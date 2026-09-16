Aaj Ka Rashifal: 16 सितंबर 2026 का दिन सभी राशियों के लिए एक जैसी चाल नहीं चलेगा. सुबह 10:50 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में शुक्र के साथ रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे.

यही बदलाव आज के राशिफल को दो हिस्सों में बांट रहा है. कुछ राशियों के लिए जरूरी बातचीत, मुलाकात और रचनात्मक काम सुबह करना बेहतर रहेगा. वहीं कुछ लोगों को दोपहर बाद साझेदारी, करियर या रुके हुए काम में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

पैसे से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. खासकर उधार, बड़ा निवेश या बिना जांचे किसी सौदे पर सहमति देने से पहले सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा.

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मेष से मीन तक जानें किस राशि के लिए सुबह का समय बेहतर है और किसके लिए दोपहर बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं. साथ ही पढ़ें करियर, व्यापार, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, शुभ रंग और शुभ अंक का संकेत.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी. गणेशोत्सव के बीच आज ग्रहों का मिजाज आपके लिए दो अलग रंग दिखाएगा. सुबह 10:50 तक चंद्रमा तुला राशि में शुक्र के साथ रहेंगे, फिर आपकी राशि से आठवें घर (वृश्चिक राशि) में चले जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का असर रहेगा. दिन का पहला हिस्सा लोगों से मिलने-जुलने और बातचीत के लिए बढ़िया है, जबकि दोपहर बाद आपको थोड़ा संभलकर और शांत रहकर काम निकालने होंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अगर किसी क्लाइंट से मिलना है, कोई डील फाइनल करनी है या पार्टनर के साथ जरूरी बात करनी है, तो सुबह 10:50 से पहले निपटा लें. दोपहर बाद चंद्रमा के आठवें भाव में जाने से काम में अचानक छोटी-मोटी अड़चनें या तकनीकी पेच फंस सकते हैं. इस दौरान नए प्रयोग करने के बजाय पेंडिंग काम पूरे करने, पुरानी फाइलों की जांच और बैकएंड सिस्टम सुधारने पर जोर दें. व्यापारी भाई दोपहर बाद किसी भी नए सौदे या बड़े वादे से बचें और अपनी सप्लाई चेन पर नजर रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज थोड़ा संतुलित रहने का दिन है. सुबह के वक्त सामान्य व्यापार से ठीक-ठाक आमदनी बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद किसी पुराने बिल, टैक्स या अचानक आए घरेलू खर्चे के कारण जेब ढीली हो सकती है. ध्यान रखें कि आज बुधवार होने से कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए बड़ा निवेश या उधारी का लेन-देन आज टाल देना ही सही रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में बप्पा की पूजा-आरती से माहौल में सुकून रहेगा. दोपहर बाद बातचीत करते समय अपनी वाणी थोड़ी नरम रखें; छोटी सी बात पर घर के किसी सदस्य से कहासुनी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें और उनकी तबीयत या परेशानी को नजरअंदाज न करें. लव लाइफ में किसी भी तरह के शक या दिखावे से दूर रहें, सीधे और साफ मन से बात करेंगे तो रिश्ता मजबूत बना रहेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

दोपहर बाद शरीर में थोड़ी सुस्ती, भारीपन या पेट से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है. त्योहार के चक्कर में ज्यादा तला-भुना या भारी खाना खाने से बचें. सादा, घर का बना सुपाच्य भोजन लें और खूब पानी पिएं. मन को शांत और हल्का रखने के लिए शाम को कुछ देर भगवान गणेश के भजनों में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में जरूरी यात्रा टालें. दोपहर 12:16 से 13:48 के बीच राहुकाल है, इस समय कोई नया या जोखिम भरा काम न छेड़ें. बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह गणपति बप्पा को 21 दूर्वा दल, बेसन के मोदक और थोड़ी सी साबुत हरी मूंग चढ़ाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और नारंगी

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के पावन दिनों में आज ग्रहों का गोचर आपके लिए दिन के दोनों पहरों में अलग-अलग प्राथमिकताएं तय कर रहा है. सुबह 10:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में अपनी ही राशि के शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे सातवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का प्रभाव रहेगा. सुबह का समय अपनी दिनचर्या, पेंडिंग काम और कागजी निपटारों के लिए अच्छा है, जबकि दोपहर बाद का समय सीधे तौर पर साझेदारी, सहयोगियों और वैवाहिक जीवन पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

सुबह के पहले पहर में अपने जरूरी ईमेल, स्टाफ मैनेजमेंट, बिलिंग और पुराने कानूनी या कागजी कामों को तेजी से निपटा लें. दोपहर 10:50 के बाद जैसे ही चंद्रमा सातवें भाव में प्रवेश करेंगे, आपका पूरा फोकस क्लाइंट डीलिंग, वेंडर्स के साथ बातचीत और व्यापारिक साझेदारों से तालमेल पर रहेगा. जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या जनसंपर्क, मार्केटिंग और रीटेल से जुड़े हैं, उनके लिए दोपहर बाद बातचीत के जरिए कई उलझे मसले सुलझ सकते हैं. कारोबारी त्योहारी भीड़ को संभालने और ग्राहकों का भरोसा पक्का करने पर जोर दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज का दिन नियमित आमदनी और व्यावसायिक लेन-देन को व्यवस्थित रखने का है. सुबह पुराने बकाए की वसूली या बैंक से जुड़े कामों में प्रगति हो सकती है. दोपहर बाद व्यापारिक संपर्कों के जरिए नए मुनाफे के रास्ते बन सकते हैं. ध्यान रखें कि आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए किसी भी बड़े कागजात पर दस्तखत करने या भारी-भरकम पूंजी फंसाने से बचें. बप्पा के भोग-प्रसाद और रोजमर्रा की व्यवस्थाओं पर बजट के अनुसार ही खर्च रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना से शांति और सौहार्द बना रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा का सातवें भाव में आना दांपत्य जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहेगा; जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और अपनापन बढ़ेगा. दोनों मिलकर त्योहार की व्यवस्थाएं और घरेलू काम सहजता से पूरे करेंगे. प्रेम संबंधों में भी दोपहर बाद का समय नजदीकी और गहरा भरोसा लेकर आएगा; अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और उनके सुझावों को महत्व दें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन कुल मिलाकर ठीक रहेगा. सुबह थोड़ी थकान या भागदौड़ महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद मानसिक हल्कापन रहेगा. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें, क्योंकि ज्यादा भारी या तले-भुने खाने से शाम को सुस्ती आ सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक एकाग्रता और ताजगी के लिए शाम की आरती के बाद कुछ देर शांत मन से ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार को भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक या मिष्ठान अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी गाय को हरा चारा या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का हरा

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के इस पावन दौर में ग्रहों की चाल आज आपको दिन के पहले और दूसरे हिस्से में दो अलग तरह के अनुभवों से रूबरू कराएगी. सुबह 10:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें घर में शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे छठे घर (वृश्चिक राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह का समय अपनी सोच, नई योजनाओं और बच्चों से जुड़े मामलों के लिए बेहतरीन है, जबकि दोपहर बाद का समय काम के दबाव को संभालने और विरोधियों से सतर्क रहकर आगे बढ़ने का रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अगर आपको किसी प्रोजेक्ट का नया आइडिया पेश करना है, कोई क्रिएटिव काम करना है या कंटेंट व स्ट्रैटेजी फाइनल करनी है, तो सुबह 10:50 से पहले निपटा लें. इसके बाद जैसे ही चंद्रमा छठे भाव में जाएंगे, दफ्तर में काम का बोझ बढ़ सकता है और कोई पेंडिंग काम अचानक सिर पर आ सकता है. सहकर्मियों से उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें. कारोबारी वर्ग के लिए दोपहर बाद स्टाफ पर कड़ी नजर रखने, पेंडिंग ऑर्डर्स को समय पर डिलिवर करने और बाजार के कॉम्पिटिशन को चुपचाप अपनी कार्यशैली से मात देने का समय रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन सतर्कता से बजट संभालने का है. सुबह के समय किसी पुराने प्रयास या निवेश से संतोषजनक स्थिति रहेगी, लेकिन दोपहर बाद किसी अनचाहे खर्च, वाहन की मरम्मत या मेडिकल बिल पर पैसा निकल सकता है. ध्यान रखें कि आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए किसी को उधार देने या नया लोन लेने का फैसला आज टाल दें. पूजा-पाठ और जरूरी खर्चों पर ही हाथ खोलें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-आरती से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. सुबह के समय संतान या परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बहुत अच्छा वक्त बीतेगा. दोपहर बाद ननिहाल पक्ष से कोई समाचार मिल सकता है. दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी बातों को तूल न दें और जीवनसाथी की थकान या परेशानी को समझें. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के चलते पार्टनर को नजरअंदाज न करें; एक छोटा सा आत्मीय संदेश भी रिश्ते में तालमेल बनाए रखेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दोपहर बाद थोड़ी थकान, कमर या पेट में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. दिनभर काम की भागदौड़ में खान-पान का समय न बिगड़ने दें. बाहर के ज्यादा मसालेदार या बासी खाने से बचें और हल्का सुपाच्य भोजन लें. खूब पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर बप्पा के मंत्र का ध्यान करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार का दिन होने से सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, बेसन के लड्डू और साबुत हरी मूंग अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जप करें और किसी गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: तोतिया हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के पावन माहौल के बीच आज ग्रहों की चाल आपके दिन को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटेगी. सुबह 10:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे पांचवें भाव (वृश्चिक राशि) में चले जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह का समय घर-परिवार, सुकून और घरेलू व्यवस्थाओं को संवारने का रहेगा, जबकि दोपहर बाद का समय आपकी बौद्धिक सूझबूझ, क्रिएटिविटी और बच्चों से जुड़े मामलों पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अगर घर से जुड़े काम, प्रॉपर्टी, ऑफिस के आंतरिक इंतजाम या वर्क-फ्रॉम-होम से जुड़े मसले निपटाने हैं, तो सुबह 10:50 से पहले पूरे कर लें. इसके बाद चंद्रमा के पांचवें भाव में जाने से आपकी सोचने-समझने की क्षमता और निर्णय शक्ति काफी तेज होगी. रिसर्च, राइटिंग, मीडिया, एजुकेशन, आईटी और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों के लिए दोपहर बाद का समय नए आइडियाज पर काम करने के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा. कारोबारी दोपहर बाद ग्राहकों की पसंद को समझकर नए फेस्टिव ऑफर्स और मार्केटिंग प्लान लागू करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन समझदारी और पुरानी योजनाओं से लाभ उठाने का है. सुबह घर की जरूरतों या घरेलू साज-सज्जा पर थोड़ा धन खर्च हो सकता है. दोपहर बाद आपकी सूझबूझ से अटके हुए पेमेंट्स या किसी पुराने निवेश से सकारात्मक परिणाम मिलने के आसार बनेंगे. आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे शेयर बाजार में पैसा लगाने या किसी बड़े एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में बप्पा की पूजा-अर्चना और मंगल आरती से माहौल में सुख-शांति बनी रहेगी. सुबह माताजी का आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा. दोपहर बाद बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी उपलब्धि से मन खुश होगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और मधुरता बढ़ेगी; जीवनसाथी के साथ शाम को पूजा या आरती में शामिल होना रिश्तों में नया जुड़ाव लाएगा. प्रेम संबंधों में दोपहर बाद का वक्त रोमांस और भावनात्मक नजदीकी बढ़ाने वाला रहेगा; पार्टनर के साथ खुलकर दिल की बात साझा करें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से सुबह थोड़ा आलस या छाती में हल्का भारीपन रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद मन काफी हल्का और ऊर्जावान महसूस करेगा. मौसम के बदलाव को देखते हुए ठंडी तासीर वाली चीजों और बासी खाने से परहेज करें. हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन लें तथा गुनगुने पानी का सेवन करें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए शाम को कुछ समय भगवान शिव और विघ्नहर्ता गणेश के चरणों में ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में जरूरी यात्रा करने से बचें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार का दिन है, इसलिए सुबह गणपति बप्पा को 21 दूर्वा दल, सफेद मोदक और लाल सिंदूर अर्पित करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के पावन माहौल के बीच आज ग्रहों का गोचर आपके दिन को दो अलग-अलग हिस्सों में बांट रहा है. सुबह 10:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तुला राशि) में शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे चौथे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह का समय आपकी नेटवर्किंग, संवाद और भागदौड़ वाले कामों के लिए बेहतरीन है, जबकि दोपहर बाद का समय घरेलू सुख-सुविधाओं, घर की व्यवस्था और मानसिक शांति पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अगर किसी क्लाइंट से फोन पर बात करनी है, कोई जरूरी ईमेल भेजना है, मार्केटिंग या फील्ड वर्क से जुड़े काम निपटाने हैं, तो उन्हें सुबह 10:50 से पहले पूरा कर लें. दोपहर बाद चंद्रमा के चौथे भाव में जाने से आपका ध्यान कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था, टीम के अनुशासन और वर्कस्पेस के सुधार पर रहेगा. कारोबारी वर्ग सुबह के वक्त नए वेंडर्स या सप्लायर्स से तालमेल बिठा लें; दोपहर बाद दुकान या ऑफिस के स्टॉक, इन्वेंट्री और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने पर जोर दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन संतुलित और सुरक्षित रहने का है. सुबह की गई बातचीत या पुराने संपर्कों से कारोबार में धन की आवक अच्छी बनी रहेगी. दोपहर बाद घर की साज-सज्जा, त्योहार की जरूरी खरीदारी या वाहन से जुड़े रख-रखाव पर धन व्यय हो सकता है. ध्यान रखें कि आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए बड़ा निवेश करने, प्रॉपर्टी का नया सौदा फाइनल करने या किसी को उधार देने से बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और मंगल आरती से वातावरण शांत और भक्तिमय रहेगा. सुबह के समय छोटे भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा. दोपहर बाद घर के बुजुर्गों, खासकर माताजी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और उनका आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को सुलझाने में अच्छा तालमेल रहेगा. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में आत्मीय और सुकून भरी बातचीत रिश्ते को भावनात्मक मजबूती देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से सुबह तो आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन दोपहर बाद लगातार भागदौड़ के चलते सीने में हल्का भारीपन, एसिडिटी या थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में ज्यादा चिकनाई या भारी मिठाइयों से बचें; सादा, सुपाच्य और ताजा भोजन लें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक तनाव और बेचैनी से बचने के लिए शाम के समय कुछ देर बप्पा की आरती के बाद शांत बैठकर ध्यान जरूर लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में जरूरी यात्रा करने से बचें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार का दिन होने से सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, लाल पुष्प और बेसन के मोदक अर्पित करें. सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल दें, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी गाय को हरा चारा या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया

शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के पावन माहौल के बीच आज ग्रहों की चाल आपके दिन को दो अलग-अलग हिस्सों में बांट रही है. सुबह 10:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (तुला राशि) में शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे तीसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह का समय वित्तीय बातचीत, बैंकिंग और संचित पूंजी के प्रबंधन के लिए बढ़िया है, जबकि दोपहर बाद का समय आपकी सक्रियता, बातचीत, छोटी यात्राओं और नेटवर्किंग पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अगर किसी क्लाइंट से पैसों की बात करनी है, बिलिंग क्लियर करानी है या अकाउंट्स से जुड़े जरूरी काम निपटाने हैं, तो उन्हें सुबह 10:50 से पहले पूरा कर लें. दोपहर बाद चंद्रमा के तीसरे भाव में जाने से आपका ध्यान नए क्लाइंट्स से संपर्क साधने, मार्केटिंग कॉल्स, पत्राचार और टीम के साथ समन्वय पर रहेगा. मीडिया, लेखन, पब्लिशिंग, सेल्स और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए दोपहर बाद का समय काफी हलचल भरा और नए मौके दिलाने वाला रहेगा. कारोबारी वर्ग दोपहर बाद नए सप्लायर्स और वेंडर्स से बातचीत आगे बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन समझदारी और व्यावहारिक संतुलन बनाए रखने का है. सुबह के समय पुराने पेमेंट्स मिलने या बचत से जुड़ी अच्छी खबर के संकेत हैं. दोपहर बाद व्यापारिक भागदौड़, फोन कॉल्स, स्थानीय आवागमन या त्योहारी उपहारों पर थोड़ा धन खर्च हो सकता है. ध्यान रखें कि आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए किसी बड़े निवेश सौदे पर दस्तखत करने या नया कर्ज लेने से आज बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और मंगल आरती से वातावरण शांत, सौहार्दपूर्ण और भक्तिमय बना रहेगा. सुबह परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा. दोपहर बाद छोटे भाई-बहनों या पड़ोसियों से किसी उत्सव या घरेलू काम में सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ बातचीत में खुलापन और मधुरता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की और सुखद बातचीत होगी, जिससे रिश्ते में ताजगी और भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन कुल मिलाकर ठीक रहेगा. सुबह मन काफी शांत महसूस करेगा, लेकिन दोपहर बाद लगातार फोन कॉल्स, कंप्यूटर वर्क और भागदौड़ के चलते कंधों, गर्दन या बाहों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच थोड़ा विराम लें और आंखों को आराम दें. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें तथा पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर बप्पा के मंत्र का ध्यान अवश्य करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार का दिन होने से सुबह विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, बेसन के लड्डू और साबुत हरी मूंग अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जप करें और किसी गाय को हरा चारा या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: पन्ना हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के पावन दिनों में आज चंद्रमा सुबह 10:50 तक आपकी अपनी ही राशि (लग्न) में शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे दूसरे भाव (धन व कुटुंब भाव - वृश्चिक राशि) में गोचर कर जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह का समय व्यक्तिगत आकर्षण, आत्मविश्वास और प्राथमिकताओं को तय करने के लिए बढ़िया है, जबकि दोपहर बाद का पूरा फोकस आर्थिक व्यवस्था, परिवार के सहयोग और बचत के सही प्रबंधन पर रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अगर किसी क्लाइंट के सामने खुद को प्रेजेंट करना है, टीम मीटिंग में लीड लेना है या किसी जरूरी फैसले पर अपनी बात रखनी है, तो सुबह 10:50 से पहले का समय सबसे बेहतर रहेगा. इसके बाद जैसे ही चंद्रमा दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आपका ध्यान वित्तीय योजनाओं, पुराने बकाए की वसूली, टैक्स या बिलिंग को सुलझाने पर लगेगा. जनसंपर्क, बैंकिंग, रीटेल और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए दोपहर बाद बातचीत के जरिए नए कारोबारी अवसर बनेंगे. कारोबारी वर्ग त्योहारी सीजन के दौरान नकदी के प्रवाह को संतुलित रखने और ग्राहकों से रिश्ते मजबूत करने पर जोर दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन संचित पूंजी को बढ़ाने और आर्थिक अनुशासन बनाए रखने का है. सुबह के समय किसी व्यक्तिगत प्रयास या सौदे से लाभ के आसार बनेंगे. दोपहर बाद पारिवारिक जरूरतों, बप्पा के भोग-प्रसाद, मिष्ठान और जरूरी खरीदारी पर धन खर्च होगा. ध्यान रखें कि आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए किसी बड़े निवेश सौदे पर बिना सोचे-समझे हस्ताक्षर न करें और न ही किसी को बड़ा उधार दें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और आरती से माहौल शांत, पवित्र और सुखद बना रहेगा. दोपहर बाद परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत में आत्मीयता और अपनापन बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में मधुरता बनी रहेगी; घर की आर्थिक जिम्मेदारियों और उत्सव की व्यवस्थाओं को दोनों मिलकर सहजता से संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में वाणी की सौम्यता और परस्पर समझ से रिश्ता गहरा होगा; पार्टनर के साथ सुखद और भरोसेमंद बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन कुल मिलाकर ऊर्जावान रहेगा. सुबह मन काफी हल्का और तरोताजा रहेगा. हालांकि, दोपहर बाद लगातार बातचीत और खान-पान में लापरवाही के कारण गले में हल्की खराश या भारीपन महसूस हो सकता है. ज्यादा ठंडी तासीर वाली चीजों और अत्यधिक मीठे से परहेज करें. हल्का, सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर बप्पा के मंत्र का ध्यान अवश्य करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार का दिन होने से सुबह विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, सफेद मोदक या मिष्ठान और साबुत हरी मूंग अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जप करें और किसी गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का हरा

शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के पावन दिनों में आज का दिन आपके लिए दो बिल्कुल अलग मिजाज लेकर आ रहा है. सुबह 10:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव में शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे सीधे आपकी अपनी ही राशि (लग्न भाव - वृश्चिक) में प्रवेश कर जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का असर रहेगा. सुबह का वक्त थोड़ा शांत रहने, कागजी तैयारी और पर्दे के पीछे काम करने का है, जबकि दोपहर बाद आप पूरे आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

सुबह के समय शांति से अपनी पेंडिंग फाइल्स, ईमेल, रिसर्च और बैकएंड प्लानिंग निपटा लें. सुबह 10:50 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएगा, आपका आलस पूरी तरह दूर होगा और आप खुद आगे बढ़कर काम की कमान संभालेंगे. दफ्तर में आपके फैसलों को तवज्जो मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी सक्रियता की तारीफ करेंगे. कारोबारी वर्ग के लिए दोपहर बाद का समय ग्राहकों से सीधा संपर्क साधने, त्योहारी मांग के अनुसार स्टॉक आगे बढ़ाने और अपनी व्यापारिक साख को चमकाने के लिए बेहतरीन रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में दिन का पहला हिस्सा कुछ अनचाहे या घरेलू खर्चे दिखा सकता है. दोपहर बाद स्थिति आपके नियंत्रण में आएगी और पुरानी कोशिशों से धन लाभ के संकेत मिलेंगे. आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए किसी बड़े निवेश, प्रॉपर्टी सौदे या उधारी के लेन-देन में जल्दबाजी न दिखाएं. बप्पा के भोग-प्रसाद और जरूरी खरीदारी पर सोच-समझकर ही खर्च करें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर में बप्पा की पूजा-अर्चना और मंगल आरती से वातावरण सकारात्मक और भक्तिमय बना रहेगा. दोपहर बाद आपका मूड काफी हल्का और खुशमिजाज रहेगा, जिससे परिवार के लोगों के साथ बातचीत में नया उत्साह नजर आएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी बात को समझेंगे और घरेलू कामों में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में दोपहर बाद का वक्त खास रहेगा; पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत होगी और एक-दूसरे के प्रति भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से सुबह थोड़ी सुस्ती या भारीपन रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद आप खुद को काफी चुस्त और तरोताजा महसूस करेंगे. काम की आपाधापी में पानी पीना न भूलें और खान-पान में सात्विक व हल्का आहार लें. तली-भुनी मिठाइयों से थोड़ा परहेज रखें ताकि पाचन ठीक रहे. मानसिक ताजगी और एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर बप्पा के ध्यान में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा टालें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार का दिन होने से सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, लाल सिंदूर और गुड़-चने या मोदक का भोग लगाएं. 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और किसी गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और हल्का पीला

शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के पावन क्रम में आज ग्रहों की चाल आपके दिन को दो अलग-अलग रंगों में ढालेगी. सुबह 10:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे बारहवें भाव (व्यय, विदेश व एकांत भाव - वृश्चिक राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह का समय लाभ, संपर्कों और सामाजिक मुलाकातों के लिए बहुत बढ़िया है, जबकि दोपहर बाद का समय शांति से काम करने, गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाने और दूरगामी योजनाओं की समीक्षा पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अगर किसी क्लाइंट से डील पक्की करनी है, बड़े ऑर्डर्स पर बात करनी है या टीम के साथ मिलकर कोई साझा फैसला लेना है, तो उसे सुबह 10:50 से पहले निपटा लें. दोपहर बाद चंद्रमा के बारहवें भाव में जाने से भागदौड़ भरी गतिविधियों के बजाय बैकएंड के काम, विदेशी व दूरस्थ संपर्कों से जुड़े पत्राचार और कानूनी या कागजी फाइलों को दुरुस्त करने पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. कारोबारी वर्ग दोपहर बाद इन्वेंट्री और सप्लाई चेन पर नजर रखें तथा किसी भी नए वादे या अनुबंध में जल्दबाजी करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन सतर्कता और संतुलन की मांग करता है. सुबह के समय नियमित व्यापार या पुराने प्रयासों से धन की आवक अच्छी रहेगी. दोपहर बाद बप्पा के भोग-प्रसाद, धार्मिक कार्यों, घर की जरूरी व्यवस्थाओं या अचानक आए किसी पुराने बिल पर धन खर्च हो सकता है. ध्यान रखें कि आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए किसी बड़े निवेश, शेयर बाजार में सट्टेबाजी या उधारी के लेन-देन से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और आरती से माहौल शांत, गंभीर और भक्तिमय बना रहेगा. सुबह मित्रों या बड़े भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. दोपहर बाद घर के माहौल में थोड़ी शांति और एकांत पसंद करेंगे; परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी पुरानी बात पर बहस करने से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बनाए रखें और उनकी बातों को संवेदनशीलता से सुनें. प्रेम संबंधों में दिखावे से दूर रहकर आत्मीय और परिपक्व बातचीत रिश्ते को मजबूती देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से सुबह तो आप काफी हल्का महसूस करेंगे, लेकिन दोपहर बाद लगातार भागदौड़ और स्क्रीन टाइम के चलते आंखों में थकान, हल्की सुस्ती या नींद की कमी महसूस हो सकती है. काम के बीच थोड़ा विराम लें और आंखों को आराम दें. खान-पान में सात्विक व ताजा आहार लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति और सुकून बनाए रखने के लिए शाम को कुछ देर शांत बैठकर बप्पा के मंत्र का ध्यान और प्राणायाम जरूर करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार का दिन होने से सुबह विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, बेसन के लड्डू या पीले मोदक और साबुत हरी मूंग अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जप करें और किसी गाय को हरा चारा या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के पावन पर्व के बीच आज चंद्रमा का गोचर आपके दिन को दो अलग-अलग हिस्सों में बांट रहा है. सुबह 10:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से दसवें घर में शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे ग्यारहवें घर (आय, लाभ व मित्र भाव - वृश्चिक राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का असर रहेगा. सुबह का समय दफ्तर और कार्यक्षेत्र की व्यवस्थाएं संभालने के लिए बहुत बढ़िया है, जबकि दोपहर बाद का समय सीधे तौर पर लाभ, संपर्कों के विस्तार और रुकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दफ्तर में किसी जरूरी प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनानी हो, अधिकारियों से बातचीत करनी हो या प्रशासनिक काम निपटाने हों, तो सुबह 10:50 से पहले निपटा लें. इसके बाद चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में जाते ही आपकी मेहनत ठोस नतीजों में बदलने लगेगी. टीम के साथियों और प्रभावशाली संपर्कों से पूरा सहयोग मिलेगा. कारोबारी वर्ग के लिए दोपहर बाद का समय त्योहारी मांग के अनुसार नए ऑर्डर्स हासिल करने, पुराने ग्राहकों से भुगतान निकलवाने और नई व्यावसायिक साझेदारियों पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिहाज से काफी फायदेमंद रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आय बढ़ाने और पूंजी को सही दिशा देने का रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा की स्थिति किसी पुराने सौदे, व्यावसायिक मुनाफे या अटके हुए धन की वापसी के संकेत दे रही है. बप्पा के भोग-प्रसाद, जरूरी खरीदारी और पारिवारिक दायित्वों पर योजनाबद्ध तरीके से ही खर्च करें. ध्यान रखें कि आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए किसी बड़े निवेश के दस्तावेजों पर दस्तखत करने या जोखिम भरे सौदों में पूंजी लगाने से आज बचें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और आरती से माहौल शांत, अनुशासित और भक्तिमय बना रहेगा. दोपहर बाद मित्रों या बड़े भाई-बहनों से किसी जरूरी काम में सहयोग मिलेगा और घर में उत्सव का उत्साह बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत मजबूत रहेगी; दोनों मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों और त्योहार के आयोजनों को सहजता से संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दोपहर बाद का समय सुखद बातचीत और भविष्य की साझा योजनाओं पर भरोसेमंद चर्चा लेकर आएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन कुल मिलाकर बेहतर रहेगा और मानसिक ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा. हालांकि, लगातार कामकाज और भागदौड़ के चलते शाम के समय घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच थोड़ा समय निकालकर आराम जरूर करें. खान-पान में सात्विक, हल्का और सुपाच्य भोजन लें तथा पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक ताजगी व एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम को कुछ देर शांत बैठकर बप्पा के मंत्र का ध्यान अवश्य करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार का दिन होने से सुबह विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, सफेद मोदक या मिष्ठान और साबुत हरी मूंग अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और किसी गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और हल्का हरा

