Aaj Ka Rashifal: 12 अप्रैल 2026 को रविवार होने के बावजूद ग्रहों की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है. आज शाम 05:09 बजे से राहुकाल का साया शुरू होगा, जो आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकता है. विशेषकर वृष, कन्या और कुंभ राशि वालों को आज अपनी सेहत और निवेश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. सूर्यास्त से पहले कौन सा गुप्त उपाय आपको परेशानियों से बचा सकता है? जानिए मेष से मीन तक का सटीक भविष्यफल.

मेष (Aries) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'करियर में बड़ी छलांग और मान-सम्मान' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो कर्म और प्रतिष्ठा का स्थान है. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का संयोग आपके कार्यों को न केवल पूरा करेगा, बल्कि आपको समाज में एक नई पहचान भी दिलाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप 'Unstoppable' रहेंगे. आपकी कुंडली में मंगल (लग्नेश) प्रथम भाव में है और चंद्रमा दशम भाव में, जो एक मजबूत 'राजयोग' जैसी स्थिति बना रहा है. ऑफिस में आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या डील फाइनल करना आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है. व्यापार में निवेश के लिए समय उत्तम है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के प्रबल योग हैं.

सावधानी: शाम के समय राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक लेन-देन न करें. इस समय सहकर्मियों के साथ बहस से बचें, क्योंकि आपकी सफलता से कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'स्थिरता' का है. पिता या घर के बड़ों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन पार्टनर को समय देना जरूरी है. सेहत की बात करें तो, आज आपकी ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. हालांकि, 'श्रवण' नक्षत्र के प्रभाव से आपको कान या गले में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Goal Getter' वाली है. आज आप फालतू की 'Doomscrolling' छोड़कर अपने किसी पैशन प्रोजेक्ट या साइड हसल (Side Hustle) पर काम करेंगे. सोशल मीडिया पर आपकी कोई 'Professional Milestone' वाली पोस्ट काफी इंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप 'Busy' होने में गर्व महसूस करेंगे.

लकी कलर: गहरा लाल और भगवा (Saffron)

लकी नंबर: 9 और 1

आज का खास उपाय (Very Important):

आज रविवार और दशमी का योग है. अपनी सफलता की बाधाओं को दूर करने के लिए आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें (जल में थोड़ा लाल चंदन मिलाएं). साथ ही, आज श्रवण नक्षत्र होने के कारण विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आपके लिए 'कवच' की तरह काम करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में कोई भी नया निवेश न करें और सूर्यास्त के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

वृषभ (Taurus) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'भाग्य उदय और आध्यात्मिक शांति' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं का स्थान है. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का मेल आपके रुके हुए कार्यों को दैवीय कृपा से पूरा कराएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर भाग्य आपका पूरा साथ देगा. चंद्रमा का नवम भाव में होना उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े कार्यों के लिए वरदान साबित होगा. यदि आप व्यापार में हैं, तो आज विस्तार की नई योजनाएं सफल होंगी. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय किसी बड़ी डील पर साइन करने या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने के लिए सर्वोत्तम है. सरकारी अटके हुए काम आज गति पकड़ेंगे.

सावधानी: शाम के समय राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान धन का बड़ा लेन-देन न करें. शनि की राशि में चंद्रमा होने के कारण लाभ मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है, इसलिए धैर्य न खोएं. अपनी योजनाओं को अंतिम समय तक गुप्त रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'शांतिपूर्ण' है. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन सकता है. लव लाइफ में मैच्योरिटी दिखेगी और आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील रहेंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पैरों' या 'जोड़ों' में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. श्रवण नक्षत्र के कारण ज्यादा शोर-शराबे वाली जगहों से बचें, क्योंकि आज आपको मानसिक शांति की जरूरत है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा टालना ही बेहतर होगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Manifesting & Spiritual' रहने वाली है. आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़े 'Deep' रहेंगे और शायद कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट या फिलॉसफी की बुक पढ़ें. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Peaceful Getaway' या 'Life Lesson' की स्टोरी डाल सकते हैं. आज आप दिखावे से ज्यादा 'Inner Peace' को वैल्यू देंगे.

