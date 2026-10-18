Aaj Ka Rashifal 18 October 2026: मेष के लिए काम की तैयारी, वृषभ के लिए राहत तो कुंभ के लिए खर्च संभालने का दिन. रविवार को चंद्रमा धनु से मकर राशि में जाएंगे. इस बदलाव से मीन राशि वालों के लिए संपर्कों से लाभ के संकेत हैं, जबकि मिथुन को साझा पैसों के मामले में सावधानी रखनी होगी. चंद्र राशि से गोचर की स्थिति के आधार पर पढ़ें, नौकरी, कारोबार और रिश्तों में आपकी राशि के लिए क्या संकेत हैं.

मेष राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

रुके हुए बड़े कामों को आगे बढ़ाने, वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन लेने और शाम के बाद अपने कामकाजी लक्ष्यों को नई दिशा देने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से नौवें भाव (धनु राशि,भाग्य, धर्म और उच्च चिंतन के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह कर्म भाव यानी दसवें भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:50 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा शुरू होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:30 बजे तक रहेगी, जिसके बाद महाष्टमी तिथि शुरू हो रही है. आज प्रातः कालरात्रि पूजन और दिन चढ़ने के बाद मां महागौरी की आराधना का पावन अवसर रहेगा. जगदंबा को नारियल या हलवे का भोग अर्पित करने से मानसिक संशय खत्म होंगे, अटके काम गति पकड़ेंगे और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन की शुरुआत से ही दूरदराज के ग्राहकों से संपर्क साधने, त्योहारी सीजन के बड़े स्टॉक की बुकिंग पक्की करने और सप्लायर्स से तालमेल बिठाने में गति रहेगी. यदि आप पब्लिशिंग, एजुकेशन, ट्रैवल, कंसल्टेंसी, कानूनी मामलों या पूजा-उत्सव की सामग्रियों से जुड़े हैं, तो दोपहर 12:50 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से बातचीत का तरीका क्लाइंट्स को तुरंत प्रभावित करेगा. शाम 07:34 पर जैसे ही चंद्रमा मकर राशि में जाएगा, काम को लेकर आपकी गंभीरता और बढ़ जाएगी; सप्ताह के बाकी दिनों की बिजनेस प्लानिंग आज ही फाइनल कर लेना फायदेमंद रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का पूरा भरोसा मिलेगा और किसी लीडरशिप रोल या प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए दिन उत्तम रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन मजबूती और संतोष देने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे, कमीशन या अटका हुआ भुगतान वापस खाते में आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें वित्तीय लेन-देन, बिल पास करना या पारिवारिक बचत से जुड़े फैसले लेना सबसे शुभ रहेगा. शाम 04:23 से 05:49 के बीच राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी अनजान स्कीम में बड़ा निवेश करने या किसी रिश्तेदार को नकद उधारी देने से बचें. शाम के समय धार्मिक आयोजनों और घर के जरूरी सामान पर सामान्य खर्च रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और अष्टमी तिथि के आरंभ के चलते बहुत पावन, शांत और भक्तिमय वातावरण बना रहेगा. पिता जी या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह किसी उलझे हुए पारिवारिक मामले को सुलझाने का सटीक रास्ता दिखाएगी. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य के साझा लक्ष्यों पर गंभीर और परिपक्व बातचीत होगी; बिना दिखावे के अपनी स्थिति साझा करना रिश्ते में विश्वास को गहरा करेगा. शाम को घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देवी मां की आरती में शामिल होना मन को असीम शांति देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी एंबिशियस, फोकस्ड और विजनरी रहने वाली है. अगर आप सिविल सर्विसेज, कैट, गेट, कोडिंग टेस्ट या विदेश में पढ़ाई के एप्लिकेशन पर काम कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और सुकर्मा योग का प्रभाव आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दूसरों की दिखावटी जिंदगी से दूरी बनाकर अपने पर्सनल पोर्टफोलियो को मजबूत करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन चुस्त रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार एक ही मुद्रा में बैठने या भागदौड़ के चलते शाम को जांघों, घुटनों या पिंडलियों में हल्का खिंचाव आ सकता है. मौसम के बदलते रुख को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी गरिष्ठ भोजन खाने से बचें ताकि पित्त और पाचन तंत्र पर असर न पड़े. दिनभर हल्का गुनगुना पानी लेते रहें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ऊर्जा को बरकरार रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप का ध्यान करें. देवी मां को नारियल या बताशे का भोग लगाएं और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

वृषभ राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन के पहले हिस्से में खर्चों और मानसिक चिंताओं को नियंत्रण में रखने तथा शाम के बाद राहत व भाग्य के सहयोग का अनुभव करने के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से आठवें भाव (धनु राशि) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह नवम भाव यानी भाग्य स्थान (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:50 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा शुरू होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:30 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महाष्टमी तिथि लग जाएगी. मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप को नारियल या सफेद मिष्ठान्न का भोग अर्पित करने से मन का संशय और भय दूर होगा, रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों को दिन के पहले हिस्से में कागजी औपचारिकताओं, पुराने बहीखातों और टैक्स से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना होगा. यदि आप स्क्रैप, केमिकल्स, इंश्योरेंस, हार्डवेयर, रिसर्च या ऑडिटिंग से जुड़े हैं, तो दोपहर तक का समय नियमित काम पूरा करने के लिए ठीक रहेगा. शाम 07:34 बजे चंद्रमा के मकर राशि में जाते ही व्यापारिक माहौल में सकारात्मक बदलाव आएगा; दूरदराज के ग्राहकों से नए ऑर्डर मिलने और आगामी सप्ताह के लिए नई रणनीति बनाने में आसानी होगी. नौकरीपेशा जातकों को दिन में ऑफिस की राजनीति या सहकर्मियों के आपसी विवाद से दूरी बनाए रखनी होगी; शाम के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत आपके पक्ष में रुख करेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन की शुरुआत में हाथ थोड़ा खींचकर चलना समझदारी होगी. वाहन, घरेलू मरम्मत या अचानक सामने आए किसी बिल पर धन व्यय हो सकता है. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें वित्तीय कागजात की जांच या बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाना सही रहेगा. शाम 04:23 से 05:49 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने, शेयर बाजार में सट्टा लगाने या बिना जांचे किसी नई स्कीम में निवेश करने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम ढलने के बाद आर्थिक स्थिति में स्थिरता महसूस होगी.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण सात्विक और शांतिपूर्ण रहेगा. ससुराल पक्ष से किसी विषय पर बातचीत करते समय वाणी में सहजता रखें ताकि पुरानी बातें तूल न पकड़ें. जीवनसाथी आज आपकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा. लव लाइफ में साथी की बात को भी पूरा सम्मान दें और अपनी मर्जी थोपने से बचें; शाम के समय साथ बैठकर शांत वातावरण में बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर परिवार सहित आरती में शामिल होना मानसिक शांति प्रदान करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में थोड़ी गंभीर और इंट्रोस्पेक्टिव रहेगी, लेकिन शाम होते-होते काफी ऑप्टिमिस्टिक और फोकस्ड हो जाएगी. सोशल मीडिया के दिखावे से दूरी बनाकर अपनी कमजोरियों और पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर समय लगाएं. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, रिसर्च पेपर या कोडिंग के पेचीदा एरर को सुलझा रहे हैं, तो दोपहर के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपकी समझ को पैना करेगा. देर शाम स्क्रीन टाइम कम करके खुली हवा में टहलना आपके मन को पूरी तरह हल्का और तरोताजा कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन के पहले भाग में सिर में हल्का भारीपन या पेट के निचले हिस्से में गैस की समस्या महसूस हो सकती है. व्रत या त्योहार के खानपान में बहुत अधिक तले-भुने, खट्टे या गरिष्ठ भोजन से परहेज करें ताकि पाचन तंत्र सुचारू रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पीते रहें. शाम के बाद स्वास्थ्य में ताजगी महसूस होगी. रात को समय पर सोने की आदत आपकी दिनभर की थकान को दूर करेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या खीर का भोग अर्पित करें और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मिथुन राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

साझेदारी के काम को गति देने, जनसंपर्क बढ़ाने और शाम के बाद अपने अंदरूनी कामकाज व आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से सातवें भाव (धनु राशि,साझेदारी, जीवनसाथी और दैनिक व्यापार के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह आठवें भाव (मकर राशि) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:50 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा शुरू होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:30 बजे तक रहेगी, जिसके बाद महाष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप को नारियल या सफेद मिष्ठान्न का भोग अर्पित करने से व्यावसायिक मतभेद दूर होंगे, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और मन की बेचैनी शांत होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा काउंटर पर ग्राहकों की आवाजाही संभालने, साझेदारों के साथ मिलकर त्योहारी सीजन की रूपरेखा तय करने और सप्लायर्स से नए अनुबंध पक्के करने में बीतेगा. यदि आप पीआर, मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग, कानूनी सलाहकार, एजेंसी बिजनेस या रिटेल पार्टनरशिप से जुड़े हैं, तो दोपहर 12:50 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से बातचीत की शैली क्लाइंट्स को तुरंत प्रभावित करेगी. शाम 07:34 पर चंद्रमा के मकर राशि में जाते ही नए सौदों पर हस्ताक्षर करने से पहले उनके सभी कानूनी क्लॉज और बिलिंग की शर्तों को खुद बारीकी से पढ़ना जरूरी होगा. नौकरीपेशा जातकों को दिन में टीमवर्क से सफलता मिलेगी; शाम के बाद अपने प्रोजेक्ट फाइल्स और जरूरी डेटा को सुरक्षित व्यवस्थित करके रखें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन का पहला हिस्सा व्यापारिक लाभ और उधारी की रिकवरी के लिहाज से काफी अच्छा बना रहेगा. किसी पार्टनरशिप के काम या पुराने कमर्शियल अनुबंध से धन हाथ आ सकता है. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें नए बिल पास करना या जरूरी वित्तीय भुगतानों को मंजूरी देना सबसे सही रहेगा. शाम 04:23 से 05:49 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी अनजान फर्म के साथ बड़ा ऑनलाइन ट्रांसफर करने, टोकन मनी देने या शेयर बाजार में जोखिम भरा दांव लगाने से पूरी तरह बचें. शाम के बाद घरेलू जिम्मेदारियों पर सामान्य खर्च हो सकता है.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के चलते माहौल में सात्विक उत्साह और शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा; घर-परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले में उनकी राय बहुत सटीक साबित होगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर समय बिताने और भविष्य की बातों को साझा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा. शाम के बाद किसी पुरानी बात को लेकर व्यर्थ बहस से बचें. शाम को घर के मंदिर में धूप-दीप जलाकर परिवार सहित देवी मां की आरती करना मानसिक शांति देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में काफी कम्यूनिकेटिव, अट्रैक्टिव और नेटवर्किंग-फ्रेंडली रहेगी, जबकि शाम के बाद थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव और डीप-थिंकिंग वाली हो जाएगी. अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, हैकथॉन, कैंपस प्लेसमेंट या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े काम में लगे हैं, तो दोपहर तक आपकी तार्किक क्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी. शाम को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होने पर अपनी कोर स्किल्स और कमजोरियों को सुधारने में समय लगाएं. देर शाम स्क्रीन टाइम कम करके खुली हवा में टहलना आपके मूड को पूरी तरह फ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिनभर ऊर्जा और सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन लगातार बातचीत और भागदौड़ के कारण शाम को पैरों में या कमर के निचले हिस्से में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते रुख को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर के बासी या गरिष्ठ स्नैक्स से परहेज करें ताकि पेट और गला दोनों दुरुस्त रहें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल या नारियल पानी लेते रहें. शाम के बाद भारी भोजन से बचें और रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि सुबह की चुस्ती बरकरार रहे.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या खीर का भोग अर्पित करें और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

कर्क राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दैनिक रूटीन को व्यवस्थित करने, जरूरी कानूनी या बैंकिंग मामलों को निपटाने और शाम के बाद साझेदारी व जनसंपर्क में मजबूती लाने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से छठे भाव (धनु राशि,शत्रु, रोग, ऋण और सेवा के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह सातवें भाव (मकर राशि,साझेदारी, दांपत्य और जनसंपर्क के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:50 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा शुरू होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:30 बजे तक रहेगी, जिसके बाद महाष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या खीर का भोग अर्पित करने से अनचाहा तनाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और रिश्तों में मिठास आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा इन्वेंट्री का मिलान करने, पुराने बकायेदारों से संपर्क साधने और कानूनी या टैक्सेशन से जुड़े कागजात दुरुस्त करने में बीतेगा. यदि आप मेडिकल, फार्मेसी, सैनिटेशन, लीगल कंसल्टेंसी, ऑडिटिंग या किसी टेंडर के काम से जुड़े हैं, तो दोपहर 12:50 तक की गई मेहनत के ठोस नतीजे दिखेंगे. शाम 07:34 बजे चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करते ही कारोबारी गतिविधियों में नया मोड़ आएगा; बड़े ग्राहकों से नई डील्स पक्की करने और आगामी सप्ताह के लिए व्यापारिक साझेदारों के साथ तालमेल बनाने के लिए शाम का समय बहुत अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों की मदद से पेंडिंग काम पूरे करने में आसानी होगी; शाम के बाद उच्चाधिकारियों से संवाद सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन पुराने कर्जों की किश्त चुकाने या अटके हुए भुगतानों को रिकवर करने के लिहाज से काफी मुफीद रहेगा. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक ट्रांसफर, लोन से जुड़े आवेदन या जरूरी लेन-देन की कागजी कार्रवाई पूरी करना सबसे सही रहेगा. शाम 04:23 से 05:49 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी को अपनी बचत से बड़ी रकम उधार देने या बिना गारंटी वाली किसी अनजान स्कीम में पूंजी फंसाने से पूरी तरह बचें. शाम के बाद व्यापारिक मुनाफे और घरेलू सुख-सुविधाओं पर संतुलन बना रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण सात्विक, अनुशासित और शांत बना रहेगा. ननिहाल पक्ष से कोई जरूरी समाचार मिल सकता है या बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी दिन के पहले हिस्से में घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में आपकी मदद करेगा और शाम के बाद दोनों के बीच भावनात्मक निकटता और समझ और गहरी होगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी छोटी-मोटी गलतफहमियों को नजरअंदाज करें; शाम को साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर बात करने से रिश्ता मजबूत होगा. शाम को परिजनों के साथ बैठकर देवी महागौरी की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह हल्का कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में काफी कॉम्पिटिटिव, रेजिलिएंट और गोल-ओरिएंटेड रहेगी, जबकि शाम के बाद यह सोशल और कोलैबोरेटिव रुख लेगी. अगर आप नीट, जेईई, एसएससी, बैंकिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो दोपहर तक का समय कठिन मॉक टेस्ट हल करने और पुराने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए सबसे मुफीद है. दोपहर 12:50 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होने पर अपने वीक एरियाज को दुरुस्त करने पर ध्यान दें. देर शाम अपनी स्टडी टेबल छोड़कर कुछ देर खुली हवा में टहलना या दोस्तों से सकारात्मक संवाद करना आपके फोकस को रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिनभर सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन मौसम के बदलाव और खान-पान में अनियमितता के चलते दोपहर तक पेट के निचले हिस्से में गैस, एसिडिटी या पाचन की सुस्ती परेशान कर सकती है. तला-भुना गरिष्ठ आहार, बासी भोजन और बहुत ठंडे पेय से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर हल्का गुनगुना पानी या सौंफ का पानी लेना पाचन को दुरुस्त रखेगा. शाम के बाद शरीर में ताजगी और मानसिक हल्कापन महसूस होगा. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या हलवे का भोग अर्पित करें और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

सिंह राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

अपनी बौद्धिक क्षमता का सही उपयोग करने, संतान पक्ष से जुड़ी प्राथमिकताओं को सुलझाने और शाम के बाद अपने कार्यक्षेत्र की पेचीदगियों को साधने के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से पांचवें भाव (धनु राशि,बुद्धि, विद्या, संतान और रचनात्मकता के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह छठे भाव (मकर राशि,शत्रु, रोग, ऋण और सेवा के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:50 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा शुरू होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:30 बजे तक रहेगी, जिसके बाद महाष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या सफेद मिष्ठान्न का भोग अर्पित करने से बौद्धिक निर्णय क्षमता निखरेगी, संशय दूर होंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा रचनात्मक विचारों को धरातल पर उतारने, त्योहारी सीजन के नए कैटलॉग या ऑफर्स को प्रमोट करने और ग्राहकों से संवाद स्थापित करने में बीतेगा. यदि आप शिक्षा, कोचिंग, डिजाइनिंग, ज्वैलरी, एंटरटेनमेंट या हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय से जुड़े हैं, तो दोपहर 12:50 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से ग्राहकों का रुझान काफी सकारात्मक रहेगा. शाम 07:34 बजे चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद अपने कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करें, बहीखातों को व्यवस्थित करें और आगामी सप्ताह के रूटीन की तैयारी कर लें. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन नए आइडियाज पर विचार करने का है; शाम के बाद ऑफिस के पेंडिंग काम और ईमेल्स को व्यवस्थित करना सप्ताह की शुरुआत को आसान बनाएगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन राहत और पूर्व में किए गए प्रयासों का सकारात्मक फल दिलाने वाला रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट, कमीशन या पूर्व के सुरक्षित निवेश से धन लाभ के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें भविष्य के निवेश या महत्वपूर्ण भुगतानों को मंजूरी देना सबसे सही रहेगा. शाम 04:23 से 05:49 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने, लॉटरी-सट्टेबाजी या बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरी योजना में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. शाम के बाद घरेलू खर्चों और धार्मिक आयोजनों पर सामान्य व्यय रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के चलते सात्विक उमंग और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा. संतान पक्ष की किसी उपलब्धि या समझदारी भरे फैसले से मन को गहरा संतोष मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत प्रगाढ़ रहेगा; वे घर के प्रबंधन में आपके विचारों का पूरा सम्मान करेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर समय बिताने और भविष्य के साझा सपनों पर बात करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में भरोसा गहरा होगा. शाम को घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर परिवार सहित देवी महागौरी की आरती में शामिल होना मानसिक शांति प्रदान करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में काफी आर्टिस्टिक, एक्सप्रेसिव और हाई-एनर्जी वाली रहेगी, जबकि शाम के बाद यह अधिक व्यावहारिक और डिसिप्लिन्ड रुख लेगी. यदि आप ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो दोपहर तक आपकी इमेजिनेशन और सीखने की गति बहुत तेज रहेगी. दोपहर 12:50 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होने पर अपने टाइम-टेबल को सख्त रूप से फॉलो करें. सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर न आंकें. देर शाम स्क्रीन टाइम कम करके खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीफ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन दिन के पहले हिस्से में अत्यधिक मीठे या तले-भुने खानपान से पेट के ऊपरी हिस्से में एसिडिटी या भारीपन उभर सकता है. मौसम के बदलाव को देखते हुए खान-पान में सुपाच्य और ताजा आहार लें; बहुत ठंडे पेय से परहेज करें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल या नारियल पानी लेते रहें. शाम के बाद लगातार काम करने से बचें और समय पर विश्राम करें ताकि अगली सुबह के लिए ताजगी बनी रहे.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का पावन संयोग है. सुबह स्नान के उपरांत सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या हलवे का भोग लगाएं और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

कन्या राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

घरेलू जिम्मेदारियों और आंतरिक सुकून को प्राथमिकता देने तथा शाम के बाद अपनी बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता को नई गति देने के लिए आज का दिन काफी संतुलन भरा रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से चौथे भाव (धनु राशि,सुख, माता, गृहस्थी और अचल संपत्ति के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह पांचवें भाव (मकर राशि,बुद्धि, विद्या, संतान और रचनात्मकता के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:50 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा शुरू होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:30 बजे तक रहेगी, जिसके बाद महाष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या खीर का भोग अर्पित करने से मन की उलझनें समाप्त होंगी, पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्थाएं सुधारने, इन्वेंट्री के बहीखातों की जांच करने और स्थानीय ग्राहकों की त्योहारी मांग पूरी करने में बीतेगा. यदि आप रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, होम डेकोर, पैकेजिंग या फूड सप्लाई के काम में हैं, तो दोपहर 12:50 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से व्यापार में स्थिरता और नियमित बिक्री बनी रहेगी. शाम 07:34 बजे चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करते ही आपकी सोच और रचनात्मक हो जाएगी; नए व्यावसायिक आइडियाज, मार्केटिंग कैंपेन या आगामी सप्ताह के नए प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तय करने के लिए शाम का समय बहुत अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को दिन में घरेलू व दफ्तर के कामों में संतुलन बनाना होगा; शाम के बाद काम की योजना बनाना आगामी कार्यदिवस को बेहद आसान बनाएगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन के पहले हिस्से में गृह-सज्जा, वाहन के रख-रखाव या माता जी की सुख-सुविधाओं पर पूंजी व्यय हो सकता है. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें पारिवारिक बचत से जुड़े फैसले लेना या जरूरी सामान की खरीदारी करना सबसे सही रहेगा. शाम 04:23 से 05:49 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने, ऑनलाइन सट्टेबाजी या बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सौदे में पैसा लगाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम ढलने के बाद पूर्व में किए गए किसी निवेश या काम से आर्थिक राहत के संकेत मिलेंगे.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण में बहुत सात्विक, शांत और भक्तिमय ऊर्जा बनी रहेगी. माता जी का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपके संकोच को दूर करेगा. जीवनसाथी आज पारिवारिक व्यवस्थाओं और रसोई के प्रबंधन में आपकी प्राथमिकताओं का पूरा मान रखेगा, जिससे आपसी सामंजस्य मजबूत होगा. लव लाइफ में साथी को घर की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराएं; शाम के बाद दोनों के बीच भावनात्मक संवाद गहरा होगा और भविष्य की सुंदर योजनाएं बनेंगी. शाम को घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर परिवार सहित देवी महागौरी की आरती में शामिल होना मन के सारे तनाव को हल्का कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में काफी ग्राउंडेड, शांत और होम-बॉडी जैसी रहेगी, जबकि शाम के बाद यह काफी एनालिटिकल और क्रिएटिव रुख लेगी. सोशल मीडिया के शोरगुल और दोस्तों के गैर-जरूरी ड्रामे से दूर रहकर अपने पर्सनल स्पेस को डिक्लटर करने का मन करेगा. अगर आप किसी कोडिंग स्ट्रक्चर, डेटा क्लीनिंग, सिविल सर्विसेज, डिजाइनिंग या एकेडमिक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो दोपहर 12:50 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगा. देर शाम अपनी स्टडी टेबल छोड़कर छत पर कुछ देर टहलना या कोई प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनना मानसिक ताजगी लौटा देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन दिन के पहले हिस्से में बदलते मौसम के कारण सीने में जकड़न, कफ या श्वसन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. बहुत ठंडा पानी, आइसक्रीम या फ्रिज में रखा बासी भोजन बिल्कुल न लें. भोजन में अदरक-तुलसी की चाय शामिल करें और सादा व सुपाच्य आहार लें ताकि पेट और छाती दोनों ठीक रहें. शाम के बाद ताजगी महसूस होगी. रात को फोन की स्क्रीन से दूरी बनाकर समय पर विश्राम करना नसों के खिंचाव को शांत करेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या बताशे का भोग अर्पित करें और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

तुला राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

बातचीत के दम पर काम निकालने, संपर्कों को सक्रिय रखने और शाम के बाद घरेलू जिम्मेदारियों व मन की शांति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से तीसरे भाव (धनु राशि,पराक्रम, संवाद और भाई-बहन के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह चौथे भाव (मकर राशि,सुख, माता और गृहस्थी के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:50 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा शुरू होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:30 बजे तक रहेगी, जिसके बाद महाष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या सफेद मिष्ठान्न का भोग अर्पित करने से मन की दुविधा दूर होगी, पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा फोन कॉल्स, संदेशों और फील्ड में भागदौड़ करके नए ऑर्डर पक्के करने में बीतेगा. यदि आप लॉजिस्टिक्स, कूरियर, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एजेंसी, प्रिंटिंग, ट्रैवल सर्विसेज या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हैं, तो दोपहर 12:50 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आपकी सक्रियता सीधे व्यावसायिक लाभ में तब्दील होगी. शाम 07:34 बजे चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद भागदौड़ कम करके अपने ऑफिस या दुकान की आंतरिक व्यवस्थाओं और आगामी सप्ताह की योजनाओं को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. नौकरीपेशा जातकों को दिन में मीटिंग्स और आउटरीच में सफलता मिलेगी; शाम के बाद अपने पारिवारिक समय को प्राथमिकता देना मानसिक सुकून देगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन की गतिशीलता बनी रहेगी. किसी छोटी व्यावसायिक यात्रा, मार्केटिंग प्रयास या पुराने क्लाइंट से बकाया पेमेंट के रूप में पैसा हाथ में आ सकता है. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स के इनवॉइस स्वीकृत करना या वित्तीय लेन-देन निपटाना सबसे बढ़िया रहेगा. शाम 04:23 से 05:49 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी नए व्यक्ति के वादों में आकर अचानक ऑनलाइन पेमेंट या बड़ा जोखिम भरा ट्रांसफर करने से पूरी तरह बचें. शाम के बाद घर की सजावट और माता जी की जरूरतों पर सामान्य खर्च हो सकता है.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के चलते बहुत पावन, शांत और भक्तिमय वातावरण बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों या कजिन के साथ तालमेल बहुत शानदार रहेगा और वे आपके किसी जरूरी काम में हाथ बंटाएंगे. शाम के बाद घर के बड़े-बुजुर्गों और माता जी का सान्निध्य आपको भावनात्मक सुरक्षा देगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को बहुत प्यार से समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को खुद आगे बढ़कर संभालेगा. लव लाइफ में साथी के साथ दिन में हल्की-फुल्की बातचीत और शाम को सुकून से समय बिताने से रिश्ता और परिपक्व होगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार सहित देवी महागौरी की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को दूर करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में काफी डायनामिक, चार्मिंग और एक्शन-ओरिएंटेड रहेगी, जबकि शाम के बाद यह काफी ग्राउंडेड और रिलैक्स्ड रुख लेगी. अगर आप कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, कोडिंग या किसी डिबेट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोपहर तक आपका कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल बहुत प्रभावी रहेगा. दोपहर 12:50 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होने पर अपनी पढ़ाई और रिसर्च के मुख्य बिंदुओं को दोहराने पर ध्यान दें. देर शाम हेडफोन लगाकर पसंदीदा संगीत सुनते हुए टहलना या परिवार के साथ बैठना आपके माइंड को रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिनभर सक्रियता रहेगी, लेकिन लगातार टाइपिंग, फोन कॉल्स और ड्राइविंग की वजह से शाम को कंधों, गर्दन या कलाई के जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें. मौसम के उतार-चढ़ाव को देखते हुए छाती और गले को सुरक्षित रखें; बहुत ठंडा पानी या खट्टे पेय से परहेज करें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि वोकल कॉर्ड्स और गला ठीक रहें. शाम के बाद भारी भोजन से बचें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या खीर का भोग अर्पित करें और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

वृश्चिक राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

अपनी बोली में सौम्यता बनाए रखने, संचित धन की सुरक्षा करने और शाम के बाद अपने पराक्रम व संपर्कों को सक्रिय करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से दूसरे भाव (धनु राशि,धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह तीसरे भाव (मकर राशि,पराक्रम, छोटे भाई-बहन और संचार के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:50 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा शुरू होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:30 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महाष्टमी तिथि लग जाएगी. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या खीर का भोग अर्पित करने से पारिवारिक कटुता समाप्त होगी, धन का प्रवाह सुधरेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा पुराने ग्राहकों से संपर्क साधने, पेमेंट की वसूली करने और काउंटर पर मोलभाव को समझदारी से संभालने में बीतेगा. यदि आप आभूषण, धातु, खाद्य सामग्री, किराना, बैंकिंग, ऑडिटिंग या पारिवारिक कारोबार से जुड़े हैं, तो दोपहर 12:50 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से गल्ले पर अच्छी रौनक दिखेगी. शाम 07:34 पर चंद्रमा के मकर राशि में जाते ही व्यापारिक गतिविधियों में नई ऊर्जा आएगी; फोन कॉल्स, ईमेल्स और फील्ड में संपर्क बढ़ाकर आगामी सप्ताह के नए ऑर्डर पक्के करने में तेजी आएगी. नौकरीपेशा जातकों को दिन में मीटिंग्स में अपनी बात नपे-तुले शब्दों में रखनी होगी; शाम के बाद सहयोगियों और टीम का पूरा समर्थन मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन बचत को विस्तार देने और पुराने वित्तीय मामलों को सुलझाने के लिए मुफीद रहेगा. परिवार की किसी पुरानी संपत्ति या संचित फंड से आर्थिक राहत मिलने के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक खाते में धन जमा करने या नए सुरक्षित निवेश से जुड़े कागजी काम निपटाना उत्तम रहेगा. शाम 04:23 से 05:49 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी को अपनी जमा पूंजी से नकद उधार देने या किसी अपरिचित ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. शाम के बाद छोटी यात्राओं या संचार साधनों पर सामान्य खर्च हो सकता है.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत आध्यात्मिक, शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने से पारिवारिक एकता मजबूत होगी. शाम के बाद छोटे भाई-बहनों या कजिन के साथ तालमेल बहुत शानदार रहेगा और वे आपके किसी काम में हाथ बंटाएंगे. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से नियंत्रित करेगा. लव लाइफ में साथी के साथ भोजन या शाम की वॉक का अवसर मिल सकता है; किसी भी पुरानी पारिवारिक बात को कुरेदने से बचें. शाम को मां महागौरी के सामने कपूर जलाकर परिवार सहित आरती में शामिल होना मन को शांति देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में काफी कैलकुलेटिव, मैच्योर और गोल-ओरिएंटेड रहेगी, जबकि शाम के बाद यह काफी एनर्जेटिक और एक्शन-ओरिएंटेड रुख लेगी. अगर आप फाइनेंस, कोडिंग, स्पीच राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो दोपहर 12:50 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और तर्कशक्ति को और गहरा करेगा. सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद की तुलना न करें; अपने खुद के स्किल-सेट को निखारने पर ध्यान दें. देर शाम फोन दूर रखकर कुछ देर वॉक करना या शांत संगीत सुनना दिमाग के सारे तनाव को शांत कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन दिन के पहले हिस्से में गरिष्ठ आहार या व्रत के दौरान अत्यधिक तली-भुनी चीजें लेने से दांतों, मसूड़ों या गले में हल्का भारीपन आ सकता है. मौसम के बदलते रुख को देखते हुए बहुत गर्म या बहुत ठंडी चीजों के अचानक सेवन से बचें. दिनभर सादा व गुनगुना पानी पिएं और भोजन में सौंफ-मिश्री को शामिल करें ताकि मुख और पेट दोनों स्वस्थ रहें. शाम के बाद ताजगी महसूस होगी. रात को समय पर सोने की आदत आपकी आंखों और दिमाग को विश्राम देगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का उत्तम संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या सफेद मिष्ठान्न अर्पित करें और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार जप करके परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

धनु राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

आत्मविश्वास से भरे फैसलों को आगे बढ़ाने, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखने और शाम के बाद संचित धन व पारिवारिक जिम्मेदारियों को साधने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह दूसरे भाव (मकर राशि,धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:50 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा शुरू होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:30 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महाष्टमी तिथि लग जाएगी. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या खीर का भोग अर्पित करने से मन का संशय दूर होगा, निर्णय क्षमता में मजबूती आएगी और आर्थिक स्थिरता बनेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा खुद आगे बढ़कर फैसलों को अंतिम रूप देने, त्योहारी सीजन के बड़े ऑर्डर्स को व्यवस्थित करने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने का रहेगा. यदि आप कंसल्टेंसी, शिक्षण, कोचिंग, कानून, पब्लिकेशन, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या वस्त्र व्यवसाय से जुड़े हैं, तो दोपहर 12:50 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से आपकी त्वरित समझ सीधे लाभ में बदलेगी. शाम 07:34 बजे चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद वित्तीय हिसाब-किताब, गल्ले की स्थिति और आगामी सप्ताह के कैश फ्लो को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी सक्रिय रहेगा; दफ्तर में आपकी व्यावहारिक समझ की सराहना होगी और शाम के बाद सीनियर मैनेजमेंट से बातचीत आपके पक्ष में रुख करेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन मजबूती और तसल्ली लेकर आएगा. पूर्व में किए गए श्रम या किसी पुराने सौदे से रुका हुआ धन हाथ आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना या जरूरी भुगतान स्वीकृत करना श्रेष्ठ रहेगा. शाम 04:23 से 05:49 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में जल्दबाजी में आकर किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम में निवेश करने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. शाम के बाद संचित पूंजी में वृद्धि और बचत योजनाओं की रूपरेखा बनेगी.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत पावन, अनुशासित और उत्साहवर्धक रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपकी राय को सम्मान देंगे, जिससे घरेलू तालमेल और मजबूत होगा. शाम के बाद कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर घरेलू मामलों पर सार्थक चर्चा होगी. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर दिल की बात साझा करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी विश्वास और गहरा होगा. शाम को घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर परिवार सहित देवी महागौरी की आरती में शामिल होना मानसिक शांति प्रदान करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में काफी बोल्ड, इंस्पायरिंग और सेल्फ-ड्रिवन रहेगी, जबकि शाम के बाद यह काफी प्रैक्टिकल और गोल-ओरिएंटेड हो जाएगी. अगर आप किसी सिविल सर्विसेज, एमबीए एंट्रेंस, कोडिंग कॉम्पिटिशन, हायर स्टडीज या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी में जुटे हैं, तो दोपहर 12:50 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और सुकर्मा योग का प्रभाव आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगा. सोशल मीडिया के दिखावे से बचकर अपनी चेकलिस्ट पूरी करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन से दूरी बनाकर खुली हवा में वॉक करना आपकी मानसिक ताजगी को बनाए रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को हल्का और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार काम की भागदौड़ के चलते शाम को जांघों या कमर के निचले हिस्से में हल्की थकान उभर सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए दिनचर्या में सादा और ताजा आहार ही लें; बहुत खट्टा, तीखा या बासी भोजन करने से बचें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल या नारियल पानी का सेवन करते रहें. शाम के बाद गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या हलवे का भोग लगाएं और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मकर राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन के पहले भाग में खर्चों पर नियंत्रण रखने, बैकएंड कामों को समेटने और शाम के बाद अपने आत्मविश्वास व व्यक्तित्व में नई स्फूर्ति महसूस करने के लिए आज का दिन काफी अहम रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से बारहवें भाव (धनु राशि,व्यय, विदेश और एकांत के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:49 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा प्रभावी होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महाष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या सफेद मिष्ठान्न का भोग अर्पित करने से मन की दुविधाएं समाप्त होंगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा गोदाम के स्टॉक की जांच करने, दूरदराज के सप्लायर्स से तालमेल बिठाने और पुराने बकाये बिलों के निपटारे में बीतेगा. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सप्लाइज, ऑनलाइन रिटेल या पैकेजिंग के काम से जुड़े हैं, तो दोपहर 12:49 तक बाहरी संपर्कों से जुड़ा काम गति पकड़ेगा. शाम 07:34 बजे चंद्रमा के आपकी राशि में आते ही आपकी कार्यशैली में जबरदस्त ऊर्जा और स्पष्टता आ जाएगी; आगामी सप्ताह के बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान खुद संभालने और प्रमुख व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देने के लिए शाम का समय बहुत शानदार रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को दिन में ऑफिस की गॉसिप से दूर रहकर पेंडिंग फाइलों को पूरा करना होगा; शाम के बाद आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन की शुरुआत में थोड़ा संतुलित रुख अपनाना जरूरी रहेगा. घर के रख-रखाव, चिकित्सा या किसी पुराने भुगतान पर धन खर्च हो सकता है. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें वित्तीय कागजात की जांच या बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाना सबसे सही रहेगा. शाम 04:23 से 05:48 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस अवधि में किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम में निवेश करने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह बचें. शाम ढलने के बाद आर्थिक स्थिति पर आपका नियंत्रण मजबूत होगा और नए लाभ के स्रोत बनने के संकेत मिलेंगे.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत सात्विक, शांत और भक्तिमय रहेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने से उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा. शाम के बाद जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा होगा; वे आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए हर फैसले में पूरा साथ देंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर समय बिताने और दिल की बात साझा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा. शाम को घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर परिवार सहित देवी महागौरी की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह शांत कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव और डीप-थिंकिंग वाली रहेगी, लेकिन शाम होते-होते काफी कॉन्फिडेंट, बोल्ड और गोल-ओरिएंटेड हो जाएगी. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूर रहकर अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने पर ध्यान दें. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कोडिंग, रिसर्च या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी में जुटे हैं, तो दोपहर 12:49 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगा. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके मन को पूरी तरह हल्का और तरोताजा कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन के पहले भाग में नींद की कमी या आंखों में हल्का सूखापन महसूस हो सकता है. मौसम के बदलते रुख को देखते हुए पैरों और जोड़ों को ठंड से बचाएं तथा गुनगुने पानी का सेवन करें. भोजन में सुपाच्य और ताजा आहार लें; बहुत गरिष्ठ या ज्यादा तेल-मसाले वाली चीजों से दूरी बनाए रखें. शाम के बाद शरीर में ताजगी और नई ऊर्जा का संचार होगा. रात को समय पर सोने की आदत आपकी दिनभर की थकान को दूर करेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या हलवे का भोग अर्पित करें और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

