Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 16 अप्रैल 2026 को मीन राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है।

यह योग करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा।

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और सूर्य उच्च राशि में होने से गोल्डन पीरियड।

राहुकाल के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

Aaj Ka Rashifal: 16 अप्रैल 2026, गुरुवार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय स्थिति लेकर आई है. आज मीन राशि में चंद्रमा, शनि, मंगल और बुध की युति से 'चतुर्ग्रही योग' बन रहा है, जिसका सीधा प्रभाव आपके करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर पड़ेगा. साथ ही, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और सूर्य का अपनी उच्च राशि मेष में होना कुछ राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत कर रहा है.

क्या आज आपका भाग्य आपका साथ देगा या आपको राहुकाल के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी? आज के शुभ मुहूर्त से लेकर राहुकाल के समय तक, आइए विस्तार से जानते हैं मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक राशिफल (Daily Horoscope).

मेष (Aries) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी मंगल मीन राशि में शनि, बुध और चंद्रमा के साथ विराजमान होकर आपके 12वें भाव (व्यय और विदेश भाव) में संचरण कर रहे हैं. सूर्य आपकी ही राशि में उच्च के होकर 'लग्नेश' जैसी स्थिति में हैं. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन मिश्रित परिणामों वाला रहेगा. जहाँ सूर्य आपकी राशि में आपको 'अथॉरिटी' दे रहे हैं, वहीं 12वें भाव का चंद्रमा और मंगल कुछ अनावश्यक खर्चों का संकेत दे रहे हैं.

शुभ समय (Success Window): आज अभिजीत मुहूर्त (11:55 AM से 12:47 PM) के दौरान किया गया कोई भी सरकारी काम या उच्च अधिकारियों से मुलाकात आपको बड़ा लाभ दिला सकती है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको धैर्य और गंभीरता प्रदान करेगा. यदि आप इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, विदेशी कंपनियों या मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, तो आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान किसी भी बड़े निवेश या शेयर बाजार में जोखिम लेने से बचें. इस समय लिया गया निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता रह सकती है, जिसका असर आपके निजी रिश्तों पर पड़ सकता है.

सेहत: मंगल, शनि और चंद्रमा की युति आपके 12वें भाव में होने से 'आँखों में जलन' या 'अनिद्रा' (Sleep issues) की समस्या हो सकती है. आज शाम को ठंडे पानी से आँखें धोएं और मोबाइल का प्रयोग कम करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन भाई-बहनों के साथ किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. यदि इस दिशा में जाना अनिवार्य हो, तो दही खाकर निआजें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Visionary & High-Energy' वाली है. आपकी राशि में सूर्य की स्थिति आपको दूसरों से अलग और प्रभावशाली दिखाएगी.

Pro-Tip: आज आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी. यदि आप कंटेंट क्रिएटर या फ्रीलांसर हैं, तो दोपहर के समय अपना बेस्ट वर्क सबमिट करें.

Mindset: Rule your mind or it will rule you. आज अपने गुस्से को काम की ऊर्जा में बदलें.

लकी आजर: केसरिया (Saffron) और सफेद

लकी नंबर: 9 और 1

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के शुभ फल प्राप्त करने के लिए ये उपाय करें:

भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल चढ़ाएं, यह आपके 12वें भाव के दोषों को दूर कर धन की बचत कराएगा.

माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, इससे सूर्य और गुरु दोनों की कृपा बनी रहेगी.

पक्षियों को पानी पिलाएं, यह चंद्रमा और शनि की युति से होने वाली मानसिक अशांति को शांत करेगा.

Life-Saving टिप: आज दोपहर 1:57 बजे के बाद किसी भी नई डील को फाइनल न करें. शाम का समय किसी धार्मिक स्थान या एकांत में बिताना आपके लिए टॉनिक का काम करेगा.

वृषभ (Taurus) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी शुक्र मेष राशि में आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (मीन राशि) में प्रवेश कर चुके हैं. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' (शनि शासित) है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आर्थिक रूप से स्थिरता और पिछले निवेशों से लाभ का है. 11वें भाव (लाभ भाव) में चंद्रमा की स्थिति आपकी आय के स्रोतों को मजबूत करेगी.

शुभ समय (Profit Window): आज सुबह 10:20 AM से 11:50 AM के बीच का समय किसी पुरानी पेमेंट की वसूली या वित्तीय योजना बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपको व्यावहारिक (Practical) बनाएगा. यदि आप आर्ट्स, ब्यूटी, लग्जरी गुड्स या काउंसलिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी सलाह से किसी बड़े प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो सकता है. ऑफिस में बॉस आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें. शुक्र के 12वें भाव में होने से सुख-सुविधाओं पर अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, बजट का ध्यान रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज रिश्तों में गहराई और गंभीरता रहेगी. आप सतही बातों के बजाय इमोशनल कनेक्ट को ज्यादा महत्व देंगे.

सेहत: चंद्रमा और शनि की मीन राशि में युति से 'पैरों में दर्द' या 'एलर्जी' की समस्या हो सकती है. आज ठंडी चीजों के सेवन से बचें. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय संगीत को दें.

रिश्ते: घर के बड़ों, खासकर पिता के साथ संबंध सुधरेंगे. पार्टनर के साथ आज आप किसी भविष्य की योजना (जैसे घर खरीदना या लंबी यात्रा) पर चर्चा कर सकते हैं.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से राई (सरसों) खाकर निआजें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Chill but Focused' वाली है. आप काम और लाइफस्टाइल के बीच बैलेंस बनाना बखूबी जानते हैं और आज यह दिखेगा.

Pro-Tip: आज 'Quality over Quantity' पर ध्यान दें. अपने पोर्टफोलियो या फीड पर कुछ ऐसा पोस्ट करें जो आपकी रीयल स्किल को दर्शाता हो.

Mindset: Build in silence, let success make the noise. आज ज्यादा शोर मचाने के बजाय अपने काम की फिनिशिंग पर ध्यान दें.

लकी आजर: सफेद और समुद्री हरा (Sea Green)

लकी नंबर: 2 और 6

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और मीन राशि के चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए ये उपाय करें:

केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं, यह आपके भाग्य भाव को मजबूत करेगा और करियर की बाधाएं दूर करेगा.

माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं, इससे शुक्र की उग्रता कम होगी और मानसिक स्पष्टता आएगी.

किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या फल दान करें, यह उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा.

Life-Saving टिप: आज शाम 4:00 बजे के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खरीदारी न करें. परिवार के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय आज आपको भारी तनाव से बचा सकता है.

मिथुन (Gemini) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी बुध मीन राशि में नीच का होकर आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में चंद्रमा, मंगल और शनि के साथ गोचर कर रहा है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है. भले ही बुध कमजोर स्थिति में है, लेकिन चंद्रमा का 10वें भाव में होना आपके लिए 'पद-प्रतिष्ठा' के नए द्वार खोलेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए मल्टीटास्किंग और नेटवर्किंग का है. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ी रहेगी.

शुभ समय (Career Window): आज दोपहर 12:15 PM से 01:45 PM के बीच किसी महत्वपूर्ण फाइल पर साइन करना या नई डील फाइनल करना लाभदायक रहेगा.

10वें भाव में चंद्रमा और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपको एक 'जिम्मेदार लीडर' के रूप में पेश करेंगे. यदि आप मीडिया, शिक्षा, आईटी या पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ेगा. बुध की कमजोरी को चंद्रमा का साथ मिलने से आपके बिगड़े हुए काम अचानक बनने लगेंगे.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान किसी भी टेक्निआज काम या सॉफ्टवेयर अपडेट से बचें. इस समय डेटा लॉस या कम्युनिकेशन गैप होने की संभावना है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

सेहत: 10वें भाव में ग्रहों की भारी भीड़ से 'कंधों में दर्द' या 'सर्वाइआज' की समस्या परेशान कर सकती है. काम के बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. रात को हल्का भोजन करें ताकि पाचन ठीक रहे.

रिश्ते: पिता या कार्यक्षेत्र में किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन आपके बहुत काम आएगा. पार्टनर के साथ रिश्तों में पारदर्शिता रखें, कोई भी बात छुपाना आज तनाव पैदा कर सकता है.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. यदि ऑफिस के काम से दक्षिण की ओर जाना पड़े, तो पीली सरसों साथ रखकर निआजें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Work-Life Hustle' वाली है. आप आज अपने 'To-Do List' को खत्म करने के जुनून में रहेंगे.

Pro-Tip: आज ईमेल या चैट्स पर रिप्लाई करते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें. बुध कमजोर है, इसलिए 'मिसअंडरस्टैंडिंग' जल्दी हो सकती है.

Mindset: Stay low-key and let your results speak. आज डींगें मारने के बजाय रिजल्ट देने पर फोकस करें.

लकी आजर: पन्ना हरा (Emerald Green) और हल्का पीला

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और नीच के बुध के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए ये उपाय करें:

भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें, यह आपके करियर की अस्थिरता को खत्म करेगा.

माथे पर केसर का तिलक लगाएं और गले में पीला रुमाल रखें, यह आपके गुरु (Jupiter) को बल देगा जो आज चंद्रमा के भाव का स्वामी है.

गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाएं, इससे बुध और चंद्रमा दोनों के दोष शांत होंगे.

Life-Saving टिप: आज शाम 03:34 बजे के बाद ही कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अपनी पर्सनल बातें साझा करने से बचें.