लकी कलर: क्रीम और हल्का नीला

लकी नंबर: 2 और 7

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अपने भाग्य को और मजबूत करने के लिए आज किसी मंदिर में अन्न का दान करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. श्रवण नक्षत्र का लाभ लेने के लिए आज 'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का जाप करें. शाम को घर के मंदिर में कपूर जलाना आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर न करें और आज अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें.

मिथुन (Gemini) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'सावधानी और शोध (Research)' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का प्रभाव आपको गूढ़ विषयों और छिपी हुई बातों को जानने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा भारीपन भी दे सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपको "धीरे चलो" की नीति अपनानी होगी. चंद्रमा का अष्टम भाव में होना अचानक आने वाली बाधाओं या काम के बोझ का संकेत देता है. हालांकि, जो लोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस या इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह दिन लाभदायक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय लंबित कार्यों को निपटाने के लिए ठीक है, लेकिन निवेश के लिए आज का दिन जोखिम भरा हो सकता है.

सावधानी: आठवें भाव का चंद्रमा 'अचानक' होने वाली घटनाओं का कारक है. राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान शेयर मार्केट या किसी भी सट्टेबाजी से दूर रहें. ऑफिस की राजनीति से खुद को बचाएं और किसी को भी अपनी गुप्त व्यावसायिक योजनाएं न बताएं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'धैर्य' की मांग करता है. ससुराल पक्ष के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है, इसलिए बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. पार्टनर के साथ 'क्वालिटी टाइम' बिताएं लेकिन किसी पुरानी बात को न कुरेदें. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'त्वचा' या 'एलर्जी' से जुड़ी समस्या हो सकती है. अधिक पानी पिएं और मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करना कष्टकारी हो सकता है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Investigator & Low-key' रहने वाली है. आप सोशल मीडिया से गायब रहकर कुछ नया सीखने या किसी पुरानी उलझन को सुलझाने में समय बिताएंगे. आज आप 'Drama' से दूर रहकर अपनी 'Privacy' को एन्जॉय करेंगे. सोशल मीडिया पर आज कुछ भी 'Cringe' पोस्ट करने से बचें, क्योंकि आप बाद में उसे डिलीट करना चाह सकते हैं.

लकी कलर: गहरा हरा और स्लेटी (Grey)

लकी नंबर: 5 और 8

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अष्टम चंद्रमा के दोषों को दूर करने के लिए आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें. शनि की राशि में चंद्रमा होने के कारण आज काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके रास्ते की बाधाओं को खत्म करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में ड्राइविंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और आज किसी भी अजनबी को पैसा उधार न दें.

कर्क (Cancer) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साझेदारी और सामंजस्य' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो विवाह और व्यापारिक साझेदारी का स्थान है. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का प्रभाव आज आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार और गंभीरता लेकर आएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर 'टीम वर्क' ही आपकी सफलता की कुंजी है. चंद्रमा का सप्तम भाव में होना व्यापारिक डील फाइनल करने के लिए बहुत शुभ है. यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो आज का दिन पारदर्शिता लाने के लिए अच्छा है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय नए क्लाइंट्स से मिलने या अनुबंध (Contract) साइन करने के लिए सबसे बेहतर है. पब्लिक डीलिंग से जुड़े जातकों को आज बड़ी ख्याति मिल सकती है.

सावधानी: शनि की राशि में चंद्रमा होने के कारण लाभ मिलने में देरी हो सकती है, अधीर न हों. राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान किसी भी वाद-विवाद में न पड़ें, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है. आज कागजी कार्रवाई में पूरी स्पष्टता रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'रोमांटिक और स्थिर' रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे. अविवाहितों के लिए आज शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं. सेहत की बात करें तो, सप्तम चंद्रमा आपको 'जोड़ों के दर्द' या 'सर्दी-जुकाम' के प्रति संवेदनशील बना सकता है. श्रवण नक्षत्र होने के कारण आज मौन रहने और ध्यान लगाने से मानसिक शक्ति मिलेगी. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Collaboration & Balance' वाली है. आप अपने 'Squad' या 'Partner-in-crime' के साथ मिलकर कुछ कूल प्लान करेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Dynamic Duo' वाली फोटो या 'Relationship Goals' की रील शेयर कर सकते हैं. आज आप दूसरों की सुनने (Listening) पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो आपको 'Red Flag' से 'Green Flag' की कैटेगरी में ले आएगा.

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 4 और 2

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अपने वैवाहिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें. चूंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, इसलिए मिश्री और दूध का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में कोई नया रिश्ता तय न करें और शाम को घर में सुगंधित धूप या अगरबत्ती जरूर जलाएं.

सिंह (Leo) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'शत्रु दमन और अनुशासन' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का मेल आज आपको एक 'वॉरियर' की तरह चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत और नियमबद्धता (Discipline) रंग लाएगी. चंद्रमा का छठे भाव में होना नौकरीपेशा जातकों के लिए बेहतरीन है; आप अपने विरोधियों को अपनी बुद्धिमानी से मात देंगे. यदि आपका कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो आज उसमें कोई सकारात्मक मोड़ आ सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय लोन संबंधी आवेदन करने या पुराने कर्ज चुकाने की प्लानिंग के लिए अच्छा है.

सावधानी: आज खर्चों की अधिकता रह सकती है, विशेषकर स्वास्थ्य या वाहन की मरम्मत पर. राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि वह पैसा आपके संघर्ष का कारण बन सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तीखी बहस से बचें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'जिम्मेदारी' निभाने का है. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति संभल जाएगी. मामा पक्ष या ननिहाल से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पाचन' या 'पेट की समस्या' परेशान कर सकती है. बाहर के खाने से परहेज करें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके स्वास्थ्य को थका सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Hard Work Over Luck' वाली रहने वाली है. आप अपनी 'Self-Growth' और 'Fitness' को लेकर काफी सीरियस रहेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Workout Streak' या 'Productive Sunday' की अपडेट दे सकते हैं. आज आप 'Fake Appreciation' के बजाय 'Real Results' पर फोकस करेंगे.

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और नारंगी

लकी नंबर: 1 और 5

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं. चूंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, इसलिए गाय को गुड़ और रोटी खिलाना आपके शत्रुओं को शांत करेगा और आपके मार्ग की बाधाएं हटाएगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में किसी भी नए विवाद में न पड़ें और अपनी सेहत के प्रति लापरवाह न हों.

कन्या (Virgo) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'रचनात्मकता और संतान सुख' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो बुद्धि, प्रेम और संतान का स्थान है. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का मेल आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता को और भी परिपक्व बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Analytical' स्किल्स बहुत काम आने वाली हैं. चंद्रमा का पंचम भाव में होना शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी से जुड़े लोगों के लिए लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन शनि की राशि होने के कारण रिस्क सोच-समझकर लें. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय किसी नए स्किल को सीखने या क्रिएटिव प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बेहतरीन है. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा.

सावधानी: पंचम भाव का चंद्रमा कभी-कभी ओवर-कॉन्फिडेंस दे सकता है. राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान निवेश से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय न लें. कार्यक्षेत्र में अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचें, वरना टीम वर्क में बाधा आ सकती है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'बेहद सुखद' है. लव लाइफ में नयापन आएगा और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं. जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. सेहत की बात करें तो, आज आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन 'पीठ दर्द' या 'गैस' की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली है. आज आप अपनी किसी हॉबी या क्रिएटिविटी को सोशल मीडिया पर शो-ऑफ कर सकते हैं. इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर आपकी 'Aesthetic' पोस्ट को काफी लाइक्स मिल सकते हैं. आज आप 'Followers' से ज्यादा 'Engagement' पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और सफेद

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अपनी बुद्धि और धन को बढ़ाने के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. श्रवण नक्षत्र का लाभ लेने के लिए आज किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तक का दान करना बहुत शुभ रहेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ईमेल या मैसेज भेजने से पहले उसे दोबारा चेक जरूर करें.

तुला (Libra) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'सुख-सुविधाओं और मानसिक मंथन' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो सुख, माता और भूमि-भवन का स्थान है. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का प्रभाव आज आपको घर-परिवार की जिम्मेदारियों की ओर खींचेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपको थोड़ा 'ठहराव' महसूस हो सकता है. चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय घर के लिए कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने या निवेश की योजना बनाने के लिए शुभ है. यदि आप वर्क-फ्रॉम-होम कर रहे हैं, तो आज आपकी प्रोडक्टिविटी जबरदस्त रहेगी.

