धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: 12 सितंबर को कन्या राशि में चंद्रमा, जानें सभी 12 राशियों का 'आज का राशिफल'

Aaj Ka Rashifal: 12 सितंबर को कन्या राशि में चंद्रमा, जानें सभी 12 राशियों का 'आज का राशिफल'

Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: कन्या राशि में चंद्रमा और बुध की युति बनेगी। जानें मेष से मीन तक नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, राहुकाल और उपाय।

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 12 Sep 2026 06:32 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 12 सितंबर को चंद्रमा कन्या राशि में उच्च के बुध के साथ रहेगा. इसलिए आज किए गए हिसाब-किताब, बातचीत और कागजी काम का असर लंबे समय तक दिखाई दे सकता है. किसी राशि के लिए पुराना भुगतान या अटका काम आगे बढ़ सकता है, जबकि किसी को खर्च, अनुबंध और रिश्तों में कही गई बात पर ध्यान देना होगा.

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:55 बजे तक रहेगा. लेख में प्रयुक्त पंचांग गणना के अनुसार राहुकाल सुबह 9:10 से 10:44 बजे तक है. राहुकाल और दूसरे मुहूर्त शहर के अनुसार कुछ मिनट बदल सकते हैं. यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, आइए जानते हैं आपका आज का राशिफल.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर पूर्ण नियंत्रण, लंबित मामलों के समाधान और दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपके व्यावहारिक निर्णयों को ठोस सफलता मिलेगी.

यह भी पढ़ें- Ganesh Chaturthi 2026: मिट्टी की बताकर POP की गणपति मूर्ति तो नहीं दे रहा दुकानदार? पूछें ये 4 सवाल

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
छठे भाव में उच्च के बुध और चंद्रमा की युति आपके तार्किक विश्लेषण, समस्या-समाधान और कार्यकुशलता को शिखर पर रखेगी. लीगल, ऑडिट, आईटी, बैंकिंग, चिकित्सा, परामर्श और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली के सामने विरोधी निष्प्रभावी रहेंगे. कारोबारियों को पुराने अटके हुए कानूनी मसलों, अनुबंधों की समीक्षा और आंतरिक कार्यप्रणाली को मजबूत करने में अच्छी सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन देनदारियों को निपटाने और आय के नियमित प्रवाह को संतुलित करने का है. छठे भाव में चंद्र-बुध की युति से बैंक लोन, टैक्स समाधान या पुराने बकाए की वसूली में अनुकूल परिणाम मिलेंगे. बिना सोचे-समझे उधारी देने से बचें और बजट के अनुसार ही खर्च करें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में अनुशासन और शांति का वातावरण बना रहेगा. ननिहाल या मातृपक्ष से कोई सकारात्मक सहयोग मिल सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद व्यावहारिक और सहयोगात्मक रहेगा; वे आपकी जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में किसी भी अनावश्यक गलतफहमी को बातचीत से सुलझाएं और रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन छठे भाव के प्रभाव से पाचन तंत्र और आंतों के प्रति सजग रहने की जरूरत है. समय पर भोजन करें और बाहर के तैलीय व गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. मानसिक शांति के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व हल्का व्यायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान हनुमान को सिंदूर अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले कुत्तों या पक्षियों को भोजन दें.

शुभ रंग: गहरा लाल और ग्रे
शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए बौद्धिक विस्तार, रचनात्मक उपलब्धियों और रणनीतिक निर्णयों में सफलता का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से पंचम भाव (विद्या, बुद्धि व संतान भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपकी सोच में दूरदर्शिता और सटीकता देखने को मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
पंचम भाव में चंद्र और उच्च के बुध की युति शोध, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, स्टॉक एनालिसिस और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अत्यंत फलदायी साबित होगी. आपके नवोन्मेषी विचारों और बौद्धिक क्षमता को कार्यस्थल पर पहचान मिलेगी. कारोबारियों के लिए नई मार्केटिंग योजनाओं को धरातल पर उतारने, ब्रांड प्रमोशन और भविष्य की नई डील्स की रूपरेखा तय करने के लिहाज से दिन बेहद अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन स्मार्ट निवेश और बौद्धिक कौशल से लाभ कमाने का है. पंचम भाव में ग्रहों का यह शुभ संयोग पूर्व में किए गए किसी वित्तीय सौदे या प्रतिभूतियों से अचानक लाभ के संकेत दे रहा है. अपने बजट और संचित धन का प्रबंधन बहुत सोच-समझकर करेंगे. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आत्मीय, सौहार्दपूर्ण और हल्का-फुल्का माहौल बना रहेगा. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या उनकी पढ़ाई व प्रगति से मन प्रसन्न होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और आप दोनों मिलकर किसी मनोरंजक योजना पर विचार कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत होगी और रिश्ते में नई ताजगी महसूस होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप स्फूर्तिवान महसूस करेंगे और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी. हालांकि अधिक मानसिक सोच-विचार या स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने से शाम के समय आंखों में हल्का सूखापन हो सकता है. खान-पान में सात्विक व ताजा आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का ध्यान (Meditation) व प्राणायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द या कंबल का दान करें.

शुभ रंग: सफेद और गहरा नीला
शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए घरेलू सुख-सुविधाओं के विस्तार, बौद्धिक स्थिरता और कार्यस्थल पर बैकएंड रणनीतियों को मजबूत करने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से चतुर्थ भाव (कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान राशि स्वामी बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपके पारिवारिक और पेशेवर निर्णयों में उत्कृष्ट सामंजस्य देखने को मिलेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
चतुर्थ भाव में राशि स्वामी बुध और चंद्रमा का संयोग आपके कार्यस्थल पर योजनाबद्ध प्रबंधन, रियल एस्टेट, पब्लिशिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स को नई दिशा देगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं पर सहमति बनेगी. कारोबारियों के लिए ऑफिस के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने, नए तकनीकी टूल्स अपनाने और लंबी अवधि के व्यापारिक अनुबंधों की रूपरेखा तैयार करने के लिए समय बेहद अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन अचल संपत्ति, वाहन, गैजेट्स या घरेलू सुख-साधनों में समझदारी से निवेश करने का है. चतुर्थ भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से नियमित आय का प्रवाह स्थिर रहेगा और पूर्व में किए गए संपर्कों से आर्थिक लाभ संभव है. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, प्रॉपर्टी पेपर्स या व्यावसायिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आत्मीयता, शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. माताजी का आशीर्वाद और सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. परिजनों के साथ मिलकर किसी घरेलू नवीनीकरण या पारिवारिक यात्रा पर विचार हो सकता है. दांपत्य जीवन में आपसी समझ बहुत सहज और सुखद रहेगी. प्रेम संबंधों में बौद्धिक निकटता बढ़ेगी; पार्टनर के साथ शांत वातावरण में सार्थक बातचीत रिश्ते को गहरा करेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप संतुलित महसूस करेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव के प्रभाव से छाती में हल्का भारीपन या बदलते मौसम के कारण कफ की समस्या हो सकती है. ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करें और समय पर विश्राम लें. मानसिक शांति और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का प्राणायाम व ध्यान शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध मिश्रित जल अर्पित करें, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें. इसके साथ ही गाय को हरी मूंग या हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को काले तिल या जूते-चप्पल का दान करें.

शुभ रंग: पन्ना हरा और स्लेटी
शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए पराक्रम, संपर्कों के विस्तार और प्रभावशाली संचार कौशल के बल पर नए लक्ष्य हासिल करने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन व संवाद भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपकी कार्यशैली में विशेष सक्रियता देखने को मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
तृतीय भाव में चंद्र-बुध की युति मीडिया, जनसंपर्क, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, लेखन और नेटवर्किंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए असाधारण रूप से फलदायी रहेगी. आपकी तार्किक प्रस्तुति और बातचीत की शैली सहकर्मियों व वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. कारोबारियों को नए साझेदारों से जुड़ने, प्रचार-प्रसार की नई रणनीतियां लागू करने और छोटी व्यावसायिक यात्राओं से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन संपर्कों और बौद्धिक प्रयासों के जरिए धन लाभ कमाने का है. तृतीय भाव के शुभ प्रभाव से नई परियोजनाओं या व्यावसायिक वार्ताओं से भविष्य की आय के नए स्रोत बनेंगे. हालांकि, ऑनलाइन खरीदारी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बजट को ध्यान में रखकर ही खर्च करें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में संवाद और उत्साह का माहौल बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श होगा. पड़ोसियों और करीबी मित्रों से संबंध प्रगाढ़ होंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत सहज रहेगा; आप मिलकर किसी पारिवारिक कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में खुला संवाद और हल्का-फुल्का हास्य रिश्ते में नई ऊर्जा भरेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि, लगातार यात्रा या अत्यधिक टाइपिंग/स्क्रीन वर्क के कारण कंधों और कलाइयों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में छोटे ब्रेक लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति व एकाग्रता बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम और वॉक को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं या पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल व काले तिल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और गहरा नीला
शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए वित्तीय स्थिरता, संचित धन की वृद्धि और वाणी आधारित कार्यों में प्रभावशाली परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन, वाणी व कुटुंब भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपके वित्तीय निर्णयों और बातचीत में गजब की स्पष्टता देखने को मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
द्वितीय भाव में चंद्र और उच्च के बुध का संयोग बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, ऑडिट, सेल्स, शिक्षण और क्लाइंट नेगोशिएशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए बेहद फलदायी रहेगा. आपकी रणनीतिक बातचीत और तार्किक दृष्टिकोण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. कारोबारियों के लिए बकाए भुगतानों को निकालने, नए वाणिज्यिक सौदों को अंतिम रूप देने और अकाउंट्स व बैलेंस शीट को व्यवस्थित करने के लिहाज से आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन धन संचय और बचत को मजबूती देने का है. पूर्व में किए गए स्मार्ट निवेश या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं. परिवार के लिए आवश्यक खरीदारी में बजट का संतुलन बनाए रखें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आत्मीय, सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर किसी घरेलू विषय या भविष्य की वित्तीय योजना पर सार्थक चर्चा होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी व्यावहारिक सोच का पूरा समर्थन करेंगे. प्रेम संबंधों में वाणी की मधुरता और आपसी समझ से रिश्ता मजबूत होगा; पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्फूर्ति का स्तर अच्छा रहेगा. हालांकि द्वितीय भाव के प्रभाव से खान-पान में लापरवाही के कारण गले में खराश या दांतों में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. अधिक गरिष्ठ या अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें. मानसिक शांति और ताजगी बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को भोजन या काले तिल का दान करें.

शुभ रंग: सुनहरा और हल्का नारंगी
शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बौद्धिक चमक, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि और रणनीतिक निर्णयों को मजबूती से लागू करने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में अपनी उच्च राशि में विराजमान राशि स्वामी बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व, वाकपटुता और नेतृत्व क्षमता में गजब का निखार देखने को मिलेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
लग्न में भद्र महापुरुष राजयोग जैसा प्रभाव देने वाली चंद्र-बुध की यह युति डेटा साइंस, रिसर्च, लीगल एडवाइजरी, वित्तीय विश्लेषण, पत्रकारिता, आईटी और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए असाधारण सफलता के रास्ते खोलेगी. आपकी तार्किक सोच और सूक्ष्म दृष्टि कार्यक्षेत्र की जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा लेगी. उच्चाधिकारी आपके विचारों को प्राथमिकता देंगे. कारोबारियों के लिए नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने, नई ब्रांड पहचान बनाने और प्रतिस्पर्धियों पर तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए दिन अत्यंत लाभकारी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपकी बौद्धिक क्षमता और व्यक्तिगत प्रयासों से आय के नए रास्ते खोलने का है. पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेशों या पेशेवर सेवाओं से धन लाभ होगा. आप अपने संसाधनों और बजट का प्रबंधन बेहद सुनियोजित तरीके से करेंगे. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, व्यावसायिक एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आपकी सलाह और निर्णयों का सम्मान होगा, जिससे वातावरण सौहार्दपूर्ण और आदरयुक्त रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी बौद्धिक या व्यावहारिक विषय पर सार्थक चर्चा होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत गहरी और संतुलित रहेगी; वे आपके प्रयासों में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में खुला, ईमानदार और बौद्धिक संवाद रिश्ते को और अधिक परिपक्व बनाएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे और मानसिक स्पष्टता का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा. हालांकि, लगातार मानसिक सक्रियता और सोचने की आदत के कारण शाम के समय सिर में हल्का भारीपन या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. स्क्रीन टाइम से बीच-बीच में ब्रेक लें, ताजे फलों का सेवन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें. इसके साथ ही गाय को हरी मूंग या हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को काले तिल या जूते-चप्पल का दान करें.

