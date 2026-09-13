Aaj Ka Rashifal: 13 सितंबर को चंद्रमा कन्या राशि में बुध के साथ रहेगा. हस्त नक्षत्र दोपहर 1:07 बजे तक रहने की गणना दी गई है. ज्योतिष में बुध को हिसाब, दस्तावेज और संवाद का कारक माना जाता है. चंद्रमा मन और रोजमर्रा के फैसलों का प्रतिनिधित्व करता है. इसी आधार पर आज का राशिफल नौकरी, कारोबार, पैसा और रिश्तों से जुड़े संकेतों पर केंद्रित है.

मेष से मीन तक दिया गया फलादेश चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है. यह व्यक्तिगत जन्मकुंडली का विकल्प नहीं है. किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न, दशा और ग्रहों की स्थिति अलग होने से परिणाम बदल सकते हैं. राहुकाल और अन्य समय स्थान के अनुसार बदलते हैं, इसलिए लेख में गणना का शहर और पंचांग स्रोत जरूर लिखा जाए.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, हरतालिका तीज के पावन व्रत और आगामी गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बीच आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र की जटिलताओं को सुलझाने, अनुशासन बनाए रखने और अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग के प्रभाव से आपके व्यावहारिक निर्णयों और तार्किक कार्यशैली को विशेष मजबूती मिलेगी.

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करियर और व्यवसाय (Career & Business)

छठे भाव में चंद्र और उच्च के बुध का संयोग लीगल, ऑडिट, आईटी, चिकित्सा, कंसल्टेंसी, सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अत्यधिक उत्पादक साबित होगा. कार्यस्थल पर विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. कारोबारी त्योहारी मांग को देखते हुए अपने स्टॉक, सप्लायर्स और बैकएंड लॉजिस्टिक्स की व्यवस्थाओं को समय रहते दुरुस्त कर लें. लंबित फाइलों और कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दिन उत्तम रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बजट नियंत्रण और देनदारियों के सुनियोजित प्रबंधन का है. छठे भाव के शुभ प्रभाव से बैंक लोन, टैक्स या पुराने बकाए से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. घर के आवश्यक खर्चों और आगामी पर्व-त्योहारों की पूजा सामग्री की खरीदारी में बजट का संतुलन बनाए रखें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव, पूजा-पाठ और व्रत-अनुष्ठान को लेकर सक्रियता व सौहार्द का वातावरण रहेगा. घर के दायित्वों को समय पर पूरा करने में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और व्यावहारिक तालमेल बना रहेगा. प्रेम संबंधों में दिन के समय व्यर्थ के तर्कों से बचें, एक-दूसरे की व्यस्तताओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा, लेकिन छठे भाव के प्रभाव से बदलते मौसम और भागदौड़ के चलते पाचन तंत्र में हल्का भारीपन या पेट में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. व्रतों और उत्सवों के बीच समय पर सात्विक व सुपाच्य आहार लें तथा तैलीय व गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित प्राणायाम को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से रोली व अक्षत मिश्रित जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें तथा गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

हरतालिका तीज के पावन व्रत और कल पधारने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत से घर-आंगन में उल्लास छाया रहेगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी कल्पनाशक्ति, बौद्धिक कौशल और कलात्मक अभिरुचि को निखारने का है. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से पंचम भाव (कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपके हर निर्णय में स्पष्टता और आकर्षण भरेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

पंचम भाव में चंद्र-बुध की युति आर्किटेक्चर, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडवरटाइजिंग, रिसर्च, डिजिटल कंटेंट, कंसल्टेंसी और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए शानदार परिणाम लेकर आएगी. आपकी क्रिएटिव अप्रोच और प्रेजेंटेशन को कार्यक्षेत्र में विशेष सराहना मिलेगी. कारोबारियों के लिए आगामी त्योहारी मांग को भुनाने हेतु नए मार्केटिंग कैंपेन, आकर्षक ऑफर्स और नए उत्पाद पेश करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए दिन बेहद फलदायी है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन समझदारी भरे फैसलों से लाभ कमाने और सुनियोजित खरीदारी का रहेगा. पंचम भाव में उच्च के बुध का प्रभाव पूर्व में किए गए किसी निवेश, इक्विटी या बौद्धिक संपदा से अचानक अच्छे रिटर्न के संकेत दे रहा है. घर की सजावट, धार्मिक अनुष्ठान और प्रियजनों के लिए उपहार खरीदने में आपका बजट संतुलित रहेगा. किसी भी बड़े व्यावसायिक एग्रीमेंट, वित्तीय समझौते या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव, पूजा-पाठ और हंसी-खुशी का वातावरण बना रहेगा. संतान की ओर से किसी शैक्षणिक या व्यक्तिगत उपलब्धि का समाचार मन को प्रफुल्लित करेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और आत्मीयता बहुत गहरी रहेगी, व्रत व अनुष्ठान के कार्यों में आपका सहयोग रिश्ते को और मजबूत करेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पार्टनर के साथ सुखद बातचीत होगी और उपहारों के आदान-प्रदान से रिश्ते में नई ताजगी आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. दिनभर के उल्लासपूर्ण माहौल से आप खुद को हल्का महसूस करेंगे. हालांकि, उत्सव की व्यस्तताओं के बीच समय पर भोजन करना न भूलें. बाहर के अत्यधिक मीठे या तैलीय खाद्य पदार्थों से परहेज करें. मानसिक एकाग्रता और शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का ध्यान (Meditation) व प्राणायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में माता गौरी व भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज के पावन अनुष्ठान और श्री गणेश आगमन के उत्साह से आपका घर-परिवार महक उठेगा. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख-सुविधाओं के संवर्धन, घरेलू वातावरण को सुंदर बनाने और मानसिक सुकून पाने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से चतुर्थ भाव (कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान राशि स्वामी बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का शुभ प्रभाव आपके अंतर्मन को शांति और विचारों में संतुलन प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

चतुर्थ भाव में राशि स्वामी बुध और चंद्रमा का यह प्रबल योग वर्क-फ्रॉम-होम, रियल एस्टेट, पब्लिशिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए बेहद फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र की योजनाओं को शांतिपूर्वक धरातल पर उतारने में सफलता मिलेगी. कारोबारी त्योहारी सीजन के मद्देनजर अपने प्रतिष्ठान के बुनियादी ढांचे, ऑनलाइन पोर्टल और सप्लाई चेन को दुरुस्त करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में व्यापारिक लाभ के ठोस अवसर बनेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन घरेलू साजो-समान, अचल संपत्ति और पूजा-अनुष्ठान से जुड़ी सामग्रियों में सुनियोजित खर्च का रहेगा. चतुर्थ भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से नियमित आय का प्रवाह स्थिर बना रहेगा. घर के नवीनीकरण या वाहन से संबंधित कोई वित्तीय योजना आगे बढ़ सकती है. किसी भी बड़े एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी पेपर्स या व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव, पूजा-पाठ और आत्मीयता का माहौल बना रहेगा. माताजी का विशेष सानिध्य और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देगा. परिवार के सभी सदस्य मिलकर तीज और आगामी गणेश उत्सव के स्वागत की व्यवस्था में हाथ बंटाएंगे. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बहुत मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेगी. प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक स्थिरता देखने को मिलेगी, पार्टनर के साथ घरेलू विषयों और भविष्य की योजनाओं पर सुखद चर्चा होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप संतुलित और ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन मौसम के बदलाव और उत्सव की व्यस्तता के कारण छाती में हल्का कफ या थकान महसूस हो सकती है. ठंडे खान-पान से बचें और समय पर विश्राम लें. भरपूर मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक ताजगी व आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए दिनचर्या में हल्का प्राणायाम और ध्यान शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से रोली मिश्रित जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें, माता पार्वती की विधिवत पूजा करें और गाय को हरी मूंग या हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: पन्ना हरा और स्लेटी

शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज के पावन अनुष्ठान और बप्पा के स्वागत की हलचल के बीच कर्क राशि के जातकों में आज विशेष पराक्रम, संवाद क्षमता और उत्साह देखने को मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन व संवाद भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपकी वाणी में प्रभाव और कार्यशैली में गति प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

तृतीय भाव में चंद्र-बुध की युति मीडिया, डिजिटल कंटेंट, मार्केटिंग, जनसंपर्क, लेखन, सेल्स और नेटवर्किंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए असाधारण लाभ लेकर आएगी. आपकी तार्किक प्रस्तुति और संपर्कों का दायरा कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा. कारोबारियों के लिए आगामी त्योहारी मांग को ध्यान में रखते हुए प्रचार-प्रसार की नई रणनीतियों को गति देने, स्थानीय वेंडर्स के साथ समन्वय बैठाने और छोटी व्यावसायिक यात्राओं की योजना बनाने के लिहाज से दिन अत्यंत शुभ है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संपर्कों, बौद्धिक कौशल और व्यापारिक वार्ताओं के जरिए नए वित्तीय अवसर तलाशने का है. तृतीय भाव के प्रभाव से पूर्व में किए गए संवाद या संपर्कों से लाभ के रास्ते खुलेंगे. आगामी पूजा-अनुष्ठान, तीज के उपहारों और घर की छोटी-मोटी व्यवस्थाओं पर योजनाबद्ध खर्च होगा. किसी भी बड़े एग्रीमेंट, व्यावसायिक सौदे या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव, चहल-पहल और मेल-जोल का माहौल रहेगा. छोटे भाई-बहनों और करीबी मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, वे तीज व आगामी गणेश उत्सव की व्यवस्थाओं में उत्साहपूर्वक हाथ बंटाएंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत सहज और सुखद रहेगी. प्रेम संबंधों में खुला, हल्का-फुल्का और आत्मीय संवाद बना रहेगा, जिससे रिश्ते में नया उत्साह और विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप स्फूर्तिवान और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि, लगातार संवाद, टाइपिंग या भागदौड़ के कारण कंधों और भुजाओं में हल्का तनाव हो सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति और एकाग्रता बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम और वॉक को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें, हरतालिका तीज के निमित्त माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें तथा गाय को रोटी व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज के पावन अनुष्ठान और कल पधारने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत की उमंग से घर-परिवार में मांगलिक ऊर्जा बनी रहेगी. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी के प्रभाव, संचित धन की सुरक्षा और पारिवारिक सौहार्द को नई मजबूती देने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन, वाणी व कुटुंब भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपकी बातचीत में गरिमा और आर्थिक फैसलों में सटीकता लाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

द्वितीय भाव में चंद्र और उच्च के बुध का संयोग बैंकिंग, वित्तीय परामर्श, एकाउंट्स, शिक्षण, कॉरपोरेट क्लाइंट डीलिंग और मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए शानदार परिणाम देगा. आपकी तार्किक प्रस्तुति और प्रभावशाली वाणी कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण वार्ताओं को आपके पक्ष में मोड़ देगी. कारोबारियों के लिए आगामी त्योहारी बिक्री को ध्यान में रखते हुए अपने खातों की समीक्षा करने, नए मूल्य निर्धारण और ग्राहकों के लिए आकर्षक पैकेज तय करने के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संचित पूंजी के सदुपयोग और बचत को मजबूती देने का रहेगा. द्वितीय भाव में ग्रहों की शुभ युति से पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना बन रही है. तीज-त्योहारों की पारंपरिक खरीदारी, मिष्ठान और पूजा सामग्री पर योजनाबद्ध खर्च होगा, जिससे बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में भक्तिभाव, उल्लास और आदर का वातावरण बना रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ आगामी पूजा-पाठ और परंपराओं को लेकर सार्थक चर्चा होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मधुर रहेगा, वे तीज के व्रत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आपका पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में वाणी की मधुरता और आपसी सम्मान से रिश्ता गहरा होगा, पार्टनर के साथ सुखद और आत्मीय बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से आप खुद को शांत व संतुलित महसूस करेंगे. हालांकि, मौसम के बदलाव और उत्सव के खान-पान के चलते गले में हल्की खराश या भारीपन की संभावना रह सकती है. अत्यधिक ठंडे या तली-भुनी चीजों से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और मानसिक ताजगी बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से रोली, अक्षत और लाल पुष्प मिश्रित जल अर्पित करें तथा 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को मोदक व दूर्वा अर्पित करें, हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें तथा गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: सुनहरा और हल्का नारंगी

शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज के पावन अनुष्ठान और कल पधारने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत के बीच कन्या राशि के जातकों का व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और प्रभाव अपने चरम पर रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में अपनी उच्च राशि में स्थित राशि स्वामी बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का दुर्लभ संयोग आपकी बौद्धिक तीक्ष्णता और कार्यकुशलता को असाधारण मजबूती देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

लग्न में बन रही चंद्र-बुध की युति आईटी, डेटा साइंस, रिसर्च, लीगल एडवाइजरी, वित्तीय विश्लेषण, पत्रकारिता और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी उपलब्धियों के द्वार खोलेगी. आपकी सूक्ष्म दृष्टि और समस्या समाधान की क्षमता को वरिष्ठों द्वारा भरपूर सराहना मिलेगी. कारोबारियों के लिए त्योहारी मांग के अनुसार अपने उत्पादों की ब्रांडिंग, नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने और बाजार में अपनी विश्वसनीयता मजबूत करने के लिए दिन बेहद फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बौद्धिक सूझबूझ और व्यक्तिगत प्रयासों से आय को गति देने का है. पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश या पेशेवर रणनीतियों से अप्रत्याशित आर्थिक लाभ के संकेत हैं. पर्व-त्योहारों की पारंपरिक खरीदारी, पूजा सामग्री और घरेलू आवश्यकताओं पर समझदारी से खर्च करेंगे. किसी भी बड़े व्यावसायिक एग्रीमेंट, वित्तीय समझौते या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव, भक्तिभाव और गरिमापूर्ण वातावरण बना रहेगा. पारिवारिक व्यवस्थाओं और पूजा-अनुष्ठान में आपकी सलाह को सर्वोपरि माना जाएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा और आत्मीय रहेगा, तीज व्रत व आगामी उत्सवों की व्यवस्था में एक-दूसरे का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में बौद्धिक समझ और परिपक्वता से रिश्ता और मजबूत होगा, पार्टनर के साथ सार्थक और सुखद संवाद होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. दिनभर के मांगलिक माहौल से मन प्रफुल्लित रहेगा. हालांकि, अत्यधिक मानसिक सक्रियता और सोच-विचार के कारण शाम के समय सिर में हल्का भारीपन या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. संतुलित व सात्विक आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से रोली मिश्रित जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें, हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें तथा गाय को हरा चारा या भीगी मूंग खिलाएं.

शुभ रंग: पन्ना हरा और चमकीला सफेद

शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज के पावन अनुष्ठान और कल पधारने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत के बीच तुला राशि के जातकों का ध्यान दूरगामी योजनाओं, विदेशी संपर्कों और बैकएंड व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय, विदेश व एकांत भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपकी आंतरिक समझ और योजनाबद्ध प्रबंधन को मजबूती देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

द्वादश भाव में चंद्र और उच्च के बुध का संयोग मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेशी क्लाइंट्स, लीगल कंसल्टेंसी, डिजिटल रिसर्च, ऑडिट और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए विशेष परिणाम लेकर आएगा. शांत रहकर काम करने और दूरगामी रणनीतियों को तैयार करने में सफलता मिलेगी. कारोबारी त्योहारी सीजन के मद्देनजर अपने ऑनलाइन ऑपरेशन्स, स्टॉक लॉजिस्टिक्स और बैकएंड सिस्टम को दुरुस्त करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बजट नियंत्रण और सुनियोजित खर्च का रहेगा. द्वादश भाव के प्रभाव से तीज-त्योहारों की पारंपरिक खरीदारी, पूजा सामग्री, धर्म-कर्म और उपहारों पर योजनाबद्ध धन खर्च होगा. किसी भी प्रकार के अनावश्यक दिखावे या बिना सोचे-समझे किए गए ऑनलाइन खर्च से बचें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में शांत, गरिमामय और भक्तिभाव का माहौल बना रहेगा. परिवार के साथ मिलकर तीज के व्रत-अनुष्ठान और आगामी गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरी करेंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत गहरी और आत्मीय रहेगी, एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में खुला और परिपक्व संवाद रिश्ते को मजबूती देगा, पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप संतुलित रहेंगे, लेकिन द्वादश भाव के प्रभाव और व्यस्तताओं के चलते आंखों में हल्का तनाव या नींद की अनियमितता हो सकती है. स्क्रीन टाइम को सीमित रखें और समय पर विश्राम लें. सात्विक व सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति व ताजगी बनाए रखने के लिए दिनचर्या में हल्का ध्यान (Meditation) और प्राणायाम अवश्य शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें, हरतालिका तीज के उपलक्ष्य में माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें तथा गाय को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज के पावन अनुष्ठान और कल पधारने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत के बीच वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक समृद्धि, सामाजिक संपर्कों के विस्तार और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ व आय भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा और सफलता प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

एकादश भाव में चंद्र-बुध की युति नेटवर्किंग, कॉरपोरेट डील्स, आईटी, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग और रणनीतिक प्रबंधन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अत्यधिक फलदायी रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. कारोबारियों के लिए त्योहारी सीजन की मांग को भुनाने हेतु नए क्लाइंट्स जोड़ने, बड़े व्यावसायिक समझौतों को अंतिम रूप देने और साझेदारियों से भरपूर लाभ कमाने के शानदार अवसर बनेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा. एकादश भाव में उच्च के बुध और चंद्रमा का संयोग आय के नए स्रोत खोलने और पूर्व में किए गए निवेशों से बेहतरीन रिटर्न दिलाने में सहायक रहेगा. रुका हुआ पुराना धन मिलने के प्रबल योग हैं. आगामी तीज-त्योहारों की खरीदारी और पूजा सामग्री पर बजट के अनुसार ही खर्च होगा. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में उल्लास, सौहार्द और मांगलिक वातावरण बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, वे तीज के व्रत और कल के गणेश उत्सव की व्यवस्थाओं में उत्साह से हाथ बंटाएंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पार्टनर के साथ आत्मीय संवाद होगा और एक-दूसरे के प्रति विश्वास व आकर्षण और बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्फूर्ति का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. दिनभर के उल्लासपूर्ण माहौल से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के चलते पैरों या पिंडलियों में हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम और ध्यान (Meditation) को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही हरतालिका तीज के निमित्त माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें, विघ्नहर्ता गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें तथा गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और नारंगी

शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज के पावन अनुष्ठान और कल पधारने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत के बीच धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ाने, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने और नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से दशम भाव (कर्म भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का शुभ प्रभाव आपकी कार्यकुशलता और योजनाबद्ध रणनीतियों को ठोस सफलता प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

दशम भाव में चंद्र और उच्च के बुध का संयोग प्रबंधन, प्रशासन, लीगल एडवाइजरी, पब्लिशिंग, मीडिया और वित्तीय कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा. वरिष्ठ अधिकारी और उच्च प्रबंधन आपकी निर्णय क्षमता व व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना करेंगे. कारोबारियों के लिए त्योहारी सीजन की मांग को भुनाने हेतु नई व्यावसायिक नीतियों को लागू करने, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स से जुड़ने और बाजार में अपनी साख को मजबूती देने के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन नियमित व्यावसायिक गतिविधियों और पेशेवर सेवाओं से धन प्रवाह को सुदृढ़ करने का रहेगा. दशम भाव में ग्रहों की शुभ स्थिति से नई परियोजनाओं या कार्य विस्तार के जरिए आय के मजबूत संकेत हैं. आगामी तीज-त्योहारों की पारिवारिक खरीदारी, पूजा सामग्री और धर्म-कर्म पर सुनियोजित खर्च होगा. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में आदर, सौहार्द और धार्मिक उल्लास का वातावरण बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा. सभी परिजन मिलकर तीज के व्रत और कल के गणेश उत्सव की तैयारियों में हाथ बंटाएंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत परिपक्व और मधुर रहेगी. प्रेम संबंधों में गंभीरता और सम्मान का भाव बना रहेगा, पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक व सुखद चर्चा होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर की व्यस्तताओं और भागदौड़ के कारण घुटनों या पैरों में हल्का खिंचाव हो सकता है. काम के बीच-बीच में उचित विश्राम लें और खान-पान में सात्विक व ताजा भोजन शामिल करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से रोली मिश्रित जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें, हरतालिका तीज के निमित्त माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें तथा गाय को भीगी चना दाल या हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज के पावन अनुष्ठान और कल पधारने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत के बीच मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के सहयोग, आध्यात्मिक उत्थान और बौद्धिक योजनाओं की सफलता का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म व उच्च अध्ययन भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपके सोचे हुए दीर्घकालिक कार्यों में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

