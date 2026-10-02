6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना

Krishak Smaridhhi Yojana UP: उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए अच्छी खबर है. खेती से जुड़े जरूरी कामों के लिए अब किसानों को कम ब्याज पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन लोन मिल सकेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों के लिए कृषक समृद्धि योजना शुरू की है. सरकार ने इस योजना के लिए 384 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है. योजना का मकसद किसानों को खेती में लंबे समय के निवेश के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना है, ताकि पैसों की कमी की वजह से जरूरी कृषि काम न रुकें.

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन लोन दिया जाएगा. इस कर्ज पर ब्याज दर 6 प्रतिशत रहेगी. फिलहाल उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से कृषि से जुड़े कर्ज पर करीब 11 से 11.50 प्रतिशत तक ब्याज लगता है. ऐसे में नई योजना के तहत मिलने वाला कर्ज किसानों के लिए कम ब्याज वाला विकल्प हो सकता है. किसान इस कर्ज का इस्तेमाल खेती से जुड़े ऐसे कामों के लिए कर सकेंगे, जिनमें एक बार में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत होती है.

सिंचाई से लेकर कृषि निवेश तक में कर सकेंगे इस्तेमाल

इस योजना का पैसा सिर्फ सामान्य खेती के खर्च के लिए नहीं, बल्कि खेती से जुड़ी जरूरी सुविधाएं तैयार करने में भी लगाया जा सकेगा. किसान इसका इस्तेमाल सिंचाई की व्यवस्था, कृषि से जुड़ी परिसंपत्तियां बनाने और दूसरे जरूरी कृषि निवेश के लिए कर सकते हैं. यानी अगर किसी किसान को खेती को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय के निवेश की जरूरत है, तो वह इस योजना के तहत मिलने वाले कर्ज का इस्तेमाल कर सकता है.

समय पर कर्ज चुकाने वालों को भी फायदा

योजना में पुराने कर्जदार किसानों के लिए भी प्रावधान किया गया है. जो किसान अपना कर्ज समय पर चुकाते हैं, उन्हें ब्याज अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा. इससे समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद है.

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5 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य

सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को अगले पांच साल में बड़े स्तर पर लागू करने का लक्ष्य रखा है. इस अवधि में करीब 5 लाख किसानों को योजना से जोड़ने की तैयारी है. किसानों को योजना के लिए आवेदन और कर्ज से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी. इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का ई-पोर्टल लॉन्च किया है. योजना से जुड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया mksyldb.in पोर्टल के जरिए की जाएगी.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का तरीका

सबसे पहले आधिकारिक mksyldb.in पोर्टल पर जाएं.

पोर्टल पर जाएं. यहां ‘ऋण आवेदन करें’ या ‘नए रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें.

अपना जनपद, ब्रांच, तहसील और ब्लॉक चुनें.

इसके बाद गांव और ग्राम पंचायत की जानकारी भरें और जितनी रकम का लोन चाहिए, वह दर्ज करें.

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