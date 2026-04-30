खेती करने में किस राज्य के लोग हैं सबसे आगे? लाखों का पैकेज छोड़ संभाल रहे पुश्तैनी जमीन

Farming in India: भारतीय कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है. बदलते समय के साथ जहां एक और युवा बड़े शहरों में नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग अच्छी खासी सैलरी छोड़कर अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करना भी चुन रहे हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि खेती के मामले में देश का कौन सा राज्य सबसे आगे है. जहां युवा अपना लाखों का पैकेज छोड़कर पुश्तैनी जमीन में खेती संभाल रहे हैं.

इन राज्यों में सबसे ज्यादा किसान आबादी

देश की सबसे ज्यादा किसान आबादी वाले राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान प्रमुख है. इन राज्यों में बड़ी संख्या में लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं. यही उनकी आय का मुख्य सोर्स भी है.

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खेती

सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां 33 लाख से ज्यादा किसान है. राज्य के ऊपर जमीन और पर्याप्त जल संसाधन इसे गेहूं, चावल, गन्ना और दालों की लिए की खेती के लिए बहुत अनुकूल बनाते हैं. यही वजह है कि यहां के अधिकांश परिवार खेती पर ही निर्भर है. वहीं मध्य प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं है. करीब 30 लाख किसानों वाला यह राज्य देश के प्रमुख कृषि राज्यों में शामिल है. यहां गेहूं, सोयाबीन, दलहन और तिलहन की बड़ी मात्रा में खेती होती है. यहां सिंचाई और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चल रही है.

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हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान में खेती

हरियाणा में 27 लाख से ज्यादा किसान है और यह राज्य गेहूं व चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है. हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले इस राज्य में आधुनिक खेती तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बड़ा है. जिससे उत्पादन में लगातार सुधार हुआ है. वहीं तेलंगाना में लगभग 18 लाख किसान खेती से जुड़े हुए हैं. यहां धान के साथ-साथ कपास, मक्का और मिर्च की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है. सिंचाई परियोजनाओं के जरिए किसान को बेहतर पानी की सुविधा मिल रही है, जिससे उत्पादन में इजाफा हुआ है. वहीं राजस्थान को भौगोलिक रूप से शुष्क राज्य माना जाता है, यहां भी 15 लाख से ज्यादा किसान खेती करते हैं. यहां बाजरा, सरसों और गेहूं जैसी फसलें उगाई जाती है. कई क्षेत्र में किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन पर भी निर्भर है.

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