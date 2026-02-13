Aaj Ka Rashifal: आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14:29:13 तक प्रभावी है. इसके बाद द्वादशी आरंभ होगी. एकादशी का मूल स्वभाव बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया पर काम करना है. यह तिथि मन की सफाई, विचार की शुद्धता और इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाती है. इसलिए आज जो लोग केवल गति और परिणाम के दबाव में रहेंगे, उन्हें बेचैनी महसूस होगी. और जो लोग संयम रखकर फैसले करेंगे, उन्हें स्पष्टता मिलेगी.

नक्षत्र मूल 16:13:51 तक सक्रिय है. मूल केवल बदलाव नहीं कराता, यह जड़ से बदलाव कराता है. मतलब समस्या की सतह पर मरहम नहीं, समस्या की जड़ पर काम. आज किसी की दिनचर्या, रिश्ते, नौकरी की भूमिका, या किसी निर्णय की दिशा अचानक बदल सकती है. मूल नक्षत्र की यही पहचान है. यह पुराने ढांचे को हिलाकर नया ढांचा बनाने की मांग करता है. इसलिए आज का दिन स्थिरता की परिभाषा बदल देता है. स्थिर वही रहेगा जो भीतर से स्थिर है.

योग वज्र 27:22:47 तक प्रभाव में है. वज्र योग कठोरता बढ़ाता है. यह योग व्यक्ति को सीधा, तेज और कई बार सख्त बना देता है. इस योग में सत्य बोलना आसान लगता है, लेकिन सत्य यदि बिना करुणा के बोला जाए तो नुकसान भी कर सकता है. आज की सबसे बड़ी सावधानी वाणी है. आप सही होंगे, फिर भी आपका तरीका विवाद खड़ा कर सकता है. यही वज्र योग का सूक्ष्म प्रभाव है.

चंद्रमा धनु राशि में है. धनु चंद्रमा दृष्टि को विस्तार देता है. सोच बड़ी होगी, लक्ष्य दूर के दिखेंगे, और व्यक्ति अपने जीवन के अर्थ और दिशा के बारे में ज्यादा सोच सकता है. यह चंद्रमा उत्साह देता है, लेकिन जल्दबाजी भी दे सकता है. आज जो लोग केवल प्रेरणा में फैसले करेंगे, वे फिसल सकते हैं. और जो लोग प्रेरणा को योजना में बदलेंगे, वे जीतेंगे.

राहु काल 11:12:08 से 12:35:36 तक है. यह समय भ्रम, जल्दबाजी और गलत अनुमान का माना जाता है. इसका अर्थ यह नहीं कि इस समय कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसका अर्थ यह है कि इस समय नया काम शुरू करना, निवेश, बड़ा फैसला, तीखी बहस, और अंतिम निष्कर्ष निकालना टालना चाहिए. राहु काल में मन धुंधला होता है. आज वज्र योग भी साथ है, इसलिए राहु काल में कठोर प्रतिक्रिया का खतरा दोगुना हो जाता है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13:21 से 12:57:52 तक है. यह समय स्पष्ट सोच, निर्णायक वार्ता, उच्च अधिकारियों से बात, इंटरव्यू, प्रस्ताव, और महत्वपूर्ण दस्तावेजी काम के लिए अनुकूल माना जाता है. लेकिन आज एक विशेष स्थिति है. अभिजीत का पहला हिस्सा 12:13 से 12:35 तक राहु काल के साथ ओवरलैप करता है. इसलिए 12:13 से 12:35 के बीच बातचीत की तैयारी, ड्राफ्टिंग, और शांत मन से सोच ठीक है, पर अंतिम निर्णय 12:35 के बाद लेना अधिक सुरक्षित रहेगा. 12:35 से 12:57 का हिस्सा आज का सबसे प्रभावी और साफ समय माना जाए.

दुर्मुहूर्त 09:15:16 से 09:59:47 और 12:57:52 से 13:42:23 है. दुर्मुहूर्त का अर्थ यह है कि इस समय में अनावश्यक टकराव, कठोर ईमेल, बिना जांच के आरोप, और आवेश में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है. खासकर दूसरा दुर्मुहूर्त अभिजीत के तुरंत बाद है, इसलिए 12:57 के बाद तुरंत अगले 40 मिनट में वही बात बिगड़ सकती है जो अभी बन रही थी. यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है.

दिशा शूल पश्चिम में है. इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा टालना बेहतर है. यदि जाना जरूरी हो तो समय और मन दोनों को शांत रखें.

ताराबल की बात करें तो आज मूल नक्षत्र का प्रभाव होने से कई लोगों के लिए ताराबल औसत से ऊपर या औसत रहेगा, लेकिन जिनका जन्म नक्षत्र मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, या ज्येष्ठा जैसी ऊर्जा से जुड़ता है, उनके लिए दिन ज्यादा निर्णायक हो सकता है. क्योंकि मूल जड़ तक जाता है. इसलिए आज हर राशि के लिए मैं ताराबल का संकेत स्पष्ट रूप में दूंगा, ताकि यह केवल सामान्य सलाह न लगे बल्कि दिन की लय से जुड़ा दिखे.

आइए जानते हैं 'आज का राशिफल'

मेष (Aries), 13 February 2026

आज मेष राशि के लिए दिन का संदेश साफ है. जीत गति से नहीं, संयम से होगी. एकादशी तिथि आपके स्वभाव को चुनौती देती है, क्योंकि मेष स्वभाव तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है और एकादशी तिथि प्रतिक्रिया से पहले आत्म नियंत्रण मांगती है. धनु चंद्रमा आपके भीतर लक्ष्य को बड़ा कर देगा. आप किसी फैसले को लेकर उत्साहित हो सकते हैं. लेकिन मूल नक्षत्र और वज्र योग यह संकेत दे रहे हैं कि आज जो भी बदलाव होगा, वह सतही नहीं होगा. वह असर करेगा.

ताराबल का संकेत मेष के लिए आज अनुकूलता की तरफ है, लेकिन शर्त समय की है. यदि आप राहु काल में या दुर्मुहूर्त में बोल गए, तो वही अनुकूलता कमजोर पड़ सकती है. इसलिए आज का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप अपनी ऊर्जा को सही समय में इस्तेमाल करें.

सुबह 09:15 से 09:59 के बीच अनावश्यक बहस से बचें. यह समय मन को जल्द भड़काता है. 11:12 से 12:35 राहु काल में कोई नई शुरुआत न करें. नौकरी बदलने की घोषणा, बड़ा निवेश, तीखी मीटिंग, या किसी को जवाब देने की जल्दबाजी आज नहीं. 12:35 के बाद, अभिजीत का शुद्ध हिस्सा शुरू होता है. 12:35 से 12:57 के बीच यदि आप वरिष्ठों से बात करेंगे, इंटरव्यू देंगे, किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे, या किसी डील की दिशा तय करेंगे, तो आपकी बात का असर बनेगा. फिर 12:57 के बाद 13:42 तक दुर्मुहूर्त है, इसलिए अभिजीत में जो बात बन रही थी उसे इस समय में बिगाड़ने वाली प्रतिक्रिया न दें. यही प्रोफेशनल अनुशासन आज आपका सबसे बड़ा हथियार है.

Career: आज आपको जिम्मेदारी का नया स्तर दिख सकता है. कोई व्यक्ति आपकी क्षमता को चैलेंज कर सकता है, या काम की बारीकियों पर सवाल उठा सकता है. इसे अपमान की तरह न लें. यह संकेत है कि आपसे अपेक्षा बढ़ रही है. 12:35 के बाद का समय मीटिंग, पिच, या नेतृत्व दिखाने के लिए अनुकूल है. 13:00 के बाद किसी ईमेल का टोन सख्त न रखें, वरना वही मामला अनावश्यक रूप से लंबा हो सकता है.

Finance: खर्च यात्रा, शिक्षा, गैजेट या परिवार की जरूरत पर हो सकता है. आज धनु चंद्रमा आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करेगा. लेकिन राहु काल में कोई भी भुगतान, निवेश, ट्रेडिंग या उधार बिल्कुल न करें. दोपहर बाद निर्णय लें और स्पष्ट शर्तों के साथ चलें.

Love: आज आपकी आवाज का स्वर रिश्ते की दिशा तय करेगा. वज्र योग के कारण सत्य बोलने की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन सत्य यदि कठोर हो गया तो दूरी बन सकती है. एकादशी आपको नरमी सिखाती है. यदि कोई बात कहना जरूरी है तो 12:35 के बाद कहें, और 12:57 के बाद चुप रहना ज्यादा समझदारी होगी.