नवम भाव में चंद्र और उच्च के बुध की युति लीगल एडवाइजरी, उच्च शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग और विदेशी व्यापार से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अत्यंत शुभ रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों, गुरुओं या मेंटर्स से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा. कारोबारियों के लिए त्योहारी सीजन के मद्देनजर दूरस्थ संपर्कों के साथ नए समझौतों को अंतिम रूप देने, कानूनी औपचारिकताओं को सुलझाने और विस्तार की रूपरेखा तय करने के लिए दिन बहुत फलदायी है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन दूरदर्शिता और भाग्य के सहयोग से धन लाभ अर्जित करने का रहेगा. पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी. तीज-त्योहारों की पारंपरिक खरीदारी, पूजा सामग्री और धार्मिक अनुष्ठानों पर समझदारी से धन खर्च होगा. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में गरिमा, शांति और धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़ाएगा. परिजन मिलकर तीज के व्रत और कल के गणेश उत्सव के स्वागत की व्यवस्था में उत्साह से भाग लेंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा, वे पारिवारिक दायित्वों में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में वैचारिक तालमेल और परिपक्वता से रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और मानसिक शांति का स्तर ऊंचा रहेगा. हालांकि, व्यस्तताओं और भागदौड़ के चलते जांघों या घुटनों में हल्का खिंचाव हो सकता है. समय पर सात्विक व ताजा भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक ताजगी व एकाग्रता बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें, हरतालिका तीज के निमित्त माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें तथा गाय को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और गहरा ग्रे

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज के पावन अनुष्ठान और कल पधारने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत के बीच कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आंतरिक शोध, डेटा विश्लेषण, गुप्त रणनीतियों और जटिल कार्यों को सुलझाने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से अष्टम भाव (आयु, अनुसंधान व परिवर्तन भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपकी अंतर्दृष्टि को तीव्र करेगा और समस्याओं के मूल तक पहुंचने में मदद करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

अष्टम भाव में उच्च के बुध और चंद्रमा की युति डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, टैक्स, ऑडिट, लीगल रिसर्च, बीमा और गूढ़ विषयों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगी. कार्यस्थल की बैकएंड समस्याओं और जटिल तकनीकी रुकावटों को आप अपनी सूक्ष्म दृष्टि से दूर करेंगे. कारोबारी त्योहारी मांग के बीच अपने आंतरिक अकाउंट्स की समीक्षा करने, भविष्य की रणनीतियों को गोपनीय रखने और कानूनी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन टैक्स रिफंड, पैतृक संपत्ति, बीमा क्लेम और पुराने बकाए को व्यवस्थित करने का है. अष्टम भाव के प्रभाव से अप्रत्याशित स्रोतों या पूर्व के प्रयासों से लाभ के संकेत मिल सकते हैं. आगामी तीज-त्योहारों की आवश्यक पूजा सामग्री और घरेलू परंपराओं पर बजट के अनुसार ही खर्च करें, किसी भी प्रकार के अनावश्यक जोखिम भरे वित्तीय सौदे या उधारी से बचें. किसी भी बड़े एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में शांत, गंभीर और भक्तिभाव का माहौल बना रहेगा. ससुराल पक्ष या दूर के रिश्तेदारों के साथ तीज-त्योहारों के उपलक्ष्य में सुखद संवाद होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता और सौम्यता बनाए रखें, वे हरतालिका तीज के व्रत और पारिवारिक जिम्मेदारियों में आपकी संवेदनशीलता की सराहना करेंगे. प्रेम संबंधों में खुलापन और विश्वास रिश्ते को मजबूती देगा, पार्टनर के साथ आत्मीय व गहरी बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से अष्टम भाव के प्रभाव के चलते पाचन तंत्र में हल्का भारीपन, गैस या पेट में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. त्योहारों के अवसर पर अत्यधिक तैलीय, गरिष्ठ या बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को स्थान दें ताकि मानसिक शांति बनी रहे.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें, हरतालिका तीज के निमित्त माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें तथा गाय को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं.

