Aaj Ka Rashifal 13 July 2026: सोमवार, 13 जुलाई 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से कई मायनों में महत्वपूर्ण है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. साथ ही ध्रुव योग और आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव दिन को विशेष बना रहा है.

चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जिससे कई राशियों के करियर, व्यापार, धन, शिक्षा और रिश्तों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. वहीं सुबह भद्रा और राहुकाल के कारण शुभ कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, जबकि अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल माना गया है. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल पूर्णतः मजबूत स्थिति में रहेगा. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी संवाद शैली और पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा. तृतीय भाव का चन्द्रमा दफ्तर में आपके सहयोगियों और टीम के साथ तालमेल को बेहतर बनाएगा. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े आधिकारिक काम की शुरुआत करने से बचें. यदि नौकरी में कोई बड़ा फैसला या आधिकारिक मीटिंग करनी हो, तो दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन नए नेटवर्क बनाने और अटके हुए सौदों में प्रगति लाने का है. हालांकि, आज सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण डील या कागजी कार्रवाई सुबह 08:43 के बाद ही प्रारंभ करें. इसके अलावा आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पूर्व दिशा की यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके धन भाव में मंगल और यूरेनस की उपस्थिति आपको आर्थिक मामलों में साहसी बनाएगी, लेकिन आज आपको सोच-समझकर ही कदम बढ़ाना चाहिए. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का भारी निवेश या जोखिम भरा शॉर्ट-टर्म ट्रेड न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशनुमा रहेगा. भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी को सरल और सौम्य रखें, जिससे आपसी समझ और गहरी होगी.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन और नई स्किल्स सीखने के लिए बेहतरीन है. चन्द्रमा का गोचर आपके कम्युनिकेशन को बूस्ट करेगा, जिससे आप ऑनलाइन स्पेस में अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन विवाद या ट्रोलिंग से खुद को दूर रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से आपके भीतर नया उत्साह बना रहेगा. वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान पर नियंत्रण रखें और ठंडी चीजों के अत्यधिक सेवन से बचें ताकि गले से संबंधित कोई हल्की परेशानी न हो.

लकी नंबर: 9, 3

लकी कलर: लाल, पीला

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.

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वृषभ राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपके द्वितीय (धन और वाणी) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा, जो आपकी योजनाओं को स्थिरता देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज धन भाव का चन्द्रमा आपको अपनी बातचीत और प्रेजेंटेशन के दम पर दफ्तर में नई पहचान दिलाएगा. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य शुरू करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग या निर्णय लेना हो, तो दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन फंसा हुआ धन वापस प्राप्त करने और नए क्लाइंट्स से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी बड़ी व्यावसायिक डील या वित्तीय हस्ताक्षर सुबह 08:43 के बाद ही करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पूर्व दिशा में यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी ही राशि (लग्न भाव) में मंगल और यूरेनस की युति के साथ-साथ धन भाव में चन्द्रमा का गोचर आर्थिक मामलों में आक्रामक और साहसी बनाएगा. लेकिन आज आपको जल्दबाजी में जोखिम लेने से बचना होगा. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा, इसलिए इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से दिन मिलाजुला रहेगा. द्वितीय भाव का चन्द्रमा परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा करा सकता है, लेकिन लग्न का मंगल आपकी वाणी में थोड़ा गुस्सा या जिद ला सकता है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय शांत रहें और बेवजह के विवादों से खुद को दूर रखें.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी हॉबीज, फाइनेंस मैनेजमेंट और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करने का है. चन्द्रमा का गोचर आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा, जिससे आप अपनी बात दूसरों के सामने अच्छे से रख पाएंगे. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय देते समय सतर्क रहें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. लग्न में मंगल और यूरेनस की स्थिति आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. आर्द्रा नक्षत्र के कारण मानसिक चंचलता बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें. वर्षा ऋतु के मौसम में बाहर के खानपान और बासी भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, हल्का गुलाबी

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

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मिथुन राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जावान रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी आपके लग्न (प्रथम) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मबल और प्रभाव सबसे मजबूत स्थिति में रहेगा. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा, जो आपके व्यक्तित्व में गंभीरता और स्थिरता लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से लग्न का चन्द्रमा दफ्तर में आपके नेतृत्व कौशल और कार्यशैली को प्रखर बनाएगा. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए दिन की शुरुआत में किसी बड़े ऑफिशियल प्रोजेक्ट या नई डील की शुरुआत करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन बाजार में आपकी साख को बढ़ाने और नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी नया कमर्शियल एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डील या वित्तीय लेनदेन सुबह 08:43 के बाद ही प्रारंभ करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके बारहवें भाव में मंगल और यूरेनस की उपस्थिति खर्चों में अचानक बढ़ोतरी का संकेत देती है, इसलिए आज आपको निवेश के मामलों में बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का बड़ा शॉर्ट-टर्म ट्रेड या जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. लग्न का चन्द्रमा आपके स्वभाव में आकर्षण लाएगा, जिससे जीवनसाथी और प्रियजनों के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मिलेगा, लेकिन बारहवें मंगल के कारण घर के खर्चों को लेकर जीवनसाथी के साथ हल्की बहस हो सकती है, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सेल्फ-केयर, पर्सनल ग्रूमिंग और सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए परफेक्ट है. चन्द्रमा का आपकी ही राशि में होना आपके मूड को बूस्ट करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन गॉसिप या दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें, अन्यथा आपकी इमेज प्रभावित हो सकती है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से आपमें गजब का उत्साह देखने को मिलेगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए बासी भोजन से दूरी बनाए रखें और सिरदर्द या आंखों में थकान होने पर पर्याप्त आराम लें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हल्का हरा, पीला

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान शिव को विल्वपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- Gemini Half Year Horoscope 2026: मिथुन राशि वालों, सितंबर के बाद बदल सकती है आपकी किस्मत! जानिए अगले 6 महीनों का राशिफल

कर्क राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन समझदारी और सतर्कता से आगे बढ़ने का है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपकी राशि से द्वादश (बारहवें) भाव में गोचर करेंगे, जिससे खर्चों की अधिकता और मानसिक भागदौड़ रह सकती है. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बारहवें भाव का चन्द्रमा आज काम के सिलसिले में अनचाही भागदौड़ या ट्रांसफर जैसी स्थिति बना सकता है. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया काम या बड़ी जिम्मेदारी हाथ में न लें. किसी भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल निर्णय या जरूरी कागजी कार्रवाई के लिए दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन बजट बनाकर चलने और दूर के संपर्कों से लाभ उठाने का है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी बड़ा व्यावसायिक निवेश, एग्रीमेंट या नया सौदा सुबह 08:43 के बाद ही फाइनल करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके एकादश (लाभ) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक लाभ के प्रति आकर्षित करेगी, लेकिन बारहवें चंद्रमा के कारण भारी नुकसान की भी आशंका है. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का जोखिम भरा शॉर्ट-टर्म ट्रेड या नया बड़ा निवेश बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज आपको अपने स्वभाव में थोड़ा धैर्य रखना होगा. बारहवें भाव का चंद्रमा मन में थोड़ी उदासी या अकेलापन ला सकता है, जिससे जीवनसाथी के साथ संवाद में कमी आ सकती है. एकादश भाव का मंगल मित्रों और बड़े भाई-बहनों से सहयोग दिलाएगा, लेकिन घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन आत्ममंथन करने, फालतू के खर्चों पर रोक लगाने और सोशल मीडिया से थोड़ा डिटॉक्स लेने का है. चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा ओवरथिंकिंग की तरफ ले जा सकता है, जिससे FOMO महसूस हो सकता है. आज दुष्टमुहूर्त के समय ऑनलाइन किसी भी नेगेटिविटी या ट्रोलिंग का हिस्सा बनने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए और अनिद्रा की समस्या से बचना चाहिए. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से मानसिक चंचलता बढ़ेगी, जिससे सिरदर्द या तनाव हो सकता है. वर्षा ऋतु के इस मौसम में पर्याप्त नींद लें, खानपान सात्विक रखें और भीगने से बचें ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में न आएं.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, चांदी जैसा

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का यथासंभव जाप करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और दिन को शुभ बनाएगा.

कर्क राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन समझदारी और सतर्कता से आगे बढ़ने का है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपकी राशि से द्वादश (बारहवें) भाव में गोचर करेंगे, जिससे खर्चों की अधिकता और मानसिक भागदौड़ रह सकती है. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बारहवें भाव का चन्द्रमा आज काम के सिलसिले में अनचाही भागदौड़ या ट्रांसफर जैसी स्थिति बना सकता है. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया काम या बड़ी जिम्मेदारी हाथ में न लें. किसी भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल निर्णय या जरूरी कागजी कार्रवाई के लिए दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन बजट बनाकर चलने और दूर के संपर्कों से लाभ उठाने का है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी बड़ा व्यावसायिक निवेश, एग्रीमेंट या नया सौदा सुबह 08:43 के बाद ही फाइनल करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके एकादश (लाभ) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक लाभ के प्रति आकर्षित करेगी, लेकिन बारहवें चंद्रमा के कारण भारी नुकसान की भी आशंका है. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का जोखिम भरा शॉर्ट-टर्म ट्रेड या नया बड़ा निवेश बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज आपको अपने स्वभाव में थोड़ा धैर्य रखना होगा. बारहवें भाव का चंद्रमा मन में थोड़ी उदासी या अकेलापन ला सकता है, जिससे जीवनसाथी के साथ संवाद में कमी आ सकती है. एकादश भाव का मंगल मित्रों और बड़े भाई-बहनों से सहयोग दिलाएगा, लेकिन घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन आत्ममंथन करने, फालतू के खर्चों पर रोक लगाने और सोशल मीडिया से थोड़ा डिटॉक्स लेने का है. चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा ओवरथिंकिंग की तरफ ले जा सकता है, जिससे FOMO महसूस हो सकता है. आज दुष्टमुहूर्त के समय ऑनलाइन किसी भी नेगेटिविटी या ट्रोलिंग का हिस्सा बनने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए और अनिद्रा की समस्या से बचना चाहिए. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से मानसिक चंचलता बढ़ेगी, जिससे सिरदर्द या तनाव हो सकता है. वर्षा ऋतु के इस मौसम में पर्याप्त नींद लें, खानपान सात्विक रखें और भीगने से बचें ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में न आएं.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, चांदी जैसा

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का यथासंभव जाप करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और दिन को शुभ बनाएगा.

यह भी पढ़ें- कर्क राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में घर, करियर और धन में क्या आएगा बड़ा बदलाव?

कन्या राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता और जिम्मेदारी भरा रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपकी राशि से दशम (कर्म) भाव में गोचर करेंगे, जिससे करियर में आपका प्रभाव और मान-सम्मान मजबूत स्थिति में रहेगा. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा, जो आपकी कार्यप्रणाली में गंभीरता लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दशम भाव का चन्द्रमा आज आपके लिए नई ऊंचाइयां छूने और बॉस का भरोसा जीतने का है. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी और कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य शुरू करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या निर्णय लेना हो, तो दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन बाजार में अपनी साख को बढ़ाने और नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी नया कमर्शियल एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डील या बड़ा वित्तीय लेनदेन सुबह 08:43 के बाद ही प्रारंभ करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके नवम (भाग्य) भाव में मंगल और यूरेनस की युति के साथ-साथ कर्म भाव में चन्द्रमा का गोचर आर्थिक मामलों में बहुत अच्छे संकेत दे रहा है. लेकिन आज आपको जल्दबाजी में जोखिम लेने से बचना होगा. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा, इसलिए इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. माता-पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में दोनों का तालमेल बेहतर रहेगा.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने करियर गोल्स सेट करने, नई स्किल्स सीखने और प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव रहने के लिए बेहतरीन है. चन्द्रमा का गोचर आपको अपने काम के प्रति फोकस रखेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन गॉसिप या दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें, अन्यथा आपका समय खराब हो सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से आपमें काम को समय पर पूरा करने का गजब का उत्साह देखने को मिलेगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए बाहर के खानपान से पूरी तरह दूरी बनाए रखें ताकि पेट से संबंधित कोई परेशानी न हो.

लकी नंबर: 3, 8

लकी कलर: हल्का हरा, पीला

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल में बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान शिव के समक्ष बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

तुला राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य और धर्म-कर्म के मामलों में उन्नति दिलाने वाला रहेगा क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपकी राशि से नवम (भाग्य) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से नवम भाव का चन्द्रमा आज आपके करियर में किसी बड़े बदलाव या सुअवसर का संकेत दे रहा है. सीनियर्स और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो सकते हैं. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या एग्रीमेंट शुरू करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या बड़ा फैसला लेना हो, तो दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ और विदेशी या दूरस्थ संपर्कों से नए ऑर्डर मिलने का है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी नया व्यावसायिक अनुबंध, पार्टनरशिप डील या बड़ा वित्तीय लेनदेन सुबह 08:43 के बाद ही प्रारंभ करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके अष्टम भाव में मंगल और यूरेनस की युति के कारण आज आपको निवेश के मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अचानक उतार-चढ़ाव की आशंका बनी हुई है. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा, इसलिए इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और धार्मिक रहेगा. नवम भाव का चन्द्रमा परिवार में किसी धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ की योजना बनवा सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और पिता या गुरुतुल्य किसी व्यक्ति का आशीर्वाद आज आपके लिए संजीवनी का काम करेगा.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन उच्च शिक्षा, ऑनलाइन कोर्सेज और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बेहतरीन है. चन्द्रमा का भाग्य भाव में गोचर आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी धार्मिक या संवेदनशील मुद्दे पर बेवजह की बहस में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से आप मानसिक रूप से शांति और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें और जोड़ों के दर्द या पैरों में थकान होने पर पर्याप्त आराम लें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी: क्रीम, हल्का नीला

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और कच्चे दूध से अभिषेक करें. शिव चालीसा का पाठ करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके भाग्य को और अधिक मजबूत करेगा.

तुला राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य और धर्म-कर्म के मामलों में उन्नति दिलाने वाला रहेगा क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपकी राशि से नवम (भाग्य) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से नवम भाव का चन्द्रमा आज आपके करियर में किसी बड़े बदलाव या सुअवसर का संकेत दे रहा है. सीनियर्स और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो सकते हैं. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या एग्रीमेंट शुरू करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या बड़ा फैसला लेना हो, तो दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ और विदेशी या दूरस्थ संपर्कों से नए ऑर्डर मिलने का है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी नया व्यावसायिक अनुबंध, पार्टनरशिप डील या बड़ा वित्तीय लेनदेन सुबह 08:43 के बाद ही प्रारंभ करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके अष्टम भाव में मंगल और यूरेनस की युति के कारण आज आपको निवेश के मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अचानक उतार-चढ़ाव की आशंका बनी हुई है. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा, इसलिए इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और धार्मिक रहेगा. नवम भाव का चन्द्रमा परिवार में किसी धार्मिक यात्रा या पूजा-पाठ की योजना बनवा सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और पिता या गुरुतुल्य किसी व्यक्ति का आशीर्वाद आज आपके लिए संजीवनी का काम करेगा.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन उच्च शिक्षा, ऑनलाइन कोर्सेज और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बेहतरीन है. चन्द्रमा का भाग्य भाव में गोचर आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी धार्मिक या संवेदनशील मुद्दे पर बेवजह की बहस में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से आप मानसिक रूप से शांति और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें और जोड़ों के दर्द या पैरों में थकान होने पर पर्याप्त आराम लें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी: क्रीम, हल्का नीला

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और कच्चे दूध से अभिषेक करें. शिव चालीसा का पाठ करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके भाग्य को और अधिक मजबूत करेगा.

धनु राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सक्रिय रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपकी राशि से सप्तम (वैवाहिक और साझेदारी) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल पूर्णतः मजबूत रहेगा. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा, जो आपके संबंधों में स्थिरता लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सप्तम भाव का चन्द्रमा आज टीम वर्क और सहकर्मियों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएगा. साझेदारी में चल रहे प्रोजेक्ट्स में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या ऑफिशियल कमिटमेंट करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग या बड़ा फैसला लेना हो, तो दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन नए कमर्शियल एग्रीमेंट और बिजनेस पार्टनर्स के सहयोग से लाभ कमाने का है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी नया व्यावसायिक अनुबंध या वित्तीय लेनदेन सुबह 08:43 के बाद ही प्रारंभ करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके षष्ठ (शत्रु और रोग) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय फैसलों में आक्रामक बना सकती है, लेकिन आज आपको बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. सप्तम भाव का चन्द्रमा जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता और आपसी समझ बढ़ाएगा. यदि विवाह की बात चल रही है, तो आज उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है. घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने क्लोज फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने, नए लोगों से नेटवर्क बनाने और सोशल मीडिया पर कोलैबोरेशन करने के लिए बेहतरीन है. चन्द्रमा का गोचर आपकी सोशल स्किल्स को बूस्ट करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन गॉसिप या दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से आपके भीतर मानसिक सकारात्मकता बनी रहेगी. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पेट से जुड़ी हल्की समस्याओं के प्रति सतर्क रहें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और चने की दाल या पीले फूल चढ़ाएं. ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

मकर राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सक्रिय रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपकी राशि से छठे (शत्रु और रोग) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल मजबूत रहेगा और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से छठे भाव का चन्द्रमा आज आपको अपने विरोधियों और दफ्तर की राजनीति से ऊपर उठाकर सफलता दिलाएगा. आपके अटके हुए काम आज गति पकड़ेंगे. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या ऑफिशियल कमिटमेंट करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग या निर्णय लेना हो, तो दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन पुरानी देनदारियों या लोन से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए अच्छा है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी नया व्यावसायिक अनुबंध या वित्तीय लेनदेन सुबह 08:43 के बाद ही प्रारंभ करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके पांचवें भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको निवेश के मामलों में बहुत अधिक साहसी बना सकती है, लेकिन छठे चंद्रमा के कारण आज आपको बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. छठे भाव का चन्द्रमा कभी-कभी पुरानी बातों को लेकर जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ हल्की बहस करवा सकता है. घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें और बेवजह के विवादों से दूर रहें.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने डेली रूटीन को सेट करने, पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने और फिटनेस गोल्स पर ध्यान देने का है. चन्द्रमा का गोचर आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बूस्ट करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन बहस या सोशल मीडिया पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. छठे चंद्रमा और आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से पेट से जुड़ी हल्की समस्या या मौसमी बीमारियाँ परेशान कर सकती हैं. वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, गहरा हरा

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और काले तिल चढ़ाएं. इसके साथ ही भगवान शिव के समक्ष बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

कुंभ राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी शानदार और रचनात्मक रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपकी राशि से पंचम (बुद्धि और संतान) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल बेहद मजबूत स्थिति में रहेगा. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा, जो आपकी बौद्धिक क्षमताओं को और निखारेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से पांचवें भाव का चन्द्रमा आज आपको अपनी बुद्धिमत्ता और नई सोच के बल पर ऑफिस में बड़ी सफलता दिलाएगा. आपके आइडियाज की सीनियर्स सराहना करेंगे. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या नए काम की शुरुआत करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन आपकी रणनीतियों को सफल बनाने और मार्केट में नए अवसरों को भुनाने का है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी नया कमर्शियल एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डील या बड़ा वित्तीय लेनदेन सुबह 08:43 के बाद ही प्रारंभ करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके चौथे भाव में मंगल और यूरेनस की युति के साथ-साथ पंचम भाव में चन्द्रमा का गोचर आर्थिक मामलों में बहुत अच्छे संकेत दे रहा है, जिससे आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे. लेकिन आज आपको जल्दबाजी में जोखिम लेने से बचना होगा. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा, इसलिए इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा. पांचवें भाव का चन्द्रमा लव लाइफ में रोमांस बढ़ाएगा और जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी हॉबीज, क्रिएटिविटी और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करने के लिए बेहतरीन है. चन्द्रमा का गोचर आपके दिमाग को नए विचारों से भर देगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय देते समय सतर्क रहें और किसी से न उलझें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से आप मानसिक रूप से काफी फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और गैस या अपच जैसी हल्की समस्याओं के प्रति सतर्क रहें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: नीला, आसमानी

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और सफेद चंदन से 'ॐ' बनाएं. इसके साथ ही भगवान शिव के समक्ष बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

मीन राशिफल आज- 13 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

सोमवार, 13 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 18:52:08 तक रहेगी. आज आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रात 26:52:48 तक बना रहेगा. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि यानी आपकी राशि से चतुर्थ (सुख और माता) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज ध्रुव योग शाम 16:00:32 तक रहेगा, जो घरेलू कार्यों में सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से चौथे भाव का चन्द्रमा आज आपको अपने काम में स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करेगा. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है. आज सुबह 07:15:27 से 08:59:11 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:00 से 12:54:19 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या घरेलू वस्तुओं से जुड़े कारोबारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, सुबह 08:42:27 तक विष्टि यानी भद्रा का साया रहेगा, इसलिए कोई भी नया व्यावसायिक अनुबंध, पार्टनरशिप डील या बड़ा वित्तीय लेनदेन सुबह 08:43 के बाद ही प्रारंभ करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके तीसरे भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको निवेश के मामलों में आक्रामक बना सकती है, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा के कारण आज आपको बहुत ही सोच-समझकर कदम बढ़ाना होगा. आज दोपहर 12:54:19 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:40:18 से 16:35:37 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा, इसलिए इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. चौथे भाव का चन्द्रमा घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाएगा और माता जी का भरपूर सहयोग व आशीर्वाद आपको मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. घर की सुख-सुविधाओं को बढ़ाने पर परिवार के सदस्यों के साथ सकारात्मक बातचीत हो सकती है.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने घर को री-डेकोरेट करने, अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहकर काम करने और अपने परिवार के साथ क्लोज़ बॉन्डिंग बनाने का है. चन्द्रमा का गोचर आपको थोड़ा इमोशनल बना सकता है. आज दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी पुरानी या नेगेटिव बात को लेकर ओवरथिंकिंग करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा के कारण छाती में जकड़न, सर्दी या मौसमी एलर्जी की हल्की समस्या हो सकती है. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से मानसिक चंचलता बढ़ेगी. वर्षा ऋतु के इस मौसम में ठंडी चीजों के सेवन से बचें, पर्याप्त आराम लें और अपने खानपान को पूरी तरह सात्विक रखें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, हल्का केसरिया

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल में गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.