Health: जांघ, कमर, या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. लंबे समय तक बैठना और अधिक चलना, दोनों का संतुलन रखें. शाम को डिजिटल डिटॉक्स लाभ देगा.

Lucky Color. केसरिया.

Lucky Number. 3.

वृषभ (Taurus), 13 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन भीतर की पकड़ और बाहर के बदलाव, दोनों को साथ लेकर चलता है. एकादशी तिथि आपको संयम देती है, लेकिन मूल नक्षत्र पुराने ढांचे को हिलाने आता है. धनु चंद्रमा आपकी गहराई को बढ़ाता है. आज आप किसी रिश्ते, कर्ज, साझेदारी या मन की किसी पुरानी चिंता को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं. यही सोच यदि सही दिशा में चली तो समाधान बनेगा, और यदि शंका में चली तो बोझ बनेगा.

ताराबल का संकेत वृषभ के लिए मध्यम से अनुकूल है. आज आपका दिन स्थिर रह सकता है, लेकिन आपके निर्णय का आधार भावुकता नहीं होना चाहिए. वज्र योग के कारण जिद बढ़ सकती है. और वृषभ स्वभाव में जिद यदि एक बार आ जाए तो पीछे हटना मुश्किल होता है. इसलिए आज का सबसे बड़ा उपाय है लचीलापन.

सुबह का पहला दुर्मुहूर्त 09:15 से 09:59 है. इस समय घर, रिश्ते या पैसे की बात पर जल्दी निष्कर्ष न निकालें. 11:12 से 12:35 राहु काल में किसी को उधार देना, किसी डील पर हामी भरना, या कोई बड़ा भुगतान करना टालें. 12:35 से 12:57 अभिजीत का साफ समय है. इस समय आप बैंकिंग, बिल सेटलमेंट, क्लाइंट बातचीत, या पारिवारिक निर्णय को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे. 12:57 के बाद दुर्मुहूर्त में वह बात उछल सकती है जो अभी शांत थी. इसलिए अभिजीत के बाद तुरंत प्रतिक्रिया न दें.

Career: आज साझेदारी या क्लाइंट से जुड़े काम में स्पष्टता जरूरी है. अगर आप स्पष्ट नहीं होंगे, तो दूसरा पक्ष शर्तें अपने हिसाब से रख सकता है. 12:35 के बाद का समय शर्तें तय करने, डील की दिशा तय करने और स्पष्ट ईमेल भेजने के लिए अच्छा है. राहु काल में किसी को जवाब देकर मामला न बढ़ाएं.

Finance: खर्च अचानक बढ़ सकता है. खासकर टैक्स, बीमा, या किसी पारिवारिक जरूरत से जुड़ा. निवेश की बात हो तो आज केवल रिसर्च करें. अंतिम निर्णय 12:35 के बाद भी जल्दबाजी में न लें. एकादशी संयम की मांग करती है. बड़े लाभ का लालच आज नुकसान करा सकता है.

Love: रिश्ते में आज भरोसा मुख्य मुद्दा रहेगा. आप अंदर से चाहेंगे कि दूसरा पक्ष आपको पूरी तरह समझे. लेकिन आज बोलने से ज्यादा सुनना काम करेगा. वज्र योग में कठोर शब्द निकल सकते हैं. इसलिए नरमी रखें. शाम तक स्थिति बेहतर हो सकती है.

Health: पाचन, गला, या ब्लड शुगर से जुड़ी संवेदनशीलता हो सकती है. पानी, नींद और भोजन का संतुलन रखें.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 6.

मिथुन (Gemini), 13 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन संबंध और संवाद की परीक्षा है. धनु चंद्रमा आपके संबंध भाव को सक्रिय करता है, इसलिए सामने वाला आपकी बातों को गंभीरता से लेगा. एकादशी तिथि आपको संयम देती है, लेकिन वज्र योग आपके शब्दों को तेज बना सकता है. मिथुन की ताकत भाषा है. आज यही भाषा आपको ऊंचा भी उठा सकती है और फिसला भी सकती है.

ताराबल का संकेत मिथुन के लिए अनुकूल है, लेकिन यह अनुकूलता तभी सक्रिय होगी जब आप समय का सम्मान करेंगे. राहु काल में की गई बात या निर्णय उल्टा पड़ सकता है. इसलिए आज की सफलता का रास्ता है सही समय पर सही शब्द.

