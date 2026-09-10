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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 10 September 2026: आज पैसा लगाने से पहले राशि देख लें, तीन ग्रहों की युति बदल सकती है फैसला

Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: आज पैसा लगाने से पहले राशि देख लें, तीन ग्रहों की युति बदल सकती है फैसला

Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: आज का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए खास है. सिंह राशि में सूर्य, चंद्रमा और केतु साथ रहेंगे. जानें नौकरी, कारोबार, धन, प्रेम और सेहत में आपकी राशि के संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 10 Sep 2026 06:25 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: 10 सितंबर 2026, गुरुवार को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां सूर्य और केतु पहले से मौजूद हैं. इस तरह सिंह राशि में सूर्य, चंद्रमा और केतु की युति बनेगी. दोपहर 2:05 बजे तक मघा नक्षत्र भी रहेगा.

ज्योतिष में सूर्य को अधिकार और आत्मसम्मान का कारक माना गया है. चंद्रमा मन और फैसलों से जुड़े हैं. केतु भ्रम, विरक्ति और अचानक बदलती सोच का संकेत देता है. इसलिए आज आत्मविश्वास और जल्दबाजी के बीच फर्क समझना जरूरी होगा.

कन्या राशि में उच्च के बुध स्थिति को कुछ हद तक संतुलित कर सकते हैं. बुध तर्क, हिसाब-किताब और संवाद के कारक हैं. हालांकि तीनों ग्रह हर राशि से अलग भाव में रहेंगे. इसलिए इनके परिणाम भी राशि के अनुसार बदलेंगे. इसी भावगत स्थिति के आधार पर मेष से मीन तक नौकरी, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के संभावित संकेत दिए गए हैं.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बौद्धिक चमक, निर्णय क्षमता में मजबूती और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. वहीं आपकी राशि के स्वामी मंगल तीसरे भाव में सक्रिय हैं और छठे भाव में उच्च के बुध आपके विरोधियों पर आपकी बढ़त बनाए रखेंगे. मघा नक्षत्र (दोपहर 02:05 तक) और सिद्ध योग के प्रभाव से आपके सोचे हुए कार्यों में गति आएगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और योजनाबद्ध रणनीति की सराहना होगी. शिक्षा, मीडिया, रिसर्च, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन शानदार परिणाम लेकर आएगा. दफ्तर में जटिल समस्याओं को सुलझाने में आपकी भूमिका मुख्य रहेगी. कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने और नए क्लाइंट्स के साथ फायदेमंद सौदे फाइनल करने में सफलता मिलेगी.

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आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन लाभ और बचत को संतुलित रखने का है. पंचम भाव के प्रभाव से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या पूर्व में किए गए स्मार्ट निवेश से धन लाभ के योग बनेंगे. छठे भाव में उच्च के बुध के कारण अटके हुए भुगतानों की वसूली में आसानी होगी. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में सुखद और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. संतान पक्ष से कोई उत्साहवर्धक समाचार या उपलब्धि मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और सहयोग बना रहेगा. प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा; पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत होगी और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा संभव है.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से आप सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि पंचम भाव में सूर्य-चंद्र के प्रभाव से पेट में हल्की गर्मी या एसिडिटी की समस्या हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई चना दाल या केला खिलाएं.

