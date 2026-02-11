Aaj Ka Rashifal: बुधवार, 11 February 2026 को पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:01 बजे तक प्रभावी है, इसके बाद दशमी तिथि आरंभ होती है. नवमी तिथि साहस, निर्णय और जोखिम लेने की मानसिकता देती है, जबकि दशमी तिथि अनुशासन, उत्तरदायित्व और स्थायित्व की मांग करती है. इसलिए यह दिन दो हिस्सों में बंटा हुआ है. सुबह का समय आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, जबकि दोपहर के बाद संयम और नियंत्रण आवश्यक हो जाता है.

आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है. वृश्चिक चंद्रमा भावनाओं को गहरा, तीव्र और कई बार संदेहपूर्ण बना देता है. मन में दबे हुए विचार, पुरानी स्मृतियां और असुरक्षाएं सतह पर आ सकती हैं.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव 10:53 बजे तक रहेगा, जो सहयोग, रणनीति और संतुलन से जुड़ा नक्षत्र है. इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो अधिकार, वर्चस्व और निर्णायक सोच को बढ़ाता है. इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद अहं, टकराव और मानसिक दबाव बढ़ सकता है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक रहेगा, जो स्पष्ट संवाद, मीटिंग, इंटरव्यू और निर्णय के लिए अनुकूल है. राहुकाल 12:35 से 13:58 तक रहेगा, जो भ्रम, जल्दबाज़ी और गलत आकलन का समय माना जाता है. कुल मिलाकर, यह दिन सभी राशियों से भावनात्मक परिपक्वता, रणनीतिक सोच और शब्दों पर नियंत्रण वाला है. आइए जानते हैं आज का राशिफल

मेष (Aries). 11 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन आंतरिक संघर्ष, आत्मनियंत्रण और मानसिक मजबूती की परीक्षा है. चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित है, जिससे भीतर दबे हुए डर, असुरक्षा और पुराने अनुभव अचानक सक्रिय हो सकते हैं. नवमी तिथि आपको साहस देती है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना करें, लेकिन वृश्चिक चंद्रमा के कारण यह साहस जल्दबाज़ी में बदल सकता है. यही आज का सबसे बड़ा खतरा है.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र सहयोग और रणनीति के माध्यम से समस्याएं सुलझाने का अवसर देता है. यदि आप सुबह के समय धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं, तो कई जटिल स्थितियां बिना टकराव के हल हो सकती हैं. लेकिन दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी होने से अहं और शक्ति-संघर्ष की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. इस समय किसी को नीचा दिखाने या खुद को साबित करने की कोशिश नुकसान पहुंचा सकती है.

Career: आज कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण को परखा जाएगा. वरिष्ठ अधिकारी यह देखेंगे कि आप दबाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं. अभिजीत मुहूर्त के दौरान वरिष्ठों से बातचीत, प्रस्तुति या रणनीतिक चर्चा आपके पक्ष में जा सकती है. वहीं राहुकाल में किसी भी प्रकार की बहस, ईमेल-टकराव या जल्द निर्णय से बचना आवश्यक है.

Finance: अचानक खर्च संभव हैं, विशेषकर स्वास्थ्य, बीमा या पारिवारिक कारणों से. राहुकाल में निवेश, उधार या जोखिम भरे फैसले न लें.

Love: रिश्तों में आज गहराई है, लेकिन साथ ही शक और नियंत्रण की प्रवृत्ति भी उभर सकती है. शब्दों में कठोरता रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है. आज कम बोलना और अधिक सुनना लाभदायक रहेगा.

Health: सिरदर्द, थकान, नींद की कमी या रक्तचाप से जुड़ी परेशानी हो सकती है. मानसिक विश्राम और एकांत आज आवश्यक है.

Lucky Color. गहरा लाल.

Lucky Number. 9.

वृषभ (Taurus). 11 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन रिश्तों, साझेदारी और संतुलन से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है, जिससे जीवनसाथी, बिजनेस पार्टनर या किसी करीबी व्यक्ति से जुड़ा विषय केंद्र में आ सकता है. नवमी तिथि निर्णय लेने की ऊर्जा देती है, लेकिन वृश्चिक चंद्रमा के कारण भावनाएं गहरी और कभी-कभी कठोर हो सकती हैं.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र सहयोग और समझदारी से बातचीत करने का अवसर देता है. यदि आप सुबह के समय खुले मन से संवाद करते हैं, तो लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. लेकिन दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से बातचीत में प्रभुत्व, जिद या नियंत्रण की भावना आ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव संभव है.

Career: साझेदारी या क्लाइंट से जुड़ी मीटिंग अभिजीत मुहूर्त में करना अनुकूल रहेगा. यह समय स्पष्ट शर्तें तय करने और समझौते को संतुलित रूप देने के लिए अच्छा है. राहुकाल में किसी भी डील को अंतिम रूप न दें और न ही कोई कठोर निर्णय लें.

Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन आज बड़े निवेश या जोखिम भरे निर्णय टालना बेहतर है. भावनाओं में आकर किया गया खर्च बाद में पछतावा दे सकता है.

Love: रिश्तों में सच्चाई और स्पष्टता आवश्यक है. कोई छुपी बात सामने आ सकती है. प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें.

Health: गले, गर्दन या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. खानपान पर ध्यान दें.

Lucky Color. सफेद.

Lucky Number. 6.

मिथुन (Gemini). 11 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन कार्य-अनुशासन, मानसिक संतुलन और समय-प्रबंधन की मांग करता है. चंद्रमा षष्ठ भाव में स्थित है, जिससे काम का दबाव, जिम्मेदारियां और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. नवमी तिथि आपको कार्य पूरा करने की ऊर्जा देती है, लेकिन वृश्चिक चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र सहयोग से काम निकालने में मदद करेगा. सहकर्मियों या टीम के साथ तालमेल बनाकर आप कठिन कार्य भी आसानी से निपटा सकते हैं. दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से आलोचना, प्रतिस्पर्धा या वर्चस्व की भावना बढ़ सकती है. इस समय प्रतिक्रिया देने के बजाय तथ्यों पर टिके रहना आवश्यक है.

Career: कार्ययोजना बनाना, रिपोर्ट तैयार करना या वरिष्ठों से चर्चा करना अभिजीत मुहूर्त में लाभकारी रहेगा. राहुकाल में किसी भी प्रकार की बहस, शिकायत या टकराव से बचें.

Finance: नियमित खर्चों पर नियंत्रण रखें. अनावश्यक खरीदारी या आवेग में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है.

Love: संवाद की कमी या गलतफहमी से दूरी महसूस हो सकती है. पहल करना आवश्यक है, लेकिन शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

Health: थकान, आंखों में जलन, गर्दन या कंधों में तनाव संभव है. पर्याप्त आराम और स्क्रीन-टाइम कम करना लाभदायक रहेगा.

Lucky Color. हल्का हरा.

Lucky Number. 5.

कर्क (Cancer). 11 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक गहराई, आत्म-अभिव्यक्ति और रचनात्मक सोच से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है, जिससे प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मक विषयों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. नवमी तिथि साहस देती है कि आप अपनी भावनाओं को सामने रखें, लेकिन वृश्चिक चंद्रमा के कारण भावनाएं सामान्य से अधिक तीव्र हो सकती हैं.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र भावनात्मक सहयोग और समझ का संकेत देता है. सुबह का समय रिश्तों को सुलझाने, बच्चों से जुड़े विषयों पर बात करने या किसी रचनात्मक निर्णय के लिए अनुकूल है. लेकिन दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं और यदि प्रतिक्रिया संतुलित न रही, तो भावनात्मक चोट लग सकती है.

Career: रचनात्मक, शिक्षण, परामर्श या कंटेंट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. अभिजीत मुहूर्त में लिया गया निर्णय या किया गया संवाद आगे चलकर स्थिर परिणाम दे सकता है. राहुकाल में किसी भावनात्मक निर्णय या जोखिम भरे प्रस्ताव से दूरी रखें.

Finance: संतान, शिक्षा या घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च संभव है. राहुकाल में निवेश या उधार देने से बचें.

Love: प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक निर्भरता से बचना आवश्यक है. आज अपेक्षाएं कम और समझ अधिक रखें.

Health: पेट, पाचन या हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी परेशानी हो सकती है. खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें.

Lucky Color. क्रीम.

Lucky Number. 2.

सिंह (Leo). 11 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन घर, परिवार और आंतरिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित है, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारियां, भावनात्मक सुरक्षा और निजी जीवन के मुद्दे प्रमुख रहेंगे. नवमी तिथि आपको साहस देती है कि आप पुराने विषयों पर खुलकर बात करें, लेकिन वृश्चिक चंद्रमा के कारण यह बातचीत तीखी हो सकती है.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र सहयोग और संतुलन का अवसर देता है. सुबह के समय परिवार के साथ बैठकर बात करने या किसी पुराने मतभेद को सुलझाने की संभावना अधिक है. दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से अहं, नियंत्रण और अधिकार की भावना बढ़ सकती है, जिससे टकराव की स्थिति बन सकती है.

Career: कार्यस्थल पर ध्यान भटक सकता है क्योंकि घरेलू विषय मन में रहेंगे. फिर भी अभिजीत मुहूर्त में वरिष्ठों से संवाद या किसी योजना पर चर्चा लाभदायक हो सकती है. राहुकाल में भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर कोई निर्णय न लें.

Finance: घर, वाहन या पारिवारिक जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. राहुकाल में कोई बड़ा आर्थिक फैसला टालें.

Love: परिवार और निजी जीवन के कारण प्रेम संबंधों के लिए समय कम मिल सकता है. संवाद बनाए रखना आवश्यक है.

Health: मानसिक तनाव, बेचैनी या नींद की कमी महसूस हो सकती है. स्वयं को समय देना जरूरी है.

Lucky Color. सुनहरा.

Lucky Number. 1.

कन्या (Virgo). 11 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन संवाद, योजना और व्यावहारिक निर्णयों का है. चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित है, जिससे बातचीत, लेखन, रणनीति और संपर्क से जुड़े कार्यों में सक्रियता रहेगी. नवमी तिथि आपको निर्णय लेने का साहस देती है, जबकि अनुराधा नक्षत्र सहयोग से काम निकालने में मदद करता है.

दिन के पहले भाग में आप अपनी बात स्पष्ट और संतुलित ढंग से रख पाएंगे. मीटिंग, मेल, कॉल या प्रस्तुति के लिए सुबह का समय अधिक अनुकूल है. दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से शब्दों में कठोरता या आलोचनात्मक रवैया आ सकता है, इसलिए संवाद में संयम आवश्यक है.

Career: प्रस्ताव, रिपोर्ट, इंटरव्यू या मीटिंग अभिजीत मुहूर्त में करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. यह समय आपकी बात को प्रभावी ढंग से रखने में मदद करेगा. राहुकाल में अनावश्यक बहस, शिकायत या तर्क-वितर्क से बचें.

Finance: छोटे लेकिन स्थिर लाभ संभव हैं. खर्च नियंत्रण में रहेंगे, बशर्ते भावनाओं में आकर निर्णय न लें.

Love: संवाद के माध्यम से रिश्तों में सुधार होगा. स्पष्टता और ईमानदारी आज आपकी ताकत है.

Health: कंधे, गर्दन या हाथों में तनाव महसूस हो सकता है. हल्का व्यायाम और विश्राम लाभकारी रहेगा.

Lucky Color. हरा.

Lucky Number. 4.

तुला (Libra). 11 February 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन आर्थिक संतुलन, आत्म-मूल्य और निर्णय क्षमता से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित है, जिससे धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय केंद्र में रहेंगे. नवमी तिथि आपको साहस देती है कि आप अपने हित में निर्णय लें, लेकिन वृश्चिक चंद्रमा के कारण शब्दों में तीखापन आ सकता है. यही आज का सबसे बड़ा परीक्षण है.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र आपको सहयोग और संतुलित संवाद की शक्ति देता है. यदि आप सुबह के समय परिवार या सहकर्मियों से बात करते हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी. लेकिन दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से अहं और अधिकार की भावना बढ़ सकती है, जिससे वाणी कठोर हो सकती है और संबंधों में तनाव आ सकता है.

Career: वित्तीय, प्रशासनिक या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. अभिजीत मुहूर्त में वेतन, बजट, अनुबंध या अधिकार से जुड़ी बातचीत अनुकूल रहेगी. राहुकाल में किसी भी प्रकार की बहस या मौखिक टकराव से बचें.

Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च भावनाओं में आकर न करें. राहुकाल में निवेश या उधार देने से बचना उचित रहेगा.

Love: परिवार और रिश्तों में आपकी बात का असर अधिक रहेगा. शब्द सोच-समझकर चुनें, क्योंकि एक वाक्य रिश्ते को बना या बिगाड़ सकता है.

Health: गले, दांत या चेहरे से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है. ठंडे या तीखे भोजन से बचें.

Lucky Color. गुलाबी.

Lucky Number. 6.

वृश्चिक (Scorpio). 11 February 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन अत्यंत निर्णायक और आत्मनिरीक्षण से भरा है, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है. इससे भावनाएं तीव्र होंगी और आप हर स्थिति को गहराई से महसूस करेंगे. नवमी तिथि आपको आगे बढ़ने का साहस देती है, लेकिन वृश्चिक चंद्रमा आपको नियंत्रण और प्रभुत्व की ओर भी खींच सकता है. संतुलन बनाए रखना आज सबसे बड़ी चुनौती है.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र आपको सहयोग, नेटवर्किंग और रणनीतिक सोच की शक्ति देता है. सुबह के समय आप दूसरों को साथ लेकर चल सकते हैं. दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से सत्ता, अधिकार और अहं से जुड़ी स्थितियां उभर सकती हैं. इस समय टकराव से बचना अत्यंत आवश्यक है.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. लोग आपके निर्णय की ओर देखेंगे. अभिजीत मुहूर्त में गोपनीय चर्चा, रणनीतिक योजना या नेतृत्व से जुड़ा फैसला लाभदायक रहेगा. राहुकाल में किसी भी प्रकार की शक्ति-प्रदर्शन या टकराव से बचें.

Finance: अचानक लाभ या खर्च दोनों संभव हैं. राहुकाल में जोखिम भरे निवेश न करें.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन शक और नियंत्रण की प्रवृत्ति नुकसान पहुंचा सकती है. भरोसा बनाए रखें.

Health: मानसिक थकान, बेचैनी या हार्मोनल असंतुलन महसूस हो सकता है. विश्राम आवश्यक है.

Lucky Color. मैरून.

Lucky Number. 9.

धनु (Sagittarius). 11 February 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन आंतरिक तैयारी, अवचेतन मन और मानसिक विश्राम से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित है, जिससे एकांत की आवश्यकता महसूस हो सकती है. नवमी तिथि आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है, लेकिन वृश्चिक चंद्रमा संकेत देता है कि अभी परिणाम से अधिक तैयारी पर ध्यान देना चाहिए.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र आपको सहयोग और मार्गदर्शन के संकेत देता है. कोई वरिष्ठ, मित्र या अनुभव आपके काम आ सकता है. दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से मानसिक दबाव या अनावश्यक भय बढ़ सकता है. इस समय स्वयं पर अनावश्यक बोझ न डालें.

Career: परदे के पीछे किया गया कार्य भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. अभिजीत मुहूर्त में योजना बनाना, रिसर्च या रणनीति तय करना श्रेष्ठ रहेगा. राहुकाल में कोई नया प्रोजेक्ट या जोखिम भरा फैसला न लें.

Finance: खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है. विशेषकर ऑनलाइन या अचानक खर्च से बचें.

Love: भावनात्मक दूरी या चुप्पी महसूस हो सकती है. आज स्पष्ट संवाद कठिन लग सकता है, इसलिए जल्दबाज़ी न करें.

Health: नींद की कमी, थकान या मानसिक बेचैनी संभव है. ध्यान और विश्राम लाभकारी रहेगा.

Lucky Color. बैंगनी.

Lucky Number. 3.

मकर (Capricorn). 11 February 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन लक्ष्य, सामाजिक भूमिका और दीर्घकालिक योजना से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा एकादश भाव में स्थित है, जिससे नेटवर्किंग, सहयोग और भविष्य से जुड़े विचार सक्रिय रहेंगे. नवमी तिथि आपको साहस देती है कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में ठोस कदम उठाएं, लेकिन वृश्चिक चंद्रमा यह भी संकेत देता है कि हर योजना तुरंत सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं है.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र सहयोग और सामूहिक प्रयासों से लाभ का संकेत देता है. वरिष्ठों, मित्रों या टीम के साथ संवाद सुबह के समय अधिक फलदायी रहेगा. दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से अधिकार और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ सकती है. इस समय धैर्य और रणनीति आवश्यक है.

Career: पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या दीर्घकालिक प्रोजेक्ट से जुड़ी चर्चा संभव है. अभिजीत मुहूर्त में वरिष्ठों से बातचीत या भविष्य की योजना साझा करना अनुकूल रहेगा. राहुकाल में किसी सहकर्मी से टकराव या शक्ति-संघर्ष से बचें.

Finance: आय के नए स्रोतों पर विचार हो सकता है. निवेश से पहले सलाह आवश्यक है.

Love: मित्रता और संबंधों में स्थिरता आएगी. भावनात्मक स्पष्टता बनी रहेगी.

Health: शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

Lucky Color. नेवी ब्लू.

Lucky Number. 8.

कुंभ (Aquarius). 11 February 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि से जुड़ा है. चंद्रमा दशम भाव में स्थित है, जिससे करियर और सामाजिक पहचान केंद्र में रहेगी. नवमी तिथि आपको साहस देती है कि आप नेतृत्व करें, लेकिन वृश्चिक चंद्रमा के कारण दबाव और अपेक्षाएं दोनों बढ़ सकती हैं.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र सहयोग और संतुलन के साथ काम करने में मदद करेगा. यदि आप टीम को साथ लेकर चलेंगे, तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से आलोचना, सत्ता संघर्ष या निर्णय को लेकर तनाव बढ़ सकता है. इस समय शांत और व्यावहारिक दृष्टिकोण आवश्यक है.

Career: नई जिम्मेदारी, पद या महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है. अभिजीत मुहूर्त में इंटरव्यू, मीटिंग या उच्च अधिकारियों से संवाद अनुकूल रहेगा. राहुकाल में किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निर्णय या सार्वजनिक विवाद न करें.

Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें.

Love: समय की कमी के कारण रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है. संवाद बनाए रखना आवश्यक है.

Health: तनाव, पीठ दर्द या थकान संभव है. दिनचर्या संतुलित रखें.

Lucky Color. ग्रे.

Lucky Number. 4.

मीन (Pisces). 11 February 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन दृष्टिकोण, विश्वास और मानसिक विस्तार से जुड़ा हुआ है. चंद्रमा नवम भाव में स्थित है, जिससे आध्यात्मिक सोच, सीखने और मार्गदर्शन की भावना प्रबल होगी. नवमी तिथि आपको आगे बढ़ने का साहस देती है, जबकि वृश्चिक चंद्रमा आपको भीतर झाँकने और अपने विश्वासों को परखने का अवसर देता है.

दिन के पहले भाग में अनुराधा नक्षत्र आपको किसी मार्गदर्शक, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से जुड़ने का संकेत देता है. सुबह का समय अध्ययन, लेखन या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अनुकूल है. दोपहर के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभाव से मानसिक दबाव या असमंजस बढ़ सकता है, इसलिए जल्दबाज़ी में निर्णय न लें.

Career: शिक्षा, लेखन, परामर्श या आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति संभव है. अभिजीत मुहूर्त में लिया गया निर्णय दीर्घकालिक लाभ दे सकता है. राहुकाल में नई शुरुआत या जोखिम से बचें.

Finance: खर्च नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन यात्रा या शिक्षा पर खर्च संभव है.

Love: भावनात्मक समझ और सहानुभूति बढ़ेगी. रिश्तों में गहराई आएगी.

Health: मानसिक शांति में सुधार होगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है.

Lucky Color. हल्का नीला.

Lucky Number. 7.

