Aaj Ka Rashifal: अगर आप जानना चाहते हैं कि 10 जून 2026 को आपकी राशि पर चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाले विष योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह राशिफल आपके लिए महत्वपूर्ण है.

आज मीन राशि में चंद्रमा और शनि का संयोग कई राशियों के लिए मानसिक दबाव, निर्णय संबंधी भ्रम और आर्थिक मामलों में सतर्कता का संकेत दे रहा है. वहीं बुध की मजबूत स्थिति कुछ राशियों को करियर, शिक्षा, तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में बड़ी सफलता दिला सकती है. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए धन, नौकरी, व्यापार, प्रेम और स्वास्थ्य की विस्तृत भविष्यवाणी.

मेष राशि (Aries) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए अपनी बुद्धि की पैनी धार और कूटनीतिक संयम के बल पर बड़े फैसले लेने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष पूजा-अर्चना आपके रास्ते के सारे संकटों को नष्ट करेगी.

आपकी राशि के स्वामी पराक्रमी मंगल आज भी अपनी ही राशि मेष (भरणी नक्षत्र) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने का गजब का साहस देंगे. चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 12वें भाव यानी व्यय, विदेश और निवेश के भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में मीन राशि में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपकी राशि के 12वें भाव में खतरनाक 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से व्यापारिक मामलों में रणनीतिक सोच सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपकी कूटनीतिक और खोजी बुद्धि को बहुत गहराई देगी, जिससे आप सुदूर क्षेत्रों या ऑनलाइन नेटवर्क से लाभ के गुप्त रास्ते खोज लेंगे.

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हालांकि, 12वें भाव का यह 'विष योग' एक बड़ी और सख्त चेतावनी दे रहा है, मन में अचानक कोई बड़ा अज्ञात भय, भारी डिप्रेशन, भ्रम या गलत निर्णय लेने की छटपटाहट पैदा हो सकती है. आज दोपहर के समय भूलकर भी भावनाओं या अति-उत्साह में आकर कोई बड़ा फैसला न लें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर और शांत रहकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काटना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में 'बैक-एंड ऑपरेशंस', Research या सीक्रेट फाइल्स पर खामोशी से काम करने का है. विष योग के कारण ऑफिस की गॉसिप या पॉलिटिक्स आज आपको निशाना बनाने की कोशिश कर सकती है, इसलिए सीनियर्स के साथ बातचीत में पूरी विनम्रता रखें.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी नए प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी बड़ा और नया काम करने के लिए दिन का सामान्य शुभ समय चुनें. छात्रों के लिए सुबह 09:22 के बाद लगने वाला रेवती नक्षत्र तकनीकी और गणितीय विषयों में गहरी एकाग्रता देगा.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'गहरी फूंक-फूंक कर कदम रखने' और अनुशासन का है. 12वें भाव में चंद्रमा-शनि का विष योग और सुदूर संपर्क व्यापार में विदेशी स्रोतों या डिजिटल माध्यमों से लाभ तो दिला सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत जोखिम भरा है.

बाजार में आज अचानक बड़ा उलटफेर या अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आ सकता है, जिससे आपका पैसा फंसने के प्रबल संकेत हैं. इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा ट्रांजैक्शन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें, वरना भारी आर्थिक नुकसान हो सकता.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'इनोवेटिव कोडिंग और विजुअल स्किल्स' का इस्तेमाल करने का है. बुध का मिथुन राशि में होना और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपकी एनालिटिकल और कोडिंग पावर को मजबूत करेगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज मंगल की स्थिति आपको शारीरिक रूप से मजबूत रखेगी, लेकिन 12वें भाव का विष योग आँखों में जलन, अनिद्रा (नींद की कमी), पैरों में दर्द या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक तनाव दे सकता है.

काम के जूनून में सेहत और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे दिमागी भारीपन और मानसिक भ्रम पूरी तरह दूर होगा.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद गरिमापूर्ण और पारदर्शी संवाद बनाए रखने का है. विष योग के कारण जीवनसाथी के मन में आपको लेकर या घर के खर्चों को लेकर कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए कूटनीतिक बनने के बजाय साफ शब्दों में बात करें.

बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 9

शुभ रंग: चमकीला हरा, सिंदूरी लाल

वृषभ राशि (Taurus) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी सूझबूझ, धैर्य और कूटनीतिक कौशल के बल पर करियर और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल करने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा आपके निर्णय लेने की क्षमता को गजब की धार देगी.

चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में मीन राशि में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपकी राशि के लाभ भाव में 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य का प्रभाव आपकी व्यावसायिक बुद्धि को सक्रिय रखेगा.

यह विशेष ग्रह स्थिति आपकी कूटनीतिक और रणनीतिक सोच को बहुत मजबूती देगी, जिससे आप व्यापार में लाभ के बड़े और नए अवसर ढूंढ निकालेंगे. हालांकि, 11वें भाव का यह 'विष योग' एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, पैसे के मामलों में या बड़े भाई-बहनों और करीबी दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान अचानक कोई बड़ा भ्रम, गलतफहमी या अनजाना अविश्वास पैदा हो सकता है.

आज दोपहर के समय भूलकर भी भावनाओं या किसी के झांसे में आकर निवेश से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर और व्यावहारिक रहकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काटना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स और कठिन काम को भी आसानी से निपटाने की कला का प्रदर्शन करने का है. विष योग के कारण सहकर्मी या प्रतिद्वंद्वी आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखें.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी नया आवेदन या महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन दिन के सामान्य शुभ समय में ही करें. छात्रों के लिए सुबह 09:22 के बाद लगने वाला रेवती नक्षत्र एकाग्रता बढ़ाने में मददगार साबित होगा.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'चौकन्ने होकर तिजोरी की सुरक्षा करने' और अनुशासन का है. लाभ भाव का चंद्रमा व्यापार में पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने और डेली सेल्स में सुधार के योग तो बना रहा है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत भारी है.

एकादश भाव का विष योग बाजार में अचानक कोई बड़ा उलटफेर या अप्रत्याशित मंदी दे सकता है, जिससे आपका बड़ा पैसा अटकने के संकेत हैं. इसलिए आज किसी भी प्रकार की रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूरी बना लें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी किसी को बड़ा कर्ज न दें और न ही किसी नए सौदे पर दस्तखत करें.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' का लोहा मनवाने का है. बुध का आपकी ही मित्र राशि में होना और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपकी एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा.

यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को छुएगा और आपकी रणनीतियां सीधे टारगेट को हिट करेंगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन मीन राशि के चंद्रमा और शनि की युति के कारण पिंडलियों में दर्द, पैरों में भारीपन या अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द की शिकायत हो सकती है.

काम के जूनून में खान-पान और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे आपकी मानसिक एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर संवाद करने का दिन है. विष योग के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ बातचीत में मामूली तनाव या वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें.

बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें लड्डू का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 8

शुभ रंग: क्रीम, चमकीला हरा

मिथुन राशि (Gemini) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी चतुर खोपड़ी, पैनी नज़र और गजब की वाकपटुता के दम पर पेशेवर जीवन में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष अनुकंपा से आपकी बौद्धिक और संवाद क्षमता में गजब का निखार आएगा.

आपकी राशि के स्वामी बुध देव मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर रखेंगे. चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में दशम भाव में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपके कर्म भाव में खतरनाक 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही आपकी ही राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य का प्रभाव आपकी रणनीतिक सोच को सक्रिय रखेगा. यह विशेष ग्रह स्थिति आपके पेशेवर जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट ला सकती है, जहाँ आपकी निर्णय क्षमता का लोहा हर कोई मानेगा.

हालांकि, 10वें भाव का यह 'विष योग' एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, कार्यस्थल पर काम के अत्यधिक दबाव के कारण सहकर्मियों या उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत में अचानक कोई बड़ा भ्रम, ईगो-क्लैश या गलतफहमी पैदा हो सकती है. आज दोपहर के समय ऑफिस की किसी पॉलिटिक्स या बहसबाजी का हिस्सा बनने से पूरी तरह बचें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काटना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी लीडरशिप स्थापित करने और पर्दे के पीछे रहकर अपने काम को परफेक्ट बनाने का है. विष योग के कारण आपके प्रतिद्वंद्वी आपके काम में कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपने बॉस के सामने केवल फैक्ट्स और डेटा के आधार पर ही बात रखें.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, तो दिन के सामान्य शुभ समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 09:22 के बाद लगने वाला रेवती नक्षत्र कठिन विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. कर्म भाव का चंद्रमा व्यापार में सुदूर संपर्कों या नए बड़े कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लाभ के रास्ते तो खोलेगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद जोखिम भरा है.

