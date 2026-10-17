Aaj Ka Rashifal: 17 अक्टूबर 2026, शनिवार को नवरात्रि का सातवां दिन है और मां कालरात्रि की पूजा होगी. आज चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, लेकिन सुबह 9:47 बजे नक्षत्र बदल जाएगा. मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा. आज के राशिफल में मेष के लिए अनुभवी लोगों की सलाह, तुला के लिए ग्राहकों से बातचीत और मीन के लिए काम की जिम्मेदारियां प्रमुख हैं.

धनु राशि वालों को अपनी प्राथमिकताओं पर लौटने और अधूरे फैसलों पर विचार करने का अवसर मिल सकता है. त्योहारी कारोबार करने वालों के लिए यह ऑर्डर, माल की डिलीवरी और भुगतान की बातचीत का दिन है. वहीं, नौकरीपेशा लोगों के लिए अपने हिस्से का काम पूरा करना और आगे की तैयारी जरूरी रहेगी.

ज्योतिषीय आकलन में कुंभ को पुराने संपर्कों से मदद मिलने की संभावना बताई गई है, जबकि वृषभ और मकर को अनियोजित खर्चों पर ध्यान देना होगा. मेष से मीन तक पढ़ें कि नौकरी, व्यापार, धन, परिवार और रिश्तों के लिहाज से आपका शनिवार कैसा रह सकता है.

मेष राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

रुके हुए बड़े फैसलों को अमलीजामा पहनाने, अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेने और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु यानी आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म, पिता और उच्च शिक्षा के स्थान) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का प्रभाव शुरू हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को गुड़ या उससे बनी मिठाई का भोग लगाएं. इससे मन से भय और संशय दूर होगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और दिनभर आत्मविश्वास बना रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन दूर के शहरों के क्लाइंट्स से संपर्क साधने, त्योहारी सीजन के थोक माल की डिलीवरी सुरक्षित करने और नए अनुबंधों पर बात आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा. यदि आप इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, लीगल कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, एजुकेशन, ट्रैवल या पूजा-पाठ व उत्सव की सामग्री से जुड़े हैं, तो काम में बढ़िया गति देखने को मिलेगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के असर से आपकी बातचीत का सलीका क्लाइंट्स को काफी पसंद आएगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन राहत भरा रहेगा; ऑफिस में सीनियर्स आपके सुझावों को गंभीरता से सुनेंगे और किसी पेचीदा मामले को सुलझाने में आपकी भूमिका की सराहना होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन मजबूती और तसल्ली देने वाला रहेगा. पुरानी किसी डील, कमीशन या अटका हुआ भुगतान वापस मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें नए वित्तीय सौदे की बातचीत या जरूरी पेमेंट्स का लेन-देन निपटाना सही रहेगा. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी अनजान स्कीम में बड़ा निवेश करने या किसी को नकद उधारी देने से बचें. नवरात्र के चलते धार्मिक और पारिवारिक जरूरतों पर सामान्य खर्च रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी पूजा की वजह से बहुत भक्तिमय और सकारात्मक माहौल रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह किसी पारिवारिक उलझन को सुलझाने में बेहद काम आएगी. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घर के कामों को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य के साझा लक्ष्यों पर खुलकर बात करने का मौका मिलेगा, जिससे दोनों के बीच आपसी भरोसा और गहरा होगा. शाम को परिवार के साथ मिलकर मां कालरात्रि की आरती में शामिल होना मानसिक शांति देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी एंबिशियस, फोकस्ड और विजनरी रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, हायर स्टडीज के एंट्रेंस, विदेश के कॉलेज एप्लिकेशन या किसी रिसर्च असाइनमेंट की तैयारी में जुटे हैं, तो आज का दिन कठिन विषयों को समझने के लिए बहुत मुफीद रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ट्रेंड्स और तुलना से दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर नजर रखें. शाम को कुछ देर स्क्रीन पूरी तरह बंद करके खुली हवा में टहलें, इससे माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को चुस्त महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर की दौड़-धूप के चलते शाम को जांघों या घुटनों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते रुख को देखते हुए बहुत ठंडी चीजें और बासी गरिष्ठ भोजन खाने से बचें, ताकि उदर और श्वसन तंत्र ठीक रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ऊर्जा को बरकरार रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि को गुड़ या गुड़ की खीर का भोग अर्पित करें और ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

वृषभ राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन को धीरज से निकालने, गुप्त खर्चों पर लगाम लगाने और सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि के आठवें भाव (धनु राशि) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रभावी हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन पर्व है. देवी मां को गुड़ की रेवड़ी या अनार का भोग अर्पित करें. इससे अनचाही रुकावटें टलेंगी, मन का डर दूर होगा और बिगड़े काम धीरे-धीरे सुधरने लगेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

