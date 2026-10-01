Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 1 अक्टूबर 2026: अक्टूबर की शुरुआत वृषभ राशि में उच्च के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र से हो रही है. चंद्रमा की यह स्थिति पैसा, रिश्ते, सुख-सुविधा और स्थिर फैसलों से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगी.

वृषभ राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, कर्क को पुराने प्रयासों का परिणाम और सिंह को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कन्या के रुके काम आगे बढ़ेंगे, जबकि मकर की योजनाएं सफल दिशा पकड़ सकती हैं.

मिथुन को खर्च और तुला राशि को निवेश, कर्ज तथा जरूरी कागजात संभालकर रखने होंगे. पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आपकी राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति आज आपकी बातचीत और पारिवारिक तालमेल में स्पष्ट निखार लाएगी. कई दिनों से जो बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी, वह आज आपकी समझदारी से सुलझ सकती है. आज आपका पूरा ध्यान प्राथमिकताओं को तय करने और घरेलू जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रूप से संभालने पर रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकों से सीधे संपर्क साधने और पुराना बकाया समेटने के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कपड़े, आभूषण, सजावटी सामान और दैनिक खान-पान के काम से जुड़े लोगों को बिक्री में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है. नौकरीपेशा जातकों के लिए दफ्तर में अपनी बात को बहुत सहज और स्पष्ट तरीके से रखने का दिन है. किसी मीटिंग या चर्चा में आपका दिया गया सुझाव वरिष्ठ अधिकारियों को व्यावहारिक लग सकता है, जिससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज स्थिरता बनी रहने के संकेत हैं. पिछले किसी काम का अटका हुआ भुगतान या कमीशन खाते में आ सकता है, जिससे नकदी का प्रवाह सुधरेगा. पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके पूर्व-निर्धारित बजट के भीतर ही रहेगा. किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर बिना पूरी पड़ताल किए जल्दबाजी में निवेश करने से बचें. अपनी नियमित और सुरक्षित बचत को बनाए रखना ही इस समय सबसे मुफीद रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का वातावरण शांत और आत्मीय बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर घरेलू प्राथमिकताओं पर उपयोगी विमर्श हो सकता है. दांपत्य जीवन में आपसी समझदारी बढ़ेगी और जीवनसाथी का सहयोगात्मक रुख आपको मानसिक संबल देगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर और सादगी से बातचीत करें, इससे एक-दूसरे के प्रति भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी व्यवस्थित और हल्का महसूस करेंगे. मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए गले में हल्का सूखापन या सामान्य मौसमी भारीपन महसूस होने की संभावना रह सकती है, इसलिए बहुत ठंडे पानी और अत्यधिक तले-भुने भोजन से सामान्य परहेज रखना बेहतर रहेगा. दिनभर नियमित रूप से सादा पानी पीते रहें और शाम को हल्का टहलना ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है.

सरल उपाय (Simple Remedies)

प्रातः काल स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल या चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा.