दशम भाव का विष योग बाजार में अचानक कोई बड़ा उलटफेर या अप्रवाह दे सकता है, जिससे जल्दबाजी में किया गया निवेश डूबने के प्रबल संकेत हैं. इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स सोच' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का आपकी ही राशि में होना और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपकी एनालिटिकल और कोडिंग पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप कोडिंग, एआई टूल्स, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा या ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा दुरुस्त रहेगी, लेकिन 10वें भाव का विष योग अत्यधिक मानसिक थकान, काम के दबाव से सिरदर्द या पैरों में हल्की जकड़न दे सकता है.

काम के जूनून में आराम और नींद की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और नई ऊर्जा मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. विष योग के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में मधुरता बनाए रखें.

बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें मोदक का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 6

शुभ रंग: हल्का हरा, फिरोजी

सिंह राशि (Leo) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी 'रॉयल कूटनीति' और प्रशासनिक धमक से विरोधियों को घुटनों पर लाने और छिपे हुए रास्तों से काम निकालने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष अनुकंपा से आपके संकट दूर होंगे और बौद्धिक तेज में जबरदस्त उछाल आएगा.

चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 8वें भाव यानी गुप्त, शोध और संकट के भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में अष्टम भाव में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपकी राशि के 8वें भाव में खतरनाक 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी खोजी बुद्धि और रणनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी.

यह विशेष ग्रह स्थिति आपको पर्दे के पीछे रहकर अपनी गोटी सेट करने और गुप्त रणनीतियों से बड़ा लाभ निकालने की क्षमता देगी. हालांकि, अष्टम भाव का यह 'विष योग' एक बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी दे रहा है, मन में अचानक कोई अनजाना अज्ञात भय, डिप्रेशन, भ्रम या अचानक कोई काम अटकने की झुंझलाहट पैदा हो सकती है.

आज दोपहर के समय किसी भी प्रकार के वाद-विवाद या गुस्से में आकर तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती बिल्कुल न करें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काटना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में 'बैक-एंड ऑपरेशंस', रिसर्च, डेटा माइनिंग या किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर खामोशी से काम करने के लिए सबसे मजबूत है. विष योग के कारण ऑफिस की गॉसिप या पॉलिटिक्स आज आपको घेरने की कोशिश कर सकती है, इसलिए किसी भी विवाद का हिस्सा न बनें.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी नया आवेदन भेजना हो या उच्चाधिकारियों से मीटिंग करनी हो, तो दिन के सामान्य शुभ समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 09:22 के बाद का समय इन-डेप्थ स्टडी के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बेहद फूंक-फूंक कर कदम रखने' और बड़ी प्लानिंग करने का है. अष्टम का चंद्रमा अचानक पैतृक संपत्ति, बीमा या किसी पुराने छिपे हुए निवेश के जरिए धन लाभ के रास्ते तो खोल सकता है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है.

अष्टम भाव में बैठा विष योग बाजार में अचानक कोई बड़ा उलटफेर या अप्रत्याशित भारी मंदी ला सकता है, जिससे आपका बड़ा पैसा हमेशा के लिए ब्लॉक होने के प्रबल संकेत हैं. इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी एग्रीमेंट पर साइन करें.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'रहस्यमयी, इंटेंस और यूनिक' सोच से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का मिथुन राशि में होना और रेवती नक्षत्र का प्रभाव आपकी कोडिंग, डेटा एनालिसिस और डिजिटल विजुअल्स की क्षमता को चरम पर ले जाएगा.

यदि आप साइबर सिक्योरिटी, एआई टूल्स, डेटा माइनिंग या कोडिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन अष्टम भाव का विष योग पेट में गड़बड़ी, अचानक सुस्ती, वायु विकार या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता दे सकता है.

वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत शांति मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का है, पार्टनर से कोई भी बात न छिपाएं क्योंकि विष योग के कारण अविश्वास या गलतफहमी पैदा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ बैठकर किसी उलझे हुए पारिवारिक या वित्तीय मामले को सुलझाने का यह सही समय है. बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें मोदक का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 1, 5

शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन), सुर्ख लाल

कन्या राशि (Virgo) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपनी 'सुपर-एक्टिव खोपड़ी और डेटा-आधारित सटीक कैलकुलेशन' के दम पर विरोधियों की हर चाल को नाकाम करने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष अनुकंपा से आपकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक शक्ति और गणितीय सूझबूझ को गजब का बल मिलेगा.

आपकी राशि के स्वामी बुध देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी साख को मजबूत रखेंगे. चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 7वें भाव यानी साझेदारी और पब्लिक इमेज के भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में सप्तम भाव में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपकी राशि के 7वें भाव में खतरनाक 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी संवाद शैली और कूटनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी.

यह विशेष ग्रह स्थिति आपकी पब्लिक इमेज और डील्स में बड़ा उछाल ला सकती है, जहाँ आप अपनी चतुराई से कठिन मीटिंग्स को भी अपने पक्ष में मोड़ लेंगे. हालांकि, सप्तम भाव का यह 'विष योग' एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, साझेदारी (Partnership) के कामों में, डेली बिजनेस में या करीबी सहयोगियों के साथ अचानक कोई बड़ा भ्रम, अविश्वास या कम्यूनिकेशन गैप पैदा हो सकता है.

आज दोपहर के समय किसी भी प्रकार की जिद या अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर और बातचीत में पारदर्शिता रखकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काटना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स या किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान खुद संभालने का है. विष योग के कारण आपके प्रतिद्वंद्वी आपके काम में बारीक कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन डेटा के आधार पर बात रखने की आपकी कला सीनियर्स के सामने आपको हीरो बना देगी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करना हो या महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन करना हो, तो दिन के सामान्य शुभ समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 09:22 के बाद का समय एकाग्रता बढ़ाने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सप्तम भाव का चंद्रमा रिटेल और विदेशी व्यापार में लाभ के नए रास्ते तो दिखाएगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है.

सातवें भाव में बैठा विष योग बाजार में अचानक कोई बड़ा उलटफेर या अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव ला सकता है, जिससे जल्दबाजी में किया गया निवेश डूबने के प्रबल संकेत हैं. इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर भारी निवेश करें.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'प्रोग्रामिंग, कोडिंग और गहन रिसर्च' स्किल्स का लोहा मनवाने का है. बुध का प्रभाव और रेवती नक्षत्र आपकी एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा.

यदि आप टेक-डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से मैच करेगा. एआई टूल्स का कोई नया प्रयोग आज आपके प्रोजेक्ट्स को दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर सकता है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन सप्तम भाव का विष योग पैरों में हल्की थकान, सुस्ती, जोड़ों में दर्द या खान-पान की लापरवाही से वायु विकार (गैस/अपच) की शिकायत दे सकता है. काम के जूनून में सेहत की अनदेखी न करें.

दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे आपकी मानसिक एकाग्रता और दिमागी शांति कई गुना बढ़ जाएगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी औपचारिकता से काम नहीं चलेगा, आज ठोस जिम्मेदारी और आपसी सम्मान का दिन है. विष योग के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या तनाव हो सकता है, इसलिए कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें. बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें लड्डू का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 3

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

तुला राशि (Libra) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी 'गजब की कूटनीति और बैलेंसिंग पावर' के दम पर बड़ी व्यावहारिक और व्यावसायिक बाजी मारने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष अनुकंपा से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और सभी अटके काम गति पकड़ेंगे.

चंद्रमा आज मीन राशि (आपके छठे भाव यानी शत्रु, रोग, कर्ज और प्रतियोगिता के भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में छठे भाव में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपकी राशि के छठे भाव में खतरनाक 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता और कूटनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपके शत्रुओं को घुटनों पर लाने और कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में आपका पलड़ा भारी करने में मदद करेगी.

हालांकि, छठे भाव का यह 'विष योग' एक बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, मन में अचानक कोई नया कर्ज लेने, किसी के बहकावे में आने या किसी कानूनी दस्तावेज पर बिना सोचे-समझे हस्ताक्षर करने की स्थिति आ सकती है. इसके अलावा गुप्त शत्रु आपकी पीठ पीछे साजिश रचने का प्रयास कर सकते हैं. आज दोपहर के समय शांत रहना और भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर हर कदम फूंक-फूंक कर रखना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी धाक जमाने और विरोधियों की बोलती बंद करने का है. विष योग के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स चरम पर रह सकती है, इसलिए अपने काम से काम रखें और गॉसिप से दूरी बनाएं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद/प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े लोगों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी नया आवेदन भेजना हो या महत्वपूर्ण पत्राचार करना हो, तो दिन के सामान्य शुभ समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 09:22 के बाद लगने वाला रेवती नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी तिजोरी को सुरक्षित रखने' का है. छठे भाव का चंद्रमा कर्ज या बैंकिंग से जुड़े मामलों में आपको राहत तो दिला सकता है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़े आर्थिक नुकसान का संकेत दे रहा है.

छठे भाव में बैठा विष योग बाजार में अचानक कोई बड़ा उलटफेर या अप्रत्याशित मंदी ला सकता है, जिससे जल्दबाजी में किया गया निवेश या इंट्राडे ट्रेडिंग आपका पैसा फंसा सकती है. इसलिए आज किसी भी प्रकार के वित्तीय जोखिम से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'विजुअल और कोडिंग स्किल्स' का जादू बिखेरने का है. बुध का प्रभाव और रेवती नक्षत्र आपकी रचनात्मकता में एक हाई-टेक, प्रोफेशनल और यूनिक वाइब लाएगा.

यदि आप टेक-स्टार्टअप, डिजिटल आर्ट, एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी या यूआई/यूएक्स डिज़ाइन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन छठे भाव का विष योग पेट में गैस, एसिडिटी, अपच या खान-पान की लापरवाही से पेट दर्द की शिकायत दे सकता है. काम के जूनून में सेहत की अनदेखी न करें और बाहर के हैवी खाने को पूरी तरह टाटा-बायबाय कह दें.

दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत शांति मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस जिम्मेदारी और भविष्य की प्लानिंग का दिन है. विष योग के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पुराने पारिवारिक विवाद या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में मधुरता बनाए रखें.

बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें मोदक का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनी 'इंटेंसिटी' और कभी न झुकने वाले जिद्दी स्वभाव को सही दिशा में मोड़कर मुश्किलों को खत्म करने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष अनुकंपा से आपके मार्ग के सभी मानसिक और व्यावहारिक विघ्न पूरी तरह समाप्त होंगे.

आपकी राशि के स्वामी पराक्रमी मंगल आज भी अपनी ही राशि मेष (भरणी नक्षत्र) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर जबरदस्त ऊर्जा बनाए रखेंगे. चंद्रमा आज मीन राशि (आपके 5वें भाव यानी बुद्धि, प्रेम और संतान के भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में पंचम भाव में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपकी राशि के 5वें भाव में खतरनाक 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता और रणनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी.

यह विशेष ग्रह स्थिति आपके दिमाग को गजब का तेज देगी, जिससे आप छिपी हुई बातें और रणनीतियां बहुत आसानी से भांप लेंगे. हालांकि, पंचम भाव का यह 'विष योग' एक बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, मन में अचानक कोई बड़ा मानसिक भ्रम, संतान के भविष्य को लेकर गहरी चिंता, पढ़ाई में भटकाव या प्रेम संबंधों में अचानक कोई बड़ा ईगो-क्लैश (वैचारिक मतभेद) पैदा हो सकता है.

आज दोपहर के समय अपनी आक्रामकता और गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर और शांत रहकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काटना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स से सीनियर्स को हैरान करने का है. विष योग के कारण आपके कुछ प्रोजेक्ट्स में रुकावट आ सकती है, लेकिन आपकी जिद्द उन्हें पूरा करवा कर ही दम लेगी.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सुरक्षा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी नया आवेदन भेजना हो या उच्चाधिकारियों से मीटिंग करनी हो, तो दिन के सामान्य शुभ समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए दोपहर के बाद का समय कठिन विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी संचित पूंजी को सुरक्षित रखने' का है. पंचम का चंद्रमा व्यापार में नए इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स के जरिए लाभ के रास्ते तो बनाएगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन भारी नुकसान का संकेत दे रहा है.

पंचम भाव में बैठा विष योग बाजार में अचानक कोई बड़ा उलटफेर, अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या मंदी ला सकता है, जिससे जल्दबाजी में किया गया निवेश या शॉर्ट-टर्म रिस्की ट्रेडिंग आपका पैसा फंसा सकती है. इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स सोच' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का प्रभाव और रेवती नक्षत्र आपकी कोडिंग, गेमिंग, एआई टूल्स और डिजिटल विजुअल्स की क्षमता को चरम पर ले जाएगा.

यदि आप साइबर सिक्योरिटी, डेटा माइनिंग या यूनिक कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन पंचम भाव का विष योग स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी, मानसिक बेचैनी, पेट में गैस/एसिडिटी या अचानक सिरदर्द की शिकायत दे सकता है.

वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत शांति मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस जिम्मेदारी और बच्चों के भविष्य पर ध्यान देने का दिन है. विष योग के कारण लव पार्टनर या संतान के साथ बातचीत के दौरान कोई मामूली गलतफहमी या तनाव हो सकता है, इसलिए कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें.

बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें मोदक का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 9, 1

शुभ रंग: गहरा लाल, नारंगी

धनु राशि (Sagittarius) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अपनी 'दूरदर्शी सोच, कमाल के मैनेजमेंट और धाकड़ संवाद शैली' के बल पर करियर को एक नया मुकाम देने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष अनुकंपा से आपके साहस और ज्ञान में गजब का निखार आएगा और मार्ग के सभी मानसिक विघ्न दूर होंगे.

आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में हैं, जो आपको वित्तीय मामलों में स्थायित्व देंगे. चंद्रमा आज मीन राशि (आपके चौथे भाव यानी सुख, माता, वाहन और अंतर्मन के भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में चतुर्थ भाव में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपकी राशि के चौथे भाव में खतरनाक 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता और कूटनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी.

यह विशेष ग्रह स्थिति आपको जमीन, मकान या वाहन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में बहुत गहराई से सोचने और दूरगामी फैसले लेने में मदद करेगी. हालांकि, चतुर्थ भाव का यह 'विष योग' एक बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, मन में अचानक कोई गहरा मानसिक तनाव, घर के माहौल को लेकर भारी असंतोष, छाती में जकड़न या माता की सेहत को लेकर अचानक कोई बड़ा भ्रम या चिंता हावी हो सकती है.

आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर परिवार के बड़ों के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर और शांत रहकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काटना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी साख बढ़ाने और जटिल से सटीक प्रोजेक्ट्स को अपनी कूटनीति से सुलझाने का है. विष योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव और आंतरिक राजनीति आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए सीनियर्स के साथ बातचीत में पूरी विनम्रता रखें.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, तो दिन के सामान्य शुभ समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए दोपहर के बाद का समय कठिन विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा कंस्ट्रक्शन, जमीन, रीयल एस्टेट या खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के रास्ते तो दिखाएगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है.

चौथे भाव में बैठा विष योग बाजार में अचानक कोई बड़ा उलटफेर या अप्रत्याशित भारी मंदी ला सकता है, जिससे जल्दबाजी में किया गया निवेश डूबने के प्रबल संकेत हैं. इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिक नॉलेज और हाई-टेक विज़न' को शोकेस करने का है. बुध का प्रभाव और रेवती नक्षत्र आपकी रचनात्मकता में एक तकनीकी गहराई और परिपक्वता लाएगा.

यदि आप ऑनलाइन टीचिंग, पॉडकास्टिंग, फाइनेंस कंटेंट, कोडिंग या टेक-ब्लॉगिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन चतुर्थ भाव का विष योग सीने में भारीपन, गैस, एसिडिटी, सुस्ती या काम के अत्यधिक दबाव से स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी और गुस्सा दे सकता है. दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और नई चेतना मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. विष योग के कारण जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ घर की व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या तनाव हो सकता है, इसलिए बातचीत में मधुरता बनाए रखें.

बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें मोदक का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 9

शुभ रंग: पीला, केसरिया

मकर राशि (Capricorn) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए 'पर्दे के पीछे रहकर' अपनी रणनीतियों को मजबूत करने और कूटनीतिक संयम के बल पर विरोधियों को पछाड़ने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष अनुकंपा से आपके मार्ग के सभी मानसिक और आर्थिक विघ्न पूरी तरह समाप्त होंगे.

आपकी राशि के स्वामी शनि देव अपनी ही राशि मीन में संचरण करते हुए आपके हौसले को बुलंद रखेंगे. चंद्रमा आज मीन राशि (आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहनों के भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में तीसरे भाव में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपकी राशि के पराक्रम भाव में खतरनाक 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक सोच और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी.

यह विशेष ग्रह स्थिति आपको बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपना काम निकालने और विरोधियों को चारों खाने चित करने की क्षमता देगी. हालांकि, तीसरे भाव का यह 'विष योग' एक बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, सहकर्मियों, अधीनस्थों या छोटे भाई-बहनों के साथ बातचीत के दौरान अचानक कोई बड़ा भ्रम, ईगो-क्लैश या गहरा कम्यूनिकेशन गैप पैदा हो सकता है.

