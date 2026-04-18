Aaj Ka Rashifal: 18 अप्रैल 2026 को मेष राशि में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की दुर्लभ त्रिग्रही युति बन रही है, जो मेष, सिंह और तुला राशि वालों के लिए करियर में बड़ी छलांग और धन लाभ के द्वार खोलेगी. जहां एक ओर अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा कार्यों में गति लाएगी, वहीं मीन राशि में बैठा शनि-मंगल का 'अंगारक' प्रभाव कुछ राशियों को मानसिक तनाव और विवादों से बचने की चेतावनी दे रहा है.

आज पंचांग के सटीक गणित और आपकी कुंडली के ग्रहों की वर्तमान स्थिति (Planetary Alignment) के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आज का दिन केवल 'साधारण दैनिक राशिफल' नहीं है. आज ब्रह्मांड में 'अधिकार' (सूर्य) और 'मन' (चंद्रमा) एक साथ मिलकर आपके उन फैसलों को प्रभावित करेंगे जो आने वाले पूरे महीने की दिशा तय करने वाले हैं.

इस विस्तृत लेख में हम समझेंगे कि मेष राशि के 'राजयोग' से लेकर मीन राशि के 'संघर्ष' तक, 18 अप्रैल का दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ और रिलेशनशिप पर क्या गहरा असर डालने वाला है. क्या आज आपको निवेश करना चाहिए या वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए? आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल.

मेष (Aries Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों के लिए दिन जबरदस्त शक्ति और नई शुरुआत का है, आज आप अपनी क्षमताओं को साबित करने के उस मोड़ पर हैं जहां आपकी एक सही 'कमांड' भविष्य का साम्राज्य तय करेगी.

आज पंचांग के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का उदय हो रहा है. आपकी राशि में इस समय ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मेल बना हुआ है, उच्च के सूर्य, शुक्र और चंद्रमा की त्रिग्रही युति. इसका सीधा मतलब है कि आप ऊर्जा से लबालब हैं, लेकिन आपकी राशि का स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि के साथ 'अंगारक' जैसी स्थिति बना रहा है, जो चेतावनी देता है कि जोश में होश खोना भारी पड़ सकता है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज वर्कप्लेस या बिजनेस में आपको स्वाभाविक रूप से नेतृत्व संभालना होगा. मेष राशि में सूर्य का प्रबल होना आपको 'अथॉरिटी' देता है. यदि आप सरकारी नौकरी, प्रबंधन या सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में हैं, तो आज आपकी कोई रणनीतिक योजना सफल होगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का समय नई डील साइन करने या किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए 'गोल्डन विंडो' है. हालांकि, शनि-मंगल की युति के कारण मशीनरी या कंस्ट्रक्शन से जुड़े निवेश में देरी हो सकती है. आज आर्थिक फैसले लेते समय केवल कागजों पर नहीं, बल्कि अपनी 'गट फीलिंग' पर भी भरोसा करें, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र आपको त्वरित और सटीक अंतर्दृष्टि देगा.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की गति आपको दूसरों से दो कदम आगे रखेगी. खास बात यह है कि आज आपकी राशि में बना राजयोग आपको 'जीरो से हीरो' बनाने की क्षमता रखता है. बस ध्यान रहे, बुध का नीच राशि में होना आपके कम्युनिकेशन में अहंकार पैदा कर सकता है. अपनी बात मनवाने के लिए 'आदेश' के बजाय 'अनुरोध' का प्रयोग करें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

शुक्र और चंद्रमा की युति आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगी. रिश्तों में आज स्पष्टता आएगी. यदि आप सिंगल हैं, तो आज का दिन किसी नए और ऊर्जावान व्यक्ति से जुड़ने का है.

जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज पार्टनर के साथ किसी साहसिक (Adventure) गतिविधि में शामिल होने का योग है. पिता या किसी मार्गदर्शक (Mentor) की सलाह आज आपके करियर की उलझन सुलझा सकती है. शाम का समय परिवार के साथ बिताएं, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति आपको भावनात्मक रूप से भी समृद्ध करेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

उच्च ऊर्जा का स्तर आज आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगा, लेकिन यही अधिकता सिरदर्द या रक्तचाप (BP) में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकती है. सूर्य और मंगल की गर्मी शरीर में 'पित्त' बढ़ा सकती है.

आज सबसे जरूरी:

पानी का सेवन बढ़ाएं और कैफीन (चाय/कॉफी) से बचें.

आंखों को आराम दें, स्क्रीन टाइम कम रखें.

दोपहर में 10 मिनट का 'पावर नैप' जरूर लें.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. मेष राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा मानसिक बेचैनी दे सकती है. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले अदरक का टुकड़ा या शहद खाकर निकलें ताकि सूर्य का शुभ फल प्राप्त हो सके.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको 'लीडर' बनाने के लिए आया है, लेकिन असली परीक्षा यह है कि आप एक आक्रामक लीडर बनते हैं या एक दूरदर्शी (Strategic) लीडर.

आपकी ताकत आज आपकी 'स्पीड' नहीं, बल्कि आपका 'संतुलन' है. आज आप जो दिशा तय करेंगे, वही आने वाले पूरे महीने का आधार बनेगी.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार और मंगल-शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए:

हनुमान चालीसा का पाठ करें: यह आपके भीतर के अनावश्यक क्रोध को शांत कर ऊर्जा को सही दिशा देगा.

पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं: शनि देव की कृपा से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं: इससे आपकी राशि के सूर्य और मंगल दोनों को बल मिलेगा.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरी गति मेरी शक्ति है, और मेरा धैर्य मेरी सुरक्षा.

लकी कलर: गहरा लाल, सुनहरा पीला

लकी नंबर: 1, 9

वृषभ (Taurus Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि वालों के लिए दिन भारी खर्च, मानसिक मंथन और भविष्य की गुप्त योजनाएं बनाने का है, आज आप समझेंगे कि कभी-कभी रणनीतिक रूप से दो कदम पीछे हटना ही भविष्य की बड़ी जीत का आधार होता है.

आज पंचांग की गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का संयोग है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र, वर्तमान में मेष राशि के साथ आपके 12वें भाव (व्यय और मोक्ष भाव) में सूर्य और चंद्रमा के साथ त्रिग्रही युति बना रहा है. चूँकि बुध नीच राशि में होकर आपके आय भाव को देख रहा है, इसलिए आज दिखावे के चक्कर में बजट बिगाड़ना आपको आर्थिक दबाव में डाल सकता है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका फ्रंट-फुट के बजाय पर्दे के पीछे (Behind the scenes) अधिक प्रभावी रहेगी. 12वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा विदेशी प्रोजेक्ट्स, एमएनसी में काम करने वालों या मेडिकल/अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए अचानक लाभ के द्वार खोल सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का समय लंबी अवधि के निवेश की प्लानिंग या पुराने टैक्स/बैंक संबंधी कागजों को व्यवस्थित करने के लिए सबसे बेहतर है. सावधानी बरतें, बुध का नीचत्व आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, जिससे आप किसी जल्दी पैसा कमाने वाली स्कीम में फंस सकते हैं. आज कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने से पहले किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'Impulsive' बना सकती है, लेकिन आपकी राशि का स्वभाव स्थिरता का है. आज आपका संघर्ष क्या चाहिए और क्या जरूरी है के बीच होगा. शनि और मंगल की युति आपके 11वें भाव (Labha Sthana) में है, जिसका अर्थ है कि आज आपको मेहनत का फल तुरंत नहीं, बल्कि रुककर और किसी मित्र के माध्यम से मिलेगा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आप थोड़े 'Introspective' या अंतर्मुखी रह सकते हैं. शुक्र और चंद्रमा की युति आपको भावनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील बनाएगी, जिससे आप छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करेंगे.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ किसी शांत जगह पर समय बिताना बेहतर होगा, बजाय किसी भीड़भाड़ वाली पार्टी के. आपकी चुप्पी को पार्टनर गलत समझ सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखें. सिंगल लोग आज किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो उनके करियर या आध्यात्मिक विकास में मदद करे. परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह आज आपके निवेश की चिंता दूर कर सकती है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

12वें भाव के ग्रहों के कारण आज ऊर्जा का स्तर 'लो' रह सकता है. नींद की कमी और आंखों में खिंचाव आज आपकी सबसे बड़ी समस्या होगी. सूर्य की गर्मी के कारण 'पित्त' से संबंधित विकार या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है.

आज सबसे जरूरी:

मोबाइल और लैपटॉप से 'डिजिटल डिटॉक्स' करें.

ठंडे पानी का अधिक सेवन करें और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें.

रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि 'Insomnia' से बच सकें.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. वृषभ राशि वालों के लिए आज लंबी यात्रा थकाऊ और बिना किसी ठोस नतीजे वाली हो सकती है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दही-चीनी या अदरक का सेवन करें ताकि यात्रा में आने वाली बाधाएं कम हों.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि एकांत सजा नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का एक अवसर है.

आज की असली सफलता आपके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके मानसिक संतुलन में छिपी है. जितना आप खुद को बाहरी शोर से बचाएंगे, उतने ही सटीक फैसले ले पाएंगे.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार और 12वें भाव के दोषों को संतुलित करने के लिए:

शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं: इससे आपके अनावश्यक खर्चों और मानसिक तनाव में कमी आएगी.

जरूरतमंदों को काला कपड़ा या जूते दान करें: शनि-मंगल की युति से होने वाले 'अज्ञात भय' से मुक्ति मिलेगी.

पक्षियों को सात तरह का अनाज खिलाएं: नीच के बुध का प्रभाव शांत होगा और करियर में स्पष्टता आएगी.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरी शांति ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है, मैं व्यर्थ के शोर से दूर रहूंगा.

लकी कलर: क्रीम, सफेद

लकी नंबर: 2, 7

मिथुन (Gemini Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन अपनी नेटवर्किंग को नेटवर्थ में बदलने और करियर में बड़ी छलांग लगाने का है, आज आप समझेंगे कि सही समय पर सही व्यक्ति से हाथ मिलाना ही आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है.

आज पंचांग की गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का उदय हो रहा है. आपकी राशि का स्वामी बुध, वर्तमान में मीन राशि में नीच का होकर शनि के साथ 'जड़त्व योग' बना रहा है, जो आपको थोड़ा मानसिक कंफ्यूजन दे सकता है. हालांकि, आपके 11वें भाव (Labha Sthana) में सूर्य-चंद्र-शुक्र की त्रिग्रही युति एक ऐसा 'धन योग' बना रही है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सीधे बड़े मुनाफे से जोड़ देगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी 'सॉफ्ट स्किल्स' ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी. 11वें भाव में उच्च के सूर्य की मौजूदगी का मतलब है कि आज आपकी पहुंच किसी प्रभावशाली व्यक्ति या बड़े संस्थान तक होगी. यदि आप मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया या पीआर क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन किसी बड़े कोलैबोरेशन के लिए श्रेष्ठ है.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का समय किसी नए प्रोजेक्ट की पिचिंग या क्लाइंट मीटिंग के लिए 'हाई-कन्वर्जन' विंडो है. सावधानी: चूंकि बुध नीच राशि में है, इसलिए आज 'जुबानी वादों' पर भरोसा न करें. हर बात को ईमेल या मैसेज पर लिखित रूप में लें, वरना बाद में 'कम्युनिकेशन गैप' भारी पड़ सकता है. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोपहर के बाद करना अधिक सुरक्षित रहेगा.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र आपको बिजली जैसी फुर्ती देगा, लेकिन शनि-मंगल की युति आपके 10वें भाव (Karma) में है. इसका अर्थ यह है कि दुनिया आपको 'तेज' देखेगी, लेकिन आपको 'अनुशासित' रहना होगा. आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं है कि आप कितना काम करते हैं, बल्कि इस पर है कि आप कितने प्रभावी ढंग से दूसरों को लीड करते हैं. आज का दिन आपको 'मैनेजर' से 'लीडर' में बदल सकता है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

सामाजिक रूप से आज आप काफी सक्रिय रहेंगे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे. शुक्र और चंद्रमा की युति आपके 11वें भाव में होने से पुराने दोस्तों या किसी पुराने प्रोफेशनल नेटवर्क से कोई नया रास्ता खुल सकता है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ भविष्य के फाइनेंशियल गोल्स या किसी साझा प्रोजेक्ट पर चर्चा करने का है. प्रेम संबंधों में आज 'लॉजिक' से ज्यादा 'इमोशनल इंटेलिजेंस' काम आएगी. सिंगल लोगों के लिए आज किसी सोशल इवेंट या प्रोफेशनल गैदरिंग में किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात के प्रबल योग हैं. परिवार में किसी छोटे भाई-बहन की मदद करना आज आपके मानसिक तनाव को कम करेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

मिथुन राशि के जातक आज 'मेंटल ओवरलोड' महसूस कर सकते हैं. नीच के बुध और शनि का प्रभाव नसों (Nerves) में खिंचाव या नींद में खलल पैदा कर सकता है. आज शरीर से ज्यादा दिमाग को शांत रखने की जरूरत है.

आज सबसे जरूरी:

20-20-20 रूल: हर 20 मिनट बाद स्क्रीन से ब्रेक लें और दूर देखें.

कैफीन (चाय-कॉफी) का सेवन कम करें, यह नसों में उत्तेजना बढ़ा सकता है.

शाम को कम से कम 15 मिनट 'मौन' का अभ्यास करें.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. मिथुन राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा डॉक्यूमेंट्स की कमी या तकनीकी खराबी के कारण उलझ सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा अदरक या गुड़ खाकर निकलें ताकि बुध और सूर्य का संतुलन बना रहे.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन हर सही अवसर को पहचानने के लिए पैनी नजर जरूरी है.

आज की असली जीत यह नहीं है कि आपने कितने लोगों को प्रभावित किया, बल्कि यह है कि आपने कितने 'काम के' लोगों के साथ अपने संबंध मजबूत किए. अपनी एनर्जी को 'क्वांटिटी' के बजाय 'क्वालिटी' पर लगाएं.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार के प्रभाव और नीच के बुध को संतुलित करने के लिए:

पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं: इससे बुध का दोष कम होगा और आपकी निर्णय क्षमता तेज होगी.

शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें: 10वें भाव के शनि-मंगल की युति से करियर में आ रही अड़चनें दूर होंगी.

किसी जरूरतमंद को स्टेशनरी का दान करें: यह विद्या और बुद्धि के कारक बुध को प्रसन्न करने का अचूक तरीका है.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरा संवाद ही मेरा प्रभाव है, मैं इसे बहुत सावधानी और स्पष्टता के साथ इस्तेमाल करूँगा.

लकी कलर: पन्ना हरा, आसमानी नीला

लकी नंबर: 5, 3

कर्क (Cancer Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन करियर में अधिकार पाने और अपनी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है, आज आप अनुभव करेंगे कि जब आप अपने डर पर विजय पाते हैं, तभी दुनिया आपके नेतृत्व को स्वीकार करती है.

आज पंचांग के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा आज आपके 10वें भाव (Karma Sthana) में उच्च के सूर्य और शुक्र के साथ त्रिग्रही युति बना रहा है. चूँकि चंद्रमा आपके करियर भाव में है, आज आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह आपके पेशेवर लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगी, लेकिन मंगल-शनि की भाग्य भाव में उपस्थिति यह संकेत देती है कि आज की सफलता 'धैर्य' की कड़ी परीक्षा लेगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी 'अथॉरिटी' और प्रभाव में वृद्धि होगी. 10वें भाव में त्रिग्रही योग का सीधा अर्थ है कि आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है. यदि आप मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग या राजनीति से जुड़े हैं, तो आपकी वाणी आज पत्थर की लकीर साबित होगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) के दौरान लिया गया प्रोफेशनल डिसीजन आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी करेगा. सावधानी: 9वें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण आज लंबी अवधि के निवेश या लीगल पेपर्स पर साइन करने में जल्दबाजी न करें. नीच के बुध का प्रभाव यह संकेत देता है कि आज आपके अधीनस्थ (Subordinates) आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, इसलिए निर्देश बहुत स्पष्ट दें.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'प्रो-एक्टिव' बनाएगी. कर्क राशि के जातकों के लिए, जो अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं, आज का दिन पूरी तरह 'प्रैक्टिकल' होने का है. आज आप अपनी भावनाओं को करियर की प्रगति में बाधक नहीं बनने देंगे. भाग्य भाव का शनि आपको सिखाएगा कि आज मिली हुई सफलता का टिकाऊ होना आपके पुराने कर्मों और आज के अनुशासन पर निर्भर है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आप थोड़े सख्त या 'प्रोफेशनल' नजर आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल थोड़ा गंभीर हो सकता है. शुक्र और चंद्रमा की युति आपके व्यक्तित्व में गरिमा लाएगी, लेकिन पार्टनर को आपसे अधिक समय और संवेदनशीलता की उम्मीद रहेगी.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन भविष्य के सामाजिक स्टेटस को लेकर चर्चा करने का है. सिंगल लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में ही किसी के प्रति आकर्षण बढ़ने के योग हैं. पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज करना आज नुकसानदेह हो सकता है. संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आज आपके मानसिक बोझ को हल्का करेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

आज शारीरिक ऊर्जा उच्च रहेगी, लेकिन 10वें भाव का सूर्य 'सिरदर्द' या 'हाइपर-एसिडिटी' दे सकता है. मानसिक रूप से आप 'परफेक्शन' के चक्कर में खुद को जरूरत से ज्यादा थका सकते हैं.

आज सबसे जरूरी:

काम के बीच में गहरे सांस लेने (Deep Breathing) का अभ्यास करें.

समय पर भोजन करें, खाली पेट रहने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है.

रात को सोने से पहले ठंडे पानी से पैर धोएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. कर्क राशि वालों के लिए आज पूर्व की दिशा में की गई व्यावसायिक यात्रा सफल तो होगी, लेकिन वह आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से दही खाकर निकलें ताकि चंद्रमा का शुभ प्रभाव बना रहे.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि 'सिंहासन' केवल अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारियों के लिए होता है.

आज की असली जीत यह नहीं है कि आपने कितना काम किया, बल्कि यह है कि आपने कितनी गरिमा के साथ अपनी पोजीशन को संभाला. अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम को देना आज आपको एक महान लीडर बनाएगा.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार और दशम भाव के ग्रहों को संतुलित करने के लिए:

शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें: इससे आपके भाग्य मार्ग की बाधाएं दूर होंगी.

हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं: इससे मंगल-शनि की युति से उत्पन्न होने वाला मानसिक तनाव खत्म होगा.

सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं: यह आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा और सूर्य की उग्रता को शांत करेगा.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरी कर्मठता ही मेरी पहचान है, और मेरा धैर्य ही मेरी जीत.

लकी कलर: दूधिया सफेद, केसरिया

लकी नंबर: 4, 1

सिंह (Leo Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन अपने 'विज़न' को विस्तार देने और आध्यात्मिक शक्ति से बड़ी सफलता हासिल करने का है, आज आप अनुभव करेंगे कि जब आपका आत्मबल बढ़ता है, तो भाग्य की बाधाएं अपने आप रास्ता छोड़ देती हैं.

आज पंचांग की गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. आपकी राशि का स्वामी सूर्य आज आपके 9वें भाव (Bhagya Sthana) में उच्च का होकर चंद्रमा और शुक्र के साथ एक अत्यंत शुभ 'राजयोग' बना रहा है. चूँकि सूर्य अपने सबसे शक्तिशाली स्थान पर है, आज आपकी किस्मत का सितारा बुलंद रहेगा, लेकिन 8वें भाव में शनि-मंगल की युति यह चेतावनी देती है कि अचानक आने वाली रुकावटें आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन व्यावसायिक रूप से किसी बड़ी उपलब्धि या 'दूरगामी निवेश' का है. 9वें भाव में उच्च के सूर्य का होना यह संकेत देता है कि आज आपको उच्च अधिकारियों, सरकार या किसी बड़े संस्थान से अपेक्षित लाभ मिलेगा. यदि आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, या एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, तो आज का दिन 'गेम-चेंजर' साबित हो सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का उपयोग किसी लंबी अवधि की डील या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए करें. सावधानी: बुध के नीच राशि में होने के कारण आज अपनी वित्तीय योजनाओं को गुप्त रखें. 8वें भाव का शनि यह संकेत देता है कि पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसमें कुछ कानूनी पेच फंस सकते हैं. आज 'टैक्स' और 'लीगल' दस्तावेजों को लेकर लापरवाही न बरतें.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपके भीतर एक नई स्फूर्ति भरेगी. सिंह राशि के जातकों के लिए, जो नेतृत्व करना पसंद करते हैं, आज का दिन अपने ज्ञान और अनुभव के दम पर दूसरों को रास्ता दिखाने का है. भाग्य भाव का राजयोग आपकी पुरानी किसी अधूरी इच्छा को पूरा कर सकता है. हालांकि, मंगल-शनि की युति यह याद दिलाती है कि आज आपकी वाणी की कठोरता आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकती है, इसलिए संयम रखें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज आप काफी उदार और दार्शनिक मूड में रहेंगे. शुक्र और चंद्रमा की युति आपके 9वें भाव में होने से परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद आज आपके लिए किसी कवच की तरह काम करेगा.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा आपके रिश्ते को नया आयाम देगी. सिंगल लोगों के लिए आज किसी लंबी यात्रा या शैक्षिक संस्थान में किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के प्रबल योग हैं. आज आप दूसरों की मदद करने के लिए आगे आएंगे, जिससे सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा में चार चाँद लगेंगे.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

उच्च के सूर्य के कारण शारीरिक ऊर्जा जबरदस्त रहेगी, लेकिन 8वें भाव का शनि 'हड्डियों' या 'जोड़ों' में हल्का दर्द दे सकता है. आज शरीर में पानी की कमी (Dehydration) न होने दें, क्योंकि गर्मी के कारण चक्कर आने या थकान की समस्या हो सकती है.

आज सबसे जरूरी:

सुबह सूर्योदय के समय अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें, आज 'पित्त' दोष बढ़ सकता है.

दोपहर के समय ठंडी और तरल चीजों का अधिक सेवन करें.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. सिंह राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा 'मान-सम्मान' तो दिलाएगी, लेकिन उसमें समय और धन का अपव्यय अधिक हो सकता है. यदि यात्रा टाली न जा सके, तो घर से गुड़ खाकर और पानी पीकर निकलें.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि 'अधिकार' केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने से मिलते हैं.

आज की असली जीत यह नहीं है कि आपने कितना धन कमाया, बल्कि यह है कि आपने कितने लोगों का भरोसा जीता. भाग्य आज आपका साथ दे रहा है, लेकिन उसे स्थिर रखने के लिए कर्मों में ईमानदारी जरूरी है.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार और अष्टम भाव के दोषों को दूर करने के लिए:

हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं: इससे शनि-मंगल की युति से होने वाले अचानक कष्टों से बचाव होगा.

पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाकर 'सुंदरकांड' का पाठ करें: यह आपके भाग्य की बाधाओं को जड़ से मिटाएगा.

किसी मंदिर में तांबे का पात्र दान करें: इससे सूर्य और मंगल दोनों को मजबूती मिलेगी.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरा आत्मविश्वास ही मेरा सबसे बड़ा भाग्य है, मैं सत्य के मार्ग पर अडिग रहूँगा.

लकी कलर: गहरा सुनहरा (Orange), लाल

लकी नंबर: 1, 9

कन्या (Virgo Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को कन्या राशि वालों के लिए दिन सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाने और अपनी गुप्त योजनाओं को सुरक्षित रखने का है, आज आप अनुभव करेंगे कि कभी-कभी मौन रहना और स्थिति का अवलोकन करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है.

आज पंचांग की गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. आपकी राशि का स्वामी बुध वर्तमान में मीन राशि में नीच का होकर सप्तम भाव में शनि-मंगल के साथ पीड़ित है. इसके अतिरिक्त, चंद्रमा आज आपके 8वें भाव (अष्टम - आयु और संकट भाव) में उच्च के सूर्य और शुक्र के साथ त्रिग्रही युति बना रहा है. यह ग्रह स्थिति संकेत देती है कि आज आपको अचानक आने वाली चुनौतियों और मानसिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में लो-प्रोफाइल रहना ही आपकी सफलता की कुंजी है. अष्टम भाव में ग्रहों का जमावड़ा रिसर्च, टैक्स, इंश्योरेंस या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में अचानक कोई खबर ला सकता है. यदि आप डेटा एनालिसिस या किसी गुप्त मिशन पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन बड़ी खोज का है.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का उपयोग केवल रूटीन कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए करें. सावधानी: आज किसी भी नए व्यावसायिक समझौते या बड़े निवेश से पूरी तरह बचें. नीच का बुध आपकी तर्क शक्ति को कमजोर कर सकता है, जिससे आप गलत कैलकुलेशन का शिकार हो सकते हैं. आज 'उधार' के लेन-देन से कोसों दूर रहें, क्योंकि आज दिया गया पैसा वापस आना लगभग असंभव होगा.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाएगी, लेकिन कन्या राशि के जातक होने के नाते आपको अपनी 'एनालिटिकल' शक्ति का प्रयोग करना होगा. सप्तम भाव में शनि-मंगल की युति पार्टनरशिप में तनाव दे सकती है. आज आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं है कि आपने कितना हासिल किया, बल्कि इस पर है कि आपने खुद को कितने विवादों से बचा कर रखा.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज का दिन थोड़ी संवेदनशीलता और 'ईगो क्लैश' का हो सकता है. शुक्र और चंद्रमा की अष्टम भाव में युति छिपी हुई भावनाओं या पुराने राज को बाहर ला सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी भाषा को क्रिटिकल (आलोचनात्मक) न होने दें.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर की सेहत या उनके व्यवहार को लेकर चिंता रह सकती है. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी रहस्यमयी व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ा सकता है, लेकिन तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा. परिवार के साथ किसी पैतृक विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपको धैर्य रखना होगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक है. अष्टम भाव का सूर्य और चंद्रमा 'यूरिनरी' इंफेक्शन, 'डाइजेशन' या 'हार्मोनल' असंतुलन दे सकता है. मानसिक रूप से आप 'अनजान डर' (Anxiety) महसूस कर सकते हैं.

आज सबसे जरूरी:

पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लें और बाहर के भोजन से बचें.

प्राणायाम और ध्यान को आज अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं.

भारी वजन उठाने या वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतें.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. कन्या राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा दुर्घटना या स्वास्थ्य हानि का कारण बन सकती है. यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो घर से दही-चीनी खाकर और भगवान गणेश का स्मरण करके ही निकलें.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि हर समस्या का समाधान 'एक्शन' नहीं, बल्कि 'वेट एंड वॉच' (प्रतीक्षा) होता है.

आज की असली जीत अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने में है. जब दुनिया शोर मचा रही हो, तब आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगी.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार और नीच बुध के दोषों को दूर करने के लिए:

भगवान गणेश को दुर्वा (घास) अर्पित करें: इससे आपके स्वामी बुध का दोष कम होगा और बुद्धि स्थिर होगी.

शनि मंदिर में काले तिल का दान करें और 'हनुमान बाहुक' का पाठ करें: यह शारीरिक कष्टों और गुप्त शत्रुओं से रक्षा करेगा.

मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं: यह अष्टम भाव के नकारात्मक प्रभाव को शुभता में बदल देगा.

आज का मंत्र (Mindset)

धैर्य ही मेरा बल है, मैं सही समय की प्रतीक्षा करना जानता हूँ.

लकी कलर: गहरा हरा, सिल्वर

लकी नंबर: 5, 8

तुला (Libra Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को तुला राशि वालों के लिए दिन साझेदारी में बड़ी सफलता और निजी रिश्तों में मधुरता का है, आज आप अनुभव करेंगे कि जब आप दूसरों के हितों का सम्मान करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके हितों की रक्षा स्वयं करता है.

आज पंचांग की गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र आज आपके 7वें भाव (Saptam - साझेदारी और विवाह भाव) में उच्च के सूर्य और चंद्रमा के साथ एक अत्यंत दुर्लभ 'त्रिग्रही राजयोग' बना रहा है. चूँकि शुक्र और सूर्य का यह मिलन आपके केंद्र भाव में है, आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा शिखर पर होगी, लेकिन 6वें भाव में शनि-मंगल की युति चेतावनी देती है कि आपकी सफलता से जलने वाले गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन व्यापारिक विस्तार और नई साझेदारियों के लिए 'मील का पत्थर' साबित हो सकता है. 7वें भाव में ग्रहों का राजा सूर्य और शुक्र की युति यह संकेत देती है कि आज आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति या सरकारी संस्था से बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. यदि आप कानून, फैशन, या पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी मांग बढ़ेगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का उपयोग किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने या पार्टनरशिप डील फाइनल करने के लिए करें. सावधानी: 6वें भाव का शनि-मंगल 'ऋण' और 'विवाद' का योग भी बनाता है. आज किसी को उधार देने से बचें और कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ बहस न करें. नीच का बुध आपकी डेली प्लानिंग को थोड़ा अस्त-व्यस्त कर सकता है, इसलिए काम की लिस्ट बनाकर चलें.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'प्रो-एक्टिव' बनाएगी, जिससे आप अपनी योजनाओं को तेजी से लागू कर पाएंगे. तुला राशि के जातकों के लिए, जो हमेशा संतुलन की तलाश में रहते हैं, आज का दिन अपनी शर्तों पर समझौता करने का है. 7वें भाव का राजयोग आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण पैदा करेगा कि विरोधी भी आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बेस्ट रहने वाला है. शुक्र और चंद्रमा की युति आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और नई ऊर्जा का संचार करेगी. यदि लंबे समय से जीवनसाथी के साथ कोई मनमुटाव था, तो आज वह दूर हो जाएगा.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ शादी की बात आगे बढ़ सकती है. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी बहुत ही ग्रेसफुल और प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात के प्रबल योग बना रहा है. शाम के समय किसी सामाजिक उत्सव या डिनर पर जाने का मौका मिलेगा, जहां आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज मिश्रित परिणाम मिलेंगे. 7वें भाव के ग्रहों के कारण मानसिक उत्साह तो बना रहेगा, लेकिन 6वें भाव की शनि-मंगल युति 'पेट के निचले हिस्से' में दर्द या 'कमर दर्द' दे सकती है. आज मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है.

आज सबसे जरूरी:

पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के भारी भोजन से परहेज करें.

योग या हल्की स्ट्रेचिंग को समय दें.

किसी भी तरह के 'स्ट्रेस' को खुद पर हावी न होने दें, यह आपकी स्किन पर असर डाल सकता है.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. तुला राशि वालों के लिए आज पूर्व की व्यावसायिक यात्रा बहुत ही सुखद और लाभदायक रहने वाली है, बशर्ते आप अपने कीमती सामान का ध्यान रखें. यात्रा पर निकलने से पहले आईने में अपना चेहरा देखकर और थोड़ा शहद खाकर निकलें.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि अकेले चलना बहादुरी है, लेकिन साथ मिलकर चलना बुद्धिमानी है.

आज की असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है. आपकी कूटनीति ही आज आपका सबसे बड़ा धन साबित होगी.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार और छठे भाव के दोषों को संतुलित करने के लिए:

सफेद गाय को घी लगी हुई रोटी और गुड़ खिलाएं: इससे आपका शुक्र और सूर्य दोनों मजबूत होंगे.

शाम को किसी शनि मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं: यह आपके गुप्त शत्रुओं और कर्ज की समस्या को खत्म करेगा.

मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें: आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरा संतुलन ही मेरी सफलता का आधार है, मैं न्याय और प्रेम के साथ आगे बढ़ूँगा.

लकी कलर: रॉयल ब्लू, पिंक

लकी नंबर: 2, 6

वृश्चिक (Scorpio Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन अनुशासन के जरिए विरोधियों पर विजय पाने और अटके हुए कार्यों को गति देने का है, आज आप समझेंगे कि आपकी खामोशी और सही वक्त का इंतजार ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी सजा है.

आज पंचांग की गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. आपकी राशि का स्वामी मंगल, वर्तमान में मीन राशि के 5वें भाव (संतान और बुद्धि भाव) में शनि के साथ युति बना रहा है. वहीं, चंद्रमा आज आपके 6वें भाव (Shatru Sthana - रोग और ऋण भाव) में उच्च के सूर्य और शुक्र के साथ मौजूद है. यह ग्रह स्थिति बताती है कि आज आपको अपनी मेहनत का लोहा मनवाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में Back-end काम और कंपटीशन में आप दूसरों को पछाड़ देंगे. 6वें भाव में उच्च के सूर्य का होना शत्रुओं के परास्त होने का संकेत है. यदि आप बैंकिंग, लॉ, पुलिस या मेडिकल फील्ड में हैं, तो आज आपका प्रभाव बढ़ेगा. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में आज का दिन आपके पक्ष में जा सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का उपयोग पुराने कर्ज चुकाने की प्लानिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए करें. सावधानी: मंगल-शनि की युति 5वें भाव में होने से सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार में जोखिम लेना आज भारी पड़ सकता है. नीच का बुध आपके निवेश के फैसलों में Calculation Error दे सकता है, इसलिए आज किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर साइन करने से पहले उसे तीन बार पढ़ें.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की तीव्र ऊर्जा आपको Action-Oriented बनाएगी. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जो अपनी रणनीतियों को गुप्त रखना पसंद करते हैं, आज का दिन अपनी ताकत दिखाने का नहीं बल्कि उसे सही जगह लगाने का है. 6वें भाव का त्रिग्रही योग बताता है कि आज आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त रहेगी, लेकिन यही व्यस्तता आपको भविष्य के बड़े लाभ के लिए तैयार कर रही है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज थोड़ा तनाव या Communication Gap रह सकता है. 5वें भाव में मंगल-शनि की युति संतान के साथ वैचारिक मतभेद या उनकी सेहत को लेकर चिंता दे सकती है. प्रेम संबंधों में आज अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचें, वरना दूरियां बढ़ सकती हैं.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर की छोटी बातों को दिल से लगाने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन का है. परिवार में किसी पुराने विवाद को सुलझाने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है, मौन रहना ही श्रेयस्कर होगा. शाम का समय किसी आध्यात्मिक कार्य या ध्यान में बिताना आपको सुकून देगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज High-Intensity वाला दिन है. 6वें भाव के सूर्य और चंद्रमा 'एसिडिटी', 'ब्लड प्रेशर' या 'आंखों में जलन' की समस्या दे सकते हैं. मंगल-शनि की युति पेट के निचले हिस्से में दर्द का कारण बन सकती है.

आज सबसे जरूरी:

खान-पान में अनुशासन बरतें और अधिक मिर्च-मसाले से बचें.

गुस्से और उत्तेजना पर काबू रखें, यह आपके बीपी को बढ़ा सकता है.

रात को सोने से पहले तांबे के पात्र का पानी पीना आपके लिए लाभकारी होगा.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा थकाऊ हो सकती है और शत्रु बाधा उत्पन्न कर सकते हैं. यदि जाना जरूरी हो, तो हनुमान जी का नाम लेकर और गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि जीतने के लिए हमेशा लड़ना जरूरी नहीं होता, कभी-कभी बस मैदान में टिके रहना ही काफी होता है.

आज की असली सफलता अपने शत्रुओं को हराने में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाने में है. आपकी सहनशीलता ही आज आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार और मंगल-शनि की युति के दोषों को संतुलित करने के लिए:

सुंदरकांड का पाठ करें: यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और शत्रुओं को शांत करेगा.

शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'कीलों' का दान करें: इससे आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

लाल चंदन का तिलक लगाएं: यह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचाएगा.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरी एकाग्रता ही मेरा अजेय शस्त्र है, मैं शांत रहकर लक्ष्य भेदूँगा.

लकी कलर: गहरा लाल, मैरून

लकी नंबर: 1, 8

धनु (Sagittarius Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को धनु राशि वालों के लिए दिन अपनी रचनात्मक प्रतिभा को भुनाने और संतान पक्ष से सुखद परिणाम पाने का है, आज आप महसूस करेंगे कि आपकी 'विस्डम' और सही समय पर लिया गया जोखिम आपको दूसरों से मीलों आगे ले जा सकता है.

आज पंचांग की गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. आपकी राशि का स्वामी गुरु, वर्तमान में वृषभ राशि में है, लेकिन आज का मुख्य आकर्षण आपके 5वें भाव (Pancham - विद्या, बुद्धि और प्रेम भाव) में बना त्रिग्रही योग है. यहां उच्च के सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की युति एक शक्तिशाली 'संतान और लक्ष्मी योग' बना रही है. हालांकि, 4थे भाव में शनि-मंगल की उपस्थिति यह संकेत देती है कि बाहर की सफलता के बीच घर की शांति बनाए रखना एक चुनौती होगी.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन रचनात्मक कार्यों, शेयर बाजार, शिक्षा और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए शानदार रहने वाला है. 5वें भाव में सूर्य का प्रबल होना आपकी निर्णय क्षमता को 'शार्प' बनाएगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा बना रहे हैं या अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड आपके साथ है.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का समय निवेश की नई शुरुआत या किसी क्रिएटिव आइडिया को पेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. सावधानी: चौथे भाव में शनि-मंगल की युति संपत्ति (Property) से जुड़े विवाद दे सकती है. आज घर या वाहन की मरम्मत पर अचानक बड़ा खर्च होने के योग हैं. नीच का बुध आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की 'हीलिंग' ऊर्जा आपको मानसिक रूप से तरोताजा रखेगी. धनु राशि के जातक, जो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं, आज उन्हें अपनी किसी पुरानी स्किल का वित्तीय लाभ मिल सकता है. 5वें भाव का राजयोग आपकी 'लोकप्रियता' में इजाफा करेगा. आज आप जो भी बोलेंगे, लोग उसे ध्यान से सुनेंगे, लेकिन शनि का प्रभाव यह याद दिलाता है कि घर की बुनियादी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना आगे चलकर भारी पड़ सकता है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

प्रेम संबंधों और संतान सुख के लिए आज का दिन यादगार साबित हो सकता है. शुक्र और चंद्रमा की युति रोमांस में नई ताजगी लाएगी. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी पुराने दोस्त के जरिए नए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है.

जो लोग विवाहित हैं, उन्हें आज अपने पार्टनर और माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा. 4थे भाव का शनि घरेलू वातावरण में थोड़ी 'ठंडक' या तनाव पैदा कर सकता है. आज घर के विवादों को कार्यक्षेत्र पर न ले जाएं. बच्चों की किसी उपलब्धि से आज मन प्रसन्न रहेगा और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

आज आप मानसिक रूप से काफी उत्साहित रहेंगे, लेकिन 4थे भाव का मंगल 'सीने में जकड़न' या 'ब्लड प्रेशर' की समस्या दे सकता है. अधिक उत्साह में अपनी शारीरिक सीमाओं को न लांघें.

आज सबसे जरूरी:

प्राणायाम (Breathing Exercises) करें, इससे हृदय और फेफड़ों को मजबूती मिलेगी.

हल्का और घर का बना भोजन करें, बाहर के 'जंक फूड' से बचें.

रात को सोने से पहले केसर वाला दूध पीना आपके चंद्रमा को मजबूती देगा और तनाव कम करेगा.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. धनु राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा शिक्षा या संतान से जुड़े कार्यों के लिए लाभकारी रहेगी. यात्रा पर निकलने से पहले हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि सच्ची खुशी केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि घर की शांति और मानसिक संतोष में भी है.

आज की असली जीत अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाना है, लेकिन अपनी जड़ों (परिवार) को साथ लेकर चलना ही आपकी स्थायी सफलता का आधार बनेगा.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार और चतुर्थ भाव के दोषों को दूर करने के लिए:

पीपल के पेड़ के नीचे सात अनाज (सप्तधान्य) अर्पित करें: इससे शनि-मंगल की अशुभता कम होगी.

हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं: यह आपके घर के क्लेश और मानसिक भारीपन को दूर करेगा.

केले के पेड़ की पूजा करें और पीला फल दान करें: यह आपके स्वामी गुरु को बल देगा और आर्थिक समृद्धि लाएगा.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरी बुद्धि ही मेरा सबसे बड़ा निवेश है, मैं ज्ञान और प्रेम के साथ आगे बढ़ूँगा.

लकी कलर: पीला, भगवा (Saffron)

लकी नंबर: 3, 9

मकर (Capricorn Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए दिन सुख-सुविधाओं में विस्तार और घरेलू स्थिरता पर ध्यान देने का है, आज आप महसूस करेंगे कि असली सफलता केवल काम में नहीं, बल्कि अपनी 'जड़ों' और मानसिक शांति को सुरक्षित करने में है.

आज पंचांग की गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. आपकी राशि का स्वामी शनि आज आपके तीसरे भाव (Parakrama Sthana) में मंगल के साथ युति में है, जो आपको अदम्य साहस देगा. वहीं, चंद्रमा आज आपके 4थे भाव (Sukh Sthana - सुख और माता का भाव) में उच्च के सूर्य और शुक्र के साथ मौजूद है. यह एक अत्यंत दुर्लभ 'मालव्य' और 'गजकेसरी' जैसा प्रभाव पैदा कर रहा है, जो भूमि, भवन और वाहन सुख के द्वार खोल सकता है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आपकी 'मैनेजमेंट स्किल्स' की परीक्षा होगी. 4थे भाव में त्रिग्रही योग का अर्थ है कि आज आप अपने वर्किंग स्पेस को बेहतर बनाने या घर से चलने वाले बिजनेस में बड़ा निवेश कर सकते हैं. रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग और ऑटोमोबाइल से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन किसी बड़ी डील के फाइनल होने का है.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का समय प्रॉपर्टी के कागजात तैयार करने या किसी नई संपत्ति का टोकन अमाउंट देने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. सावधानी: तीसरे भाव में शनि-मंगल की युति छोटे भाई-बहनों या कलीग्स के साथ तीखी बहस करा सकती है. नीच का बुध आपके 'कम्युनिकेशन' में भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोग आज डेटा और फैक्ट्स को दो बार चेक करें.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'फिनिशिंग टच' देने की शक्ति देगी. मकर राशि के जातक होने के नाते आप अक्सर काम के बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन आज का दिन आपको 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा. 4थे भाव का राजयोग आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को पारिवारिक मजबूती से जोड़ेगा. आज आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जो लंबे समय से आपके 'विशलिस्ट' में थी.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिए आज का दिन बहुत ही भावनात्मक और सुखद रहने वाला है. शुक्र और चंद्रमा की युति आपके घर के माहौल को उत्सव जैसा बना देगी. माता का सहयोग और आशीर्वाद आज आपकी कई उलझनों को सुलझा देगा.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर को अपने परिवार से मिलवाने या घर के लिए कुछ खरीदारी करने का है. सिंगल लोगों के लिए आज किसी पारिवारिक समारोह में कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है. तीसरे भाव का मंगल आपको रिश्तों में थोड़ा 'डोमिनेटिंग' बना सकता है, जिससे बचने की जरूरत है. आज घर की साज-सज्जा पर खर्च करना आपको मानसिक संतुष्टि देगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन 'बैलेंस' मांग रहा है. 4थे भाव के ग्रहों के कारण सीने में जलन, कफ या फेफड़ों से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. शनि-मंगल की युति नसों में खिंचाव या हाथों में दर्द दे सकती है.

आज सबसे जरूरी:

ठंडी चीजों के सेवन से बचें और ताजी हवा में कुछ समय बिताएं.

काम के बीच में 'पोस्चर' (बैठने के तरीके) का ध्यान रखें.

रात को जल्दी और हल्का भोजन करें, इससे नींद की गुणवत्ता सुधरेगी.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. मकर राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा 'कंफर्ट' और 'लग्जरी' तो लाएगी, लेकिन भाई-बहनों से विवाद की संभावना भी बढ़ाएगी. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें और थोड़ा अदरक खाएं.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि दुनिया जीतने से पहले अपने घर और मन को जीतना जरूरी है.

आज की असली जीत यह नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि यह है कि आप अपने परिवार के साथ कितना सुकून महसूस कर रहे हैं. आपकी आंतरिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है.

आज का उपाय (Saturday Special)



शनिवार और आपके राशि स्वामी शनि की मजबूती के लिए:

शनिवार और आपके राशि स्वामी शनि की मजबूती के लिए: शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं: यह आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा.

हनुमान अष्टक का पाठ करें: तीसरे भाव के मंगल-शनि के दोष को शांत कर आपको पराक्रम देगा.

किसी बूढ़े व्यक्ति या सफाई कर्मचारी को दान दें: यह शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरी शांति ही मेरी शक्ति है, मैं अपने आधार (Roots) को मजबूत करूँगा.

लकी कलर: गहरा नीला, क्रीम

लकी नंबर: 8, 4

कुंभ (Aquarius Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि वालों के लिए दिन अपने साहस को सही दिशा देने और संवाद के जरिए बड़े अवसर पैदा करने का है, आज आप समझेंगे कि आपकी असली ताकत केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उसे सही समय पर व्यक्त करने का कौशल है.

आज पंचांग की गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है. आपकी राशि का स्वामी शनि आज आपकी ही राशि से दूसरे भाव (Dhana Sthana - धन और वाणी भाव) में मंगल के साथ युति में है. वहीं, चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (Parakrama Sthana - साहस और संचार भाव) में उच्च के सूर्य और शुक्र के साथ 'त्रिग्रही योग' बना रहा है. यह स्थिति संकेत देती है कि आज आपका पराक्रम और मेहनत आपके बैंक बैलेंस को सीधे प्रभावित करेगी, लेकिन आपकी वाणी किसी को चुभ भी सकती है.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज कार्यक्षेत्र में आप अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोच के लिए पहचाने जाएंगे. तीसरे भाव में सूर्य का प्रबल होना आपको नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, लेखन, या मीडिया से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता दिला सकता है. यदि आप सेल्स या कूटनीति से जुड़े हैं, तो आज की गई कोई छोटी यात्रा बड़े कांट्रैक्ट में बदल सकती है.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का समय किसी नए गैजेट की खरीद, शॉर्ट-टर्म कोर्स में एडमिशन या किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए श्रेष्ठ है. सावधानी: दूसरे भाव में शनि-मंगल की युति 'धन हानि' के संकेत भी दे रही है. आज निवेश के मामलों में बहुत ही रूढ़िवादी (Conservative) रहें. नीच का बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी के रूप में कमजोर है, जिससे आर्थिक लेन-देन में धोखे की संभावना है. किसी भी फालतू खर्च या 'रिस्की' स्कीम से दूर रहें.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'बिजली जैसी फुर्ती' देगी. कुंभ राशि के जातक होने के नाते आप अक्सर विचारों में खोए रहते हैं, लेकिन आज का दिन उन विचारों को 'एक्शन' में बदलने का है. तीसरे भाव का राजयोग आपके भाई-बहनों और पड़ोसियों के साथ आपके संबंधों को नया आयाम देगा. आज आपकी लिखी हुई कोई बात या दिया गया सुझाव सोशल मीडिया या आपके प्रोफेशन में वायरल हो सकता है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन में आज ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. शुक्र और चंद्रमा की युति आपके भाई-बहनों के साथ संबंधों को मधुर बनाएगी. आज आप किसी छोटी दूरी की यात्रा (Short Trip) की योजना बना सकते हैं, जो रिश्तों में ताजगी लाएगी.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ अपनी भावनाओं को साहस के साथ व्यक्त करने का है. सिंगल लोगों के लिए आज किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या यात्रा के दौरान किसी दिलचस्प व्यक्ति से संवाद शुरू होने के योग हैं. दूसरे भाव का शनि-मंगल आपके परिवार के साथ थोड़े मतभेद करा सकता है, विशेषकर पैसों के मामले में. आज तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय सुनने पर ज्यादा ध्यान दें.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन दूसरे भाव का मंगल 'दांतों में दर्द', 'गले में खराश' या 'भोजन की विषाक्तता' (Food Poisoning) दे सकता है. तीसरे भाव के ग्रह आपको शारीरिक मेहनत के लिए उकसाएंगे, लेकिन अपने कंधों और हाथों का ध्यान रखें.

आज सबसे जरूरी:

अधिक ठंडी चीजों के सेवन से बचें, गले का संक्रमण हो सकता है.

वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय पूरी तरह सतर्क रहें.

अपनी आवाज को आराम दें और बेवजह की बहस से बचें.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. कुंभ राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा व्यावसायिक रूप से बहुत सफल रहेगी, लेकिन सामान की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा. यात्रा शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और थोड़ा गुड़-पानी पीकर निकलें.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि साहस केवल चिल्लाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही शब्द चुनने में भी है.

आज की असली जीत किसी को अपनी बातों से चुप कराना नहीं, बल्कि अपनी बातों से किसी का दिल जीतना है. आपकी मेहनत का फल आपके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करेगा, बस धैर्य न खोएं.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार और दूसरे भाव के दोषों को संतुलित करने के लिए:

शनि देव को लोहे की कोई वस्तु या काले तिल दान करें: यह धन भाव के दोष को दूर करेगा.

हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं: इससे आपका मंगल शांत होगा और साहस बढ़ेगा.

पक्षियों को सात तरह का अनाज खिलाएं: नीच के बुध का प्रभाव कम होगा और वाणी में मधुरता आएगी.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरी वाणी मेरा धन है, मैं इसे बहुत सोच-समझकर खर्च करूँगा.

लकी कलर: हल्का नीला, सिल्वर

लकी नंबर: 8, 5

मीन (Pisces Horoscope), 18 अप्रैल 2026

18 अप्रैल 2026 को मीन राशि वालों के लिए दिन आर्थिक समृद्धि और आत्म-मूल्यांकन का है, आज आप समझेंगे कि बाहरी दुनिया का दबाव केवल आपको तराशने के लिए है, ताकि आप अपने भीतर छिपे 'कुबेर' को पहचान सकें.

आज पंचांग की गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र का उदय हो रहा है. आपकी राशि के लिए आज की स्थिति अत्यंत विशिष्ट है; आपकी अपनी राशि में शनि और मंगल की युति एक भारी दबाव और 'अंगारक' जैसा प्रभाव बना रही है, लेकिन ठीक बगल में आपके 2-nd भाव (Dhana Sthana - धन और कुटुंब भाव) में उच्च के सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की त्रिग्रही युति एक अत्यंत शक्तिशाली 'धन लक्ष्मी योग' का निर्माण कर रही है. इसका सीधा अर्थ है कि व्यक्तिगत उलझनों के बावजूद आज आर्थिक लाभ के द्वार खुलेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)

आज का दिन पिछले कई महीनों की वित्तीय चिंताओं को समाप्त करने वाला साबित हो सकता है. दूसरे भाव में ग्रहों का यह दुर्लभ जमावड़ा पैतृक संपत्ति, अटके हुए भुगतान या किसी पुराने निवेश से अचानक बड़े मुनाफे का संकेत दे रहा है. यदि आप बैंकिंग, रत्न, आभूषण या फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आज का दिन 'बम्पर' लाभ का है.

अभिजीत मुहूर्त (11:54 AM से 12:46 PM) का उपयोग किसी नई बचत योजना की शुरुआत या कीमती धातु की खरीद के लिए करें. सावधानी: आपकी राशि में बैठा शनि-मंगल का द्वंद्व आपको कार्यक्षेत्र में 'इम्पल्सिव' (उतावला) बना सकता है. सहकर्मियों पर गुस्सा करने से बचें. नीच का बुध आपके चतुर्थेश के रूप में आपके सुखों में कमी कर सकता है, इसलिए आज किसी भी प्रॉपर्टी डील को फाइनल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

क्यों खास है आज?

अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा आपके भीतर एक नई 'हीलिंग' शक्ति पैदा करेगी. मीन राशि के जातक अक्सर दूसरों की भावनाओं के बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन आज का दिन खुद की वैल्यू पहचानने का है. दूसरे भाव का राजयोग आपको वह आत्मविश्वास देगा जो आपकी राशि में बैठे शनि ने छीन लिया था. आज आप महसूस करेंगे कि आपकी संचित पूंजी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)

निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मिश्रित फलदायी है. शुक्र और चंद्रमा की युति आपके परिवार के साथ संबंधों को मधुर बनाएगी, और घर में किसी मांगलिक चर्चा या स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे. हालांकि, आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति आपको चिड़चिड़ा बना सकती है, जिससे पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर 'ईगो क्लैश' हो सकता है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज का दिन पार्टनर के साथ वित्तीय भविष्य की प्लानिंग करने का है. सिंगल लोगों के लिए आज परिवार के माध्यम से कोई सुखद प्रस्ताव आने के योग हैं. माता की सेहत का आज विशेष ध्यान रखना होगा. अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें, क्योंकि आज आपकी कही हुई कड़वी बात लंबे समय तक रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)

सेहत के मामले में आज 'डबल अलर्ट' रहने की जरूरत है. आपकी राशि में शनि-मंगल की युति 'रक्त' से संबंधित विकार, चोट या सर्जरी का योग बनाती है. वहीं दूसरे भाव के सूर्य आंखों में जलन या मुख रोग (Dental issues) दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी:

वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और नुकीली चीजों से दूर रहें.

क्रोध पर नियंत्रण के लिए 'भ्रामरी प्राणायाम' करें.

खान-पान में 'सात्विकता' बरतें, अधिक गरिष्ठ भोजन लीवर पर दबाव बना सकता है.

यात्रा और दिशा

आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. मीन राशि वालों के लिए आज पूर्व की यात्रा धन लाभ तो कराएगी, लेकिन शारीरिक कष्ट भी दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं और शहद खाकर निकलें.

वास्तविक संकेत (Real Insight)

आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि जब तूफान आपके भीतर हो, तब बाहर की संपत्ति केवल एक संसाधन है, समाधान नहीं.

आज की असली जीत अपनी मानसिक अस्थिरता को धन की चमक से नहीं, बल्कि आत्म-अनुशासन से शांत करने में है. आज जितना आप संयम रखेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी.

आज का उपाय (Saturday Special)

शनिवार और आपकी राशि के भारी ग्रहों को संतुलित करने के लिए:

हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक और बूंदी का भोग लगाएं: यह शनि-मंगल की युति के विषैले प्रभाव को कम करेगा.

भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं: यह आपके स्वामी गुरु और धन भाव के सूर्य को मजबूती देगा.

जरूरतमंदों को तांबे का सिक्का या लाल मसूर दान करें: इससे दुर्घटनाओं के योग टलेंगे.

आज का मंत्र (Mindset)

मेरा संयम ही मेरी संपत्ति है, मैं अपने भीतर की आग को निर्माण में लगाऊंगा.

लकी कलर: सुनहरा पीला, केसरिया

लकी नंबर: 1, 3, 9

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