शुभ रंग: पन्ना हरा और चमकीला सफेद
शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए विदेशी संपर्कों, बैकएंड ऑपरेशन्स, बजट संतुलन और दूरगामी रणनीतियों को व्यवस्थित करने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से द्वादश भाव (कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपके सोचे हुए दीर्घकालिक कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
द्वादश भाव में चंद्र और उच्च के बुध का संयोग मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेशी क्लाइंट्स, लीगल कंसल्टेंसी, डेटा ऑडिट, डिजिटल रिसर्च और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. शांत रहकर काम करने और गुप्त रणनीतियों को मजबूत करने में सफलता मिलेगी. कारोबारी नए तकनीकी टूल्स को अपनाने, वर्कप्लेस के बैकएंड सिस्टम को दुरुस्त करने और दूरस्थ संपर्कों के साथ नए समझौतों की रूपरेखा तय करने पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बजट प्रबंधन और रणनीतिक निवेश पर ध्यान देने का है. द्वादश भाव के प्रभाव से व्यवसाय के विस्तार, सॉफ्टवेयर टूल्स या स्वास्थ्य संबंधी जरूरी मदों पर योजनाबद्ध खर्च हो सकता है. बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सौदे या उधारी से बचें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में शांत और गरिमामय वातावरण बना रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर किसी निजी या भविष्य की रूपरेखा पर विचार-विमर्श हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत गहरी और व्यावहारिक रहेगी; वे आपकी प्राथमिकताओं को समझेंगे. प्रेम संबंधों में खुला संवाद और एक-दूसरे के व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप संतुलित महसूस करेंगे, लेकिन द्वादश भाव के प्रभाव से आंखों में हल्का खिंचाव या नींद की अनियमितता हो सकती है. स्क्रीन टाइम को सीमित रखें और समय पर विश्राम लें. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए दिनचर्या में हल्का प्राणायाम व ध्यान (Meditation) शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही गाय को आटा या हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को काले तिल या जूते-चप्पल का दान करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और गहरा नीला
शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रभाव के विस्तार और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ठोस प्रगति का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ व आय भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपके संपर्कों और पेशेवर योजनाओं से बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
एकादश भाव में चंद्र-बुध की युति नेटवर्किंग, कॉरपोरेट डील्स, आईटी, सेल्स, कंसल्टेंसी, डिजिटल मीडिया और रणनीतिक प्रबंधन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अत्यधिक फलदायी साबित होगी. टीम का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके विचारों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा. कारोबारियों के लिए नए क्लाइंट्स जोड़ने, बड़े अनुबंधों को फाइनल करने और व्यावसायिक साझेदारियों से लाभ कमाने के बेहतरीन अवसर बनेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. एकादश भाव में उच्च के बुध और चंद्रमा का संयोग आय के नए स्रोत खोलने और पूर्व में किए गए निवेशों से शानदार रिटर्न दिलाने में सक्षम है. रुका हुआ पुराना धन मिलने के प्रबल योग हैं. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, व्यावसायिक एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में खुशी, सौहार्द और उत्साह का माहौल रहेगा. बड़े भाई-बहनों और करीबी मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत मजबूत रहेगा और आप मिलकर भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा करेंगे. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; पार्टनर के साथ सुखद व आत्मीय समय बीतेगा और रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्फूर्ति का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. दिनभर की भागदौड़ के बावजूद आप ताजगी महसूस करेंगे. हालांकि, पिंडलियों या पैरों में हल्की थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक एकाग्रता बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय शनि देव के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान हनुमान को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को काले तिल या भोजन का दान करें.

शुभ रंग: गहरा लाल और नेवी ब्लू
शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में प्रशासनिक प्रभाव, साख में वृद्धि और व्यावसायिक लक्ष्यों को हासिल करने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से दशम भाव (कर्म भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपकी कार्यकुशलता और योजनाबद्ध रणनीतियों को ठोस सफलता मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दशम भाव में चंद्र और उच्च के बुध का संयोग प्रबंधन, प्रशासन, लीगल एडवाइजरी, बैंकिंग, पब्लिशिंग, मीडिया और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा. वरिष्ठ अधिकारी और उच्च प्रबंधन आपकी निर्णय क्षमता से प्रभावित होंगे. कारोबारियों के लिए नए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स से जुड़ने, लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स फाइनल करने और मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू को मजबूती देने के लिहाज से दिन बेहद फलदायी है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन नियमित व्यावसायिक आय और पेशेवर सेवाओं से मजबूत लाभ देने वाला रहेगा. दशम भाव के शुभ प्रभाव से नई परियोजनाओं के जरिए धन प्रवाह स्थिर रहेगा. अपने बजट और संचित धन का प्रबंधन सुनियोजित तरीके से करेंगे. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आदरयुक्त, शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा. व्यस्तताओं के बावजूद परिजनों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत परिपक्व रहेगी. प्रेम संबंधों में गंभीरता और एक-दूसरे के करियर के प्रति सम्मान का भाव रहेगा; शाम के समय भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत संभव है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक कार्यव्यस्तता और भागदौड़ के कारण घुटनों या जोड़ों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच में उचित विश्राम लें और खान-पान में सात्विक व ताजा भोजन शामिल करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान को स्थान दें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, गाय को भीगी हुई चना दाल या हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को काले तिल या भोजन का दान करें.

