हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगेहूं की फसल बोई थी तो 30 अप्रैल तक ये काम जरूर कर लें किसान, IIWBR ने दी सलाह

गेहूं की फसल बोई थी तो 30 अप्रैल तक ये काम जरूर कर लें किसान, IIWBR ने दी सलाह

Wheat Crop Tips: गेहूं की फसल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और कटाई का समय आ चुका है. IIWBR ने किसानों को सलाह दी है कि 30 अप्रैल तक कटाई और भंडारण से जुड़े काम निपटा लें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Apr 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

Wheat Crop Tips: गेहूं की खेती अब अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर है. रबी सीजन की कड़ी मेहनत का फल घर लाने का वक्त आ गया है, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी पूरी सीजन की कमाई पर पानी फेर सकती है. भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR) करनाल ने किसानों के लिए एक खास एडवाइजरी जारी की है. जिसमें 30 अप्रैल तक कुछ जरूरी काम निपटाने को कहा गया है. 

दरअसल इस समय मौसम का मिजाज काफी बदल रहा है. कहीं तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं अचानक बारिश का डर बना हुआ है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका अनाज सुरक्षित रहे और उसकी चमक बरकरार रहे. तो वैज्ञानिक सलाह को मानना ही समझदारी है. सही समय पर लिए गए ये फैसले न केवल आपकी फसल को बचाएंगे. बल्कि आपको मार्केट में बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करेंगे.

कटाई में बरतें सावधानी 

IIWBR की सलाह है कि गेहूं की कटाई तभी शुरू करें जब फसल पूरी तरह पक जाए. इस स्टेज पर फसल में सिंचाई बिल्कुल न करें. वरना दानों की क्वालिटी खराब हो सकती है. जिन किसानों की फसल तेज हवा या बारिश की वजह से गिर गई है. 

उन्हें सलाह दी गई है कि वे उस हिस्से की कटाई सबसे पहले करें जिससे जमीन की नमी से दाने काले न पड़ें. कटाई के बाद फसल को खेत में ज्यादा देर खुला न छोड़ें. क्योंकि अचानक होने वाली बारिश अनाज की चमक फीकी कर सकती है. फसल को सुरक्षित जगह पर ले जाकर ही आगे की प्रोसेस पूरी करना बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें: किसानों को मालामाल कर देगी स्वीट कॉर्न की खेती, जानें कैसे कमाएं मक्के से 3 गुना दाम

भंडारण के समय नमी न आने दें

फसल कटने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उसे सुरक्षित स्टोर करने की होती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि गेहूं को स्टोर करने से पहले उसे अच्छी तरह धूप में सुखाना बहुत जरूरी है. भंडारण के समय अनाज में नमी का स्तर 12 से 13 प्रतिशत के बीच ही होना चाहिए. अगर आप बीज के लिए गेहूं रख रहे हैं. 

तो नमी 10 प्रतिशत से भी कम होनी चाहिए. भंडारण वाली जगह बोरियों और गोदाम को पहले से साफ कर लें और उन्हें धूप दिखाकर पूरी तरह कीट मुक्त बना लें. याद रखें नया अनाज कभी भी पुराने स्टॉक के साथ मिलाकर न रखें. इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता.

इन बातों का रखें ध्यान

  • स्टोर किए गए अनाज को घुन और दूसरे कीटों से बचाने के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • खाली बोरियों पर मेलाथियान या डेल्टामेथ्रिन के घोल का छिड़काव करना भी एक असरदार तरीका है.
  • कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों या नरवाई को बिल्कुल न जलाएं क्योंकि इन्हें मिट्टी में मिला देने से जमीन की ताकत बढ़ती है.
  • अगर मुमकिन हो तो गेहूं के तुरंत बाद मूंग या उड़द जैसी दलहनी फसलें लगाएं. जिससे अगली फसल के लिए खेत को कुदरती नाइट्रोजन मिल सके.
  • इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी मेहनत को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी मिट्टी की सेहत भी सुधार सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं बीन्स, खत्म हो जाएगी सलाद से लेकर सब्जी तक की टेंशन

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Wheat Crop Farming Tips Wheat Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गेहूं की फसल बोई थी तो 30 अप्रैल तक ये काम जरूर कर लें किसान, IIWBR ने दी सलाह
गेहूं की फसल बोई थी तो 30 अप्रैल तक ये काम जरूर कर लें किसान, IIWBR ने दी सलाह
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं बीन्स, खत्म हो जाएगी सलाद से लेकर सब्जी तक की टेंशन
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं बीन्स, खत्म हो जाएगी सलाद से लेकर सब्जी तक की टेंशन
एग्रीकल्चर
किसानों को मालामाल कर देगी स्वीट कॉर्न की खेती, जानें कैसे कमाएं मक्के से 3 गुना दाम
किसानों को मालामाल कर देगी स्वीट कॉर्न की खेती, जानें कैसे कमाएं मक्के से 3 गुना दाम
एग्रीकल्चर
सिर्फ 15 हजार की लागत और 1 लाख की कमाई, टमाटर की खेती ने कर दिया कमाल
सिर्फ 15 हजार की लागत और 1 लाख की कमाई, टमाटर की खेती ने कर दिया कमाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
इंडिया
गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, टूट गई 50% आबादी की उम्मीद, पक्ष में पड़े 298 वोट
गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, टूट गई 50% आबादी की उम्मीद, पक्ष में पड़े 298 वोट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण बिल गिरा तो अपर्णा यादव ने जलाया सपा-कांग्रेस का झंडा, कहा- देश माफ नहीं करेगा
महिला आरक्षण बिल गिरा तो अपर्णा यादव ने जलाया सपा-कांग्रेस का झंडा, कहा- देश माफ नहीं करेगा
ओटीटी
Bhooth Bangla OTT Release: थिएटर के बाद 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल्स
आईपीएल 2026
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
इंडिया
Iran-US War: तेल-LPG की टेंशन खत्म? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से भारत को होगा बड़ा फायदा, जानें पूरी बात
तेल-LPG की टेंशन खत्म? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से भारत को होगा बड़ा फायदा, जानें पूरी बात
टेक्नोलॉजी
AI का ज्यादा यूज करने वाले संभल जाएं, आपकी नींद उड़ा देगी यह नई स्टडी
AI का ज्यादा यूज करने वाले संभल जाएं, आपकी नींद उड़ा देगी यह नई स्टडी
ट्रेंडिंग
Horse At ATM Viral Video: कैश खत्म हो गया क्या.... SBI के ATM पर पहुंचा घोड़ा, गेट खोलने के लिए काटा बवाल! वीडियो वायरल
कैश खत्म हो गया क्या.... SBI के ATM पर पहुंचा घोड़ा, गेट खोलने के लिए काटा बवाल! वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget