Aaj Ka Rashifal: 18 मई 2026, सोमवार का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक फैसलों, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि, रोहिणी नक्षत्र और सुकर्मा योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में गोचर करेगा, जिसका असर सबसे ज्यादा पैसा, परिवार, मानसिक स्थिरता, करियर और निजी सुरक्षा से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है.

आज रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव कई लोगों के भीतर आराम, स्थिरता और बेहतर भविष्य की इच्छा को बढ़ा सकता है. कुछ राशियों को रुका हुआ काम आगे बढ़ने, नए अवसर मिलने या आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को रिश्तों, खर्चों और भावनात्मक दबाव से जुड़े मामलों में धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ सकती है.

मेष, वृषभ, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए करियर, आर्थिक मामलों और सामाजिक छवि से जुड़े सकारात्मक संकेत बन रहे हैं. वहीं तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों को बातचीत, रिश्तों और मानसिक संतुलन को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

कॉरपोरेट सेक्टर, मीडिया, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, प्रशासन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारियां, बड़े फैसले और लोगों के साथ तालमेल बनाने की परीक्षा ले सकता है. कई लोगों को आज यह महसूस हो सकता है कि केवल तेजी से आगे बढ़ना ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना भी जरूरी है.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ माना जाएगा. यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का, आज का राशिफल-

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आर्थिक फैसलों, रिश्तों और मानसिक संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके धन भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा पैसा, परिवार, बातचीत और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज सुख-सुविधाओं, आकर्षण और स्थिरता की इच्छा बढ़ा सकता है. कई मेष राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब केवल तेजी से आगे बढ़ना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन और आर्थिक स्थिति को सुरक्षित बनाना भी जरूरी है. आपकी राशि में मंगल की मजबूत स्थिति आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को बढ़ा रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आर्थिक मामलों, परिवार और व्यवहारिक सोच को मजबूत कर रही है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव नए लोगों से संपर्क, बातचीत और सामाजिक दायरे को मजबूत करने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति और मेष राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती यह संकेत दे रही है कि इस समय गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में तनाव बढ़ा सकता है.

आज कई मेष राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे ज्यादा अपेक्षाएं रख रहे हैं. ऐसे में हर बात का जवाब तुरंत देने की बजाय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, प्रशासन, सेल्स, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पैसों से जुड़े काम, क्लाइंट से बातचीत, मीटिंग और नई योजनाओं में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं.

आज कार्यक्षेत्र में आपकी बातों और व्यवहार दोनों को गंभीरता से देखा जाएगा. किसी सहकर्मी या वरिष्ठ व्यक्ति के साथ बहस आपकी छवि प्रभावित कर सकती है. यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर दस्तावेज और जानकारी को ध्यान से जांच लें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने प्रयास का लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि परिवार, आराम, यात्रा या सुख-सुविधाओं से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई मेष राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या जिद तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

गले से जुड़ी परेशानी, तनाव, थकान, एसिडिटी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर भोजन लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 6

लकी कलर: लाल और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु या चावल का दान करना शुभ रहेगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, आर्थिक मजबूती और निजी जीवन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर आपकी ही राशि वृषभ में रहकर आपके व्यक्तित्व, सोच और भावनात्मक स्थिति को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा खुद से जुड़े फैसलों, परिवार, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता पर रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज सुख-सुविधाओं, आकर्षण और बेहतर जीवन की इच्छा को बढ़ा सकता है. कई वृषभ राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब अपने जीवन को ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का समय आ गया है. आपकी राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आत्मविश्वास, बातचीत की क्षमता और व्यवहारिक सोच को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव आमदनी, नए संपर्क और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय किसी भी आर्थिक या भावनात्मक फैसले में जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है.

आज लोग आपकी राय और फैसलों को गंभीरता से सुन सकते हैं. ऐसे में धैर्य और समझदारी के साथ लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, मीडिया, फैशन, शिक्षा, सेल्स और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, क्लाइंट से बातचीत, आर्थिक मामलों और नई योजनाओं में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ अहंकार टकराव या गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है. यदि आप नया निवेश, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर दस्तावेज और जानकारी को ध्यान से जांचें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने प्रयास का लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि सुख-सुविधाओं, खरीदारी, यात्रा या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई वृषभ राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर जिद या चुप्पी तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने रिश्ते या पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

गले से जुड़ी परेशानी, गर्दन दर्द, थकान, आलस्य या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार तनाव और ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना शुभ रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक संतुलन, भविष्य की योजना और निजी फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके द्वादश भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान भीतर चल रही भावनाओं, अधूरे कामों, खर्चों और भविष्य की चिंता पर ज्यादा रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज सुख और स्थिरता की इच्छा बढ़ा सकता है, लेकिन इसी के साथ मन में असुरक्षा या किसी चीज को खो देने का डर भी बढ़ सकता है. कई मिथुन राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब जीवन में कुछ फैसले शांत दिमाग से लेने की जरूरत है. आपकी राशि में गुरु और शुक्र की युति व्यक्तित्व, बातचीत और सामाजिक दायरे को मजबूत कर रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय हर बात हर किसी से साझा करना सही नहीं रहेगा.

आज कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे बाहर से सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ सोच रहे हैं. ऐसे में जल्दबाजी की बजाय धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, शिक्षा, लेखन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज योजना बनाने, रिसर्च, पुराने काम पूरे करने और शांत तरीके से काम करने वाले कार्यों में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को अचानक नई जिम्मेदारी या गोपनीय काम मिल सकता है.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो हर दस्तावेज और जानकारी को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी के अवसर बने रहेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं. यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी, आराम या दिखावे से जुड़ी चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है.

जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई मिथुन राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में साफ बातचीत और भावनात्मक समझ दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को मन में दबाकर रखने से तनाव बढ़ सकता है. अविवाहित लोगों के जीवन में पुराने संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकते हैं. किसी पुराने परिचित या मित्र से बातचीत बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नींद की कमी, मानसिक तनाव, आंखों में जलन, सिरदर्द या थकान परेशान कर सकती है. लगातार मोबाइल और स्क्रीन देखने से परेशानी बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम और समय पर भोजन लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 7

लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करना शुभ रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए भविष्य की योजनाओं, सामाजिक संबंधों और आर्थिक उम्मीदों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके लाभ भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान आमदनी, नए अवसर, संपर्क और लंबे समय की योजनाओं पर ज्यादा रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज सुख, स्थिरता और भरोसेमंद रिश्तों की इच्छा बढ़ा सकता है. कई कर्क राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि व्यवहारिक सोच से आगे बढ़ने का समय है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आपके सामाजिक दायरे, प्रभाव और लोगों से जुड़ने की क्षमता को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव मन में चल रही चिंता और भविष्य को लेकर ज्यादा सोच बढ़ा सकता है. मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय धैर्य और अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा.

आज कुछ लोगों को किसी पुराने मित्र, सहकर्मी या संपर्क से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, शिक्षा, प्रशासन, बैंकिंग और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज टीमवर्क, मीटिंग, नई योजनाओं और लोगों से संपर्क बढ़ाने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है. आज आपकी बातों और व्यवहार दोनों को लोग ध्यान से देखेंगे. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और हर जानकारी को ध्यान से जांचें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. रुका हुआ पैसा मिलने या आमदनी के नए अवसर बनने की संभावना रहेगी. हालांकि सामाजिक दायित्व, यात्रा, परिवार या आराम से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई कर्क राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक समझ और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को मन में दबाकर रखने से तनाव बढ़ सकता है.

अविवाहित लोगों के जीवन में किसी मित्र या सामाजिक दायरे के जरिए नए संपर्क बनने के संकेत हैं. पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई बात भी दोबारा सामने आ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, थकान, नींद की कमी या सिरदर्द परेशान कर सकता है. लगातार ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य दें. ॐ सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या दूध का दान करना शुभ रहेगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके कर्म भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा काम, करियर, सामाजिक छवि और भविष्य की दिशा पर रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज सफलता, स्थिरता और सम्मान पाने की इच्छा को बढ़ा सकता है. कई सिंह राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब मेहनत का परिणाम दिखने का समय आ गया है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति, निर्णय क्षमता और लोगों पर प्रभाव को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव नए संपर्क, सामाजिक दायरा और भविष्य की योजनाओं को गति देने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि धैर्य और व्यवहारिक सोच भी जरूरी रहेगी.

आज लोग आपकी बातों और फैसलों को गंभीरता से सुन सकते हैं. ऐसे में जल्दबाजी या अहंकार से लिया गया फैसला आपकी छवि प्रभावित कर सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, राजनीति, मीडिया, शिक्षा और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नेतृत्व से जुड़े काम, नई जिम्मेदारियां और लोगों को साथ लेकर चलने वाले कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ अहंकार टकराव या बहस तनाव बढ़ा सकती है. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को ध्यान से जांच लें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने प्रयास का लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि दिखावे, आराम और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.

जल्दबाजी में पैसा लगाना नुकसान करा सकता है. आज कई सिंह राशि वालों का ध्यान भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में सम्मान और भावनात्मक समझ दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर अहंकार या गुस्सा तनाव बढ़ा सकता है.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित या मित्र से बातचीत बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

सिरदर्द, थकान, शरीर में गर्मी, एसिडिटी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और मानसिक दबाव थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 3

लकी कलर: गोल्डन और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और शहद अर्पित करें. ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ाने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए भविष्य की योजनाओं, सीखने-समझने और बड़े फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान भविष्य, यात्रा, शिक्षा, नई दिशा और लंबे समय की योजनाओं पर ज्यादा रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज स्थिरता, सुविधा और सुरक्षित भविष्य की इच्छा बढ़ा सकता है. कई कन्या राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब जीवन में कुछ फैसले टालने की बजाय उन्हें पूरा करने का समय आ गया है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आपकी सोच, निर्णय क्षमता और व्यवहारिक समझ को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव करियर, सामाजिक पहचान और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को मजबूत करने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि रिश्तों और साझेदारी के मामलों में जरूरत से ज्यादा सोच तनाव बढ़ा सकती है.

आज कई कन्या राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे सलाह या मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में धैर्य और संतुलन के साथ लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, मीडिया, बैंकिंग, शोध, लेखन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, यात्रा, प्रशिक्षण और बड़े लोगों से संपर्क बढ़ाने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या नए अवसर मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ विचारों का टकराव तनाव बढ़ा सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने, विदेश से जुड़े काम शुरू करने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. किसी पुराने प्रयास का लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि यात्रा, शिक्षा, परिवार या सुविधा से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकते हैं.

जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई कन्या राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में धैर्य और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को ज्यादा सोचने से तनाव बढ़ सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में यात्रा, शिक्षा या सामाजिक दायरे के जरिए नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत भी शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

पेट से जुड़ी परेशानी, थकान, तनाव, नींद की कमी या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. लगातार ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर भोजन लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें. ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों, रिश्तों की गहराई और मानसिक संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके अष्टम भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान अचानक होने वाले बदलाव, पैसों से जुड़े फैसलों, भावनात्मक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता पर ज्यादा रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज सुख, आराम और स्थिर रिश्तों की इच्छा बढ़ा सकता है. कई तुला राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब कुछ रिश्तों, खर्चों या जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट फैसला लेना जरूरी हो गया है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आर्थिक मामलों, साझेदारी और व्यवहारिक सोच को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव यात्रा, नए लोगों से संपर्क और सीखने-समझने की इच्छा बढ़ाने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा.

आज कई तुला राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि मन में चल रही उलझनों को अब ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता. ऐसे में धैर्य और समझदारी के साथ लिया गया फैसला आगे चलकर राहत दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, कानून, मीडिया, फैशन, बैंकिंग, मार्केटिंग और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पैसों से जुड़े काम, साझेदारी, दस्तावेज, मीटिंग और योजना बनाने वाले कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या साझेदार के साथ गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है. यदि आप नया निवेश, साझेदारी, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी के अवसर बने रहेंगे, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार, यात्रा, सुविधा या पुराने भुगतान से जुड़ी जिम्मेदारियां आर्थिक दबाव बढ़ा सकती हैं.

जल्दबाजी में पैसा लगाना नुकसान करा सकता है. आज कई तुला राशि वालों का ध्यान बचत और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या पैसों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को मन में दबाकर रखने से तनाव बढ़ सकता है.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने परिचित या नए सामाजिक संपर्क के जरिए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, हार्मोन से जुड़ी परेशानी, नींद की कमी, पेट से जुड़ी समस्या या शरीर में थकान महसूस हो सकती है. लगातार ज्यादा सोचने की आदत मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 8

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और सफेद पुष्प अर्पित करें. ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए शुभ माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल का दान करना लाभकारी रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए रिश्तों, साझेदारी और भावनात्मक संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके सप्तम भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा रिश्तों, लोगों के साथ तालमेल और निजी जीवन की स्थिरता पर रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज भरोसा, भावनात्मक जुड़ाव और सुरक्षित रिश्तों की इच्छा बढ़ा सकता है. कई वृश्चिक राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब कुछ रिश्तों को लेकर स्पष्ट निर्णय लेने का समय आ गया है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति रिश्तों, साझेदारी और बातचीत को प्रभावित कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव आर्थिक मामलों, पुराने निवेश और भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीरता बढ़ा सकता है. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय गुस्से या शक में लिया गया फैसला रिश्तों और काम दोनों पर असर डाल सकता है.

आज कई वृश्चिक राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे भावनात्मक रूप से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में हर बात का जवाब तुरंत देने की बजाय धैर्य बनाए रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, सुरक्षा सेवा, मीडिया, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, साझेदारी, क्लाइंट से बातचीत और लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या साझेदार के साथ अहंकार टकराव तनाव बढ़ा सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने, साझेदारी करने या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन परिवार, यात्रा, आराम या पुराने भुगतान से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं.

जल्दबाजी में पैसा लगाना नुकसान करा सकता है. आज कई वृश्चिक राशि वालों का ध्यान भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक संतुलन दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर शक या गुस्सा तनाव बढ़ा सकता है.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, शरीर में दर्द, एसिडिटी, नींद की कमी या मानसिक थकान परेशान कर सकती है. लगातार ज्यादा सोचने की आदत मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 9

लकी कलर: मरून और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और लाल पुष्प अर्पित करें. ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जाप आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर दाल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कामकाज, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके षष्ठ भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा काम, स्वास्थ्य, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और व्यवस्था बनाए रखने पर रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज स्थिरता, आराम और सुरक्षित भविष्य की इच्छा बढ़ा सकता है. कई धनु राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब केवल योजना बनाने से नहीं, बल्कि अनुशासन और लगातार मेहनत से आगे बढ़ने का समय है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति कार्यक्षेत्र, दिनचर्या और आर्थिक मामलों में व्यवहारिक सोच को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव रिश्तों, साझेदारी और लोगों से जुड़ाव को बढ़ाने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि परिवार और काम के बीच संतुलन बिगड़ने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है.

आज कई धनु राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि छोटी-छोटी जिम्मेदारियां भी अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं. ऐसे में जल्दबाजी की बजाय अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, मीडिया, प्रशासन, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, काम की योजना, टीमवर्क और जिम्मेदारी वाले कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से नई जिम्मेदारी या अतिरिक्त काम मिल सकता है.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ बहस या विचारों का टकराव तनाव बढ़ा सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन घर, यात्रा, स्वास्थ्य या सुविधा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में पैसा लगाना नुकसान करा सकता है. आज कई धनु राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में समझदारी और धैर्य दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों, भविष्य या परिवार को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या जिद तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र या सामाजिक दायरे से किसी खास व्यक्ति के करीब आने की संभावना भी बन सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, शरीर में भारीपन, एसिडिटी, नींद की कमी या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. लगातार काम और ज्यादा जिम्मेदारियां मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं. समय पर भोजन और पर्याप्त आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और हल्दी अर्पित करें. ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप मानसिक स्पष्टता और भाग्य को मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या केले का दान करना शुभ रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए रचनात्मकता, परिवार और भविष्य की स्थिरता को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके पंचम भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान बच्चों, रिश्तों, रचनात्मक कार्यों और मानसिक संतुलन पर ज्यादा रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज आराम, भावनात्मक सुरक्षा और जीवन में स्थिरता की इच्छा बढ़ा सकता है. कई मकर राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब केवल जिम्मेदारियां निभाने से नहीं, बल्कि खुद के लिए भी समय निकालने की जरूरत है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आपकी सोच, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव कामकाज, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय शब्दों और व्यवहार दोनों में धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आज कई मकर राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की बजाय सही योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, बैंकिंग, निर्माण कार्य, मीडिया और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज नई योजनाओं, मीटिंग, रचनात्मक कामों और जिम्मेदारी वाले कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी या बहस तनाव बढ़ा सकती है. यदि आप नया निवेश, कारोबार में विस्तार या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. किसी पुराने प्रयास या रुके काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि परिवार, बच्चों, आराम या यात्रा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं.

जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई मकर राशि वालों का ध्यान भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक समझ और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या दूरी तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को साथी के साथ समय बिताने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, पीठ दर्द, शरीर में भारीपन, नींद की कमी या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. लगातार काम और जिम्मेदारियों का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. पर्याप्त आराम और समय पर भोजन लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 8

लकी कलर: नीला और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और काले तिल अर्पित करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक संतुलन और धैर्य बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करना शुभ रहेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए परिवार, मानसिक शांति और निजी जीवन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान घर-परिवार, संपत्ति, भावनात्मक सुरक्षा और जीवन की स्थिरता पर ज्यादा रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज आराम, सुख-सुविधाओं और अपने लोगों के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ा सकता है. कई कुंभ राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ज्यादा मानसिक शांति जरूरी है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति परिवार, संपत्ति और निजी फैसलों को लेकर व्यवहारिक सोच बढ़ा रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव रचनात्मकता, सामाजिक दायरा और लोगों से जुड़ाव को मजबूत करने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय पैसों और जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाही नुकसान बढ़ा सकती है.

आज कई कुंभ राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि घर और करियर दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है. ऐसे में धैर्य और सही योजना के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, टेक्नोलॉजी, मीडिया, शिक्षा, प्रशासन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, योजना बनाने, घर या संपत्ति से जुड़े कामों और टीमवर्क वाले कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या परिवार के सदस्य के साथ गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है. यदि आप संपत्ति खरीदने, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन घर, वाहन, परिवार या आराम से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकते हैं.

जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई कुंभ राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ परिवार, भविष्य या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर दूरी या जिद तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को साथी के साथ खुलकर बातचीत करने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. परिवार या सामाजिक दायरे के जरिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, नींद की कमी, गर्दन दर्द, थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. लगातार ज्यादा सोचने की आदत मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम और समय पर भोजन लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: आसमानी और नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और कच्चा दूध अर्पित करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और धैर्य बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या नीले वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 18 मई 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए बातचीत, निर्णय क्षमता और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके तृतीय भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान बातचीत, संपर्क, यात्रा, नई जानकारी और छोटे-छोटे फैसलों पर ज्यादा रह सकता है.

रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आज स्थिरता, भरोसे और भावनात्मक सुरक्षा की इच्छा बढ़ा सकता है. कई मीन राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब चुप रहने की बजाय अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना जरूरी है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आपकी बातचीत, सोच और लोगों से जुड़ने की क्षमता को मजबूत कर रही है. वहीं आपकी ही राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि इस समय हर बात भावनाओं में बहकर कह देना नुकसानदेह हो सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव परिवार, घर और निजी जीवन से जुड़े मामलों को ज्यादा संवेदनशील बना सकता है.

आज कई मीन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे जवाब और स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में धैर्य और समझदारी के साथ बात रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, शिक्षा, लेखन, मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, बातचीत, प्रस्तुति, यात्रा और नए लोगों से संपर्क बढ़ाने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या नया अवसर मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी या जल्दबाजी में दिया गया जवाब तनाव बढ़ा सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल सुबह 07:11 AM से 08:53 AM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन यात्रा, परिवार, इलेक्ट्रॉनिक सामान या सुविधा से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकते हैं.

जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई मीन राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में साफ बातचीत और भावनात्मक समझ दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है.

विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

गले से जुड़ी परेशानी, थकान, नींद की कमी, मानसिक तनाव या सिरदर्द परेशान कर सकता है. लगातार ज्यादा सोचने और भावनात्मक दबाव के कारण मानसिक थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और सफेद चंदन अर्पित करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या केले का दान करना शुभ रहेगा.

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