कुंभ राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

रुके हुए भुगतानों को निकालने, सामाजिक संपर्कों का लाभ लेने और शाम के बाद अपने अंदरूनी खर्चों व योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन काफी अहम रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (धनु राशि,लाभ, आय और नेटवर्क के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह बारहवें भाव (मकर राशि,व्यय, विदेश और एकांत के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:49 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा प्रभावी होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महाष्टमी तिथि लग जाएगी. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या सफेद मिष्ठान्न का भोग अर्पित करने से आमदनी के रास्ते सुगम होंगे, फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी और मानसिक शांति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा त्योहारी सीजन के थोक ऑर्डर्स को अंतिम रूप देने, व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार करने और पुराने क्लाइंट्स से संबंध मजबूत करने में बीतेगा. यदि आप आईटी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, इवेंट प्रोडक्शन या कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े हैं, तो दोपहर 12:49 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से व्यावसायिक लेन-देन में अच्छी गति बनी रहेगी. शाम 07:34 बजे चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद भागदौड़ कम करके इन्वेंट्री के ऑडिट, टैक्स से जुड़े कागजात और आगामी सप्ताह के रूटीन को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. नौकरीपेशा जातकों को दिन में उच्च प्रबंधन का सहयोग मिलेगा; शाम के बाद अपने जरूरी डेटा और पेंडिंग फाइलों को सुरक्षित रूप से पूरा करना बेहतर रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन का पहला हिस्सा मजबूती और पूर्व में किए गए श्रम का पूरा प्रतिफल दिलाने वाला रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट, इंसेंटिव या साइड वेंचर से अटका हुआ पैसा सीधे आपके हाथ आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें वित्तीय कागजात तैयार करना या नई व्यावसायिक डील साइन करना उत्तम रहेगा. शाम 04:23 से 05:48 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में दोस्तों के कहने पर किसी अपरिचित स्टार्टअप या बिना गारंटी वाली ऑनलाइन स्कीम में धन लगाने से पूरी तरह बचें. शाम के बाद घरेलू सुख-साधनों और धार्मिक आयोजनों पर सामान्य व्यय हो सकता है.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के कारण वातावरण बहुत सात्विक, शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या बुजुर्ग परिजनों का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन किसी घरेलू उलझन को सुलझाने में बेहद काम आएगा. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घर के कामों को बहुत सलीके से संभालेगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर दिल की बात साझा करने का अवसर मिलेगा; शाम के बाद किसी पुरानी बात को लेकर व्यर्थ तर्क-वितर्क से बचें और आपसी समझदारी बनाए रखें. शाम को परिजनों के साथ देवी महागौरी की आरती में शामिल होना और प्रसाद वितरण करना मन को असीम संतुष्टि देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में काफी प्रोग्रेसिव, विजनरी और नेटवर्क-ओरिएंटेड रहेगी, जबकि शाम के बाद यह काफी इंट्रोस्पेक्टिव और डीप-फोकस्ड रुख लेगी. अगर आप हैकथॉन, कोडिंग बूटकैंप, एआई प्रोजेक्ट्स, कॉलेज फेस्ट मैनेजमेंट या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो ग्रुप डिस्कशंस में आपके इनोवेटिव आइडियाज सराहे जाएंगे. दोपहर 12:49 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होने पर अपने वीक एरियाज को दुरुस्त करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके माइंड को रीफ्रेश और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से दिन सक्रिय रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार भागदौड़ और एक ही स्थान पर लंबे समय तक खड़े रहने से शाम को पिंडलियों, एड़ियों या पैरों के तलवों में हल्का खिंचाव आ सकता है. मौसम के बदलते तेवर को देखते हुए ठंडा पानी या बहुत खट्टी चीजें खाने से बचें ताकि जोड़ों में दर्द या यूरिक एसिड की समस्या न उभरे. दिनभर हल्का गुनगुना जल लेते रहें और शरीर को पर्याप्त हाइड्रेटेड रखें. शाम के बाद भारी भोजन से बचें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या खीर का भोग अर्पित करें और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मीन राशि: 18 अक्टूबर 2026 (रविवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी साख मजबूत करने, सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने और शाम के बाद अपने नेटवर्क व आर्थिक लाभ को गति देने के लिए आज का दिन काफी असरदार रहेगा. चंद्रमा शाम 07:34 बजे तक आपकी राशि से दसवें भाव (धनु राशि,कर्म, प्रतिष्ठा, करियर और पिता के स्थान) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह ग्यारहवें भाव (मकर राशि,लाभ, आय और नेटवर्क के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. दोपहर 12:49 बजे तक शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा, इसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा प्रभावी होगा. रात 11:56 बजे तक सुकर्मा योग बना रहेगा. आज आश्विन शुक्ल सप्तमी सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत महाष्टमी तिथि लग जाएगी. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या खीर का भोग अर्पित करने से कार्यक्षेत्र की अड़चनें समाप्त होंगी, अटके हुए सौदे पूरे होंगे और आय के नए साधन खुलेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा मार्केट में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत करने, बड़े खरीदारों से अनुबंध पक्के करने और त्योहारी सीजन की मांग के अनुसार इन्वेंट्री तय करने में बीतेगा. यदि आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, आयुर्वेद, हस्तशिल्प या सरकारी सप्लाइज के काम से जुड़े हैं, तो दोपहर 12:49 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से उल्लेखनीय व्यावसायिक लाभ मिलेगा. शाम 07:34 बजे चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद कारोबारी नेटवर्क से सीधा लाभ मिलने के योग बनेंगे; पुराने क्लाइंट्स और व्यावसायिक सहयोगियों से नए प्रोजेक्ट्स की चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए शाम का समय बेहतरीन रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को दिन में उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी; शाम के बाद आने वाले सप्ताह के लिए नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन काफी सुदृढ़ और राहत देने वाला रहेगा. दिन के पहले हिस्से में किए गए व्यापारिक प्रयासों का सीधा नतीजा शाम के बाद आर्थिक लाभ के रूप में दिखेगा. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना या जरूरी भुगतानों को हरी झंडी देना अत्यंत शुभ रहेगा. शाम 04:23 से 05:48 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी के प्रलोभन में आकर अनजान चिटफंड कंपनियों या जोखिम भरे सट्टे में धन लगाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम ढलने के बाद रुका हुआ पैसा वापस मिलने या अतिरिक्त आय का रास्ता बनने के संकेत हैं.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में सप्तमी के समापन और महाष्टमी तिथि के आरंभ के कारण बहुत पावन, अनुशासित और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. पिता जी या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह किसी पारिवारिक उलझन को सुलझाने में मार्गदर्शक साबित होगी. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्त दिनचर्या और सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा सम्मान करेगा तथा घरेलू मोर्चे को पूरी कुशलता से संभालेगा. लव लाइफ में साथी के साथ किसी शांत जगह पर बैठकर भविष्य की रूपरेखा पर बात करने का अवसर मिलेगा; शाम के बाद दोनों के बीच भावनात्मक निकटता और बढ़ेगी. शाम को परिजनों के साथ देवी महागौरी की आरती में शामिल होना मन को असीम संतुष्टि देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब दिन में काफी प्रोफेशनल, डिग्निफाइड और गोल-ओरिएंटेड रहेगी, जबकि शाम के बाद यह काफी सोशल और कोलैबोरेटिव रुख लेगी. अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, मैनेजमेंट एंट्रेंस, लीगल सर्विसेज, कोडिंग इंटरव्यू या किसी कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल की तैयारी में लगे हैं, तो दोपहर 12:49 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और सुकर्मा योग का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता को बहुत मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूरी बनाकर अपने लिंक्डइन नेटवर्क और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को मजबूत करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके मन को शांत और रीचार्ज रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से दिन स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार काम के दबाव और भागदौड़ के कारण शाम को पैरों के तलवों, घुटनों या पिंडलियों में हल्का खिंचाव आ सकता है. मौसम के बदलते रुख को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक वसायुक्त भोजन लेने से बचें ताकि पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार न पड़े. दिनभर हल्का गुनगुना जल लेते रहें और खुद को पर्याप्त हाइड्रेटेड रखें. शाम के बाद हल्का व सुपाच्य भोजन लें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बरकरार रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और अष्टमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के आठवें स्वरूप देवी महागौरी को नारियल या हलवे का भोग अर्पित करें और 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

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