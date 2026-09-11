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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 11 September 2026: शाम 7:08 बजे कन्या राशि में आएंगे चंद्रमा, किसे होगा फायदा? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: शाम 7:08 बजे कन्या राशि में आएंगे चंद्रमा, किसे होगा फायदा? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: चंद्रमा शाम 7:08 बजे सिंह से कन्या राशि में जाएंगे. पढ़ें मेष से मीन तक नौकरी, धन, प्रेम और सेहत का हाल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 11 Sep 2026 08:02 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को भाद्रपद अमावस्या है. चंद्रमा शाम 7:08 बजे तक सिंह राशि में सूर्य और केतु के साथ रहेंगे. इसके बाद वे कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उच्च के बुध पहले से मौजूद हैं.

ज्योतिष में चंद्रमा मन और फैसलों से जुड़े माने जाते हैं. सूर्य आत्मसम्मान और अधिकार के कारक हैं. केतु के साथ चंद्रमा होने से दिन के समय कुछ लोग असमंजस या जल्दबाजी महसूस कर सकते हैं. ऐसे में पैसे, नौकरी या रिश्तों से जुड़ा फैसला सोच-समझकर लेना होगा.

शाम को चंद्रमा कन्या राशि में पहुंचेंगे. इससे काम को व्यवस्थित करने, हिसाब-किताब देखने और खुलकर बातचीत करने में मदद मिल सकती है. हालांकि हर राशि के लिए परिणाम अलग होगा. आगे जानिए मेष से मीन तक किसके लिए दिन अच्छा रहेगा और किसे सावधानी रखनी होगी.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बौद्धिक क्षमता, रचनात्मक सोच और शाम के समय कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से पंचम भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे कन्या राशि में प्रवेश कर छठे भाव में उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपके सोचे हुए कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में आपकी रचनात्मक योजनाएं और समस्या-समाधान की शैली सराही जाएगी. शिक्षा, मीडिया, रिसर्च, कंसल्टेंसी, कोडिंग और डिज़ाइनिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन काफी उत्पादक रहेगा. शाम 07:08 के बाद जब चंद्रमा छठे भाव में जाएंगे, तो कार्यस्थल पर आपके विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ पूरी तरह मजबूत होगी. कारोबारियों के लिए दिन के उत्तरार्ध में नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने और अटके हुए प्रोजेक्ट्स को गति देने के बेहतरीन योग बनेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा-सूर्य के प्रभाव से पूर्व में किए गए स्मार्ट निवेश से लाभ मिल सकता है. छठे भाव में उच्च का बुध आपके बजट और नियमित आय को नियंत्रित रखेगा. शाम के बाद पुराने बकाए या अटके हुए भुगतानों की वसूली में तेजी आएगी. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आत्मीय और सुखद वातावरण रहेगा. संतान पक्ष से कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आपसी समझ गहरी होगी. प्रेम संबंधों में दिन के पूर्वार्ध में भावनात्मक निकटता रहेगी; शाम के समय पार्टनर के साथ किसी व्यावहारिक विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा. पंचम भाव में सूर्य-केतु के प्रभाव के कारण दिन में पेट में हल्की गर्मी या एसिडिटी महसूस हो सकती है. शाम के समय खान-पान में विशेष सावधानी बरतें और बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें. मानसिक शांति के लिए पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में प्राणायाम को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन संयोग पर माता महालक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें सफेद मिष्ठान व कमल/गुलाब का पुष्प अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही गाय को रोटी या हरा चारा खिलाएं और पितरों के निमित्त जल का तर्पण करें.

शुभ रंग: लाल और चमकीला सफेद
शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक शांति, कार्यक्षेत्र में रणनीतिक संतुलन और शाम के समय रचनात्मक उपलब्धियों का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे पंचम भाव (कन्या राशि) में प्रवेश कर उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपके व्यावहारिक निर्णयों को उचित दिशा मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में आप बुनियादी ढांचे, आंतरिक कार्यप्रणाली और टीम मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. रियल एस्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, बैंकिंग और प्रोडक्शन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन व्यवस्थित रहेगा. शाम 07:08 के बाद पंचम भाव में चंद्रमा और उच्च के बुध का संयोग आपकी बौद्धिक व विश्लेषणात्मक क्षमता को तेज करेगा. कारोबारियों के लिए शाम का समय नए सौदों, मार्केटिंग रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं को गति देने के लिए उत्तम रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देगा. दिन के पूर्वार्ध में घरेलू सुख-सुविधाओं या संपत्ति के रखरखाव पर योजनाबद्ध खर्च हो सकता है. शाम के बाद पंचम भाव के प्रभाव से पूर्व में किए गए किसी निवेश या वित्तीय सौदे से अचानक लाभ के संकेत हैं. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में शांत और गरिमामय वातावरण बना रहेगा. दिन के समय माताजी के स्वास्थ्य और घरेलू प्राथमिकताओं पर ध्यान दें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत परिपक्व रहेगी. प्रेम संबंधों में दिन के समय ठहराव रहेगा, लेकिन शाम के बाद पार्टनर के साथ आत्मीय संवाद और हल्की-फुल्की मुलाकात से रिश्ते में ताजगी आएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्य बना रहेगा. चतुर्थ भाव में सूर्य-केतु की स्थिति के कारण दिन में सीने में हल्का भारीपन या भागदौड़ से थकान हो सकती है. शाम के बाद मानसिक स्फूर्ति में वृद्धि होगी. ठंडी चीजों और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए हल्का प्राणायाम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें सफेद मिष्ठान या खीर अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही गाय को आटा या हरा चारा खिलाएं और पितरों के निमित्त जल का तर्पण करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए नेटवर्किंग, संवाद कौशल और शाम के समय घरेलू सुख-सुविधाओं को व्यवस्थित करने का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से तीसरे भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे चतुर्थ भाव (कन्या राशि) में प्रवेश कर राशि स्वामी उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपके संपर्कों और प्रयासों को गति मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में आपकी बातचीत, प्रेजेंटेशन और क्लाइंट डीलिंग बहुत प्रभावी रहेगी. मीडिया, पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी, सेल्स और पीआर से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन के पूर्वार्ध में नए असाइनमेंट्स फाइनल करने के अच्छे मौके हैं. शाम 07:08 के बाद जब चंद्रमा और उच्च का बुध चतुर्थ भाव में मिलेंगे, तो कार्यक्षेत्र से जुड़ी दूरगामी योजनाओं और बैकएंड सिस्टम को मजबूत करने में सफलता मिलेगी. कारोबारी शाम के समय ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर या नए प्रोजेक्ट्स की नींव रख सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन संपर्कों के जरिए लाभ कमाने और शाम के बाद संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझाने का है. दिन के समय छोटी व्यापारिक वार्ताओं से धन लाभ होगा. शाम के बाद घर की जरूरतों, गैजेट्स या वाहन के रखरखाव पर समझदारी से खर्च हो सकता है. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
दिन के समय भाई-बहनों और करीबी दोस्तों के साथ संवाद से उत्साह बना रहेगा. शाम के समय घर-परिवार का माहौल अधिक आत्मीय और सुकून भरा रहेगा; परिवार के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण घरेलू योजना पर चर्चा होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा. प्रेम संबंधों में आपकी समझदारी और खुला संवाद पार्टनर को आकर्षित करेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय महसूस करेंगे. दिन के पहले हिस्से में लगातार कॉल्स या भागदौड़ से कंधों में हल्का तनाव या गले में सूखापन रह सकता है. शाम के बाद मानसिक शांति और ताजगी महसूस होगी. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, स्क्रीन टाइम के बीच में छोटे ब्रेक लें और दिनचर्या में हल्का प्राणायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प व बताशे अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही गाय को हरी मूंग या हरा चारा खिलाएं और पितरों के निमित्त तर्पण करें.

शुभ रंग: हल्का हरा और चमकीला सफेद
शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति और शाम के समय संपर्कों के विस्तार का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन व वाणी भाव - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे तृतीय भाव (कन्या राशि) में प्रवेश कर उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपके वित्तीय प्रयासों को सही दिशा मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, ऑडिट और वाणी आधारित क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा. आपकी बातचीत और सलाह को दफ्तर में महत्व मिलेगा. शाम 07:08 के बाद तृतीय भाव में चंद्रमा और उच्च के बुध के प्रभाव से आपकी नेटवर्किंग, जनसंपर्क और डिजिटल कार्यों में तेजी आएगी. कारोबारियों के लिए शाम का समय नए क्लाइंट्स से संवाद स्थापित करने और मार्केटिंग योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से दिन का पूर्वार्ध संचित धन की वृद्धि और अटके हुए भुगतानों को निकालने के लिए उत्तम है. शाम के समय व्यावसायिक बातचीत और नए संपर्कों से लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं. आकस्मिक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
दिन के समय परिवार में आत्मीय माहौल रहेगा और परिजनों के साथ मिलकर किसी घरेलू विषय पर चर्चा होगी. शाम के बाद भाई-बहनों या करीबी मित्रों के साथ सुखद बातचीत होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में दिन के समय स्पष्टता रखें; शाम के समय पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की बातचीत से निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन द्वितीय भाव में सूर्य-केतु की युति के कारण दिन के समय आंखों में हल्का भारीपन या गले में सूखापन महसूस हो सकता है. शाम के बाद मानसिक ताजगी बढ़ेगी. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें, अत्यधिक तेल-मसाले से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें मखाने की खीर या सफेद मिठाई अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं और पितरों के निमित्त तर्पण करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और मोती जैसा सिल्वर
शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्ममंथन, प्राथमिकताओं को तय करने और शाम के समय वित्तीय मजबूती हासिल करने का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे द्वितीय भाव (धन व कुटुंब भाव - कन्या राशि) में प्रवेश कर उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपके अटके हुए प्रयासों को गति मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में आप कार्यक्षेत्र की रणनीतियों और अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने में व्यस्त रहेंगे. प्रशासनिक, प्रबंधन, तकनीकी विश्लेषण और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन का पूर्वार्ध शांत व गंभीर रहेगा. शाम 07:08 के बाद जब चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च के बुध के साथ आएंगे, तो आपकी वाणिज्यिक और वित्तीय डील्स में तेजी आएगी. कारोबारियों के लिए शाम का समय बकाए भुगतान वसूलने और नए व्यापारिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से दिन का उत्तरार्ध अधिक लाभकारी साबित होगा. शाम के समय धन संचय, बचत योजनाओं और पूर्व के निवेशों से सकारात्मक रिटर्न मिलने के योग हैं. दिन के समय अनावश्यक दिखावे या जल्दबाजी में किए गए खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में दिन के समय थोड़ा शांत और व्यावहारिक माहौल रहेगा. शाम के बाद परिजनों के साथ बातचीत में मिठास बढ़ेगी और किसी पारिवारिक विषय पर सार्थक सहमति बनेगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बनाए रखें और दिन के पूर्वार्ध में अनावश्यक बहस से बचें. प्रेम संबंधों में शाम के बाद भावनात्मक स्पष्टता और संवाद में ताजगी देखने को मिलेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से दिन के पहले हिस्से में लग्न में सूर्य-चंद्र-केतु की स्थिति के कारण सिरदर्द, आंखों में हल्का तनाव या भागदौड़ से थकान हो सकती है. शाम के बाद मानसिक स्फूर्ति में सुधार होगा. धूप में लंबे समय तक रहने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक ताजगी के लिए हल्का ध्यान व प्राणायाम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें कमल या लाल/सफेद पुष्प अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जप करें. भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और पितरों के निमित्त तर्पण या जरूरतमंदों को अन्न दान करें.

