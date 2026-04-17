Aaj Ka Rashifal: 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास की अमावस्या है, जिसे धर्म-कर्म और पितृ तर्पण के लिए विशेष माना जाता है.

लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी खगोलीय घटना मीन राशि में घटित हो रही है. मीन राशि में आज चंद्रमा, मंगल, शनि और बुध की युति से एक शक्तिशाली 'चतुर्ग्रही योग' बन रहा है.

साथ ही, आज चंद्रमा अपने अंतिम नक्षत्र 'रेवती' में गोचर करेंगे, जिसका स्वामी बुध है. ग्रहों का यह अद्भुत मेल कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलेगा, तो कुछ के लिए भावनात्मक और आर्थिक चुनौतियां पेश कर सकता है.

अमावस्या की ऊर्जा और ग्रहों के इस भारी जमावड़े के बीच आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आज आपको निवेश करना चाहिए या मौन रहकर दिन गुजारना बेहतर है? आइए जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष (Aries) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी मंगल मीन राशि में चंद्रमा, शनि और बुध के साथ आपके 12वें भाव (व्यय भाव) में गोचर कर रहा है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या है और नक्षत्र 'रेवती' है. 12वें भाव में चार ग्रहों की युति आपको थोड़ा बेचैन कर सकती है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

करियर के मामले में आज का दिन खर्चों पर लगाम और विदेश संबंधी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है.

शुभ समय (Career Window): आज सुबह 11:55 AM से दोपहर 12:46 PM (अभिजीत मुहूर्त) के बीच कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना या भविष्य की प्लानिंग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

12वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियों या अस्पताल से जुड़े कार्यों में हैं. 'रेवती' नक्षत्र का प्रभाव आपको आध्यात्मिक लाभ और मानसिक अंतर्दृष्टि देगा.

सावधानी: आज राहुकाल (सुबह 10:44 AM से दोपहर 12:21 PM) के दौरान निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत बिल्कुल न करें. शनि-मंगल की युति के कारण कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज अमावस्या तिथि और 12वें भाव के चंद्रमा के कारण आप खुद को थोड़ा अलग-थलग या 'लो-एनर्जी' महसूस कर सकते हैं.

सेहत: 'नींद की कमी' या 'आंखों में जलन' की समस्या परेशान कर सकती है. चंद्रमा और शनि की युति मानसिक तनाव और अज्ञात भय (Anxiety) दे सकती है. प्राणायाम करें और शाम को संगीत सुनें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है. 12वें भाव के कारण आज बातचीत में गलतफहमी (Communication Gap) होने की पूरी संभावना है. मौन रहना ही आज आपका सबसे बड़ा हथियार है.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो घर से दही-चीनी खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Introvert & Healer' वाली है. आप बाहरी दुनिया के शोर से थककर अपने 'Me-time' की तलाश करेंगे.

Pro-Tip: आज किसी भी सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी या फालतू की बहस में न पड़ें. आपका 'डिजिटल फुटप्रिंट' आज आपकी शांति बिगाड़ सकता है.

Mindset: To heal is to touch with love that which we previously touched with fear. आज खुद को माफ करें और आराम करें.

लकी कलर: सफेद और गुलाबी

लकी नंबर: 9 और 1

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के संयोग को अपने पक्ष में करने के लिए ये उपाय करें:

मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और 'श्री सूक्त' का पाठ करें; यह 12वें भाव के आर्थिक नुकसान को रोकेगा.

काले तिल का दान करें या शिवलिंग पर अर्पित करें; यह शनि-चंद्र के 'विष योग' के प्रभाव को कम कर मानसिक शांति देगा.

पक्षियों को सात तरह का अनाज खिलाएं; यह रेवती नक्षत्र के प्रभाव को शुभ बनाएगा और आपके शत्रुओं को शांत रखेगा.

Life-Saving टिप: आज शाम को घर के ईशान कोण (North-East) में घी का दीपक जलाएं. अमावस्या की रात को अंधेरे से बचें और सकारात्मक विचारों के साथ दिन का अंत करें.

वृषभ (Taurus) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी शुक्र मेष राशि में है, जबकि चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ भाव) में मीन राशि में गोचर कर रहा है. यहाँ चंद्रमा की युति मंगल, शनि और बुध के साथ हो रही है. आज वैशाख अमावस्या और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपके लिए वित्तीय लाभ के द्वार खोलेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके लिए प्रॉफिट और नेटवर्किंग का है. आपने जो मेहनत पिछले महीनों में की है, उसका फल मिलने का समय आ गया है.

शुभ समय (Investment Window): आज दोपहर 12:46 PM से 02:23 PM के बीच किसी बड़े क्लाइंट से डील करना या निवेश से जुड़े फैसले लेना बेहद सफल रहेगा.

11वें भाव में ग्रहों का यह जमावड़ा 'इच्छा पूर्ति' का संकेत है. यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर, राजनीति, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपकी कोई पोस्ट या प्रोजेक्ट आज वायरल हो सकता है. रुका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान किसी को उधार (Loan) देने से बचें. इस समय किया गया कोई भी कमिटमेंट बाद में आपके लिए बोझ बन सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप सामाजिक रूप से काफी एक्टिव रहेंगे, लेकिन अमावस्या की ऊर्जा आपको अंदरूनी तौर पर थोड़ा संवेदनशील भी बना सकती है.

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अधिक काम के कारण 'पैरों में सूजन' या 'थकान' महसूस हो सकती है. रात को हल्की वॉक जरूर करें. मानसिक रूप से आप काफी स्टेबल महसूस करेंगे.

रिश्ते: दोस्तों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में आज का दिन रोमांचक रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए आज किसी मित्र के जरिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से जौ खाकर या दर्पण (शीशा) देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली है. आप अपनी कम्युनिटी और दोस्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे.

Pro-Tip: आज अपनी 'Networking' पर ध्यान दें. किसी पुराने मेंटर या प्रोफेशनल दोस्त को मैसेज करें, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है.

Mindset: Abundance is my birthright. आज कमी के बारे में नहीं, बल्कि विस्तार के बारे में सोचें.

लकी कलर: सफेद और क्रीम (Cream)

लकी नंबर: 2 और 7

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के संयोग को अपने पक्ष में करने के लिए ये उपाय करें:

श्री महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें और मां लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं; यह आपकी आर्थिक स्थिति को स्थायी मजबूती देगा.

काली चींटियों को आटा और शक्कर खिलाएं; यह 11वें भाव के शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम कर आपके करियर की रुकावटें दूर करेगा.

किसी गरीब कन्या को सफेद मिठाई या वस्त्र भेंट करें; इससे आपकी राशि स्वामी शुक्र को बल मिलेगा.

Life-Saving टिप: आज शाम 6 बजे के बाद किसी भी तरह के निवेश या वित्तीय दस्तावेजों पर साइन न करें. रात का समय घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ बिताएं, उनकी कोई सलाह आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

मिथुन (Gemini) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी बुध नीच राशि (मीन) में होकर शनि, मंगल और चंद्रमा के साथ आपके दशम भाव (Career House) में गोचर कर रहा है. आज वैशाख अमावस्या और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव और व्यस्तता का संकेत दे रहा है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके लिए मल्टीटास्किंग और वर्क प्रेशर वाला रहेगा. 10वें भाव में ग्रहों की भीड़ आपको काफी सक्रिय रखेगी, लेकिन बुध के कमजोर होने से निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है.

शुभ समय (Career Window): आज सुबह 07:30 AM से 09:07 AM के बीच पेंडिंग फाइल्स को निपटाना या पुराने क्लाइंट्स से संपर्क करना फायदेमंद रहेगा. महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:55 AM से 12:46 PM) का चुनाव करें.

रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है. भले ही वह नीच का है, लेकिन शनि के साथ होने से वह आपको 'अनुशासन' सिखाएगा. यदि आप सरकारी नौकरी, तकनीकी क्षेत्र या प्रबंधन (Management) में हैं, तो आज आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा. कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय पुराने को फिनिशिंग टच दें.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान बॉस या सीनियर्स के साथ बहस न करें. आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसलिए 'कम बोलें और ज्यादा सुनें'.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

अमावस्या की ऊर्जा आपके घरेलू जीवन और मानसिक शांति को थोड़ा प्रभावित कर सकती है.

सेहत: बुध और शनि की युति 'स्नायु तंत्र' (Nerves) और 'त्वचा' संबंधी छोटी समस्याएं दे सकती है. कार्यक्षेत्र के तनाव को घर न ले जाएं, वरना सिरदर्द की समस्या हो सकती है. योग और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम (Deep Breathing) आज जरूरी हैं.

रिश्ते: पिता या घर के किसी बुजुर्ग की सेहत की चिंता रह सकती है. जीवनसाथी के साथ करियर को लेकर चर्चा होगी. पार्टनर का सहयोग आपके तनाव को कम करने में मदद करेगा. शाम का समय बच्चों के साथ बिताएं.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. यात्रा के दौरान अपने गैजेट्स और जरूरी दस्तावेजों का खास ख्याल रखें, गुम होने की संभावना है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Grind & Growth' वाली है. आप अपने करियर गोल्स को लेकर थोड़े ज्यादा सीरियस और शायद थोड़े चिंतित महसूस करेंगे.

Pro-Tip: आज 'डिजिटल डिटॉक्स' करें. काम के बाद फोन को साइड में रखें, क्योंकि ओवर-थिंकिंग आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकती है.

Mindset: Focus on the process, not just the outcome. परिणाम की चिंता छोड़ केवल अपने काम पर ध्यान दें.

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और नीला

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के योग को शुभ बनाने के लिए ये उपाय करें:

भगवान गणेश को दूर्वा (घास) की 21 गांठें अर्पित करें; यह आपके नीच के बुध के दोषों को दूर करेगा और बुद्धि को प्रखर बनाएगा.

अमावस्या के दिन जल में थोड़े काले तिल डालकर स्नान करें; यह शनि और चंद्रमा की युति (विष योग) के नकारात्मक प्रभाव को शांत करेगा.

किसी गरीब व्यक्ति को हरी सब्जियां या मूंग की दाल दान करें; इससे आपके कर्म भाव (10th House) की बाधाएं दूर होंगी.

Life-Saving टिप: आज ऑफिस में किसी भी कागजी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. शाम को घर के मंदिर में कपूर जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

कर्क (Cancer) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान में 'चतुर्ग्रही योग' बना रहा है. आज वैशाख अमावस्या और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपको आध्यात्मिक रूप से गहरा और भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील बनाएगा. भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मेहनत के बाद.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके लिए भाग्य और दूरदर्शिता का है. 9वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके अटके हुए कार्यों को दैवीय कृपा से पूरा करा सकती है.

शुभ समय (Luck Window): आज दोपहर 12:15 PM से 01:45 PM के बीच किसी नए शैक्षणिक अवसर, उच्च शिक्षा या लंबी दूरी की व्यापारिक यात्रा की योजना बनाना शुभ रहेगा.

रेवती नक्षत्र अंत का और नई शुरुआत का प्रतीक है. यदि आप अध्यापन, परामर्श (Consulting), प्रकाशन (Publishing) या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. विदेश से जुड़े कामों में तेजी आएगी.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके निवेश न करें. 9वें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण पिता या गुरु के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बहस से बचें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

अमावस्या की रात और 9वें भाव का चंद्रमा आपको अंतर्मुखी बना सकता है. आप एकांत और शांति की तलाश करेंगे.

सेहत: चंद्रमा का 12वें भाव के स्वामी (बुध) और शनि के साथ होना 'पाचन' और 'जांघों' में तकलीफ दे सकता है. आज जल का सेवन अधिक करें. मानसिक शांति के लिए मंदिर जाना या ध्यान करना बहुत जरूरी है.

रिश्ते: परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या अनुष्ठान की योजना बनेगी. प्रेम संबंधों में आज का दिन गहन संवाद (Deep Conversation) का है. अपने पार्टनर के साथ अपनी भविष्य की असुरक्षाओं को साझा करें, वे आपको समझेंगे.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. लंबी दूरी की यात्रा में अपनी सेहत और सामान का विशेष ध्यान रखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Spiritual & Aesthetic' वाली है. आप आज भौतिक दुनिया से हटकर लाइफ के बड़े पर्पस (Purpose) के बारे में सोचेंगे.

Pro-Tip: आज 'Manifestation' के लिए बहुत शक्तिशाली दिन है. अमावस्या की शाम को अपनी इच्छाओं को एक डायरी में लिखें.

Mindset: Trust the timing of your life. जो हो रहा है, उसे स्वीकार करें; ब्रह्मांड के पास आपके लिए बड़ा प्लान है.

लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और केसरिया

लकी नंबर: 4 और 2

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के योग को अनुकूल बनाने के लिए ये उपाय करें:

शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें; यह आपके राशि स्वामी चंद्रमा को मजबूती देगा और अमावस्या के दोषों को दूर करेगा.

मां लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सफेद फूल चढ़ाएं; इससे आपके भाग्य भाव की रुकावटें दूर होंगी.

किसी जरूरतमंद को दही या सफेद वस्त्र का दान करें; यह आपके शुक्र और चंद्रमा दोनों को संतुलित करेगा.

Life-Saving टिप: आज सूर्यास्त के बाद किसी भी सुनसान जगह पर अकेले जाने से बचें. रात को सोने से पहले अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लें, यह आपके बिगड़े हुए काम बना देगा.

सिंह (Leo) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी सूर्य मेष राशि में मजबूत है, लेकिन चंद्रमा, मंगल, शनि और बुध की युति आपके आठवें भाव में हो रही है. आज वैशाख अमावस्या और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपके लिए मिश्रित लेकिन चुनौतीपूर्ण परिणाम लेकर आएगा. आज का दिन आत्म-चिंतन और सावधानी: का है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके लिए गुप्त शत्रुओं और संभलकर चलने का है. आठवें भाव में ग्रहों की भीड़ अचानक आने वाली बाधाओं का संकेत देती है.

शुभ समय (Decision Window): आज सुबह 09:05 AM से 10:40 AM के बीच अपने रूटीन काम निपटा लें. किसी भी बड़े आर्थिक निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:55 AM से 12:46 PM) का ही सहारा लें.

सूर्य उच्च का है, इसलिए आपका आत्मविश्वास बना रहेगा. यदि आप रिसर्च, ज्योतिष, टैक्स, इंश्योरेंस या किसी छिपी हुई विद्या से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आज चर्चा में आ सकते हैं.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान वाहन बहुत सावधानी: से चलाएं. आठवें भाव में मंगल-शनि की युति चोट-चपेट या अचानक आर्थिक नुकसान का योग बनाती है. किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

अमावस्या की ऊर्जा और अष्टम चंद्रमा आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं. आप आज थोड़े रहस्यमयी व्यवहार वाले रहेंगे.

सेहत: 'पेट' और 'लोअर बैक' में समस्या हो सकती है. मंगल-शनि की युति रक्त संबंधी अशुद्धि या इन्फेक्शन का संकेत देती है. हल्का और सात्विक भोजन लें. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए 'मौन' का सहारा लें.

रिश्ते: ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है या उनसे बहस हो सकती है. जीवनसाथी के साथ अपने मन की बात साझा करें, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखें. आज पुरानी बातें दोबारा उभर सकती हैं.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. बहुत जरूरी न हो तो आज लंबी यात्रा टाल दें, विशेषकर रात के समय.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Mystic & Deep' वाली है. आप आज उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं.

Pro-Tip: आज सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी का खास ध्यान रखें. कोई भी विवादास्पद पोस्ट आपको मुश्किल में डाल सकती है.

Mindset: Whatever is hidden will be revealed. आज सत्य को स्वीकार करने का दिन है.

लकी कलर: गहरा लाल और नारंगी (Orange)

लकी नंबर: 1 और 5

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के दोषों को दूर करने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं; यह आठवें भाव के मंगल-शनि के अशुभ प्रभाव को खत्म करेगा.

काले तिल और गुड़ मिलाकर बहते जल में प्रवाहित करें; यह अमावस्या के पितृ दोष और मानसिक बाधाओं को दूर करेगा.

माता लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें; इससे आपके धन की रक्षा होगी और उच्च का सूर्य आपको मान-सम्मान दिलाएगा.

Life-Saving टिप: आज शाम को घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण मुखी दीपक जलाएं. किसी से भी तीखी बहस में न पड़ें, क्योंकि आज की एक छोटी सी बहस बड़ी शत्रुता में बदल सकती है.

कन्या (Virgo) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा, मंगल, शनि और बुध की युति आपके सप्तम भाव में हो रही है. आज वैशाख अमावस्या और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपके रिश्तों और सार्वजनिक जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है. आज का दिन बैलेंसिंग एक्ट का है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन बिजनेस पार्टनरशिप और डील्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है. सप्तम भाव में ग्रहों की भीड़ आपकी डेली इनकम और पब्लिक इमेज को प्रभावित करेगी.

शुभ समय (Business Window): आज दोपहर 12:45 PM से 02:15 PM के बीच नए अनुबंधों पर चर्चा करना या क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना फायदेमंद रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:55 AM - 12:46 PM) का लाभ उठाएं.

रेवती नक्षत्र का स्वामी आपका राशि स्वामी बुध है. भले ही वह नीच का है, लेकिन शनि के प्रभाव से आप बहुत व्यावहारिक रहेंगे. यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो आज का दिन पारदर्शिता लाने का है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान किसी भी नए बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. बुध के कमजोर होने से 'कागजी कार्रवाई' में गलती हो सकती है, इसलिए हर डॉक्यूमेंट को दो बार चेक करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज अमावस्या और सप्तम भाव का चंद्रमा आपके निजी रिश्तों में थोड़ी उथल-पुथल मचा सकता है.

सेहत: 'किडनी' या 'यूरिन' संबंधी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. चंद्रमा-शनि की युति मानसिक रूप से आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और गहरी नींद लें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है. मंगल-शनि की युति के कारण पार्टनर के साथ 'ईगो क्लैश' होने की संभावना है. आज अमावस्या है, इसलिए पुरानी कड़वाहट को भुलाकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. यात्रा के दौरान पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Collaborative & Sharp' वाली है. आप अपनी टीम और पार्टनर्स के साथ मिलकर कुछ बड़ा अचीव करना चाहेंगे.

Pro-Tip: आज सोशल मीडिया पर अपनी 'Relationship Status' या पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी साझा न करें. प्राइवेसी बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी पावर होगी.

Mindset: Unity is strength. अकेले चलने के बजाय साथ मिलकर चलने में ही आज आपकी जीत है.

लकी कलर: गहरा हरा और आसमानी (Sky Blue)

लकी नंबर: 5 और 7

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के योग को संतुलित करने के लिए ये उपाय करें:

देवी लक्ष्मी को इत्र (Perfume) और सफेद फूल अर्पित करें; यह आपके दांपत्य जीवन में मधुरता लाएगा और शुक्र को मजबूती देगा.

काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं; यह सप्तम भाव के शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा और आपके व्यापार की बाधाएं दूर करेगा.

मिट्टी के पात्र में शक्कर भरकर उसे किसी सुनसान जगह पर दबाएं; यह उपाय बुध के नीचत्व को कम करने में मदद करेगा.

Life-Saving टिप: आज शाम को किसी भी अजनबी के साथ अपनी वित्तीय योजनाओं पर चर्चा न करें. अमावस्या की शाम को घर में गूगल या लोबान की धूनी दें, इससे घर की नकारात्मकता खत्म होगी.

तुला (Libra) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा, मंगल, शनि और बुध की युति हो रही है. आज वैशाख अमावस्या और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपके लिए मिश्रित परिणाम देगा. जहाँ एक ओर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर तनाव रह सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके लिए प्रतिस्पर्धा और अनुशासन का है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा, लेकिन विरोधियों से सावधान रहना होगा.

शुभ समय (Work Window): आज दोपहर 01:50 PM से 03:25 PM के बीच पेंडिंग फाइल्स निपटाना या बैंक से जुड़े काम करना सफल रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:55 AM - 12:46 PM) का लाभ उठाएं.

छठे भाव का शनि आपको 'शत्रुहंता' बनाता है. यदि आप कोर्ट-कचहरी के मामलों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. पुराने कर्ज चुकाने की योजना आज बन सकती है.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान नया कर्ज (Loan) न लें और न ही किसी की गारंटी लें. छठे भाव का बुध नीच का है, इसलिए सहकर्मियों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें, वरना गलतफहमी भारी पड़ सकती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

अमावस्या और छठे भाव के ग्रहों का जमावड़ा आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को थोड़ा कम कर सकता है.

सेहत: 'पेट की खराबी' या 'कमर दर्द' की शिकायत हो सकती है. मंगल-शनि की युति मांसपेशियों में खिंचाव दे सकती है. आज बाहर के खाने से परहेज करें. मानसिक शांति के लिए योग अनिवार्य है.

रिश्ते: ननिहाल पक्ष से कोई समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में मजबूत है. पार्टनर आपकी सेहत और काम को लेकर काफी सपोर्टिव रहेगा.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. छोटी दूरी की यात्राओं में सावधानी: बरतें और वाहन की सर्विसिंग जरूर चेक कर लें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Resilient & Focused' वाली है. आप अपनी कमियों पर काम करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे.

Pro-Tip: आज सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों का ज्यादा दिखावा न करें. 'Silent Moves' आज आपको ज्यादा फायदा देंगी.

Mindset: I don't lose, I either win or learn. हार को अनुभव की तरह लें.

लकी कलर: सिल्वर (Silver) और क्रीम

लकी नंबर: 6 और 8

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के योग को संतुलित करने के लिए ये उपाय करें:

श्री सूक्त का पाठ करें और लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई अर्पित करें; यह आपके छठे भाव के खर्चों को नियंत्रित करेगा.

काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं; यह शनि और मंगल के 'अंगारक' जैसे प्रभाव को शांत करेगा और बीमारियों से रक्षा करेगा.

बहते जल में नारियल प्रवाहित करें; इससे अमावस्या का मानसिक तनाव और अज्ञात भय दूर होगा.

Life-Saving टिप: आज रात को देर तक न जागें. अमावस्या की रात को 6वें भाव का चंद्रमा 'इनसोमनिया' (नींद न आना) दे सकता है. सोने से पहले कपूर जलाएं.

वृश्चिक (Scorpio) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा, मंगल, शनि और बुध की युति आपके पंचम भाव में हो रही है. आज वैशाख अमावस्या और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपके विचारों में गहराई लाएगा, लेकिन साथ ही संतान या प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा तनाव भी दे सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके लिए क्रिएटिविटी और रिस्क मैनेजमेंट का है. पंचम भाव बुद्धि का है, जहाँ ग्रहों का जमावड़ा आपको नई योजनाओं की ओर प्रेरित करेगा.

शुभ समय (Creative Window): आज दोपहर 02:00 PM से 03:45 PM के बीच अपनी योजनाओं को पेपर पर उतारना या टीम के साथ विचार-विमर्श करना शुभ रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:55 AM - 12:46 PM) का उपयोग महत्वपूर्ण डील्स के लिए करें.

रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपको कला, सट्टा (Share Market) और तकनीकी डिजाइनिंग में लाभ दिला सकता है. मंगल और शनि की युति आपको 'कठिन निर्णय' लेने की शक्ति देगी. यदि आप छात्र हैं, तो आज शोध (Research) कार्यों में मन लगेगा.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान शेयर बाजार में बड़ा निवेश करने से बचें. बुध नीच का है, इसलिए आज आपकी गणना (Calculations) गलत हो सकती है. 'शॉर्टकट' से पैसा कमाने के चक्कर में बड़ा नुकसान हो सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

अमावस्या और पंचम चंद्रमा भावनात्मक उतार-चढ़ाव का संकेत दे रहे हैं.

सेहत: 'गैस' या 'पेट के निचले हिस्से' में तकलीफ हो सकती है. मंगल-शनि की युति मानसिक रूप से आपको 'ओवर-थिंकिंग' का शिकार बना सकती है. आज ध्यान (Meditation) करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

रिश्ते: प्रेम संबंधों में आज 'ईगो' हावी हो सकता है. पार्टनर की किसी बात को दिल से न लगाएं. संतान पक्ष की ओर से कोई चिंताजनक खबर मिल सकती है या उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. धैर्य से काम लें.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा पर जा रहे हैं, तो बच्चों की सुरक्षा और सेहत का विशेष ध्यान रखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Deep & Expressive' वाली है. आप अपनी भावनाओं को किसी न किसी कला (Writing/Music/Art) के जरिए बाहर निकालना चाहेंगे.

Pro-Tip: आज सोशल मीडिया पर अपनी लव-लाइफ का दिखावा करने से बचें. अमावस्या की रात 'नजर' लगने की संभावना ज्यादा होती है.

Mindset: Creativity requires the courage to let go of certainties. आज कुछ नया प्रयोग करने से न डरें.

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और सिल्वर

लकी नंबर: 9 और 7

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के योग को संतुलित करने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं; यह पंचम भाव के मंगल-शनि के अशुभ प्रभाव को कम करेगा और बुद्धि को सही दिशा देगा.

देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं; यह आपके आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त करेगा.

मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं; रेवती नक्षत्र और मीन राशि (मछली का चिह्न) होने के कारण यह उपाय आपकी हर बाधा को दूर करेगा.

Life-Saving टिप: आज शाम को अपनी संतान के साथ कुछ समय जरूर बिताएं और उन्हें कोई सफेद मिठाई खिलाएं. अमावस्या की रात को घर के मुख्य द्वार पर कपूर का धुआं करें.

धनु (Sagittarius) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज मीन राशि में चंद्रमा, मंगल, शनि और बुध की युति आपके चौथे भाव में हो रही है. आज वैशाख अमावस्या और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपके घरेलू जीवन में हलचल और मानसिक सुख-शांति में कमी का संकेत दे रहा है. आज का दिन धैर्य और शांति बनाए रखने का है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन व्यावसायिक रूप से स्थिरता और प्लानिंग का है. चौथे भाव में ग्रहों का जमावड़ा प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों में आपको उलझा सकता है.

शुभ समय (Work Window): आज सुबह 11:55 AM से दोपहर 12:46 PM (अभिजीत मुहूर्त) के बीच ऑफिस का कोई पेंडिंग काम पूरा करना या घर से संबंधित निवेश की योजना बनाना शुभ रहेगा.

रेवती नक्षत्र और गुरु की अनुकूल स्थिति आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी. यदि आप इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर या कृषि से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने की बातचीत में आज प्रगति हो सकती है.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान वाहन या कोई महंगी लग्जरी वस्तु खरीदने से बचें. चौथे भाव में मंगल-शनि की युति मशीनरी खराब होने या वाहन दुर्घटना का योग बनाती है, इसलिए आज ड्राइविंग में सावधानी: बरतें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

अमावस्या की ऊर्जा आपके पारिवारिक माहौल को थोड़ा बोझिल बना सकती है.

सेहत: 'सीने में जकड़न' या 'फेफड़ों' से संबंधित परेशानी हो सकती है. चंद्रमा-शनि की युति के कारण माता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. आज ठंडी चीजों के सेवन से बचें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें.

रिश्ते: घर में किसी पुरानी बात को लेकर कलह हो सकती है. बुध के नीच होने से आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. घर के रिनोवेशन या शिफ्टिंग को लेकर जीवनसाथी के साथ चर्चा हो सकती है. क्रोध पर नियंत्रण रखें.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. घर से संबंधित किसी काम के लिए छोटी यात्रा हो सकती है, लेकिन गाड़ी चलाते समय सेफ्टी फर्स्ट का नियम याद रखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Homebody & Reflective' वाली है. आप बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने कमरे में शांति से समय बिताना पसंद करेंगे.

Pro-Tip: आज अपना कमरा साफ करें या कोई 'DIY' प्रोजेक्ट शुरू करें. भौतिक सफाई आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगी.

Mindset: Peace of mind is the greatest wealth. आज अपनी शांति से समझौता न करें.

लकी कलर: पीला और सुनहरा (Golden)

लकी नंबर: 3 और 1

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के योग को संतुलित करने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं; यह चौथे भाव के मंगल-शनि के दोषों को दूर कर घर में शांति लाएगा.

पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सात परिक्रमा करें; अमावस्या के दिन यह उपाय पितृ दोष और मानसिक अशांति को दूर करता है.

माता लक्ष्मी को मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें; इससे घर की बरकत बनी रहेगी और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

Life-Saving टिप: आज घर से निकलते समय अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लें और उन्हें कोई उपहार या मिठाई दें. अमावस्या की शाम को घर के कोनों में गंगाजल छिड़कें.

मकर (Capricorn) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि से तृतीय भाव में 'चतुर्ग्रही योग' बन रहा है. आज वैशाख अमावस्या और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपके साहस में वृद्धि करेगा, लेकिन साथ ही जल्दबाजी में लिए गए फैसले परेशानी भी पैदा कर सकते हैं. आज का दिन सोच-समझकर कदम बढ़ाने का है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों के लिए अत्यंत सक्रिय रहेगा. तीसरे भाव के ग्रहों का जमावड़ा आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा.

शुभ समय (Action Window): आज दोपहर 12:46 PM से 02:22 PM के बीच नए क्लाइंट्स से बात करना या छोटी व्यावसायिक यात्रा की प्लानिंग करना सफल रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:55 AM - 12:46 PM) का लाभ उठाएं.

आपका राशि स्वामी शनि स्वयं पराक्रम भाव में है, जो आपको अजेय बनाता है. यदि आप राइटिंग, जर्नलिज्म, या आईटी सेक्टर में हैं, तो आज आपकी कोई स्किल सराही जाएगी. छोटे भाई-बहनों के सहयोग से कोई रुका हुआ काम बन सकता है.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न करें. बुध नीच का है, इसलिए आपके द्वारा भेजे गए ईमेल या मैसेज का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी: से करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

अमावस्या की ऊर्जा आपके सामाजिक दायरे और रिश्तों में थोड़ी संवेदनशीलता ला सकती है.

सेहत: 'हाथों' या 'कंधों' में दर्द की शिकायत हो सकती है. मंगल-शनि की युति के कारण आज आपको भारी सामान उठाने से बचना चाहिए. मानसिक रूप से आप थोड़े उत्तेजित (Restless) महसूस कर सकते हैं, इसलिए आज 'मौन' का अभ्यास करें.

रिश्ते: पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ किसी छोटी बात पर कहासुनी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, वे आपके साहसी फैसलों में आपका साथ देंगे. शाम को पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. छोटी यात्राओं के योग हैं, लेकिन अपने वाहन के टायर और इंजन की जांच पहले ही कर लें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Hustle & Communicate' वाली है. आप अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन 'Soft Skills' का इस्तेमाल ज्यादा करें.

Pro-Tip: आज सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें. आपकी पुरानी कोई चैट या पोस्ट चर्चा का विषय बन सकती है.

Mindset: Effort is only effort when it begins to hurt. आज की मेहनत कल का बड़ा परिणाम देगी.

लकी कलर: नेवी ब्लू (Navy Blue) और काला

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के योग को संतुलित करने के लिए ये उपाय करें:

शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें; यह तीसरे भाव के शनि को शांत कर आपके कार्यों में स्थिरता लाएगा.

देवी लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाएं; इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और अमावस्या का नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा.

पक्षियों को सात तरह का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं; यह रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध के नीचत्व को कम करने में अचूक उपाय है.

Life-Saving टिप: आज शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं. अमावस्या की रात को किसी को भी पैसा उधार न दें, वरना उसकी वापसी बहुत मुश्किल होगी.

कुंभ (Aquarius) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि से द्वितीय भाव में 'चतुर्ग्रही योग' बन रहा है. आज वैशाख अमावस्या और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपके संचित धन और पारिवारिक स्थिति पर गहरा असर डालेगा. आज का दिन आर्थिक प्रबंधन और कटु वचनों से बचने का है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील है. दूसरे भाव में ग्रहों का जमावड़ा धन के लेन-देन में उतार-चढ़ाव का संकेत दे रहा है.

शुभ समय (Financial Window): आज दोपहर 12:21 PM से 01:58 PM के बीच बजट बनाना या भविष्य के निवेश की प्लानिंग करना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:55 AM - 12:46 PM) का उपयोग बैंक संबंधी कार्यों के लिए करें.

रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध आपके धन भाव में है, जो आपको गणनात्मक (Calculative) बनाएगा. यदि आप बैंकिंग, अकाउंटिंग, ज्वैलरी या पैतृक व्यवसाय में हैं, तो आज सावधानी: से किया गया सौदा भविष्य में लाभ देगा.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान किसी को उधार (Cash) बिल्कुल न दें. मंगल-शनि की युति के कारण अचानक कोई बड़ा पारिवारिक खर्च सामने आ सकता है, जिससे बजट बिगड़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

अमावस्या और द्वितीय भाव के चंद्रमा के कारण आपकी वाणी और भोजन की आदतें प्रभावित होंगी.

सेहत: 'दांतों' या 'गले' में समस्या हो सकती है. शनि-चंद्र की युति के कारण आँखों में भारीपन महसूस हो सकता है. आज ज्यादा चटपटा या बाहरी खाना न खाएं, पेट खराब होने की संभावना है.

रिश्ते: परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने में मशक्कत करनी पड़ेगी. वाणी में मंगल-शनि का प्रभाव कड़वाहट ला सकता है, जिससे अपनों को दुख पहुँच सकता है. शांत रहकर स्थिति को संभालें. जीवनसाथी का झुकाव आपकी बचत की ओर अधिक रहेगा.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. बहुत जरूरी न हो तो आज यात्रा न करें, क्योंकि धन और सामान की सुरक्षा को लेकर तनाव रह सकता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Financial Freak & Realistic' वाली है. आप अपनी 'Net Worth' और करियर स्टेबिलिटी को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे.