शुभ रंग: आसमानी और नेवी ब्लू

शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 13 सितंबर 2026 (रविवार)

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज के पावन अनुष्ठान और कल पधारने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत के बीच मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारियों में प्रगाढ़ता, जनसंपर्क के विस्तार और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ाने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से सप्तम भाव (साझेदारी, वैवाहिक जीवन व दैनिक व्यापार भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 तक) और शुक्ल योग का प्रभाव आपके साझे प्रयासों और बातचीत में बेहतरीन तालमेल पैदा करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)

सप्तम भाव में उच्च के बुध और चंद्रमा की युति जनसंपर्क, पीआर, लीगल कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, कॉरपोरेट क्लाइंट डीलिंग और व्यापारिक साझेदारियों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए असाधारण लाभ लेकर आएगी. सहयोगियों के साथ सामंजस्य बहुत मजबूत रहेगा. कारोबारियों के लिए त्योहारी मांग के अनुरूप नए व्यावसायिक समझौतों को अंतिम रूप देने, साझेदारों के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने के लिए दिन अत्यंत फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संयुक्त प्रयासों और नियमित व्यावसायिक गतिविधियों से धन प्रवाह को बढ़ाने का है. सप्तम भाव के शुभ प्रभाव से नई व्यापारिक वार्ताओं के जरिए भविष्य के वित्तीय लाभ के मजबूत रास्ते बनेंगे. तीज के व्रत-अनुष्ठान, पारिवारिक खरीदारी और पूजा सामग्री पर बजट के अनुसार ही धन खर्च होगा. किसी भी बड़े एग्रीमेंट, व्यावसायिक अनुबंध या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:41 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव, आत्मीयता और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और तालमेल बहुत गहरा रहेगा, वे हरतालिका तीज के व्रत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आपका पूरा सहयोग करेंगे. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पार्टनर के साथ खुला और भावनात्मक संवाद रिश्ते को नई मजबूती और विश्वास देगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, उत्सव की व्यस्तताओं और बातचीत के कारण शाम के समय हल्की शारीरिक थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विक व सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति व ताजगी बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम और ध्यान (Meditation) को स्थान दें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय

आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. शाम 16:56 से 18:29 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. रविवार के दिन सुबह भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा व मोदक अर्पित करें, हरतालिका तीज के निमित्त माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें तथा गाय को भीगी चना दाल या हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: पीला और केसरिया

शुभ अंक: 3

FAQs

13 सितंबर 2026 को कौन सा दिन है?

13 सितंबर 2026 को रविवार है.

13 सितंबर 2026 को चंद्रमा किस राशि में रहेगा?

फाइल में दी गई ग्रह स्थिति के अनुसार चंद्रमा कन्या राशि में बुध के साथ रहेगा.

13 सितंबर को कौन सा नक्षत्र रहेगा?

दी गई पंचांग गणना के अनुसार हस्त नक्षत्र दोपहर 1:07 बजे तक रहेगा. स्थान बदलने पर समय में अंतर हो सकता है.

13 सितंबर 2026 का राहुकाल कब है?

दी गई गणना के अनुसार राहुकाल शाम 4:56 से 6:29 बजे तक रहेगा. प्रकाशन से पहले शहर के अनुसार समय की पुष्टि करें.

क्या दैनिक राशिफल सभी लोगों पर एक जैसा लागू होता है?

नहीं. दैनिक राशिफल सामान्य ग्रह स्थिति पर आधारित होता है. व्यक्तिगत जन्मकुंडली, लग्न और दशा के कारण परिणाम अलग हो सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.