शुभ रंग: सुनहरा और चमकीला सफेद
शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध में विदेशी व दूरस्थ संपर्कों को संभालने और शाम के समय व्यक्तित्व व आत्मविश्वास में जबर्दस्त निखार का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से द्वादश भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में प्रवेश कर राशि स्वामी उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपकी कार्यशैली अधिक प्रभावी बनेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में आप बैकएंड कार्यों, डेटा रिसर्च, ऑडिट, आईटी और दूरस्थ प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे. विदेशी क्लाइंट्स या एमएनसी से जुड़े कार्यों में दिन के पूर्वार्ध में सावधानी से आगे बढ़ें. शाम 07:08 के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में उच्च के बुध के साथ आएंगे, तो आपकी बौद्धिक चमक, निर्णय क्षमता और वाकपटुता शीर्ष पर होगी. कारोबारी शाम के समय नए अनुबंधों, क्लाइंट मीटिंग्स और रणनीतिक निर्णयों में बड़ी बढ़त हासिल करेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर दिन के पूर्वार्ध में सॉफ्टवेयर टूल्स, जरूरी लाइसेंस या व्यावसायिक जरूरतों पर योजनाबद्ध खर्च हो सकता है. शाम के बाद लग्न में चंद्र-बुध की युति से आय के नए अवसर खुलेंगे और अटके हुए भुगतानों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
दिन के समय परिवार में शांत वातावरण रहेगा और आप अपने व्यक्तिगत दायित्वों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे. शाम के बाद परिजनों के साथ बातचीत में ताजगी और उत्साह देखने को मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी व्यावहारिक सोच का पूरा समर्थन करेंगे. प्रेम संबंधों में शाम के समय बौद्धिक व भावनात्मक निकटता बढ़ेगी; पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से दिन के पहले हिस्से में द्वादश भाव के प्रभाव से आंखों में हल्की थकान या काम के दबाव से नींद की कमी महसूस हो सकती है. शाम के बाद मानसिक स्फूर्ति और ऊर्जा में स्पष्ट सुधार होगा. स्क्रीन टाइम के बीच में आंखों को आराम दें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का ध्यान (Meditation) शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें सफेद पुष्प या खीर अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही गाय को हरी मूंग या हरा चारा खिलाएं और पितरों के निमित्त तर्पण करें.

शुभ रंग: पन्ना हरा और चमकीला सफेद
शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध में वित्तीय लाभ व सामाजिक दायरों को मजबूत करने और शाम के समय दूरगामी रणनीतियों व बजट संतुलन पर ध्यान देने का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ भाव - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे द्वादश भाव (कन्या राशि) में प्रवेश कर उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपके बड़े प्रयास फलदायी होंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में नेटवर्किंग, जनसंपर्क, मीडिया, इवेंट्स, कॉरपोरेट मैनेजमेंट और ग्रुप प्रोजेक्ट्स से जुड़े कार्यों में आपको शानदार गति देखने को मिलेगी. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. शाम 07:08 के बाद जब चंद्रमा द्वादश भाव में उच्च के बुध के साथ आएंगे, तो विदेशी क्लाइंट्स, मल्टीनेशनल डील्स, रिसर्च और बैकएंड ऑपरेशन्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए रास्ते और सुगम होंगे. कारोबारी शाम के समय भविष्य के तकनीकी विस्तार और विदेशी संपर्कों से नए अनुबंध फाइनल करने की योजना पर आगे बढ़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से दिन का पूर्वार्ध पिछले प्रयासों और निवेशों से लाभ समेटने के लिए बेहतरीन रहेगा. शाम के बाद द्वादश भाव के प्रभाव से व्यवसाय, डिजिटल टूल्स या किसी उपयोगी संपत्ति पर रणनीतिक खर्च हो सकता है. दिन के समय आमदनी के प्रवाह में मजबूती रहेगी. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में दिन के समय उत्साह और मेलजोल का माहौल रहेगा; बड़े भाई-बहनों व मित्रों से सार्थक बातचीत होगी. शाम के बाद का समय थोड़ा शांत व निजी रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत गहरी और व्यावहारिक रहेगी. प्रेम संबंधों में दिन के समय प्रगाढ़ता रहेगी; शाम के समय एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण और आत्मीय संवाद सुखद अनुभव देगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन शाम के बाद द्वादश भाव में चंद्रमा के जाने से आंखों में हल्का खिंचाव या दिनभर की भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है. स्क्रीन टाइम को सीमित रखें और समय पर विश्राम लें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक ताजगी बनाए रखने के लिए हल्का प्राणायाम व ध्यान करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें खीर या सफेद मिष्ठान अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही गाय को आटा या हरा चारा खिलाएं और पितरों के निमित्त तर्पण करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में प्रभाव, नेतृत्व और शाम के समय लाभ के नए अवसरों को खोलने का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से दशम भाव (कर्म भाव - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे एकादश भाव (कन्या राशि) में प्रवेश कर उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपके सोचे हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में प्रशासन, प्रबंधन, सरकारी उपक्रम, रियल एस्टेट और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अपनी कार्यकुशलता साबित करने का समय रहेगा. उच्चाधिकारी आपके निर्णयों से प्रभावित होंगे. शाम 07:08 के बाद जब चंद्रमा एकादश भाव में उच्च के बुध के साथ आएंगे, तो आपकी नेटवर्किंग, व्यावसायिक साझेदारियों और नए प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी. कारोबारियों को शाम के समय बड़े क्लाइंट्स से नए व लाभकारी अनुबंध हासिल करने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर दिन का उत्तरार्ध विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. दशम भाव से शुरू हुआ पेशेवर प्रयास शाम को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ में तब्दील होगा. एकादश भाव में चंद्र-बुध की युति से आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं और पुराना रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में गरिमा, शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. दिन के समय पिता व वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन मिलेगा. शाम के बाद मित्रों और करीबियों के साथ मेलजोल से मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ गहरी होगी; वे आपकी व्यस्तताओं को समझेंगे. प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी और शाम के समय पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर सार्थक बातचीत संभव है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्फूर्ति का स्तर अच्छा रहेगा. दिनभर की कार्यव्यस्तता से शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे. खान-पान में सात्विक और सुपाच्य भोजन लें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. दिनचर्या में नियमित प्राणायाम और ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें कमल या लाल पुष्प अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और पितरों के निमित्त तर्पण करें.

शुभ रंग: गहरा लाल और चमकीला सफेद
शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन, बौद्धिक स्पष्टता और शाम के समय करियर में रणनीतिक सफलता हासिल करने का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य भाव - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे दशम भाव (कर्म भाव - कन्या राशि) में प्रवेश कर उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपके सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में उच्च शिक्षा, शोध, पब्लिशिंग, लीगल एडवाइजरी, मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. वरिष्ठों और मार्गदर्शकों से उपयोगी सलाह प्राप्त होगी. शाम 07:08 के बाद जब चंद्रमा दशम भाव में उच्च के बुध के साथ आएंगे, तो आपकी पेशेवर साख, प्रशासनिक दक्षता और योजनाबद्ध रणनीतियों को कार्यस्थल पर उच्च स्तर पर सराहा जाएगा. कारोबारियों के लिए शाम का समय नए क्लाइंट्स से बातचीत करने, लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स फाइनल करने और ब्रांड वैल्यू मजबूत करने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित और प्रगतिशील रहेगा. दिन के पूर्वार्ध में भाग्य के सहयोग से अटके हुए सौदों में प्रगति होगी. शाम के बाद दशम भाव में चंद्र-बुध के संयोग से नियमित व्यावसायिक आय और पेशेवर सेवाओं से धन लाभ के नए अवसर सामने आएंगे. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में शांत, सौहार्दपूर्ण और आदरयुक्त वातावरण बना रहेगा. दिन के समय पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त होगा. शाम के समय अपनी व्यावसायिक व्यस्तताओं के बीच परिवार के लिए समय निकालें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल परिपक्व रहेगा. प्रेम संबंधों में गंभीरता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बढ़ेगा; शाम के समय भविष्य को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति का स्तर अच्छा रहेगा. पुरानी बेचैनी और तनाव से राहत मिलेगी. दिन के समय अधिक भागदौड़ या जांघों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए काम के बीच में विश्राम लें. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें सफेद मिष्ठान या खीर अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, गाय को भीगी हुई चना दाल या आटा खिलाएं और पितरों के निमित्त तर्पण करें.

शुभ रंग: पीला और चमकीला सफेद
शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध में गूढ़ रणनीतियों को सुलझाने और शाम के समय भाग्य व उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से अष्टम भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे नवम भाव (भाग्य भाव - कन्या राशि) में प्रवेश कर उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपके सोचे हुए प्रयासों में गति आएगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में टैक्स, ऑडिट, इंश्योरेंस, डेटा रिसर्च और बैकएंड ऑपरेशन्स से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दें; जटिल समस्याओं को सुलझाने में आपकी भूमिका सराही जाएगी. शाम 07:08 के बाद जब चंद्रमा नवम भाव में उच्च के बुध के साथ आएंगे, तो अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी और विदेशी क्लाइंट्स या मेंटर्स के साथ संवाद सकारात्मक दिशा पकड़ेगा. कारोबारियों के लिए शाम का समय कानूनी परामर्श, नए विस्तार और लंबी दूरी के व्यापारिक संपर्कों को अंतिम रूप देने के लिए उत्तम रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से दिन के पूर्वार्ध में पैतृक संपत्ति, पुराने क्लेम या टैक्स रिफंड से जुड़े मामलों में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें. शाम के बाद नवम भाव में चंद्र-बुध की युति से नियमित आय और निवेश से लाभ के बेहतर संकेत मिलेंगे. बिना सोचे-समझे उधारी देने से बचें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में दिन के समय शांत और गंभीर वातावरण रहेगा. शाम के बाद परिजनों के साथ बातचीत में सौहार्द बढ़ेगा और किसी धार्मिक या पारिवारिक योजना पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बनाए रखें और किसी पुरानी बात को तूल देने से बचें. प्रेम संबंधों में शाम के बाद बौद्धिक तालमेल और स्पष्ट संवाद से रिश्ता मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
दिन के पहले हिस्से में अष्टम भाव के प्रभाव से पेट में भारीपन, गैस या हल्की थकान महसूस हो सकती है. शाम के बाद शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक ताजगी में सुधार होगा. बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित ध्यान व प्राणायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें सफेद मिष्ठान या खीर अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर काले तिल व जल चढ़ाएं, गाय को हरा चारा या आटा खिलाएं और पितरों के निमित्त तर्पण करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और चमकीला सफेद
शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध में साझेदारी व सार्वजनिक संबंधों को संभालने और शाम के समय गूढ़ रणनीतियों, डेटा विश्लेषण व वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से सप्तम भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे अष्टम भाव (कन्या राशि) में प्रवेश कर उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से महत्वपूर्ण समझौतों में प्रगति होगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में पार्टनरशिप, कंसल्टेंसी, पीआर, मार्केटिंग और लीगल मामलों से जुड़े कार्यों में सहयोगियों को साथ लेकर चलना लाभकारी रहेगा. क्लाइंट्स के साथ बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें. शाम 07:08 के बाद जब चंद्रमा अष्टम भाव में उच्च के बुध के साथ आएंगे, तो तकनीकी शोध, बैकएंड ऑपरेशन्स, साइबर सिक्योरिटी, टैक्स और डेटा ऑडिट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अपनी विशेषज्ञता साबित करने का समय रहेगा. कारोबारी शाम के समय आंतरिक कार्यप्रणाली, अकाउंट्स और भविष्य की गोपनीय योजनाओं को अंतिम रूप दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से दिन के पूर्वार्ध में संयुक्त प्रयासों और व्यापारिक वार्ताओं से आमदनी के रास्ते खुलेंगे. शाम के बाद अष्टम भाव में चंद्र-बुध की युति से पुराना अटका हुआ धन, पैतृक लाभ, तकनीकी प्रोजेक्ट्स से आय या टैक्स रिफंड से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. बिना सोचे-समझे उधारी देने या अचानक जोखिम भरे निवेश से बचें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में