सावधानी: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ अधिक भावनात्मक होने से बचें. राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान कोई भी नया प्रॉपर्टी सौदा या वाहन खरीदने की बात न करें. चौथे भाव में शनि की राशि का चंद्रमा थोड़ा मानसिक दबाव (Domestic Stress) दे सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'माता के साथ समय बिताने' का है. घर का वातावरण थोड़ा गंभीर हो सकता है, लेकिन आपकी मध्यस्थता से सब ठीक हो जाएगा. पार्टनर के साथ घर की साज-सज्जा को लेकर चर्चा हो सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'छाती में भारीपन' या 'ब्लड प्रेशर' का ध्यान रखना चाहिए. हृदय रोगियों को आज तनाव से दूर रहना चाहिए. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा में असुविधा हो सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Homebody & Aesthetic' रहने वाली है. आप बाहर जाने के बजाय अपने कमरे को 'Makeover' देने या कोई नई रेसिपी ट्राई करने में इंटरेस्ट लेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Cozy Corner' या 'Self-Care Sunday' की फोटो डाल सकते हैं. आज आप 'Clubs' के बजाय 'Comfort' को चुनेंगे.

लकी कलर: हल्का गुलाबी और क्रीम

लकी नंबर: 6 और 9

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अपनी मानसिक सुख-शांति के लिए आज किसी गरीब को दूध या चावल का दान करें. चूंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, इसलिए आज भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना और 'विष्णु चालीसा' का पाठ करना आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में घर में कोई नया विवाद शुरू न होने दें और अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

वृश्चिक (Scorpio) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'पराक्रम और संवाद की शक्ति' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो साहस, छोटे भाई-बहनों और संचार का स्थान है. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का प्रभाव आज आपको अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति देगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. चंद्रमा का तीसरे भाव में होना मार्केटिंग, मीडिया, राइटिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय किसी महत्वपूर्ण ईमेल भेजने, मीटिंग करने या छोटी व्यापारिक यात्रा शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है. यदि आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, तो आज का दिन नींव रखने के लिए सही है.

सावधानी: आज आपके साहस और उग्रता के बीच एक महीन रेखा होगी. राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान अपने सहकर्मियों या पड़ोसियों के साथ बहस करने से बचें. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके बने-बनाये काम बिगाड़ सकता है, इसलिए धैर्य रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'भाई-बहनों के सहयोग' का है. घर के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना आपको तनावमुक्त करेगा. लव लाइफ में संवाद (Communication) की कमी न होने दें, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें. सेहत की बात करें तो, आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन 'कंधों' या 'हाथों' में हल्का दर्द हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Hustler & Communicator' वाली है. आज आप अपने 'Social Circle' में काफी एक्टिव रहेंगे और शायद कोई नया कोलैबोरेशन (Collab) फाइनल करें. सोशल मीडिया पर आज आपकी 'Witty' बातें और कमेंट्स लोगों का ध्यान खींचेंगे. आज आप 'Action' लेने में यकीन रखेंगे.

लकी कलर: गहरा लाल और मैरून

लकी नंबर: 9 और 7

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अपने साहस और भाग्य को और प्रबल करने के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें. चूंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, इसलिए आज पक्षियों को दाना डालना आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा. शाम के समय लाल चंदन का तिलक माथे पर लगाएं.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में किसी भी कानूनी दस्तावेज पर बिना सोचे-समझे हस्ताक्षर न करें और आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

धनु (Sagittarius) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धन संचय और वाणी का जादू' दिखाने का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो धन, परिवार और वाणी का स्थान है. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती लाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपके लिए 'प्रॉफिट' वाला दिन है. चंद्रमा का दूसरे भाव में होना पैतृक संपत्ति से लाभ या पुराने निवेश से अच्छे रिटर्न के संकेत दे रहा है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय बैंकिंग, फाइनेंस या सोने-चांदी में निवेश के लिए अत्यंत शुभ है. यदि आप पारिवारिक व्यवसाय में हैं, तो आज कोई बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है. आपकी मीठी वाणी आज मुश्किल से मुश्किल क्लाइंट को मनाने में मदद करेगी.