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के इस पावन दौर में चंद्रमा आज आपके दिन को दो अलग-अलग रंगों में ढालेंगे. सुबह 10:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से नौवें घर में शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे दसवें घर (कर्म, करियर व सामाजिक प्रतिष्ठा भाव - वृश्चिक राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का असर रहेगा. सुबह का समय मार्गदर्शन, अध्ययन और योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए अच्छा है, जबकि दोपहर बाद का समय सीधे तौर पर कार्यक्षेत्र में सक्रियता और जिम्मेदारी निभाने पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अगर किसी मेंटर या वरिष्ठ अधिकारी से सलाह लेनी है, दूरगामी योजना पर विचार करना है या कोई रिसर्च से जुड़ा काम है, तो सुबह 10:50 से पहले पूरा कर लें. इसके बाद चंद्रमा के दसवें भाव में जाने से दफ्तर में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी समझ और मेहनत को कार्यक्षेत्र में सराहा जाएगा. कारोबारी वर्ग के लिए दोपहर बाद का समय बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने, त्योहारी मांग के अनुसार सप्लाई चैन दुरुस्त करने और ग्राहकों से सीधा संपर्क बढ़ाने के लिहाज से बहुत अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में आज का दिन पेशेवर प्रयासों से लाभ कमाने और बजट को व्यवस्थित रखने का है. सुबह के समय किसी पुराने संपर्क या योजना से जुड़े सकारात्मक संकेत मिलेंगे. दोपहर बाद व्यावसायिक गतिविधियों से नकदी का प्रवाह सुधरेगा. ध्यान रखें कि आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए किसी बड़े निवेश सौदे, नई संपत्ति की खरीद या जोखिम भरे फैसलों से आज बचें. बप्पा के भोग-प्रसाद और जरूरी खरीदारी पर संतुलित खर्च रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और आरती से माहौल शांत, अनुशासित और भक्तिमय बना रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन आपका हौसला बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल मजबूत रहेगा; दोनों मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों और पूजा की व्यवस्थाओं को अच्छी तरह संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दिन के दूसरे हिस्से में समझदारी और गंभीरता से बातचीत होगी, जिससे रिश्ते में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन कुल मिलाकर ऊर्जावान रहेगा, लेकिन दोपहर बाद काम के दबाव और भागदौड़ के चलते पैरों या जोड़ों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच थोड़ा समय निकालकर विश्राम जरूर लें. खान-पान में सात्विक, हल्का और सुपाच्य भोजन शामिल करें तथा दिनभर पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक शांति और ताजगी बनाए रखने के लिए शाम को कुछ देर शांत बैठकर बप्पा के ध्यान में मन लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार का दिन होने से सुबह विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, शमी के पत्ते, सफेद मोदक और साबुत हरी मूंग अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और किसी गाय को हरा चारा या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: आसमानी और हल्का हरा

शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 16 सितंबर 2026 (बुधवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 09:01 तक रहने के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी. गणेशोत्सव के इस पावन दौर में चंद्रमा आज आपके दिन को दो अलग-अलग रंगों में ढालेंगे. सुबह 10:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से आठवें घर में शुक्र के साथ रहेंगे, जिसके बाद वे नौवें घर (भाग्य, धर्म व उच्च अध्ययन भाव - वृश्चिक राशि) में प्रवेश कर जाएंगे. शाम 05:23 तक विशाखा नक्षत्र और दोपहर 12:23 तक वैधृति योग का असर रहेगा. सुबह का समय थोड़ी सावधानी और आंतरिक व्यवस्थाओं को संभालने का है, जबकि दोपहर बाद का समय भाग्य के सहयोग, आत्मविश्वास और अटके कामों में गति लाने पर केंद्रित रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

सुबह के पहले पहर में किसी भी तरह के विवाद, जोखिम भरे निर्णय या जल्दबाजी से बचें; इस दौरान बैकएंड की जांच, डेटा ऑडिट और पेंडिंग फाइल्स निपटा लें. सुबह 10:50 के बाद जैसे ही चंद्रमा नौवें भाव में प्रवेश करेंगे, आपका मानसिक तनाव घटेगा और कार्यक्षेत्र में नई उम्मीदें दिखाई देंगी. उच्च अधिकारियों, मेंटर्स या दूर के क्लाइंट्स से सहयोग मिलेगा. कारोबारी वर्ग के लिए दोपहर बाद का समय त्योहारी सीजन की बड़ी डील्स पर बात आगे बढ़ाने, प्रचार-प्रसार की योजना बनाने और दूरस्थ संपर्कों से लाभ उठाने के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसे के मामले में दिन का पहला हिस्सा थोड़े संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. दोपहर बाद स्थिति में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा और किसी पुराने प्रोजेक्ट, निवेश या कानूनी प्रक्रिया से जुड़े सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं. ध्यान रखें कि आज बुधवार को कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है और दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल रहेगा, इसलिए किसी बड़े निवेश सौदे पर दस्तखत करने या नया वित्तीय जोखिम उठाने से आज बचें. बप्पा के भोग-प्रसाद, धार्मिक अनुष्ठानों और जरूरी खरीदारी पर संतुलित खर्च रखें.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और मंगल आरती से वातावरण शांत, आध्यात्मिक और सकारात्मक बना रहेगा. दोपहर बाद परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता का मार्गदर्शन आपका मनोबल बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; दोनों मिलकर धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, जिससे घर में शांति का वास होगा. प्रेम संबंधों में दोपहर बाद का समय वैचारिक स्पष्टता और आत्मीयता बढ़ाने वाला रहेगा; पार्टनर के साथ गंभीर और सुखद बातचीत रिश्ते को नई मजबूती देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से सुबह थोड़ी सुस्ती या पेट में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद ऊर्जा और ताजगी का स्तर बेहतर हो जाएगा. काम के बीच समय पर हल्का व सुपाच्य भोजन लें और बाहर के भारी या ज्यादा मसालेदार खाने से परहेज रखें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति, स्पष्टता और एकाग्रता बनाए रखने के लिए शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर बप्पा के मंत्र का ध्यान और प्राणायाम अवश्य करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में गैर-जरूरी यात्रा से बचें. दोपहर 12:16 से 13:48 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू न करें. बुधवार का दिन होने से सुबह विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, पीले मोदक या बेसन के लड्डू और साबुत हरी मूंग अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' व 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जप करें और किसी गाय को हरा चारा या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: पीला और हल्का हरा

शुभ अंक: 3

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