दिन के समय सामंजस्य और सुखद माहौल बना रहेगा. सप्तम भाव में ग्रहों की स्थिति के कारण दिन के पूर्वार्ध में जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें और आपसी समझ बनाए रखें. शाम के समय ससुराल पक्ष से कोई सार्थक संवाद हो सकता है. प्रेम संबंधों में दिन के समय बातचीत में सहजता रखें; शाम के बाद पार्टनर के साथ गंभीर और ईमानदार बातचीत रिश्ते में विश्वास बढ़ाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से दिन के पहले हिस्से में आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन शाम के बाद अष्टम भाव के प्रभाव से पेट में भारीपन, गैस या दिनभर की भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें तथा पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए दिनचर्या में नियमित वॉक, ध्यान और प्राणायाम को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें खीर या सफेद मिष्ठान अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर काले तिल व जल चढ़ाएं, गाय को आटा या हरा चारा खिलाएं और पितरों के निमित्त तर्पण करें.

शुभ रंग: आसमानी और चमकीला सफेद
शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध में विरोधियों व लंबित दायित्वों को निपटाने और शाम के समय महत्वपूर्ण साझेदारियों व व्यापारिक समझौतों को अंतिम रूप देने का रहेगा. चंद्रमा शाम 07:08 तक आपकी राशि से छठे भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके बाद वे सप्तम भाव (कन्या राशि) में प्रवेश कर उच्च के बुध के साथ युति बनाएंगे. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 01:16 तक) और साध्य योग के प्रभाव से आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दिन के पहले हिस्से में लीगल, ऑडिट, आईटी, कंसल्टेंसी, स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए अपनी कार्यक्षमता साबित करने का समय रहेगा. कार्यस्थल की चुनौतियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी. शाम 07:08 के बाद जब चंद्रमा सप्तम भाव में उच्च के बुध के साथ आएंगे, तो नए अनुबंधों, बिजनेस पार्टनरशिप्स और क्लाइंट डीलिंग्स में बड़ी गति आएगी. कारोबारियों के लिए शाम का समय नए वकीलों, सलाहकारों और साझेदारों के साथ मिलकर बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से दिन के पूर्वार्ध में बैंक लोन, टैक्स या देनदारियों से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. शाम के बाद सप्तम भाव में चंद्र-बुध की युति से व्यावसायिक सौदों और संयुक्त उपक्रमों से नियमित आय का प्रवाह और मजबूत होगा. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:52 से 12:42 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में दिन के समय अनुशासन और शांति का वातावरण रहेगा; ननिहाल पक्ष से कोई बातचीत हो सकती है. शाम के बाद दांपत्य जीवन में आत्मीयता और तालमेल बहुत गहरा रहेगा; जीवनसाथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर सुखद चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में दिन के समय छोटी बातों को तूल देने से बचें; शाम के समय पार्टनर के साथ आपसी समझ और निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से दिन के पहले हिस्से में पाचन तंत्र और खान-पान के प्रति सतर्क रहें; अधिक मसालेदार या बाहर के भोजन से परहेज करें. शाम के बाद मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा में सुधार होगा. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व हल्का व्यायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा. सुबह 10:44 से 12:17 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. भाद्रपद अमावस्या और शुक्रवार के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें खीर या सफेद मिष्ठान अर्पित करें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं, गाय को भीगी हुई चना दाल या आटा खिलाएं और पितरों के निमित्त तर्पण करें.

शुभ रंग: पीला और चमकीला सफेद
शुभ अंक: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 11 Sep 2026 06:31 AM (IST)
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