कर्क (Cancer) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य भाव) में मीन राशि में गोचर कर रहा है. यहाँ चंद्रमा की युति मंगल, शनि और बुध के साथ हो रही है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है. नौवें भाव का चंद्रमा आपको भाग्यशाली और आध्यात्मिक बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके लिए प्रोग्रेसिव और रिवॉर्डिंग रहेगा. भाग्य भाव का चंद्रमा अटके हुए कामों को गति देगा.

शुभ समय (Luck Window): आज सुबह 10:45 AM से 12:15 PM के बीच किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करना या उच्चाधिकारियों से सलाह लेना आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको मानसिक स्थिरता देगा. यदि आप उच्च शिक्षा, धार्मिक ट्रस्ट, विदेशी व्यापार या कानून के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है. दूर स्थान से किसी नए अवसर या धन लाभ का समाचार मिल सकता है.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान किसी भी कानूनी दस्तावेज पर जल्दबाजी में साइन न करें. शनि की उपस्थिति के कारण भाग्य में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य न खोएं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या मंदिर जाने का प्लान बना सकते हैं. पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा.

सेहत: नौवां चंद्रमा सामान्यतः अच्छी सेहत देता है, लेकिन मंगल-शनि की युति 'पैरों' या 'घुटनों' में हल्का खिंचाव दे सकती है. आज बहुत ज्यादा पैदल चलने से बचें और रात को गुनगुने पानी से स्नान करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद खत्म होंगे. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी विद्वान या प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके काम आएगा.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से दही-चीनी खाकर निआजें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Wise & Spiritual' वाली है. आप अपनी लाइफ के बड़े गोल्स को लेकर काफी स्पष्ट महसूस करेंगे.

Pro-Tip: आज 'डिजिटल डिटॉक्स' का पालन करें. सोशल मीडिया के शोर से दूर रहकर अपनी हॉबी पर ध्यान दें. आज का मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल है.

Mindset: Faith moves mountains. आज खुद पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखें, चीजें अपने आप ठीक होंगी.

लकी आजर: दूधिया सफेद और हल्का पीला

लकी नंबर: 4 और 9

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और नवम चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए ये उपाय करें:

भगवान शिव का अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें, चंद्रमा शिव के मस्तक पर हैं, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

माथे पर सफेद चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं, यह आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा और निर्णय क्षमता बढ़ाएगा.

किसी मंदिर के प्रांगण में पीपल का पौधा लगाएं या जल दें, यह उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा.

Life-Saving टिप: आज शाम 03:34 बजे के बाद किसी भी पुराने विवाद को सुलझाने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी. दूसरों की बुराई करने से बचें, अन्यथा आपकी अपनी इमेज खराब हो सकती है.

सिंह (Leo) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी सूर्य आपकी राशि से नौवें भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जबकि चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (मीन राशि) में मंगल, बुध और शनि के साथ युति बना रहे हैं. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है. आठवां चंद्रमा आपको गहन और खोजी बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में सावधानी और रिसर्च की आवश्यकता है. आठवां चंद्रमा अचानक लाभ भी दिला सकता है और छिपे हुए खर्च भी ला सकता है.

शुभ समय (Protection Window): आज सुबह 09:30 AM से 11:00 AM के बीच का समय पेंडिंग टैक्स, इंश्योरेंस या बैंकिंग से जुड़े कार्यों को निपटाने के लिए बेस्ट है.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपको मुश्किल समस्याओं की जड़ तक पहुँचने में मदद करेगा. यदि आप डेटा माइनिंग, गुप्त सेवाओं, ऑडिट या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आज कोई बड़ी गुत्थी सुलझ सकती है. पत्रक संपत्ति (Inheritance) से जुड़े मामलों में प्रगति होगी.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान कोई भी नया बिजनेस एग्रीमेंट न करें. आठवें चंद्रमा में राहुकाल का समय वित्तीय जाल जैसा हो सकता है, जहाँ चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आपका मूड थोड़ा रहस्यमयी रहेगा और आप अकेले समय बिताना पसंद करेंगे.

सेहत: चंद्रमा, शनि और मंगल की युति आठवें भाव में होने से 'गुप्त रोगों' या 'पाचन तंत्र' (Infection) के प्रति सावधान रहना होगा. बाहर का खाना बिल्कुल न खाएं और भरपूर पानी पिएं.

रिश्ते: ससुराल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है. पार्टनर के साथ बातचीत में पारदर्शिता रखें, शक या अविश्वास रिश्तों में दरार डाल सकता है.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. आठवां चंद्रमा होने के कारण अनावश्यक यात्रा से बचें, यदि बहुत जरूरी हो तो पीला फल खाकर निआजें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Investigative & Deep' वाली है. आप उन चीजों में रुचि लेंगे जो रहस्यमयी या 'अंडरग्राउंड' हैं.

Pro-Tip: आज फालतू की गॉसिप से दूर रहें. अपनी एनर्जी को कुछ नया सीखने या कोडिंग/एनालिसिस जैसे कामों में लगाएं.

Mindset: Still waters run deep. आज कम बोलें और ऑब्जर्व ज्यादा करें.

लकी आजर: सुनहरा (Golden) और गहरा लाल

लकी नंबर: 1 और 8

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और अष्टम चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए ये उपाय करें:

भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और 'विष्णु सहस्रनाम' का श्रवण करें, यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा.

काले कुत्ते को चने की दाल से बनी रोटी खिलाएं, यह शनि और मंगल के नकारात्मक प्रभाव को शांत करेगा.

पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें, यह गुरु (Jupiter) की ऊर्जा को सक्रिय करेगा जो मीन राशि के स्वामी हैं.

Life-Saving टिप: आज शाम 03:34 बजे के बाद किसी भी पुराने विवाद में पड़ने से बचें. रात को मेडिटेशन करें ताकि चंद्रमा की बेचैनी कम हो सके और नींद अच्छी आए.

कन्या (Virgo) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी बुध मीन राशि में नीच का होकर आपके सातवें भाव (सप्तम भाव) में चंद्रमा, मंगल और शनि के साथ गोचर कर रहा है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है. सातवें भाव में ग्रहों का यह जमावड़ा आपके 'पब्लिक इमेज और पार्टनरशिप' को काफी सक्रिय रखेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन बिजनेस और प्रोफेशनल डील्स के लिए सजग और सतर्क रहने का है. सप्तम भाव का चंद्रमा आपको दूसरों के सहयोग से लाभ दिला सकता है.

शुभ समय (Partner Window): आज सुबह 11:15 AM से 12:45 PM के बीच किसी पुरानी पार्टनरशिप को रिन्यू करना या क्लाइंट से फीडबैक लेना अत्यधिक सफल रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको दूसरों की मनःस्थिति समझने की शक्ति देगा. यदि आप कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, पीआर या लीगल सेक्टर में हैं, तो आज आपकी सलाह की भारी मांग रहेगी. हालांकि बुध कमजोर है, इसलिए लिखित समझौतों (Documents) को दो बार जरूर चेक करें.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान किसी भी नए व्यापारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें. इस समय गलतफहमी के कारण अच्छे संबंध भी खराब हो सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज रिश्तों के मामले में दिन थोड़ा भावुक और संवेदनशील हो सकता है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें.

सेहत: सातवें भाव में मंगल और शनि की युति 'कमर दर्द' या 'यूरिनरी इन्फेक्शन' का संकेत देती है. आज स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें. तनाव के कारण सिर भारी महसूस हो सकता है.

रिश्ते: वैवाहिक जीवन में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, बशर्ते आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. अविवाहित लोगों के लिए विवाह की चर्चा घर में शुरू हो सकती है.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से दही खाकर और गणपति का ध्यान करके निआजें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Observant & Empathetic' वाली है. आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से उनके इरादे भांप लेंगे.

Pro-Tip: आज दूसरों के झगड़ों में बीच-बचाव न करें, आप फालतू में लपेटे में आ सकते हैं. अपने काम से काम रखें.

Mindset: Listen more than you speak. आज की शांति भविष्य में आपकी सफलता का आधार बनेगी.

लकी आजर: हल्का नीला और क्रीम (Cream)

लकी नंबर: 5 और 7

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और सप्तम चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए ये उपाय करें:

भगवान गणेश को 21 दूर्वा (हरी घास) चढ़ाएं और 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें, यह नीच के बुध के दोष को खत्म करेगा.

केसर के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें (यदि संभव हो), यह चंद्रमा और शनि की युति से होने वाले मानसिक दबाव को कम करेगा.

पक्षियों को हरा चारा या दाना खिलाएं, यह उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि को शांत रखेगा और बिजनेस में सफलता दिलाएगा.

Life-Saving टिप: आज दोपहर 01:57 बजे के बाद अपने पार्टनर से तीखी बहस न करें. शाम का समय घर की सजावट या साफ़-सफाई में बिताना आपके दिमाग को शांत रखेगा.

तुला (Libra) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी शुक्र मेष राशि (सप्तम भाव) में गोचर कर रहा है, जो आपको सामाजिक रूप से सक्रिय रखेगा. हालांकि, चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (मीन राशि) में मंगल, शनि और बुध के साथ गोचर कर रहा है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है. छठा चंद्रमा आपको अनुशासित और संघर्षशील बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन मेहनत और शत्रुओं पर विजय पाने का है. छठे भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां दे सकता है, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे.

शुभ समय (Winning Window): आज सुबह 10:30 AM से 11:55 AM के बीच पेंडिंग फाइल्स को निपटाना या कर्ज से जुड़े मामलों पर चर्चा करना सफल रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको तार्किक और धैर्यवान बनाएगा. यदि आप कानून, चिकित्सा, सेना, या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपकी कार्यक्षमता को साबित करने वाला होगा. विरोधियों की चालें आज आपके सामने फेल हो जाएंगी.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान किसी से भी नया कर्ज न लें और न ही बड़े वित्तीय वादे करें. मंगल-शनि की युति के कारण कार्यस्थल पर बहसबाजी से बचें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज रिश्तों में आपको थोड़ी दूरी या व्यस्तता महसूस हो सकती है. ननिहाल पक्ष से कोई समाचार मिल सकता है.

सेहत: छठा चंद्रमा और मंगल-शनि की युति 'पाचन' (Digestion) और 'पैरों' में सूजन या दर्द का संकेत देती है. आज हल्का और सुपाच्य भोजन लें. वर्कआउट के दौरान चोट लगने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में है. हालांकि, बाहरी लोगों को अपने घर के मामलों में दखल न देने दें.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो पीली सरसों साथ रखकर निआजें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Problem Solver' वाली है. आप आज उन जटिल चीजों को सुलझाने में मजा लेंगे जिनसे दूसरे भाग रहे हैं.

Pro-Tip: आज अपने वर्कप्लेस या स्टडी टेबल को 'डिक्लटर' (साफ) करें. आसपास की सफाई से आपके विचारों में स्पष्टता आएगी.

Mindset: Discipline is the bridge between goals and accomplishment. आज आलस्य को त्याग कर रूटीन पर टिके रहें.

लकी आजर: सफेद और पीला

लकी नंबर: 6 और 2

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और छठे चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए ये उपाय करें:

भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल चढ़ाएं, यह आपके भाग्य को बल देगा और आर्थिक बाधाएं दूर करेगा.

गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, यह मंगल और चंद्रमा की अशुभता को कम कर आपको मानसिक शांति देगा.

हनुमान चालीसा का पाठ करें, छठे भाव में मंगल-शनि की युति से होने वाले शत्रुभय और स्वास्थ्य समस्याओं का यह सबसे प्रभावी उपाय है.

Life-Saving टिप: आज दोपहर 1:57 बजे के बाद किसी भी नकारात्मक चर्चा का हिस्सा न बनें. शाम को पानी में थोड़ा सेंधा नमक डालकर स्नान करें, इससे दिनभर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.

वृश्चिक (Scorpio) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी मंगल मीन राशि में शनि, बुध और चंद्रमा के साथ आपके पांचवें भाव (संतान, प्रेम और बुद्धि भाव) में गोचर कर रहा है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है. पांचवें भाव में ग्रहों का यह जमावड़ा आपको इंटेंस और क्रिएटिव बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके लिए इनोवेशन और रिस्क मैनेजमेंट का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा, लेकिन मंगल की उपस्थिति जल्दबाजी में निर्णय लेने को प्रेरित कर सकती है.

शुभ समय (Investment Window): आज सुबह 11:30 AM से 01:00 PM के बीच नए आइडियाज पर काम करना या शेयर मार्केट से जुड़ी रिसर्च करना लाभदायक रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको गहराई से सोचने की शक्ति देगा. यदि आप एजुकेशन, डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट या काउंसलिंग के क्षेत्र में हैं, तो आज आपकी रणनीतियां सफल होंगी. अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान सट्टेबाजी या बिना सोचे-समझे बड़े निवेश से बचें. इस समय आपकी निर्णय क्षमता पर भ्रम का पर्दा पड़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज रिश्तों के मामले में दिन काफी 'हॉट एंड कोल्ड' रह सकता है. प्रेम संबंधों में जुनून तो रहेगा, लेकिन छोटी बात पर बहस की भी गुंजाइश है.

सेहत: पांचवें भाव में मंगल-शनि की युति 'पेट' (Gastric issues) और 'गर्मी जनित रोगों' का संकेत देती है. आज हल्का भोजन लें और खूब पानी पिएं. मानसिक शांति के लिए प्राणायाम करें.

रिश्ते: संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है या आप उनके साथ क्वालिटी समय बिताएंगे. लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने का मौका मिलेगा, लेकिन शब्दों में नरमी रखें.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से केसर का तिलक लगाकर निआजें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Mastermind' वाली है. आप अपनी हॉबी को करियर में बदलने के बारे में गंभीर विचार करेंगे.

Pro-Tip: आज अपने सोशल मीडिया पर अपनी स्किल का कोई नमूना (Showcase) शेयर करें. पंचम भाव का चंद्रमा आपको अच्छी इंगेजमेंट दिला सकता है.

Mindset: Creativity takes courage. आज नए प्रयोग करने से न डरें.

लकी आजर: गहरा लाल और पीला

लकी नंबर: 9 और 7

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और पंचम चंद्रमा के शुभ फल पाने के लिए ये उपाय करें:

भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें, यह आपके बुद्धि भाव को स्थिर करेगा और धन लाभ के मार्ग खोलेगा.

तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा कुमकुम डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, यह आपके राशि स्वामी मंगल को मजबूती देगा.

किसी छोटे बच्चे को पीली मिठाई या स्टेशनरी का सामान उपहार में दें, इससे पंचम भाव के दोष शांत होंगे.

Life-Saving टिप: आज शाम 3:30 बजे के बाद अपनी किसी पुरानी हॉबी पर समय बिताएं, यह आपके स्ट्रेस लेवल को जीरो कर देगा. भावुक होकर कोई बड़ा प्रॉमिस न करें.

धनु (Sagittarius) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी गुरु वृषभ राशि में है, जबकि चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (सुख भाव) में मीन राशि में गोचर कर रहा है. यहाँ चंद्रमा की युति मंगल, शनि और बुध के साथ हो रही है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है. चौथा चंद्रमा आपको भावुक और शांतिप्रिय बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन वर्क-फ्रॉम-होम या ऑफिस में भी 'कंफर्ट जोन' में रहकर काम करने का है. चौथे भाव का चंद्रमा करियर में स्थिरता का संकेत दे रहा है.

शुभ समय (Property Window): आज सुबह 11:00 AM से 12:30 PM के बीच घर की साज-सज्जा, वाहन की बुकिंग या रियल एस्टेट से जुड़े निर्णय लेना अत्यधिक शुभ रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपको व्यावहारिक सूझबूझ देगा. यदि आप इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, एजुकेशन या मदर-केयर इंडस्ट्री में हैं, तो आज का दिन आपके लिए प्रशंसा और लाभ लेकर आएगा. कोई पुराना निवेश (Property) आज अच्छे रिटर्न की उम्मीद जगा सकता है.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान कार्यस्थल पर अपनी भावनाओं को हावी न होने दें. शनि-मंगल की युति के कारण सीनियर्स के साथ कोई 'ईगो क्लैश' हो सकता है, शांत रहना ही आपकी जीत होगी.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आपका पूरा ध्यान परिवार और मां की सेहत पर रहेगा. घर का वातावरण सुखद बनाने की कोशिश करेंगे.

सेहत: चौथा चंद्रमा और शनि-मंगल की युति 'छाती में भारीपन' या 'एसिडिटी' की समस्या दे सकती है. आज बहुत ज्यादा तैलीय भोजन से बचें. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान (Meditation) में बिताएं.

रिश्ते: मां का आशीर्वाद आज आपके लिए 'सुरक्षा कवच' का काम करेगा. जीवनसाथी के साथ घर के रेनोवेशन या किसी पारिवारिक आयोजन पर चर्चा हो सकती है. पुराने दोस्तों से सुखद संवाद होने के योग हैं.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. छोटी दूरी की यात्रा सुखद रहेगी, लेकिन प्रस्थान से पहले थोड़ा गुड़ खाकर पानी पिएं.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Homebody & Aesthetic' वाली है. आप आज अपने पर्सनल स्पेस को रि-ऑर्गेनाइज करने में ज्यादा रुचि लेंगे.

Pro-Tip: आज अपने कमरे या कार्यक्षेत्र में थोड़ा बदलाव करें. नया 'सेटअप' आपकी प्रोडक्टिविटी को 2x बढ़ा देगा.

Mindset: Happiness is a place called home. आज बाहरी शोर के बजाय अपनी आंतरिक शांति पर फोकस करें.

लकी आजर: गहरा पीला और क्रीम

लकी नंबर: 3 और 8

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और चतुर्थ चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ये उपाय करें:

भगवान विष्णु को पीले वस्त्र या पीला चंदन अर्पित करें, यह आपके सुखों में वृद्धि करेगा और करियर की अनिश्चितता को दूर करेगा.

माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और बड़े-बुजुर्गों के पैर छुएं, यह गुरु और चंद्रमा दोनों को मजबूती देगा.

किसी गरीब बच्चे को दूध या दही का दान करें, यह उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि के प्रभाव को शांत करेगा.

Life-Saving टिप: आज दोपहर 1:57 बजे के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी न करें. शाम का समय घर के किसी कोने को साफ करने या पौधों को पानी देने में बिताएं, यह आपके चंद्रमा को बहुत सकारात्मक बनाएगा.

मकर (Capricorn) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी शनि मीन राशि में सूर्य, मंगल और बुध के साथ आपके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में गोचर कर रहा है. चंद्रमा भी आज इसी भाव में संचार करेंगे. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है. तीसरा चंद्रमा आपको मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत और साहसी बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए एक्शन और एग्जीक्यूशन का है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और अटके हुए काम गति पकड़ेंगे.

शुभ समय (Power Window): आज सुबह 09:15 AM से 10:45 AM के बीच किसी नई डील की शुरुआत करना या महत्वपूर्ण ईमेल भेजना अत्यधिक सफल रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि (आपका राशि स्वामी) है. आज आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन देखकर विरोधी भी शांत हो जाएंगे. यदि आप मार्केटिंग, एडवरटाइजिंग, राइटिंग या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो आज आपकी परफॉरमेंस 'टॉप क्लास' रहने वाली है. छोटे भाई-बहनों या सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान किसी भी एग्रीमेंट पर साइन न करें. शनि-मंगल की युति के कारण आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है, जिससे बनते काम बिगड़ सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप रिश्तों में अधिक जिम्मेदार और सुरक्षात्मक (Protective) महसूस करेंगे. छोटी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं.

सेहत: तीसरे भाव में ग्रहों का भारी जमावड़ा 'कंधों' और 'हाथों' में दर्द या खिंचाव दे सकता है. आज भारी सामान उठाने से बचें. मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे, लेकिन शाम को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. यदि आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो आज परिवार से बात करने के लिए दिन अनुकूल है. पुराने पड़ोसियों से मुलाकात हो सकती है.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा जरूरी है, तो घर से राई (सरसों) के दाने खाकर निआजें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Grit & Grind' वाली है. आप आज उन मुश्किल टास्क को हाथ में लेंगे जिनसे बाकी लोग कतरा रहे हैं.

Pro-Tip: आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा उठाएं. कोई अटकी हुई नेटवर्किंग रिक्वेस्ट या 'कोल्ड ईमेल' आज भेजें, रिप्लाई आने के चांस ज्यादा हैं.

Mindset: Action is the foundational key to all success. आज सिर्फ सोचें नहीं, कर दिखाएं.

लकी आजर: रॉयल ब्लू (Royal Blue) और गहरा स्लेटी (Grey)

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और तृतीय चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए ये उपाय करें:

भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं और 'ॐ नमो नारायणाय' का जाप करें, यह आपके साहस को सही दिशा देगा.

माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, यह गुरु (Jupiter) के प्रभाव को बढ़ाएगा जो आपकी राशि के लिए लाभकारी है.

पक्षियों को सात तरह का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं, यह शनि और मंगल की युति के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा और करियर में स्थिरता लाएगा.

Life-Saving टिप: आज दोपहर 1:57 बजे के बाद किसी भी विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट न करें. शाम का समय किसी नई स्किल या किताब पढ़ने में बिताएं, यह भविष्य में बड़ा लाभ देगा.

कुंभ (Aquarius) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी राशि से निआजकर दूसरे भाव (धन और वाणी भाव) में मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं. यहाँ चंद्रमा की युति आपके राशि स्वामी शनि, मंगल और बुध के साथ हो रही है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है. दूसरा चंद्रमा आपको फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन धन संचय और भविष्य की बड़ी योजनाओं के लिए सुपर-इफेक्टिव रहने वाला है. आपकी वाणी में आज एक अलग वजन और गंभीरता होगी.

शुभ समय (Wealth Window): आज सुबह 10:45 AM से 12:15 PM के बीच बैंक से जुड़े काम, प्रॉपर्टी के पेपर चेक करना या सैलरी नेगोशिएशन करना बेहद सफल रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि (आपका राशि स्वामी) है. आज आपकी प्रैक्टिआज सोच आपको घाटे के सौदों से बचाएगी. यदि आप फाइनेंस, ज्वैलरी, फूड इंडस्ट्री या पैतृक व्यवसाय (Family Business) से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो. इस समय किया गया धन का लेनदेन वापस आने में बहुत मुश्किल पैदा करेगा.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप परिवार के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे. आपकी सलाह को घर के सदस्य पत्थर की लकीर मानेंगे.

सेहत: दूसरे भाव में ग्रहों की युति 'गले', 'दांतों' और 'आंखों' में संवेदनशीलता दे सकती है. आज बहुत ज्यादा तीखा या गर्म खाना खाने से बचें. आंखों के लिए '20-20-20' रूल अपनाएं (हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें).

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ आर्थिक लक्ष्यों को लेकर बातचीत होगी. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी पुराने परिचित के करीब आने का हो सकता है. वाणी में मधुरता रखें, क्योंकि मंगल की मौजूदगी आपको अचानक कड़वा बोलने पर मजबूर कर सकती है.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो घर से दही-चीनी खाकर और पीला रुमाल साथ लेकर निआजें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Wealth & Legacy' वाली है. आप आज उन रास्तों की तलाश करेंगे जो आपको लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकें.

Pro-Tip: आज अपने 'Investment Portfolio' को रिव्यू करें. क्रिप्टो या स्टॉक्स में निवेश के लिए आज का रिसर्च भविष्य में बड़ा रिवॉर्ड दे सकता है.

Mindset: My words create my reality. आज जो भी बोलें, सोच-समझकर बोलें, आपकी बातों का असर आज गहरा होगा.

लकी आजर: नीला और केसरिया (Saffron)

लकी नंबर: 11 और 2

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और द्वितीय चंद्रमा की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए ये उपाय करें:

भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और पीले फल का दान करें, यह आपके धन भाव को सक्रिय करेगा और अनावश्यक खर्चों को रोकेगा.

अपनी तिजोरी या पर्स में एक हल्दी की गांठ रखें, यह गुरु के प्रभाव को बढ़ाएगा और धन की बरकत करेगा.

माथे पर केसर का तिलक लगाएं, यह शनि और मंगल की उग्रता को शांत कर आपकी निर्णय क्षमता को संतुलित रखेगा.

Life-Saving टिप: आज शाम 03:34 बजे के बाद किसी भी पुराने पारिवारिक विवाद को शांति से सुलझाने का प्रयास करें. रात के समय मेडिटेशन करें, जिससे मीन राशि के चंद्रमा की गहराई आपको मानसिक सुकून दे सके.

मीन (Pisces) - गुरुवार, 16 अप्रैल 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में विराजमान रहेंगे, जहाँ उनकी युति आपकी राशि के स्वामी गुरु के मित्र ग्रहों—मंगल, बुध और शनि के साथ होगी. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है और नक्षत्र 'उत्तराभाद्रपद' है, जिसका स्वामी शनि है. यह स्थिति आपको गंभीर, विचारशील और प्रभावशाली बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन खुद के व्यक्तित्व को निखारने और बड़े निर्णय लेने का है. आपकी राशि में ग्रहों का यह जमावड़ा आपको 'सेंटर ऑफ अट्रैक्शन' बनाएगा.

शुभ समय (Leadership Window): आज सुबह 09:30 AM से 11:30 AM के बीच किसी नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देना या अपनी प्लानिंग को साझा करना अत्यधिक सफल रहेगा.

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आपकी ही राशि का नक्षत्र है. आज आपकी अंतरात्मा (Intuition) और प्रैक्टिआज सोच का अद्भुत संगम होगा. यदि आप मैनेजमेंट, हीलिंग, आजा या स्वतंत्र व्यवसाय में हैं, तो आज आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी. अटके हुए सरकारी काम आज गति पकड़ सकते हैं.

सावधानी: आज राहुकाल (01:57 PM से 03:34 PM) के दौरान मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं. चंद्रमा पर शनि-मंगल का प्रभाव आपको भ्रमित या 'ओवर-रिएक्ट' करने पर मजबूर कर सकता है. इस समय शांत रहें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप भावनात्मक रूप से बहुत गहरे रहेंगे. लोग आपसे सलाह लेने आएंगे.

सेहत: प्रथम भाव में शनि-मंगल-चंद्रमा की युति 'सिरदर्द', 'आंखों में थकान' या 'पैरों में भारीपन' दे सकती है. आज खुद को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त नींद लें. ठंडी चीजों के सेवन से गला खराब हो सकता है.

रिश्ते: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन आपकी गंभीरता उन्हें थोड़ा परेशान कर सकती है. आज अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें. अविवाहित लोगों के लिए कोई गंभीर रिश्ता दस्तक दे सकता है.

यात्रा अलर्ट: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल है. चूंकि चंद्रमा आपकी राशि में है, छोटी यात्राएं फलदायी रहेंगी, लेकिन प्रस्थान से पहले पीला चंदन लगाएं.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली है. आपकी राशि में ग्रहों का संचरण आपको एक मिस्टीरियस और बुद्धिमान व्यक्तित्व के रूप में पेश करेगा.

Pro-Tip: आज अपने 'पर्सनल ब्रांड' पर काम करें. कोई नई प्रोफाइल पिक्चर या पोर्टफोलियो अपडेट करना आज बहुत 'इम्पैक्टफुल' रहेगा.

Mindset: I am the ocean, quiet but powerful. आज अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहस में न गंवाएं, उसे सृजन (Creation) में लगाएं.

लकी आजर: सुनहरा पीला और समुद्री नीला (Sea Blue)

लकी नंबर: 12 और 3

आज का खास उपाय (Thursday Special):

गुरुवार और आपकी राशि के चंद्रमा को बल देने के लिए ये उपाय करें:

भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का पाठ करें, यह आपकी राशि स्वामी गुरु को प्रसन्न करेगा.

माथे पर केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा.

किसी बुजुर्ग या गुरु का आशीर्वाद लें और उन्हें पीला फल भेंट करें, यह उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करेगा.

Life-Saving टिप: आज दोपहर 1:57 बजे के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या सोशल मीडिया पर ज्यादा समय न बिताएं. शाम का समय किसी शांत स्थान पर बैठकर केवल अपने भविष्य के बारे में सोचें, आज आपको कोई बड़ा 'विजन' मिल सकता है.

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