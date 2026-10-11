Aaj Ka Rashifal 11 October 2026: 11 अक्टूबर 2026, रविवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है. पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा और घटस्थापना होगी. इसी सुबह 10:04 बजे चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला में प्रवेश करेगा.

आज के राशिफल में मेष के लिए साझेदारी, धनु के लिए पुराने संपर्क और मकर के लिए अगले सप्ताह की कामकाजी योजनाएं अहम बताई गई हैं. वहीं, वृश्चिक को खर्च और मीन को किसी नए सौदे की शर्तों पर ध्यान देने के संकेत हैं.

नवरात्रि की खरीदारी, घर की पूजा और रविवार की छुट्टी के बीच आज कई जिम्मेदारियां एक साथ सामने आ सकती हैं. ज्योतिषीय आकलन के अनुसार, चंद्रमा का राशि परिवर्तन अलग-अलग राशियों के लिए रिश्तों, कामकाज और आर्थिक प्राथमिकताओं से जुड़े संकेत लेकर आएगा. किसे बातचीत से मदद मिल सकती है और किसे जल्दबाजी से बचना चाहिए? पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम और सेहत का राशिफल.

मेष राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

साझेदारी में तालमेल साधने, नए सामाजिक व व्यावसायिक संपर्कों को जोड़ने और व्यक्तिगत संबंधों को नया निखार देने का अनुकूल वातावरण बनेगा. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद शुक्र की राशि तुला (आपके सातवें भाव: साझेदारी, दांपत्य और दैनिक जनसंपर्क) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का आरंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना और देवी आराधना से मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और संकल्प शक्ति मजबूत होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए ग्राहकों के साथ रिश्ते मजबूत करने और त्योहारी मांग को ध्यान में रखकर स्टॉक की नई प्लानिंग करने का समय है. अगर आप पार्टनरशिप, रिटेल, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इवेंट्स, डेकोरेशन या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, तो रविवार होने के बावजूद दोपहर बाद अच्छी ग्राहकी और पूछताछ देखने को मिलेगी. साझेदार के साथ चल रही किसी गलतफहमी को सुलझाने के लिए आज की बातचीत काफी असरदार रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन रिलैक्स करने और आगामी सप्ताह की प्राथमिकताओं को प्लान करने का रहेगा. कलीग्स या किसी सीनियर से अनौपचारिक बातचीत में कोई काम का इनपुट मिल सकता है.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर और संतुलित रहेगा. नवरात्रि के पूजन, घर की खरीदारी या त्योहार की तैयारियों में थोड़ा धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अनुसार ही रहेगा. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं या लेन-देन की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल में किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम या अनचाहा ऑनलाइन लेन-देन करने से बचें. अपनी सुरक्षित बचत पर टिके रहें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के आगमन से वातावरण बेहद पावन, सुखद और सकारात्मक रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ पूजा-पाठ में शामिल होने से मन शांत होगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत गहरा और समझदारी भरा रहेगा; वे आपकी जिम्मेदारियों में पूरा सहयोग देंगे. लव लाइफ में साथी के साथ समय बिताने और खुलकर बात करने से रिश्ते में नया उत्साह आएगा. शाम को पारिवारिक चाय या बातचीत दिनभर की ऊर्जा को दोगुना कर देगी.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सोशल, चार्मिंग और कोलैबोरेटिव रहने वाली है. चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपके प्रेजेंटेशन और पर्सनल स्टाइल को खास बनाएगा. अगर आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट, क्रिएटिव काम, कंटेंट प्लानिंग या नेटवर्किंग में लगे हैं, तो आपकी बातों का दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. सोशल मीडिया पर फिजूल स्क्रॉलिंग से बचें और अपनी स्किल्स को तराशने में वक्त लगाएं. शाम को थोड़ी देर हल्की वॉक या पसंदीदा म्यूजिक सुनना माइंड को पूरी तरह फ्रेश रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि मौसम के बदलाव और व्रत-पूजा के रूटीन को देखते हुए खान-पान में संतुलन बनाए रखें. अधिक तला-भुना या अनियमित भोजन करने से पेट में भारीपन या डिहाइड्रेशन हो सकता है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. समय पर हल्का भोजन और पर्याप्त नींद आपकी ताजगी को बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल में थोड़ा रोली और लाल फूल मिलाकर अर्घ्य दें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए लाल पुष्प अर्पित करें और देवी मंत्रों का मानसिक जप करें.

वृषभ राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

पुराने विवादों को सुलझाने, प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने और दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन काफी सटीक रहेगा. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद शुक्र की राशि तुला (आपके छठे भाव: रोग, ऋण, शत्रु और सेवा के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही वैधृति योग बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का शुभारंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की आराधना करने और देवी को सफेद या लाल पुष्प अर्पित करने से स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी और मन में अटूट आत्मविश्वास जागेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए इन्वेंट्री को व्यवस्थित करने, पुराने बकाए की वसूली तेज करने और आगामी फेस्टिव सीजन की रणनीति तय करने का समय है. अगर आप मेडिकल, लीगल, एकाउंट्स, रिपेयरिंग, दैनिक उपभोग की वस्तुओं या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो रविवार के बावजूद काम की गति काफी अच्छी बनी रहेगी. आपकी बारीक नजर और काम निपटाने की लगन से विरोधी भी आपसे पीछे रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन आने वाले हफ्ते की रूपरेखा तय करने और पेंडिंग ईमेल्स या फाइल्स को समेटने का रहेगा. कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी मामले में आपकी तार्किक सोच बहुत काम आएगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संभला हुआ और नियंत्रित रहेगा. किसी पुराने कर्ज या अटके हुए बिल का भुगतान करने में राहत मिल सकती है. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय किसी को उधार देने या बड़ा जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें. नवरात्रि की पूजा और घरेलू जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के पहले दिन का माहौल बहुत ही सात्विक, शांत और आत्मीय रहेगा. ननिहाल पक्ष या घर के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घर की जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी गलतफहमी को बैठकर सुलझाना आसान रहेगा. शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी प्रैक्टिकल, फोकस्ड और रिजल्ट-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, कोडिंग असाइनमेंट या स्किल अपग्रेडेशन की तैयारी में लगे हैं, तो चित्रा नक्षत्र आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के ड्रामे और दूसरों की दिखावे वाली पोस्ट्स से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए हल्की सैर करना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी चुस्त और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि बदलते मौसम और उपवास या खान-पान में बदलाव के चलते पेट में गैस या हल्का भारीपन हो सकता है. बहुत ज्यादा तला-भुना या अनियमित खाना खाने से बचें और दिनभर समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. पर्याप्त नींद और हल्का भोजन आपकी शारीरिक ऊर्जा को एकदम दुरुस्त रखेगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को गाय के घी का दीपक जलाकर सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं.

मिथुन राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

बौद्धिक ऊर्जा में नया उभार, रचनात्मक योजनाओं को धरातल पर उतारने और परिवार में उत्सव जैसा माहौल महसूस करने का दिन रहेगा. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद शुक्र की राशि तुला (आपके पांचवें भाव: विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र की शुरुआत होगी. साथ ही वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का पावन आरंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना करने और देवी के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करने से बौद्धिक स्पष्टता बढ़ेगी और निर्णय क्षमता में गजब का आत्मविश्वास आएगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए त्योहारी सीजन के अनुरूप नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने, ऑफर्स डिजाइन करने और ग्राहकों को आकर्षित करने का सही समय है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, स्टेशनरी, मनोरंजन, हस्तशिल्प या क्रिएटिव सर्विसेज से जुड़े हैं, तो रविवार के बावजूद दोपहर बाद काम में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. आपकी मीठी वाणी और बात करने का अनोखा अंदाज नए ग्राहकों को तुरंत जोड़ लेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी रिलैक्स और माइंड-मैपिंग का रहेगा. आने वाले सप्ताह के लिए नए प्रोजेक्ट्स या प्रजेंटेशन की रूपरेखा तैयार करने में आपकी सोच बहुत आगे रहेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संतुलित और संतोषजनक रहेगा. पूर्व में किए गए किसी काम, कंसल्टेंसी या पुराने निवेश से लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसे लगाने या बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और बच्चों की जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के आगमन से माहौल बहुत ही पावन, जीवंत और खुशनुमा बना रहेगा. बच्चों की पढ़ाई या उनकी किसी कलात्मक उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता का अहसास मिट जाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी क्रिएटिव, शार्प और कॉन्फिडेंट रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग प्रॉब्लम या कॉलेज प्रोजेक्ट की प्लानिंग में लगे हैं, तो चित्रा नक्षत्र आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और हाथों के हुनर को निखारेगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और ऑनलाइन बहस से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी ऊर्जावान और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार सोचने या स्क्रीन पर वक्त बिताने से शाम को आंखों में सूखापन या गर्दन में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए पीले या सफेद पुष्प चढ़ाएं और देवी कवच या मंत्रों का पाठ करें.

कर्क राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

पारिवारिक सुख-शांति, घर की साज-सज्जा और अपनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद शुक्र की राशि तुला (आपके चौथे भाव: सुख, माता, वाहन और गृहस्थी के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही वैधृति योग बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का पावन आरंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना करने और देवी के चरणों में सफेद फूल या दूध से बनी मिठाई अर्पित करने से मन की बेचैनी शांत होगी और गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आगामी त्योहारी मांग को देखते हुए घरेलू साज-सज्जा, कपड़ों या उपहार से जुड़ी वस्तुओं का स्टॉक बढ़ाने का समय है. अगर आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर, वाहन, डेयरी, खान-पान या रोजमर्रा की जरूरतों के कारोबार से जुड़े हैं, तो रविवार के बावजूद दोपहर बाद अच्छी ग्राहकी देखने को मिलेगी. ग्राहकों के साथ आपका आत्मीय व्यवहार नए संबंध बनाएगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी शांत और व्यवस्थित बीतेगा. आने वाले कार्य सप्ताह के लिए जरूरी प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करने में आपकी व्यावहारिक समझ बहुत मदद करेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और संतुलित रहेगा. घटस्थापना, पूजा सामग्री और घर की सुख-सुविधाओं की खरीदारी में थोड़ा धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अनुसार ही रहेगा. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन लेन-देन करने से बचें. अपनी सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में नवरात्रि और घटस्थापना के कारण वातावरण बेहद पावन, सुखद और ऊर्जावान बना रहेगा. माता जी और घर के वरिष्ठ सदस्यों का विशेष स्नेह व आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और पारिवारिक व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी ग्राउंडेड, पीसफुल और एस्थेटिक रहने वाली है. अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या क्रिएटिव काम की प्लानिंग में लगे हैं, तो शांत माहौल में आपका आउटपुट बहुत सटीक निकलेगा. चित्रा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और डिजाइनिंग स्किल्स को निखारेगा. सोशल मीडिया के ड्रामे और दूसरों से तुलना करने की आदत से खुद को दूर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए बालकनी या खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि मौसम के बदलाव और व्रत या खान-पान के रूटीन को देखते हुए अपनी डाइट में संतुलन बनाकर रखें. अधिक तैलीय भोजन या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. पर्याप्त नींद और शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल में थोड़ा रोली और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं.

सिंह राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

पराक्रम में वृद्धि, संवाद कौशल के दम पर संपर्कों को मजबूत करने और आगामी योजनाओं को सक्रिय रूप देने के लिए दिन बेहद फलदायी रहेगा. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद तुला राशि (आपके तीसरे भाव: पराक्रम, संवाद, भाई-बहन और नए प्रयास के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का पावन शुभारंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना करने और लाल पुष्प अर्पित करने से आपके आत्मविश्वास में अद्भुत निखार आएगा और रुके हुए प्रयासों को गति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आगामी त्योहारी मांग को ध्यान में रखकर नए प्रचार-प्रसार, सोशल मीडिया आउटरीच और संपर्क सूत्रों को सक्रिय करने का समय है. अगर आप मीडिया, एडवरटाइजिंग, पब्लिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कंसल्टेंसी, गैजेट्स या दैनिक सप्लाई के काम से जुड़े हैं, तो रविवार के बावजूद दोपहर बाद अच्छी पूछताछ और नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं. बाजार में आपकी साख और आपकी बात रखने का प्रभावशाली तरीका ग्राहकों का भरोसा पक्का करेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन आने वाले कार्य सप्ताह के लिए प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाने और जरूरी कलीग्स से इनफॉर्मल टच में रहने का रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर और संतुलित रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट या रुके हुए प्रोजेक्ट से बकाया राशि मिलने के अच्छे आसार हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन जोखिम लेने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा और त्योहारी तैयारियों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अनुसार ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के आगमन से वातावरण बेहद पावन, सुखद और जीवंत रहेगा. भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी एनर्जेटिक, सोशल और चार्मिंग रहने वाली है. अगर आप किसी नए स्किल, कोडिंग असाइनमेंट, पॉडकास्ट, कॉलेज प्रोजेक्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दूसरों को इम्प्रेस कर देगा. चित्रा नक्षत्र आपकी कार्यकुशलता और प्रेजेंटेशन स्किल्स को धार देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी चुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने और भागदौड़ के कारण शाम को कंधों या बाहों में हल्की अकड़न लग सकती है. मौसम के बदलाव और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि गला और डाइजेशन दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की ताजी हवा आपके मूड को बहुत बढ़िया रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल में थोड़ा रोली और लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए धूप-दीप जलाएं और ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का मानसिक जप करें.

कन्या राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

पारिवारिक संपत्ति के मामलों को सुलझाने, वाणी में सौम्यता बनाए रखने और आर्थिक बचत को सुदृढ़ करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक आपकी ही राशि में रहने के बाद शुक्र की राशि तुला (आपके दूसरे भाव: धन, वाणी, कुटुंब और संचित पूंजी के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का पावन आरंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना करने और देवी के चरणों में सुगंधित पुष्प अर्पित करने से वाणी में आकर्षण बढ़ेगा और परिवार में सुख-समृद्धि का विस्तार होगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आगामी त्योहारी मांग को ध्यान में रखकर नए स्टॉक की योजना बनाने और काउंटर पर ग्राहकों के साथ संबंध गहरे करने का सही समय है. अगर आप खुदरा व्यापार, आभूषण, वस्त्र, खान-पान, उपहार सामग्री या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, तो रविवार के बावजूद दोपहर बाद अच्छी बिक्री और पूछताछ देखने को मिलेगी. आपकी मीठी और संतुलित वाणी ग्राहकों को तुरंत आकर्षित करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी शांत और व्यवस्थित बीतेगा. आने वाले कार्य सप्ताह के लिए प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय करने में आपकी योजनाबद्ध सोच बहुत आगे रहेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए किसी काम, पुराने निवेश या अटके हुए भुगतानों से पैसा हाथ में आने के अच्छे संकेत हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के आगमन से वातावरण बेहद पावन, शांत और आत्मीय रहेगा. पारिवारिक चर्चाओं में आपकी राय को पूरा मान-सम्मान मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सॉर्टेड, अट्रैक्टिव और वैल्यू-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए असाइनमेंट, इंटरव्यू, कोडिंग टास्क, कॉलेज प्रेजेंटेशन या फाइनेंस प्लानिंग में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. चित्रा नक्षत्र आपकी कार्यकुशलता और व्यावहारिक समझ को निखारेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की देखा-देखी से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी रिलैक्स और सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर लगातार बोलते रहने या काम में व्यस्त रहने से शाम को गले में हल्का सूखापन या आंखों में थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और सफेद मिष्ठान या फलों का भोग लगाएं.