शुभ रंग: केसरिया और पीला
शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने, गृहस्थी को व्यवस्थित करने और अचल संपत्ति के मामलों में प्रगति का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में स्वराशि और उच्च के बुध आपकी तार्किक सूझबूझ को निरंतर धार दे रहे हैं, जबकि तीसरे भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति आपके संपर्कों को मजबूती प्रदान करेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी उत्पादक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप व्यावहारिक और जमीनी स्तर पर काम करके मुश्किल प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित करेंगे. पंचम भाव में उच्च का बुध रणनीतिक योजनाओं में आपको बढ़त दिलाएगा. कारोबारियों को नए ऑफिस स्पेस, वेयरहाउस या बुनियादी ढांचे के विस्तार से जुड़े कार्यों में गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन संपत्ति निर्माण और दीर्घकालिक योजनाओं को गति देने का है. दूसरे भाव में मंगल और पंचम में उच्च के बुध के प्रभाव से धन की आमद बनी रहेगी. घर की साज-सज्जा या वाहन के रखरखाव पर समझदारी से खर्च हो सकता है. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या निवेश के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में तालमेल और अनुशासन बना रहेगा. माताजी के स्वास्थ्य और उनकी सलाह पर विशेष ध्यान दें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ घरेलू योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर गंभीर व सार्थक बातचीत होगी. प्रेम संबंधों में दिखावे के बजाय भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी; पार्टनर के साथ शांत वातावरण में समय बिताना सुकून देगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य-केतु के प्रभाव से सीने में हल्का भारीपन, कफ या काम की भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है. ठंडी चीजों और गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. मानसिक ताजगी के लिए पर्याप्त विश्राम लें, गुनगुने पानी का सेवन करें और नियमित प्राणायाम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चंदन व तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. गाय को भीगी हुई चना दाल व गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला
शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए नेटवर्किंग, संवाद कौशल और नए अनुबंध हासिल करने के लिहाज से बेहद अनुकूल रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. वहीं आपकी राशि के स्वामी बुध चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान हैं, जिससे बौद्धिक निर्णय और घरेलू प्रबंधन दोनों बहुत मजबूत रहेंगे. मघा नक्षत्र (दोपहर 02:05 तक) और सिद्ध योग के प्रभाव से आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
तीसरे भाव में ग्रहों की स्थिति आपकी संचार शैली, प्रेजेंटेशन और पिचिंग को जबर्दस्त प्रभाव देगी. मीडिया, पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, सॉफ्टवेयर और जनसंपर्क से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए असाइनमेंट्स फाइनल करने का है. दफ्तर में सहकर्मियों और जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. कारोबारियों को छोटी दूरी की यात्राओं या वर्चुअल क्लाइंट मीटिंग्स से कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन संपर्कों और बौद्धिक सौदों से मुनाफा कमाने का है. चतुर्थ भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से प्रॉपर्टी, वाहन या तकनीकी टूल्स से जुड़े मामलों में वित्तीय लाभ और स्थिरता बनी रहेगी. नए प्रोजेक्ट्स से आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में भाई-बहनों और करीबी मित्रों के साथ सकारात्मक बातचीत होगी, जिससे माहौल उत्साहवर्धक रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल सहज रहेगा और आप दोनों मिलकर किसी घरेलू योजना पर आगे बढ़ेंगे. प्रेम संबंधों में आपकी बातचीत और स्पष्टता पार्टनर को आकर्षित करेगी; शाम के समय साथ में सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे. हालांकि लगातार स्क्रीन टाइम, कॉल्स या भागदौड़ के कारण गले में खराश या कंधों में हल्का खिंचाव हो सकता है. काम के बीच में ब्रेक लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम व प्राणायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें और गाय को भीगी हुई चना दाल या केला खिलाएं.

शुभ रंग: हल्का हरा और पीला
शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती, पारिवारिक सामंजस्य और वाणी के प्रभाव को बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन व कुटुंब भाव - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. आपकी ही राशि (लग्न भाव) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में गरिमा बनाए रखेगा, जबकि तीसरे भाव में उच्च का बुध आपके संपर्कों को मजबूती देगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
वाणी, परामर्श और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कार्यों में आज आपको विशेष सफलता मिलेगी. बैंकिंग, टैक्स, लीगल एडवाइजरी, मीडिया और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन काफी अनुकूल रहेगा. दफ्तर में आपके सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा. कारोबारियों को पुराने संपर्कों और नियमित ग्राहकों के जरिए व्यापार में अच्छी गति और नए ऑर्डर मिलने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन बचत को मजबूत करने और संचित धन में वृद्धि का है. दूसरे भाव में ग्रहों की युति और तीसरे भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से अटके हुए भुगतानों की प्राप्ति होगी. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति के योग हैं. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आत्मीय और सुखद वातावरण बना रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण घरेलू विषय पर बातचीत हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत परिपक्व रहेगी और वे आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे. प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता आएगी; पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि दूसरे भाव में सूर्य-केतु की स्थिति के कारण आंखों में हल्का भारीपन या गले में खराश हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें तथा अत्यधिक गर्म या तैलीय पदार्थों से परहेज करें. मानसिक शांति के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में प्राणायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, हल्दी व तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई चना दाल या केला खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला
शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व में प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में राशि स्वामी सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. वहीं दूसरे भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान बुध आपकी वाणी और वित्तीय समझ को मजबूत बनाए रखेगा. मघा नक्षत्र (दोपहर 02:05 तक) और सिद्ध योग के प्रभाव से आपके सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल और निर्णय क्षमता को शीर्ष स्तर पर सराहा जाएगा. प्रशासनिक सेवाओं, कॉरपोरेट मैनेजमेंट, सरकारी उपक्रम, मीडिया और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी साख मजबूत करने का है. दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कारोबारियों के लिए नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने और बाजार में अपने ब्रांड की पहुंच बढ़ाने के लिहाज से समय बेहद अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन लाभ और संचय को संतुलित रखने का है. दूसरे भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से आय के निरंतर स्रोत बने रहेंगे और बचत में वृद्धि होगी. पूर्व में किए गए किसी निवेश या व्यावसायिक सौदे से धन लाभ के योग हैं. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में मान-सम्मान और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का समर्थन करेंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए थोड़ा धैर्य रखें और अनावश्यक बहस से बचें. प्रेम संबंधों में स्पष्टता और आत्मीयता बढ़ेगी; पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लग्न में सूर्य-चंद्र-केतु की युति के कारण सिरदर्द, आंखों में जलन या काम की भागदौड़ से हल्की थकान महसूस हो सकती है. धूप में अधिक समय बिताने से बचें और खान-पान में सात्विक आहार लें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चंदन व तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और गाय को भीगी हुई चना दाल या गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: सुनहरा और गहरा पीला
शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए दूरगामी योजनाओं, विदेशी संपर्कों और रणनीतिक खर्चों को व्यवस्थित करने का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय व बाहरी संबंध - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. वहीं आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में राशि स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर आपके विवेक, तार्किक विश्लेषण और व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावशाली बनाए हुए हैं. मघा नक्षत्र (दोपहर 02:05 तक) और सिद्ध योग के प्रभाव से योजनाबद्ध कार्यों में सफलता मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
लग्न में उच्च के बुध के प्रभाव से कार्यस्थल पर आपकी बौद्धिक दक्षता और समस्या-समाधान की क्षमता सबसे आगे रहेगी. डेटा एनालिसिस, ऑडिट, लीगल, आईटी, रिसर्च और एमएनसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी उपयोगिता साबित करने का है. द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के कारण विदेशी क्लाइंट्स, आउटसोर्सिंग या दूरस्थ प्रोजेक्ट्स से जुड़े कार्यों में गति आएगी. कारोबारियों को भविष्य के विस्तार और नई तकनीक में निवेश की ठोस योजना तैयार करने का अवसर मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन योजनाबद्ध खर्चों और बजट संतुलन का है. द्वादश भाव के प्रभाव से संस्थागत टूल्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंस या व्यावसायिक विस्तार पर धन व्यय हो सकता है, जो आगे चलकर लाभ देगा. पूर्व के संपर्कों से धन का आगमन सुचारू बना रहेगा. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, कानूनी दस्तावेजों या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में शांत और गरिमापूर्ण वातावरण बना रहेगा. आप अपनी समझदारी से पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखेंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी संवाद खुला रखें और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में बौद्धिक तालमेल बहुत अच्छा रहेगा; पार्टनर आपकी व्यावहारिक सलाह और सहयोग की सराहना करेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन द्वादश भाव में ग्रहों की युति के कारण लगातार काम या स्क्रीन टाइम से आंखों में थकान और हल्की अनिद्रा महसूस हो सकती है. काम के बीच में आंखों को आराम दें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए रात को समय पर सोने की आदत डालें और नियमित ध्यान (Meditation) करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल व चंदन अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. इसके साथ ही गाय को भीगी हुई चना दाल या हरी मूंग खिलाना विशेष रूप से शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पन्ना हरा और हल्का पीला
शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत खोलने, सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करने और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ भाव - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति और द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान बुध आपके रणनीतिक संपर्कों और करियर को निरंतर मजबूती प्रदान कर रहे हैं. मघा नक्षत्र (दोपहर 02:05 तक) और सिद्ध योग के प्रभाव से आपके बड़े प्रयास सफल होंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
एकादश भाव में ग्रहों की युति और दशम भाव में उच्च के गुरु के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव और अधिकार में वृद्धि होगी. कॉरपोरेट मैनेजमेंट, पीआर, मीडिया, कंसल्टेंसी, इवेंट्स और सरकारी अनुबंधों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का है. वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. कारोबारियों के लिए नए क्लाइंट्स से बड़े और लाभकारी प्रोजेक्ट्स फाइनल करने का समय अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन पिछले प्रयासों और निवेशों से बड़ा मुनाफा समेटने का है. एकादश भाव में सूर्य-चंद्र की युति से नियमित आय के अलावा अप्रत्याशित वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं. द्वादश भाव में उच्च का बुध आपके खर्चों और बजट को पूरी तरह संतुलित रखेगा. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में उत्साह, सौहार्द और खुशहाली का वातावरण बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों और वरिष्ठ मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत गहरा और समझदारी भरा रहेगा; आप दोनों मिलकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर विचार करेंगे. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पार्टनर के साथ सुखद व यादगार समय बीतेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और मानसिक रूप से आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. पुरानी शारीरिक थकान से राहत मिलेगी. हालांकि दिन की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन करना न भूलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए नियमित वॉक और हल्का प्राणायाम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चंदन व तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई चना दाल या केला खिलाएं.

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला
शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में प्रभाव, अधिकार और नई जिम्मेदारियां हासिल करने का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव (कर्म भाव - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. ग्यारहवें भाव में अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान बुध आपके लाभ और नेटवर्क को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जबकि नवम भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति भाग्य का पूरा समर्थन बनाए रखेंगे. मघा नक्षत्र (दोपहर 02:05 तक) और सिद्ध योग के प्रभाव से आपके सोचे हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दशम भाव में ग्रहों की स्थिति आपके नेतृत्व कौशल, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता को निखारेगी. प्रशासन, प्रबंधन, सरकारी उपक्रम, रियल एस्टेट, तकनीक और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा. उच्चाधिकारी और वरिष्ठ जन आपके काम से प्रभावित होंगे. कारोबारियों को नए सरकारी टेंडर, प्रोजेक्ट्स और नई व्यावसायिक साझेदारियों को अंतिम रूप देने में शानदार सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद मजबूत और संतोषजनक रहेगा. ग्यारहवें भाव में उच्च के बुध और नवम भाव में उच्च के गुरु के प्रभाव से आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराना रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है. कार्यक्षेत्र की सफलता सीधे तौर पर वित्तीय लाभ में बदलेगी. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में गरिमा, शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. पिता और घर के बुजुर्गों का स्नेह व मार्गदर्शन प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और विश्वास मजबूत रहेगा; वे आपकी व्यस्तताओं को समझेंगे. प्रेम संबंधों में गंभीरता और परिपक्वता आएगी; पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर सार्थक व स्पष्ट बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. पुरानी शारीरिक थकान या मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. हालांकि काम की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन करना न भूलें और गरिष्ठ भोजन से बचें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चंदन व तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई चना दाल या गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल और पीला
शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक चेतना, भाग्य में वृद्धि और दूरगामी निर्णयों को सही दिशा देने का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य भाव - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान बुध आपके करियर और पेशेवर साख को मजबूती दे रहे हैं, जबकि अष्टम भाव में राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति का उच्च स्थिति में होना आत्मचिंतन व शोध कार्यों को बल प्रदान कर रहा है. मघा नक्षत्र (दोपहर 02:05 तक) और सिद्ध योग के प्रभाव से रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
भाग्य और कार्यक्षेत्र के शुभ संयोग से आज अटके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे. उच्च शिक्षा, शोध, पब्लिशिंग, लीगल एडवाइजरी, मीडिया, कंसल्टेंसी और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन उल्लेखनीय सफलता लेकर आएगा. उच्चाधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा समर्थन मिलेगा. कारोबारियों को लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राओं, सुदूर संपर्कों या विदेशी क्लाइंट्स से नए व लाभकारी अनुबंध हासिल करने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन उन्नति और स्थिरता का रहेगा. दशम भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से नियमित व्यावसायिक आय मजबूत बनी रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश या पैतृक मामलों से जुड़े कार्यों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आध्यात्मिक, सौहार्दपूर्ण और शांत वातावरण रहेगा. पिता, गुरु और घर के बुजुर्गों का स्नेह व मार्गदर्शन आपको मानसिक संबल देगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत परिपक्व रहेगा; आप मिलकर किसी तीर्थ यात्रा या शुभ कार्य की रूपरेखा बना सकते हैं. प्रेम संबंधों में गंभीरता और एक-दूसरे के प्रति आदर का भाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. पुरानी बेचैनी और तनाव से राहत मिलेगी. हालांकि नवम भाव में सूर्य-केतु की उपस्थिति के कारण जांघों में हल्का खिंचाव या अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत या बड़ा जोखिम लेने से बचें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल व बेसन के लड्डू अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई चना दाल या केला खिलाएं.

शुभ रंग: पीला और केसरिया
शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए गूढ़ रणनीतियों, शोध कार्यों और पुराने जटिल मसलों को सुलझाने का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव (सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में स्वराशि और उच्च के बुध आपके भाग्य, बौद्धिक कौशल और दूरदर्शिता को निरंतर मजबूती दे रहे हैं, जबकि सप्तम भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति साझेदारी में संतुलन बनाए रखेंगे. मघा नक्षत्र (दोपहर 02:05 तक) और सिद्ध योग के प्रभाव से गुप्त योजनाओं में सफलता मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
अष्टम भाव में ग्रहों की युति डेटा रिसर्च, टैक्स, ऑडिट, इंश्योरेंस, लीगल एडवाइजरी और तकनीकी विश्लेषण से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए विशेष फलदायी रहेगी. कार्यक्षेत्र में जटिल और छिपी हुई समस्याओं को सुलझाने में आपकी भूमिका सराही जाएगी. नवम भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स के साथ संवाद सकारात्मक रहेगा. कारोबारियों को साझेदारों के साथ पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स पर मंथन करने और बैकएंड सिस्टम को मजबूत करने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन पैतृक संपत्ति, बीमा क्लेम, टैक्स रिफंड या पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश से अप्रत्याशित लाभ के संकेत दे रहा है. नवम भाव में उच्च का बुध नियमित आय और बजट प्रबंधन में संतुलन बनाए रखेगा. अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें और बिना सोचे-समझे उधारी देने से बचें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में शांत और गंभीर वातावरण रहेगा. ससुराल पक्ष से संवाद में सुधार होगा और उनका सहयोग प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बनाए रखें और किसी पुरानी बात को तूल देने से बचें. प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और बातचीत में पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
अष्टम भाव में सूर्य-चंद्र-केतु की युति के कारण पेट के निचले हिस्से, गैस या अनिद्रा की हल्की शिकायत हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें तथा बाहर के तले-भुने खाने से परहेज करें. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चंदन व तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर काले तिल व जल चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई चना दाल या गुड़ खिलाएं.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और हल्का पीला
शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए साझेदारी को सुदृढ़ करने, सामाजिक दायरे का विस्तार करने और सार्वजनिक संबंधों में संतुलन बनाने का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव (साझेदारी व दांपत्य भाव - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान बुध गूढ़ विषयों, डेटा विश्लेषण और बैकएंड नीतियों को मजबूती दे रहे हैं, जबकि छठे भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति शत्रुओं और कानूनी उलझनों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. मघा नक्षत्र (दोपहर 02:05 तक) और सिद्ध योग के प्रभाव से महत्वपूर्ण डील्स में सकारात्मक प्रगति होगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
सार्वजनिक डीलिंग, कंसल्टेंसी, पीआर, मार्केटिंग, लीगल और पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों में आज आपको विशेष सफलता मिलेगी. कार्यस्थल पर आपकी व्यावहारिक सोच और सहयोगियों को साथ लेकर चलने की क्षमता की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे. कारोबारियों के लिए नए साझेदारों के साथ विचार-विमर्श करने, संयुक्त उपक्रम शुरू करने और क्लाइंट्स के साथ नए अनुबंध साइन करने के लिहाज से समय बेहद अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संयुक्त प्रयासों और बौद्धिक समझौतों से लाभ कमाने का है. अष्टम भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से पुराना फंसा हुआ धन, पैतृक लाभ या तकनीकी प्रोजेक्ट्स से आमदनी में सुधार होगा. व्यावसायिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में सामंजस्य और सुखद माहौल बना रहेगा. सप्तम भाव में ग्रहों की युति के कारण दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें और आपसी तालमेल बनाए रखें. प्रेम संबंधों में गंभीरता और आत्मीयता बढ़ेगी; पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर खुली और सकारात्मक बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप सक्रिय महसूस करेंगे और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. हालांकि सप्तम भाव में सूर्य-केतु की उपस्थिति के कारण कमर के निचले हिस्से में खिंचाव या अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विक व हल्का आहार लें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें. दिनचर्या में नियमित वॉक और प्राणायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चंदन व तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल व काले तिल चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई चना दाल या केला खिलाएं.

शुभ रंग: आसमानी और हल्का पीला
शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 10 सितंबर 2026 (गुरुवार)

आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर बढ़त बनाने, दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने और कानूनी या वित्तीय मामलों को सुलझाने का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु भाव - सिंह राशि) में सूर्य और केतु के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान बुध व्यापारिक समझौतों और साझेदारी को मजबूती दे रहे हैं, जबकि पंचम भाव में उच्च के राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति को शिखर पर रखेंगे. मघा नक्षत्र (दोपहर 02:05 तक) और सिद्ध योग के प्रभाव से आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
छठे भाव में ग्रहों की स्थिति आपको कार्यक्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में जबर्दस्त आत्मविश्वास देगी. लीगल, मेडिकल, ऑडिट, आईटी, कंसल्टेंसी, सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी विशेषज्ञता साबित करने का है. विरोधी आपके काम के आगे निष्प्रभावी रहेंगे. सप्तम भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से कारोबारियों को नए वकीलों, सलाहकारों और साझेदारों के साथ मिलकर बड़े व्यावसायिक समझौतों को अंतिम रूप देने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन देनदारियों और पुराने खर्चों को व्यवस्थित करने का है. सप्तम भाव में उच्च के बुध के कारण व्यावसायिक सौदों से नियमित आय का प्रवाह अच्छा बना रहेगा. छठे भाव के प्रभाव से बैंक लोन, टैक्स या उधारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में अनुशासन और शांति का वातावरण बना रहेगा. ननिहाल या मातृपक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा; वे आपकी व्यावहारिक जिम्मेदारियों में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में किसी भी छोटी बात को तूल देने से बचें और बातचीत में सहजता व स्पष्टता बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
छठे भाव में सूर्य-चंद्र-केतु की युति के कारण पेट, पाचन या एसिडिटी के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है. अधिक मसालेदार और बाहर के तले-भुने भोजन से पूरी तरह परहेज करें. मानसिक स्फूर्ति और शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व हल्का व्यायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 01:51 से 03:25 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे काम से बचें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल व बेसन के लड्डू अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर गंगाजल व कच्चा दूध चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई चना दाल या केला खिलाएं.

शुभ रंग: पीला और हल्का केसरिया
शुभ अंक: 3

FAQ

10 सितंबर 2026 को चंद्रमा किस राशि में रहेंगे?
चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे. वहां सूर्य और केतु भी मौजूद हैं.

सूर्य-चंद्र-केतु की युति का क्या अर्थ है?
ज्योतिष में यह स्थिति आत्मविश्वास के साथ भावनात्मक अस्थिरता या जल्दबाजी बढ़ने का संकेत दे सकती है. इसका फल भाव और जन्मकुंडली के अनुसार बदलता है.

10 सितंबर को कौन-सा नक्षत्र रहेगा?
मघा नक्षत्र दोपहर 2:05 बजे तक रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा.

आज अभिजीत मुहूर्त कब है?
लेख में दी गई पंचांग गणना के अनुसार अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:53 से 12:43 बजे तक रहेगा.

आज राहुकाल कितने बजे है?
राहुकाल दोपहर 1:51 से 3:25 बजे तक रहेगा. शहर के अनुसार समय में मामूली अंतर हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 10 Sep 2026 06:25 AM (IST)
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