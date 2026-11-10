Aaj Ka Rashifal 10 November 2026: दोपहर 2:01 के बाद बदलेगी चाल, 3 राशियां रहें सतर्क

Aaj Ka Rashifal: आज 10 नवंबर 2026 मंगलवार के राशिफल में वृषभ को कारोबार में साझेदारों का सहयोग मिल सकता है. कुंभ के लिए काम की जिम्मेदारियां अहम रहेंगी, जबकि धनु को त्योहार के बाद गैरजरूरी खर्च पर नजर रखनी चाहिए.

आज पंचांग अनुसार वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति है. राशि से गिनने पर वृश्चिक, वृषभ का सातवां भाव है, जिसे साझेदारी से जोड़ा जाता है. धनु के लिए यही बारहवां भाव है, जिसे खर्च से जोड़कर देखा जाता है. आज मेष से मीन तक किस राशि के लिए काम, पैसा या परिवार दिन की प्राथमिकता रहेगा, जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

गोपनीय मामलों को सुलझाने, जोखिम भरे आर्थिक फैसलों से बचने और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए मंगलवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए सतर्कता और धैर्य का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (आयु, आकस्मिकता, शोध, गुप्त धन व रुकावटें) में नीच राशि वृश्चिक में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि लग जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का प्रभाव बना रहेगा. अष्टम भाव में चंद्रमा के गोचर और चंद्रबल अनुकूल न होने के कारण आज बिना सोचे-समझे लिए गए फैसले भारी पड़ सकते हैं. दोपहर 02:01 बजे तक किसी भी संवेदनशील मामले में संयम बरतें; इसके बाद स्थितियां धीरे-धीरे संभलने लगेंगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आज कोई नया प्रयोग करने या जोखिम भरा कदम उठाने के बजाय तयशुदा रूटीन पर टिके रहना ही बुद्धिमानी होगी. इंश्योरेंस, टैक्सेशन, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, स्क्रैप, ऑडिटिंग और केमिकल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन पुराने पेंडिंग काम निपटाने का है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों की राजनीति या ऑफिस गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. किसी भी नए व्यावसायिक समझौते या पार्टनरशिप के कागजात पर बिना पूरी जांच-पड़ताल और कानूनी सलाह के हस्ताक्षर करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

नकदी की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक सामने आने वाले अप्रत्याशित खर्च, पुराने टैक्स या वाहन आदि की मरम्मत पर बजट बिगड़ सकता है. किसी भी जरूरी पूर्व-नियोजित वित्तीय कार्य या अनिवार्य सौदे के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में सट्टा, इंट्राडे ट्रेडिंग, किसी को बड़ी रकम उधार देने या ऑनलाइन पेमेंट में लापरवाही बरतने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में किसी पुरानी बात या संपत्ति के मसले को लेकर तनाव हो सकता है; अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें. ससुराल पक्ष के साथ संवाद में मर्यादा और स्पष्टता बनाए रखें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करें, अपनी उलझनें साझा करने से मानसिक बोझ कम होगा और वे घरेलू प्राथमिकताओं को संभालने में साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी पर बेवजह शक या दबाव बनाने से बचें और उनके व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

रिसर्च, मेडिकल, साइकोलॉजी, डिफेंस और सांख्यिकी से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आठवें भाव का चंद्रमा और शोभन योग गूढ़ विषयों को गहराई से समझने में मदद करेगा. दोपहर बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता बेहतर होगी. आज किसी भी नए टॉपिक को शुरू करने के बजाय पहले से पढ़े गए नोट्स और फॉर्मूलों का रिवीज़न करना अधिक उपयोगी रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

अष्टम चंद्रमा और बदलते मौसम के कारण पेट के निचले हिस्से में संक्रमण, अपच, बवासीर या यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी समस्या उभर सकती है. भारी, गरिष्ठ और बासी खान-पान से पूरी तरह परहेज रखें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. तनाव दूर रखने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल या लाल पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को गुड़, मसूर की दाल या लाल फल भेंट करना आपके अष्टम भाव के दोषों को शांत करेगा और अज्ञात भय व संकटों से रक्षा करेगा.

वृषभ राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

व्यावसायिक साझेदारियों को मजबूती देने, जीवनसाथी के साथ तालमेल गहरा करने और सामाजिक संपर्कों का दायरा बढ़ाने के लिए मंगलवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत प्रभावी और अनुकूल रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी, दांपत्य व लोक-व्यवहार) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. आज वृषभ राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह सकारात्मक है. दोपहर 02:01 बजे तक किसी भी अहम व्यावसायिक बातचीत में धैर्य बनाए रखें; इसके बाद आपकी साख मजबूत होगी और सामूहिक प्रयासों में स्पष्ट प्रगति दिखेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क, नेटवर्किंग और साझीदारों के साथ संतुलन साधने की आपकी क्षमता की सराहना होगी. पब्लिक डीलिंग, पार्टनरशिप फर्म, कंसल्टेंसी, रिटेल कारोबार, फैशन, लीगल एडवाइजरी और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन नए सौदे फाइनल करने का है. यदि आप किसी नए क्लाइंट से मिलने या किसी एग्रीमेंट पर बातचीत करने जा रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे अधिक प्रभावशाली साबित होगा. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी मुनाफे, पुराने संपर्कों और दैनिक बिक्री से नकदी की आवक मजबूत रहेगी. हालांकि, साझेदारी के खातों और सामाजिक शिष्टाचार पर कुछ धन व्यय हो सकता है. किसी भी नए व्यावसायिक समझौते, निवेश या जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट करने या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव के बाद का सुकून और आपसी मेलजोल का माहौल बना रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी; जीवनसाथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं और घरेलू प्राथमिकताओं पर शांति से बात होगी. यदि पिछले दिनों किसी बात पर मतभेद था, तो आज सुलह के लिए दिन सबसे अनुकूल है. प्रेम संबंधों में भी संवाद सहज और गहरा रहेगा; साथी के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मैनेजमेंट, कानून, जनसंचार, डिजाइनिंग और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सातवें भाव का चंद्रमा और शोभन योग बौद्धिक स्पष्टता लेकर आएगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता और लगन में बढ़ोतरी होगी. ग्रुप स्टडी या सीनियर मेंटर्स के साथ डिस्कशन करने वाले छात्रों को कठिन विषयों को समझने में विशेष मदद मिलेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन दिनभर की दौड़धूप और बदलते मौसम के कारण कमर में हल्का खिंचाव या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. कार्य के बीच-बीच में हल्का विश्राम लें और सुबह की वॉक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल पुष्प या गुड़-चने का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को मौसमी फल अथवा मीठा भोजन कराना आपकी व्यावसायिक साझेदारियों को मजबूत करेगा और दैनिक जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाएगा.

मिथुन राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बनाने, दैनिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने और पुराने कर्जों या विवादों के निपटारे के लिए मंगलवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत राहत भरा और परिणामोन्मुख रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेवा) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. आज मिथुन राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 02:01 बजे तक किसी भी अनावश्यक बहस में उलझने से बचें; इसके बाद अटके हुए अदालती मामले, विभागीय औपचारिकताएं और स्वास्थ्य से जुड़े प्रयास सकारात्मक मोड़ लेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ, तार्किक कौशल और कठिन समय में हल निकालने की क्षमता की बदौलत अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा. लीगल एडवाइजरी, बैंकिंग, ऑडिटिंग, मेडिकल सर्विसेज, जनसंपर्क, सप्लाई चेन और सुरक्षा सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी क्षमता साबित करने का है. यदि दफ्तर या बाजार में कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा था, तो आज आपकी कार्यकुशलता के सामने विरोधी पूरी तरह बेअसर साबित होंगे. छोटे कारोबारियों को त्योहारी मांग की पेंडिंग सप्लाई और स्टाफ प्रबंधन पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देना होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने बकाये की वसूली और नियमित कामकाज से नकदी का प्रवाह सुचारू रहेगा. यदि आप किसी पुराने कर्ज, ईएमआई या देनदारी को एकमुश्त निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से दिन उत्तम है. किसी भी जरूरी खरीदारी, बैंक के जरूरी काम या वित्तीय समझौते के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ी उधारी देने, अनचाहे रिस्क वाले निवेश या ऑनलाइन सट्टेबाजी से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहेगी. ननिहाल पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या किसी महत्वपूर्ण काम में उनका सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू बजट और आगामी प्राथमिकताओं को लेकर सार्थक चर्चा होगी, जिससे आपसी तालमेल और मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; अपनी व्यस्तताओं के बीच साथी के लिए थोड़ा वक्त निकालना और उनकी बातों को संजीदगी से सुनना रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

नीट, बैंकिंग, राज्य प्रशासनिक सेवाओं, एसएससी और कानून की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए छठे भाव का चंद्रमा और शोभन योग अध्ययन में जुझारूपन लाएगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकाव कम होगा और कठिन विषयों को हल करने में मदद मिलेगी. आज के दिन मॉक टेस्ट देना और जटिल सिद्धांतों का रिवीज़न करना परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभदायक रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

खान-पान में लापरवाही और लगातार काम के दबाव के कारण पेट में गैस, एसिडिटी या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. गरिष्ठ, तला-भुना और बासी भोजन करने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और सुबह हल्का व्यायाम या प्राणायाम अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को लाल फल, गुड़-चना अथवा भोजन कराना आपके छठे भाव के दोषों को दूर करेगा और शत्रुओं व बाधाओं पर विजय दिलाएगा.

कर्क राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

रचनात्मक विचारों को व्यावहारिक रूप देने, संतान से जुड़े मामलों में प्रगति और बौद्धिक कार्यों में सफलता के लिए मंगलवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए काफी ऊर्जावान और विचारोत्तेजक रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें भाव (बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मकता व विवेक) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का प्रभाव बना रहेगा. आज के दिन कर्क राशि के लिए चंद्रबल अनुकूल न होने के कारण भावनात्मक फैसलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. दोपहर 02:01 बजे तक महत्वपूर्ण योजनाओं में संयम रखें; इसके बाद आपके रचनात्मक प्रयासों को सही दिशा और सराहना मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी मौलिक सोच, प्लानिंग और मुश्किल समस्याओं के त्वरित समाधान निकालने की क्षमता की सराहना होगी. मीडिया, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, एजुकेशन, आईटी, आर्किटेक्चर और पब्लिशिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को धार देने का है. यदि आप किसी नए विचार या प्रोजेक्ट को क्लाइंट या उच्चाधिकारियों के सामने पेश करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई प्रस्तुति अधिक प्रभावी रहेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, हालांकि किसी भी सहकर्मी पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय अपने काम पर सीधी नजर बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक सामान्य बनी रहेगी और पुराने संपर्कों के जरिए कुछ नए मौके मिल सकते हैं. संतान की शिक्षा, जरूरी गैजेट्स या शौक से जुड़ी चीजों पर कुछ धन व्यय हो सकता है. किसी भी पूर्व-नियोजित वित्तीय कार्य, जरूरी खरीदारी या कागजी प्रक्रिया के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में सट्टा, त्वरित मुनाफे के लालच में जोखिम भरे निवेश या किसी को बिना लिखा-पढ़ी के उधारी देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में बच्चों की प्रगति या उनके सकारात्मक व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ घरेलू योजनाओं और त्योहार के बाद की प्राथमिकताओं पर सार्थक चर्चा होगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य सामान्य रहेगा; अपनी व्यस्तताओं के बीच उनके विचारों को महत्व देने से आपसी तालमेल बेहतर होगा. प्रेम संबंधों में दिन अनुकूल रहेगा; भावनात्मक रूप से एक-दूसरे की स्थिति को समझने और सीधे संवाद रखने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता बढ़ेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, रिसर्च, कला, मैनेजमेंट और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए पांचवें भाव का चंद्रमा और शोभन योग अध्ययन में नई दृष्टि देगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता और रिवीज़न करने की क्षमता मजबूत होगी. कठिन सिद्धांतों और कॉन्सेप्ट्स को दोहराने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा अधिक उपयोगी साबित होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन अधिक सोचने और खान-पान में अनियमितता के चलते पेट में हल्का खिंचाव, गैस या अपच की शिकायत हो सकती है. गरिष्ठ, मिर्च-मसालेदार और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए कुछ देर ध्यान या प्राणायाम जरूर करें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को लाल फल, गुड़ या भोजन कराना आपकी बौद्धिक स्पष्टता को बढ़ाएगा और भावनात्मक उतार-चढ़ाव को शांत रखकर कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा.

सिंह राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने, कार्य और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन साधने तथा मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मंगलवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मसंयम और व्यवस्था बनाने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता, गृह व वाहन) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का प्रभाव बना रहेगा. आज सिंह राशि के लिए चंद्रबल अनुकूल न होने के कारण भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना ही श्रेयस्कर होगा. दोपहर 02:01 बजे तक घरेलू मामलों में धैर्य बरतें; इसके बाद स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होंगी और अटके हुए पारिवारिक कार्य आगे बढ़ेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आक्रामकता दिखाने के बजाय शांति और रणनीति के साथ आगे बढ़ना बेहतर परिणाम देगा. रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पाद और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का है. दफ्तर में सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ किसी पुरानी बात पर बहस से बचें और केवल अपने तयशुदा काम पर ध्यान रखें. यदि आप अपने कार्यस्थल पर कोई नया बदलाव या विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई प्लानिंग ज्यादा टिकाऊ साबित होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक सामान्य बनी रहेगी, हालांकि घर की साज-सज्जा, वाहन के रखरखाव या घरेलू उपकरणों पर अचानक कुछ धन खर्च हो सकता है. किसी भी पूर्व-नियोजित जरूरी खरीदारी, प्रॉपर्टी के कागजी काम या अनिवार्य लेन-देन के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस दौरान किसी भी प्रकार का नया निवेश करने, जमीन या वाहन के लिए बयाना देने अथवा किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में माताजी के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करते समय मर्यादा बनाए रखें; किसी पुरानी बात को खींचने से घर का माहौल प्रभावित हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का संबल आपको मानसिक राहत देगा; वे घर की व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं को संभालने में पूरा सहयोग करेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी के साथ संवेदनशील मुद्दों पर उलझने के बजाय उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना रिश्ते में शांति बनाए रखेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्रबंधन की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए चौथे भाव का चंद्रमा और शोभन योग अध्ययन में स्थिरता लाएगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकाव कम होगा और एकाग्रता बढ़ेगी. घर के शांत माहौल में बैठकर पढ़ाई करना आज ज्यादा फलदायी रहेगा; मुख्य विषयों के रिवीज़न और शॉर्ट नोट्स को दोहराने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा बेहतर है.

सेहत (Health & Wellness)

मौसम के बदलाव और लगातार मानसिक दबाव के कारण सीने में भारीपन, कफ, एसिडिटी या नींद की कमी महसूस हो सकती है. गरिष्ठ, तला-भुना और बासी भोजन करने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनाए रखने के लिए कुछ देर प्राणायाम या हल्की सैर को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को गुड़, लाल फल अथवा भोजन कराना आपके चौथे भाव के दोषों को शांत करेगा और घर-परिवार में सुख-शांति व मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा.

कन्या राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

साहस, पराक्रम और व्यक्तिगत संपर्कों के विस्तार से अटके कार्यों को पूरा करने के लिए मंगलवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद ऊर्जावान और अनुकूल रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, भाई-बहन, संचार, लघु यात्रा व पहल) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. आज कन्या राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 02:01 बजे तक किसी भी अहम पहल में संयम रखें; इसके बाद आपके प्रयासों को गति मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता के ठोस परिणाम सामने आएंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक क्षमता, सटीक संवाद और आगे बढ़कर जिम्मेदारियां संभालने की आदत की सराहना होगी. मीडिया, जनसंपर्क, पब्लिशिंग, सेल्स व मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम, आईटी और स्वतंत्र कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए संपर्कों को भुनाने का है. यदि आप किसी अधिकारी या नए क्लाइंट के सामने अपनी योजना पेश करने जा रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक नतीजे देगा. सहकर्मियों और अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे टीम के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना आसान रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यावसायिक सौदों, छोटी यात्राओं और संपर्कों के माध्यम से नकदी की आवक मजबूत रहेगी. हालांकि, यात्रा, तकनीकी उपकरणों, स्टेशनरी और संचार माध्यमों पर कुछ खर्च हो सकता है. किसी भी नए व्यावसायिक समझौते, आवश्यक खरीदारी या वित्तीय निर्णय के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी बड़े वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, जोखिम भरे निवेश या अनजान व्यक्ति के साथ बड़े लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

छोटे भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. परिवार में उत्सव के बाद का मेलजोल और सामान्य बातचीत का माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा; वे आपकी योजनाओं का समर्थन करेंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में साथ देंगे. प्रेम संबंधों में संवाद खुला और सहज रहेगा; साथी के साथ छोटी यात्रा या शाम को साथ समय बिताने से रिश्ते में नया उत्साह और भरोसा मजबूत होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

जनसंचार, कानून, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, डाटा एनालिसिस और बैंकिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए तीसरे भाव का चंद्रमा और शोभन योग अध्ययन में जुझारूपन लाएगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता बढ़ेगी. आज के दिन किए गए करंट अफेयर्स, शॉर्ट नोट्स और मुख्य सिद्धांतों के रिवीज़न से आगामी परीक्षाओं में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की दौड़धूप, भारी सामान उठाने या यात्रा के कारण कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. सुबह हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग दिनभर ताजगी बनाए रखने में मदद करेगी.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल पुष्प या सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को लाल फल, गुड़-चना अथवा भोजन कराना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा और कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर रखेगा.

तुला राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

वित्तीय संतुलन साधने, वाणी में संयम रखने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने के लिए मंगलवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए व्यावहारिक और सतर्कता से भरा रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव (धन, वाणी, कुटुंब व संचित पूंजी) में नीच राशि वृश्चिक में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का प्रभाव बना रहेगा. आज तुला राशि के लिए चंद्रबल अनुकूल न होने के कारण वित्तीय मामलों में जल्दबाजी और आवेशपूर्ण बातचीत से बचना ही बुद्धिमानी होगी. दोपहर 02:01 बजे तक धन संबंधी वादों में सतर्कता बरतें; इसके बाद स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होंगी और पारिवारिक मामलों में आम सहमति बन सकेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक समझ, सटीकता और सुलझे हुए संवाद की परीक्षा हो सकती है. बैंकिंग, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी, रिटेल और खाद्य व्यवसाय से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन पेंडिंग हिसाब-किताब और देनदारियों को चुस्त-दुरुस्त करने का है. कार्यस्थल पर किसी के साथ कड़े शब्दों का प्रयोग करने से बचें; शांत रहकर अपनी बात रखना ही आपके प्रभाव को बनाए रखेगा. यदि आप किसी क्लाइंट या वेंडर से पेमेंट या समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय अधिक अनुकूल परिणाम दे सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यापारिक लेन-देन और पूर्व में किए गए कार्यों से नकदी की आवक बनी रहेगी, लेकिन संचित धन के रखरखाव और पारिवारिक जरूरतों पर कुछ खर्च सामने आ सकते हैं. किसी भी आवश्यक खरीदारी या पहले से तय वित्तीय कार्य के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना सोचे-समझे किए जाने वाले निवेश या ऑनलाइन लेन-देन में लापरवाही से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में आत्मीयता बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में मिठास और धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा. कुटुंब के किसी सदस्य के साथ मतभेद उभरने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि उनकी बात को शांति से समझें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा; दोनों मिलकर घर के बजट और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी से अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय संशय या कठोर भाषा से बचें ताकि रिश्ते में भरोसा मजबूत बना रहे.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉमर्स, सीए, बैंकिंग, डाटा साइंस और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए शोभन योग अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखने में सहायक होगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकाव कम होगा. कठिन फॉर्मूलों, करंट अफेयर्स और मुख्य कॉन्सेप्ट्स का बार-बार रिवीज़न करना आगामी चयन परीक्षाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा.

सेहत (Health & Wellness)

खान-पान में लापरवाही और बदलते मौसम की वजह से गले में खराश, दांतों या मसूड़ों में हल्की संवेदनशीलता अथवा पेट में भारीपन हो सकता है. गरिष्ठ, मिर्च-मसालेदार और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और तनावमुक्त रहने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम और वॉक के लिए जरूर निकालें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल पुष्प या गुड़-चना अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को मौसमी फल अथवा मीठा भोजन कराना आपके दूसरे भाव के दोषों को शांत करेगा और आर्थिक स्थिरता व वाणी में सौम्यता प्रदान करेगा.

वृश्चिक राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

आत्मविश्वास को संतुलित रखने, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए मंगलवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अहम और आत्ममंथन का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. आज वृश्चिक राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 02:01 बजे तक किसी भी बड़े निर्णय में संकोच या अधीरता से बचें; इसके बाद आपके विचारों में स्थिरता आएगी और नए कार्यों की रूपरेखा तय करना आसान होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता, कार्यकुशलता और स्वतंत्र दृष्टिकोण की सराहना होगी. सुरक्षा सेवाओं, रिसर्च, फार्मास्यूटिकल्स, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, आईटी और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी पहचान को मजबूत करने का है. यदि आप अपनी किसी योजना को उच्चाधिकारियों या व्यावसायिक साझीदारों के सामने प्रस्तुत करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई चर्चा आपके पक्ष में स्पष्ट सहमति बनाएगी. सहकर्मियों के साथ समन्वय अच्छा रहेगा, बस कार्यस्थल पर अपने स्वभाव में अनावश्यक सख्ती लाने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक और पुराने लेन-देन के समाधान से नकदी का प्रवाह सुचारू रहेगा. हालांकि, स्वयं की साज-सज्जा, स्वास्थ्य और जरूरी घरेलू व्यवस्थाओं पर सामान्य खर्च हो सकते हैं. किसी भी आवश्यक खरीदारी, अनुबंध या वित्तीय योजना के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ी धनराशि उधार देने, बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट करने या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में आपके विचारों और प्राथमिकताओं को सम्मान मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य आत्मीय रहेगा; दोनों मिलकर घर की आगामी व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं को संतुलित करेंगे. यदि किसी पारिवारिक विषय पर पिछले दिनों कोई मतभेद चल रहा था, तो आज शांत मन से की गई बातचीत से उसका व्यावहारिक हल निकलेगा. प्रेम संबंधों में दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा; साथी के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डिफेंस, खेलकूद, मेडिकल साइंसेज, तकनीकी विषयों और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए शोभन योग एकाग्रता बढ़ाने में बेहद मददगार रहेगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान भटकाव दूर होगा और लक्ष्य के प्रति रुझान बढ़ेगा. आज के दिन मुख्य विषयों के रिवीज़न और शॉर्ट नोट्स को दोहराने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से स्फूर्ति और ऊर्जा महसूस होगी, लेकिन लगातार व्यस्तता और काम के दबाव से सिर में हल्का भारीपन या आंखों में खिंचाव हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज करें. हल्का और सुपाच्य भोजन लें तथा दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को लाल फल, गुड़ अथवा भोजन भेंट करना आपके लग्न भाव के दोषों को दूर करेगा और मानसिक शांति व आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा.

धनु राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण साधने, विदेशी व बाहरी संपर्कों को संतुलित करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए मंगलवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए सतर्कता और योजनाबद्ध तरीके से चलने का रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय, विदेश संपर्क, एकांत व निवेश) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का प्रभाव बना रहेगा. आज धनु राशि के लिए चंद्रबल अनुकूल न होने के कारण किसी भी प्रकार के बड़े या जोखिम भरे फैसले में जल्दबाजी से बचना ही समझदारी होगी. दोपहर 02:01 बजे तक गोपनीय बातों को सार्वजनिक न करें; इसके बाद अटके हुए बाहरी मामलों और कागजी कार्रवाइयों में धीरे-धीरे गति आएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे रहकर की गई तैयारी और शोधपरक कार्य अधिक फलदायी साबित होंगे. आयात-निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ई-कॉमर्स, रिसर्च लैब्स, फॉरेन ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन दूरदराज के संपर्कों को व्यवस्थित करने का है. दफ्तर में किसी की बातों में आकर अपनी राय तुरंत न दें और ऑफिस की राजनीति से पूरी तरह तटस्थ रहें. यदि आप किसी विदेशी प्रोजेक्ट या दूर के क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद की गई चर्चा आपके पक्ष में सकारात्मक आधार तैयार करेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आमदनी की तुलना में यात्रा, मेहमाननवाजी, पुराने बिलों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर खर्च का पलड़ा थोड़ा भारी रह सकता है. किसी भी जरूरी खरीदारी, ऑनलाइन भुगतान या आवश्यक वित्तीय व्यवस्था के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी भी प्रकार का नया निवेश करने, किसी को बड़ी रकम उधार देने या शेयर बाजार में जोखिम उठाने से पूरी तरह परहेज रखें. बजट बनाकर चलना ही आज आपकी वित्तीय स्थिरता बनाए रखेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में शांत और संयमित रुख अपनाएं; पुरानी बातों को कुरेदने के बजाय वर्तमान माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश करें. दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार या मित्र से सुखद संवाद हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का भावनात्मक संबल आपको कई चिंताओं से मुक्त करेगा; उनके साथ बैठकर घर के भविष्य के खर्चों पर सहमति बनाना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी के प्रति अनावश्यक संशय पालने से बचें और अपनी बात को सीधे व सरल शब्दों में साझा करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

विदेश में उच्च शिक्षा, रिसर्च स्कॉलरशिप, भाषा विज्ञान, दर्शनशास्त्र और रक्षा सेवाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए शोभन योग एकाग्रता बनाए रखने में सहायक होगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से अध्ययन में भटकाव कम होगा. शांत एकांत वातावरण में बैठकर पढ़ाई करना आज ज्यादा लाभदायक रहेगा; कठिन सिद्धांतों और फॉर्मूलों के रिवीज़न पर ध्यान केंद्रित रखें.

सेहत (Health & Wellness)

लगातार काम और स्क्रीन टाइम के चलते आंखों में जलन, सिरदर्द या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए गरिष्ठ और ठंडी चीजों से परहेज करें. रात को समय पर सोने की आदत डालें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़-चना अथवा लाल पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को लाल फल, अन्न अथवा वस्त्र भेंट करना आपके बारहवें भाव के दोषों को शांत करेगा और मानसिक तनाव को दूर कर व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाएगा.

मकर राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

व्यावसायिक लाभ को बढ़ाने, वरिष्ठ सहयोगियों से तालमेल साधने और सामाजिक दायरे से लाभ उठाने के लिए मंगलवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल और फलदायी रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन व सामाजिक नेटवर्क) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का प्रभाव बना रहेगा. आज मकर राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह सकारात्मक है. दोपहर 02:01 बजे तक किसी भी वित्तीय वादे में जल्दबाजी न दिखाएं; इसके बाद आपके व्यावसायिक प्रयासों को गति मिलेगी और आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरगामी सोच और नेटवर्किंग की क्षमता से अटके हुए सौदों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, बड़े प्रोजेक्ट्स, विदेशी व्यापार, जनसंपर्क, इवेंट मैनेजमेंट, उच्च शिक्षा और वित्तीय संस्थानों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी पहुंच का विस्तार करने का है. यदि किसी उच्च अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति के साथ व्यावसायिक साझेदारी की चर्चा चल रही है, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक नतीजे देगा. टीम के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और साझा लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में आसानी होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यापारिक मुनाफे, पुराने निवेशों और पूर्व में किए गए कार्यों के बकाये भुगतान से नकदी की आवक बहुत मजबूत रहेगी. आर्थिक विस्तार के लिए नई योजनाएं बनाने का यह उपयुक्त समय है. किसी भी महत्वपूर्ण खरीदारी, निवेश या नए वित्तीय सौदों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने, अनचाहे रिस्क वाले निवेश या बिना सोचे-समझे किए जाने वाले बड़े लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में मित्रों और बड़े भाई-बहनों का मार्गदर्शन आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और परिवार के साथ किसी सामूहिक कार्यक्रम या बातचीत में समय बीतेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करेंगे और घरेलू व्यवस्थाओं को संभालने में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा; साथी के साथ भविष्य के सपनों और साझा लक्ष्यों पर खुलकर बात करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता आएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, प्रबंधन, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए शोभन योग और ग्यारहवें भाव का चंद्रमा अध्ययन में नई दिशा देगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान केंद्रित करना आसान होगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेने के लिए बेहद उपयुक्त है.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़, सामाजिक मुलाकातों और खान-पान में अनियमितता के चलते पिंडलियों, जांघों में हल्का दर्द या थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम और वॉक के लिए जरूर निकालें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल या लाल पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को गुड़-चना अथवा भोजन कराना आपके लाभ भाव को बल देगा और आय के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा.

कुंभ राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

कार्यक्षेत्र में साख मजबूत करने, व्यावसायिक जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने और उच्चाधिकारियों से सहयोग पाने के लिए मंगलवार का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद ठोस और परिणामोन्मुख रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, आजीविका व पिता) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का प्रभाव बना रहेगा. आज कुंभ राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल है. दोपहर 02:01 बजे तक अपने दैनिक दायित्वों को संयम से पूरा करें; इसके बाद कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय प्रभावी साबित होंगे और रुकी हुई योजनाओं को गति मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली, अनुशासन और व्यावहारिक समाधान निकालने की क्षमता की सराहना होगी. प्रशासन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, लीगल फ्रेमवर्क, जनसंपर्क और कॉरपोरेट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी स्थिति मजबूत करने का है. यदि आप कार्यस्थल पर किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने या उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक रहेगा. व्यापारी वर्ग के लिए त्योहारी मांग के अनुरूप आपूर्ति और नए ऑर्डर्स का प्रबंधन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी आवक, नियमित आजीविका और पूर्व में किए गए श्रम के भुगतान से नकदी की स्थिति मजबूत रहेगी. कार्यक्षेत्र के विस्तार या व्यावसायिक उपकरणों के रखरखाव पर कुछ धन खर्च हो सकता है. किसी भी नए अनुबंध, महत्वपूर्ण सौदे या आवश्यक खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी बड़े वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर करने या बिना सोचे-समझे उधारी का लेन-देन करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपको कई उलझनों से बाहर निकालेगा और उनका सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. परिवार में काम और घर के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत रहेगी; दफ्तर का तनाव घर पर लाने से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा; वे आपकी व्यस्तता को समझेंगे और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा; साथी के साथ समय निकालकर बातचीत करने से रिश्ते में विश्वास और प्रगाढ़ता बनी रहेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, राज्य प्रशासनिक सेवाओं, कानून और रक्षा क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए दसवें भाव का चंद्रमा और शोभन योग अध्ययन में अनुशासन लाएगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान केंद्रित करना आसान होगा. आज के दिन किया गया मुख्य सिद्धांतों और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण आगामी चयन प्रक्रियाओं में आपकी तैयारी को मजबूती देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्यतः अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार बैठे रहने, खड़े होकर काम करने या भागदौड़ की वजह से घुटनों, जोड़ों या पिंडलियों में हल्का खिंचाव और थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. कार्य के बीच-बीच में हल्का स्ट्रेचिंग करना और समय पर भोजन लेना दिनभर आपको सक्रिय रखेगा.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को गुड़-चना अथवा लाल फल भेंट करना आपके दशम भाव को मजबूती देगा और आजीविका व करियर में आ रही रुकावटों को समाप्त करेगा.

मीन राशि: 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

भाग्य का सहयोग पाने, उच्च शिक्षा व शोधपरक मामलों को गति देने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए मंगलवार का दिन मीन राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल और सकारात्मक रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा व गुरु) में वृश्चिक राशि में संचरित रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक मान्य रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा, जबकि दिनभर शोभन योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. दोपहर 02:01 बजे तक किसी भी बड़े या वैचारिक निर्णय में संशय से बचें; इसके बाद आपके प्रयासों को भाग्य का साथ मिलेगा और अटके हुए काम स्वतः आगे बढ़ने लगेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, मौलिक सोच और निष्पक्ष दृष्टिकोण की सराहना होगी. शोध, उच्च शिक्षा, विदेश व्यापार, परामर्श, जनसंचार, कानूनी सलाह और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए अवसरों की पहचान करने का है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या उच्चाधिकारियों के साथ भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद का समय सबसे सकारात्मक परिणाम देगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठों और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे जटिल निर्णय लेना आसान होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यावसायिक संपर्कों और पूर्व में किए गए सुनियोजित निवेशों से नकदी का प्रवाह बेहतर रहेगा. धार्मिक कार्यों, यात्रा या पुस्तकों के अध्ययन पर कुछ धन खर्च हो सकता है. किसी भी नए वित्तीय समझौते, जरूरी खरीदारी या कागजी कार्रवाई के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं दोपहर 02:17 से 03:40 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस दौरान किसी को बड़ी रकम उधार देने या किसी अनचाहे रिस्क वाले वित्तीय सौदे में हाथ डालने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में बड़ों और पिता तुल्य व्यक्तियों का स्नेह व आशीर्वाद आपको मानसिक संबल देगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या दार्शनिक विषय पर सार्थक बातचीत हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; वे आपकी सोच और प्राथमिकताओं का आदर करेंगे और घर की व्यवस्थाओं को संभालने में साथ देंगे. प्रेम संबंधों में दिन सौहार्दपूर्ण रहेगा; साथी के साथ वैचारिक स्तर पर तालमेल गहरा होगा और भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर खुलकर बात हो सकेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, रिसर्च, दर्शनशास्त्र, कानून, सिविल सर्विसेज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नवम भाव का चंद्रमा और शोभन योग अध्ययन में गहरी एकाग्रता लाएगा. सुबह 09:19 बजे के बाद अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से भटकाव दूर होगा और लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा. आज के दिन गुरुजनों या मेंटर्स से मिला सुझाव आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्यतः बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा चलने-फिरने या लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से जांघों, कूल्हों या पीठ के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. गरिष्ठ भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम और ध्यान के लिए जरूर निकालें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल पुष्प या गुड़-चना अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को पीले फल, मिष्ठान्न अथवा भोजन भेंट करना आपके भाग्य भाव के दोषों को शांत करेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.