सावधानी: शनि की राशि में चंद्रमा होने के कारण धन प्राप्ति में थोड़ी मेहनत ज्यादा लग सकती है. राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान उधार देने या लेने से बचें. आज खान-पान पर भी संयम रखें, क्योंकि गलत निवेश या गलत भोजन दोनों भारी पड़ सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'फैमिली गेट-टुगेदर' का है. घर में कोई उत्सव या मेहमानों का आगमन हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'दांतों' या 'गले' में थोड़ी परेशानी हो सकती है. श्रवण नक्षत्र के कारण आज संगीत सुनना या मेडिटेशन करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा आपके बजट को बिगाड़ सकती है.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Financial Independence' वाली है. आज आप अपने बैंक बैलेंस को लेकर थोड़े सीरियस होंगे और शायद कोई 'Budgeting App' यूज़ करना शुरू करें. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Fine Dining' या 'New Purchase' की फोटो शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Spending' से ज्यादा 'Saving' को फ्लेक्स करेंगे.

लकी कलर: पीला और भगवा (Saffron)

लकी नंबर: 3 और 9

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अपनी सुख-समृद्धि के लिए आज भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर का भोग लगाएं. चूंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, इसलिए आज किसी कन्या को खीर खिलाना आपके धन भाव को सक्रिय करेगा. माथे पर केसर का तिलक लगाना आज आपके लिए भाग्यशाली रहेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में किसी को कटु शब्द न बोलें और अपने कीमती सामान को संभाल कर रखें.

मकर (Capricorn) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'आत्मबल और व्यक्तित्व का निखार' लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है और चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. 'श्रवण' नक्षत्र (जो आपका ही नक्षत्र है) और 'साध्य' योग का संयोग आज आपको एक 'मैग्नेटिक लीडर' के रूप में पेश करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आप 'सेंटर स्टेज' पर रहेंगे. चंद्रमा का आपकी राशि में होना आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बहुत प्रभावशाली बनाएगा. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय खुद की ब्रांडिंग करने, नई जिम्मेदारियां लेने या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का नेतृत्व करने के लिए सर्वोत्तम है. व्यापार में आज आपकी योजनाएं सटीक बैठेंगी और अटके हुए धन की प्राप्ति के योग बनेंगे. आपकी कार्यक्षमता आज दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी.

सावधानी: अपनी राशि में चंद्रमा होने से आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, जिससे व्यावसायिक फैसलों में देरी हो सकती है. राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान किसी भी नई डील पर हस्ताक्षर न करें. अपनी उपलब्धियों का अहंकार न करें, वरना गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'गहराई' वाला है. आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही परिपक्व बातचीत करेंगे. अविवाहितों के लिए आज का दिन खुद को समझने और अपनी पसंद स्पष्ट करने का है. सेहत की बात करें तो, आज आपकी मानसिक शक्ति तो बढ़िया रहेगी, लेकिन 'घुटनों' या 'हड्डियों' में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. श्रवण नक्षत्र होने के कारण आज मौन रहने का अभ्यास करें, इससे आपकी ऊर्जा संचित होगी. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा में सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Quiet Confidence & Stoic' रहने वाली है. आप फालतू की चर्चाओं से दूर रहकर अपनी 'Personal Growth' पर काम करेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Self-Reflective' पोस्ट या 'Mindfulness' की स्टोरी डाल सकते हैं. आज आप 'Quantity' के बजाय 'Quality' कनेक्शन बनाने में यकीन रखेंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और काला

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अपनी मानसिक शांति और सफलता को स्थायी बनाने के लिए आज हनुमान जी के चरणों में गुड़ का भोग लगाएं. चूंकि चंद्रमा आपके ही नक्षत्र श्रवण में है, इसलिए आज किसी बुजुर्ग की सेवा करना या उन्हें उपहार देना आपके भाग्य को कई गुना बढ़ा देगा. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना न भूलें.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णय न लें और अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

कुंभ (Aquarius) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'खर्च और मानसिक विस्तार' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो व्यय, मोक्ष और विदेशी संपर्कों का स्थान है. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का प्रभाव आज आपको थोड़ा एकांतप्रिय बना सकता है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपको संभलकर चलने की जरूरत है. चंद्रमा का द्वादश भाव में होना अनावश्यक खर्चों या काम में देरी का संकेत देता है. हालांकि, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में काम करते हैं या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, उनके लिए आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय पुराने बजट को रिव्यू करने और भविष्य के निवेश की प्लानिंग के लिए अच्छा है.

