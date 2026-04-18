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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसिर्फ 15 हजार की लागत और 1 लाख की कमाई, टमाटर की खेती ने कर दिया कमाल

सिर्फ 15 हजार की लागत और 1 लाख की कमाई, टमाटर की खेती ने कर दिया कमाल

Tomato Farming Tips: टमाटर की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है. मात्र 15 हजार की लागत से 1 लाख तक की कमाई की जा सकती है. जान लीजिए कैसे.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Apr 2026 07:26 AM (IST)
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Tomato Farming Tips: खेती-किसानी में जब सही तकनीक और मेहनत का मेल होता है, तो कम लागत में भी बंपर मुनाफा कमाया जा सकता है. आज के दौर में टमाटर की खेती किसानों के लिए चांदी काटने का बेहतरीन जरिया साबित हो रही है. मात्र 1 एकड़ जमीन और करीब 15 हजार रुपये की शुरुआती लागत लगाकर एक आम किसान ने दिखा दिया है कि कैसे 1 लाख रुपये तक की कमाई की जा सकती है.

यह सफलता उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो पारंपरिक खेती छोड़कर कुछ नया करने की सोच रहे हैं. टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग रसोई से लेकर बड़े रेस्टोरेंट्स तक साल भर बनी रहती है. अगर आप भी कम समय में अपनी आय को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो टमाटर की खेती आपके लिए सबसे फायदेमंद सौदा साबित हो सकती है.

कम लागत में बंपर पैदावार 

टमाटर की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शुरुआत में बहुत ज्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती. अच्छी क्वालिटी के बीजों और खाद का सही तालमेल बिठाकर मात्र 15 हजार रुपये के खर्च में फसल तैयार की जा सकती है. एक एकड़ में अगर समय पर सिंचाई और कीटों से बचाव का ध्यान रखा जाए, तो टमाटर की पैदावार उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है.

  • सही हाइब्रिड बीजों का चुनाव करने से न केवल फलों का साइज अच्छा होता है, बल्कि बीमारियां लगने का खतरा भी कम रहता है.
  • जैविक खाद और नीम के तेल का छिड़काव करने से फसल सुरक्षित रहती है और बाजार में इसकी डिमांड भी ज्यादा होती है.

तैयारी के साथ की गई खेती किसानों की जेब भरने का सबसे आसान तरीका है.

यह भी पढ़ें: किसानों को मालामाल कर देगी स्वीट कॉर्न की खेती, जानें कैसे कमाएं मक्के से 3 गुना दाम

कैसे होती है कमाई?

टमाटर की फसल लगभग दो से तीन महीने के भीतर फल देना शुरू कर देती है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे एक साथ तोड़ने के बजाय कई चरणों में बेचा जा सकता है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर भी औसत कमाई अच्छी बनी रहती है. जब मंडी में टमाटर के भाव बढ़ते हैं, तो 1 एकड़ से होने वाली कमाई 1 लाख के आंकड़े को भी पार कर जाती है.

  • थोक मंडी के साथ-साथ स्थानीय बाजारों में सीधे सप्लाई करने से बिचौलियों का कमीशन बचता है और शुद्ध मुनाफा बढ़ता है.
  • अच्छी पैकेजिंग और ग्रेडिंग करने से बड़े खरीदार भी ऊंचे दाम देने को तैयार हो जाते हैं.

सही समय पर फसल को बाजार पहुंचा कर ही सही मुनाफा आता है.

टमाटर की खेती में ध्यान रखने वाली बातें

बंपर मुनाफा पाने के लिए सिर्फ फसल लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि समय-समय पर उसकी देखभाल करना भी जरूरी है. टमाटर के पौधों को सहारे की जरूरत होती है, इसलिए डंडों और रस्सी का इस्तेमाल करने से फल जमीन पर नहीं गिरते और खराब होने से बच जाते हैं. इससे फसल की क्वालिटी टॉप क्लास बनी रहती है और मंडी में पहले नजर में पसंद आ जाती है.

  • सिंचाई का खास ख्याल रखें; ज्यादा पानी जड़ों को सड़ा सकता है, इसलिए नमी बनाए रखना ही काफी है.
  • समय-समय पर मिट्टी की जांच करवाएं ताकि यह पता चल सके कि पौधों को किन पोषक तत्वों की कमी है.

अगर किसान भाई इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, तो टमाटर की खेती उनके लिए नोट छापने की मशीन बन सकती है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से इन किसानों को होगा बंपर फायदा, घर में बरसेगा पैसा ही पैसा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Apr 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tomato Farming Farming Tips
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