व्यापारियों और दुकानदारों को आज माल के स्टॉक, उधारी के लेन-देन और साझेदारों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी होगी. यदि आप ऑडिटिंग, टैक्सेशन, रिपेयरिंग, स्क्रैप, केमिकल्स, हार्डवेयर या इंश्योरेंस के काम से जुड़े हैं, तो दिनचर्या के काम सामान्य गति से चलते रहेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुरू होने के बाद किसी भी नए सप्लायर को बिना ठोस कागजात के अग्रिम भुगतान न दें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में अपनी फाइलों, ईमेल्स और जरूरी डेटा को बहुत सहेजकर रखना होगा; बिना बात किसी सहकर्मी के निजी विवाद में पड़ने से बचें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. वाहन के रखरखाव, अचानक आए किसी बिल या पारिवारिक दायित्वों पर अनपेक्षित धन खर्च हो सकता है. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक या टैक्स से जुड़ी जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या किसी जोखिम भरे सौदे में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी की पूजा-अर्चना से वातावरण में सात्विक शांति बनी रहेगी. ससुराल पक्ष के किसी सदस्य से बातचीत के दौरान अपने शब्दों का चुनाव संभलकर करें, ताकि कोई पुरानी बात तूल न पकड़े. जीवनसाथी की व्यावहारिक समझ आज आपको किसी घरेलू चिंता से बाहर निकालने में मदद करेगी. लव लाइफ में साथी की बात को भी तवज्जो दें और अपनी मर्जी थोपने से बचें, इससे आपसी समझ मजबूत होगी. शाम को घर में दीपक जलाकर परिवार के साथ आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को दूर करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की मनोदशा थोड़ी गंभीर, शांत और आत्म-मंथन वाली रहेगी. सोशल मीडिया के दिखावे से दूरी बनाकर अपनी कमजोरियों को सुधारने में समय लगाएं. अगर आप कोडिंग के किसी कठिन एरर को ठीक कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा के पुराने पेपर्स हल कर रहे हैं या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में जुटे हैं, तो आज की गई गहरी पढ़ाई आगे बहुत काम आएगी. देर शाम स्क्रीन टाइम कम करके कुछ देर खुली हवा में टहलना दिमाग को तरोताजा रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिनभर की भागदौड़ से सिर के पिछले हिस्से में भारीपन या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. बदलते मौसम और खान-पान में अनियमितता को देखते हुए बहुत तीखा, गरिष्ठ या बासी भोजन करने से बचें ताकि गैस और एसिडिटी की समस्या न उभरे. दिनभर सादा और पर्याप्त पानी पीते रहें. रात को हल्का खाना खाएं और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि नींद पूरी हो सके.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद माता कालरात्रि के सम्मुख घी का दीपक जलाएं. देवी मां को गुड़ या अनार का भोग अर्पित करें और ॐ कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मिथुन राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

साझेदारी में स्पष्टता रखने, जनसंपर्क बढ़ाने और सामाजिक दायरे का विस्तार करने के लिए आज का दिन काफी गतिशील रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें भाव (धनु राशि) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक केतु का मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रभावी हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन पर्व है. आदिशक्ति को गुड़ या नीले पुष्प अर्पित करने से आपसी मतभेद दूर होंगे, व्यापारिक साख मजबूत होगी और साझेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन काउंटर पर ग्राहकों की आवाजाही संभालने, सप्लायर्स से नियम तय करने और त्योहारी सीजन की मांग को पूरा करने में बीतेगा. यदि आप पीआर, मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग, कानूनी सलाहकार, एजेंसी बिजनेस या रीटेल पार्टनरशिप से जुड़े हैं, तो आज की गई बातचीत दूरगामी लाभ देगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से क्लाइंट्स के साथ व्यवहार में शालीनता बनाए रखें और किसी भी नए सौदे की शर्तों को लिखित रूप में ही तय करें. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन टीमवर्क का रहेगा; दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने से कोई अहम प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो जाएगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य और संतुलित बना रहेगा. किसी पार्टनरशिप के काम, कमीशन या पुराने कमर्शियल अनुबंध से धन लाभ के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नए बिल पास करना या जरूरी भुगतानों को हरी झंडी देना सही रहेगा. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी अनजान फर्म या व्यक्ति के साथ बड़ा वित्तीय लेन-देन करने या एडवांस टोकन देने से पूरी तरह बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी पूजा के चलते माहौल में सात्विक उत्साह और शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा; घर-परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले में उनकी राय बहुत सटीक साबित होगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर समय बिताने और भविष्य की बातों को साझा करने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा. शाम के समय घर में धूप-दीप जलाकर परिवार सहित मां कालरात्रि की आरती करना मन को शांति देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी कम्यूनिकेटिव, अट्रैक्टिव और नेटवर्किंग-फ्रेंडली रहने वाली है. अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, हैकथॉन, कैंपस प्लेसमेंट या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े काम में लगे हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता और बोलने का अंदाज दूसरों को प्रभावित करेगा. सोशल मीडिया के दिखावे से बचकर अपनी कोर स्किल्स को पॉलिश करने पर ध्यान दें. देर शाम दोस्तों के साथ कुछ देर बैठकर हल्की-फुल्की बातचीत आपके मूड को पूरी तरह फ्रेश कर देगी.

सेहत (Health & Wellness)

दिनभर ऊर्जा और सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन लगातार बोलने और भागदौड़ के कारण शाम को पैरों में या कमर के निचले हिस्से में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. मौसम में बदलाव को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर के बासी स्नैक्स से परहेज करें ताकि पेट और गला दोनों दुरुस्त रहें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल या नारियल पानी लेते रहें. रात को समय पर सोने से सुबह की चुस्ती बरकरार रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का पावन दिन है. सुबह स्नान के बाद माता कालरात्रि का ध्यान करें. देवी मां को गुड़ की रेवड़ी या गुड़ का भोग अर्पित करें और ॐ कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार जप करें.

कर्क राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

विरोधियों की गतिविधियों को अपनी समझदारी से शांत करने, कानूनी या बैंकिंग मामलों को आगे बढ़ाने और अपने दैनिक रूटीन को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव (धनु राशि) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रभावी हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन पर्व है. आदिशक्ति को गुड़ या अनार का भोग अर्पित करने से अनचाहा तनाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा और रुके हुए काम धीरे-धीरे पटरी पर लौटेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन इन्वेंट्री का मिलान करने, पुराने बकायेदारों से तकादा आगे बढ़ाने और जरूरी कानूनी औपचारिकताएं दुरुस्त करने में बीतेगा. यदि आप मेडिकल, फार्मेसी, पैथोलॉजी, सैनिटेशन, लीगल कंसल्टेंसी, ऑडिटिंग या किसी टेंडर के काम से जुड़े हैं, तो आपकी मेहनत के ठोस नतीजे दिखेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कर्मचारियों के साथ संवाद में शालीनता रखें, लेकिन हिसाब-किताब पर नजर कड़ी रखें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी प्रोडक्टिव रहेगा; दफ्तर में प्रतिस्पर्धी आपको उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका सटीक डेटा और शांत स्वभाव आपकी स्थिति को मजबूत रखेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन पुराने कर्जों की किश्त चुकाने या अटके हुए भुगतानों को रिकवर करने के लिहाज से अनुकूल रहेगा. किसी अनजान ऑनलाइन लिंक या बिना गारंटी वाली स्कीम से अपनी पूंजी को दूर रखें. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक ट्रांसफर, लोन से जुड़े आवेदन या लेन-देन की कागजी कार्रवाई पूरी करना सबसे सही रहेगा. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को अपनी बचत से बड़ी रकम उधार देने का जोखिम बिल्कुल न लें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी की पूजा-अर्चना से वातावरण सात्विक, अनुशासित और शांत बना रहेगा. ननिहाल पक्ष से कोई जरूरी समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी घर के रोजमर्रा के प्रबंधन और बजट को संतुलित रखने में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगा. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी छोटी-मोटी गलतफहमियों को नजरअंदाज करें; काम की व्यस्तता के बीच एक संक्षिप्त बातचीत भी रिश्ते में भरोसा मजबूत कर देगी. शाम को परिजनों के साथ बैठकर मां कालरात्रि की आरती में शामिल होना मानसिक तनाव को पूरी तरह हल्का कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी कॉम्पिटिटिव, रेजिलिएंट और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप नीट, जेईई, एसएससी, बैंकिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन कठिन मॉक टेस्ट हल करने और पुराने सिलेबस को तेजी से रिवाइज करने के लिए सबसे मुफीद है. सोशल मीडिया के टॉक्सिक ट्रेंड्स और दूसरों की जीवनशैली देखकर विचलित न हों. देर शाम अपनी स्टडी टेबल छोड़कर कुछ देर डीप ब्रीदिंग या खुली हवा में टहलना आपके फोकस को रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिनभर सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन मौसम के बदलाव और खान-पान में अनियमितता के चलते पेट के निचले हिस्से में गैस, एसिडिटी या पाचन की सुस्ती परेशान कर सकती है. तला-भुना गरिष्ठ आहार, बासी भोजन और बहुत ठंडे पेय से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर हल्का गुनगुना पानी या सौंफ-अजवाइन का पानी लेना पाचन को दुरुस्त रखेगा. देर रात तक जागने के बजाय समय पर सोने से सुबह की ताजगी बरकरार रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ को प्रणाम करें. मां दुर्गा के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग अर्पित करें और ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

सिंह राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

रचनात्मक विचारों को धरातल पर उतारने, अपनी बौद्धिक क्षमता का सही इस्तेमाल करने और संतान पक्ष से जुड़ी प्राथमिकताओं को सुलझाने के लिए आज का दिन काफी ऊर्जावान रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु यानी आपकी राशि से पांचवें भाव (बुद्धि, विद्या, संतान और रचनात्मक क्षमता के स्थान) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक केतु का मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रभावी हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन पर्व है. आदिशक्ति को गुड़ या लाल पुष्प अर्पित करने से बौद्धिक निर्णय क्षमता निखरेगी, संशय दूर होंगे और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन नई योजनाओं को ग्राहकों के सामने पेश करने, फेस्टिव सीजन के नए कैटलॉग या ऑफर्स रिलीज करने और प्रचार-प्रसार को गति देने के लिए उत्तम रहेगा. यदि आप शिक्षा, कोचिंग, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, फैशन, डिजाइनिंग, ज्वैलरी या हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आज ग्राहकों का फुटफॉल और रुझान काफी सकारात्मक देखने को मिलेगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुरू होने के बाद नए साझेदारों या वेंडर्स के साथ बातचीत में अपनी शर्तों को पहले ही स्पष्ट कर लें. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन नए आइडियाज प्रेजेंट करने का है; मीटिंग्स में आपके अनूठे सुझाव वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका रसूख मजबूत होगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन राहत और पूर्व में किए गए प्रयासों का सकारात्मक फल दिलाने वाला रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट, कमीशन या पूर्व के सुरक्षित निवेश से आकस्मिक लाभ के योग हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें भविष्य के निवेश या महत्वपूर्ण भुगतानों को मंजूरी देना सबसे सही रहेगा. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस अवधि में किसी को उधार देने, लॉटरी-सट्टेबाजी या अनजानी जोखिम भरी योजनाओं में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी पूजा के चलते सात्विक उमंग और सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा. संतान पक्ष की किसी उपलब्धि या समझदारी भरे फैसले से मन को गहरा संतोष मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत प्रगाढ़ रहेगा; वे घर के प्रबंधन में आपके विचारों का पूरा सम्मान करेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ किसी खूबसूरत जगह या मंदिर जाने की योजना बन सकती है, जहां दिल की बात साझा करने से संबंध और मजबूत होंगे. शाम को घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर परिवार सहित मां कालरात्रि की आरती में शामिल होना मानसिक शांति प्रदान करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी आर्टिस्टिक, एक्सप्रेसिव और हाई-एनर्जी वाली रहेगी. यदि आप ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, स्टेज परफॉर्मेंस या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो आपकी इमेजिनेशन और एकाग्रता बहुत मजबूत रहेगी. सोशल मीडिया पर दूसरों की फेक लाइफ देखकर खुद को कमतर न आंकें; अपने खुद के स्किल-सेट को निखारने में समय लगाएं. देर शाम मनपसंद संगीत सुनते हुए टहलना या कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ना आपके माइंड को पूरी तरह रीफ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार एक ही जगह बैठकर काम करने या व्रत के दौरान अत्यधिक मीठे-तले खानपान से पेट के ऊपरी हिस्से में एसिडिटी या भारीपन उभर सकता है. दिनचर्या में फलों, छाछ या नारियल पानी की मात्रा बढ़ाएं और पैकेज्ड ड्रिंक्स से परहेज रखें. शाम के समय आंखों और रीढ़ की हड्डी को आराम देने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के उपरांत सूर्य देव को जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बने पकवान का भोग लगाएं और ॐ कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

कन्या राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने, जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने और मन को स्थिर रखने के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु यानी आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता, गृहस्थी और अचल संपत्ति के स्थान) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक केतु का मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रभावी हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन पर्व है. देवी भगवती को गुड़ या अनार का भोग अर्पित करने से मन की बेचैनी समाप्त होगी, मातृसुख में वृद्धि होगी और घरेलू मामलों में स्थिरता आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन अपने वर्कस्पेस का आंतरिक रख-रखाव सुधारने, स्थानीय सप्लायर्स से इन्वेंट्री की जांच करने और त्योहारी सीजन की घरेलू मांग को पूरा करने में बीतेगा. यदि आप रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, होम डेकोर, पैकेजिंग या फूड सप्लाई के काम में हैं, तो आज का दिन नियमित बिक्री और स्थिरता लेकर आएगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुरू होने के बाद किसी भी प्रॉपर्टी, लीज या बड़े माल की डिलीवरी के एग्रीमेंट को बिना खुद पढ़े फाइनल न करें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में वर्क-फ्रॉम-होम या ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा; अपने जरूरी कामों को क्रमबद्ध तरीके से निपटाएं ताकि शाम को घर के लिए वक्त मिल सके.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन गृह-सज्जा, वाहन के रख-रखाव या माता जी की सुख-सुविधाओं पर पूंजी व्यय होने का संकेत दे रहा है. किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर बिना सोचे-समझे बचत को जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स में न लगाएं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें घर के जरूरी सामान की खरीदारी या वित्तीय खातों का पुनरावलोकन किया जा सकता है. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में नया कर्ज लेने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी की पूजा-अर्चना के कारण वातावरण में बहुत सात्विक और शांत ऊर्जा बनी रहेगी. माता जी के स्वास्थ्य में सुधार और उनका स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन आपके आंतरिक संकोच को दूर करेगा. जीवनसाथी आज पारिवारिक व्यवस्थाओं और रसोई के प्रबंधन में आपकी प्राथमिकताओं का पूरा मान रखेगा, जिससे आपसी सामंजस्य मजबूत होगा. लव लाइफ में साथी को घर की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराएं; दिखावे के बजाय सच्चाई पर टिका रिश्ता दोनों को मानसिक संबल देगा. शाम को परिवार के साथ मिलकर मां कालरात्रि की आरती में धूप-दीप जलाना मन के सारे बोझ को हल्का कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी ग्राउंडेड, ऑर्गनाइज्ड और होम-बॉडी जैसी रहेगी. सोशल मीडिया के शोरगुल और दोस्तों के गैर-जरूरी ड्रामे से दूर रहकर अपने पर्सनल स्पेस को डिक्लटर करने का मन करेगा. अगर आप किसी कोडिंग स्ट्रक्चर, डेटा क्लीनिंग, सिविल सर्विसेज या एकेडमिक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो अपने कमरे के शांत कोने में बैठकर की गई पढ़ाई बहुत उपयोगी साबित होगी. देर शाम अपनी स्टडी टेबल छोड़कर छत पर कुछ देर टहलना या कोई शांत पॉडकास्ट सुनना मानसिक ताजगी लौटा देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सीने में जकड़न, कफ या बदलते मौसम के कारण श्वसन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. बहुत ठंडा पानी, आइसक्रीम या फ्रिज में रखा बासी भोजन बिल्कुल न लें. गुनगुने पानी का सेवन करें और भोजन में अदरक-तुलसी की चाय शामिल करें ताकि छाती और फेफड़े सुरक्षित रहें. देर रात तक फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखने से बचें; समय पर विश्राम करना नसों के खिंचाव को शांत करेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि को गुड़ या रेवड़ी का भोग अर्पित करें और ॐ कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

तुला राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

अपनी बात को वजनदार तरीके से रखने, संपर्कों को नए काम में बदलने और छोटे सफर की योजना बनाने के लिए आज का दिन काफी असरदार रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, संवाद और छोटी यात्राओं के स्थान) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक केतु का मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रभावी हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन पर्व है. आदिशक्ति को गुड़ या नीले पुष्प अर्पित करने से आत्मविश्वास में इजाफा होगा, हिचकिचाहट खत्म होगी और संचार माध्यमों से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन फोन कॉल्स, ईमेल्स और फील्ड में भागदौड़ करके नए सौदे पक्के करने में बीतेगा. यदि आप लॉजिस्टिक्स, कूरियर, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एजेंसी, प्रिंटिंग, ट्रैवल सर्विसेज या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हैं, तो आपकी सक्रियता सीधे मुनाफे में तब्दील होगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुरू होने के बाद सहकर्मियों या फील्ड स्टाफ को काम सौंपते समय स्पष्ट निर्देश दें ताकि कोई भ्रम न रहे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी हलचल भरा रहेगा; दफ्तर में नई प्रेजेंटेशन, क्लाइंट मीटिंग्स या आउटरीच को लीड करने का मौका मिलेगा, जहां आपकी बातचीत की सहज कला सबका दिल जीत लेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति में गतिशीलता बनी रहेगी. किसी छोटी यात्रा, मार्केटिंग अभियान या पुराने क्लाइंट से बकाया पेमेंट के रूप में पैसा हाथ में आ सकता है. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स के इनवॉइस भेजने या बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटाना सबसे बढ़िया रहेगा. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी नए व्यक्ति के वादों में आकर अचानक ऑनलाइन पेमेंट या बड़ा जोखिम भरा ट्रांसफर करने से पूरी तरह बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी पूजा के चलते उत्साह और चहल-पहल बनी रहेगी. छोटे भाई-बहनों या कजिन के साथ तालमेल बहुत शानदार रहेगा और वे आपके किसी जरूरी काम में हाथ बंटाएंगे. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्त दिनचर्या को बहुत प्यार से समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को खुद आगे बढ़कर संभालेगा. लव लाइफ में साथी के साथ किसी छोटी ड्राइव या वॉक पर जाने का प्लान बन सकता है, जहां बिना किसी दिखावे के दिल की बात कहना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा. शाम को घर के मंदिर में परिवार के साथ मिलकर मां कालरात्रि की आरती करना घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी डायनामिक, चार्मिंग और एक्शन-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, कोडिंग या किसी डिबेट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपका कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल बहुत सॉलिड रहेगा. सोशल मीडिया पर फालतू की ट्रेंड वॉर्स में उलझने के बजाय अपने पर्सनल ब्रांड और लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करने पर फोकस करें. देर शाम हेडफोन लगाकर पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीफ्रेश कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिनभर लगातार टाइपिंग, फोन कॉल्स और ड्राइविंग की वजह से शाम को कंधों, गर्दन और कलाई के जोड़ों में हल्की अकड़न या खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें. मौसम के उतार-चढ़ाव को देखते हुए गले को सुरक्षित रखें; बहुत ठंडा पानी या खट्टे पेय से परहेज करें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि वोकल कॉर्ड्स और गला ठीक रहें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी चुस्ती को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि को गुड़ या गुड़ की रेवड़ी का भोग अर्पित करें और ॐ कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

वृश्चिक राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

अपनी बोली में मिठास बनाए रखने, संचित धन की सुरक्षा करने और खान-पान में सात्विकता बरतने के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के घर धनु यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (धन, वाणी, कुटुंब और प्राथमिक खान-पान के स्थान) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक केतु के नक्षत्र मूल का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा शुरू हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना रहेगा. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (आश्विन शुक्ल सप्तमी) मां कालरात्रि की आराधना का पावन अवसर है. जगदंबा को गुड़ या गुड़ से बनी रेवड़ी का भोग लगाने से पारिवारिक कटुता समाप्त होगी, धन का प्रवाह सुधरेगा और वाणी में सौम्यता आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन पुराने ग्राहकों से संपर्क साधने, पेमेंट की रिकवरी करने और काउंटर पर मोलभाव को समझदारी से संभालने में बीतेगा. यदि आप आभूषण, धातु, रत्न, खाद्य सामग्री, किराना, बैंकिंग, ऑडिटिंग या पैतृक कारोबार से जुड़े हैं, तो आज गल्ले पर अच्छी रौनक दिखेगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से साझेदारों या वेंडर्स के साथ हिसाब-किताब के बहीखाते में कोई भी एंट्री बिना पुख्ता बिल के न करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अपनी प्रेजेंटेशन और ईमेल ड्राफ्टिंग में शब्दों को बहुत नपा-तुला रखने का है; उच्चाधिकारी आपकी तार्किक बात को मानेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन बचत को विस्तार देने और पुराने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करने के लिए मुफीद रहेगा. परिवार की किसी पुरानी संपत्ति या संचित फंड से आर्थिक राहत मिलने के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक खाते में धन जमा करने या नए फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े कागजी काम निपटाना उत्तम रहेगा. सुबह 09:14 से 10:40 बजे के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को अपनी जमा पूंजी से नकद उधार न दें और न ही किसी अनजाने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पैसा लगाएं.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी पूजा के कारण माहौल बहुत आध्यात्मिक, शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने से पारिवारिक एकता और मजबूत होगी. जीवनसाथी आज आपकी आर्थिक प्राथमिकताओं को समझेगा और घरेलू खर्चों को बहुत सलीके से नियंत्रित करेगा. लव लाइफ में साथी के साथ भोजन या शाम की वॉक का अवसर मिल सकता है; किसी भी पुरानी पारिवारिक बात को कुरेदने से बचें, केवल एक-दूसरे के वर्तमान पर बात करने से संबंध प्रगाढ़ होंगे. शाम को मां कालरात्रि के सामने कपूर जलाकर परिवार सहित आरती में शामिल होना मन को शांति देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी कैलकुलेटिव, मैच्योर और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, स्पीच राइटिंग या किसी भाषा की परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपकी एकाग्रता बहुत गहरी रहेगी. सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद की तुलना न करें; अपने खुद के स्किल-सेट को निखारने पर ध्यान दें. देर शाम फोन दूर रखकर परिवार के साथ वक्त बिताना या कोई शांत शास्त्रीय संगीत सुनना दिमाग के सारे तनाव को शांत कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन दिनभर गरिष्ठ आहार या व्रत के दौरान अत्यधिक तली-भुनी चीजें लेने से दांतों, मसूड़ों या गले के निचले हिस्से में हल्का दर्द या जलन हो सकती है. मौसम के बदलते रुख को देखते हुए बहुत गर्म या बहुत ठंडी चीजों के अचानक सेवन से बचें. दिनभर सादा, गुनगुना पानी पिएं और भोजन में सौंफ-मिश्री को शामिल करें ताकि मुख और उदर दोनों स्वस्थ रहें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी आंखों को ताजगी देगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का उत्तम संयोग है. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि को गुड़ या अनार अर्पित करें और ॐ कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार जप करके परिवार की समृद्धि की प्रार्थना करें.

धनु राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

आत्मविश्वास में नई ताजगी महसूस करने, व्यक्तित्व को निखारने और अपनी प्राथमिकताओं पर अडिग रहने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न स्थान) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक केतु का मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रभावी हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन पर्व है. आदिशक्ति को गुड़ या गुड़ की रेवड़ी का भोग अर्पित करने से मन का संशय दूर होगा, निर्णय क्षमता में मजबूती आएगी और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन खुद आगे बढ़कर फैसलों को अंतिम रूप देने, त्योहारी सीजन के बड़े ऑर्डर्स को व्यवस्थित करने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने का रहेगा. यदि आप कंसल्टेंसी, शिक्षण, कोचिंग, कानून, पब्लिकेशन, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या वस्त्र व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपकी त्वरित निर्णय क्षमता सीधे लाभ में बदलेगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुरू होने के बाद नए साझेदारों या क्लाइंट्स से बातचीत में अपनी शर्तों को पहले ही स्पष्ट कर लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी सक्रिय रहेगा; दफ्तर में मीटिंग्स के दौरान आपकी व्यावहारिक समझ और विजनरी अप्रोच को सराहा जाएगा, जिससे किसी अहम प्रोजेक्ट की लीडरशिप आपको मिल सकती है.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन मजबूती और तसल्ली लेकर आएगा. पूर्व में किए गए श्रम या किसी पुराने सौदे से रुका हुआ धन हाथ आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना या जरूरी भुगतान स्वीकृत करना श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में जल्दबाजी में आकर किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम में निवेश करने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी पूजा के कारण बहुत पावन, अनुशासित और उत्साहवर्धक वातावरण रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपकी राय को सम्मान देंगे, जिससे घरेलू तालमेल और मजबूत होगा. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेगा. लव लाइफ में साथी के साथ किसी शांत जगह पर बैठकर मन की बातें साझा करने का अवसर मिलेगा; बिना किसी औपचारिकता के अपनी भावनाएं व्यक्त करना दोनों के बीच के बंधन को और प्रगाढ़ करेगा. शाम को घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर परिवार सहित मां कालरात्रि की आरती में शामिल होना मानसिक शांति प्रदान करेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी बोल्ड, इंस्पायरिंग और सेल्फ-ड्रिवन रहने वाली है. अगर आप किसी सिविल सर्विसेज, एमबीए एंट्रेंस, कोडिंग कॉम्पिटिशन, हायर स्टडीज या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी में जुटे हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत फोकस्ड और शार्प रहेगा. सोशल मीडिया के दिखावे और तुलना वाली आदतों को छोड़कर अपने पर्सनल गोल्स की चेकलिस्ट पूरी करने में समय लगाएं. देर शाम फोन से दूरी बनाकर खुली हवा में ब्रिस्क वॉक करना या कोई पसंदीदा किताब पढ़ना आपकी मानसिक ताजगी को दोगुना कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को हल्का और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार काम की भागदौड़ के चलते शाम को जांघों, कूल्हों या कमर के निचले हिस्से में हल्की थकान उभर सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए दिनचर्या में सादा और ताजा आहार ही लें; बहुत खट्टा, तीखा या बासी भोजन करने से बचें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल या नारियल पानी का सेवन करते रहें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि को गुड़ या अनार का भोग अर्पित करें और ॐ कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मकर राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम कसने, दूरगामी योजनाओं का खाका खींचने और मन को शांत रखने के लिहाज से आज का दिन काफी उपयोगी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु यानी आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेश, एकांत और मोक्ष के स्थान) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक केतु का मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रभावी हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन पर्व है. देवी भगवती को गुड़ या गुड़ से बनी रेवड़ी का भोग अर्पित करने से अनचाही अड़चनें टलेंगी, फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी और मानसिक शांति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन दूरदराज के सप्लायर्स से इन्वेंट्री मंगाने, गोदाम के स्टॉक की जांच करने और पुराने बिलों के निपटारे में बीतेगा. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सप्लाइज, ऑनलाइन रिटेल, पैकेजिंग या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के काम से जुड़े हैं, तो बाहरी संपर्कों से जुड़ा काम रफ्तार पकड़ेगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुरू होने के बाद बिना कागजी सत्यापन के किसी अनजान पार्टी को एडवांस रकम भेजने से बचें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में गॉसिप और दूसरों के विवादों से पूरी तरह दूर रहकर अपनी पेंडिंग फाइलों और बैकएंड काम को पूरा करने पर ध्यान देना होगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाना बहुत जरूरी रहेगा. घर के जरूरी सामान, टैक्स, मेंटेनेंस या किसी पुराने बिल के भुगतान पर बजट से थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें बैंक या कानूनी दस्तावेजों से जुड़े जरूरी काम निपटाना सही रहेगा. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस अवधि में शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या किसी अनजान ऑनलाइन प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत की कमाई बिल्कुल न फंसाएं.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी पूजा के कारण बहुत सात्विक, शांत और संयमित माहौल बना रहेगा. परिवार के वरिष्ठ लोगों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आपका स्नेहपूर्ण व्यवहार उनके मन को तसल्ली देगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए भावनात्मक संबल देगा और घर-गृहस्थी की व्यवस्थाओं को सुचारू रखेगा. लव लाइफ में साथी के साथ लंबी बातचीत के दौरान पुरानी शिकायतों को दोहराने से बचें; एक-दूसरे के फैसलों का सम्मान करने से रिश्ता मजबूत होगा. शाम को घर के मंदिर में दीप जलाकर मौन प्रार्थना करना मन के तनाव को पूरी तरह शांत कर देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी इंट्रोस्पेक्टिव, शांत और डीप-फोकस्ड रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोरगुल और दूसरों की वर्चुअल लाइफ से दूर रहकर अपने प्रोजेक्ट्स के बैकएंड काम को दुरुस्त करने का मन करेगा. अगर आप विदेश में पढ़ाई, जीआरई/टोफेल, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी या किसी रिसर्च असाइनमेंट में जुटे हैं, तो आज की एकाग्रता आपको जटिल समस्याओं के हल तक ले जाएगी. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में गहरी सांसें लेना दिमाग को तरोताजा कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिनभर लगातार बैठकर काम करने या देर रात तक जागने के कारण शाम को आंखों में सूखापन, एड़ियों में दर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है. मौसम के बदलाव को देखते हुए पैरों को ठंड से बचाएं और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि जोड़ों में वायु का असर न बढ़े. भोजन में सुपाच्य और ताजा आहार लें; बहुत गरिष्ठ या ज्यादा तेल-मसाले वाली चीजों से दूरी बनाए रखें. रात को समय पर सोने से शरीर को पूरी ऊर्जा मिल सकेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि को गुड़ या अनार का भोग अर्पित करें और ॐ कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

कुंभ राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

रुके हुए भुगतानों को निकालने, वरिष्ठों के सहयोग से नई योजनाओं को आगे बढ़ाने और अपनी सामाजिक साख को मजबूत करने के लिए आज का दिन काफी फलदायी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु यानी आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन और नेटवर्क के स्थान) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक केतु का मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रभावी हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन पर्व है. जगदंबा को गुड़ या गुड़ से बनी रेवड़ी का भोग अर्पित करने से आमदनी के रास्ते सुगम होंगे, व्यावसायिक नेटवर्क बढ़ेगा और पुरानी योजनाओं के ठोस नतीजे मिलने लगेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन त्योहारी सीजन के थोक ऑर्डर्स को अंतिम रूप देने, व्यापारिक संघों से लाभ उठाने और बड़े क्लाइंट्स से संबंध मजबूत करने में बीतेगा. यदि आप आईटी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, इवेंट प्रोडक्शन, एनजीओ या कंसल्टेंसी फर्म के संचालन से जुड़े हैं, तो आज का दिन वित्तीय प्रवाह को अच्छी गति देगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुरू होने के बाद नए अनुबंधों की डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर पूरी पारदर्शिता रखें ताकि साख पर कोई आंच न आए. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी उत्साहवर्धक रहेगा; दफ्तर में आपकी पुरानी रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन को उच्च प्रबंधन की ओर से सराहा जाएगा, जिससे टीम में आपकी भूमिका और अधिकार बढ़ेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन मजबूती और पूर्व में किए गए श्रम का पूरा प्रतिफल दिलाने वाला रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट, इंसेंटिव या साइड वेंचर से अटका हुआ पैसा सीधे आपके खाते में आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें निवेश के जरूरी कागजात तैयार करना या नई व्यावसायिक डील साइन करना उत्तम रहेगा. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में दोस्तों के कहने पर किसी अपरिचित स्टार्टअप या बिना गारंटी वाली ऑनलाइन स्कीम में धन लगाने से पूरी तरह बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की सप्तमी पूजा के कारण माहौल में आध्यात्मिक शांति और उमंग का संचार बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या बुजुर्ग परिजनों का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन किसी घरेलू उलझन को सुलझाने में बेहद काम आएगा. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घर के कामों को बहुत सलीके से संभालेगा और आपके प्रति भावनात्मक रूप से समर्पित रहेगा. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य के साझा सपनों पर खुलकर बात होगी; आपसी समझदारी से रिश्ता एक नए पड़ाव पर पहुंचेगा. शाम को परिजनों के साथ आरती में शामिल होना और प्रसाद वितरण करना मन को असीम संतुष्टि देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी प्रोग्रेसिव, विजनरी और नेटवर्क-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप हैकथॉन, कोडिंग बूटकैंप, एआई प्रोजेक्ट्स, कॉलेज फेस्ट मैनेजमेंट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो ग्रुप डिस्कशंस में आपके इनोवेटिव आइडियाज सबको चौंका देंगे. सोशल मीडिया पर निरर्थक बहसबाजी में ऊर्जा गंवाने के बजाय अपने प्रोफेशनल्स लिंक्स को मजबूत करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन छोड़कर खुली हवा में टहलना आपके माइंड को रीफ्रेश और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से दिन सक्रिय रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़ और एक ही स्थान पर लंबे समय तक खड़े रहने से शाम को पिंडलियों, एड़ियों और घुटनों के पिछले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. मौसम के बदलते तेवर को देखते हुए ठंडा पानी या बहुत खट्टी चीजें खाने से बचें ताकि जोड़ों में दर्द या यूरिक एसिड की समस्या न उभरे. दिनभर हल्का गुनगुना जल लेते रहें और शरीर को पर्याप्त हाइड्रेटेड रखें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि को गुड़ या अनार का भोग अर्पित करें और ॐ कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

मीन राशि: 17 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी साख मजबूत करने, वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा जीतने और नई जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के घर धनु यानी आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म, प्रतिष्ठा, करियर और पिता के स्थान) में संचरण करेगा. सुबह 09:47 बजे तक केतु का मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद शुक्र का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा प्रभावी हो जाएगा. रात 11:02 बजे तक अतिगंड योग बना हुआ है. आज शारदीय नवरात्र का सातवां दिन (सप्तमी तिथि) है और मां कालरात्रि की पूजा का पावन पर्व है. जगदंबा को गुड़ या गुड़ से बनी रेवड़ी का भोग अर्पित करने से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन मार्केट में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने, बड़े खरीदारों से अनुबंध पक्के करने और त्योहारी सीजन की मांग के अनुसार आपूर्ति तय करने में बीतेगा. यदि आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, स्टेशनरी, आयुर्वेद, हस्तशिल्प या सरकारी सप्लाइज के काम से जुड़े हैं, तो आज का दिन उल्लेखनीय व्यावसायिक लाभ लेकर आएगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुरू होने के बाद नई डील्स को फाइनल करते समय डिलीवरी टाइमलाइन और भुगतान की शर्तें लिखित में साफ रखें. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन काफी सकारात्मक रहेगा; दफ्तर में आपके विजनरी सुझावों की सराहना होगी, जिससे किसी अहम प्रोजेक्ट या लीडरशिप की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन काफी सुदृढ़ और राहत देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में किए गए पुराने प्रयासों या किसी प्रतिष्ठित क्लाइंट से बकाया धनराशि सीधे आपके खाते में आने के पक्के संकेत हैं. दोपहर 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना या जरूरी भुगतानों को हरी झंडी देना अत्यंत शुभ रहेगा. सुबह 09:14 से 10:40 के बीच राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी के प्रलोभन में आकर अनजान चिटफंड कंपनियों या जोखिम भरे सट्टे में धन लगाने से पूरी तरह परहेज रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्र की सप्तमी पूजा के कारण बहुत पावन, अनुशासित और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. पिता जी या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह किसी पारिवारिक उलझन को सुलझाने का सटीक रास्ता दिखाएगी. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्त दिनचर्या और सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा सम्मान करेगा तथा घरेलू मोर्चे को पूरी कुशलता से संभालेगा. लव लाइफ में साथी के साथ किसी शांत जगह पर बैठकर भविष्य की रूपरेखा पर बात करने का अवसर मिलेगा; बिना किसी संकोच के अपनी प्राथमिकताओं को साझा करना रिश्ते को अधिक गंभीर और परिपक्व बनाएगा. शाम को परिजनों के साथ देवी कालरात्रि की आरती में शामिल होना मन को असीम संतुष्टि देगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी आज की वाइब काफी प्रोफेशनल, डिग्निफाइड और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, मैनेजमेंट एंट्रेंस, लीगल सर्विसेज, कोडिंग इंटरव्यू या किसी कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपकी विश्लेषण क्षमता और निर्णय लेने का तरीका बहुत प्रभावशाली रहेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे से दूरी बनाकर अपने लिंक्डइन नेटवर्क और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को मजबूत करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले में टहलना आपके मन को शांत और रीचार्ज रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से दिन स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार काम के दबाव और भागदौड़ के कारण शाम को पैरों के तलवों, घुटनों या पिंडलियों में हल्का खिंचाव आ सकता है. मौसम के बदलते रुख को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी या अत्यधिक वसायुक्त भोजन लेने से बचें ताकि पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार न पड़े. दिनभर हल्का गुनगुना जल लेते रहें और खुद को पर्याप्त हाइड्रेटेड रखें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बरकरार रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

शनिवार और सप्तमी तिथि का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें. मां दुर्गा के सातवें स्वरूप देवी कालरात्रि को गुड़ या अनार का भोग अर्पित करें और ॐ कालरात्र्यै नमः मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें.

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