सावधानी: आज 'FOMO' (छूट जाने का डर) के चक्कर में कोई बड़ा निवेश न करें. राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान धन का लेन-देन बिल्कुल न करें, वरना पैसा अटक सकता है. कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें दो बार जरूर पढ़ें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े 'Inward' रहेंगे. पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए मौन रहना ज्यादा बेहतर होगा. दूर रह रहे प्रियजनों से फोन पर बात हो सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'आंखों में जलन' या 'नींद की कमी' परेशान कर सकती है. अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचें. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यदि बहुत जरूरी न हो तो इस दिशा में यात्रा टाल दें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Detox & Reset' वाली है. आप शायद सोशल मीडिया से 'Digital Detox' लें या अपने कमरे की सफाई करके मानसिक शांति खोजें. आज आप 'Cloud-watching' या पुरानी यादों में खोए रह सकते हैं. सोशल मीडिया पर आज आप कुछ 'Deep & Meaningful' शेयर कर सकते हैं जो आपकी असली पर्सनैलिटी को दिखाए.

लकी कलर: रॉयल ब्लू और बैंगनी (Purple)

लकी नंबर: 4 और 8

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अपने तनाव को कम करने और धन की बर्बादी रोकने के लिए आज भगवान शिव को अक्षत (चावल) अर्पित करें. चूंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, इसलिए आज शाम को पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना या किसी जरूरतमंद को दवा का दान करना आपके लिए 'सुरक्षा कवच' का काम करेगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में किसी भी बड़े विवाद से दूर रहें और रात को सोने से पहले मेडिटेशन जरूर करें.

मीन (Pisces) - रविवार, 12 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'लाभ और इच्छा पूर्ति' का है. पंचांग के अनुसार, आज चैत्र कृष्ण दशमी तिथि है. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर करेंगे, जो आय, लाभ और सामाजिक सर्कल का स्थान है. 'श्रवण' नक्षत्र और 'साध्य' योग का संयोग आज आपकी पुरानी मेहनत का मीठा फल दिलाने वाला है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपके लिए 'मल्टीपल इनकम' के रास्ते खुल सकते हैं. चंद्रमा का एकादश भाव में होना व्यापारिक विस्तार और बड़े मुनाफे के संकेत दे रहा है. अभिजीत मुहूर्त (11:56 AM से 12:47 PM) का समय निवेश करने, नया काम शुरू करने या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मदद मांगने के लिए सबसे शानदार है. यदि आप कला, लेखन या शिक्षा से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ा सम्मान या वित्तीय प्रोत्साहन मिल सकता है.

सावधानी: लाभ के चक्कर में अपनी नैतिकता (Ethics) से समझौता न करें. राहु काल (17:09 से 18:45) के दौरान शेयर मार्केट में बड़ा दांव लगाने से बचें. शनि की राशि में चंद्रमा होने के कारण आय के स्रोत बनेंगे तो सही, लेकिन पैसा आने में थोड़ी औपचारिकताएं अधिक हो सकती हैं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और वाइब्रेंट' रहने वाला है. बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपको भावुक कर सकता है. लव लाइफ में आज आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे, लेकिन 'बाएं कान' या 'पिंडलियों' में हल्का खिंचाव हो सकता है. आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Networking & Chill' वाली है. आज आप किसी सोशल इवेंट या 'Meet-up' का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ आपको नए और इंस्पायरिंग लोग मिलेंगे. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Group Achievement' या 'Networking Goals' की रील शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Followers' को 'Friends' में बदलने में सफल रहेंगे.

लकी कलर: पीला और सुनहरा (Golden)

लकी नंबर: 3 और 1

आज का खास उपाय:

आज रविवार और दशमी का विशेष योग है. अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए आज भगवान विष्णु को पीले मीठे चावल का भोग लगाएं. चूंकि चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, इसलिए आज पीले फलों का दान करना और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना आपके जीवन में स्थिरता और प्रचुरता लेकर आएगा.

Life-Saving टिप: राहुकाल (शाम 5:09 के बाद) में किसी भी बड़े समूह या भीड़-भाड़ वाली जगह पर विवाद से बचें और शाम को घी का दीपक घर के ईशान कोण (North-East) में जलाएं.

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