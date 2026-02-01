हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरचंदन-काजू-कोको-अखरोट-बादाम और नारियल की खेती करने वालों को होगा फायदा, जानें सरकार से कैसे मिलेगी मदद?

चंदन-काजू-कोको-अखरोट-बादाम और नारियल की खेती करने वालों को होगा फायदा, जानें सरकार से कैसे मिलेगी मदद?

यूनियन बजट 2026 में सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब खेती में सिर्फ परंपरागत फसलों पर नहीं, बल्कि हाई वैल्यू वाली फसलों पर फोकस बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों के आय बढ़ाई जा सके.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार नौंवा बजट पेश से करते हुए किसानों और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए कई अहम घोषणा की है. यूनियन बजट 2026 में सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब खेती में सिर्फ परंपरागत फसलों पर नहीं बल्कि हाई वैल्यू वाली फसलों पर फोकस बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों के आय बढ़ाई जा सके. वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादन में विविधता लाने, उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रही है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि चंदन-काजू-कोको-अखरोट-बादाम और नारियल की खेती करने वालों को कैसे फायदा होगा और इसके लिए सरकार से कैसे मदद मिलेगी. 

नारियल-काजू और कोको पर सरकार का बड़ा फोकस

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है और करीब तीन करोड़ लोग इसकी खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नारियल उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादकता सुधारने के लिए विशेष योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में नॉन उत्पादक पेड़ों को हटाकर नई और बेहतर किस्म के पौधे लगाए जाएंगे. साथ ही काजू और कोको के लिए भी अलग से कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है. ताकि भारत कच्चे काजू और कोको के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके और निर्यात को बढ़ावा मिले. 

चंदन की खेती को फिर मिलेगा पुराना गौरव 

वित्त मंत्री ने भारतीय चंदन की सांस्कृतिक और आर्थिक अहमियत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि चंदन सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि कि देश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है. सरकार राज्यों के साथ मिलकर चंदन की खेती, संरक्षण और वैल्यू चैन विकास पर काम करेगी, ताकि इसकी खोई हुई गरिमा को फिर से बहाल किया जा सके. इससे किसानों और वन क्षेत्र पर निर्भर समुदायों की आय बढ़ने की उम्मीद है. 

अखरोट और बादाम जैसी फसलों को मिलेगा समर्थन 

यूनियन बजट 2026 में नट्स और हाई वैल्यू वाली फसलों पर भी ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अखरोट, पाइननट्स और बादाम जैसे पौष्टिक और ज्यादा कीमत देने वाली फसलों में किसानों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. खासकर नॉर्थ ईस्ट और अन्य उपयुक्त क्षेत्र में इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे. वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र में रखा गया है. सरकार का उद्देश्य ऐसी योजनाओं के जरिए किसानों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाना है, ताकि खेती एक लाभकारी और टिकाऊ पेशा बन सके.

ये भी पढ़ें-बिहार में बांस की खेती बनेगी कमाई का मजबूत जरिया, सरकार दे रही है 50 फीसदी सब्सिडी

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Budget Budget Day SANDALWOOD FARMING Budget 2026 High Value Crops India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: दंड की जगह Tax देकर छूट सकते हैं | Nirmala Sitharaman | parliament Session
Union Budget 2026: बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम | Nirmala Sitharaman | parliament Session
Union Budget 2026: नए टैक्स को सुन उड़े लोगों के होश ! | parliament Session | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: 36.5 लाख करोड़ का कर्ज? समझिए बजट का पूरा आकड़ा! | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: छात्रों पर सरकार मेहरबान, किए ये बड़े ऐलान | parliament Session | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Union budget 2026: रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
शिक्षा
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
हेल्थ
Secondary Hypertension: क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget