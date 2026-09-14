Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: सितंबर को गणेश चतुर्थी के साथ नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है. पूजा और उत्सव की व्यस्तता के बीच नौकरी, कारोबार तथा घर के खर्च भी ध्यान मांगेंगे. फाइल में दी गई ग्रह स्थिति के अनुसार चंद्रमा तुला राशि में स्वराशि के शुक्र के साथ रहेगा. यह संयोग रिश्तों, साझेदारी, खरीदारी और सुविधा से जुड़े फैसलों को प्रमुख बना सकता है.

चित्रा नक्षत्र दोपहर 1:55 बजे तक रहने की गणना दी गई है. आज का फलादेश चंद्र राशि और प्रत्येक राशि से चंद्रमा की भाव स्थिति के आधार पर तैयार किया गया है. इसमें व्यक्तिगत लग्न, दशा और जन्मकुंडली शामिल नहीं है, इसलिए परिणामों को सामान्य संकेत के रूप में पढ़ें. राहुकाल और दूसरे पंचांग समय शहर के अनुसार बदल सकते हैं.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

हरतालिका तीज के व्रत का पारण और घर में गणपति बप्पा के स्वागत की रौनक आज आपके मन को पूरी तरह उत्साहित रखेगी. आपकी राशि से सातवें भाव में चंद्रमा और अपनी ही राशि के शुक्र की मौजूदगी आपके सामाजिक दायरे, रिश्तों और साझे के कामों में एक नई जान फूंकने वाली है. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपके फैसलों में स्पष्टता और बातचीत में गजब का प्रभाव पैदा करेगा.

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करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अगर आप पार्टनरशिप, क्लाइंट डीलिंग, मीडिया, पीआर या फैशन-डिजाइनिंग से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके काम को सीधे तौर पर गति देने वाला है. कार्यस्थल पर आपकी समझ और बात रखने के अंदाज की कद्र होगी. कारोबारियों के लिए गणेश उत्सव की त्योहारी मांग को भुनाने का सीधा मौका है. नए ग्राहकों से सीधे संपर्क बनेंगे और किसी अटके हुए व्यापारिक सौदे पर बात आगे बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुपये-पैसे के मामले में दिन काफी संतुलित और राहत भरा रहेगा. नियमित कारोबार और साझे के कामों से नकदी का प्रवाह सुधरेगा. बप्पा के स्वागत, पूजा सामग्री और घर की साज-सज्जा में खर्च तो होगा, लेकिन वह आपके तय बजट के भीतर ही रहेगा. किसी भी जरूरी एग्रीमेंट या वित्तीय कागजात पर दस्तखत करने के लिए दोपहर 11:51 से 12:41 का अभिजीत मुहूर्त सबसे सटीक रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर का माहौल पूजा-पाठ और बप्पा के जयकारों से जीवंत रहेगा. जीवनसाथी के साथ गजब का तालमेल देखने को मिलेगा; तीज व्रत के पारण और गणेश जी की स्थापना दोनों मिलकर पूरे भाव से करेंगे. अगर किसी बात पर पहले से कोई मनमुटाव था, तो आज वह बातचीत से आसानी से सुलझ जाएगा. लव लाइफ में आत्मीयता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ खुलकर अपने दिल की बात साझा कर पाएंगे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के लिहाज से दिन बढ़िया है और ऊर्जा भी भरपूर रहेगी. बस सुबह से चल रही भागदौड़ और पूजा की तैयारियों के चलते शाम ढलते-ढलते पैरों में हल्की थकान उतर सकती है. तला-भुना खाने से थोड़ा परहेज रखें, पूजा का प्रसाद और सात्विक आहार ही लें. भरपूर पानी पिएं और दिन के किसी हिस्से में 10 मिनट शांति से बैठकर गहरी सांस लें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए जरूरी न हो तो इस दिशा में लंबी दूरी तय करने से बचें. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इसमें कोई नया या बड़ा काम शुरू न करें. सोमवार का दिन है और गणेश चतुर्थी का महापर्व भी, इसलिए सुबह भगवान गणेश को 21 दूर्वा, लाल सिंदूर और मोदक चढ़ाएं. शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध व जल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करते हुए दिन की शुरुआत करें.