Pro-Tip: आज सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल का दिखावा (Flexing) न करें. अमावस्या के दिन अपनी खुशियों को गुप्त रखना ही आपके लिए अच्छा है.

Mindset: Don't save what is left after spending; spend what is left after saving. आज अपने खर्चों को ट्रैक करें.

लकी कलर: गहरा नीला (Deep Blue) और सिल्वर

लकी नंबर: 8 और 2

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के योग को अनुकूल बनाने के लिए ये उपाय करें:

महालक्ष्मी मंदिर में गुलाब का इत्र अर्पित करें और 'ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः' का जाप करें; यह आपके धन भाव की बाधाओं को दूर करेगा.

काले तिल के लड्डू का दान करें या शनि देव के सामने दीपक जलाएं; यह शनि-मंगल की युति से होने वाले पारिवारिक कलह को रोकेगा.

अपनी वाणी को मधुर रखें और पक्षियों के लिए पानी रखें; इससे आपके दूसरे भाव का नीच बुध शुभ फल देना शुरू करेगा.

Life-Saving टिप: आज शाम को घर के मंदिर में लक्ष्मी जी के सामने कपूर और लौंग जलाएं. अमावस्या की रात को किसी से बहस न करें, विशेषकर धन को लेकर.

मीन (Pisces) - शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि में 'चतुर्ग्रही योग' बन रहा है. साथ ही, आपकी राशि का स्वामी गुरु पराक्रम भाव में है. आज वैशाख अमावस्या है और चंद्रमा आपके अपने 'रेवती' नक्षत्र में गोचर कर रहा है. यह स्थिति आपको मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली लेकिन साथ ही संवेदनशील भी बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके लिए व्यक्तित्व निर्माण और नई शुरुआत का है. आपकी राशि में चार ग्रहों का होना आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा.

शुभ समय (Career Window): आज दोपहर 11:55 AM से 12:46 PM (अभिजीत मुहूर्त) के बीच कोई भी बड़ा संकल्प लेना या करियर से जुड़ा फैसला करना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा.

रेवती नक्षत्र आपका अपना नक्षत्र है, जो पुनर्जन्म और सफलता का प्रतीक है. यदि आप कला, अध्यात्म, हीलिंग, या समुद्र से जुड़े व्यापार में हैं, तो आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. शनि और मंगल का साथ आपको अनुशासन और ऊर्जा दोनों प्रदान करेगा.

सावधानी: आज राहुकाल (10:44 AM से 12:21 PM) के दौरान कोई नया निवेश न करें. बुध आपकी राशि में नीच का है, जिससे 'डिसीजन मेकिंग' में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. दूसरों की सलाह पर तुरंत भरोसा न करें, अपनी अंतरात्मा (Gut Feeling) की सुनें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

अमावस्या और आपकी राशि में ग्रहों का जमावड़ा आपके स्वभाव में थोड़ा 'मूड स्विंग्स' ला सकता है.

सेहत: 'पैरों में दर्द' या 'भारीपन' महसूस हो सकता है. शनि-चंद्र की युति के कारण आप भावनात्मक रूप से थोड़े 'लो' महसूस कर सकते हैं. पर्याप्त नींद लें और आज पानी का सेवन बढ़ा दें.

रिश्ते: आज आप थोड़े रहस्यमयी रहेंगे, जिससे पार्टनर को समझने में दिक्कत हो सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. शाम के समय किसी पुराने दोस्त से दिल की बात साझा करेंगे.

यात्रा अलर्ट: आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. यदि संभव हो तो यात्रा टाल दें या घर से दही-चीनी खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy & Healing' वाली है. पूरी दुनिया की नजरें आज आपकी कार्यशैली पर होंगी.

Pro-Tip: आज 'जर्नलिंग' करें. आपके दिमाग में आज जो विचार आएंगे, वे भविष्य के लिए बहुत बड़े आईडिया साबित हो सकते हैं.

Mindset: I am the master of my fate; I am the captain of my soul. आज अपनी शक्ति को पहचानें.

लकी कलर: पीला (Yellow) और सफेद

लकी नंबर: 1 और 9

आज का खास उपाय (Friday & Amavasya Special):

शुक्रवार और अमावस्या के इस दुर्लभ संयोग को भुनाने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं; यह आपकी राशि के शनि-मंगल दोष को खत्म कर आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं; चूंकि मीन राशि का प्रतीक मछली है और नक्षत्र रेवती है, यह उपाय आपके लिए 'लाइफ-चेंजर' साबित हो सकता है.

मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और ब्राह्मण या गरीब को दान दें; इससे आर्थिक स्थिरता आएगी.

Life-Saving टिप: आज शाम को घर में गूगल या लोबान जलाकर पूरे घर में घुमाएं. अमावस्या की रात को अंधेरे में न रहें, दीपोत्सव जैसा माहौल रखें. सकारात्मक रहें, क्योंकि आपकी राशि में बन रहा यह योग आपको बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है.

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