Aaj Ka Rashifal 15 October 2026: आज गुरुवार को शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन है और मां स्कंदमाता की पूजा होगी. आज के राशिफल में मकर के लिए पुराने संपर्कों से बातचीत, कुंभ के लिए दफ्तर की जिम्मेदारियां और वृषभ के लिए साझेदारों से तालमेल अहम बताया गया है. कन्या को अपनी पहल से काम आगे बढ़ाने के संकेत हैं. वहीं, मेष को किसी बड़े फैसले से पहले शर्तें समझने और धनु को गैरजरूरी खर्च रोकने की सलाह दी गई है.

आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा. ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और पंचांग में सौभाग्य योग भी दर्ज है. ज्योतिषीय आकलन में हर राशि के लिए दिन का जोर अलग है. कहीं बातचीत और सहयोग पर, तो कहीं अधूरे काम, बजट और परिवार की जिम्मेदारियों पर. नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम और सेहत के लिहाज से आपके लिए क्या रहेगा अहम? पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का, आज का राशिफल.

मेष राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और दिमाग शांत रखने का है. जल्दबाजी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचें. चंद्रमा आज आपकी ही राशि के स्वामी मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके आठवें भाव में बैठा है. पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का असर रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है, जो मां स्कंदमाता की पूजा का दिन माना जाता है. माता रानी की पूजा करके उन्हें पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे मन का डर दूर होगा और रुके हुए काम धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदार और कारोबारी आज नया माल उठाने या बड़ा सौदा करने में थोड़ी सावधानी रखें. अगर आप कबाड़, हार्डवेयर, मेडिकल, इंश्योरेंस या किसी टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, तो दिन सामान्य चलेगा. आज अपने प्लान किसी के साथ शेयर न करें, चुपचाप अपना काम करते रहें. नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस की राजनीति और गॉसिप से बिल्कुल दूर रहना चाहिए. अपने काम से काम रखें और जो काम अटका हुआ है, उसे पहले निपटा लें.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज थोड़ा हाथ खींचकर चलने की जरूरत है. कोई पुराना बिल, टैक्स या अचानक आने वाला खर्च सामने आ सकता है. किसी के कहने में आकर शेयर बाजार या ऑनलाइन लॉटरी-सट्टे में पैसा न फंसाएं. दिन में 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी कागजात इसी समय देख लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को उधार न दें और न ही कोई नया एग्रीमेंट साइन करें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्र की पूजा-पाठ के चलते माहौल अच्छा रहेगा. ससुराल पक्ष से कोई बात हो तो अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखें, बात बढ़ सकती है. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-परिवार को बहुत अच्छे से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में पुरानी बातों को कुरेदने से बचें, साथी की बात भी प्यार से सुनें.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज का दिन थोड़ा शांत रहने और अपने काम पर फोकस करने का है. सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर टाइम खराब न करें. अगर आप किसी एग्जाम, इंटरव्यू, कोडिंग या कॉलेज असाइनमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपका दिमाग गहरी चीजों को बहुत जल्दी पकड़ेगा. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, माइंड फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

ज्यादा सोचने की वजह से सिर में भारीपन या थकान महसूस हो सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए फ्रिज का ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें, नहीं तो गला या पेट खराब हो सकता है. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी का दिन है. सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें.

वृषभ राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन काम और रिश्ते दोनों में तालमेल बनाकर चलने का है. बातचीत में खुलापन रखेंगे तो दिन बहुत आराम से कटेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके सातवें भाव (पार्टनरशिप और दांपत्य जीवन के घर) में बैठा रहेगा. पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का पावन अवसर है. माता रानी की आराधना करके उन्हें पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे मन को सुकून मिलेगा और रोजी-रोजगार के रास्ते आसान होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन ग्राहकों से सीधे जुड़ने और त्योहारी सीजन की बुकिंग्स पक्की करने के लिए बढ़िया रहेगा. अगर आप कपड़े, कॉस्मेटिक्स, सजावट का सामान, खान-पान या पार्टनरशिप के काम में हैं, तो काउंटर पर अच्छी बिक्री दिखेगी. साझेदार के साथ बैठकर आगे की योजना बना लें, बात बनेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन ठीक-ठाक रहेगा. दफ्तर में सहयोगियों के साथ मिलकर पेंडिंग काम आसानी से निबट जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संभला रहेगा और आमदनी बनी रहेगी. पुराने बकाए या किसी सौदे से पैसा हाथ में आ सकता है. सुबह 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, इस समय जरूरी लेन-देन या हिसाब-किताब निपटा सकते हैं. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई जोखिम भरा सौदा करें. घरेलू खर्च बजट के भीतर ही रहेंगे.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में पूजा-पाठ की वजह से माहौल बहुत सुखद रहेगा. जीवनसाथी आज आपकी पूरी ढाल बनकर खड़ा रहेगा; वे घर और पूजा की हर जिम्मेदारी को बहुत प्यार से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ चाय पीते हुए गपशप करने से दिनभर की थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य को लेकर सीधी बात करें, आपसी भरोसा बढ़ेगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी चिल, प्रैक्टिकल और मिलनसार रहने वाली है. अगर कॉलेज का कोई ग्रुप प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ मिलकर डिस्कस करना फायदेमंद रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहें. शाम को मनपसंद गाने सुनते हुए थोड़ी देर खुली हवा में टहलें, मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिनभर चुस्ती बनी रहेगी, बस लगातार भागदौड़ के बाद शाम को पैरों में हल्की थकान हो सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बाहर का तला-भुना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोएं.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का शुभ दिन है. सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं. मां स्कंदमाता का ध्यान करें और उन्हें केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाकर परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

मिथुन राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन काम निपटाने, विरोधियों को शांत रखने और अपनी दिनचर्या को पटरी पर लाने के लिए काफी अच्छा रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके छठे भाव (मेहनत, कर्ज और कंपीटीशन के घर) में गोचर करेगा. पूरे दिन और रात भर बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा का प्रभाव रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का दिन है. देवी मां को पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे मन की उलझनें दूर होंगी और अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन पुराने बहीखाते दुरुस्त करने, माल की सप्लाई चेक करने और ग्राहकों के पेंडिंग ऑर्डर निपटाने के लिए मुफीद रहेगा. अगर आप कंसल्टेंसी, कानून, मेडिकल, अकाउंट्स या किसी सर्विस सेक्टर में हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा और काम समय पर पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है. दफ्तर में सहकर्मी आपके काम में मदद करेंगे और सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संभला हुआ रहेगा. कहीं अटका हुआ पुराना पैसा या बिल का पेमेंट वापस मिलने की अच्छी उम्मीद है. दिन में 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी लेन-देन या हिसाब इसी समय देख लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को उधार न दें और न ही कोई जोखिम भरा सौदा करें. नवरात्र की खरीदारी में थोड़ा खर्च होगा, लेकिन यह आपके बजट के भीतर ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा की वजह से शांति और सुकून का माहौल रहेगा. ननिहाल या मामा पक्ष से कोई अच्छी खबर या सहयोग मिल सकता है. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर की जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी से अपनी बात खुलकर कहें, कोई गलतफहमी होगी तो बातचीत से दूर हो जाएगी.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी प्रैक्टिकल, तेज-तर्रार और फोकस्ड रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कोडिंग प्रॉब्लम, इंटरव्यू या कॉलेज असाइनमेंट में लगे हैं, तो ज्येष्ठा नक्षत्र आपकी तार्किक सोच और मेमोरी को काफी तेज रखेगा. सोशल मीडिया पर फालतू बहस से दूर रहें. शाम को थोड़ी देर फोन अलग रखकर वॉक पर निकलें, माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप चुस्त महसूस करेंगे. बस खान-पान का थोड़ा ध्यान रखें. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बाहर का भारी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. समय पर खाना खाएं और रात को भरपूर नींद लें.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का पावन दिन है. सुबह नहाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें.

कर्क राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन नए आइडियाज पर काम करने, बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर मिलने और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए काफी बढ़िया रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके पांचवें भाव (बुद्धि, संतान और नई सोच के घर) में बैठा रहेगा. पूरे दिन और रात भर बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा का प्रभाव रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे मन को शांति मिलेगी और लिए गए फैसले सही साबित होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन नई योजनाओं को जमीन पर उतारने और त्योहारी सीजन के नए स्टॉक को डिस्प्ले करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप पढ़ाई-लिखाई, कोचिंग, डिजाइनिंग, सजावट, कपड़े या खान-पान के काम में हैं, तो आज ग्राहकों का आना-जाना खूब लगा रहेगा. ज्येष्ठा नक्षत्र की वजह से आपकी बातचीत का अंदाज लोगों को पसंद आएगा, जिससे नए ऑर्डर मिलने में आसानी होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी हल्का और सुकून भरा रहेगा. ऑफिस में किसी मुश्किल काम को आप बहुत ही आसान तरीके से सुलझा लेंगे, जिससे सीनियर्स खुश होंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन काफी राहत भरा रहेगा. पहले किए गए किसी काम या पुराने निवेश से फायदा होने के अच्छे संकेत हैं. सुबह 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी हिसाब-किताब या कागजी काम इसी समय देख लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई जोखिम भरा सौदा करें. बच्चों की जरूरतों और पूजा-पाठ में थोड़ा खर्च होगा, लेकिन बजट काबू में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा-पाठ की वजह से माहौल खुशनुमा और पावन बना रहेगा. बच्चों की तरफ से कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-गृहस्थी के कामों को बहुत सलीके से संभालेगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बात रखें, दोनों के बीच भरोसा और तालमेल और पक्का होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी क्रिएटिव, शार्प और पॉजिटिव रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, कोडिंग असाइनमेंट, डिजाइनिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी स्किल्स सुधारने में समय लगाएं. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और अच्छा महसूस करेंगे. दिनभर लगातार सोचने या स्क्रीन पर वक्त बिताने से शाम को आंखों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए फ्रिज का बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों दुरुस्त रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपको चुस्त रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का पावन संयोग है. सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

सिंह राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन घर-परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने, मन को शांत रखने और काम में स्थिरता बनाए रखने का है. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके चौथे भाव (घर, परिवार, मां और सुख-सुविधाओं के घर) में बैठा रहेगा. पूरे दिन और रात भर बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा का प्रभाव रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे मन की उलझनें शांत होंगी, घर में सुख-शांति आएगी और काम में मन लगेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन अपनी दुकान या ऑफिस के अंदरूनी इंतजाम देखने, बहीखातों को ठीक करने और त्योहारी सीजन के माल का स्टॉक संभालने के लिए अच्छा रहेगा. अगर आप प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन सामग्री या घर के सामान के कारोबार से जुड़े हैं, तो काम ठीक-ठाक गति से चलता रहेगा. ज्येष्ठा नक्षत्र का असर होने से आज किसी नए सौदे में जल्दबाजी न करें, अपने पुराने ग्राहकों और पक्के संपर्कों पर ही भरोसा रखें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी व्यवस्थित रहेगा. ऑफिस में साथियों का सहयोग मिलेगा और आप अपने जरूरी काम शांति से पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संभला हुआ रहेगा. घर की जरूरतों या मेंटेनेंस पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. दिन में 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी कागजी काम या पैसों का हिसाब इसी समय निपटा लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई जोखिम भरा लेन-देन करें. बचत पर टिके रहना ही आज बेहतर रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा की वजह से बहुत पावन और शांत माहौल बना रहेगा. माता जी और घर के बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे मन को बहुत राहत महसूस होगी. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-गृहस्थी के कामों को सलीके से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी से अपनी बात प्यार से कहें, आपसी समझ और रिश्ता मजबूत होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी चिल, ग्राउंडेड और फोकस्ड रहने वाली है. सोशल मीडिया पर दूसरों की पोस्ट्स देखकर समय बर्बाद करने से बचें. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कॉलेज असाइनमेंट, कोडिंग या पर्सनल प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और शांत महसूस करेंगे. दिनभर एक ही जगह बैठकर काम करने की वजह से शाम को कमर या कंधों में हल्की अकड़न हो सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का पावन दिन है. सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें.

कन्या राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन अपनी हिम्मत और सूझबूझ से काम आगे बढ़ाने, नए संपर्कों से जुड़ने और भाई-बहनों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके तीसरे भाव (मेहनत, पराक्रम, बोलचाल और भाई-बहनों के घर) में बैठा रहेगा. पूरे दिन और रात भर आपकी ही राशि के स्वामी बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा का प्रभाव रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे मन का संकोच दूर होगा, बातचीत का असर बढ़ेगा और आपके सारे प्रयास सफल होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन नए संपर्कों को भुनाने, त्योहारी सीजन की मार्केटिंग तेज करने और ग्राहकों से सीधे जुड़ने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, स्टेशनरी, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सेलिंग या रिटेल व्यापार में हैं, तो आज काउंटर और फोन पर अच्छी चहल-पहल बनी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव से आपकी स्पष्ट और मीठी बातचीत बड़े सौदों को फाइनल कराने में मदद करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मिलकर आप अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स और फाइलों को समय से पहले निपटा लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन काफी संभला हुआ और राहत भरा रहेगा. पहले की गई किसी छोटी मेहनत, कमीशन या पुराने बकाए से पैसा हाथ में आने के अच्छे संकेत हैं. दिन में 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी कागजात या लेन-देन का हिसाब इसी समय देख लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई जोखिम भरा लेन-देन करें. पूजा-पाठ और रोजमर्रा की जरूरतों में खर्च सामान्य ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा-पाठ की वजह से बहुत सुखद और खुशनुमा माहौल बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे कोई भी अटका काम आसानी से हो जाएगा. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें शेयर करें, दोनों के बीच भरोसा और तालमेल और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी एनर्जेटिक, सोशल और स्मार्ट रहने वाली है. अगर आप किसी नए स्किल, कोडिंग असाइनमेंट, कॉलेज प्रोजेक्ट, पॉडकास्ट या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत तेजी से चीजों को समझेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में समय लगाएं. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी एक्टिव और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार भागदौड़ और फोन कॉल्स के चलते शाम को कंधों या हाथों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बाहर का भारी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का पावन संयोग है. सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें.

तुला राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन अपनी बातचीत से लोगों को जोड़ने, पैसों की बचत पर ध्यान देने और घर-परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने का है. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब के घर) में बैठा रहेगा. पूरे दिन और रात भर बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा का प्रभाव रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे बातचीत में मिठास आएगी, पैसों की रुकावट दूर होगी और परिवार में अपनापन बढ़ेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन अपनी दुकानदारी जमाने, नए ग्राहकों को जोड़ने और त्योहारी सीजन की बिक्री बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. अगर आप कपड़ों, आभूषणों, सौंदर्य प्रसाधन, बैंकिंग, ग्रॉसरी या कंसल्टेंसी के काम में हैं, तो आज गल्ले पर अच्छी रौनक दिखेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र के असर से आपकी मीठी और समझदारी भरी बोली से पुराने ग्राहक भी लौटकर आएंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी सुकून भरा रहेगा. ऑफिस में आपकी राय की कद्र होगी और सहकर्मियों के साथ मिलकर आप अपने जरूरी काम वक्त पर पूरे कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन काफी राहत भरा और फायदा कराने वाला रहेगा. कहीं से अटका हुआ पैसा या पुराना बकाया मिलने के अच्छे आसार हैं. सुबह 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी कागजात या लेन-देन का हिसाब इसी समय निपटा लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई जल्दबाजी में सौदा करें. पूजा-पाठ और घर की जरूरतों में थोड़ा खर्च होगा, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा की वजह से बहुत पावन और सुखद माहौल बना रहेगा. घर के बड़ों के साथ बैठकर बातचीत करने से मन को शांति मिलेगी. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-गृहस्थी के कामों को बहुत सलीके से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी से अपनी बात प्यार से कहें, दोनों के बीच भरोसा और तालमेल और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, प्रैक्टिकल और कूल रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, इंटरव्यू, कोडिंग टास्क, कॉलेज प्रेजेंटेशन या स्किल सीखने की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत फोकस्ड रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान दें. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और रिलैक्स महसूस करेंगे. दिनभर लगातार बोलते रहने या काम में लगे रहने से शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान लग सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का पावन दिन है. सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें.

वृश्चिक राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने, अपनी सूझबूझ से बिगड़े काम संवारने और खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने का है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न स्थान) में बैठा रहेगा. पूरे दिन और रात भर बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा का असर रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे मन का डर और संकोच दूर होगा, चेहरे पर नई चमक आएगी और आपके फैसले सटीक साबित होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन खुद आगे बढ़कर फैसले लेने, त्योहारी सीजन के ऑर्डर्स को अंतिम रूप देने और ग्राहकों से सीधा संपर्क बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप लीडरशिप, मैनेजमेंट, तकनीकी काम, दवाओं, मैन्युफैक्चरिंग या किसी स्वतंत्र व्यापार से जुड़े हैं, तो आज आपकी सूझबूझ बहुत काम आएगी. ज्येष्ठा नक्षत्र के असर से आपकी बातचीत का अंदाज काफी असरदार रहेगा, जिससे लोग आपकी बात आसानी से मानेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी एक्टिव रहेगा. दफ्तर में किसी जटिल समस्या को आप अपनी सूझबूझ से सुलझा लेंगे, जिससे उच्चाधिकारी आपकी तारीफ करेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन काफी राहत भरा और संभला रहेगा. पहले की गई किसी मेहनत या पुराने सौदे से धन लाभ होने के अच्छे आसार हैं. सुबह 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी कागजात या पैसों का हिसाब इसी समय देख लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई जोखिम भरा लेन-देन करें. पूजा-पाठ और निजी जरूरतों में थोड़ा खर्च होगा, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा-पाठ की वजह से बहुत सुखद और पावन माहौल बना रहेगा. परिवार के लोग आपकी बात को तवज्जो देंगे और घर में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी से अपनी बात खुलकर कहें, दोनों के बीच भरोसा और तालमेल और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी कॉन्फिडेंट, शार्प और फोकस्ड रहने वाली है. अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट, कोडिंग टास्क या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत तेजी से चीजों को पकड़ेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में समय लगाएं. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी चुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर लगातार सोचने या भागदौड़ के चलते शाम को सिर या आंखों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का पावन दिन है. सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें.

धनु राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन बजट पर लगाम कसने, गैर-जरूरी भागदौड़ से बचने और शांति से अपने काम निपटाने का है. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके बारहवें भाव (खर्च, बाहर के काम और आराम के घर) में बैठा रहेगा. पूरे दिन और रात भर बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा का प्रभाव रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे मन की बेचैनी दूर होगी, फालतू खर्चों पर रोक लगेगी और दिन सुकून से बीतेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन दूर के सप्लायर्स से संपर्क साधने, पुराने माल का हिसाब देखने और बैकएंड के काम दुरुस्त करने के लिए अच्छा रहेगा. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, अस्पताल, मेडिकल, ऑनलाइन सर्विस, कोरियर या दूर-दराज के व्यापार से जुड़े हैं, तो काम ठीक-ठाक गति से चलता रहेगा. ज्येष्ठा नक्षत्र के असर से आज किसी नए सौदे में जल्दबाजी न करें, कागजी शर्तें अच्छी तरह पढ़कर ही हामी भरें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. दफ्तर में दूसरों के फालतू पचड़ों से दूर रहकर अपने तय काम को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज थोड़ा हाथ खींचकर चलने की जरूरत होगी. पूजा-पाठ, घर के सामान या किसी अचानक काम की वजह से खर्च बढ़ सकता है, इसलिए गैर-जरूरी खरीदारी से बचें. सुबह 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी कागजात या हिसाब इसी समय देख लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई जोखिम भरा लेन-देन करें. अपनी पुरानी बचत को सुरक्षित रखना ही आज सबसे सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा की वजह से बहुत पावन और शांत माहौल बना रहेगा. घर के बड़ों की सलाह आपके बहुत काम आएगी, जिससे मन को तसल्ली मिलेगी. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-गृहस्थी के कामों को बहुत सलीके से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की भागदौड़ की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी से किसी पुरानी बात पर बहस करने से बचें, प्यार से अपनी बात समझाएंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी शांत, डीप और अपने काम में मग्न रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की दिखावे वाली पोस्ट्स से दूरी बनाकर रखें. अगर आप विदेश में पढ़ाई, किसी प्रतियोगी परीक्षा, रिसर्च, कोडिंग असाइनमेंट या पर्सनल प्रोजेक्ट में लगे हैं, तो आज आपका दिमाग एकांत में बहुत अच्छे से काम करेगा. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

ज्यादा सोचने या लगातार स्क्रीन पर काम करने की वजह से शाम को आंखों में थकान या सिर में हल्का भारीपन लग सकता है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का पावन दिन है. सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें.

मकर राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन काम में अच्छी कमाई करने, पुराने संपर्कों से फायदा उठाने और अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए काफी बढ़िया रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके ग्यारहवें भाव (कमाई, लाभ और बड़े नेटवर्क के घर) में बैठा रहेगा. पूरे दिन और रात भर बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा का असर रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे आमदनी के रास्ते खुलेंगे और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन बड़े ग्राहकों को जोड़ने, थोक के सौदे पक्के करने और त्योहारी सीजन की मांग से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. अगर आप मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फाइनेंस या थोक व्यापार से जुड़े हैं, तो आज गल्ले पर अच्छी रौनक दिखेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र के असर से पुराने दोस्तों और व्यापारिक संपर्कों से भी अच्छा काम मिलने की उम्मीद है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी सकारात्मक रहेगा. दफ्तर में आपके काम करने के सलीके और समय की पाबंदी को देखकर सीनियर्स काफी खुश रहेंगे, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन काफी मजबूत और तसल्ली देने वाला रहेगा. पहले किए गए किसी काम, पुराने निवेश या अटके हुए पेमेंट से अचानक धन लाभ होने के पूरे आसार हैं. सुबह 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी कागजी काम या पैसों का हिसाब इसी समय देख लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई जल्दबाजी में जोखिम भरा सौदा करें. घर की जरूरतों में थोड़ा खर्च होगा, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा-पाठ की वजह से बहुत सुखद और पावन माहौल बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे मन में काफी उत्साह रहेगा. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की भागदौड़ की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी से अपनी बात खुलकर कहें, दोनों के बीच भरोसा और तालमेल और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी एंबिशियस, फोकस्ड और रिजल्ट-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी जॉब प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, कॉलेज प्रोजेक्ट के फाइनल सबमिशन या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत सटीक चलेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी एक्टिव और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार भागदौड़ और एक जगह खड़े रहने से शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का पावन दिन है. सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें.

कुंभ राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन काम में अपनी साख मजबूत करने, नई जिम्मेदारियों को सलीके से संभालने और अधिकारियों का भरोसा जीतने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके दसवें भाव (कर्म, काम-काज और मान-सम्मान के घर) में बैठा रहेगा. पूरे दिन और रात भर बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा का प्रभाव रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और लिए गए निर्णय सही दिशा में आगे बढ़ेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने, बड़े ऑर्डर्स को फाइनल करने और सप्लायर्स से बेहतर तालमेल बनाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. अगर आप तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, पब्लिकेशन, कंसल्टेंसी, हार्डवेयर या किसी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो दिनभर काम की गति अच्छी बनी रहेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र के असर से आपकी योजनाएं समय पर पूरी होंगी और प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने में मदद मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी उत्पादक रहेगा. दफ्तर में सीनियर्स आपके काम करने के तरीके की तारीफ करेंगे, जिससे कोई जरूरी प्रोजेक्ट आपको सौंपा जा सकता है.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पहले की गई मेहनत या पुराने व्यावसायिक काम से पैसे की आवक ठीक-ठाक बनी रहेगी. सुबह 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी कागजात या पैसों का हिसाब इसी समय देख लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार न दें और न ही कोई जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करें. पूजा-पाठ और रोजमर्रा की जरूरतों में थोड़ा खर्च होगा, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा-पाठ की वजह से बहुत सुखद और पावन माहौल बना रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और सलाह मिलेगी, जिससे किसी घरेलू मसले को सुलझाने में आसानी होगी. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की भागदौड़ की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी से अपनी बात खुलकर कहें, दोनों के बीच भरोसा और तालमेल और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी प्रोफेशनल, फोकस्ड और एंबिशियस रहने वाली है. अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के फाइनल रिव्यू, कोडिंग टास्क या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत सटीक काम करेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और सजग महसूस करेंगे. दिनभर लगातार काम और भागदौड़ के चलते शाम को पिंडलियों या एड़ियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का पावन दिन है. सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें.

मीन राशि: 15 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन भाग्य का साथ पाने, आध्यात्मिक कामों में मन लगने और दूरगामी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफी अच्छा रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के घर वृश्चिक यानी आपके नौवें भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा और गुरु के घर) में बैठा रहेगा. पूरे दिन और रात भर बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा का असर रहेगा और रात 09:14 बजे तक सौभाग्य योग बना हुआ है. आज नवरात्रि का पांचवां दिन (पंचमी तिथि) है और मां स्कंदमाता की पूजा का पावन अवसर है. देवी मां को पीले फल या केले का भोग लगाएं. इससे मन को शांति मिलेगी, अटके काम बनने लगेंगे और दिनभर सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन दूर के ग्राहकों से जुड़ने, त्योहारी सीजन के बड़े ऑर्डर्स को फाइनल करने और सप्लायर्स से रिश्ते मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन, पूजा-सामग्री, कानूनी सलाह, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या ऑनलाइन सेलिंग से जुड़े हैं, तो काम में अच्छी प्रगति दिखेगी. ज्येष्ठा नक्षत्र के असर से वरिष्ठ लोगों और जानकारों की सलाह आपके काम को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी राहत भरा रहेगा. दफ्तर में कठिन काम निपटाने में सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा और अटके असाइनमेंट्स समय पर पूरे हो जाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन काफी संभला हुआ और संतोषजनक रहेगा. पहले किए गए किसी काम, दूर के क्लाइंट या पुराने सुरक्षित निवेश से रुका हुआ पैसा हाथ आने के अच्छे आसार हैं. सुबह 11:43 से 12:29 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जरूरी कागजात या लेन-देन का हिसाब इसी समय निपटा लें. दोपहर 01:33 से 02:59 के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पैसा लगाने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. पूजा-पाठ और पारिवारिक जरूरतों में खर्च सामान्य ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर में नवरात्रि की पूजा-पाठ की वजह से बहुत पावन और शांत माहौल बना रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद आपके मन को संबल देगा. जीवनसाथी आज आपकी पूरी मदद करेगा और घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेगा. शाम को साथ बैठकर एक कप चाय पिएं, दिनभर की भागदौड़ की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी से अपनी बात खुलकर कहें, दोनों के बीच भरोसा और तालमेल और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आज आपकी वाइब काफी विजनरी, पॉजिटिव और इंस्पायरिंग रहने वाली है. अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा, वीजा प्रोसेस या रिसर्च असाइनमेंट की तैयारी में लगे हैं, तो आज आपका दिमाग बहुत फोकस्ड रहेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर फोन किनारे रखकर खुली हवा में टहलें, माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को जांघों या पैरों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम बदल रहा है, इसलिए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें, ताकि गला और पेट दोनों ठीक रहें. दिनभर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

सरल उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार और पंचमी तिथि का पावन दिन है. सुबह नहा-धोकर भगवान विष्णु का ध्यान करें. मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप स्कंदमाता को केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करें.

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