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आपकी अपनी ही राशि में चंद्रमा का संचरण आज आपके भीतर एक शांत आत्मविश्वास और ठहराव का अहसास कराएगा. पिछले कुछ दिनों से कामकाज या निजी जीवन में जो असमंजस बना हुआ था, वह छंटने लगेगा और आप अपने फैसलों को लेकर अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे. आपकी व्यावहारिक सोच और संयमित बातचीत का असर आसपास के लोगों पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारियों और दुकानदारों के लिए आज का दिन अपनी साख मजबूत करने और ग्राहकों से सीधे रिश्ते बेहतर करने का रह सकता है. रेडीमेड गारमेंट्स, सौंदर्य प्रसाधन, कला, इंटीरियर और साज-सज्जा से जुड़े कार्यों में ग्राहकों की अच्छी रुचि देखने को मिल सकती है. अपनी शर्तों को बहुत स्पष्ट और सौम्य तरीके से सामने रखें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में किसी महत्वपूर्ण कार्य की कमान मिल सकती है. आपका सुलझा हुआ रवैया देखकर उच्चाधिकारी प्रभावित हो सकते हैं और टीम के साथी भी काम में पूरा सहयोग देंगे.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन राहत और स्थिरता का संकेत दे रहा है. नियमित काम से नकदी का बहाव सामान्य रहेगा और किसी पुराने सौदे से जुड़ा भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है. खुद की जरूरतों, पहनावे या घर के किसी जरूरी सामान पर सामान्य व्यय हो सकता है, लेकिन यह आपके वित्तीय संतुलन को प्रभावित नहीं करेगा. किसी के उकसावे में आकर त्वरित लाभ देने वाली जोखिम भरी योजनाओं में पूंजी लगाने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, सुखद और सहज बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी घरेलू विषय पर बातचीत होगी और आपकी राय को पूरा सम्मान मिलेगा. दांपत्य जीवन में आत्मीयता और एक-दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ शाम की चाय पर भविष्य की किसी योजना को लेकर सार्थक बातचीत हो सकती है. लव लाइफ में साथी को आपका सादगी भरा अंदाज पसंद आएगा, जिससे रिश्ते में भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक रूप से आप काफी तरोताजा और सहज महसूस करेंगे. मौसम में आ रही हल्की ठंडक के चलते गले में हल्का खिंचाव या सामान्य भारीपन महसूस होने की संभावना रह सकती है, इसलिए बहुत ठंडे पेय और बासी खाने से सामान्य परहेज रखना ही उचित रहेगा. दिनभर नियमित अंतराल पर सादा पानी पिएं. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके मन और शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखने में सहायक हो सकता है.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें और मस्तक पर हल्दी या केसर का हल्का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, केले या चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा.

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

दौड़-धूप और कागजी मसलों को व्यवस्थित करने के लिहाज से आज का दिन काफी सक्रिय रहने वाला है. खर्चे और दूरगामी योजनाओं के भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको एकांत में बैठकर बड़ी रणनीतियां तैयार करने के लिए प्रेरित कर सकती है. व्यावहारिक समझ और शांत दिमाग से काम लेंगे, तो बेवजह की भागदौड़ से बच जाएंगे और जरूरी कामों को समय पर निपटाने में सफल रहेंगे.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग को आज बाहरी बाजारों, दूर के संपर्कों और ऑनलाइन सप्लाई चेन से बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है. आयात-निर्यात, परिवहन, मेडिकल उपकरण और सप्लायर नेटवर्क से जुड़े लोगों के लिए नए सौदों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है. स्थानीय स्तर के काम में किसी भी नए वेंडर के साथ शर्तें पहले ही स्पष्ट कर लेना फायदेमंद रहेगा. नौकरीपेशा जातक आज दफ्तर में गपशप और फालतू की चर्चाओं से दूर रहकर सिर्फ अपनी पेंडिंग फाइलों को दुरुस्त करें. आपकी खामोशी और काम के प्रति गंभीरता सीनियर्स की नजर में आपकी साख बनाए रखेगी.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज बजट बनाकर चलना ही सबसे सुरक्षित रहेगा. घर के किसी जरूरी उपकरण के रखरखाव या अचानक आई किसी यात्रा पर सामान्य खर्च होने की संभावना बन सकती है. ऑनलाइन खरीदारी करते समय अपनी जरूरत को प्राथमिकता दें ताकि महीने का वित्तीय संतुलन न बिगड़े. किसी परिचित के कहने पर भी बिना पूरी पड़ताल वाली स्कीमों में पूंजी लगाने से बचें. अपनी सुरक्षित बचत पर भरोसा जताना ही मुफीद रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल हल्का-फुल्का और संतुलित रखने के लिए छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र की व्यस्तता या थकान का असर परिवार के सदस्यों पर न पड़ने दें. जीवनसाथी के साथ संवाद में खुलापन रखें, इससे कई घरेलू मामले सहजता से सुलझ सकते हैं. शाम के समय साथ बैठकर चाय पीना मन को सुकून देगा. लव लाइफ में साथी की बात को धैर्य से सुनें और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

लगातार कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर काम करने और दौड़-भाग के चलते आंखों में थकान या सिर में हल्का भारीपन महसूस होने की संभावना रह सकती है. बार-बार चाय या कॉफी पर निर्भर रहने के बजाय हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. ताजा और सुपाच्य भोजन लें ताकि पाचन ठीक रहे. रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाना आरामदायक नींद के लिए मददगार हो सकता है.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां या चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा.

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

लाभ और सामाजिक दायरे के भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति आपके पुराने प्रयासों में नई गति ला सकती है. पिछले कुछ समय से जिस काम के नतीजे को लेकर मन में संशय बना हुआ था, उसमें सकारात्मक संकेत देखने को मिल सकते हैं. मित्रों और शुभचिंतकों का साथ मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिनभर कामकाज में मन लगा रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारियों और दुकानदारों के लिए आज का दिन पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करने और नए ऑर्डर्स जुटाने के लिहाज से अच्छा रह सकता है. थोक व्यापार, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और साझेदारी के काम से जुड़े लोगों को बिक्री में बेहतर हलचल देखने को मिल सकती है. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में किसी टीम प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है. सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और आपकी व्यावहारिक सोच की वजह से काम समय पर पूरा होने की संभावना रहेगी.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक दृष्टिकोण से दिन संतोषजनक रहने के संकेत हैं. पिछले किसी काम का अटका हुआ भुगतान या रुका हुआ लाभ खाते में वापस आ सकता है. नई बचत योजनाओं या सुरक्षित फंड्स में पूंजी जोड़ने के लिए आज का दिन अनुकूल रह सकता है. हालांकि, दिखावे या दूसरों की देखा-देखी में गैर-जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ाने से बचें, ताकि आपकी बचत सुरक्षित बनी रहे.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर-परिवार में आत्मीयता और सुकून का माहौल बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ परिजनों के साथ बैठकर किसी घरेलू विषय पर उपयोगी बातचीत हो सकती है और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ सहज और खुली बातचीत रखें, इससे एक-दूसरे के प्रति भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी प्रफुल्लित और सक्रिय महसूस करेंगे. मौसम के मिजाज में आ रहे बदलाव को देखते हुए गले में हल्का सूखापन या सामान्य सुस्ती महसूस होने की संभावना रह सकती है, इसलिए बहुत ठंडे पानी और ज्यादा तली-भुनी चीजों से सामान्य बचाव रखना बेहतर रहेगा. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें और शाम को थोड़ी देर टहलना ताजगी बनाए रखने में सहायक हो सकता है.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान करें और मस्तक पर हल्दी या केसर का हल्का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, चने की दाल या सात्विक भोजन का दान करना शुभ रहेगा.

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

दफ्तर और कार्यक्षेत्र में आपकी साख मजबूत होने और नई जिम्मेदारियां मिलने का समय है. दसवें कर्म भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति आपके नेतृत्व और कार्यकुशलता को निखारने में मददगार साबित हो सकती है. जो लोग अब तक आपके काम को नजरअंदाज कर रहे थे, वे भी आपकी लगन और व्यावहारिक सोच की सराहना करते नजर आ सकते हैं.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

कारोबारियों और दुकानदारों के लिए आज का दिन बड़े ग्राहकों से संपर्क साधने और बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिहाज से अनुकूल रह सकता है. रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री, प्रशासन या सरकारी आपूर्ति से जुड़े कार्यों में बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में किसी अहम प्रोजेक्ट या टीम की निगरानी का जिम्मा मिलने की संभावना है. अपनी बात को बहुत सहज और स्पष्ट तरीके से रखें; अनावश्यक अधिकार जताने के बजाय सहयोगियों को साथ लेकर चलना आपकी छवि को और बेहतर बनाएगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज स्थिति व्यवस्थित और स्थिर रहने के संकेत हैं. व्यापार में नए प्रोजेक्ट्स या पुराने अनुबंधों से अटका हुआ भुगतान हाथ आ सकता है, जिससे नकदी की आवक बेहतर होगी. वरिष्ठजनों या अनुभवी लोगों की सलाह से भविष्य के लिए पैसों के नियोजन का मजबूत ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जल्दबाजी में जोखिम भरे सौदों या त्वरित मुनाफे के चक्कर में पड़ने के बजाय अपनी नियमित बचत पर ही भरोसा बनाए रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर-परिवार में अनुशासन और आपसी सम्मान का माहौल बना रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से आपको उचित मार्गदर्शन और स्नेह मिलने की संभावना है. दिनभर की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी के लिए समय जरूर निकालें; उनकी व्यावहारिक सोच किसी घरेलू उलझन को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी दिनचर्या और विचार साझा करें, इससे एक-दूसरे के प्रति भरोसा और समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

कामकाज की व्यस्तता के बीच भी मानसिक ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा. हालांकि लगातार एक ही जगह बैठकर काम करने से कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव महसूस होने की संभावना रह सकती है, इसलिए बीच-बीच में हल्का टहलना और स्ट्रेचिंग करना ठीक रहेगा. मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए बहुत तीखे या भारी भोजन से सामान्य परहेज रखें ताकि पाचन सही रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

प्रातः काल स्नान के बाद भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए मस्तक पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, बेसन की मिठाई या मौसमी फल का दान करना शुभ रहेगा.

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

भाग्य और उच्च अध्ययन के नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति आज आपकी सोच को नई दिशा और निर्णयों में स्पष्टता प्रदान कर सकती है. पिछले कुछ समय से जिस योजना को लेकर मन में संशय बना हुआ था, उसमें प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. वरिष्ठों और मार्गदर्शकों का साथ मिलने से आपके काम की गति सुधरेगी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारियों और दुकानदारों के लिए आज का दिन दूरदराज के संपर्कों को मजबूत करने और बाहरी बाजारों से नए अवसर तलाशने के लिहाज से अनुकूल रह सकता है. कंसल्टेंसी, पब्लिकेशन, कोचिंग, कानूनी सलाह और रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है. अपनी योजना को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करें. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में किसी महत्वपूर्ण कार्य या विश्लेषण से जुड़े प्रोजेक्ट में अपनी दक्षता दिखाने का अवसर मिल सकता है. उच्चाधिकारी आपके काम की बारीकी और समयबद्धता से संतुष्ट नजर आ सकते हैं.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज स्थिरता बनी रहने के संकेत हैं. पैतृक मामलों या पुराने निवेश से जुड़ा कोई वित्तीय विषय सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है. अध्ययन, बौद्धिक कार्यों या धार्मिक गतिविधियों पर सामान्य खर्च होने की संभावना बन सकती है, जो आपकी तय प्राथमिकताओं के भीतर ही रहेगा. किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर बिना सोचे-समझे अधिक रिटर्न के लालच में निवेश करने से बचें. सुरक्षित और पारंपरिक बचत योजनाओं को प्राथमिकता देना ही समझदारी भरा कदम रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर-परिवार में शांत, गरिमामय और आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का स्नेह और मार्गदर्शन आपके लिए संबल का काम करेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और सम्मान की भावना मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी विषय पर सार्थक बातचीत हो सकती है. लव लाइफ में साथी के विचारों को धैर्यपूर्वक सुनें, इससे एक-दूसरे के प्रति भरोसा और निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक रूप से आप काफी हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए घुटनों या जांघों में हल्का खिंचाव और पाचन में सामान्य सुस्ती महसूस होने की संभावना रह सकती है, इसलिए बहुत तैलीय और बासी भोजन से सामान्य परहेज रखें. सादा, ताजा और सुपाच्य आहार लें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें और शाम को हल्का टहलना ताजगी बनाए रखने में सहायक हो सकता है.

सरल उपाय (Simple Remedies)

प्रातः काल स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को साबुत मूंग की दाल, मौसमी फल या सात्विक भोजन का दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति आज आपको पुराने लंबित मामलों की तह तक जाने और जटिल विषयों को सुलझाने की गहरी दृष्टि प्रदान कर सकती है. सतही बातों के बजाय आज आपका ध्यान तथ्यों की बारीकी और आवश्यक सुधारों पर केंद्रित रहेगा. शांत रहकर काम निपटाना ही आज आपके लिए सबसे अधिक फलदायी साबित हो सकता है.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारियों और दुकानदारों के लिए आज का दिन खातों के मिलान, टैक्स संबंधी औपचारिकताओं और आंतरिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिहाज से उपयुक्त रह सकता है. रिसर्च, बीमा, ऑडिटिंग या तकनीकी सेवाओं से जुड़े जातकों को किसी पुराने कार्य से बेहतर परिणाम मिलने के संकेत हैं. साझेदारी के काम में किसी भी नई योजना पर आगे बढ़ने से पहले सभी पक्षों के साथ स्पष्ट सहमति बना लेना हितकर रहेगा. नौकरीपेशा जातक दफ्तर में अपने काम को पूरी एकाग्रता के साथ पूरा करें और किसी भी प्रकार की कार्यालयी राजनीति या गपशप से दूरी बनाए रखें.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता रह सकती है. पैतृक संपत्ति, बीमा या किसी पुराने बकाए से संबंधित चर्चा आगे बढ़ सकती है. किसी आवश्यक घरेलू मरम्मत या वाहन के रखरखाव पर सामान्य खर्च होने की संभावना बन सकती है, जिसे पूर्व-निर्धारित बजट के भीतर ही सीमित रखना बेहतर होगा. किसी अपरिचित के बहकावे में आकर अधिक रिटर्न के लालच में जोखिम भरे सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर-परिवार में पुरानी बातों को तूल देने से बचें ताकि वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे. ससुराल पक्ष से किसी विषय पर विचार-विमर्श हो सकता है, जिसमें आपका संतुलित दृष्टिकोण सम्मान दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत में खुलापन रखें; उनकी व्यावहारिक सलाह आपकी चिंताओं को कम करने में मददगार साबित हो सकती है. लव लाइफ में साथी की बातों को धैर्य से सुनें और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक रूप से दिन थोड़ा एकाग्रता की मांग करने वाला रह सकता है. मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए पेट में भारीपन या सामान्य सुस्ती महसूस होने की संभावना रह सकती है, इसलिए बहुत गरिष्ठ, तीखे या बासी भोजन से सामान्य परहेज रखना ही उचित रहेगा. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें और शाम को हल्का टहलना ताजगी बनाए रखने में सहायक हो सकता है.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, चने की दाल या सात्विक अन्न का दान करना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

साझेदारी और आपसी संबंधों के सप्तम भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति आज आपके सामाजिक और व्यावसायिक संपर्कों में सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकती है. दूसरों के साथ तालमेल बिठाने और किसी साझा योजना को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन अनुकूल रह सकता है. आपकी बातचीत का व्यावहारिक तरीका लोगों को प्रभावित करेगा और सहयोग का माहौल बनाए रखेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारियों और दुकानदारों के लिए आज का दिन साझेदारों और बड़े ग्राहकों के साथ पुराने मतभेद दूर करने और नए समझौतों की रूपरेखा तय करने के लिहाज से अच्छा रह सकता है. रिटेल, रोजमर्रा की आपूर्ति, रेडीमेड कपड़े और खान-पान के कारोबार से जुड़े जातकों को ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के संकेत हैं. सभी व्यावसायिक शर्तों को स्पष्ट रखना हितकर रहेगा. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में टीम के साथ मिलकर किसी साझा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. आपका संतुलित दृष्टिकोण कार्यस्थल पर आपकी विश्वसनीयता को मजबूती देगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज स्थिरता और प्रगति के संकेत हैं. व्यापारिक साझेदारियों या किसी बड़े क्लाइंट से बकाया भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है, जिससे नकदी का प्रवाह बेहतर होगा. घर या कार्यस्थल के लिए किसी जरूरी सुविधा पर सामान्य खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके पूर्व-निर्धारित बजट के भीतर ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के सुझाव पर बिना पूरी पड़ताल किए जोखिम भरे सौदों या त्वरित लाभ वाली योजनाओं में पूंजी लगाने से पूरी तरह परहेज रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का वातावरण सुखद और आत्मीय बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत प्यारा रहेगा और वे आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू मोर्चे पर पूरा सहयोग देंगे. शाम के समय साथ बैठकर परिवार से जुड़े किसी जरूरी विषय पर सार्थक बातचीत हो सकती है. लव लाइफ में साथी के साथ संवाद सहज और खुला रखें, जिससे एक-दूसरे के प्रति विश्वास और आदर की भावना और मजबूत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और हल्का महसूस करेंगे. मौसम के मिजाज में आ रहे बदलाव को देखते हुए पेट के निचले हिस्से या कमर में हल्का खिंचाव और सामान्य भारीपन महसूस होने की संभावना रह सकती है, इसलिए बहुत तीखे, मसालेदार या गरिष्ठ भोजन से सामान्य बचाव रखना ही बेहतर रहेगा. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान को दूर करने में सहायक हो सकता है.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, चने की दाल या सात्विक भोजन का दान करना शुभ रहेगा.

मकर राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आपकी बुद्धि, विवेक और सोचने के नजरिए में आज एक स्वाभाविक स्पष्टता और ठहराव नजर आएगा. ज्ञान, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता के पंचम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति आपकी योजनाबद्ध सोच को व्यावहारिक नतीजों में बदलने में मददगार साबित हो सकती है. पिछले कुछ दिनों से किसी विषय को लेकर मन में जो संशय या अनिश्चितता बनी हुई थी, वह दूर होगी और आप प्राथमिकताओं को तय करने में सफल रहेंगे.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकों की रुचि को समझकर अपनी सेवाओं या उत्पादों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का रह सकता है. शिक्षा, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर और तकनीकी कार्यों से जुड़े जातकों को किसी नए प्रोजेक्ट या विचार पर काम करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली कारोबार में उपयोगी साबित होगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में जटिल फाइलों या डेटा को व्यवस्थित करने में सफलता मिल सकती है. किसी बैठक या चर्चा में आपके दिए गए सुझावों को वरिष्ठ अधिकारी गंभीरता से ले सकते हैं.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पिछले प्रयासों और समझदारी के अच्छे संकेत लेकर आ सकता है. पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश या काम से जुड़े लाभ की संभावना बन सकती है. बच्चों की शिक्षा या किसी रचनात्मक रुचि से जुड़े विषयों पर सामान्य व्यय हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के दायरे में ही रहेगा. किसी बाहरी व्यक्ति के उकसावे में आकर त्वरित लाभ देने वाली जोखिम भरी योजनाओं में पूंजी लगाने से बचें. अपनी नियमित और सुरक्षित बचत को बनाए रखना ही हितकर रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर-परिवार में आत्मीयता और सुकून का माहौल बना रहेगा. बच्चों से जुड़ी किसी अच्छी बात या उनकी किसी गतिविधि से मन को संतोष मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में संबल देगा, जिससे दांपत्य जीवन में सहजता बनी रहेगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर और सादगी से संवाद रखें. अपनी बात को बिना किसी उलझन के साझा करने से रिश्ते में विश्वास और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी व्यवस्थित और हल्का महसूस करेंगे. काम में अधिक व्यस्त रहने के कारण भोजन के समय में अनियमितता न आने दें, ताकि पेट में भारीपन या सामान्य सुस्ती की संभावना न बने. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए बहुत ठंडी चीजों और बासी भोजन से सामान्य परहेज रखना बेहतर रहेगा. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें. शाम के समय खुली हवा में हल्का टहलना ताजगी बनाए रखने में सहायक हो सकता है.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर चंदन या हल्दी का हल्का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, चने की दाल या सात्विक भोजन का दान करना शुभ रहेगा.

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

घरेलू सुख-सुविधाओं और जमीन-मकान से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रह सकता है. सुख और आंतरिक शांति के चतुर्थ भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति आपके मन को ठहराव और भावनात्मक सुकून प्रदान कर सकती है. पिछले कुछ दिनों से घर या कार्यस्थल पर जो भागदौड़ चल रही थी, वह आज शांत होगी और आप प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने कार्यक्षेत्र की व्यवस्था सुधारने और स्थानीय ग्राहकों का भरोसा मजबूत करने के लिहाज से अच्छा रह सकता है. रियल एस्टेट, भवन निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल और इंटीरियर से जुड़े कार्यों में सकारात्मक चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं. ग्राहकों से की गई सीधी और पारदर्शी बातचीत भविष्य के नए अवसरों का आधार बनेगी. नौकरीपेशा जातक आज दफ्तर में बैठकर बहुत शांति और योजनाबद्ध तरीके से अपने पेंडिंग काम निपटाएंगे. आपका धैर्यवान रवैया सहकर्मियों और अधिकारियों के बीच आपकी साख को मजबूती देगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज स्थिरता बनी रहने के संकेत हैं. घरेलू सुख-साधनों के रखरखाव या पारिवारिक जरूरतों पर सामान्य खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके पूर्व-निर्धारित बजट के दायरे में ही रहेगा. संपत्ति या पुराने निवेश से जुड़ा कोई विषय सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है, जिससे वित्तीय राहत महसूस होगी. किसी अपरिचित व्यक्ति के उकसावे में आकर त्वरित लाभ देने वाली जोखिम भरी योजनाओं में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. अपनी सुरक्षित और नियमित बचत को बनाए रखना ही सबसे मुफीद रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, आत्मीय और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. माता जी या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद आपको मानसिक संबल देगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत प्यारा रहेगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में आपका पूरा साथ देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर किसी योजना पर सुखद विमर्श हो सकता है. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, एक-दूसरे की जरूरतों को समझने से रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक रूप से आप काफी शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए छाती में हल्का भारीपन या गले में सूखापन महसूस होने की सामान्य संभावना रह सकती है, इसलिए बहुत ठंडी तासीर वाले पेय और बासी खाने से सामान्य बचाव रखना बेहतर रहेगा. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में हल्का टहलना ताजगी बनाए रखने में सहायक हो सकता है.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, चने की दाल या सात्विक भोजन का दान करना शुभ रहेगा.

मीन राशि दैनिक राशिफल: 1 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

अंदरूनी आत्मविश्वास, सक्रियता और व्यावहारिक संपर्कों के बल पर आज आप कई रुके हुए कार्यों को गति देने में सफल रह सकते हैं. पराक्रम और संवाद के तीसरे भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति आपकी बातचीत में वजन और निर्णयों में स्पष्टता लाने में सहायक हो सकती है. जो काम पहले केवल झिझक या असमंजस के कारण टल रहे थे, उन्हें आज आप खुद आगे बढ़कर निपटाने का प्रयास करेंगे.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज का दिन स्थानीय स्तर पर मार्केटिंग, संपर्कों को सक्रिय करने और छोटी व्यावहारिक यात्राओं से लाभ की संभावनाएं तलाशने के लिहाज से अच्छा रह सकता है. मीडिया, प्रकाशन, परिवहन, संचार, लेखन और कंसल्टेंसी के काम से जुड़े लोगों को ग्राहकों और सहयोगियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के संकेत हैं. सीधी और सौम्य बातचीत से नए सौदे तय हो सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में अपनी त्वरित समझ और सटीक प्रस्तुति के चलते अधिकारियों का समर्थन मिल सकता है. सहकर्मियों का रुख सहयोगात्मक रहने से कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज आपकी अपनी सक्रियता और संपर्कों से लाभ के रास्ते सुलभ होने के संकेत हैं. कामकाज के सिलसिले में की गई बातचीत या छोटी यात्रा भविष्य के लिए आय का नया आधार बना सकती है. किसी पुराने काम का अटका हुआ आंशिक भुगतान खाते में आने की संभावना बन सकती है. किसी बाहरी व्यक्ति के उकसावे में आकर त्वरित लाभ वाली जोखिम भरी स्कीमों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. अपनी नियमित बचत और मेहनत पर ही भरोसा बनाए रखना आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर-परिवार में तालमेल और हल्का-फुल्का माहौल देखने को मिल सकता है. छोटे भाई-बहनों या करीबी परिजनों के साथ संवाद बढ़ेगा और उनका आवश्यक सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है. जीवनसाथी आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए घरेलू मोर्चे पर संबल बनकर खड़े नजर आएंगे. शाम के समय साथ बैठकर दिनभर की गतिविधियों पर सुकून भरी बातचीत हो सकती है. लव लाइफ में साथी के साथ संवाद सहज और पारदर्शी रखें; मन की बात सादगी से साझा करने से आपसी विश्वास गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि दिनभर की भागदौड़ के चलते कंधों या बाहों में हल्का खिंचाव महसूस होने की संभावना रह सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए गले में सूखापन या हल्का भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए बहुत ठंडे पानी और बासी भोजन से सामान्य परहेज रखना बेहतर रहेगा. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा जल पीते रहें और शाम को खुली हवा में हल्का टहलना ताजगी बनाए रखने में सहायक हो सकता है.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें और मस्तक पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मौसमी फल, चने की दाल या सात्विक भोजन का दान करना शुभ रहेगा.

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