभ है. आज अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी निवेश आपके भविष्य को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज का दिन आनंदमय रहेगा. परिवार के साथ तालमेल बढ़ेगा और आज अक्षय तृतीया के कारण घर में पूजा या किसी मांगलिक उत्सव का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. अविवाहितों के लिए आज का दिन विवाह के अच्छे प्रस्ताव लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा है. आप मानसिक रूप से काफी शांत और स्थिर महसूस करेंगे. हालांकि कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से शाम के समय घुटनों में दर्द या गैस की समस्या हो सकती है. अपने खान-पान में अनुशासन बनाए रखें और हल्का व्यायाम करें.

आज के लिए सुझाव.

• अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और कार्यस्थल पर पारदर्शिता बनाए रखें.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान किसी नई यात्रा की शुरुआत न करें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मकर राशि वालों के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा में देरी या तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर और थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज रविवार और अक्षय तृतीया का शुभ योग है. इसलिए आज भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. सूर्य देव को जल देना और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छाता या जल का दान करना आपके लिए अक्षय पुण्य लेकर आएगा.

लकी कलर. नीला. काला

लकी नंबर. 8. 4

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि वालों के लिए दिन पराक्रम में वृद्धि और सामाजिक संपर्कों से लाभ उठाने का है. आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चंद्रमा का गोचर आपके साहस और सुख स्थान को प्रभावित करेगा. जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद अक्षय तृतीया की पावन तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 तक मेष राशि में रहेगा और फिर वृषभ राशि (आपके सुख भाव) में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन पुराने विवादों को सुलझाने और नई संपत्ति की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी वाकपटुता और निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी. आज अक्षय तृतीया होने के कारण व्यापार में धन के नए मार्ग खुलेंगे. दोपहर के बाद जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में जाएगा. तब सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च के योग बनेंगे. शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले अपने सभी महत्वपूर्ण निवेश और डील्स को अंतिम रूप दे दें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय इलेक्ट्रॉनिक्स. वाहन या स्वर्ण खरीदारी के लिए सबसे शुभ है. आज अक्षय तृतीया पर किया गया दान और निवेश आपके भविष्य को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज का दिन खुशियां लेकर आएगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनकी मदद से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. आज अक्षय तृतीया का पावन उत्सव होने के कारण घर के नवीनीकरण या सजावट में परिवार के साथ व्यस्त रहेंगे. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी नए और प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ने का अवसर दे सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे. आपका मानसिक बल बढ़ेगा. हालांकि कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से गर्दन या कंधों में जकड़न जैसी समस्या हो सकती है. अधिक तनाव न लें और सुबह के समय प्राणायाम जरूर करें.

आज के लिए सुझाव.

• आलस्य का त्याग करें और अवसरों का लाभ उठाएं.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान किसी भी वाद-विवाद में न पड़ें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. कुंभ राशि वालों के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले घी का सेवन करें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूँकि आज रविवार और अक्षय तृतीया का शुभ योग है. इसलिए आज सूर्य देव को जल दें और भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल अर्पित करें. आज के दिन जल से भरे पात्र का दान करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

लकी कलर. हल्का नीला. बैंगनी

लकी नंबर. 8. 4

मीन राशिफल (Pisces Horoscope). 19 अप्रैल 2026

19 अप्रैल 2026 को मीन राशि वालों के लिए दिन आर्थिक लाभ और पारिवारिक खुशियों का है. आज अक्षय तृतीया के विशेष पर्व पर आपकी राशि के स्वामी गुरु की अनुकूलता और चंद्रमा का गोचर आपके धन भाव को सक्रिय करेगा जिससे संचित धन में वृद्धि होगी.

आज के पंचांग अनुसार आज वैशाख शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10.52.08 तक है जिसके बाद अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चंद्रमा आज दोपहर 12.32.06 तक मेष राशि (आपके धन भाव) में रहेगा और फिर वृषभ राशि (तीसरे भाव) में प्रवेश करेगा. आज सुबह 07.10.56 तक भरणी नक्षत्र है और उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. मीन राशि वालों के लिए आज का दिन वाणी से दूसरों को प्रभावित करने और नए निवेश के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा. आज अक्षय तृतीया होने के कारण कमीशन. बैंकिंग या निवेश से जुड़े कार्यों में बड़ा लाभ मिल सकता है. दोपहर तक चंद्रमा आपके धन भाव में होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. शाम 17.11.52 के बाद राहु काल शुरू होने से पहले अपने सभी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय और धन का लेन-देन पूरा कर लें.

आज के पंचांग अनुसार अभिजीत मुहूर्त (11.54.40 AM से 12.46.28 PM) का समय आभूषणों की खरीदारी या बचत योजना शुरू करने के लिए सबसे शुभ है. आज अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी निवेश भविष्य में आपके लिए 'अक्षय' लाभ का स्रोत बनेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज सौहार्द बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक चर्चा में शामिल हो सकते हैं. आज अक्षय तृतीया का पावन उत्सव होने के कारण घर में पूजा-पाठ और सात्विक भोजन का आनंद लेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और आप मिलकर घर की सुख-सुविधाओं पर चर्चा कर सकते हैं. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी शुभ समाचार की प्राप्ति का हो सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन संतुलित है. आप मानसिक रूप से काफी शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. हालांकि कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव से गले या कान में हल्की समस्या हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन में सावधानी बरतें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें.

आज के लिए सुझाव.

• अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दिखावे से बचें.

• आज के पंचांग अनुसार राहु काल (शाम 17.11 से 18.48) के दौरान किसी नई यात्रा या बड़े सौदे की शुरुआत न करें.

यात्रा और दिशा

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मीन राशि वालों के लिए आज पश्चिम दिशा की यात्रा में बाधाएं या असुविधा हो सकती है. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर और थोड़ा घी खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)

चूंकि आज रविवार और अक्षय तृतीया का अद्भुत संयोग है. इसलिए आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें. सूर्य देव को जल अर्पित करना और किसी मंदिर में चने की दाल या केसरिया मिठाई का दान करना आपके भाग्य को उदय करेगा.

लकी कलर. पीला. सुनहरा

लकी नंबर. 3. 7

यह भी पढ़ें- Shani Gochar 2026: शनि देव बदलेंगे नक्षत्र, मेष समेत इन 3 राशियों पर दिखेगा खास प्रभाव! देखें आपकी राशि तो नहीं?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.