शुभ रंग: सिंदूरी लाल और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर और कार्यस्थल पर विघ्नहर्ता श्री गणेश की स्थापना और उत्सव की गूंज आज आपके भीतर एक नया उत्साह और अनुशासन भरेगी. आपकी राशि से छठे भाव (तुला राशि) में चंद्रमा और स्वराशि के शुक्र का गोचर आपके लंबित कार्यों को निपटाने, विरोधियों पर बढ़त बनाने और दिनचर्या को व्यवस्थित करने में पूरी मदद करेगा. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का प्रभाव आपको जटिल मामलों में भी सही व व्यावहारिक फैसले लेने की शक्ति देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी जिम्मेदारियों को चुस्ती से पूरा करने का है. लीगल, बैंकिंग, सर्विस सेक्टर, मेडिकल और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत का सीधा फायदा मिलेगा. दफ्तर में प्रतिस्पर्धी आपकी कार्यकुशलता के आगे टिक नहीं पाएंगे. कारोबारियों के लिए त्योहार के चलते बढ़े हुए ऑर्डर्स, कर्मचारियों के प्रबंधन और सप्लायर्स के साथ तालमेल बिठाने के लिहाज से दिन काफी व्यस्त और उत्पादक रहने वाला है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

धन के लेन-देन में सतर्कता और समझदारी दिखाने का दिन है. छठे भाव का प्रभाव पुराने बकाए की वसूली और बैंक से जुड़े मामलों को सुलझाने में अनुकूल रहेगा. गणेश उत्सव की पूजा, मिठाइयों और घरेलू व्यवस्थाओं पर थोड़ा अतिरिक्त खर्च हो सकता है, लेकिन आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी. किसी भी तरह के बड़े निवेश या अनुबंध पर बातचीत के लिए दोपहर 11:51 से 12:41 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

बप्पा की अगवानी को लेकर घर के सभी सदस्यों में भारी उत्साह देखने को मिलेगा. पूजा की तैयारियों और घर के छोटे-मोटे प्रबंधों में आपका योगदान सराहा जाएगा. जीवनसाथी के साथ संवाद सहज रहेगा, हालांकि भागदौड़ के बीच एक-दूसरे की छोटी-मोटी बातों को दिल से लगाने से बचें. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति व्यावहारिक सहयोग और निष्ठा की भावना रिश्ते को अधिक परिपक्व बनाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

त्योहारी उल्लास के बीच खान-पान पर थोड़ा संयम रखना जरूरी होगा. छठे भाव के चंद्र-शुक्र प्रभाव के कारण अत्यधिक मीठे, तले-भुने या गरिष्ठ पकवानों से पेट में भारीपन या सुस्ती महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और सात्विक आहार को प्राथमिकता दें. मानसिक ताजगी के लिए बप्पा की आरती व ध्यान में कुछ समय जरूर बिताएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इसमें किसी भी नए काम की शुरुआत या जोखिम भरा सौदा करने से बचें. सोमवार को गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश को दूर्वा के 21 जोड़े, सफेद मोदक और पीले फूल अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें और गौमाता को हरा चारा या सफेद मिष्ठान खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का हरा

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर में रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान गणेश के स्वागत की गूंज और मांगलिक उत्सव आज आपके मन को रचनात्मकता और गहरी प्रसन्नता से भर देगा. आपकी राशि से पांचवें भाव (तुला राशि) में चंद्रमा और स्वराशि के शुक्र की युति आपकी बुद्धि, बौद्धिक योजनाओं और कल्पनाशक्ति को एक नई चमक देने वाली है. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का प्रभाव विद्यार्थियों, रचनाकारों और विचारकों के लिए दिन को बेहद प्रेरणादायक बनाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

रिसर्च, डिजिटल क्रिएशन, डेटा, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, कला और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार आउटपुट देने वाला है. आपकी सूझबूझ और किसी भी विषय को अलग नजरिए से पेश करने का तरीका कार्यस्थल पर सराहा जाएगा. कारोबारियों के लिए गणेश उत्सव के मौके पर अपने उत्पादों की आकर्षक ब्रांडिंग करने, नए ऑफर्स रोल आउट करने और युवाओं को आकर्षित करने वाले व्यावसायिक फैसले लेने के लिए समय बहुत अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुपये-पैसे के मामले में दिन काफी सकारात्मक रहेगा. पंचम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति आपके किसी पुराने स्मार्ट निवेश या किसी प्रोजेक्ट से अचानक वित्तीय लाभ के संकेत दे रही है. गणेश जी के आगमन, सजावट, प्रसाद और बच्चों की फरमाइशों पर खुशी-खुशी धन खर्च होगा, जिससे बजट पर कोई बड़ा दबाव नहीं आएगा. किसी भी नए वित्तीय विचार को अमल में लाने या जरूरी दस्तावेजों के लिए दोपहर 11:51 से 12:41 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की पूजा और बच्चों की हंसी-खुशी से माहौल बेहद खुशनुमा रहेगा. संतान की ओर से कोई मनपसंद खबर मिल सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में मिठास और आत्मीयता बनी रहेगी. लव लाइफ के मामले में दिन बहुत ही रोमांटिक और सुकून भरा रहेगा; पार्टनर के साथ त्योहार का उल्लास साझा करना और आत्मीय बातें करना आपके रिश्ते में नया विश्वास भरेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के मामले में आज आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से काफी तरोताजा और हल्का महसूस करेंगे. किसी पुरानी उलझन से मुक्ति मिलने से मानसिक तनाव खत्म होगा. बस त्योहार के उत्साह में भोजन का समय न टालें और अत्यधिक मीठी चीजों के सेवन में थोड़ा संतुलन बनाए रखें. दिनभर ऊर्जावान रहने के लिए भरपूर पानी पिएं और थोड़ी देर खुली हवा में टहलें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू करने से बचें. सोमवार को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर विघ्नहर्ता को 21 दूर्वा की गांठें, मोदक और बेसन के लड्डू अर्पित करें. इसके बाद भगवान शिव पर जल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. गाय को हरी घास या भीगी मूंग खिलाना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: तोतिया हरा और क्रीम

शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर के मंदिर में विघ्नहर्ता श्री गणेश की मंगल स्थापना और बप्पा के जयकारों से आपका घरेलू परिवेश पूरी तरह पवित्र और शांत रहेगा. आपकी राशि से चौथे भाव (तुला राशि) में चंद्रमा और अपनी ही राशि के शुक्र की मजबूत स्थिति पारिवारिक सुख-साधनों, मानसिक संतोष और घरेलू सामंजस्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का शुभ प्रभाव आपके मन की किसी पुरानी बेचैनी को दूर कर आंतरिक सुकून देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

वर्क-फ्रॉम-होम, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन काफी स्मूथ और प्रोडक्टिव रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बहुत सहज बना रहेगा. कारोबारी गणेश उत्सव की मांग के बीच अपने लोकल नेटवर्क, शोरूम या कार्यस्थल की साज-सज्जा और ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे ग्राहकों का भरोसा और आपकी साख बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुपये-पैसे के मामले में दिन काफी मजबूत और संतोषजनक रहेगा. चौथे भाव के प्रभाव से घर की सुख-सुविधाओं, सजावटी सामान, पूजा के अनुष्ठान और वाहन से जुड़े रखरखाव पर पैसा खर्च होगा, लेकिन यह सारा खर्च आपकी वित्तीय क्षमता के भीतर ही रहेगा. किसी भी तरह के पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामले या बड़े सौदे के कागजात पर बात आगे बढ़ाने के लिए दोपहर 11:51 से 12:41 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के स्वागत को लेकर सभी में एक अलग ही खुशी और आत्मीयता देखने को मिलेगी. माताजी का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद आपको मानसिक संबल देगा. जीवनसाथी के साथ पूजा-पाठ और घर की जिम्मेदारियों को साझा करने से आपसी तालमेल और गहरा होगा. लव लाइफ में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा; पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य के सुंदर पलों की योजना बना सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे और मानसिक शांति का स्तर ऊंचा रहेगा. बस मौसम के हल्के बदलाव और उत्सव की व्यस्तता के चलते छाती में हल्का कफ या गले में संवेदनशीलता हो सकती है. ठंडे पेय पदार्थों से परहेज रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें. मन को शांत और एकाग्र बनाए रखने के लिए बप्पा की आरती और भजन में ध्यान लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया बड़ा निर्णय लेने या जोखिम भरा काम शुरू करने से बचें. सोमवार का दिन है और गणेश चतुर्थी का महापर्व भी, इसलिए सुबह विघ्नहर्ता श्री गणेश को 21 दूर्वा, सफेद मोदक और लाल सिंदूर अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान शिव के 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें और शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध व जल चढ़ाएं. गौमाता को रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और मोती जैसा चमकीला

शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर और समाज में विघ्नहर्ता श्री गणेश के आगमन की गूंज आज आपके भीतर आत्मविश्वास, नई स्फूर्ति और सामाजिक सक्रियता को बढ़ाएगी. आपकी राशि से तीसरे भाव (तुला राशि) में चंद्रमा और स्वराशि के शुक्र की मजबूत स्थिति आपके पराक्रम, संपर्कों के विस्तार और संवाद शैली को बहुत प्रभावशाली बनाएगी. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का प्रभाव आपके द्वारा शुरू किए गए नए संपर्कों और छोटी यात्राओं को सफल बनाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

मीडिया, जनसंपर्क, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, डिजिटल प्रचार और क्लाइंट कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आएगा. आपकी स्पष्ट बातचीत और लीडरशिप क्वालिटी की दफ्तर में सराहना होगी. कारोबारी गणेश उत्सव की त्योहारी मांग को भुनाने के लिए नए वेंडर्स, स्थानीय सप्लायर्स और ऑनलाइन चैनलों के जरिए अपनी पहुंच तेजी से बढ़ाएंगे, जिसका सीधा लाभ बिक्री में दिखेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय रूप से आज का दिन संपर्कों और व्यावसायिक सक्रियता से लाभ कमाने का है. आपकी सूझबूझ से अटके हुए सौदों में गति आएगी. गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री, उपहारों और छोटी यात्राओं पर योजनाबद्ध खर्च होगा, जिससे आपका मासिक बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण अनुबंध, एग्रीमेंट या व्यावसायिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दोपहर 11:51 से 12:41 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा की अगवानी को लेकर भारी उत्साह रहेगा. छोटे भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा; वे पूजा की तैयारियों और पंडाल/घर की सजावट में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और हंसी-मजाक का माहौल बना रहेगा. लव लाइफ में खुला और उत्साहवर्धक संवाद रहेगा; पार्टनर के साथ मिलकर त्योहार का आनंद लेना रिश्ते में नया विश्वास भरेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को बेहद चुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ और लगातार फोन कॉल्स के कारण शाम को कंधों या बाहों में हल्का तनाव महसूस हो सकता है. काम के बीच में थोड़ा आराम लें, पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के भारी खान-पान से बचें. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए गणेश वंदना और कुछ देर ध्यान (Meditation) जरूर करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी भी नए जोखिम भरे काम की शुरुआत न करें. सोमवार को गणेश चतुर्थी के महापर्व पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को लाल सिंदूर, 21 दूर्वा और मोदक अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें. गाय को गुड़-रोटी खिलाना विशेष शुभ रहेगा.

शुभ रंग: केसरिया और हल्का नारंगी

शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर के आंगन में गणपति बप्पा की स्थापना और मांगलिक शंखध्वनि से परिवार में आत्मीयता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आपकी राशि से दूसरे भाव (धन, वाणी व कुटुंब भाव - तुला राशि) में चंद्रमा और स्वराशि के शुक्र की युति आपकी वाणी में मिठास, आर्थिक संतुलन और संचित धन में मजबूती लाने वाली है. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का प्रभाव आपके द्वारा बोले गए शब्दों को वजन देगा और पारिवारिक तालमेल को गहरा करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

बैंकिंग, अकाउंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, लीगल एडवाइजरी, शिक्षण, क्लाइंट सर्विसिंग और वाणी से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी रहेगा. कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण बैठकों में आपके तार्किक सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा. कारोबारी गणेश चतुर्थी के मौके पर ग्राहकों के लिए नए फेस्टिव ऑफर्स, आकर्षक पेमेंट ऑप्शन्स और मिष्ठान व सजावट से जुड़ी त्योहारी बिक्री में अच्छी खासी तेजी दर्ज करेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुपये-पैसे के मामले में आज का दिन संचित पूंजी की सुरक्षा और बचत को बढ़ावा देने वाला है. दूसरे भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति पूर्व में किए गए किसी निवेश या पुश्तैनी व्यवस्था से धन आगमन के संकेत दे रही है. बप्पा के स्वागत, भोग-प्रसाद, मिष्ठान और परिवार के सदस्यों के लिए जरूरी खरीदारी पर सुनियोजित खर्च होगा. किसी भी प्रकार के जरूरी वित्तीय सौदे, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के आगमन को लेकर उत्सव और उल्लास छाया रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी पारिवारिक परंपराओं और पूजा-अर्चना में समय बीतेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत सहज और आत्मीय रहेगा; वे पारिवारिक व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में वाणी की मधुरता और आपसी सम्मान से रिश्ता और गहरा होगा; पार्टनर के साथ सुखद और शांत बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को हल्का और संतुलित महसूस करेंगे. मानसिक रूप से पूजा-पाठ का माहौल आपको सुकून देगा. हालांकि, त्योहार के अवसर पर बनने वाले अत्यधिक मीठे और गरिष्ठ व्यंजनों के कारण गले में खराश या पेट में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. संतुलित मात्रा में प्रसाद ग्रहण करें और पर्याप्त गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय मौन रहकर गणेश मंत्र का ध्यान करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया जोखिम भरा काम शुरू करने से बचें. सोमवार को गणेश चतुर्थी के महापर्व पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध व जल चढ़ाएं, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और गाय को हरी घास या भीगी मूंग खिलाएं.

शुभ रंग: पन्ना हरा और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर में रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान गणेश की स्थापना और मंगल आरती की गूंज आज आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और आकर्षण भरेगी. आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में चंद्रमा और स्वराशि के शुक्र का संचरण आपके व्यक्तित्व को निखारने, मानसिक स्पष्टता लाने और लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने वाला रहेगा. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का प्रभाव आपकी कलात्मक रुचि और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

फैशन, डिजाइनिंग, कला, मीडिया, जनसंपर्क, कंसल्टेंसी और टीम लीडरशिप से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अपनी चमक बिखेरने का है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रेजेंटेशन और बात रखने के सुरुचिपूर्ण अंदाज को वरिष्ठों व सहयोगियों से भरपूर दाद मिलेगी. कारोबारी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर नए क्लाइंट्स को जोड़ने, प्रतिष्ठान की सजावट व ब्रांडिंग को निखारने और त्योहारी बिक्री के जरिए मुनाफा बढ़ाने में सफल रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुपये-पैसे के मामले में दिन काफी मजबूत और सकारात्मक रहेगा. आपके व्यक्तिगत प्रयासों और आकर्षण से नए आर्थिक रास्ते खुलेंगे. गणेश उत्सव की पूजा सामग्री, नए वस्त्र, घर की साज-सज्जा और उपहारों पर मनपसंद खर्च होगा, फिर भी वित्तीय स्थिति पूरी तरह संतुलित रहेगी. किसी भी बड़े एग्रीमेंट, व्यावसायिक अनुबंध या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दोपहर 11:51 से 12:41 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के स्वागत को लेकर उल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर की सजावट और व्यवस्था में आपकी पसंद को प्राथमिकता दी जाएगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा और प्रेमपूर्ण रहेगा; मिलकर गणपति की आरती और सेवा करने से रिश्ते में नई मिठास घुलेगी. प्रेम संबंधों में आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा; पार्टनर के साथ त्योहार का उल्लास साझा करना यादगार रहेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत बढ़िया रहेगा. दिनभर के मांगलिक माहौल से आप खुद को हल्का-फुल्का और खुशमिजाज महसूस करेंगे. उत्सव की व्यस्तताओं के बीच भरपूर मात्रा में पानी पिएं और समय पर सात्विक आहार लें. मानसिक शांति व आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ समय भगवान गणेश के ध्यान और भजन-कीर्तन में जरूर बिताएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान कोई नया बड़ा जोखिम भरा काम शुरू करने से बचें. सोमवार को गणेश चतुर्थी के महापर्व पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा, सफेद मोदक और सुगंधित इत्र अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध व गंगाजल चढ़ाएं, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और गौमाता को हरा चारा या सफेद मिष्ठान खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर और आसपास विघ्नहर्ता श्री गणेश की स्थापना के पावन शंखनाद और मंत्रोच्चार से आज का दिन आत्ममंथन, आध्यात्मिक झुकाव और शांत रहकर जरूरी कामों को निपटाने का रहेगा. आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेश व एकांत भाव - तुला राशि) में चंद्रमा और स्वराशि के शुक्र की युति आपकी आंतरिक सोच को गहरा करेगी और दूरगामी योजनाओं को आकार देने में मदद करेगी. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का प्रभाव बैकएंड व्यवस्थाओं और धार्मिक अनुष्ठानों को सुव्यवस्थित बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

मल्टीनेशनल कंपनियों, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, विदेशी क्लाइंट्स, आईटी सपोर्ट, लीगल रिसर्च और बैकएंड मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन काफी प्रभावी रहने वाला है. पर्दे के पीछे रहकर की गई आपकी मेहनत कार्यक्षेत्र में ठोस नतीजे देगी. कारोबारी गणेश चतुर्थी के मौके पर स्टॉक लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स के त्वरित निस्तारण और आगामी दिनों की सप्लाई चेन को दुरुस्त करने पर जोर देंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुपये-पैसे के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलने और योजनाबद्ध खर्च करने की जरूरत रहेगी. बारहवें भाव के प्रभाव से गणेश स्थापना, दान-पुण्य, पूजा सामग्री और घरेलू आवश्यकताओं पर धन का व्यय होगा. ऑनलाइन शॉपिंग या जल्दबाजी में किसी अनावश्यक वस्तु पर अतिरिक्त खर्च करने से बचें. किसी भी बड़े अनुबंध या वित्तीय कागजात पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के स्वागत को लेकर शांत, गरिमापूर्ण और भक्तिमय वातावरण बना रहेगा. परिवार के साथ मिलकर गणेश जी की स्थापना व आरती में भाग लेने से मन को असीम शांति मिलेगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा; एक-दूसरे की भावनाओं और सहयोग की पूरी कद्र होगी. प्रेम संबंधों में दिखावे से दूर रहकर आत्मीय व परिपक्व बातचीत रिश्ते को भावनात्मक संबल देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन संतुलित रहेगा, लेकिन बारहवें भाव में चंद्र-शुक्र के प्रभाव और उत्सव की भागदौड़ के चलते आंखों में हल्का तनाव या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. स्क्रीन टाइम को सीमित रखें और समय पर विश्राम लें. सात्विक व सुपाच्य आहार ग्रहण करें और भरपूर पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय मौन रहकर गणेश वंदना और ध्यान अवश्य करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी भी नए जोखिम भरे काम की शुरुआत न करें. सोमवार को गणेश चतुर्थी के महापर्व पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल, लाल सिंदूर और गुड़-चने का भोग अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर गंगाजल व कच्चा दूध चढ़ाएं, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और गौमाता को गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और हल्का पीला

शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर और कार्यक्षेत्र में विघ्नहर्ता श्री गणेश की शुभ स्थापना और उत्सव के उल्लास से आज आपका दिन बड़ी उपलब्धियों, सामाजिक मान-सम्मान और आर्थिक मजबूती का रहेगा. आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (आय व लाभ भाव - तुला राशि) में चंद्रमा और स्वराशि के शुक्र की मजबूत युति आपकी पुरानी मेहनत का ठोस फल देने और आय के नए साधन खोलने वाली है. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का प्रभाव आपके सामाजिक दायरे और संपर्कों को बहुत लाभकारी बनाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

कॉरपोरेट डील्स, नेटवर्किंग, सेल्स, आईटी, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग और रणनीतिक प्रबंधन से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बड़े अवसर लेकर आएगा. उच्चाधिकारियों और प्रभावशाली संपर्कों का पूरा सहयोग मिलेगा. कारोबारी गणेश चतुर्थी के त्योहारी सीजन की भारी मांग को भुनाने में सफल रहेंगे; नए व्यावसायिक अनुबंध फाइनल होंगे, पुराने क्लाइंट्स से बल्क ऑर्डर्स मिलेंगे और साझेदारियों से शानदार लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन विशेष रूप से धन लाभ और तरक्की का रहेगा. ग्यारहवें भाव में चंद्र-शुक्र की युति पूर्व में किए गए स्मार्ट निवेश, व्यापारिक मुनाफे या रुके हुए बकाए की प्राप्ति के प्रबल संकेत दे रही है. बप्पा के स्वागत, पूजा सामग्री, भोग-प्रसाद और परिजनों के लिए उपहारों पर खुशी-खुशी खर्च होगा, जिससे आपका बजट बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा. किसी भी बड़े एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दोपहर 11:51 से 12:41 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के आगमन से चारों तरफ खुशी, मेल-जोल और धार्मिक उल्लास का वातावरण रहेगा. बड़े भाई-बहनों और करीबी मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा; वे पूजा की व्यवस्था और पंडाल की साज-सज्जा में उत्साह से हाथ बंटाएंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा और प्रेमपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; पार्टनर के साथ त्योहार का आनंद लेना और मिलकर पूजा-अर्चना करना रिश्ते में नया विश्वास भरेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्फूर्ति का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. दिनभर के मांगलिक माहौल से मन प्रफुल्लित और तनावमुक्त रहेगा. बस दिनभर की सामाजिक भागदौड़ के चलते पैरों या पिंडलियों में शाम के समय हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय भगवान गणेश के भजन-कीर्तन और ध्यान में जरूर बिताएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी भी नए जोखिम भरे काम की शुरुआत न करें. सोमवार को गणेश चतुर्थी के महापर्व पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा, पीले मोदक या बेसन के लड्डू और पीले पुष्प अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध व जल चढ़ाएं, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और गौमाता को भीगी चना दाल या हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर और कार्यस्थल पर विघ्नहर्ता श्री गणेश की मंगल स्थापना और पावन जयकारों से आज आपका दिन कार्यक्षेत्र में धाक जमाने, मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने और नई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का रहेगा. आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म भाव - तुला राशि) में चंद्रमा और स्वराशि के शुक्र की युति आपके पेशेवर प्रभाव, नेतृत्व क्षमता और साख को मजबूत करने वाली है. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का प्रभाव आपके द्वारा लिए गए प्रशासनिक और संगठनात्मक फैसलों को सटीक व असरदार बनाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

प्रशासन, कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, पब्लिशिंग, मीडिया और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आएगा. उच्चाधिकारियों और वरिष्ठों के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा और आपके विजन की सराहना होगी. कारोबारी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर नए क्लाइंट्स जोड़ने, बाजार में अपनी विश्वसनीयता मजबूत करने और त्योहारी मांग के अनुरूप नए प्रोजेक्ट्स को गति देने में सफल रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन नियमित व्यावसायिक गतिविधियों और पेशेवर साख के जरिए धन लाभ बढ़ाने का रहेगा. दसवें भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति से भविष्य के बड़े वित्तीय अनुबंधों की रूपरेखा बनेगी. बप्पा के स्वागत, पूजा सामग्री, दफ्तर/दुकान की सजावट और पारिवारिक दायित्वों पर योजनाबद्ध खर्च होगा. किसी भी बड़े एग्रीमेंट, व्यावसायिक सौदे या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:51 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के आगमन से आदर, सौहार्द और भक्तिमय वातावरण बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत परिपक्व और सुखद रहेगी; मिलकर गणपति बप्पा की आरती और सेवा में हाथ बंटाएंगे. प्रेम संबंधों में गंभीरता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बढ़ेगा; पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को चुस्त और सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर की व्यस्तताओं और कार्यस्थल की भागदौड़ के कारण घुटनों या पैरों में हल्की थकान रह सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और खान-पान में सात्विक व ताजा भोजन शामिल करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए कुछ देर गणेश वंदना व ध्यान (Meditation) जरूर करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी भी नए जोखिम भरे काम की शुरुआत न करें. सोमवार को गणेश चतुर्थी के महापर्व पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा, सफेद मोदक और लाल पुष्प अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध व जल चढ़ाएं, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और गौमाता को हरा चारा या गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर और आसपास विघ्नहर्ता श्री गणेश की मंगल स्थापना और शंखध्वनि से आज का दिन आंतरिक शांति, भाग्य के सहयोग और नए अवसरों को अपनाने का रहेगा. आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म व उच्च अध्ययन भाव - तुला राशि) में चंद्रमा और स्वराशि के शुक्र का गोचर आपकी सोच को व्यापक बनाएगा और लंबे समय से अटके कार्यों में गति लाएगा. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का प्रभाव आपके आध्यात्मिक रुझान और बौद्धिक निर्णयों को मजबूत करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

रिसर्च, लीगल कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा, पब्लिशिंग, डिजिटल मीडिया और दूरगामी परियोजनाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा. वरिष्ठों और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. कारोबारी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर नए बाजारों में अपनी सेवाएं बढ़ाने, दूरस्थ ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने और आगामी त्योहारी सीजन की बड़ी डील्स को अंतिम रूप देने में सफल रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन दूरदर्शिता और भाग्य के सहयोग से लाभ कमाने का है. नवम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति से पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश या किसी प्रोजेक्ट से अप्रत्याशित लाभ के रास्ते खुलेंगे. बप्पा के स्वागत, धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा सामग्री और परिजनों के लिए उपहारों पर खुशी-खुशी खर्च होगा. किसी भी बड़े एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े कागजात पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दोपहर 11:51 से 12:41 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के आगमन से शांति, गरिमा और धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा और आत्मीय रहेगा; मिलकर गणेश पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में वैचारिक तालमेल और परिपक्वता से रिश्ता और मजबूत होगा; पार्टनर के साथ सुखद बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक रूप से पूजा-पाठ का माहौल तनाव को पूरी तरह दूर रखेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ और पूजा की तैयारियों के चलते जांघों या पैरों में हल्का खिंचाव हो सकता है. समय पर सात्विक व ताजा भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ समय भगवान गणेश के ध्यान और आरती में लगाएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी भी नए जोखिम भरे काम की शुरुआत न करें. सोमवार को गणेश चतुर्थी के महापर्व पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा, मोदक और शमी के पत्ते अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध व जल चढ़ाएं, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और गौमाता को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: आसमानी और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 14 सितंबर 2026 (सोमवार)

घर के मंदिर में विघ्नहर्ता श्री गणेश की शुभ स्थापना और मांगलिक श्लोकों की गूंज आज आपके मन को गहरी शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और जटिल मामलों को सुलझाने की अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी. आपकी राशि से आठवें भाव (आयु, अनुसंधान व परिवर्तन भाव - तुला राशि) में चंद्रमा और स्वराशि के शुक्र का गोचर आपको छुपे हुए तथ्यों को समझने, आंतरिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और अप्रत्याशित मामलों को संभालने की क्षमता देगा. दोपहर 01:55 तक चित्रा नक्षत्र और ब्रह्म योग का प्रभाव आपकी अंतरात्मा की आवाज को मजबूत बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

डेटा एनालिटिक्स, टैक्स, ऑडिट, लीगल रिसर्च, बीमा, साइबर सिक्योरिटी और गुप्त रणनीतियों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन काफी प्रभावी नतीजे लेकर आएगा. कार्यस्थल पर किसी जटिल तकनीकी समस्या या बैकएंड की रुकावट को आप अपनी समझदारी से हल करेंगे. कारोबारी गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने आंतरिक खातों की समीक्षा करने, व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखने और त्योहारी सीजन के आगामी ऑर्डर्स के लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुपये-पैसे के मामले में दिन संभलकर और योजनाबद्ध तरीके से चलने का रहेगा. आठवें भाव के प्रभाव से किसी पुराने बकाए, टैक्स रिफंड या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. बप्पा के स्वागत, पूजा-अर्चना और भोग-प्रसाद पर बजट के अनुसार ही खर्च करें; किसी भी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक जोखिम या जल्दबाजी में लिए गए सौदों से बचें. किसी जरूरी अनुबंध पर बातचीत के लिए दोपहर 11:51 से 12:41 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में बप्पा के आगमन से शांत, गंभीर और भक्तिमय माहौल रहेगा. ससुराल पक्ष या दूर के परिजनों के साथ गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में सुखद बातचीत होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता और सौम्यता बनाए रखें; मिलकर गणपति की आरती और सेवा करने से आपसी विश्वास गहरा होगा. प्रेम संबंधों में दिखावे से दूर रहकर आत्मीय और गहरी बातचीत रिश्ते को भावनात्मक संबल देगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आठवें भाव के प्रभाव के कारण खान-पान को लेकर थोड़ी सावधानी रखना जरूरी होगा. त्योहार के उत्साह में अत्यधिक तैलीय, भारी या गरिष्ठ मिष्ठानों से बचें, अन्यथा पेट में हल्का भारीपन या अपच महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और सात्विक आहार लें. मानसिक शांति व ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ देर मौन रहकर गणेश मंत्र का ध्यान और प्राणायाम जरूर करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पूर्व दिशा की यात्रा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 07:38 से 09:10 तक राहुकाल का समय है, इस दौरान किसी भी नए जोखिम भरे काम की शुरुआत न करें. सोमवार को गणेश चतुर्थी के महापर्व पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश को 21 दूर्वा, पीले मोदक या बेसन के लड्डू और पीले पुष्प अर्पित करें. साथ ही शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध व जल चढ़ाएं, 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें और गौमाता को भीगी चना दाल या हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

FAQ

14 सितंबर 2026 को कौन सा दिन है?

14 सितंबर 2026 को सोमवार है.

14 सितंबर 2026 को कौन सा प्रमुख पर्व है?

नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है. पर्व और पूजा का समय स्थान के अनुसार जांचें.

14 सितंबर को चंद्रमा किस राशि में रहेगा?

फाइल में दी गई ग्रह स्थिति के अनुसार चंद्रमा तुला राशि में शुक्र के साथ रहेगा.

चंद्रमा और शुक्र की युति का क्या अर्थ है?

ज्योतिष में यह युति भावनाओं, संबंधों, सुविधा, कला और खर्च से जुड़े विषयों को सक्रिय करने वाली मानी जाती है. परिणाम प्रत्येक राशि और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार बदलते हैं.

14 सितंबर को कौन सा नक्षत्र रहेगा?

दी गई गणना के अनुसार चित्रा नक्षत्र दोपहर 1:55 बजे तक रहेगा. समय शहर के अनुसार बदल सकता है.

14 सितंबर 2026 का राहुकाल कब है?

फाइल में दी गई गणना के अनुसार राहुकाल सुबह 7:38 से 9:10 बजे तक है. प्रकाशित करने से पहले शहर के अनुसार समय की पुष्टि करें.

दैनिक राशिफल किस राशि से पढ़ना चाहिए?

वैदिक ज्योतिष में दैनिक राशिफल सामान्यतः चंद्र राशि के आधार पर पढ़ा जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.