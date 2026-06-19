अपने कमरे में भी उगा सकते हैं हल्दी का पौधा, बस इन बातों का रखना होता है ध्यान

Turmeric Cultivation at Home : हल्दी हर घर की रसोई का सबसे खास मसाला है, जो टेस्ट बढ़ाने के साथ-साथ अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है. हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन तत्व एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हल्दी की खेती सिर्फ खेतों या बड़े बगीचों में ही की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है, तो आप अपने कमरे या घर के अंदर गमले में भी हल्दी का पौधा आसानी से उगा सकते हैं. हल्दी गर्म मौसम में उगने वाला पौधा है और इसे उगाने के लिए ज्यादा मेहनत या किसी खास व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि इसकी फसल तैयार होने में लगभग 7 से 10 महीने का समय लग सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अपने कमरे में हल्दी का पौधा कैसे उगा सकते हैं और उसकी देखभाल के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है.

कमरे में उगाने के लिए कौन-सी हल्दी बेहतर होती है?

दुनियाभर में हल्दी की 130 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं. इनमें पीली, काली, लाल और सफेद हल्दी प्रमुख हैं. इनमें सबसे ज्यादा यूज पीली हल्दी का किया जाता है. इसकी पैदावार अच्छी होती है और यह दूसर हल्दी से ज्यादा मजबूत मानी जाती है. वहीं काली हल्दी काफी खास होती है और इसकी उपज कम होने के कारण यह महंगी भी मानी जाती है.

हल्दी लगाने का सही समय क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार हल्दी को घर के अंदर लगाने के लिए सर्दियों के लास्ट का समय सबसे सही माना जाता है. फरवरी का महीना इसकी शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है. हल्दी को पूरी तरह तैयार होने में लंबा समय लगता है. ऐसे में समय पर रोपाई करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

अपने कमरे में हल्दी का पौधा कैसे उगा सकते हैं?

घर के अंदर या कमरे में हल्दी का पौधा उगाना काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी वाली हल्दी की गांठ यानी कंद लें, जिसमें छोटी-छोटी कोंपल निकलने वाली आंखें मौजूद हों. इसके बाद एक गमले में उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी भरें. हल्दी के टुकड़ों को 2 से 4 इंच गहराई में लगाकर हल्का पानी दें. पौधों के बीच लगभग 6 इंच की दूरी रखें और आंखों वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखें. गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना पूरी रोशनी या कम से कम 6 घंटे धूप मिल सके. पौधे की बढ़वार के दौरान मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें. इससे जड़ें सड़ सकती हैं. इसके बाद सही देखभाल और गर्म वातावरण मिलने पर कुछ समय बाद हल्दी में अंकुर निकलने लगते हैं और लगभग 7 से 10 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है.

यह भी पढ़ें - अपने किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं कचालु? किन चीजों की पड़ती है जरूरत

पौधे की देखभाल के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है?

1. धूप का ध्यान रखें - हल्दी के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए रोजाना कम से कम 6 घंटे धूप की जरूरत होती है. हालांकि बहुत तेज धूप में पत्तियां थोड़ी प्रभावित दिख सकती हैं, लेकिन कंदों के ग्रोथ के लिए रोशनी जरूरी होती है.

2. सही मिट्टी का चुनाव करें - हल्दी के लिए ऐसी मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है जिसका पीएच स्तर 6.0 से 7.0 के बीच हो. दोमट मिट्टी में जैविक खाद, गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिलाकर पौधा लगाया जाए तो इसकी बढ़वार बेहतर होती है.

3. सिंचाई का रखें ध्यान - हल्दी के पौधे को बढ़वार के दौरान नियमित पानी की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी देना नुकसानदायक हो सकता है. लगातार गीली मिट्टी रहने से जड़ें सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जलभराव न होने दें.

हल्दी की कटाई कब करें?

हल्दी की फसल आमतौर पर रोपाई के 10 महीने बाद तैयार होती है. जब पौधे की पत्तियां और तना भूरे रंग के होकर सूखने लगें, तो हल्दी कटाई के लिए तैयार हो जाती है. कटाई के समय पूरे पौधे को सावधानी से बाहर निकालें और मिट्टी साफ कर लें. हल्दी के कंद खाने और यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें - क्या होती है Grafting Technique? एक ही पेड़ पर उगाए जा सकते हैं कई तरह के आम