शुभ रंग: पीला और नेवी ब्लू
शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए बौद्धिक विस्तार, दूरगामी योजनाओं की सफलता और भाग्य के पूर्ण सहयोग का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य व धर्म भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपके उच्च अध्ययन, परामर्श और अटके हुए महत्वपूर्ण कार्यों में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
नवम भाव में चंद्र और उच्च के बुध की युति लीगल एडवाइजरी, उच्च शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए बेहद शुभ रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों, गुरुओं या मेंटर्स से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा. कारोबारियों के लिए दूरस्थ शहरों या विदेशी संपर्कों से नए अनुबंध फाइनल करने, कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने और विस्तार की रणनीतियों को धरातल पर उतारने के लिहाज से दिन अत्यंत फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन भाग्य और समझदारी के बल पर आय के नए रास्ते खोलने का है. पूर्व में किए गए सुरक्षित निवेश या पैतृक मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. व्यावसायिक यात्राओं या बौद्धिक सेवाओं से अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में गरिमा, शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आपके मनोबल को बढ़ाएगा. परिजनों के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत मजबूत रहेगा; वे आपके निर्णयों में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में बौद्धिक समझ और परिपक्वता से रिश्ता और अधिक प्रगाढ़ होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और मानसिक शांति का स्तर ऊंचा रहेगा. हालांकि, अधिक यात्रा या लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से जांघों या घुटनों में हल्का तनाव हो सकता है. काम के बीच में खिंचाव (stretching) करें, खान-पान में सात्विक भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक ताजगी बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर काले तिल व जल अर्पित करें, गाय को हरा चारा या आटा खिलाएं और जरूरतमंदों को काले जूते-चप्पल या कंबल का दान करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और गहरा ग्रे
शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए गूढ़ रणनीतियों, डेटा विश्लेषण, तकनीकी शोध और वित्तीय पुनर्गठन को सुदृढ़ करने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से अष्टम भाव (कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपके जटिल और अप्रत्याशित कार्यों में सटीक समाधान निकलेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
अष्टम भाव में उच्च के बुध और चंद्रमा की युति डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, टैक्स, ऑडिट, लीगल रिसर्च, गुप्त रणनीतियों और बीमा क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगी. बैकएंड समस्याओं और जटिल तकनीकी बाधाओं को सुलझाने में आपकी सूक्ष्म दृष्टि की सराहना होगी. कारोबारी आंतरिक अकाउंट्स की समीक्षा करने, भविष्य की व्यावसायिक नीतियों को गोपनीय रखने और पुरानी फाइलों को दुरुस्त करने पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन पैतृक संपत्ति, टैक्स रिफंड, क्लेम और पुराने बकाए को व्यवस्थित करने का है. अष्टम भाव में चंद्र-बुध का संयोग अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ दिलाने में सहायक हो सकता है. बिना सोचे-समझे किसी नए जोखिम भरे निवेश या उधारी के लेन-देन से बचें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में शांत, व्यावहारिक और गंभीर वातावरण बना रहेगा. ससुराल पक्ष या दूर के रिश्तेदारों के साथ किसी विषय पर सार्थक संवाद हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें और पुरानी बातों को तूल देने से बचें; आपसी सहयोग बना रहेगा. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और परिपक्वता से रिश्ता मजबूत होगा; पार्टनर के साथ गहरी और आत्मीय बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से अष्टम भाव के प्रभाव के कारण पाचन तंत्र में हल्का भारीपन, गैस या पेट में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. बाहर के गरिष्ठ व तले-भुने भोजन से पूरी तरह परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित वॉक, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर काले तिल व जल अर्पित करें, गाय को आटा या हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को काले जूते-चप्पल या कंबल का दान करें.