तुला राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

आत्मविश्वास में नई चमक, व्यक्तित्व में आकर्षण और प्राथमिकताओं को स्पष्टता से तय करने का मजबूत माहौल बनेगा. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरण करने लगेगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का पावन आरंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना करने और लाल या श्वेत पुष्प अर्पित करने से मानसिक संतुलन बेहतर होगा और पुराने संशय समाप्त होंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आगामी त्योहारी मांग को भुनाने, डिस्प्ले को आकर्षक बनाने और ग्राहकों से सीधा संपर्क साधने का सही समय है. अगर आप फैशन, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर, गिफ्ट आइटम्स, कंसल्टेंसी या पार्टनरशिप से जुड़े कारोबार में हैं, तो दोपहर बाद ग्राहकों की अच्छी आवाजाही देखने को मिलेगी. आपकी संतुलित वाणी और प्रेजेंटेशन नए ग्राहकों को तुरंत आकर्षित करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी रिलैक्स और आगामी सप्ताह की योजनाएं बनाने का रहेगा. नए प्रोजेक्ट्स या मीटिंग्स के लिए आपकी तैयारी आपको सहकर्मियों से आगे रखेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने काम या कारोबारी सौदे से रुका हुआ पैसा हाथ में आने के अच्छे संकेत हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें. घटस्थापना और पूजा की खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के आगमन से माहौल बहुत ही पावन, जीवंत और आत्मीय बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर उत्सव की तैयारियों में सहयोग करेंगे. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और पारिवारिक व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी अट्रैक्टिव, बैलेंस्ड और सोशल रहने वाली है. अगर आप किसी नए स्किल, पोर्टफोलियो डिजाइन, क्रिएटिव असाइनमेंट या कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो चित्रा नक्षत्र आपकी स्टाइलिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को निखारेगा. सोशल मीडिया के ड्रामे और दूसरों से तुलना करने से बचें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर लगातार एक्टिव रहने के कारण शाम को कमर या पैरों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

खर्चों की समीक्षा करने, अनचाही भागदौड़ से खुद को बचाने और मानसिक शांति बनाए रखने पर आज विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद शुक्र की राशि तुला (आपके बारहवें भाव: व्यय, विदेश, विश्राम और मोक्ष के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का पावन आरंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना करने और लाल पुष्प अर्पित करने से मानसिक तनाव दूर होगा और आंतरिक शक्ति मजबूत होगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आगामी त्योहारी मांग को ध्यान में रखकर देनदारियों का हिसाब करने और गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखने का समय है. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, दूर-दराज की सप्लाई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेडिकल, लीगल या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो रविवार के बावजूद काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी. किसी बड़े सौदे या नए अनुबंध पर बिना पूरी पड़ताल किए हामी भरने से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. कार्यस्थल की राजनीति या गॉसिप से दूरी बनाए रखें और आगामी सप्ताह के जरूरी काम शांत दिमाग से प्लान कर लें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता और संतुलन साधने की जरूरत रहेगी. घर की जरूरतों, पूजा सामग्री या त्योहारी तैयारियों से जुड़े अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को उधार देने या लुभावनी स्कीमों में पैसा फंसाने से बचें. अपनी नियमित सुरक्षित बचत पर ही भरोसा रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के आगमन से वातावरण पावन, शांत और सात्विक रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात पर उलझने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब थोड़ी लो-की, इंट्रोस्पेक्टिव और फोकस्ड रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का बिल्कुल सही दिन है. अगर आप किसी रिसर्च वर्क, असाइनमेंट, कोडिंग टास्क या सेल्फ-स्टडी में लगे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से बेहतरीन आउटपुट निकलेगा. चित्रा नक्षत्र आपकी एकाग्रता को मजबूत करेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर दिनभर के सोच-विचार के कारण शाम को आंखों में थकान या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद लें और स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से बचें. बदलते मौसम और व्रत-पूजा के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल में थोड़ा रोली डालकर अर्घ्य दें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और लाल पुष्प अर्पित करें.

धनु राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

रुके हुए धन की प्राप्ति, नए संपर्कों से लाभ और सामाजिक दायरे में अपनी साख मजबूत करने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद शुक्र की राशि तुला (आपके ग्यारहवें भाव: लाभ, आय, उपलब्धि और सामाजिक नेटवर्क के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का पावन शुभारंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना करने और पीले पुष्प अर्पित करने से आर्थिक रुकावटें दूर होंगी और दीर्घकालिक योजनाओं को नई दिशा मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आगामी त्योहारी मांग को ध्यान में रखकर नए ग्राहकों को जोड़ने, थोक ऑर्डर्स फाइनल करने और बाजार में पकड़ मजबूत करने का समय है. अगर आप गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पब्लिक डीलिंग, पब्लिकेशन या सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हैं, तो रविवार के बावजूद दोपहर बाद अच्छी ग्राहकी और पूछताछ देखने को मिलेगी. पुराने ग्राहकों से संपर्क साधना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी रिलैक्स और आगामी सप्ताह की रणनीति बनाने का रहेगा. टीम के साथियों या वरिष्ठों के साथ अनौपचारिक संवाद में कोई उपयोगी सलाह मिल सकती है.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे, कमीशन या पुराने अटके हुए काम से धन लाभ होने के अच्छे संकेत हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से बचें. नवरात्रि की पूजा और घरेलू तैयारियों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के आगमन से वातावरण बेहद पावन, जीवंत और खुशनुमा रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका संबल बनेगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी सोशल, अट्रैक्टिव और अचीवमेंट-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, जॉब एप्लिकेशन, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन या नेटवर्किंग इवेंट की तैयारी में लगे हैं, तो आपका आउटपुट बहुत शानदार निकलेगा. चित्रा नक्षत्र आपकी कार्यकुशलता और व्यावहारिक समझ को निखारेगा. सोशल मीडिया पर बिना वजह टाइम स्क्रॉल करने से बचें और अपने लक्ष्यों पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और हल्का महसूस करेंगे. दिनभर लगातार चलने-फिरने या काम में व्यस्त रहने से शाम को पिंडलियों या एड़ियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली मिलाकर अर्घ्य दें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और पीले फल या मिष्ठान का भोग लगाएं.

मकर राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी साख मजबूत करने, उच्चाधिकारियों व मेंटर्स से मार्गदर्शन लेने और करियर की दिशा तय करने के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद शुक्र की राशि तुला (आपके दसवें भाव: कर्म, प्रतिष्ठा, अधिकार और सार्वजनिक जीवन के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र की शुरुआत होगी. साथ ही वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का पावन आरंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना करने और नीले या श्वेत पुष्प अर्पित करने से पेशेवर बाधाएं दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आगामी त्योहारी मांग को भुनाने, बड़े सौदों की शर्तों को अंतिम रूप देने और बाजार में अपने ब्रांड की पकड़ पक्की करने का समय है. अगर आप प्रशासन, रियल एस्टेट, हार्डवेयर, मशीनरी, कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन या थोक आपूर्ति के कारोबार से जुड़े हैं, तो रविवार के बावजूद दोपहर बाद अच्छी हलचल और नए अनुबंध देखने को मिलेंगे. आपकी गंभीर और जिम्मेदार कार्यशैली ग्राहकों को काफी प्रभावित करेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी उत्पादक रहेगा. आगामी कार्य सप्ताह की रूपरेखा तैयार करने में आपकी व्यावहारिक समझ बहुत मदद करेगी और उच्चाधिकारी आपकी योजना पर भरोसा जताएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. पूर्व में किए गए किसी सौदे या पुराने निवेश से सकारात्मक परिणाम मिलने के अच्छे संकेत हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरा लेन-देन करने से पूरी तरह बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और पारिवारिक खरीदारी में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के आगमन से माहौल बहुत ही पावन, गंभीर और आत्मीय रहेगा. पिता या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का अनुभवी मार्गदर्शन मन की उलझनों को सुलझा देगा. काम की प्राथमिकताओं के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब पूरी तरह प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट और गोल-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी इंटरव्यू, कॉलेज प्रोजेक्ट के फाइनल रिव्यू, प्रतियोगी परीक्षा या जॉब एप्लिकेशन की तैयारी में लगे हैं, तो चित्रा नक्षत्र आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूती देगा. सोशल मीडिया के फालतू ड्रामे से दूर रहकर अपने करियर गोल्स पर टिके रहें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके दिमाग को एकदम रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और उत्साही महसूस करेंगे. दिनभर की जिम्मेदारियों और चलने-फिरने के चलते शाम को घुटनों या पिंडलियों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की वॉक शरीर में ताजगी बनाए रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं.

कुंभ राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

रुके हुए महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने, उच्च अध्ययन व दूरगामी योजनाओं को आकार देने और आंतरिक संबल महसूस करने का अनुकूल समय बना हुआ है. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद शुक्र की राशि तुला (आपके नौवें भाव: भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा और उच्च ज्ञान के स्थान) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही वैधृति योग बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का पावन आरंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना करने और देवी के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों की पुरानी अड़चनें सुगमता से समाप्त होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आगामी त्योहारी मांग को ध्यान में रखकर दूर-दराज के संपर्कों को दोबारा सक्रिय करने, बड़े सौदों की शर्तों को अंतिम रूप देने और सप्लाई चेन को मजबूत करने का समय है. अगर आप शिक्षा, कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, कानूनी सलाह, धार्मिक सामग्री या थोक आपूर्ति के कारोबार से जुड़े हैं, तो रविवार के बावजूद दोपहर बाद काम में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. बाजार में आपकी साख और पुराने वादों की ईमानदारी से नए अनुबंध पक्के हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन काफी राहत और स्पष्टता देने वाला रहेगा. पिछले कुछ दिनों से जिस काम को लेकर दबाव महसूस हो रहा था, उसमें सीनियर्स और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन काफी संभला हुआ और अनुकूल रहेगा. किसी पुराने निवेश, दूर के क्लाइंट या पूर्व में किए गए कार्यों से रुका हुआ धन खाते में आने के पक्के योग हैं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी स्कीमों में पूंजी फंसाने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और घरेलू जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के आगमन से वातावरण बेहद पावन, सात्विक और आत्मीय रहेगा. पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्नेह और अनुभवी मार्गदर्शन मन की उलझनों को सुलझा देगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की व्यस्तता की थकान दूर हो जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी पॉजिटिव, एंबिशियस और विजनरी रहने वाली है. अगर आप किसी हायर स्टडीज, स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षा, वीजा प्रोसेस या इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो चित्रा नक्षत्र आपके फोकस और एनालिटिकल थिंकिंग को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को पिंडलियों या जांघों में हल्की थकान लग सकती है. मौसम के बदलते मिजाज और व्रत-त्योहार के रूटीन को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन और गला दुरुस्त रहें. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम की हल्की सैर शरीर में ताजगी बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी रहेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और सफेद या पीले पुष्प अर्पित करें.

मीन राशि: 11 अक्टूबर 2026 (रविवार)

कागजी कामकाज को बारीकी से जांचने, अचानक सामने आने वाली जिम्मेदारियों को धैर्य से संभालने और किसी भी तरह के जोखिम भरे फैसले से दूर रहने की जरूरत आज साफ दिखेगी. चंद्रमा सुबह 10:04 बजे तक कन्या राशि में रहने के बाद शुक्र की राशि तुला (आपके आठवें भाव: आयु, आकस्मिकता, शोध और गुप्त विषयों के घर) में प्रवेश कर जाएगा. रात 10:32 बजे तक मंगल के नक्षत्र चित्रा का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा. साथ ही वैधृति योग का प्रभाव बना रहेगा. आज से शारदीय नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदा) का पावन शुभारंभ हो रहा है. मां शैलपुत्री की उपासना करने और देवी के सम्मुख कपूर व घी का दीपक जलाने से मन की उलझनें शांत होंगी और अचानक आने वाली अड़चनें टलेंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने स्टॉक का मिलान करने, बहीखातों को दुरुस्त रखने और आगामी त्योहारी सीजन के अनुबंधों की शर्तों को गहराई से समझने का है. अगर आप रिसर्च, ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंसी, मेंटेनेंस, फार्मेसी या तकनीकी सेवाओं से जुड़े हैं, तो रविवार के बावजूद काम की गति सामान्य और व्यवस्थित बनी रहेगी. किसी नई साझेदारी या बड़े वादे पर तुरंत हामी भरने से बचें. ऑफिस जाने वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. दफ्तर के अनौपचारिक ग्रुप्स में किसी की गॉसिप से दूर रहें और अपने जरूरी कामों की रूपरेखा दोपहर से पहले तय कर लें.

पैसा (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज खास सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी. किसी अनजान स्कीम, ऑनलाइन लुभावने ऑफर या ज्यादा मुनाफे के झांसे में आकर पूंजी न फंसाएं. पुराने बकाए या उधारी के मामलों को बहुत शांति से सुलझाएं. दोपहर 11:44 से 12:31 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में जरूरी वित्तीय प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें. शाम 04:29 से 05:56 बजे के बीच राहुकाल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी को उधार देने या बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें. नवरात्रि की पूजा सामग्री और घरेलू जरूरतों में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर-परिवार में घटस्थापना और नवरात्रि के आगमन से वातावरण शांत, संजीदा और सात्विक रहेगा. घर के बुजुर्गों की सेवा करने और उनका मार्गदर्शन लेने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा; वे पूजा-पाठ और घरेलू व्यवस्था को बहुत सलीके से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने से दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ पुरानी किसी बात को लेकर बहस करने से बचें; शांत रहकर एक-दूसरे की बात सुनने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

यूथ और Gen-Z कॉर्नर (Career & Vibe)

आपकी वाइब काफी डीप, इनसाइटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव रहने वाली है. सोशल मीडिया के शोर और दूसरों के दिखावे से दूरी बनाकर रखें, यह आपके लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' का बेहतरीन दिन है. अगर आप किसी गूढ़ विषय, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, रिसर्च या असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो अकेले बैठकर काम करने से शानदार फोकस बनेगा. चित्रा नक्षत्र आपकी बारीक समझ और एकाग्रता में मदद करेगा. दोस्तों के साथ बिना वजह के ड्रामे में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें. शाम को थोड़ी देर अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट सुनते हुए खुली हवा में टहलना आपके माइंड को पूरी तरह रीसेट कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर थोड़ा भारीपन या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें और पर्याप्त नींद लें. बदलते मौसम और व्रत-पूजा के रूटीन के कारण पेट में गैस या भारीपन की शिकायत हो सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर का तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें ताकि डाइजेशन ठीक रहे. दिनभर समय-समय पर सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को खुली हवा में थोड़ी देर की सैर आपके शरीर और मूड दोनों को तरोताजा रखेगी.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार और शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि का शुभ संयोग है. सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. साथ ही मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं और पीले फल या मिष्ठान का भोग लगाएं.

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