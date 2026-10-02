Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना

6 लाख तक लोन, सिर्फ 6 फीसदी ब्याज! किसानों के लिए CM योगी की खास योजना

Government Schemes: उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है. सरकार ने योजना के लिए 384 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 02 Oct 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

Krishak Smaridhhi Yojana UP: उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए अच्छी खबर है. खेती से जुड़े जरूरी कामों के लिए अब किसानों को कम ब्याज पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन लोन मिल सकेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों के लिए कृषक समृद्धि योजना शुरू की है. सरकार ने इस योजना के लिए 384 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है. योजना का मकसद किसानों को खेती में लंबे समय के निवेश के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध कराना है, ताकि पैसों की कमी की वजह से जरूरी कृषि काम न रुकें.

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन लोन दिया जाएगा. इस कर्ज पर ब्याज दर 6 प्रतिशत रहेगी. फिलहाल उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से कृषि से जुड़े कर्ज पर करीब 11 से 11.50 प्रतिशत तक ब्याज लगता है. ऐसे में नई योजना के तहत मिलने वाला कर्ज किसानों के लिए कम ब्याज वाला विकल्प हो सकता है. किसान इस कर्ज का इस्तेमाल खेती से जुड़े ऐसे कामों के लिए कर सकेंगे, जिनमें एक बार में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत होती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
करोड़पति बना देगी यह फसल, अपने फार्म पर कैसे उगाएं हेलिगन अनानास?
करोड़पति बना देगी यह फसल, अपने फार्म पर कैसे उगाएं हेलिगन अनानास?
एग्रीकल्चर
अनाज की पैदावार पर अल नीनो की नजर, जानें क्या है सरकार की तैयारी?
अनाज की पैदावार पर अल नीनो की नजर, जानें क्या है सरकार की तैयारी?
एग्रीकल्चर
आलू के खेत में ऐसे उगाएं मखाना, 1 एकड़ में 15-17 क्विंटल होगा उत्पादन
आलू के खेत में ऐसे उगाएं मखाना, 1 एकड़ में 15-17 क्विंटल होगा उत्पादन
एग्रीकल्चर
सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती
सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती

सिंचाई से लेकर कृषि निवेश तक में कर सकेंगे इस्तेमाल

इस योजना का पैसा सिर्फ सामान्य खेती के खर्च के लिए नहीं, बल्कि खेती से जुड़ी जरूरी सुविधाएं तैयार करने में भी लगाया जा सकेगा. किसान इसका इस्तेमाल सिंचाई की व्यवस्था, कृषि से जुड़ी परिसंपत्तियां बनाने और दूसरे जरूरी कृषि निवेश के लिए कर सकते हैं. यानी अगर किसी किसान को खेती को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय के निवेश की जरूरत है, तो वह इस योजना के तहत मिलने वाले कर्ज का इस्तेमाल कर सकता है.

समय पर कर्ज चुकाने वालों को भी फायदा

योजना में पुराने कर्जदार किसानों के लिए भी प्रावधान किया गया है. जो किसान अपना कर्ज समय पर चुकाते हैं, उन्हें ब्याज अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा. इससे समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: पीएम किसान में बड़ा अपडेट, दिवाली से पहले मिल सकते हैं ₹2000, ऐसे चेक करें स्टेट्स

5 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य

सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को अगले पांच साल में बड़े स्तर पर लागू करने का लक्ष्य रखा है. इस अवधि में करीब 5 लाख किसानों को योजना से जोड़ने की तैयारी है. किसानों को योजना के लिए आवेदन और कर्ज से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी. इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का ई-पोर्टल लॉन्च किया है. योजना से जुड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया mksyldb.in पोर्टल के जरिए की जाएगी.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का तरीका

  • सबसे पहले आधिकारिक mksyldb.in पोर्टल पर जाएं.
  • यहां ‘ऋण आवेदन करें’ या ‘नए रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें.
  • अपना जनपद, ब्रांच, तहसील और ब्लॉक चुनें.
  • इसके बाद गांव और ग्राम पंचायत की जानकारी भरें और जितनी रकम का लोन चाहिए, वह दर्ज करें.

यह भी पढ़ें: अगले साल तक कितने टन अनाज उत्पादन का सरकारी लक्ष्य? सामने आई रिपोर्ट

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
करोड़पति बना देगी यह फसल, अपने फार्म पर कैसे उगाएं हेलिगन अनानास?
करोड़पति बना देगी यह फसल, अपने फार्म पर कैसे उगाएं हेलिगन अनानास?
एग्रीकल्चर
अनाज की पैदावार पर अल नीनो की नजर, जानें क्या है सरकार की तैयारी?
अनाज की पैदावार पर अल नीनो की नजर, जानें क्या है सरकार की तैयारी?
एग्रीकल्चर
आलू के खेत में ऐसे उगाएं मखाना, 1 एकड़ में 15-17 क्विंटल होगा उत्पादन
आलू के खेत में ऐसे उगाएं मखाना, 1 एकड़ में 15-17 क्विंटल होगा उत्पादन
एग्रीकल्चर
सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती
सालभर बिकता है गेंदा का ये फूल, 10 हजार की लागत से शुरू करें खेती
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NCPI ने ज्ञानेश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न तो भड़के सांसद यूसुफ पठान, 'मुर्शिदाबाद में लोग...'
NCPI ने ज्ञानेश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न तो भड़के सांसद यूसुफ पठान, 'मुर्शिदाबाद में लोग...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में बढ़ी गर्मी, अक्टूबर की शुरुआत चार साल में सबसे प्रदूषित, AQI पहुंचा 166
दिल्ली में बढ़ी गर्मी, अक्टूबर की शुरुआत चार साल में सबसे प्रदूषित
विश्व
'निष्पक्ष रहने के लिए...', पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, क्या-क्या कहा?
'निष्पक्ष रहने के लिए...', पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ, क्या-क्या कहा?
स्पोर्ट्स
75 साल में पहली बार, भारत ने फाइनल में चैंपियन टीम को रौंदकर जीता गोल्ड
75 साल में पहली बार, भारत ने फाइनल में चैंपियन टीम को रौंदकर जीता गोल्ड
बॉलीवुड
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
वोटर लिस्ट से कटे नाम क्या दोबारा जुड़ेंगे? EC का SIR हो चुके 20 राज्यों के लिए बड़ा कदम
जनरल नॉलेज
इस देश में AI को चेहरा बेच मोटी कमाई कर रहे लोग, कितना सुरक्षित यह धंधा?
इस देश में AI को चेहरा बेच मोटी कमाई कर रहे लोग, कितना सुरक्षित यह धंधा?
टेक्नोलॉजी
पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget