Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 14 अप्रैल को शनि-राहु के नक्षत्र मिलन से क्रांति के योग.

अभिजीत मुहूर्त (11:56-12:47) में बड़े सौदे, राहुकाल (03:33 PM) से बचें.

12 राशियों के लिए धन वर्षा या नई चुनौती का संकेत.

राशि के अनुसार खास उपाय और ज्योतिषीय सलाह दी गई.

Aaj Ka Rashifal, 14 April 2026: आज 14 अप्रैल का सूर्योदय एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के साथ हो रहा है. आज चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए राहु के 'शतभिषा नक्षत्र' में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पहले से ही कर्मफल दाता शनि विराजमान हैं. ज्योतिष शास्त्र में शनि-राहु के इस नक्षत्र मिलन को 'क्रांतिकारी बदलाव' का सूचक माना जाता है, जो आज 12 में से कुछ खास राशियों के लिए धन की वर्षा और कुछ के लिए अचानक बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है.

आज के दिन का सबसे शक्तिशाली समय यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा. यदि आप कोई बड़ा सौदा या निवेश करना चाहते हैं, तो यह 51 मिनट आपके पूरे साल की दिशा बदल सकते हैं. इसके विपरीत, शाम 03:33 बजे से लगने वाला राहुकाल आपके बनते काम बिगाड़ सकता है. क्या आज आपकी राशि के सितारे बुलंद हैं या आपको सावधानी बरतनी होगी?

आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का 'सुपर-सटीक' राशिफल और वे अचूक उपाय जो आपके भाग्य को खोल देगा.

मेष (Aries) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

मंगलवार का दिन और आपकी राशि के स्वामी मंगल का ग्यारहवें भाव पर प्रभाव आज आपको सुपर-चार्ज रखेगा. पंचांग (Drik Panchang) के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है. चंद्रमा आज कुंभ राशि में 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं. यह नक्षत्र राहु द्वारा शासित है, जो आज आपके 'इनकम और नेटवर्किंग' वाले हिस्से को सीधे ट्रिगर कर रहा है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए हाई-ग्रोथ वाला है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र का योग Mass Reach और Digital Income के नए द्वार खोलता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे स्थिर होती है. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या बड़े निवेश के लिए यह 51 मिनट सबसे बेस्ट हैं.

क्यों मिलेगी सफलता? तकनीकी क्षेत्र, डेटा रिसर्च या सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को आज बड़ी पहचान मिल सकती है क्योंकि शतभिषा नक्षत्र जटिल समस्याओं के समाधान का कारक है. रुका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल संकेत हैं.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान किसी भी वित्तीय दस्तावेज़ पर साइन न करें. इस समय राहु का भ्रम हावी रहता है, जिससे लिया गया कर्ज या निवेश भविष्य में घाटा दे सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मोर्चे पर आज आप काफी सोशल रहेंगे. एकादश भाव का चंद्रमा बड़े भाई-बहनों और मेंटर्स से सहयोग दिलाता है, जो आपको मेंटल क्लैरिटी देंगे.

सेहत: शतभिषा नक्षत्र का सीधा संबंध शरीर के परिसंचरण (Circulation) और 'टखनों' (Ankles) से है. लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने से बचें, पैरों में हल्की चोट या दर्द की संभावना है.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि बहुत जरूरी न हो तो लंबी यात्रा से बचें, वरना थकान और तनाव हावी हो सकता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Strategic Networker' वाली है. चंद्रमा का कुंभ (Aquarius) में होना आपकी डिजिटल कम्युनिटी को एक्टिवेट कर रहा है.

Pro-Tip: अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो दोपहर 11:30 AM से 2:00 PM के बीच अपनी पोस्ट शेड्यूल करें, इंगेजमेंट पीक पर रहेगी.

Mindset: 'Chill' मोड में रहें लेकिन अपने लक्ष्यों पर 'Laser Focus' रखें. आज कोई ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप ज्वाइन करें जो आपके फ्यूचर गोल्स से मैच करता हो.

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और सफेद

लकी नंबर: 9 और 1

आज का खास उपाय:

चूंकि आज मंगलवार है और चंद्रमा कुंभ में है, तो ये उपाय 'Win-Win' स्थिति बनाएंगे:

हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं (मंगल की मजबूती के लिए).

शाम के समय 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें ताकि राहुकाल के दौरान पैदा हुए किसी भी मानसिक भ्रम से बचा जा सके.

गरीबों को दवा या काले तिल का दान करें, यह कुंभ राशि के स्वामी शनि और शतभिषा के स्वामी राहु दोनों को शांत रखेगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:33 बजे से पहले अपने सभी बड़े और जरूरी काम निपटा लें. शाम का समय केवल परिवार और सेल्फ-रिफ्लेक्शन के लिए रखें.

वृषभ (Taurus) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि के स्वामी शुक्र और चंद्रमा का दसवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर आपके 'प्रोफेशनल स्टेटस' को लाइमलाइट में ला रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है. चंद्रमा आज 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं, जो राहु द्वारा शासित है. यह आपके कर्म स्थान (10th House) को सक्रिय कर रहा है, जिससे आज आपकी कार्यशैली में एक अलग 'अथॉरिटी' दिखेगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए पावर-पैक है. दसवें भाव का चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको भीड़ से अलग दिखाने और वर्कप्लेस पर 'Problem Solver' बनाने में मदद करेगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): यह समय आपके लिए 'करियर पीक' का है. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, प्रेजेंटेशन या नए क्लाइंट से संपर्क करने के लिए ये 51 मिनट सबसे प्रभावशाली हैं.

क्यों मिलेगी सफलता? जो लोग आर्किटेक्चर, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स या सरकारी कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन 'Breakthrough' साबित हो सकता है. राहु शासित शतभिषा आपको आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोचने की शक्ति देगा. आज आपको वर्कप्लेस पर कोई गुप्त जानकारी (Insights) मिल सकती है जो आपके करियर की दिशा बदल दे.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान सीनियर मैनेजमेंट या बॉस के साथ किसी भी बहस में न पड़ें. इस दौरान आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आपका फोकस घर से ज्यादा काम पर रहेगा, जिससे निजी जीवन में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है. हालांकि, दसवें भाव का चंद्रमा आपको समाज में मान-सम्मान दिलाएगा.

सेहत: शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव 'पिंडलियों' (Calves) और घुटनों के नीचे के हिस्से पर रहता है. काम की व्यस्तता में पैरों की थकान बढ़ सकती है. हाइड्रेटेड रहें और अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आज नमक का सेवन संतुलित रखें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि आज ऑफिस के काम से उत्तर की ओर जाना हो, तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Corporate Chic & Goal Getter' वाली है. चंद्रमा का कुंभ (Aquarius) में गोचर आपको 'Influential' बना रहा है.

Pro-Tip: आज लिंकडइन (LinkedIn) पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करें या कोई प्रोफेशनल उपलब्धि शेयर करें, रिक्रूटर्स की नज़र आप पर पड़ सकती है.

Mindset: 'Hustle' जरूरी है, लेकिन खुद को बर्न-आउट (Burn-out) न करें. आज आपकी 'Leadership' क्वालिटीज हाई रहेंगी, इसलिए किसी टीम प्रोजेक्ट को लीड करने से पीछे न हटें.

लकी कलर: सफेद और क्रीम

लकी नंबर: 6 और 2

आज का खास उपाय:

मंगलवार का दिन और कुंभ का चंद्रमा आपके करियर की बाधाएं दूर करने के लिए ये उपाय सुझाता है:

हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं (मंगल को शांत और मजबूत करने के लिए).

सफेद चंदन का तिलक लगाएं, यह आपको राहु के नक्षत्र (शतभिषा) के कारण होने वाली मानसिक बेचैनी से बचाएगा और फोकस बढ़ाएगा.

किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान करें, यह शनि (कुंभ के स्वामी) और राहु (शतभिषा के स्वामी) दोनों को प्रसन्न कर आपके करियर के रास्ते आसान करेगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:00 बजे के बाद कोई भी नया कमिटमेंट (Commitment) न करें. शाम को 15 मिनट का मौन या ध्यान (Meditation) आपको कल की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करेगा.

मिथुन (Gemini) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी बुध और चंद्रमा का नौवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर आपके लिए 'भाग्य के द्वार' खोल रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है. चंद्रमा आज 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं, जो राहु द्वारा शासित है. यह आपके धर्म, लंबी यात्रा और उच्च शिक्षा (9th House) के भाव को ट्रिगर कर रहा है, जिससे आज आपकी सोच बहुत दूरदर्शी (Visionary) रहेगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए एक्सपेंशन (विस्तार) का है. नौवें भाव का चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र का योग आपको रूढ़िवादी सोच से बाहर निकालकर कुछ क्रांतिकारी करने के लिए प्रेरित करेगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): यह समय आपके लिए 'मास्टरस्ट्रोक' का है. अगर आप किसी विदेशी प्रोजेक्ट, हायर एजुकेशन या कानूनी मामले में डील कर रहे हैं, तो ये 51 मिनट निर्णायक साबित होंगे.

क्यों मिलेगी सफलता? जो लोग एजुकेशन, कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड या ऑनलाइन पब्लिशिंग से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई ऐसी 'ग्लोबल' अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी. राहु शासित शतभिषा नक्षत्र आपकी कम्युनिकेशन पावर को एक जादुई धार देगा, जिससे आप कठिन से कठिन डील क्लोज कर पाएंगे.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान ओवर-कॉन्फिडेंस में आकर कोई बड़ा वादा न करें. इस समय में लिया गया कोई भी 'रिस्क' आपके बने-बनाये काम को उलझा सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप वैचारिक रूप से बहुत स्वतंत्र महसूस करेंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग बन सकती है. पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति का मार्गदर्शन आज आपके लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा.

सेहत: शतभिषा नक्षत्र का संबंध 'न्यूरोलॉजिकल सिस्टम' से भी है. आज अधिक सोचने (Overthinking) के कारण आपको मानसिक थकान या सिरदर्द हो सकता है.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना अनिवार्य है, तो प्रस्थान से पहले थोड़ा कपूर सूंघें या भगवान का ध्यान करके निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Intellectual Nomad' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको कुछ ऐसा सीखने की प्रेरणा देगा जो 'Out of the League' हो.

Pro-Tip: आज अपनी लर्निंग्स को रील या थ्रेड्स (Threads) के जरिए शेयर करें, आपकी 'Wisdom' को काफी एंगेजमेंट मिलेगा.

Mindset: 'Think Big, Act Small.' आज बड़े सपने देखें लेकिन उन्हें छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँट लें. कोई नया कोर्स या वर्कशॉप जॉइन करने के लिए आज का दिन बेस्ट है.

लकी कलर: हरा और इलेक्ट्रिक ब्लू

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

मंगलवार और भाग्य भाव के चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान मंदिर में लाल रंग का त्रिकोणीय ध्वज (झंडा) दान करें, यह आपके भाग्य की बाधाओं को दूर करेगा.

पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) डालें, यह राहु (शतभिषा के स्वामी) की नकारात्मकता को खत्म कर आपके करियर में क्लैरिटी लाएगा.

गाय को हरा चारा खिलाएं, यह आपके राशि स्वामी बुध को प्रसन्न करेगा जिससे आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:33 बजे के बाद कोई भी पेपरवर्क अधूरा न छोड़ें. शाम का समय किसी अच्छी किताब को पढ़ने या अपने मेंटर से बात करने में बिताएं.

कर्क (Cancer) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है और चंद्रमा 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं. यह स्थिति आपके 'अचानक होने वाले बदलावों और गुप्त धन' के स्थान को सक्रिय कर रही है. आज का दिन थोड़ा रहस्यमयी और गहरे आत्म-चिंतन वाला रहने वाला है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए अनुसंधान और सुरक्षा का है. आठवें भाव का चंद्रमा आपको सतह के नीचे छिपी चीजों को समझने की शक्ति देगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): इस दौरान आप जटिल गणनाओं या उन कार्यों को निपटाएं जो बहुत समय से फंसे हुए थे. यह समय अपनी रणनीतियों को गुप्त रखने के लिए सबसे अच्छा है.

क्यों मिलेगी सफलता? जो लोग इंश्योरेंस, टैक्सेशन, माइनिंग, या गुप्त विद्याओं (Astrology/Research) से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन कोई बड़ी जानकारी या लाभ लेकर आ सकता है. शतभिषा नक्षत्र (राहु शासित) आपको किसी बड़े संकट से बचने का Intuition (पूर्वाभास) भी देगा.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान कोई भी नया निवेश या भारी लेन-देन न करें. आठवां चंद्रमा और राहुकाल मिलकर धन हानि या किसी धोखे का योग बना सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज का दिन रिश्तों में गहराई लाएगा, लेकिन आपकी ओर से थोड़ी भावनात्मक दूरी (Isolation) महसूस हो सकती है. ससुराल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है.

सेहत: आठवां चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र 'डिटॉक्स' की मांग करते हैं. आज आपको पेट में संक्रमण या यूरिन से जुड़ी समस्या के प्रति सावधान रहना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. आठवें चंद्रमा के दौरान यात्राएं कष्टदायक हो सकती हैं, इसलिए यदि बहुत जरूरी न हो तो आज के लिए टाल दें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Deep & Mysterious' वाली है. आप आज 'Main Character' की जगह 'Silent Observer' की भूमिका में रहेंगे.

Pro-Tip: आज सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने के बजाय अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स और पासवर्ड्स को रिव्यु करें. साइबर सुरक्षा के लिहाज से आज का दिन अहम है.

Mindset: Still waters run deep. आज आप जो महसूस करेंगे, उसे दुनिया के साथ शेयर करने की जल्दी न करें. अपनी ऊर्जा को किसी पुराने स्किल को मास्टर करने में लगाएं.

लकी कलर: दूधिया सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 2 और 7

आज का खास उपाय:

मंगलवार और आठवें चंद्रमा की बाधाओं को शांत करने के लिए ये उपाय प्रभावी होंगे:

हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं, यह आपको दिनभर की नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से बचाएगा.

महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें, आठवां चंद्रमा मानसिक अशांति दे सकता है, यह मंत्र उसे स्थिर करेगा.

नारियल का दान करें या उसे बहते जल में प्रवाहित करें, यह शतभिषा के स्वामी राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम कर आकस्मिक लाभ के योग बनाएगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:33 बजे के बाद किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें और अपने इंट्यूशन (भीतरी आवाज) को नजरअंदाज न करें. शाम का समय योग और प्राणायाम में बिताएं.

सिंह (Leo) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी सूर्य उच्च का होकर भाग्य भाव में है, लेकिन चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है और चंद्रमा 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं. यह स्थिति आपके 'साझेदारी, वैवाहिक जीवन और पब्लिक इमेज' के भाव को सीधे प्रभावित कर रही है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए कोलाबरेशन और पब्लिक डीलिंग का है. सातवें भाव का चंद्रमा आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर बड़ा मुनाफा दिला सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): यह समय किसी नए बिजनेस पार्टनरशिप को फाइनल करने या महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गोल्डन विंडो है.

क्यों मिलेगी सफलता? जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, कानून या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, उन्हें आज बड़ी सफलता मिल सकती है. शतभिषा नक्षत्र (राहु शासित) आपको लोगों के दिमाग को पढ़ने की शक्ति देगा, जिससे आप किसी भी कठिन सौदे को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए आज 'Mass Reach' का दिन है.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान अपने पार्टनर्स या क्लाइंट्स के साथ किसी भी तरह की पारदर्शिता न खोएं. इस समय में की गई छोटी सी चालाकी या झूठ भविष्य में आपकी साख बिगाड़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आपका पूरा ध्यान दूसरों की जरूरतों और उनकी राय पर रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में नयापन आएगा, लेकिन शतभिषा नक्षत्र के कारण पार्टनर का स्वभाव थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल (अजीब) हो सकता है.

सेहत: सातवां चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र 'लोअर बैक' (कमर के निचले हिस्से) और किडनी के प्रति सतर्क रहने का संकेत देते हैं. आज भारी वजन उठाने से बचें और खूब पानी पिएं.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. बिजनेस ट्रिप के लिए अगर उत्तर की ओर जाना हो, तो हनुमान जी को प्रणाम करके निकलें, यात्रा सफल रहेगी.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Charismatic Leader' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपके 'नेटवर्क सर्कल' में आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है.

Pro-Tip: आज नेटवर्किंग इवेंट्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज में एक्टिव रहें. आपका 'First Impression' आज बहुत तगड़ा होगा.

Mindset: Together everyone achieves more. आज अकेले काम करने के बजाय टीम को साथ लेकर चलें. कोई नया 'Collab' ऑफर आए तो उसे तुरंत रिजेक्ट न करें.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और संतरी (Orange)

लकी नंबर: 1 और 5

आज का खास उपाय:

मंगलवार और सातवें चंद्रमा को संतुलित करने के लिए ये उपाय आजमाएं:

हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं या लाल फूल अर्पित करें, यह आपकी लीडरशिप क्वालिटी को और निखारेगा.

गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं, यह सूर्य और मंगल के प्रभाव को बढ़ाकर आपके आत्मविश्वास को स्थिर रखेगा.

मिट्टी के पात्र में पानी भरकर पक्षियों के लिए रखें, यह राहु के नक्षत्र शतभिषा की उथल-पुथल को शांत कर आपके रिश्तों में मधुरता लाएगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:33 बजे के बाद किसी भी कानूनी या पार्टनरशिप विवाद में न उलझें. शाम का समय पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और उनकी बातें सुनने के लिए रखें.

कन्या (Virgo) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी बुध भाग्य भाव में है, लेकिन चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है और चंद्रमा 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं. यह स्थिति आपके 'रोग, ऋण और शत्रु' के भाव को सक्रिय कर रही है, जो आपको आज प्रोफेशनल वॉरियर बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए अनुशासन और विजय का है. छठे भाव का चंद्रमा शत्रुओं पर विजय दिलाने और पेंडिंग काम निपटाने के लिए बेहतरीन होता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): यह समय किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन, कोर्ट-कचहरी के मामले या बैंक लोन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे सटीक है.

क्यों मिलेगी सफलता? जो लोग बैंकिंग, आईटी सिक्योरिटी, मेडिकल या ऑडिटिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. शतभिषा नक्षत्र (राहु शासित) आपको जटिल से जटिल डेटा एरर या ऑफिस की राजनीति को सुलझाने में मास्टर बना देगा. आप अपनी तार्किक क्षमता (Logic) से विरोधियों को चुप करा देंगे.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान किसी से भी पैसा उधार न लें और न ही दें. इस समय शुरू किया गया विवाद लंबा खिंच सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप रिश्तों में थोड़े आलोचनात्मक (Critical) हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है. मामा पक्ष या ननिहाल से कोई समाचार मिल सकता है.

सेहत: छठा चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र 'पाचन तंत्र' (Digestive System) और 'स्किन एलर्जी' के प्रति सचेत रहने का संकेत देते हैं. बाहर के खाने से बचें और पर्याप्त नींद लें. मानसिक तनाव को हावी न होने दें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. छोटी दूरी की कामकाजी यात्राएं संभव हैं, लेकिन राहुकाल के दौरान यात्रा शुरू करने से बचें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Problem Solver & Productivity Queen/King' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपके अंदर 'सिस्टम' को सुधारने की इच्छा जगाएगा.

Pro-Tip: आज अपने डिजिटल स्पेस (Email, Folders) को ऑर्गेनाइज करें. कोई नया स्किल सीखने के लिए आज का दिन 'Productive' रहेगा.

Mindset: Don't find fault, find a remedy. आज दूसरों की गलतियां निकालने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें. फिटनेस के लिए आज कोई नई रूटीन शुरू करना आपके लिए लॉन्ग-टर्म फायदेमंद होगा.

लकी कलर: हल्का हरा और क्रीम

लकी नंबर: 5 और 6

आज का खास उपाय:

मंगलवार और छठे चंद्रमा की चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें, यह आपके गुप्त शत्रुओं और कर्ज की स्थिति को कमजोर करेगा.

काले कुत्ते को तेल लगी रोटी या बिस्किट खिलाएं, यह राहु के नक्षत्र शतभिषा और शनि की राशि कुंभ के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा.

पक्षियों को बाजरा डालें, यह आपकी राशि स्वामी बुध को मजबूती देगा, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:33 बजे के बाद किसी भी नई बहस या वाद-विवाद का हिस्सा न बनें. शाम का समय केवल खुद की ग्रूमिंग और रिलैक्सेशन के लिए रखें.

तुला (Libra) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी शुक्र आपके करियर भाव को देख रहा है, जबकि चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है और चंद्रमा 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं. यह स्थिति आपके 'संतान, प्रेम, बुद्धि और रचनात्मकता' के भाव को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको इनोवेटिव थिंकर बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए क्रिएटिव ब्रेकथ्रू का है. पांचवें भाव का चंद्रमा बुद्धि को तेज करता है और शेयर मार्केट या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे कार्यों में अप्रत्याशित लाभ दे सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): यह समय किसी नए आईडिया को पिच करने, कलात्मक प्रोजेक्ट शुरू करने या निवेश की योजना बनाने के लिए सुपर-इफेक्टिव है.

क्यों मिलेगी सफलता? जो लोग डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट, एंटरटेनमेंट या कोडिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें आज अपनी 'लीक से हटकर' सोच के कारण बड़ी तारीफ मिल सकती है. शतभिषा नक्षत्र (राहु शासित) आपको तकनीक के माध्यम से पैसा कमाने के नए तरीके सुझाएगा. आज आपकी कोई पुरानी हॉबी प्रोफेशन में बदलने का मौका दे सकती है.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान ओवर-स्मार्ट बनने की कोशिश न करें. इस समय में लिया गया 'रिस्क' जुए की तरह साबित हो सकता है, जिससे भारी नुकसान की संभावना बनी रहती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज रोमांस के मामले में दिन काफी एक्साइटिंग रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग जबरदस्त रहेगी, लेकिन शतभिषा नक्षत्र के कारण आप थोड़े 'मूडी' भी हो सकते हैं.

सेहत: पांचवां चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र 'हृदय' (Heart) और 'पेट के ऊपरी हिस्से' पर असर डालते हैं. एसिडिटी या घबराहट महसूस हो सकती है. भारी भोजन से बचें और शाम को शांत वातावरण में समय बिताएं.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. छोटी और मनोरंजक यात्राएं सुखद रहेंगी, लेकिन दिशा शूल का ध्यान रखते हुए ही प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Aesthetic & Trendsetter' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए उकसाएगा जो इंटरनेट पर 'Next Big Thing' बन सके.

Pro-Tip: आज अपनी रचनात्मकता को किसी पोर्टफोलियो या रील में बदलें. आपका विजुअल सेंस आज पीक पर है, इसका फायदा उठाएं.

Mindset: Creativity is intelligence having fun. आज काम को बोझ न समझें, उसे एक खेल की तरह खेलें. किसी पुराने दोस्त से अचानक मिला मैसेज आपका दिन बना सकता है.

लकी कलर: सफेद और बेबी पिंक

लकी नंबर: 6 और 4

आज का खास उपाय:

मंगलवार और पांचवें चंद्रमा की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान जी को केवड़े का इत्र या लाल फूल चढ़ाएं, यह आपके शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएगा और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण लाएगा.

मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, शतभिषा एक जलीय नक्षत्र है और इसके स्वामी राहु को शांत करने के लिए यह अचूक उपाय है, इससे करियर की अनिश्चितता खत्म होगी.

किसी छोटी बच्ची को सफेद मिठाई खिलाएं, यह आपकी राशि स्वामी शुक्र को प्रसन्न करेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:33 बजे के बाद सट्टे या जुए से पूरी तरह दूर रहें. शाम का समय किसी क्रिएटिव काम या प्रियजन के साथ बातचीत में बिताएं.

वृश्चिक (Scorpio) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, जबकि चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है और चंद्रमा 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं. यह स्थिति आपके 'सुख, संचित धन, माता और वाहन' के भाव को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको इमोशनल स्टेबिलिटी की तलाश कराएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए बेस मजबूत करने का है. चौथे भाव का चंद्रमा आपको जमीन-जायदाद और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में लाभ दिला सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): यह समय किसी प्रॉपर्टी की डील करने, नया वाहन बुक करने या वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप को अपग्रेड करने के लिए सबसे शुभ है.

क्यों मिलेगी सफलता? जो लोग आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, कृषि या घरेलू उपकरणों के बिजनेस में हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा. शतभिषा नक्षत्र (राहु शासित) आपको घर बैठे ही कोई ऐसा आइडिया दे सकता है जो आपके ऑफिस में आपकी 'अथॉरिटी' बढ़ा दे. अगर कोई पारिवारिक बिजनेस है, तो आज उसमें निवेश करना फायदेमंद होगा.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान घर की मरम्मत या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें. इस समय शुरू किए गए घरेलू काम बीच में ही अटक सकते हैं और बजट बिगड़ सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आपका मन घर-परिवार में अधिक लगेगा. माता की सेहत का खास ख्याल रखें. जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद सुलझाने के लिए दिन अच्छा है, बशर्ते आप अपनी 'जिद' छोड़ दें.

सेहत: चौथा चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र 'फेफड़ों' (Lungs) और 'छाती' में भारीपन का संकेत देते हैं. धूल-मिट्टी से बचें और अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो लापरवाही न बरतें. योग-प्राणायाम आज आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेंगे.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. घर से जुड़े सामान की खरीदारी के लिए छोटी यात्रा हो सकती है, लेकिन राहुकाल से बचकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Homebody & Aesthetic' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको अपने 'पर्सनल स्पेस' को री-डेकोरेट करने के लिए प्रेरित करेगा.

Pro-Tip: आज अपनी फैमिली बॉन्डिंग या होम-ऑफिस वाइब्स को सोशल मीडिया पर शेयर करें. 'Behind the Scenes' कंटेंट आज आपकी ऑडियंस को काफी पसंद आएगा.

Mindset: Protect your peace. आज बाहर की भागदौड़ से बेहतर है कि घर पर रहकर अपने भविष्य की प्लानिंग करें. अपने पुराने फोटो एलबम या यादों को ताजा करना आपको मेंटल हीलिंग देगा.

लकी कलर: गहरा लाल (Deep Red) और मरून

लकी नंबर: 9 और 4

आज का खास उपाय:

मंगलवार और चौथे चंद्रमा की ऊर्जा को सुख में बदलने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं और लाल चंदन का तिलक करें, यह आपके साहस को सही दिशा देगा.

तांबे के लोटे में पानी भरकर रात भर रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें, यह मंगल की उग्रता को शांत कर आपके घर में सुख-शांति लाएगा.

किसी गरीब व्यक्ति को कंबल या काला कपड़ा दान करें, यह शतभिषा के स्वामी राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा और करियर की बाधाएं हटाएगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:33 बजे के बाद किसी भी पारिवारिक बहस को तूल न दें. शाम का समय घर की शांति और ध्यान (Meditation) के लिए आरक्षित रखें.

धनु (Sagittarius) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी गुरु वृषभ राशि में है, लेकिन चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है और चंद्रमा 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं. यह स्थिति आपके 'पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन और संचार' के भाव को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको फियरलेस कम्युनिकेटर बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए नेटवर्किंग और एक्शन का है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके साहस को बढ़ाएगा, जिससे आप उन कठिन कॉल्स या मीटिंग्स को भी हैंडल कर पाएंगे जिन्हें आप टाल रहे थे.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): यह समय किसी नए मार्केटिंग कैंपेन, शॉर्ट ट्रिप की शुरुआत या किसी महत्वपूर्ण समझौते (Agreement) के लिए परफेक्ट है.

क्यों मिलेगी सफलता? जो लोग मीडिया, राइटिंग, लॉजिस्टिक्स, या टेलीकॉम के क्षेत्र में हैं, उन्हें आज बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. शतभिषा नक्षत्र (राहु शासित) आपको तकनीक का इस्तेमाल कर अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने में मदद करेगा. आज आपके द्वारा दी गई कोई सलाह वर्कप्लेस पर गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान जल्दबाजी में कोई भी ईमेल या मैसेज न भेजें. राहु का भ्रम आपके शब्दों का गलत अर्थ निकलवा सकता है, जिससे विवाद की स्थिति बन सकती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज छोटे भाई-बहनों या पड़ोसियों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में आज आपकी स्पष्टवादिता (Straightforwardness) सराही जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि सच कड़वा न हो जाए.

सेहत: तीसरा चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र 'कंधों' (Shoulders) और 'हाथों' में खिंचाव या दर्द का संकेत देते हैं. भारी सामान उठाने से बचें. साथ ही, मानसिक शांति के लिए गहरी सांस लेने वाले व्यायाम (Breathing Exercises) करें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. छोटी दूरी की यात्राएं फलदायी रहेंगी, लेकिन यात्रा के दौरान अपने गैजेट्स और कीमती सामान का खास ख्याल रखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'The Hustler' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपकी 'डिजिटल नेटवर्किंग' को पीक पर रखेगा.

Pro-Tip: आज नए लोगों से जुड़ें और अपने आइडियाज शेयर करें. कोलाबरेशन के लिए आज का दिन बहुत स्ट्रॉन्ग है.

Mindset: Action is the foundational key to all success. आज केवल प्लानिंग न करें, उसे एक्जीक्यूट भी करें. आपका कॉन्फिडेंस आज आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है.

लकी कलर: पीला और भगवा (Saffron)

लकी नंबर: 3 और 9

आज का खास उपाय:

मंगलवार और तीसरे चंद्रमा की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, यह आपके साहस को सही दिशा देगा और डर खत्म करेगा.

पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं, यह राहु (शतभिषा के स्वामी) और शनि (कुंभ के स्वामी) को शांत रखेगा, जिससे आपके प्रयासों के परिणाम जल्दी मिलेंगे.

माथे पर केसर का तिलक लगाएं, यह आपके राशि स्वामी गुरु को मजबूत करेगा और दिनभर आपके निर्णयों को सटीक रखेगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:33 बजे के बाद किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन के काम में लापरवाही न बरतें. शाम का समय वर्कआउट या किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए रखें ताकि ऊर्जा का सही उपयोग हो सके.

मकर (Capricorn) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी शनि अपनी ही राशि कुंभ में है, और चंद्रमा भी आज आपकी राशि से दूसरे भाव (कुंभ राशि) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है और चंद्रमा 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं. यह स्थिति आपके 'धन, वाणी और परिवार' के भाव को सक्रिय कर रही है, जो आज आपको फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट बनाएगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए वेल्थ मैनेजमेंट का है. दूसरे भाव में चंद्रमा और शनि की उपस्थिति आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने और निवेश के नए रास्ते खोलने में मदद करेगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): यह समय किसी पुरानी अटकी हुई पेमेंट को रिकवर करने या लॉन्ग-टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट/इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे शानदार है.

क्यों मिलेगी सफलता? जो लोग फाइनेंस, ज्वैलरी, फूड इंडस्ट्री या बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें आज बड़ा मुनाफा हो सकता है. शतभिषा नक्षत्र (राहु शासित) आपको ऐसी 'Inside Information' दिला सकता है जिससे आप मार्केट में दूसरों से आगे निकल जाएंगे. आपकी वाणी में आज एक अलग वजन होगा, जिससे आप क्लाइंट्स को आसानी से मना लेंगे.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें. इस समय राहु के प्रभाव से दिया गया धन वापस मिलने की संभावना न के बराबर रहती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज परिवार के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. आपकी स्पष्टवादिता रिश्तों में सुधार लाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी का दिल न दुखे.

सेहत: दूसरा चंद्रमा और शतभिषा नक्षत्र 'दांतों' (Teeth) और 'गले' (Throat) के प्रति सावधान रहने का संकेत देते हैं. ठंडी चीजों के सेवन से बचें. अगर आंखों में जलन या भारीपन महसूस हो, तो स्क्रीन टाइम कम करें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. धन से जुड़ी यात्राओं के लिए यह दिशा आज शुभ नहीं है, यदि जाना हो तो गुड़ खाकर ही निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Financial Influencer' वाली है. कुंभ का चंद्रमा आपको अपने बजट और सेविंग्स को लेकर काफी सीरियस बनाएगा.

Pro-Tip: आज अपनी 'Fin-Talks' या सेविंग टिप्स सोशल मीडिया पर शेयर करें. आपकी मेच्योरिटी आज लोगों को इम्प्रेस करेगी.

Mindset: Don't work for money, make your money work for you. आज खर्चों पर कंट्रोल रखें और किसी नए 'Side Hustle' के बारे में सोचें.

लकी कलर: नीला और ग्रे (Grey)

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय:

मंगलवार और धन भाव के चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें (या सुनें), यह आपके आर्थिक संकटों को दूर करेगा.

काले या नीले रंग के कपड़े में थोड़े काले तिल बांधकर दान करें, यह शनि और राहु दोनों के दोषों को शांत कर धन आगमन के रास्ते खोलेगा.

अपनी जेब में हमेशा एक चांदी का सिक्का रखें, यह दूसरे भाव के चंद्रमा को स्थिरता देगा और बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाएगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:33 बजे के बाद किसी भी तरह के 'Get-Rich-Quick' स्कीम या लॉटरी से दूर रहें. शाम का समय परिवार के साथ सादा भोजन और बातचीत में बिताएं.

कुंभ (Aquarius) - मंगलवार, 14 अप्रैल 2026

आज आपकी राशि का स्वामी शनि आपकी ही राशि में है और चंद्रमा भी आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहा है. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी है और चंद्रमा 'शतभिषा' नक्षत्र में हैं. चूँकि शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है और राशि स्वामी शनि है, आज आप खुद को एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के रूप में महसूस करेंगे.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज का दिन करियर के लिए पर्सनल ब्रांडिंग का है. आपकी ही राशि में चंद्रमा होने से आज आपके विचार बहुत प्रभावशाली रहेंगे और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे.

अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM): यह समय खुद को प्रेजेंट करने या किसी बड़े इंटरव्यू के लिए सबसे पावरफुल है. इस दौरान लिया गया निर्णय आपकी पहचान बदल सकता है.

क्यों मिलेगी सफलता? जो लोग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एविएशन या किसी भी रिसर्च फील्ड में हैं, उन्हें आज 'यूरीका मोमेंट' (बड़ी खोज) मिल सकता है. शतभिषा नक्षत्र (राहु शासित) आपको भविष्य देखने की दृष्टि देगा, जिससे आप बिजनेस में कोई बड़ा ट्रेंड पहले ही भांप लेंगे. आज आपकी लीडरशिप की वर्कप्लेस पर जमकर तारीफ होगी.

सावधानी: आज राहुकाल (03:33 PM से 05:10 PM) के दौरान खुद को 'सुपीरियर' दिखाने की कोशिश न करें. अहंकार या भ्रम में आकर लिया गया फैसला आपकी बनी-बनाई इमेज को धूमिल कर सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

आज आप थोड़े आत्म-केंद्रित (Self-focused) रह सकते हैं. पार्टनर को लग सकता है कि आप उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं. आज अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आपके रिश्तों को बचाएगा.

सेहत: चंद्रमा आपकी राशि में है, जो मानसिक चंचलता बढ़ाएगा. शतभिषा नक्षत्र के कारण आज 'घबराहट' या 'स्लीप डिसऑर्डर' की समस्या हो सकती है. रात को सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें और ठंडे पानी से परहेज करें.

यात्रा अलर्ट: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. चूंकि चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए बिना किसी ठोस कारण के आज लंबी यात्रा करने से बचें, अन्यथा मानसिक थकान बढ़ सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'The Visionary Icon' वाली है. चंद्रमा का आपकी राशि में होना आपको आज 'Main Character Energy' दे रहा है.

Pro-Tip: आज अपनी यूनिक स्टाइल या आइडियाज को दुनिया के सामने रखें. किसी नए गैजेट या सॉफ़्टवेयर में निवेश करने के लिए आज का दिन 'Epic' है.

Mindset: Be yourself, everyone else is already taken. आज किसी की नकल न करें. आपकी ओरिजिनलिटी ही आज आपकी सफलता की कुंजी है. सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस आज बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी.

लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू और काला

लकी नंबर: 8 और 1

आज का खास उपाय:

मंगलवार और अपनी ही राशि के चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए ये उपाय करें:

हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं, यह आपकी राशि स्वामी शनि और मंगल के बीच संतुलन बिठाएगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

माथे पर गंगाजल का छिड़काव करें या सफेद चंदन लगाएं, यह शतभिषा नक्षत्र के राहु वाले प्रभाव को शांत कर आपको मेंटल क्लैरिटी देगा.

किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान करें, शतभिषा को 'सौ वैद्यों का नक्षत्र' कहा जाता है, यह दान आपके स्वास्थ्य और करियर की बाधाओं को खत्म करेगा.

Life-Saving टिप: दोपहर 03:33 बजे के बाद कोई भी ऐसा वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें. शाम का समय केवल 'Self-Care' और अपनी पसंद के संगीत को सुनने के लिए रखें.

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