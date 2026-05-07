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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरYoung Farmer Tips: वो 5 टिप्स जो हर युवा किसान को जानने चाहिए, कम समय में अमीर बनना है तो जरूर पढ़ें

Young Farmer Tips: वो 5 टिप्स जो हर युवा किसान को जानने चाहिए, कम समय में अमीर बनना है तो जरूर पढ़ें

Young Farmer Tips: खेती शुरू करने से पहले युवा किसानों को यह तय करना जरूरी है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं. सिर्फ उत्साह के भरोसे खेती शुरू करना नुकसान भरा फैसला हो सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 May 2026 09:32 AM (IST)
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Young Farmer Tips: आज के समय में खेती पहले की तरह सिर्फ एक पारंपरिक काम नहीं रह गई है, बल्कि यह तेजी से एक स्मार्ट बिजनेस के रूप में बदल रही है. फिर भी कई युवा किसान आज सही जानकारी के अभाव, गलत प्लाटिंग और खतरे वाले प्रबंधन की कमी के कारण अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं.  ऐसे में अगर शुरुआत सही रणनीति के साथ की जाए तो कम समय में खेती से अच्छी कमाई की जा सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको वो पांच टिप्स बताते हैं जो हर युवा किसान को जानने चाहिए. 

लक्ष्य साफ रखें और योजना बनाएं 

खेती शुरू करने से पहले युवा किसानों को यह तय करना जरूरी है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं. सिर्फ उत्साह के भरोसे खेती शुरू करना नुकसान भरा फैसला हो सकता है. आपको अपनी क्षमता, संसाधन और बाजार की जरूरत को समझते हुए एक क्लियर प्लान बनाना चाहिए. खेती को बिजनेस की तरह देखें और पहले से तय करें कि किस फसल से कितना उत्पादन और कमाई की उम्मीद है. 

बिजनेस मॉडल पर करें काम 

खेती में सफलता के लिए सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि मार्केटिंग और फाइनेंस की भी समझ जरूरी है. किसान को यह तय करना चाहिए कि वह अपनी फसल कहां और कैसे बचेगा. साथ ही मुनाफा और आने वाले सालों की योजना पहले से तैयार करनी चाहिए. एक मजबूत बिजनेस मॉडल किसान को घाटे से बचाने में मदद करता है. 

खतरे को समझें और धीरे-धीरे आगे बढ़ 

खेती में मौसम, बाजार और दूसरे कई कारणों से खतरे बने रहते हैं. इसलिए शुरुआत में ज्यादा कर्ज लेकर बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए. छोटे स्तर से शुरुआत करें और धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़े. जरूरत पड़े तो शुरुआत में दूसरी आय का सोर्स भी बनाए रखें, ताकि आर्थिक दबाव काम रहे. 

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जमीन खरीदने से पहले किराए पर खेती 

नए किसानों के लिए शुरुआत में जमीन खरीदना महंगा और खतरे भरा हो फैसला हो सकता है. ऐसे में अगर आप नए किसान हैं और आपके पास जमीन नहीं है तो पहले जमीन किराए पर लेकर खेती करना बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इससे लागत कम रहती है और एक्सपीरियंस भी मिलता है. बाद में जरूर और क्षमता के अनुसार जमीन खरीदी जा सकती है. 

नेटवर्क बनाएं और सीखतें रहे 

खेती में सफलता के लिए दूसरे किसान, कृषि एक्सपर्ट्स और स्थानीय संस्थाओं से जुड़ना बहुत जरूरी है. एक्सपीरियंस किसानों से सलाह लेने और उनके एक्सपीरियंस से सीखने से कई गलतियों से बचा जा सकता है. एक मजबूत नेटवर्क किसान को नई तकनीक, बाजार और संसाधनों की जानकारी देता है, जिससे उसकी कमाई बढ़ सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 May 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Young Farmer Tips Profitable Farming Ideas Smart Agriculture Business Farming For Beginners
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