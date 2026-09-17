Aaj Ka Rashifal: 17 सितंबर का राशिफल केवल भाग्य या रिश्तों तक सीमित नहीं है. विश्वकर्मा पूजा के दिन ग्रहों का जोर काम, हुनर, मशीन, तकनीक और रोजी-रोटी से जुड़े फैसलों पर रहेगा.

आज सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में कन्या राशि को हिसाब-किताब, बारीकी, तकनीकी समझ और व्यवस्था से जोड़ा जाता है. इसलिए अधूरे काम पूरे करने, गलतियां सुधारने और कार्यस्थल की व्यवस्था ठीक करने की जरूरत महसूस हो सकती है.

चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे. इससे फैसलों में गंभीरता आएगी, लेकिन शक, बेचैनी या अचानक प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है. नया निवेश करने से पहले आंकड़े जांचना और कार्यस्थल पर शब्दों का चयन सोच-समझकर करना जरूरी होगा.

वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों को सही रणनीति से काम करने पर फायदा मिल सकता है. मेष, मिथुन और तुला राशि वालों को खर्च, सेहत तथा कार्यस्थल के तनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:50 तक रहने के उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. आज कन्या संक्रांति का पावन पर्व है, जिसके प्रभाव से सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा, साथ ही निर्माण व शिल्प के देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विशेष संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन अपने तकनीकी औजारों, कार्यप्रणाली और पुराने उलझे मामलों को धैर्यपूर्वक व्यवस्थित करने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपनी मशीनरी, तकनीकी गैजेट्स, वाहन और ऑफिस के औजारों की साफ-सफाई व पूजन पर विशेष ध्यान दें. सूर्य का छठे भाव में जाना आपके प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर आपका प्रभाव मजबूत करेगा. हालांकि, चंद्रमा के आठवें भाव में होने से कार्यक्षेत्र में अचानक कोई तकनीकी अड़चन या बैकएंड का पेच सामने आ सकता है. इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, ऑडिट और डेटा मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को काम में गहराई से उतरना होगा. कारोबारी वर्ग मशीनों के रखरखाव पर ध्यान दें और किसी भी कर्मचारी से वाद-विवाद के बजाय समझदारी से काम लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक आने वाले खर्चों, पुरानी देनदारियों या औजारों-मशीनों की मरम्मत पर धन व्यय के संकेत दे रहा है. हालांकि कन्या संक्रांति के प्रभाव से रुके हुए धन या बैंक लोन से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे प्रगति होगी. आज दोपहर 11:51 से 12:40 तक का समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा; कोई भी जरूरी कागजी या बैंक संबंधी निर्णय इसी समय में निपटाएं. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल रहने के कारण इस दौरान कोई जोखिम भरा नया निवेश न करें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के चलते धार्मिक व अनुशासित माहौल रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि अष्टम चंद्रमा के कारण छोटी बात पर गलतफहमी की गुंजाइश बन सकती है. ससुराल पक्ष से कोई समाचार मिल सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य और उनकी मानसिक स्थिति का ख्याल रखें; एक-दूसरे को समय देना जरूरी होगा. लव लाइफ में साथी की बातों को शक की नजर से देखने के बजाय खुलकर बातचीत करें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आज पेट के निचले हिस्से में भारीपन, गैस या खान-पान की गड़बड़ी से थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है. संक्रांति और पर्व के माहौल में ज्यादा तला-भुना या भारी मिष्ठान खाने से बचें. सात्विक और हल्का आहार लें तथा पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें. मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए शाम को कुछ समय एकांत में ध्यान लगाएं और बप्पा की मंगल आरती में शामिल हों.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान नया काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन और विश्वकर्मा पूजा का संयोग होने के कारण अपने कार्यस्थल के मुख्य औजारों या कलम की पूजा करें. विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल का अर्घ्य दें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करते हुए किसी गाय को भीगी चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और पीला

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज कन्या संक्रांति का पावन दिन है, जिसके प्रभाव से सूर्यदेव आपकी राशि से पांचवें भाव (बुद्धि, संतान व रचनात्मकता भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. साथ ही शिल्प और तकनीकी कौशल के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का उत्तम योग है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से ठीक सामने सातवें भाव (साझेदारी, वैवाहिक जीवन व जनसंपर्क - वृश्चिक राशि) में संचरण करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग रहेगा. आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप को मजबूत करने, टीम के साथ तालमेल बिठाने और काम की गुणवत्ता को निखारने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपनी दुकान, ऑफिस, कंप्यूटर, टूल्स और वाहनों का विधिवत पूजन करें; यह आपके काम में दक्षता और स्थिरता लाएगा. सातवें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी से आज आपका पूरा ध्यान ग्राहकों से सीधे जुड़ाव, डील्स को अंतिम रूप देने और साझेदारों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं तय करने पर रहेगा. कन्या संक्रांति के प्रभाव से आपकी तार्किक सोच और निर्णय क्षमता मजबूत होगी, जिससे कंसल्टिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, रीटेल और मीडिया से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा. कारोबारी वर्ग कर्मचारियों के साथ सौहार्द बनाकर रखें और ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन नियमित व्यापार और व्यावसायिक साझेदारियों से धन लाभ कराने वाला रहेगा. सातवें भाव की स्थिति दैनिक नकद लेन-देन और पुराने ऑर्डर्स के समय पर क्लियर होने के संकेत दे रही है. संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में कर्मचारियों को उपहार देने, उपकरणों की सर्विसिंग और त्योहार के प्रसाद पर धन व्यय होगा. किसी भी बड़े अनुबंध पर दस्तखत करने या वित्तीय समझौते के लिए दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल के दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे सट्टे या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के चलते उल्लास और अपनापन बना रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा वैवाहिक जीवन में मिठास और आपसी समझ को बढ़ाएगा; जीवनसाथी आपके हर निर्णय में साथ देंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएंगे. शाम को जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर जाने या पूजा में साथ बैठने से रिश्ता और मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में भी आज का दिन स्थिरता और भरोसे का रहेगा; पार्टनर के साथ अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे तो उनका पूरा समर्थन मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप दिनभर चुस्त और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि, काम की व्यस्तता और बातचीत के अधिक दौर चलने से शाम के समय कमर में हल्का खिंचाव या पैरों में थकान हो सकती है. त्योहार और पूजा के दौरान गरिष्ठ या बासी भोजन से परहेज रखें; सुपाच्य, सात्विक आहार लें और मौसमी फलों का सेवन करें. भरपूर मात्रा में पानी पिएं. मानसिक ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर बप्पा के ध्यान में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन और विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग होने के कारण सुबह अपने कार्यक्षेत्र के प्रमुख उपकरणों पर तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करें. विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक चढ़ाएं. भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और किसी गाय को भीगी हुई चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और चमकीला पीला

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

सूर्यदेव आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता व भूमि-भवन भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. साथ ही निर्माण, शिल्प और तकनीकी दक्षता के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विशेष संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेवा भाव - वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन आपकी तार्किक क्षमता, विरोधियों पर पकड़ और दफ्तर के उलझे हुए कामों को योजनाबद्ध तरीके से निपटाने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने लैपटॉप, मोबाइल, राइटिंग टूल्स, प्रिंटर या तकनीकी उपकरणों की विधिवत साफ-सफाई और पूजन जरूर करें. छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपकी त्वरित बुद्धि और कार्यकुशलता के आगे विरोधी पस्त रहेंगे. सूर्य के चौथे भाव में जाने से कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी, हालांकि काम के दौरान टीम के साथ संवाद में कठोर शब्दों से बचें. मीडिया, आईटी, डेटा एनालिसिस, पब्लिशिंग, लीगल और अकाउंट्स से जुड़े लोगों को अपनी बारीकियों की वजह से सराहना मिलेगी. कारोबारी वर्ग स्टाफ के काम की समीक्षा करें और पेंडिंग ऑर्डर्स को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन सतर्क और व्यावहारिक रहने का है. छठे भाव का चंद्रमा पुराने बकाए, लोन की किस्तों या अचानक किसी उपकरण की सर्विसिंग पर खर्च के संकेत दे रहा है. संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा के चलते ऑफिस स्टाफ या घरेलू सहायकों को बोनस/उपहार देने पर भी धन व्यय होगा. अगर किसी वित्तीय समझौते या जरूरी कागजी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी को उधार देने या सट्टेबाजी में पैसा लगाने से पूरी तरह परहेज करें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के कारण धार्मिक और व्यस्त माहौल रहेगा. सूर्य के चौथे भाव में आने से माताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होगा. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में अपनी बात मनवाने की जिद न करें, बल्कि सबकी राय का सम्मान करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का व्यावहारिक नजरिया आपकी कई उलझनों को सुलझाने में मददगार बनेगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बीच भी पार्टनर के लिए समय निकालें; बातचीत में स्पष्टता और सौम्यता बनाए रखेंगे तो रिश्ते में आपसी विश्वास और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से छठे भाव के प्रभाव के कारण पाचन से जुड़ी हल्की समस्या, गैस या कमर में खिंचाव महसूस हो सकता है. दिनभर काम की भागदौड़ में खान-पान का समय न बिगड़ने दें. बाहर के गरिष्ठ और ज्यादा तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज रखें; सादा, सुपाच्य और ताजा आहार लें तथा पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक तनाव से राहत पाने और विचारों में स्पष्टता बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर प्राणायाम और ध्यान जरूर करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन और विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग होने के कारण अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य गैजेट्स पर पीले चंदन का तिलक लगाएं. विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, साबुत हरी मूंग और बेसन के लड्डू अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और किसी गाय को भीगी हुई चना दाल व गुड़ या हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: तोतिया हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:50 तक रहने के बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी. सूर्यदेव आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद व साहस भाव) में गोचर कर रहे हैं. साथ ही निर्माण और शिल्प कला के देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा का शुभ संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (बुद्धि, संतान व रचनात्मकता भाव - वृश्चिक राशि) में संचरण करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन आपकी बौद्धिक सूझबूझ, क्रिएटिव आइडियाज को अमलीजामा पहनाने और नई रणनीतियों से आगे बढ़ने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने कार्यक्षेत्र के तकनीकी उपकरणों, कंप्यूटर, टूल्स और वाहनों का विधिवत पूजन जरूर करें. पांचवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी सोच को गहरी दृष्टि और मौलिकता प्रदान करेगा. सूर्य के तीसरे भाव में आने से आपके पराक्रम और नेटवर्क में वृद्धि होगी. एजुकेशन, रिसर्च, राइटिंग, मीडिया, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपने काम में नया मुकाम हासिल करने का मौका मिलेगा. कारोबारी वर्ग त्योहारी सीजन के लिए नए क्रिएटिव मार्केटिंग आइडियाज लागू करें और अपनी टीम के हुनर का सही इस्तेमाल करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन आपकी सूझबूझ और पूर्व में किए गए प्रयासों से लाभ पाने का रहेगा. पांचवें भाव की स्थिति पुराने निवेश या किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट से अच्छे आर्थिक संकेत दे रही है. विश्वकर्मा पूजा, औजारों के रख-रखाव और घर-परिवार के उत्सव पर योजनाबद्ध खर्च होगा. अगर कोई जरूरी अनुबंध, बैंक कार्य या कारोबारी निर्णय लेना हो, तो दोपहर 11:50 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे शुभ रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के चलते वातावरण सुखद, अनुशासित और भक्तिमय बना रहेगा. संतान की शिक्षा, करियर या उनकी किसी अच्छी आदत से मन में संतोष रहेगा. भाई-बहनों के साथ संवाद में नई ऊर्जा दिखेगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत गहरा और आत्मीय रहेगा; दोनों मिलकर परिवार और पूजा-पाठ के आयोजनों को सुचारू रूप से संभालेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद सुखद रहेगा; अपने पार्टनर के साथ खुलकर दिल की बात साझा करें, इससे एक-दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन कुल मिलाकर ऊर्जावान रहेगा और मन में ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, मानसिक रूप से बहुत अधिक सोचने या काम में लगातार व्यस्त रहने से शाम के समय आंखों में हल्का खिंचाव या सिरदर्द हो सकता है. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें; ज्यादा तले-भुने पकवानों से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर भगवान शिव और विघ्नहर्ता गणेश के ध्यान में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन और विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग होने के कारण अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य उपकरणों पर रोली-चंदन का तिलक लगाएं. भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक अर्पित करें. भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और किसी गाय को भीगी चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:50 तक रहने के उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी. आज कन्या संक्रांति का पावन दिन है, जिसके प्रभाव से आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव (धन, वाणी व कुटुंब भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. साथ ही शिल्प और तकनीकी दक्षता के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का शुभ संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता, वाहन व आंतरिक शांति भाव - वृश्चिक राशि) में संचरण करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन घर और कार्यक्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, अपनी वाणी में सौम्यता रखने और उपकरणों की देखभाल पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने कार्यस्थल, ऑफिस के मुख्य गैजेट्स, तकनीकी मशीनों और वाहनों की विधिवत साफ-सफाई व पूजन अवश्य करें. सूर्य का दूसरे भाव में जाना आपकी बातचीत को प्रभावी बनाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि आत्मविश्वास में आकर कार्यक्षेत्र में कठोर शब्दों का प्रयोग न करें. चौथे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से कार्यस्थल के आंतरिक प्रबंधन, वर्कस्पेस की व्यवस्था और टीम में तालमेल बिठाने पर जोर रहेगा. मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन ठोस परिणाम देने वाला रहेगा. कारोबारी वर्ग अपनी दुकान या प्रतिष्ठान के साजो-सामान को व्यवस्थित रखें और ग्राहकों से मधुर व्यवहार से संबंध मजबूत करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन संचित पूंजी को बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता लाने का रहेगा. सूर्य के दूसरे भाव में प्रवेश से बचत और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक गति आएगी. विश्वकर्मा पूजा, ऑफिस के रख-रखाव, गैजेट्स की सर्विसिंग और घर की सुख-सुविधाओं पर योजनाबद्ध खर्च होगा. यदि किसी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करने हों या जरूरी वित्तीय निर्णय लेना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी बड़े जोखिम भरे निवेश या उधारी के लेन-देन से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के कारण धार्मिक, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण माहौल रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा माताजी के साथ आत्मीयता और उनका विशेष आशीर्वाद दिलाएगा. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी बातों को सुलझाने और घरेलू योजनाओं पर चर्चा करने का अच्छा समय है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और भरोसा गहरा होगा; मिलकर घर की जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और उन्हें समय दें, जिससे रिश्ते में भावनात्मक मजबूती बनी रहे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन कुल मिलाकर ठीक रहेगा, लेकिन चौथे भाव के चंद्रमा और दिनभर की भागदौड़ के चलते सीने में हल्का भारीपन, एसिडिटी या थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ, ज्यादा मसालेदार और तैलीय भोजन से परहेज करें; सादा, सुपाच्य और ताजा आहार लें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति और सुकून बनाए रखने के लिए शाम को कुछ देर बप्पा की आरती के बाद एकांत में बैठकर सूर्य मंत्र का ध्यान करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन और विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग होने के कारण अपने कार्यक्षेत्र के प्रमुख औजारों पर रोली और पीले चंदन का तिलक लगाएं. विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और बेसन के मोदक अर्पित करें. सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल का अर्घ्य दें, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और किसी गाय को भीगी चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और सुनहरा पीला

शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

सुबह 10:50 तक रहने के उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. आज कन्या संक्रांति का पावन दिन है, जिसके प्रभाव से सूर्यदेव आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में प्रवेश कर रहे हैं. साथ ही निर्माण, शिल्प और तकनीकी कौशल के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विशेष संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद, साहस व छोटे भाई-बहन भाव - वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन आपके आत्मविश्वास को निखारने, कार्यक्षेत्र के उपकरणों को व्यवस्थित करने और अपनी सक्रियता से विरोधियों से आगे निकलने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने लैपटॉप, राइटिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर और अन्य कामकाजी गैजेट्स की विधिवत सफाई और पूजन अवश्य करें. सूर्य का आपकी अपनी राशि में आना आपके व्यक्तित्व में नई चमक और लीडरशिप क्वालिटी लाएगा. तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको त्वरित निर्णय लेने और फील्ड में सक्रिय रहने की ऊर्जा देगा. लेखन, पत्रकारिता, आईटी, पब्लिशिंग, सेल्स, डिजिटल मीडिया और तकनीकी कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों को अपने काम के लिए विशेष सराहना मिलेगी. कारोबारी वर्ग के लिए नई डील्स की बातचीत आगे बढ़ाने, वेंडर्स के साथ तकनीकी तालमेल मजबूत करने और त्योहारी मांग को समय पर पूरा करने के लिए दिन काफी फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन आपकी बुद्धिमत्ता और सक्रिय संपर्कों से लाभ कमाने का है. आपकी मेहनत से रुके हुए पेमेंट्स मिलने या किसी नई परियोजना से धन की आवक के रास्ते खुलेंगे. विश्वकर्मा पूजा, टूल्स के रख-रखाव, स्टाफ के उपहारों और यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं पर योजनाबद्ध तरीके से धन व्यय होगा. यदि किसी महत्वपूर्ण कागजात, व्यापारिक अनुबंध या बैंकिंग कार्य को पूरा करना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी बड़े जोखिम भरे निवेश या उधारी के लेन-देन से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के कारण आध्यात्मिक, अनुशासित और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. सूर्य के लग्न में आने से अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें और परिजनों के साथ बातचीत में अहंकार से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रहेगी; दोनों मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा के आयोजनों को सुचारू रूप से निभाएंगे. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में आत्मीय और परिपक्व बातचीत होगी, जिससे रिश्ते में परस्पर भरोसा और मजबूती बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को काफी ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे. सूर्य का गोचर आपके चेहरे पर तेज और कार्यक्षमता में सुधार लाएगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़, फोन कॉल्स और स्क्रीन टाइम के कारण शाम के समय कंधों या बाहों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच थोड़ा विराम लें और आंखों को आराम दें. गरिष्ठ और अत्यधिक तैलीय भोजन से परहेज रखें; सात्विक, ताजा आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम को कुछ देर शांत बैठकर बप्पा के ध्यान में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग होने के कारण अपने प्रमुख तकनीकी गैजेट्स पर पीले चंदन का तिलक लगाएं. विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, बेसन के लड्डू और साबुत हरी मूंग अर्पित करें. सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल का अर्घ्य दें, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और किसी गाय को भीगी चना दाल व गुड़ या हरी घास खिलाएं.

शुभ रंग: पन्ना हरा और चमकीला पीला

शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. आज कन्या संक्रांति का पावन पर्व है, जिसके प्रभाव से सूर्यदेव आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेश व दूरस्थ संपर्क भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही निर्माण, तकनीक और शिल्प के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का शुभ संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (धन, वाणी व कुटुंब भाव - वृश्चिक राशि) में संचरण करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन अपने कार्यक्षेत्र के उपकरणों को व्यवस्थित करने, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और वाणी के प्रभाव से आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने ऑफिस के सिस्टम, लैपटॉप, डिजाइनिंग टूल्स, गाड़ियों और कार्यस्थल के उपयोगी उपकरणों की विधिवत सफाई व पूजन अवश्य करें. दूसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आपकी बातचीत और सौम्य व्यवहार कार्यस्थल पर असरदार साबित होंगे. सूर्य के बारहवें भाव में जाने से विदेशी संपर्कों, दूरदराज के क्लाइंट्स और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े कार्यों में गति आएगी. लीगल, बैंकिंग, रीटेल, फैशन, इंटीरियर डिजाइन और कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन नए अवसर लेकर आएगा. कारोबारी वर्ग त्योहारी मांग को देखते हुए नकदी प्रवाह और स्टॉक इन्वेंट्री के बीच संतुलन बनाए रखें और स्टाफ के साथ मधुर संबंध रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन संचित पूंजी को सुरक्षित रखने और योजनाबद्ध खर्च करने का है. दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति से पुराने बकाए की वसूली या किसी व्यापारिक सौदे से आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे. कन्या संक्रांति के चलते दूर की यात्राओं, आयात-निर्यात या उपकरणों की सर्विसिंग पर कुछ धन व्यय हो सकता है. विश्वकर्मा पूजा और त्योहार के निमित्त उपहारों पर भी बजट के अनुसार ही खर्च करें. किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय अनुबंध या बैंक संबंधी निर्णय के लिए दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान जोखिम भरे सट्टे या बड़े निवेश से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के चलते माहौल शांत, अनुशासित और भक्तिमय बना रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और स्नेह को गहरा करेगा. किसी मांगलिक विषय पर परिजनों से सकारात्मक बातचीत हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; दोनों मिलकर घर-परिवार की आर्थिक योजनाओं और घरेलू व्यवस्थाओं को सहजता से सुलझाएंगे. प्रेम संबंधों में वाणी की मिठास और आत्मीयता रिश्ते को नई ऊर्जा देगी; अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर और भरोसेमंद बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य और संतुलित रहेगा. चेहरे पर ताजगी बनी रहेगी, लेकिन खान-पान की अनियमितता या अधिक मीठा/तैलीय भोजन लेने से गले में हल्की खराश या दांतों-मसूड़ों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. भोजन में सात्विक और सुपाच्य आहार शामिल करें तथा गुनगुने पानी का सेवन करें. काम की भागदौड़ के बीच आंखों और पैरों को विश्राम देना न भूलें. मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर विघ्नहर्ता गणेश के ध्यान और विष्णु सहस्रनाम के श्रवण में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन और विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग होने के कारण अपने कार्यक्षेत्र के प्रमुख उपकरणों पर पीले चंदन व रोली का तिलक लगाएं. भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक अर्पित करें. भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और किसी गाय को भीगी हुई चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:50 तक रहने के उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी. आज कन्या संक्रांति है, जिसके प्रभाव से सूर्यदेव आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (आय, लाभ व सिद्धि भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही निर्माण, शिल्प और तकनीकी दक्षता के अधिष्ठाता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का शुभ संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न - वृश्चिक) में संचरण करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन आपके व्यक्तित्व में निखार लाने, अपनी कार्यक्षमता व टूल्स को धार देने और पुराने प्रयासों से ठोस परिणाम हासिल करने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपनी वर्कशॉप, फैक्ट्री, ऑफिस के मुख्य सिस्टम, तकनीकी औजारों, मशीनों और वाहनों का विधिवत पूजन व सफाई जरूर करें. चंद्रमा का आपकी अपनी राशि में होना आपको मानसिक स्पष्टता और कार्यक्षेत्र में खुद आगे बढ़कर कमान संभालने की ऊर्जा देगा. सूर्य के ग्यारहवें भाव में जाने से वरिष्ठ अधिकारियों, बड़े क्लाइंट्स और प्रभावशाली संपर्कों से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, रिसर्च, रियल एस्टेट और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को किसी बड़े काम की जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारी वर्ग त्योहारी सीजन को देखते हुए अपनी टीम का हौसला बढ़ाएं और ऑर्डर्स की गुणवत्ता व सप्लाई पर कड़ी नजर रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन बेहद अनुकूल और लाभदायक संकेत दे रहा है. ग्यारहवें भाव में सूर्य का गोचर व्यापारिक मुनाफे, पुराने बकाए की वसूली और अटके हुए भुगतानों के वापस मिलने में मददगार बनेगा. विश्वकर्मा पूजा, वर्कस्पेस के नवीनीकरण, कर्मचारियों के मान-सम्मान और त्योहार की व्यवस्थाओं पर खुशी-खुशी धन व्यय होगा. यदि किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौते, बैंक से जुड़े काम या निवेश के कागजात को अंतिम रूप देना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे जोखिम भरे सट्टे या बड़े निवेश से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के कारण आध्यात्मिक, अनुशासित और उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहेगा. लग्न में चंद्रमा की स्थिति से आपका मन प्रसन्न रहेगा और परिजनों के साथ बातचीत में सहजता व आत्मीयता दिखेगी. बड़े भाई-बहनों या पारिवारिक वरिष्ठों से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; दोनों मिलकर घर-परिवार की योजनाओं और उत्सव के आयोजनों को सुचारू रूप से संभालेंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन स्पष्टता और निकटता बढ़ाने वाला रहेगा; साथी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर और सकारात्मक बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान, चुस्त और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और लगातार काम में व्यस्त रहने से शाम के समय सिर में हल्का भारीपन या आंखों में थकान आ सकती है. काम के बीच थोड़ा विराम लें और अपनी दिनचर्या में सात्विक, हल्का व सुपाच्य आहार शामिल करें. तला-भुना या ज्यादा मीठा खाने से थोड़ा परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक ताजगी व आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर बप्पा के ध्यान और गुरु मंत्र के जप में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग होने के कारण अपने कार्यक्षेत्र के प्रमुख उपकरणों पर केसरिया या पीले चंदन का तिलक लगाएं. विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और गुड़-चने या बेसन के लड्डू अर्पित करें. भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और किसी गाय को भीगी चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और सुनहरा पीला

शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:50 तक रहने के उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी. आज कन्या संक्रांति का पावन पर्व है, जिसके प्रभाव से सूर्यदेव आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा व पिता भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही शिल्प, तकनीकी दक्षता और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का उत्तम संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेश, दूरस्थ संपर्क व आध्यात्मिक एकांत भाव - वृश्चिक राशि) में संचरण करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने, तकनीकी औजारों की देखभाल करने और खर्चों को नियंत्रित रखते हुए शांत मन से काम निकालने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने लैपटॉप, मोबाइल, राइटिंग टूल्स, गाड़ियों और ऑफिस के तकनीकी उपकरणों की सफाई और पूजन जरूर करें. सूर्य का दसवें भाव में जाना आपके पेशेवर रुतबे और सामाजिक साख को मजबूती देगा; वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी तंत्र से जुड़े लोग आपके काम को तवज्जो देंगे. हालांकि, बारहवें भाव में चंद्रमा होने से भागदौड़ के बजाय बैकएंड के काम, दूरस्थ क्लाइंट्स से पत्राचार, लीगल फॉर्मैलिटीज और डेटा को सुरक्षित रखने पर जोर देना ज्यादा लाभकारी रहेगा. आयात-निर्यात, मल्टीनेशनल कंपनियों, शिक्षण, कानून, रिसर्च और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए दिन नए रास्ते खोलेगा. कारोबारी वर्ग इन्वेंट्री और ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त रखें और किसी भी नए अनुबंध पर सोच-समझकर ही आगे बढ़ें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन सतर्कता और सुनियोजित बजट से चलने का संकेत दे रहा है. दसवें भाव के सूर्य से पेशेवर काम के जरिए आय की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, लेकिन बारहवें भाव का चंद्रमा उपकरणों के रख-रखाव, पुराने बकाए, टैक्स या धर्म-कर्म पर धन व्यय करा सकता है. विश्वकर्मा पूजा, ऑफिस स्टाफ के उपहार और गणेशोत्सव के धार्मिक आयोजनों पर योजनाबद्ध खर्च होगा. यदि किसी महत्वपूर्ण कागजात, व्यापारिक सौदे या बैंक के काम को पूरा करना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे शेयर बाजार में पूंजी फंसाने या उधारी के लेन-देन से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के कारण आध्यात्मिक, शांत और अनुशासित वातावरण रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपको कई उलझनों से बाहर निकालेगा. बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आप भीड़भाड़ से हटकर थोड़ा मानसिक एकांत पसंद कर सकते हैं; परिजनों से बातचीत में धैर्य रखें और किसी पुरानी बात को तूल न दें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बनी रहेगी; वे आपकी व्यस्तता और थकान को समझते हुए घर के कामों में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में दिखावे या गैर-जरूरी खर्च से बचें; साथी के साथ ईमानदार और शांत बातचीत रिश्ते को भावनात्मक मजबूती देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन स्क्रीन टाइम की अधिकता और भागदौड़ के चलते शाम के समय आंखों में जलन, हल्की सुस्ती या नींद की कमी महसूस हो सकती है. काम के बीच थोड़ा विराम लें और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें; गरिष्ठ, ज्यादा तले-भुने खाने से बचें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति, स्पष्टता और ताजगी बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर विघ्नहर्ता गणेश और भगवान विष्णु के ध्यान में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग होने के कारण अपने प्रमुख तकनीकी उपकरणों व कलम पर पीले चंदन का तिलक लगाएं. भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और बेसन के लड्डू या पीले मोदक अर्पित करें. भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' व 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जप करें और किसी गाय को भीगी चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

सूर्यदेव आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य, धर्म, गुरु व उच्च शिक्षा भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही निर्माण, शिल्प और तकनीकी कौशल के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का विशेष संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (आय, लाभ, मित्र व सिद्धि भाव - वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन आपके पेशेवर संपर्कों को भुनाने, तकनीकी टूल्स को दुरुस्त करने और भाग्य के सहयोग से अटके मुनाफे को समेटने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर अपनी कार्यशाला, ऑफिस के कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, फैक्ट्री की मशीनों, मुख्य उपकरणों और वाहनों का विधिवत पूजन व सफाई जरूर करें. नौवें भाव में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को बल देगा और वरिष्ठ अधिकारियों, मेंटर्स या सरकारी क्षेत्र से जुड़े संपर्कों का सहयोग दिलाएगा. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की स्थिति आपकी पुरानी मेहनत को ठोस नतीजों में बदलने का काम करेगी. आईटी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को अपनी कार्यकुशलता के बल पर नई पहचान मिलेगी. कारोबारी वर्ग अनुभवी लोगों और पुराने ग्राहकों के नेटवर्क का लाभ उठाकर बड़े ऑर्डर्स पक्के करने पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन आय बढ़ाने और व्यावसायिक लेन-देन को मजबूत करने के लिए बहुत उत्तम है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा रुके हुए धन की वापसी, पुराने निवेश से लाभ और नए व्यापारिक सौदों से नकदी प्रवाह के मजबूत संकेत दे रहा है. विश्वकर्मा पूजा, ऑफिस टूल्स की मरम्मत, कर्मचारियों के मान-सम्मान और त्योहार की जरूरी खरीदारी पर योजनाबद्ध तरीके से खर्च होगा. यदि किसी महत्वपूर्ण वित्तीय कागजात, बैंक संबंधी कार्य या बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हों, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टे या जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के चलते माहौल शांत, मर्यादित और भक्तिमय बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों, पिता या परिवार के वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके लिए संबल बनेगा. मित्रों के साथ संवाद में आत्मीयता बढ़ेगी और किसी शुभ कार्य में उनका सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और भरोसा गहरा होगा; दोनों मिलकर घर के आयोजनों और भविष्य की वित्तीय योजनाओं को सुलझाएंगे. प्रेम संबंधों में आज का दिन बेहद अनुकूल और परिपक्व रहेगा; अपने साथी के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साझा करेंगे तो उनका पूरा भावनात्मक समर्थन मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन कुल मिलाकर ऊर्जावान रहेगा और मानसिक स्तर पर भी संतोष का भाव बना रहेगा. हालांकि, लगातार भागदौड़ और कामकाजी व्यस्तता के कारण शाम के समय घुटनों, पिंडलियों या जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच थोड़ा समय निकालकर विश्राम जरूर करें. खान-पान में सात्विक, हल्का और सुपाच्य आहार शामिल करें; ज्यादा तले-भुने या भारी पकवानों से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर विघ्नहर्ता गणेश के मंत्र का ध्यान और प्राणायाम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा का पावन संयोग होने के कारण अपने प्रमुख तकनीकी उपकरणों पर पीले चंदन का तिलक लगाएं. विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और बेसन के लड्डू या पीले मोदक अर्पित करें. भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और किसी गाय को भीगी चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और हल्का पीला

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

सूर्यदेव आपकी राशि से आठवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही निर्माण, शिल्प, वास्तु और तकनीकी दक्षता के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का शुभ संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म, कार्यक्षेत्र व सामाजिक प्रतिष्ठा भाव - वृश्चिक राशि) में संचरण करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी तकनीकी दक्षता साबित करने, मशीनों व औजारों को व्यवस्थित करने और पद-प्रतिष्ठा को मजबूत करने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने ऑफिस के सिस्टम, लैपटॉप, फैक्ट्री मशीनों, तकनीकी गैजेट्स और वाहनों की विधिवत सफाई व पूजन अवश्य करें. दसवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके पेशेवर प्रभाव, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को मजबूती देगा. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. हालांकि, सूर्य के आठवें भाव में होने से गुप्त शत्रुओं या ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सतर्क रहें और अपने काम की रिपोर्टिंग पारदर्शी रखें. आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च, कंसल्टेंसी, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल ऑपरेशंस से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष उपलब्धियां दिला सकता है. कारोबारी वर्ग काम की गुणवत्ता, टूल्स के रखरखाव और डिलीवरी टाइमलाइन को चाक-चौबंद रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन पेशेवर प्रयासों से नियमित आय को मजबूत बनाए रखने का है. दसवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र से जुड़ा आर्थिक प्रवाह स्थिर रहेगा. हालांकि, अष्टम भाव के सूर्य के प्रभाव से किसी पुराने तकनीकी उपकरण की मरम्मत, बैकअप सिस्टम या अचानक आए बिल पर खर्च हो सकता है. विश्वकर्मा पूजा, स्टाफ के मान-सम्मान और त्योहार की तैयारियों पर योजनाबद्ध बजट बनाकर ही चलें. यदि किसी जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करने हों या बैंकिंग संबंधी काम निपटाने हों, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी भी तरह के जोखिम भरे सट्टे या बड़े अनियोजित निवेश से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के कारण मर्यादित, भक्तिमय और अनुशासित माहौल बना रहेगा. पिता या परिवार के बड़े-बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए संबल बनेगा. दसवें भाव के चंद्रमा के कारण आज आप घर पर भी काम की बातों में थोड़ा उलझे रह सकते हैं; परिजनों को पूरा समय दें और बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा; वे आपकी जिम्मेदारियों और व्यस्तता को समझेंगे और घरेलू मोर्चे पर पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में साथी के साथ करियर और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक व भरोसेमंद बातचीत होगी, जिससे रिश्ते में भावनात्मक परिपक्वता आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप दिनभर चुस्त और सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन अष्टम भाव के सूर्य और लगातार भागदौड़ के चलते शाम के समय कमर में हल्का खिंचाव, पैरों में थकान या आंखों में जलन महसूस हो सकती है. कंप्यूटर पर काम करते समय बीच-बीच में स्क्रीन से नजरें हटाकर आंखों को आराम दें. खान-पान में सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार शामिल करें; ज्यादा तली-भुनी मिठाइयों और गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें तथा पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक ताजगी व एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश के ध्यान में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग होने के कारण अपने कार्यक्षेत्र के प्रमुख उपकरणों पर पीले चंदन का तिलक लगाएं. विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, शमी पत्र और बेसन के लड्डू या पीले मोदक अर्पित करें. भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और किसी गाय को भीगी चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: आसमानी और हल्का पीला

शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 17 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज कन्या संक्रांति का पावन पर्व है, जिसके प्रभाव से सूर्यदेव आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी, वैवाहिक जीवन व जनसंपर्क भाव) में प्रवेश कर रहे हैं. इसके साथ ही निर्माण, शिल्प और तकनीकी दक्षता के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा का शुभ संयोग बना हुआ है. पूरे दिन चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य, धर्म, उच्च अध्ययन व मेंटर भाव - वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. रात 07:54 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 12:50 तक विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. आज का दिन भाग्य के सहयोग, पेशेवर साझेदारियों को संवारने और अपने कार्यक्षेत्र के तकनीकी उपकरणों को व्यवस्थित करने पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने लैपटॉप, मोबाइल, राइटिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर, गाड़ियों और कार्यस्थल के उपयोगी उपकरणों की विधिवत सफाई व पूजन अवश्य करें. नौवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से कार्यक्षेत्र में अटके हुए मामलों को भाग्य का सहारा मिलेगा और आपकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. सूर्य के सातवें भाव में जाने से साझेदारी के काम और क्लाइंट मीटिंग्स में आपकी उपस्थिति मजबूत होगी, हालांकि साझेदारों के साथ बातचीत में अहंकार से बचें. शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, लीगल और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए दिन नए अवसर और सम्मान लेकर आएगा. कारोबारी वर्ग नई डील्स और अनुबंधों पर चर्चा आगे बढ़ाएं और स्टाफ के साथ मिलकर तकनीकी प्रक्रियाओं को दुरुस्त करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन भाग्य और साझेदारियों के सहयोग से आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ने का है. नौवें भाव के चंद्रमा और कन्या संक्रांति के प्रभाव से किसी पुराने व्यावसायिक प्रयास या दूरस्थ क्लाइंट से धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे. विश्वकर्मा पूजा, उपकरणों की सर्विसिंग, स्टाफ के मान-सम्मान और धार्मिक आयोजनों पर योजनाबद्ध खर्च होगा. यदि किसी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करने हों, बैंक संबंधी काम निपटाना हो या नया अनुबंध फाइनल करना हो, तो दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टे या बड़े निवेश से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गणेशोत्सव और विश्वकर्मा पूजन के कारण आध्यात्मिक, सौहार्दपूर्ण और गरिमापूर्ण वातावरण बना रहेगा. पिता, गुरु या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में सूर्य के सातवें भाव में प्रवेश से जीवनसाथी के साथ बातचीत में अहंकार या तल्खी से बचें; उनकी बातों को संवेदनशीलता से सुनें और घरेलू आयोजनों में उनका सहयोग लें. प्रेम संबंधों में आज का दिन स्पष्टता और परिपक्वता का रहेगा; अपने साथी के साथ भविष्य और करियर से जुड़ी योजनाओं पर ईमानदार चर्चा रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन कुल मिलाकर ऊर्जावान रहेगा और मन में संतोष का भाव रहेगा. हालांकि, मौसम के बदलाव और दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम के समय जांघों या पैरों में हल्की थकान और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है. खान-पान में सात्विक, ताजा और हल्का आहार शामिल करें; ज्यादा तले-भुने या गरिष्ठ पकवानों से थोड़ा परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति, आंतरिक स्पष्टता और ताजगी बनाए रखने के लिए शाम को कुछ देर शांत बैठकर भगवान विष्णु और विघ्नहर्ता गणेश के ध्यान में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 01:48 से 03:20 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. गुरुवार का दिन, कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा का शुभ संयोग होने के कारण अपने कार्यक्षेत्र के प्रमुख उपकरणों और कलम पर पीले चंदन का तिलक लगाएं. विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और बेसन के लड्डू या पीले मोदक अर्पित करें. भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' व 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जप करें और किसी गाय को भीगी चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: सुनहरा पीला और हल्का केसरिया

शुभ अंक: 3

FAQs

17 सितंबर 2026 को कौन-सा दिन है?

17 सितंबर 2026 को गुरुवार है. इस दिन कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा पूजा का संयोग रहेगा.

17 सितंबर को सूर्य किस राशि में प्रवेश करेंगे?

ग्रह-गणना के अनुसार सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

17 सितंबर को चंद्रमा किस राशि में रहेंगे?

चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव शाम तक बना रहेगा.

विश्वकर्मा पूजा के दिन किन क्षेत्रों से जुड़े लोगों पर विशेष प्रभाव रहेगा?

इंजीनियरिंग, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, डिजाइन, मीडिया, डेटा और मशीनरी से जुड़े लोगों के लिए काम की गुणवत्ता तथा उपकरणों के रखरखाव पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

आज किन राशियों को आर्थिक सावधानी रखनी चाहिए?

सामान्य राशिफल के अनुसार मेष, मिथुन, तुला और धनु राशि वालों को अनियोजित खर्च, उधार और जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए.

दैनिक राशिफल किस आधार पर तैयार किया गया है?

यह राशिफल चंद्र राशि, सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश, वृश्चिक राशि में चंद्रमा और दिन के नक्षत्र-योग के सामान्य प्रभाव पर आधारित है.

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