09:15 से 09:59 के बीच अनावश्यक बहस न करें. 11:12 से 12:35 राहु काल में किसी रिश्ते पर अंतिम फैसला, कोई अनुबंध, कोई वादा, या कोई सार्वजनिक घोषणा टालें. 12:35 से 12:57 का समय आज आपका सबसे सटीक समय है. इंटरव्यू, मीटिंग, क्लाइंट कॉल, या किसी डील की शर्तें तय करने के लिए यही समय चुनें. 12:57 के बाद 13:42 के बीच तुरंत प्रतिक्रिया न दें. यदि कोई उकसाए, तो रुक जाएं. यह आपका दिन बचा देगा.

Career: टीम और साझेदारी से जुड़े काम में आज मतभेद उभर सकते हैं. लेकिन आप संतुलन बना सकते हैं. आपकी क्षमता समस्या को शब्दों से सुलझाने की है. अभिजीत के साफ हिस्से में आप बातचीत को सही दिशा दे पाएंगे. राहु काल में ईमेल वार या तर्क युद्ध से बचें.

Finance: खर्च छोटे छोटे रूप में बढ़ सकता है. आज की चुनौती बड़ी नहीं, बिखरी हुई है. अनावश्यक ऑनलाइन खर्च, सब्सक्रिप्शन या आवेग में खरीदारी से बचें. किसी निवेश की बात हो तो केवल योजना बनाएं.

Love: आज बातचीत से ही रिश्ता बनेगा. लेकिन बातचीत का टोन सबसे अहम है. व्यंग्य और कटाक्ष आज नुकसान देंगे. एकादशी का संदेश साफ है. अपने शब्दों को साफ रखें. 12:35 के बाद का समय रिश्ते की बात करने के लिए बेहतर है.

Health: कंधे, गर्दन, या आंखों पर तनाव बढ़ सकता है. स्क्रीन टाइम नियंत्रित करें, पानी ज्यादा लें, और छोटे ब्रेक रखें.

Lucky Color. हरा.

Lucky Number. 5.

कर्क (Cancer), 13 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन अनुशासन और काम के दबाव का है. धनु चंद्रमा आपके काम और स्वास्थ्य के क्षेत्र को सक्रिय करता है. एकादशी तिथि संयम चाहती है, इसलिए आपकी दिनचर्या जितनी व्यवस्थित होगी, उतना मन शांत रहेगा. मूल नक्षत्र बदलाव देता है. आज ऑफिस की व्यवस्था, टीम की भूमिका, या आपकी जिम्मेदारियों में बदलाव का संकेत बन सकता है.

ताराबल का संकेत कर्क के लिए मध्यम से अनुकूल है. आज परिणाम मिलेंगे, लेकिन धीरे. वज्र योग के कारण आप किसी बात को दिल पर ले सकते हैं. इसलिए आज भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना सबसे जरूरी है.

सुबह 09:15 से 09:59 के दौरान स्वास्थ्य और काम को लेकर चिंता बढ़ सकती है. इसे बढ़ने न दें. 11:12 से 12:35 राहु काल में किसी से बहस न करें. खासकर ऑफिस में किसी गलती का आरोप या शिकायत इस समय न करें. 12:35 से 12:57 का समय दस्तावेज, मीटिंग, और वरिष्ठों से बात के लिए अच्छा है. 12:57 के बाद दुर्मुहूर्त में किसी भी प्रकार की जल्दी प्रतिक्रिया आपके खिलाफ जा सकती है.

Career: आज आपको काम के बोझ की तरह नहीं, काम की प्राथमिकता की तरह सोचना होगा. जो जरूरी है उसे पहले करें. बाकी को टालें. वरिष्ठों से कोई बात करनी हो तो 12:35 के बाद करें. आपकी छवि आज शांति से बनेगी, आवाज से नहीं.

Finance: खर्च नियमित रहेंगे, लेकिन दवा, खानपान, या छोटी जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. निवेश आज टालें. एकादशी का दिन दिखावे का नहीं है.

Love: काम और तनाव के कारण आप रिश्ते को समय कम दे पाएंगे. लेकिन एक छोटा सा स्पष्ट संदेश रिश्ते को संतुलित रख सकता है. कठोरता से बचें.

Health: पाचन, नींद, और पानी की कमी से परेशानी हो सकती है. समय पर भोजन और आराम रखें.

Lucky Color. क्रीम.

Lucky Number. 2.

सिंह (Leo), 13 February 2026

सिंह राशि के लिए आज आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, लेकिन अहंकार भी साथ चल सकता है. धनु चंद्रमा आपके रचनात्मक और प्रेम क्षेत्र को सक्रिय करता है. एकादशी तिथि संयम देती है, इसलिए आज रचनात्मकता को दिशा देना जरूरी है. मूल नक्षत्र बदलाव का संकेत देता है. प्रेम संबंध, बच्चों से जुड़ा विषय, या आपकी पहचान से जुड़ा कोई निर्णय उभर सकता है.

ताराबल का संकेत सिंह के लिए अनुकूल है. आप आज प्रभाव डाल सकते हैं. लेकिन वज्र योग में प्रभाव, दबाव बन जाता है. इसलिए अपने प्रभाव को नेतृत्व बनाएं, नियंत्रण नहीं.

सुबह 09:15 से 09:59 के बीच भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें. 11:12 से 12:35 राहु काल में किसी रिश्ते पर अंतिम फैसला, किसी से टकराव, या सोशल मीडिया पर कोई तीखी बात टालें. 12:35 से 12:57 का समय प्रस्तुति, इंटरव्यू, क्रिएटिव मीटिंग, या प्रेम संबंध में साफ बातचीत के लिए अनुकूल है. 12:57 से 13:42 के बीच दुर्मुहूर्त है. इस समय प्रशंसा की कमी आपको चुभ सकती है. लेकिन प्रतिक्रिया न दें.

Career: आपकी प्रस्तुति या रचनात्मक काम की सराहना हो सकती है. लेकिन आज क्रेडिट की लड़ाई से बचें. आप जितना शांत रहेंगे, उतना बड़ा असर होगा. 12:35 के बाद का समय मंच, मीटिंग, और उच्च अधिकारियों से बात के लिए अच्छा है.

Finance: स्थिति स्थिर है, लेकिन दिखावे में खर्च बढ़ सकता है. एकादशी के दिन अनावश्यक खर्च से बचें. राहु काल में कोई जोखिम भरा निर्णय नहीं.

Love: रोमांस का अवसर है, लेकिन अधिकार भाव कम रखें. आपकी बात का तरीका संबंध की दिशा तय करेगा. आज नरमी ही आपकी शान है.

Health: पीठ, हृदय क्षेत्र, या थकान महसूस हो सकती है. शाम को आराम करें.

Lucky Color. सुनहरा.

Lucky Number. 1.

कन्या (Virgo), 13 February 2026

कन्या राशि के लिए आज घर और मन की व्यवस्था का दिन है. धनु चंद्रमा आपके घर और भावनात्मक सुरक्षा के क्षेत्र को सक्रिय करता है. एकादशी तिथि संयम सिखाती है. मूल नक्षत्र बदलाव का संकेत देता है. घर का माहौल, परिवार की जिम्मेदारी, या किसी संपत्ति से जुड़ा विषय उठ सकता है. वज्र योग के कारण शब्द कठोर हो सकते हैं. इसलिए आज आपका सबसे बड़ा उपाय है भाषा में नरमी और निर्णय में स्पष्टता.

ताराबल का संकेत कन्या के लिए अनुकूल है, लेकिन समय का पालन जरूरी है. आप यदि सही समय पर बात करेंगे तो बात बनेगी. गलत समय पर बोलेंगे तो वही बात बिगड़ सकती है.

09:15 से 09:59 के बीच घर में या मन में बेचैनी बढ़ सकती है. उस समय कोई अंतिम निर्णय न लें. 11:12 से 12:35 राहु काल में घर से जुड़ा बड़ा फैसला, प्रॉपर्टी की बात, या परिवार में तकरार टालें. 12:35 के बाद अभिजीत का साफ समय है. 12:35 से 12:57 के बीच आप दस्तावेज, संपत्ति, घर, या किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक विषय पर समझदारी से निर्णय ले पाएंगे. 12:57 से 13:42 के दुर्मुहूर्त में वही बात न बिगाड़ें. अपने शब्द कम रखें.

Career: आप योजना बनाकर चलेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी बारीकी से काम करने की क्षमता दिखेगी. लेकिन आज टीम पर कटाक्ष न करें. सहयोग रखें. 12:35 के बाद मीटिंग या प्रस्ताव भेजना सही रहेगा.

Finance: स्थिरता रहेगी. लेकिन घर से जुड़ा खर्च संभव है. राहु काल में कोई भुगतान या सौदा टालें.

Love: रिश्ते में स्पष्टता आएगी. लेकिन आपकी भाषा निर्णायक है. आज ताने नहीं, सीधे शब्द काम करेंगे.

Health: नसों में तनाव, गर्दन या कंधे में खिंचाव हो सकता है. स्ट्रेचिंग और आराम लाभ देगा.

Lucky Color. हल्का हरा.

Lucky Number. 4.

तुला (Libra), 13 February 2026

आज आपके लिए संतुलन शब्द केवल सिद्धांत नहीं, आवश्यकता है. एकादशी तिथि संयम मांगती है, मूल नक्षत्र जड़ से बदलाव की बात करता है, और वज्र योग कठोर शब्दों की परीक्षा लेता है. धनु चंद्रमा आपके संवाद और संपर्क क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है. आज आप जो कहेंगे उसका असर अपेक्षा से अधिक होगा.

ताराबल तुला के लिए मध्यम से अनुकूल है. इसका अर्थ है कि अवसर मिलेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया परिणाम तय करेगी. यदि आपने राहु काल में बात बिगाड़ी, तो वही अवसर हाथ से निकल सकता है.

09:15 से 09:59 के बीच जल्द निष्कर्ष न निकालें. 11:12 से 12:35 राहु काल में अनुबंध, सार्वजनिक बयान, सोशल मीडिया पोस्ट या आर्थिक चर्चा टालें. 12:35 से 12:57 का समय आपके लिए बेहद प्रभावी है. किसी प्रस्ताव, वेतन चर्चा, क्लाइंट कॉल या पारिवारिक निर्णय के लिए यही समय चुनें. 12:57 से 13:42 के बीच दुर्मुहूर्त में प्रतिक्रिया न दें, विशेषकर यदि कोई उकसाए.

Career: आपकी कूटनीति आज काम आएगी. टीम में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं. अभिजीत के साफ हिस्से में किया गया संवाद लाभ देगा.

Finance: भुगतान और लेनदेन सोच समझकर करें. राहु काल में निवेश न करें.

Love: रिश्ते में संतुलन बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है. आज शब्द ही रिश्ता बचाएंगे या बिगाड़ेंगे.

Health: गले और कंधों में हल्का तनाव संभव.

Lucky Color. नीला.

Lucky Number. 7.

वृश्चिक (Scorpio), 13 February 2026

आज का दिन आपके आत्मविश्वास और धैर्य दोनों की परीक्षा लेगा. चंद्रमा धनु में है, जिससे आपका ध्यान वित्त और आत्म मूल्य पर रहेगा. एकादशी आपको संयम सिखाती है, लेकिन वज्र योग आपके भीतर की तीव्रता बढ़ा सकता है. मूल नक्षत्र परिवर्तन का संकेत देता है. आर्थिक ढांचा, आय का स्रोत, या कोई पुरानी व्यवस्था बदल सकती है.

ताराबल वृश्चिक के लिए अनुकूल है, लेकिन समय का सम्मान जरूरी है. आप प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन राहु काल में गलत कदम उठाया तो बात उलटी पड़ सकती है.

09:15 से 09:59 के बीच वित्तीय चिंता बढ़ सकती है. 11:12 से 12:35 राहु काल में निवेश, शेयर, सट्टा या किसी को पैसा उधार देने से बचें. 12:35 से 12:57 का समय वेतन, बिल, भुगतान या आर्थिक वार्ता के लिए बेहतर है. 12:57 के बाद 13:42 तक दुर्मुहूर्त में कठोर ईमेल या निर्णय टालें.

Career: आर्थिक जिम्मेदारी या लक्ष्य को लेकर दबाव हो सकता है. संयम से काम लें.

Finance: बड़ा निर्णय टालें. योजना बनाएं, अमल दोपहर बाद करें.

Love: अधिकार भाव कम रखें. विश्वास से बात करें.

Health: रक्तचाप या थकान पर ध्यान दें.

Lucky Color. मरून.

Lucky Number. 8.

धनु (Sagittarius), 13 February 2026

चंद्रमा आपकी राशि में है. आज आपकी उपस्थिति और ऊर्जा दोनों मजबूत रहेंगे. एकादशी आत्म नियंत्रण सिखा रही है, जबकि मूल नक्षत्र आपको जीवन की दिशा पर गंभीरता से सोचने को कहता है. वज्र योग के कारण आपकी बात में कठोरता आ सकती है.

ताराबल धनु के लिए अनुकूल है. यह दिन आपके लिए निर्णायक हो सकता है, यदि आपने समय का सही उपयोग किया.

09:15 से 09:59 के बीच व्यक्तिगत निर्णय न लें. 11:12 से 12:35 राहु काल में नई घोषणा, सोशल मीडिया पोस्ट, या सार्वजनिक बयान टालें. 12:35 से 12:57 का समय आपकी छवि सुधारने, प्रस्तुति देने या वरिष्ठों से मिलने के लिए श्रेष्ठ है. 12:57 के बाद दुर्मुहूर्त में आत्म नियंत्रण रखें.

Career: नई दिशा का संकेत मिल सकता है. नेतृत्व दिखाएं, लेकिन आक्रामक न बनें.

Finance: यात्रा या शिक्षा पर खर्च संभव.

Love: आज आप अधिक स्पष्ट रहेंगे. नरमी रखें.

Health: जांघों और कमर पर ध्यान दें.

Lucky Color. पीला.

Lucky Number. 9.

मकर (Capricorn), 13 February 2026

आज आपके लिए आंतरिक तैयारी का दिन है. एकादशी आत्म समीक्षा का संकेत देती है. मूल नक्षत्र आपके अवचेतन क्षेत्र को सक्रिय करता है. कोई पुराना विषय फिर सामने आ सकता है. धनु चंद्रमा आपको भीतर से बेचैन कर सकता है.

ताराबल मध्यम है. आज जल्दबाजी से नहीं, रणनीति से लाभ मिलेगा. 09:15 से 09:59 के बीच चिंता बढ़ सकती है. 11:12 से 12:35 राहु काल में कानूनी या गोपनीय निर्णय टालें. 12:35 से 12:57 का समय रणनीति तय करने के लिए अच्छा है. 12:57 के बाद अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें.

Career: पर्दे के पीछे की तैयारी महत्वपूर्ण रहेगी.

Finance: अनावश्यक खर्च रोकें.

Love: भावनात्मक दूरी कम करें.

Health: नींद और तनाव पर ध्यान दें.

Lucky Color. ग्रे.

Lucky Number. 4.

कुंभ (Aquarius), 13 February 2026

आज सामाजिक दायरा और भविष्य की योजना दोनों महत्वपूर्ण हैं. एकादशी आपको स्पष्टता दे रही है. मूल नक्षत्र मित्रता या नेटवर्क में बदलाव ला सकता है. वज्र योग के कारण मतभेद तेज हो सकते हैं.

ताराबल अनुकूल है, लेकिन राहु काल में की गई बहस नुकसान दे सकती है. 09:15 से 09:59 के बीच किसी मित्र से विवाद न करें. 11:12 से 12:35 राहु काल में समूह निर्णय टालें. 12:35 से 12:57 का समय टीम मीटिंग और लक्ष्य तय करने के लिए श्रेष्ठ है. 12:57 के बाद चुप रहना बेहतर है.

Career: नेटवर्क से लाभ संभव.

Finance: स्थिर स्थिति.

Love: मित्रता से गहराई बढ़ सकती है.

Health: तनाव से बचें.

Lucky Color. आसमानी.

Lucky Number. 11.

मीन (Pisces), 13 February 2026

आज प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी का दिन है. एकादशी संयम सिखाती है. मूल नक्षत्र कार्य ढांचे में बदलाव ला सकता है. धनु चंद्रमा आपको लक्ष्य पर केंद्रित करेगा. ताराबल अनुकूल है. यह दिन आपके लिए परिणामकारी हो सकता है, यदि आपने समय की लय समझी.

09:15 से 09:59 के बीच वरिष्ठों से टकराव न करें. 11:12 से 12:35 राहु काल में पद या नौकरी बदलने की घोषणा टालें. 12:35 से 12:57 का समय प्रमोशन चर्चा, इंटरव्यू या प्रस्तुति के लिए श्रेष्ठ है. 12:57 के बाद दुर्मुहूर्त में संयम रखें.

Career: नई जिम्मेदारी संभव.

Finance: स्थिरता, लेकिन दिखावे से बचें.

Love: काम और रिश्ते में संतुलन रखें.

Health: थकान और जल की कमी से परेशानी.

Lucky Color. समुद्री हरा.

Lucky Number. 12.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.