आज दोपहर के समय अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और किसी के उकसाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया न दें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर और व्यावहारिक रहकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काटना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. विष योग के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स या टीम मीटिंग्स में आपके विचारों का विरोध करने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए केवल फैक्ट्स के आधार पर बात रखें.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो या नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, तो दिन के सामान्य शुभ समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 09:22 के बाद का समय जटिल तकनीकी विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी संचित पूंजी को सुरक्षित रखने' और अनुशासन का है. पराक्रम भाव का चंद्रमा खुदरा, बैंकिंग या मार्केटिंग से जुड़े व्यापारियों को लाभ के रास्ते तो दिखाएगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है.

तीसरे भाव में बैठा विष योग बाजार में अचानक कोई बड़ा उलटफेर या अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव ला सकता है, जिससे जल्दबाजी में किया गया निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग आपका पैसा फंसा सकती है.

इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें, वरना पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध का प्रभाव और रेवती नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित और व्यावसायिक स्वरूप देगा.

यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन तीसरे भाव का विष योग कंधों, हाथों या गले में हल्की जकड़न, अचानक आँखों में थकान या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता दे सकता है.

काम के जूनून में सेहत और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) und भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. विष योग के कारण सुबह के समय पारिवारिक व्यवस्था या घर के बजट को लेकर जीवनसाथी के साथ मामूली वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आप दोनों मिलकर बचत योजनाओं पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.

बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें मोदक का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: गहरा नीला, रॉयल ब्लैक

कुंभ राशि (Aquarius) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अपनी 'फ्यूचरिस्टिक सोच' और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर आर्थिक मोर्चे पर बड़ी और व्यावहारिक बाजी मारने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष अनुकंपा से आपके साहस, बुद्धि और बैंक बैलेंस में जबरदस्त इजाफा होगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि की यात्रा पूरी करके मीन राशि (आपके दूसरे भाव यानी धन और संचित पूंजी के भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में धन भाव में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपकी राशि के दूसरे भाव (धन स्थान) में खतरनाक 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यावसायिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी.

यह विशेष ग्रह स्थिति आपको पैसे कमाने के नए और लीक से हटकर रास्ते खोजने में मदद करेगी. हालांकि, धन भाव का यह 'विष योग' एक बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, परिवार के लोगों, करीबियों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ पैसों के लेनदेन, किसी गुप्त निवेश या पैतृक संपत्ति को लेकर अचानक कोई बड़ा भ्रम, गहरा अविश्वास या गंभीर वैचारिक मतभेद पैदा हो सकता है.

आज दोपहर के समय अपनी आर्थिक योजनाओं का ढिंढोरा पीटने के बजाय चुपचाप काम करें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर और जल्दबाजी में किसी को भी बड़ा कर्ज देने की गलती से बचना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी साख मजबूत करने और अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स का लोहा मनवाने का है. विष योग के कारण कार्यस्थल पर आपके काम को दबाने या क्रेडिट छीनने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए सीनियर्स के सामने अपनी बात पूरी स्पष्टता और फैक्ट्स के साथ रखें.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या बड़ी कॉर्पोरेट डील्स में शामिल लोगों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करना हो या महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन करना हो, तो दिन के सामान्य शुभ समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 09:22 के बाद का समय तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी तिजोरी को सुरक्षित रखने' और अनुशासन का है. धन भाव का चंद्रमा व्यापार में ऑनलाइन माध्यमों या आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ के रास्ते तो दिखाएगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है.

दूसरे भाव में बैठा विष योग बाजार में अचानक कोई बड़ा उलटफेर या अप्रत्याशित भारी मंदी ला सकता है, जिससे जल्दबाजी में किया गया निवेश डूबने के प्रबल संकेत हैं. इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिकनेस और लीक से हटकर की गई सोच' का जलवा बिखेरने का है. बुध का प्रभाव और रेवती नक्षत्र आपकी एनालिटिकल और टेक स्किल्स को चरम पर ले जाएगा.

यदि आप कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, टेक-स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन धन भाव का विष योग आँखों में भारीपन, दांतों या गले में हल्की तकलीफ, रूखापन या अचानक सिरदर्द महसूस करा सकता है. काम के जूनून में भरपूर पानी पीना और आराम करना बिल्कुल न भूलें.

दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' करें (मोबाइल-लैपटॉप स्क्रीन से दूर रहें) और भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे आपकी मानसिक व्याकुलता शांत होगी और गजब की दिमागी शांति मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. विष योग के कारण सुबह के समय पारिवारिक व्यवस्था या खर्चों को लेकर जीवनसाथी के साथ मामूली तनाव या संवादहीनता हो सकती है,

लेकिन दोपहर के बाद आप दोनों मिलकर घर के बजट या बचत योजनाओं पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें मोदक का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, गहरा नीला

मीन राशि (Pisces) - 10 जून 2026 (बुधवार)

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अपनी 'छठी इंद्री' (Intuition) का इस्तेमाल करके कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने और बड़ी सफलता हासिल करने का है. आज आषाढ़ (अधिक) मास का पावन बुधवार है, जिसके कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की विशेष अनुकंपा से आपके भीतर एक गजब का आत्मबल, तेज और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा होगी.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में संचरण कर रहे हैं. आज सुबह 06:29:28 तक आयुष्मान योग रहेगा, जिसके ठीक बाद पूरे दिन सौभाग्य योग की शुरुआत होगी. वहीं, सुबह 09:22:30 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा.

आज 10 जून के इस पंचांग में आपकी ही राशि में पहले से बैठे क्रूर ग्रह शनि देव के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे आपकी मीन राशि (प्रथम भाव) में खतरनाक 'विष योग' का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक सोच और साख बहुत सक्रिय रहेगी.

यह विशेष ग्रह स्थिति आपके दिमाग को बेहद स्पष्ट और दूरदर्शी बनाएगी, जिससे आप बिल्कुल खामोशी से अपनी गुप्त रणनीतियों पर काम करेंगे. हालांकि, आपकी ही राशि का यह 'विष योग' एक बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी भी दे रहा है, मन में अचानक कोई अनजाना मानसिक भ्रम, भारी अवसाद, मूड स्विंग्स, अज्ञात भय या भावुकता में आकर खुद का नुकसान करने की स्थिति बन सकती है.

आज दोपहर के समय भूलकर भी भावनाओं या अति-उत्साह में आकर कोई बड़ा व्यावसायिक या व्यक्तिगत फैसला न लें. भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर और व्यावहारिक धरातल पर टिके रहना ही आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में पर्दे के पीछे रहकर काम करने (Back-end operations, Research या Strategy मेकिंग) में बड़ी सफलता पाने का है. विष योग के कारण कार्यस्थल पर सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ बातचीत में अचानक कोई कम्यूनिकेशन गैप आ सकता है, इसलिए अपनी बात को केवल फैक्ट्स और लिखित रूप में ही आगे बढ़ाएं.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स/विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है (जैसा कि स्क्रीनशॉट में स्पष्ट है), इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन या नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, तो दिन के सामान्य शुभ समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 09:22 के बाद का समय एकाग्रता बढ़ाने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी संचित पूंजी को सुरक्षित रखने' और अनुशासन का है. आपकी राशि का चंद्रमा व्यापार में विदेशी स्रोतों या डिजिटल माध्यमों से लाभ के रास्ते तो दिखाएगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है.

आपकी अपनी राशि में बैठा विष योग बाजार में अचानक कोई बड़ा उलटफेर या अप्रत्याशित भारी मंदी ला सकता है, जिससे जल्दबाजी में किया गया निवेश डूबने के प्रबल संकेत हैं. इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 12:20:29 से 14:04:58 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिक स्टोरीटेलिंग और फ्यूचरिस्टिक विज़न' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का प्रभाव और रेवती नक्षत्र आपकी कल्पनाशीलता को एक व्यावसायिक और तकनीकी गहराई देगा.

यदि आप वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, एआई टूल्स, कोडिंग या साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन आपकी ही राशि का विष योग आँखों में जलन, सिरदर्द, हल्का भारीपन, सुस्ती या रात में अनिद्रा (नींद की कमी) की शिकायत दे सकता है. काम के जूनून में सेहत और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें.

दोपहर के समय गुलिक काल (10:36:00 से 12:20:29) में कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और भगवान गणेश के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति, स्पष्टता और नई चेतना मिलेगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. विष योग के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या पुरानी बात को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या मानसिक दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए बातचीत में मधुरता बनाए रखें.

बुधवार के अवसर पर शाम को परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती करना और उन्हें मोदक का भोग लगाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज उत्तर दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें, हरी इलाइची या सौंफ का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 7

शुभ रंग: गहरा पीला, सी-ग्रीन (समुद्री हरा)

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