Aaj Ka Rashifal: 15 सितंबर 2026, मंगलवार को चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां शुक्र पहले से मौजूद हैं. ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं, जबकि शुक्र को सुख, संबंध तथा भौतिक सुविधाओं का कारक माना जाता है.

यह युति कुछ राशियों के लिए बातचीत, साझेदारी और रचनात्मक काम में मददगार हो सकती है. वहीं कुछ लोगों को आकर्षक प्रस्ताव देखकर तुरंत पैसा लगाने या जरूरत से अधिक खर्च करने से बचना होगा.

करियर में आज केवल मेहनत नहीं, सही लोगों से संपर्क भी महत्वपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है, लेकिन मन की बात स्पष्ट न कहने पर गलतफहमी बनने की आशंका रहेगी.

मेष से मीन तक पढ़ें 15 सितंबर का आर्थिक, करियर, पारिवारिक और स्वास्थ्य राशिफल. साथ ही जानें अपनी राशि का शुभ रंग, शुभ अंक और मंगलवार का सरल उपाय.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) का प्रारंभ हो रहा है. गणेशोत्सव के पावन पर्व के मध्य आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (साझेदारी, वैवाहिक जीवन व दैनिक व्यापार भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपके जनसंपर्क, कार्यक्षमता और निर्णय शक्ति को मजबूती प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

सप्तम भाव में चंद्र-शुक्र की युति पार्टनरशिप, मीडिया, जनसंपर्क, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग और पब्लिक डीलिंग से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत फलदायी साबित होगी. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों के साथ बेहतरीन सामंजस्य रहेगा. कारोबारी वर्ग के लिए गणेशोत्सव की त्योहारी मांग के अनुरूप नए क्लाइंट्स जोड़ने, सप्लाई चेन को सुचारू रखने और व्यापारिक साझेदारों के साथ मिलकर भविष्य के विस्तार की योजना बनाने के लिए दिन उत्तम रहेगा.

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आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन नियमित व्यावसायिक गतिविधियों और संयुक्त उपक्रमों से धन लाभ कराने वाला रहेगा. पुराने संपर्कों के माध्यम से आय के नए साधन बन सकते हैं. गणेश पूजन, भोग-प्रसाद, मिष्ठान और सामाजिक आयोजनों पर बजट के अनुसार ही धन व्यय होगा. किसी भी प्रकार के बड़े व्यापारिक अनुबंध, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और मंगल आरती से वातावरण पूर्णतः भक्तिमय और सुखद बना रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत गहरी और आत्मीय रहेगी; घर की जिम्मेदारियों को दोनों मिलकर सुगमता से निभाएंगे. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; परस्पर विश्वास और सम्मान की भावना से रिश्ते को नई मजबूती मिलेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप स्फूर्तिवान और सक्रिय महसूस करेंगे. राशि स्वामी मंगल के प्रभाव से ऊर्जा का स्तर बना रहेगा, लेकिन दिनभर की व्यस्तता और बातचीत के कारण शाम के समय हल्की थकान रह सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम और ईश्वर ध्यान को स्थान दें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल व लाल पुष्प अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जप करें और गौमाता या बंदरों को गुड़-चना खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और नारंगी

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) प्रारंभ हो रही है. गणेशोत्सव के पावन वातावरण के बीच आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेवा भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपकी कार्यकुशलता, व्यावहारिक अनुशासन और प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

छठे भाव में चंद्र-शुक्र का प्रभाव कानूनी मामलों, बैंकिंग, सर्विस सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों की चालें निष्प्रभावी होंगी और आप अपनी कार्यप्रणाली से वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे. कारोबारियों के लिए गणेशोत्सव के दौरान बढ़े हुए ऑर्डर्स के त्वरित निस्तारण, स्टाफ मैनेजमेंट और सप्लाई चेन की बाधाओं को दूर करने के लिहाज से दिन काफी उत्पादक रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन पुराने बकाए की वसूली, बैंकिंग लोन से जुड़े मामलों के समाधान और व्यावसायिक लेन-देन को व्यवस्थित करने का है. छठे भाव की स्थिति अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देती है. गणेशोत्सव की दैनिक पूजा सामग्री, मिष्ठान और जरूरी घरेलू बिलों पर सुनियोजित धन खर्च होगा. किसी भी प्रकार के बड़े निवेश, एग्रीमेंट या वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के पूजन-अर्चन से शांति और अनुशासन का माहौल बना रहेगा. ननिहाल या मातृपक्ष के संबंधियों से सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में व्यावहारिक सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा; घर के दैनिक दायित्वों को दोनों मिलकर सुलझाएंगे. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति निष्ठा और भावनात्मक सहयोग की भावना रिश्ते को स्थिरता प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से छठे भाव के प्रभाव के कारण खान-पान में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा. त्योहारी सीजन में अत्यधिक मीठे, तले-भुने या गरिष्ठ पकवानों के सेवन से बचें, अन्यथा पेट में भारीपन या सुस्ती महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और हल्का सुपाच्य भोजन लें. मानसिक ताजगी व एकाग्रता बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम और ध्यान को स्थान दें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल और सफेद मोदक अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें, 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' का जप करें और गौमाता को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) का प्रारंभ हो रहा है. गणेशोत्सव के पावन उल्लास के बीच आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (संतान, बुद्धि, विवेक व रचनात्मकता भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ संचरण कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपकी तार्किक क्षमता, बौद्धिक सृजन और निर्णय शक्ति को विशेष निखार प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

पंचम भाव में चंद्र-शुक्र की युति शिक्षा, अनुसंधान, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, आईटी और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सूझबूझ और जटिल समस्याओं को सुलझाने के नए तरीकों की सराहना होगी. कारोबारियों के लिए गणेशोत्सव के दौरान नए फेस्टिव ऑफर्स तैयार करने, ब्रांडिंग को बेहतर बनाने और बौद्धिक योजनाओं के जरिए नई ग्राहक श्रृंखला को जोड़ने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बौद्धिक प्रयासों और पुरानी योजनाओं से धन लाभ अर्जित करने का है. पंचम भाव का शुभ प्रभाव किसी स्मार्ट वित्तीय निर्णय या पूर्व निवेश से लाभ के संकेत दे रहा है. गणेशोत्सव के निमित्त भोग-प्रसाद, सजावट, संतान की आवश्यकताओं और परिवार के मनोरंजन पर प्रसन्नतापूर्वक व्यय होगा. किसी भी प्रकार के नए अनुबंध, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और मंगल आरती से वातावरण अत्यंत प्रफुल्लित और आध्यात्मिक रहेगा. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार या उनकी पढ़ाई से संबंधित सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में मधुरता और वैचारिक तालमेल बना रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और पारस्परिक विश्वास में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को हल्का और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. पूर्व की मानसिक उलझनों या चिंताओं से राहत मिलेगी. हालांकि, त्योहारी मिठाइयों और अनियमित भोजन समय से बचने का प्रयास करें ताकि पाचन क्रिया सुचारू रहे. पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और सात्विक आहार लें. मानसिक शांति व एकाग्रता को सुदृढ़ रखने के लिए कुछ समय प्राणायाम और ईश्वर ध्यान में अवश्य लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, बेसन के मोदक और लाल पुष्प अर्पित करें. हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जप करें और गौमाता को हरी घास या भीगी मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: तोतिया हरा और हल्का क्रीम

शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) का प्रारंभ हो रहा है. गणेशोत्सव के पावन उल्लास के बीच आज चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (माता, सुख, गृह व वाहन भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपके घरेलू वातावरण में सुख-शांति, मानसिक संतोष और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने वाला रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

चतुर्थ भाव में चंद्र-शुक्र का प्रभाव रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल, एडमिनिस्ट्रेशन और वर्क-फ्रॉम-होम से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत अनुकूल परिणाम देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली संगठित रहेगी और सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा. कारोबारी वर्ग के लिए गणेशोत्सव की त्योहारी मांग के अनुरूप प्रतिष्ठान की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, स्थानीय स्तर पर नेटवर्क मजबूत करने और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन भौतिक सुख-साधनों की वृद्धि और घरेलू आवश्यकताओं पर संतुलित व्यय का रहेगा. चतुर्थ भाव के शुभ प्रभाव से स्थायी संपत्ति, वाहन या गृह-सज्जा से जुड़े कार्यों में धन निवेश के अनुकूल योग बन रहे हैं. गणेश पूजन, भोग-प्रसाद और परिजनों की सुख-सुविधाओं पर प्रसन्नतापूर्वक खर्च होगा. किसी भी प्रकार के संपत्ति सौदे, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की नियमित पूजा-अर्चना और आरती से वातावरण पूर्णतः भक्तिमय और शांत बना रहेगा. माताजी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत गहरी और आत्मीय रहेगी; घरेलू दायित्वों को दोनों मिलकर सहजता से पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में स्थायित्व और भावनात्मक अपनापन बढ़ेगा; पार्टनर के साथ सुखद और आत्मीय संवाद होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को शांत और मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. चतुर्थ भाव के प्रभाव से आंतरिक तनाव में कमी आएगी. हालांकि, मौसम के परिवर्तन और भागदौड़ के चलते छाती में हल्का कफ या भारीपन महसूस हो सकता है. ठंडे पेय पदार्थों के सेवन से बचें और गुनगुने पानी का प्रयोग करें. मानसिक शांति व ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ समय भगवान शिव और विघ्नहर्ता के ध्यान में जरूर लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, सफेद मोदक और लाल सिंदूर अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख दीपक प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल चढ़ाएं और गौमाता को गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) प्रारंभ हो रही है. गणेशोत्सव के पावन उल्लास के मध्य आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन व संचार भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपके आत्मविश्वास, संवाद कौशल और नेटवर्किंग क्षमता को विशेष मजबूती प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

तृतीय भाव में चंद्र-शुक्र का प्रभाव मीडिया, पब्लिशिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिजिटल पीआर, कंसल्टेंसी और जनसंपर्क से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत फलदायी परिणाम लेकर आएगा. कार्यस्थल पर आपकी कूटनीतिक संवाद शैली और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. कारोबारी वर्ग के लिए गणेशोत्सव की त्योहारी मांग को भुनाने हेतु नए वेंडर्स, स्थानीय सप्लायर्स और ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से अपनी पहुंच का तेजी से विस्तार करने के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी सक्रियता, संपर्कों और व्यावसायिक बातचीत के जरिए धन लाभ अर्जित करने का रहेगा. पुराने संपर्कों से किसी नए अनुबंध या सौदे की रूपरेखा बनेगी. गणेशोत्सव के नियमित पूजन, भोग-प्रसाद, उपहारों और छोटी यात्राओं पर सुनियोजित खर्च होगा. किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, व्यावसायिक अनुबंध या वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा-अर्चना और आरती से वातावरण पूर्णतः भक्तिमय और ऊर्जावान बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा; वे घरेलू व्यवस्थाओं और उत्सव के प्रबंध में पूरा साथ देंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी संवाद में मधुरता और तालमेल बना रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत होगी और पारस्परिक विश्वास में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को चुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर की सक्रियता और मानसिक ताजगी का स्तर बना रहेगा, लेकिन लगातार फोन कॉल्स, बैठकों और भागदौड़ के चलते शाम के समय कंधों या बाहों में हल्का खिंचाव हो सकता है. खान-पान में सात्विक और ताजा आहार लें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए कुछ समय भगवान गणेश की आरती और ध्यान में अवश्य लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, लाल पुष्प और मोदक अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जप करें और गौमाता को गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और केसरिया

शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) प्रारंभ हो रही है. गणेशोत्सव के पावन उल्लास के बीच आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन, वाणी व कुटुंब भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपकी वाणी में सौम्यता, तार्किक संतुलन और संचित धन के संरक्षण में विशेष मददगार रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

द्वितीय भाव में चंद्र-शुक्र का प्रभाव बैंकिंग, अकाउंट्स, ऑडिट, वेल्थ मैनेजमेंट, लीगल एडवाइजरी, शिक्षण, क्लाइंट कंसल्टेंसी और वाणी से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत प्रोफेशनल्स के लिए अत्यंत सकारात्मक परिणाम देगा. बैठकों और कार्यस्थल पर आपके व्यावहारिक सुझावों की सराहना होगी. कारोबारी वर्ग के लिए गणेशोत्सव की त्योहारी मांग के अनुरूप नए फेस्टिव पेमेंट्स, आकर्षक ऑफर्स और मिष्ठान व सजावट से जुड़े व्यापार में नकदी का प्रवाह बढ़ाने के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बचत को सुदृढ़ करने और संचित पूंजी के सही प्रबंधन का रहेगा. द्वितीय भाव की स्थिति पूर्व में किए गए किसी निवेश या पुश्तैनी व्यवस्था से धन लाभ के संकेत दे रही है. गणेश पूजन, भोग-प्रसाद, मिष्ठान और परिवार की आवश्यकताओं पर सुनियोजित खर्च होगा, जिससे आपका मासिक बजट पूरी तरह संतुलित रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय अनुबंध, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के पूजन-अर्चन और आरती से वातावरण भक्तिमय, शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में मिठास और आपसी समझ बनी रहेगी; घर की जिम्मेदारियों को दोनों मिलकर सहजता से संभालेंगे. प्रेम संबंधों में वाणी की मधुरता और आपसी सम्मान से रिश्ता और गहरा होगा; पार्टनर के साथ सुखद और आत्मीय बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को संतुलित और मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे. पूजा-पाठ के वातावरण से तनाव में कमी आएगी. हालांकि, त्योहारी खान-पान के चलते अत्यधिक मीठे या तैलीय पदार्थों के सेवन से गले में हल्की खराश या पेट में भारीपन हो सकता है. संतुलित मात्रा में प्रसाद ग्रहण करें और पर्याप्त गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय मौन रहकर गणेश मंत्र का ध्यान अवश्य करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, बेसन के लड्डू और लाल पुष्प अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जप करें और गौमाता को हरी घास या भीगी मूंग दाल खिलाएं.

शुभ रंग: पन्ना हरा और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) प्रारंभ हो रही है. गणेशोत्सव के पावन उल्लास के बीच आज चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ संचरण कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में निखार, मानसिक स्पष्टता, सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण और सामाजिक प्रतिष्ठा में विशेष वृद्धि करने वाला रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

प्रथम भाव में चंद्र-शुक्र का गोचर फैशन, डिजाइनिंग, कला, मीडिया, जनसंपर्क, कंसल्टेंसी, लक्जरी ब्रांड्स और लीडरशिप से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत फलदायी परिणाम देगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और बात रखने के अंदाज को उच्चाधिकारियों व सहयोगियों से भरपूर सराहना मिलेगी. कारोबारी वर्ग के लिए गणेशोत्सव की त्योहारी मांग के अनुरूप अपने ब्रांड की साख मजबूत करने, नए संपर्कों को जोड़ने और रणनीतिक फैसलों से व्यापार को गति देने के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यक्तिगत प्रयासों और आकर्षण के बल पर नए वित्तीय अवसर पैदा करने का है. आपकी बनाई योजनाओं से आय के साधन मजबूत होंगे. गणेश पूजन, भोग-प्रसाद, नए वस्त्र, साज-सज्जा और उपहारों पर प्रसन्नतापूर्वक खर्च होगा, फिर भी वित्तीय संतुलन पूरी तरह बना रहेगा. किसी भी प्रकार के बड़े व्यापारिक अनुबंध, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के पूजन-अर्चन और आरती से वातावरण सौहार्दपूर्ण, भक्तिमय और सुखद बना रहेगा. घर की सजावट और व्यवस्थाओं में आपकी पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत प्रगाढ़ और प्रेमपूर्ण रहेगी; मिलकर पूजा-पाठ और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करेंगे. प्रेम संबंधों में आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा; पार्टनर के साथ उत्सव का आनंद साझा करना रिश्ते में नई ताजगी भरेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान और मानसिक रूप से काफी हल्का महसूस करेंगे. लग्नेश शुक्र के अपनी ही राशि में होने से मानसिक शांति का स्तर ऊंचा रहेगा. हालांकि, दिनभर की सामाजिक व्यस्तताओं और बातचीत के बीच समय पर सात्विक आहार लें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं. मानसिक संतुलन व आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी के ध्यान में अवश्य बिताएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, सफेद मोदक और सुगंधित इत्र अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जप करें और गौमाता को हरा चारा या सफेद मिष्ठान खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) प्रारंभ हो रही है. गणेशोत्सव के पावन पर्व के मध्य आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय, विदेश, एकांत व अनुसंधान भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपकी आंतरिक समझ, रणनीतिक सोच और दूरगामी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

द्वादश भाव में चंद्र-शुक्र की युति मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेशी क्लाइंट्स, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, आईटी सपोर्ट, लीगल रिसर्च और बैकएंड ऑपरेशंस से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए विशेष परिणामदायी रहेगी. पर्दे के पीछे रहकर की गई आपकी मेहनत और कार्ययोजना ठोस परिणाम देगी. कारोबारी वर्ग के लिए गणेशोत्सव के दौरान ऑनलाइन ऑर्डर्स के त्वरित निस्तारण, लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करने और आगामी दिनों की सप्लाई चेन की बाधाओं को दूर करने के लिहाज से दिन काफी उत्पादक रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन दूरगामी निवेशों की समीक्षा करने और खर्चों को नियंत्रित रखने का है. द्वादश भाव के प्रभाव से गणेश पूजन, धार्मिक अनुष्ठानों, भोग-प्रसाद और बैकएंड व्यवस्थाओं पर सुनियोजित धन व्यय होगा. ऑनलाइन खरीदारी या जल्दबाजी में किसी अनावश्यक सौदे पर धन लगाने से बचें. किसी भी प्रकार के बड़े व्यापारिक अनुबंध या वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के पूजन-अर्चन और आरती से वातावरण शांत, गरिमापूर्ण और भक्तिमय बना रहेगा. परिवार के साथ मिलकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से मानसिक सुकून मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल गहरा रहेगा; एक-दूसरे के विचारों और सहयोग का पूरा सम्मान होगा. प्रेम संबंधों में दिखावे से दूर रहकर आत्मीय और परिपक्व बातचीत रिश्ते को भावनात्मक मजबूती प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन संतुलित रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में चंद्र-शुक्र की स्थिति और त्योहार की भागदौड़ के चलते आंखों में हल्का तनाव या नींद में अनियमितता हो सकती है. स्क्रीन टाइम को सीमित रखें और समय पर विश्राम लें. सात्विक व सुपाच्य आहार ग्रहण करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति व ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ समय मौन रहकर गणेश वंदना और ध्यान अवश्य करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, लाल सिंदूर और गुड़-चने का भोग अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' का जप करें और गौमाता या बंदरों को गुड़-चना खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और हल्का पीला

शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) प्रारंभ हो रही है. गणेशोत्सव के पावन उल्लास के मध्य आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव (आय, लाभ, उपलब्धि व मित्र भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ संचरण कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति, सामाजिक नेटवर्क और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में विशेष सहायक रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

एकादश भाव में चंद्र-शुक्र का गोचर कॉरपोरेट डील्स, नेटवर्किंग, सेल्स, आईटी, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग और रणनीतिक प्रबंधन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा. उच्चाधिकारियों और प्रभावशाली संपर्कों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा. कारोबारी वर्ग के लिए गणेशोत्सव की त्योहारी मांग के अनुरूप नए व्यावसायिक सौदे फाइनल करने, पुराने ग्राहकों से बड़े ऑर्डर्स प्राप्त करने और व्यावसायिक साझेदारियों के विस्तार के लिए दिन अत्यधिक लाभकारी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आय के नए स्रोत बनने और संचित पूंजी में वृद्धि का रहेगा. ग्यारहवें भाव की शुभ स्थिति पूर्व में किए गए स्मार्ट निवेश, व्यापारिक मुनाफे या किसी अटके हुए भुगतान की प्राप्ति के स्पष्ट संकेत दे रही है. गणेश पूजन, भोग-प्रसाद, मिष्ठान और परिवार के सदस्यों के लिए उपहारों पर प्रसन्नतापूर्वक व्यय होगा. किसी भी बड़े व्यापारिक अनुबंध, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के पूजन-अर्चन और आरती से वातावरण उल्लासपूर्ण, भक्तिमय और सुखद बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों और करीबी मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा; वे घरेलू व्यवस्थाओं और सामाजिक मेलजोल में साथ देंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत गहरी और आत्मीय रहेगी. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; पार्टनर के साथ उत्सव का आनंद साझा करना और भविष्य की सकारात्मक योजनाओं पर चर्चा करना रिश्ते में नया विश्वास भरेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्फूर्ति का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. दिनभर के सकारात्मक माहौल से मन प्रफुल्लित रहेगा. हालांकि, सामाजिक सक्रियता और भागदौड़ के चलते शाम के समय पिंडलियों या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए कुछ समय भगवान गणेश और भगवान शिव के ध्यान में अवश्य लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, पीले मोदक या बेसन के लड्डू और पीले पुष्प अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जप करें और गौमाता को भीगी चना दाल या गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) प्रारंभ हो रही है. गणेशोत्सव के पावन उल्लास के बीच आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव (कर्म, करियर, सत्ता व सामाजिक प्रतिष्ठा भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपकी कार्यकुशलता, प्रबंधकीय क्षमता और सामाजिक साख को सुदृढ़ करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दशम भाव में चंद्र-शुक्र की युति प्रशासन, कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, मीडिया और लीडरशिप से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत फलदायी परिणाम लेकर आएगी. कार्यक्षेत्र में आपके विजन और संगठनात्मक निर्णयों को उच्चाधिकारियों का समर्थन मिलेगा. कारोबारी वर्ग के लिए गणेशोत्सव की त्योहारी मांग के बीच अपनी बाजार साख मजबूत करने, नए क्लाइंट्स जोड़ने और व्यावसायिक योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिहाज से दिन काफी अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन पेशेवर प्रतिष्ठा और नियमित व्यावसायिक गतिविधियों से धन लाभ बढ़ाने का रहेगा. दसवें भाव के प्रभाव से भविष्य के बड़े वित्तीय प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा बनेगी. गणेश पूजन, भोग-प्रसाद, व्यावसायिक प्रतिष्ठान की साज-सज्जा और पारिवारिक दायित्वों पर योजनाबद्ध व्यय होगा. किसी भी प्रकार के बड़े व्यापारिक अनुबंध, सौदे या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के पूजन-अर्चन और मंगल आरती से वातावरण सौहार्दपूर्ण, अनुशासित और भक्तिमय बना रहेगा. पिता या वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत परिपक्व और आत्मीय रहेगी; घरेलू दायित्वों को दोनों मिलकर सहजता से संभालेंगे. प्रेम संबंधों में परस्पर सम्मान और गंभीरता की भावना रिश्ते को स्थायित्व प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को सक्रिय और सक्षम महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर की कार्यस्थल की व्यस्तता और भागदौड़ के चलते शाम के समय घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान रह सकती है. काम के बीच में थोड़ा विश्राम लें और खान-पान में हल्का व सुपाच्य भोजन शामिल करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति व आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ समय प्राणायाम और भगवान गणेश के ध्यान में जरूर लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, सफेद मोदक और लाल पुष्प अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और गौमाता को गुड़-रोटी या हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) प्रारंभ हो रही है. गणेशोत्सव के पावन वातावरण के मध्य आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च अध्ययन व दूरगामी विचार भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपके आध्यात्मिक रुझान, बौद्धिक दृष्टिकोण और भाग्य के सहयोग से अटके कार्यों को पूरा करने में विशेष मददगार रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

नवम भाव में चंद्र-शुक्र का प्रभाव रिसर्च, लीगल कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा, पब्लिशिंग, डिजिटल मीडिया, जनसंपर्क और दूरगामी परियोजनाओं से जुड़े जातकों के लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध होगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. कारोबारी वर्ग के लिए गणेशोत्सव की त्योहारी मांग के अनुरूप नए भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने, दूरस्थ ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने और आगामी सीजन की बड़ी डील्स पर सहमति बनाने के लिए दिन काफी सकारात्मक रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन दूरदर्शिता और भाग्य के सहयोग से लाभ अर्जित करने का रहेगा. नवम भाव के शुभ प्रभाव से पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश, किसी प्रोजेक्ट या पुश्तैनी व्यवस्था से धन लाभ के रास्ते खुलेंगे. गणेश पूजन, धार्मिक अनुष्ठानों, भोग-प्रसाद, पूजा सामग्री और परिजनों के लिए उपहारों पर प्रसन्नतापूर्वक खर्च होगा. किसी भी प्रकार के बड़े व्यापारिक अनुबंध, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:40 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के पूजन-अर्चन और आरती से वातावरण गरिमापूर्ण, शांत और भक्तिमय बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत गहरी और आत्मीय रहेगी; मिलकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में वैचारिक तालमेल और परिपक्वता से रिश्ता और मजबूत होगा; पार्टनर के साथ सुखद व गंभीर बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को हल्का और मानसिक रूप से तनावमुक्त महसूस करेंगे. पूजा-पाठ का माहौल आंतरिक शांति प्रदान करेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और पूजा की तैयारियों के चलते जांघों या पैरों में हल्का खिंचाव हो सकता है. समय पर सात्विक व ताजा भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक ताजगी व एकाग्रता बनाए रखने के लिए कुछ समय भगवान गणेश और हनुमान जी के ध्यान में जरूर लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, सफेद मोदक और शमी के पत्ते अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें और गौमाता को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: आसमानी और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 15 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 07:45 तक रहने के उपरांत पंचमी तिथि (ऋषि पंचमी) प्रारंभ हो रही है. गणेशोत्सव के पावन उल्लास के बीच आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (आयु, गूढ़ विद्या, आकस्मिकता व अनुसंधान भाव - तुला राशि) में स्वराशि के शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं. स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 तक) और ऐन्द्र योग का प्रभाव आपकी अंतर्दृष्टि, आंतरिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की क्षमता और जटिल मामलों को गहराई से सुलझाने में सहायक रहेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अष्टम भाव में चंद्र-शुक्र की युति डेटा एनालिटिक्स, टैक्स, ऑडिट, लीगल रिसर्च, इंश्योरेंस, साइबर सिक्योरिटी, सीक्रेट स्ट्रैटेजी और बैकएंड ऑपरेशंस से जुड़े जातकों के लिए काफी अनुकूल परिणाम देगी. कार्यस्थल पर किसी जटिल तकनीकी मुद्दे या बैकएंड की रुकावट को आप अपनी समझदारी से सुलझाने में सफल रहेंगे. कारोबारी वर्ग के लिए गणेशोत्सव के दौरान आंतरिक खातों की समीक्षा करने, व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखने और त्योहारी सीजन के आगामी ऑर्डर्स के लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करने का दिन रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संभलकर और योजनाबद्ध तरीके से चलने का रहेगा. अष्टम भाव के प्रभाव से किसी पुराने बकाए, टैक्स रिफंड, बीमा दावे या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. गणेश पूजन, भोग-प्रसाद और दैनिक आवश्यकताओं पर बजट के अनुसार ही खर्च करें; किसी भी प्रकार के अनावश्यक वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में लिए गए सौदों से बचें. किसी भी जरूरी अनुबंध पर बातचीत के लिए दोपहर 11:51 से 12:40 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के पूजन-अर्चन और आरती से वातावरण शांत, गंभीर और भक्तिमय बना रहेगा. ससुराल पक्ष या दूर के परिजनों के साथ सुखद बातचीत होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता और सौम्यता बनाए रखें; मिलकर गणपति की सेवा व आरती करने से आपसी विश्वास गहरा होगा. प्रेम संबंधों में दिखावे से दूर रहकर आत्मीय और गहरी बातचीत रिश्ते को भावनात्मक संबल देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से अष्टम भाव के प्रभाव के कारण खान-पान को लेकर थोड़ी सावधानी रखना आवश्यक होगा. त्योहारी माहौल में अत्यधिक तैलीय, भारी या गरिष्ठ मिष्ठानों के सेवन से बचें, अन्यथा पेट में भारीपन या अपच की समस्या हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और सात्विक आहार लें. मानसिक शांति व ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ देर मौन रहकर गणेश मंत्र का ध्यान और प्राणायाम जरूर करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 15:21 से 16:54 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार के दिन सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, पीले मोदक या बेसन के लड्डू और पीले पुष्प अर्पित करें. हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जप करें और गौमाता को भीगी चना दाल या गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

FAQ

15 सितंबर 2026 को कौन-सा दिन है?

15 सितंबर 2026 को मंगलवार है.

15 सितंबर को चंद्रमा किस राशि में रहेंगे?

लेख में दी गई ज्योतिषीय गणना के अनुसार चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और शुक्र के साथ युति बनाएंगे.

चंद्रमा और शुक्र की युति का क्या अर्थ है?

ज्योतिषीय मान्यता में यह संयोग भावनाओं, रिश्तों, रचनात्मकता, सुख-सुविधाओं और खर्च से जुड़े मामलों को प्रभावित करने वाला माना जाता है. इसका परिणाम प्रत्येक राशि के लिए अलग हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.