शुभ रंग: आसमानी और गहरा नीला
शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 12 सितंबर 2026 (शनिवार)

आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए साझेदारी को मजबूती देने, व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देने और जनसंपर्क में प्रभावशाली परिणाम पाने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से सप्तम भाव (साझेदारी, वैवाहिक जीवन व सार्वजनिक संबंध भाव - कन्या राशि) में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 तक) और शुभ योग के प्रभाव से आपके साझे प्रयासों में बेहतरीन सामंजस्य देखने को मिलेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
सप्तम भाव में उच्च के बुध और चंद्रमा की युति लीगल कंसल्टेंसी, पीआर, मार्केटिंग, कॉरपोरेट डील्स, आयात-निर्यात और क्लाइंट नेगोशिएशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए बेहद फलदायी रहेगी. साझेदारों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बहुत मजबूत रहेगा. कारोबारियों के लिए नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, नए बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर विस्तार की योजना बनाने और बाजार में अपनी साख बढ़ाने के लिए दिन असाधारण रूप से अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संयुक्त उपक्रमों और नियमित व्यावसायिक गतिविधियों से धन लाभ बढ़ाने का है. सप्तम भाव के शुभ प्रभाव से व्यावसायिक वार्ताओं से भविष्य की आय के नए स्रोत बनेंगे. अपने बजट और संचित धन का प्रबंधन संतुलित तरीके से करेंगे. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आत्मीय, सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा; जीवनसाथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं या घरेलू प्राथमिकताओं पर सार्थक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; पार्टनर के साथ खुला और ईमानदार संवाद रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और मानसिक स्पष्टता का स्तर ऊंचा रहेगा. हालांकि, दिनभर की व्यस्तताओं और बातचीत के कारण शाम के समय हल्की थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 09:10 से 10:44 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. शनिवार का दिन होने के कारण शाम के समय शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल व जल अर्पित करें, गाय को भीगी हुई चना दाल या हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को भोजन या कंबल का दान करें.

शुभ रंग: पीला और नेवी ब्लू
शुभ अंक: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 06:32 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: 12 सितंबर को कन्या राशि में चंद्रमा, जानें सभी 12 राशियों का 'आज का राशिफल'
Aaj Ka Rashifal: 12 सितंबर को कन्या राशि में चंद्रमा, जानें सभी 12 राशियों का फल
राशिफल
Kanya Rashifal 12 September 2026: शुभ योग व भद्र योग से बिजनेस में बदलाव लाएगा सकारात्मक परिणाम, चापलूसों से रहें सावधान
Kanya Rashifal 12 September 2026: शुभ योग व भद्र योग से बिजनेस में बदलाव लाएगा सकारात्मक परिणाम, चापलूसों से रहें सावधान
राशिफल
Singh Rashifal 12 September 2026: 2रे चंद्रमा से फाइनेंस में बंपर लाभ, शुभ योग से मेहनत के अनुकूल परिणाम
Singh Rashifal 12 September 2026: 2रे चंद्रमा से फाइनेंस में बंपर लाभ, शुभ योग से मेहनत के अनुकूल परिणाम
राशिफल
Kark Rashifal 12 September 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से साहस में वृद्धि, फेस्टिवल सीजन में संतुष्ट होंगे कस्टमर, ऊर्जावान रहेगा वर्कप्लेस
Kark Rashifal 12 September 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से साहस में वृद्धि, फेस्टिवल सीजन में संतुष्ट होंगे कस्टमर, ऊर्जावान रहेगा वर्कप्लेस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PM मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की महिलाओं में होड़', ब्रिक्स सम्मलेन का वीडियो वायरल
'PM मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की महिलाओं में होड़', ब्रिक्स सम्मलेन का वीडियो वायरल
पंजाब
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
कांग्रेस में होगी कैप्टन की वापसी? रंघावा बोले, 'अगर आएंगे तो...'
स्पोर्ट्स
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
टेलीविजन
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
रोहित रॉय का विवादित बयान, टीवी को बताया 'डस्टबिन मीडियम'
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
विश्व
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
हूतियों से घबराया सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस सलमान ने मांगी ट्रंप से मदद
इंडिया
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
पश्चिमी एशिया तनाव पर पेजेश्कियान से बोले PM मोदी - 'भारत...'
Home Tips
Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget