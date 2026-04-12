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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर2 लाख लगाकर कमा सकते हैं 10 लाख, टमाटर की खेती का यह तरीका बदल देगा किस्मत

2 लाख लगाकर कमा सकते हैं 10 लाख, टमाटर की खेती का यह तरीका बदल देगा किस्मत

Tomato Cultivation Tips: सिर्फ 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख का रिटर्न टमाटर की खेती बनी तगड़ा बिजनेस. आज ही जानें कैसे आप बन सकते हैं टमाटर की खेती से लखपति?

By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 Apr 2026 09:58 AM (IST)
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Tomato Cultivation Tips:  आजकल के दौर में अगर आप खेती को सिर्फ पेट भरने का जरिया मानते हैं तो आजमगढ़ के इस किसान की कहानी आपकी सोच बदल देगी. ट्रेडिशनल फसलों के पीछे भागने के बजाय अगर थोड़ा सा रिस्क और सही तकनीक का साथ मिल जाए तो टमाटर की खेती किसी जैकपॉट से कम नहीं है. मात्र 2 लाख रुपये की शुरुआती लागत लगाकर 10 लाख रुपये तक का रेवेन्यू जनरेट करना सुनने में शायद फिल्मी लगे, लेकिन यह हकीकत है. टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड किचन में 12 महीने बनी रहती है और जब मार्केट में रेट ऊपर जाते हैं तो यह किसानों को मालामाल कर देती है. आजमगढ़ के किसान ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप मार्केट की नब्ज पहचानते हैं और सही वैरायटी का चुनाव करते हैं तो मिट्टी से सोना उगाना मुश्किल नहीं है. चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है वह पूरा प्रोसेस जिसने एक साधारण किसान को सफलता की नई मिसाल बना दिया.

ऐसे करें नर्सरी की तैयारी 

टमाटर की बंपर पैदावार के लिए सबसे पहला स्टेप एक बेहतरीन नर्सरी तैयार करना है. आजमगढ़ के किसान ने हाइब्रिड बीजों का चुनाव किया जो बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं और फल की क्वालिटी भी एकदम प्रीमियम देते हैं. बीज बोने से लेकर पौधों के तैयार होने तक उनकी देखभाल किसी बच्चे की तरह करनी पड़ती है ताकि वे खेत में जाने के लिए पूरी तरह स्ट्रॉन्ग हो सकें.

  • खेत की जुताई के समय भरपूर मात्रा में जैविक खाद का उपयोग करें ताकि मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे और पौधों को पोषण मिले.
  • ध्यान रखें कि जल निकासी का प्रबंध अच्छा हो वरना जलजमाव से टमाटर के पौधों की जड़ें गलने का खतरा रहता है.

एक मजबूत शुरुआत ही आपकी पूरी फसल के भविष्य और मुनाफे का आधार तय करती है.

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पौधों की देखभाल जरूरी

बेहतर मुनाफे के लिए किसान ने पुराने तरीकों को छोड़कर मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया है. मल्चिंग से न केवल खरपतवार पर कंट्रोल रहता है बल्कि मिट्टी की नमी भी बरकरार रहती है जिससे पानी की बचत होती है. इसके अलावा टमाटर के पौधों को सहारा देने के लिए बांस और तार का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फल जमीन के संपर्क में न आएं.

  • फल जमीन से ऊपर रहने पर उनमें दाग-धब्बे नहीं लगते और मार्केट में उनकी शाइन देखकर खरीदार ऊंचे दाम देने को तैयार हो जाते हैं.
  • समय-समय पर जरूरी पोषक तत्वों और विटामिन्स का छिड़काव करें ताकि टमाटर का साइज एक जैसा और काफी अट्रैक्टिव रहे.

पौधों का सही रखरखाव ही आपकी लागत को कम करता है और पैदावार को कई गुना तक बढ़ा देता है.

इस तरह होगी लाखों की कमाई

अब बात करते हैं उस 10 लाख रुपये के जादुई आंकड़े की जो इस किसान ने हासिल किया है. लगभग 5 महीने की मेहनत के बाद जब फसल तैयार होती है तो हर पेड़ फलों से लद जाता है. अगर आप मंडी के बजाय सीधे होलसेल डीलर्स या सुपरमार्केट्स से डील करते हैं तो बीच का कमीशन बच जाता है और सीधे आपकी जेब में मोटा पैसा आता है.

  • टमाटर की तुड़ाई के बाद उनकी छंटाई यानी ग्रेडिंग जरूर करें क्योंकि एक जैसी क्वालिटी के लाल टमाटरों के रेट हमेशा हाई मिलते हैं.
  • मार्केट में सप्लाई उस वक्त शुरू करें जब रेट अच्छे हों, इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा बढ़ जाता है.

कम निवेश और सही मार्केटिंग की बदौलत आज टमाटर की यह खेती हर किसान के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Apr 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Tomato Tomato Farming
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